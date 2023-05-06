أخبار الجزائر ليوم السبت 06 ماي 2023

العثور على جثة متفحمة داخل صندوق سيارة، ضبط 12 قنطارا من الكبد الفاسد المهرب

العثور على جثة متفحمة داخل صندوق سيارة بتبسة

ب. دريد

عاشت دائرة الونزة التي تبعد عن عاصمة الولاية تبسة، بنحو ثمانين كيلومتر، مساء الجمعة، على وقع جريمة قتل مهولة هزت الولاية بأكملها، بعد العثور على الشاب حسام مناصرية المختفي منذ يومين عن بيته العائلي، جثة هامدة متفحمة في الصندوق الخلفي لسيارته من نوع لوغان.

وبحسب مصادر محلية، فقد تحدثت عن كون حسام البالغ من العمر 39 سنة، وهو وحيد أمه، ويعيش كعامل يومي بين الاسترزاق من سيارته أو كتاجر متنقل، وبمجرد التبليغ عن الجثة والسيارة المتفحمة بالكامل، باشرت مصالح الأمن بدائرة الونزة بولاية تبسة، تحقيقا في ملابسات الجُرم الذي ارتكبه جناة يجهل إلى غاية الآن عددهم وهويتهم، في حق صاحب سيارة من نوع لوغان، كانت مركونة بمنطقة حشانة بمخرج بلدية الونزة.

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سقوط قاتل لكهل من الطابق الثالث في قسنطينة

س. ع

شهد حي 20 أوت بوسط مدينة قسنطينة، حادث سقوط كهل في السابعة والأربعين من العمر، من شرفة في الطابق الثالث إلى الطابق الأول، لعمارة متكونة من خمسة طوابق وقد خلف الحادث، وفاة الضحية بعين المكان، بسبب سقوطه على مستوى الرأس، حيث عانى من نزيف داخلي أودى بحياته، بالرغم من تدخل مصالح الحماية المدنية، التي قامت بنقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن باديس، موازاة مع وصول فريق من الشرطة للتحقيق في الحادث.

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ضبط 12 قنطارا من الكبد الفاسد المهرب بخنشلة

طارق. م

كلل كمين محكم، فجر السبت، لعناصر الفرقة المتعددة المهام، التابعة لمصالح الجمارك بولاية خنشلة، على مستوى الطريق الدولي الرابط ما بين الجزائر تونس، في شطره الرابط بين ولايتي خنشلة وتبسة، بالطريق الوطني رقم 83، كلل بإحباط تهريب حوالي 1170 كلغ، من الكبد المُجمد، غير صالحة للاستهلاك، تم اقتناءه من خارج الوطن ونقله عن طريق التهريب، وخارج النصوص القانونية، إذ تمّ تحميل البضاعة على متن مركبة نفعية قادمة من ولاية تبسة، بغرض التسويق، حيث تم حجز البضاعة، ووسيلة النقل مع توقيف شخصين كانا داخل المركبة، على ذمة التحقيق، في انتظار تقديمهما أمام القضاء، في حين تم تحويل البضاعة إلى صالح البلدية والنظافة، من أجل اتلاف المحجوزات.

وقد كشف ظهر السبت، مصدر من المديرية العامة للجمارك، بأن العملية لاعوان الجمارك بخنشلة، جاءت بعد التأكد من تحرك مشبوه لسيارة نفعية، بالطريق الدولي الجزائر تونس، كانت تسير في الغالب في المسالك الترابية، ولا تستعمل الأضواء، وعلى الفور تحرك عناصر الجمارك، وتم وضع كمائن متعددة بالطريق، كللت بتوقيف السيارة المشتبه فيها يذكر أنه خلال شهر رمضان، سجلت المصالح الصحية، تسمم عائلتين اتضح بأن أفرادها اقتنوا كبد عجول مجمّدة من إحدى قصابات خنشلة.

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تقارير “سوداء” وإحالة ملفات على العدالة

مخالفات تقنية وأمنية في ورشات مرقين عقاريين بوهران

خيرة غانو

أسفرت الخرجات الميدانية التي باشرتها اللجنة المكلفة بمعاينة مخالفات الأحكام المتعلقة بنشاط الترقية العقارية على مستوى مواقع تابعة لدائرتي بئر الجير ووهران، الخميس، عن إعداد تقارير سوداء في حق عدد من مؤسسات إنجاز، تقرر استدعاء أصحابها وإحالتهم على العدالة لمتابعتهم قضائيا، مع إجراء حجوزات قانونية لمواد بناء بعين المكان.

وبحسب مديرية السكن لولاية وهران، فإن هذه العملية، مكنت من ضبط جملة من التجاوزات، كشفت المراقبة الميدانية للمواقع المُعاينة عن عدم اقتصارها على الإجراءات الإدارية المفترض التقيد بها قبل وعند تجسيد مشاريع الترقية العقارية فحسب، بل إنها تعدت ذلك إلى مخالفات ذات طابع تقني وأمني، مثلما سجل على مستوى بعض الورشات انطلقت الأشغال فيها في غياب بعض التراخيص، منها رخص البناء.

وطبقا للحصيلة المعلن عنها من طرف نفس المصدر بخصوص نشاط أعضاء اللجنة المكلفة بمعاينة مخالفات الأحكام المتعلقة بنشاط الترقية العقارية في خرجاتها التفتيشية التي مست ورشات تقع بمنطقة بئر الجير، وأخرى على مستوى حي المقري التابع لبلدية وهران، فقد تم في أحد المواقع الوقوف على عدم مطابقة لافتة المشروع للمعايير التقنية، سواء من حيث الحجم أو المعلومات المضافة، بالإضافة إلى رصد توقيف المرقي المعني بأشغال البناء، وتحول المكان إلى ورشة مهجورة يجهل الموعد الفعلي بتسليمها.

كما سجل خلال نفس العملية انعدام الملف التقني، وكذلك مكتب الورشة ليس له أثر، غياب المهندس التقني للمشروع، إلى جانب معاينة مخالفة التعدي على الرصيف المحاذي للورشة بسياج، عدم احترام إجراءات سند ملكية الأرضية المجاورة ولا التدابير الأمنية المطلوبة، بحيث تم الوقوف على عدم احترام مؤسسة الأشغال للمعايير التقنية التي تستوجب إحاطة المكان بجدار واق، وكذلك تم رصد غياب معايير الأمان على مستوى أرضية المشروع، التي لم تكن محصنة بوسائل الوقاية والسلامة للعمال، عدم وجود تأمين للورشة، التعدي على الطريق المقابل برمي مخلفات الرافعة ووضع مختلف مواد البناء عليه، عدم وجود عداد كهربائي خاص بالورشة، واللجوء بدل ذلك إلى التعدي على خطوط الكهرباء والقرصنة على منتوج الطاقة الموزعة من خلال تعمد ربط الموقع بشكل غير قانوني بشبكة الكهرباء، وهي الظاهرة التي تتكرر بشكل كبير وخطير في أكثر من ورشة تابعة لمرقين عقاريين ينشطون على مستوى ولاية وهران.

ونفس الأمر يشمل ظاهرة تشغيل الأجانب في عمليات إنجاز مشاريع الترقية العقارية التابعة للخواص، بحيث سجل في خرجة الخميس، تواجد أجانب يعملون بدون وثائق رسمية داخل إحدى الورشات، التي لا يبالي صاحبها أيضا باحتلاله جزء من الطريق العمومي المجانب، ليضمه إلى ورشته، ويخصصه لوضع مواد بناء عليه وكأنه ملكية خاصة، ونفس المخالفات المتعلقة بإجراءات الترخيص ومعايير الأمان والسلامة تم تقييدها في أكثر من موقع، أبرزها وجود مكتب بدون رخصة، انعدام شباك الحماية، تناثر بقايا الخرسانة على الرصيف، مما يشكل خطرا على المارة، بالإضافة إلى مخلفات صلبة أخرى للورشة، وأيضا التسبب في اهتراء الطريق الجانبية لأحد مواقع المشاريع، بفعل استغلالها المفرط من قبل المرقي العقاري المعني، الذي اتضح من خلال المعاينة أيضا أنه ينشط في غياب رخصة البناء، فيما سجل بالنسبة لآخر عدم احترامه لما هو مقيد من ضوابط في محتوى الرخصة المسلمة له، ناهيك عن رصد حالات خاصة تتعلق بسوء تخزين مواد البناء، عدم وجود تأمين للورشة، عدم تنظيم النشاط على مستواها، من خلال الرمي العشوائي بمخلفاتها، ليتم في ذات الخرجة حجز مجموعة من مواد البناء، وأيضا إزالة وهدم سياجات الورشات المتعدية على الرصيف، وتلك غير الموضوعة بطريقة قانونية، فيما تم في الأخير تحرير استدعاءات وتقديمها إلى المرقين العقاريين الذين تمت مراقبة ورشاتهم، من أجل العمل على موافاتهم بجميع الوثائق اللازمة، والتقرب من المصالح المعنية، في انتظار إحالتهم على العدالة بعد استكمال التدابير القانونية اللازمة في حقهم – بحسب مديرة السكن لولاية وهران دائما-.

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التماس ما بين 5 إلى 20 سنة سجنا للمتهمين

مصرع مراهقة يجرّ أربع نساء إلى محكمة الجنايات بوهران

خ. غ

التمست ممثلة الحق العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، إدانة 7 أشخاص، منهم 4 نساء، تمت متابعتهم على أساس ارتكاب المتهمين الرئيسيين جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة من دون قصد إحداثها، مسبوقة بجناية الاغتصاب وجنحة إبعاد قاصر، ويتعلق الأمر بالضحية المسماة (ر. م)، ومعاقبتهم بالسجن لمدة 20 سنة و5 ملايين دج غرامة مالية نافذة، وبـ5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمات الأربع عن جنحتي إبعاد قاصر وعدم التبليغ عن جناية.

وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي، فإنه في شهر نوفمبر الفارط، تعرضت الضحية (ر.م)، وهي فتاة لم تكمل 16 سنة من عمرها لعدة كدمات وجروح بليغة على مستوى العين والجمجمة، ما استدعى نقلها من طرف المتهمة (ب.ف) إلى مستشفى الدكتور بن زرجب بحي بلاطو، حيث أرجعت هذه الأخيرة سبب تلك الإصابات إلى تعرضها لحادث مرور عندما كانت على متن دراجة نارية رفقة ابنها المدعو (ب.و)، وبعدها بأيام قليلة توفيت الفتاة بالمستشفى متأثرة بالجروح الخطيرة التي عقّدت من وضعها الصحي، ليكشف تقرير الطب الشرعي عن ارتباط تلك الإصابات التي عجلت بهلاك الضحية بممارسات عنف استهدفت جسدها مسبوقة بأخرى جنسية.

من خلال التحريات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية في قضية الحال، اتضح أن الضحية التي لم تحظ بحقها في الرعاية الأبوية، بسبب انفصال والديها، وعودة الحضانة لوالدها بعد إعادة أمها الزواج، كانت على علاقة بمجموعة منحرفين، ويتعلق الأمر بالمتهمين (ع.ع)، (ن. م) و(ب. و)، حيث أقحمها هذا الوسط في عالم الإدمان واستهلاك المهلوسات، مثل ما استغلها هؤلاء في استدراج الضحايا لسرقة هواتفهم النقالة ودراجاتهم النارية، حتى يكون لها عائد مالي يمكنها من اقتناء المؤثرات العقلية، وكذلك امتد عبثهم بها إلى إبعادها عن مسكنها العائلي وممارسة الرذيلة معها، الأمر الذي حولها إلى مطمع الجميع، واعتبر ذلك سببا وراء هلاكها من خلال محاولة كل واحد من المتهمين احتكارها لنفسه في غياب الحماية والرقابة الأبوية، خاصة أنه سجل هروبها من بيت والدها وغيره من أقاربها في أكثر من مرة حسب تصريحات شهود خلال المحاكمة.

من جهتهم، نفى المتهمون (ب.و)، (ن.م)، (ع.ع) علاقتهم بما حصل مع المجني عليها، التي أجمعوا على أنها كانت صديقة الكل، حيث صرح الأول أنها أصيبت في حادث سير عندما كانت برفقته على دراجته النارية على مستوى محور الدوران بحي اللوز، وأنه اضطر بسبب وضعها الأسري إلى نقلها إلى مسكنه العائلي، أين تركها تحت رعاية والدته المسماة (ب.ف)، في حين ذكرت إحدى شقيقات هذا الأخير، وهي أيضا متهمة بجنحتي إبعاد قاصر وعدم التبليغ عن جناية، أنها لم تقتنع برواية أخيها بشأن إصابة الضحية في حادث مرور، لتعلم بعدها – حسب قولها – أن هذه الفتاة اعتدي عليها رفقة شقيقها على الطريق من طرف الشخص الذي سرقوا منه دراجته النارية.

كما حاولت باقي المتهمات التنصل من الأفعال المجرمة المنسوبة إليهن، بالقول أنهن لم يكن على علم بتعرض الضحية للضرب، وأنهن حاولن مساعدتها بالقدر المستطاع عندما أحضرها المدعو (ب.و) إلى منزلهم على تلك الحال.

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وفاة شخص وإصابة 3 في حادث مرور بسطيف

ق.م

لقي شخص حتفه وأصيب 3 من مرافقيه بجروح بليغة في حادث مرور وقع الجمعة بالطريق الوطني رقم 28 وتحديدا بنواحي بلدية الرصفة (جنوب سطيف)، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية. وأكد المكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية، النقيب أحمد لعمامرة في تصريح لوأج بأن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية على الطريق الوطني رقم 28 مما تسبب في إصابة راكبيها الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين 23 و36 سنة بجروح بليغة قبل وفاة أحدهم فور نقله إلى العيادة الصحية.

وقد تدخلت فرقة الحماية المدنية التابعة لوحدة عين ولمان (جنوب سطيف) لإسعاف المصابين ونقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات التابعة لبلدية صالح باي (جنوب سطيف)، استنادا لذات المتحدث. وفتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، مثلما أشير إليه.