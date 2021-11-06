أخبار الجزائر ليوم السبت 06 نوفمبر 2021

اختناق 5 أشخاص بالغاز، تفعيل خلايا اليقظة بالعاصمة

ثانوية تصرخ ولا حياة لمن تنادي

ندد أولياء تلاميذ ثانوية بن أحمد لخضر ببلدية العناصر ببرج بوعريريج، بالوضعية التي آلت إليها المؤسسة والتي وصفوها بالخطيرة، بعد تفاقم المشاكل الإدارية بين الطاقم الإداري وبالخصوص المشرفين التربويين والإدارة منذ أزيد من سنة بمعدل موسمين دراسيين، والتي وصلت إلى الانسداد بسبب عدم إيجاد حلول فعالة لإنقاذ المؤسسة.

وتنقل عشرات أولياء التلاميذ المتمدرسين بالثانوية الخميس الماضي إلى المؤسسة من أجل إيجاد حل لمشكل أولادهم الذين اعتبروهم ضحية المشاكل الإدارية، حيث تدهورت نتائجهم الدراسية كثيرا، خاصة بعد احتجاج الأساتذة مؤخرا، مطالبين بحل مشكل تسجيل الغيابات ومشاكل إدارية أخرى أثرت بالسلب على سيرورة الدروس. وأكد مدير التربية بالولاية بأن المديرية الوصية بصدد دراسة الموضوع وإيجاد حلول تخدم جميع الأطراف كما أكد وجود لجان تحقيق في الموضوع بعد تدخل المسؤول الأول عن الولاية. …

مسابقة مدرسية حول “الدستور والمواطنة”

تنظم وزارة التربية الوطنية، بالتعاون مع المجلس الدستوري والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ابتداء من الثلاثاء المقبل، مسابقة وطنية بعنوان “جائزة أحسن بحث حول الدستور والمواطنة”، لفائدة تلاميذ التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، لأجل غرس روح المواطنة لديهم وتعزيز ثقافتهم القانونية والمدنية.

ووجه ديوان وزارة التربية الوطنية تعليمات لمديري التربية للولايات يحثهم من خلالها على ضرورة التكفل الجيد والتام بالعملية قصد تمكين أكبر عدد ممكن من تلاميذ الطور الثانوي من المشاركة فيها، وموافاة مديرية دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بالوزارة، إلكترونيا بالأعمال المنتقاة للمرحلة الوطنية والمتمثلة في “مقطع فيديو الذي لا تتجاوز مدته 5 دقائق والرسومات”، عبر البريد الإلكتروني الخاص بها، قبل تاريخ 22 نوفمبر الجاري.

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توقيف لص يستهدف الدراجات النارية ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري السابع بأمن ولاية بجاية خلال الأسبوع الفارط من توقيف مجرم يبلغ من العمر 19 سنة، تورط في قضية السرقة مع توافر ظرف الليل.

تفاصيل العملية جاءت بعد تعرض دراجة نارية للسرقة ليلا من طرف مجهولين بعد أن ركنها مالكها بالقرب من مقر سكناه، عناصر الشرطة فور ذلك باشرت عمليات بحث وتحر واسعة، وبعد دوريات مراقبة في الميدان تم توقيف الدراجة النارية محل السرقة وعلى متنها المشتبه فيه الذي تبين أنه مطلوب للعدالة وهو محل ثلاثة سوابق للحبس عن قضايا مماثلة.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة مع توافر ظرف الليل، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقه عقوبة ثلاث سنوات حبس نافذة مع غرامة مالية قدرها 100000 دج.

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تجنيد أعوان النظافة بمصالح البلديات والمؤسسات الولائية

تفعيل خلايا اليقظة بالعاصمة للوقاية من الفيضانات

حورية. ب

تجندت مقاطعات إدارية بولاية الجزائر للوقاية من أخطار الفيضانات، حيث تأهبت خلايا اليقظة للتدخل الفوري عبر إقليم بلدياتها، عقب النشرية الجوية التي تنبأت بتساقط الأمطار على مدار أسبوع كامل، على غرار مقاطعة الرويبة، سيدي عبد الله، الشراقة، الحراش وغيرها. وتهدف هذه الإجراءات إلى تجنب سيناريو السيول الجارفة والخسائر المادية والبشرية التي شهدتها بعض البلديات قبل 15 يوما.

برمجت المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله إثر الاضطرابات الجوية المسجلة مؤخرا، عمليات صيانة وتنقية شبكات الصرف الصحي ومختلف القنوات وتنظيف البالوعات وتسريح مجاري مياه الأمطار من طرف مؤسسة “أسروت”، التي استفادت منها شوارع وأحياء بلديتي المعالمة والرحمانية. وتدخل أعوان كل من قسمة الأشغال العمومية ومؤسسة “أسروت” التابعتين لوحدة الحراش إلى جانب بلديات المقاطعة الإدارية الحراش، بمختلف أحياء هذه الأخيرة بغرض تنظيف مجاري مياه الأمطار ورفع الأتربة والردوم.

وفي نفس السياق، استأنفت مؤخرا أشغال مشروع القناة الرئيسية للصرف الصحي على مستوى الطريق الوطني رقم 61 التابع للمقاطعة الإدارية براقي، التي تشرف عليها مصالح شركة المياه والتطهير بالعاصمة “سيال” ببلدية الكاليتوس والتي ستسمح بالقضاء نهائيا على مشكل فيضانات مياه الأمطار بالمنطقة. وشنت المقاطعة الإدارية لحسين داي حملة تدخلات واسعة على مستوى الطرقات الرئيسية والفرعية لإقليم المقاطعة على اثر التقلبات الجوية المسجلة أول أمس، وبتنسيقه مع المؤسسات الولائية، سخرت للعملية كل الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية. وتحسبا لأي طارئ تم تفعيل عمل لجنة اليقظة للمقاطعة والمتكونة من إطارات المقاطعة الإدارية وبلديات المقاطعة ومختلف المؤسسات الولائية العمومية.

وفي نفس الإطار، وللحد من حدوث الفيضانات، تدخلت خلية اليقظة والإنذار للمقاطعة الإدارية لبئر التوتة خلال تساقط الأمطار على مستوى حي سيدي “عباد 2″ ببلدية تسالة المرجة و”الإخوة بوحجة” ببلدية أولاد شبل، حيث قام أعوان وحدتي “أسروت” و”سيال” بصيانة البالوعات وتنظيفها من مختلف النفايات والشوائب التي جرفتها مياه الأمطار لضمان تصريفها للمياه والحيلولة دون تراكمها مع التأهب الدائم لأعوان الخلية للتدخل الفوري وتفادي أي كوارث .

وتبعا لتسجيل اضطراب جوي بولاية الجزائر، تم تفعيل مخطط التدخل على مستوى المقاطعة الإدارية لزرالدة من خلال تدخل الفرق التابعة لمؤسسة “أسروت”، التي قامت بعملية تنظيف قنوات الصرف الصحي، البالوعات، وقنوات صرف مياه الأمطار على مستوى بلديات زرالدة، سطاوالي وسويدانية.

وقامت مصالح بلديات المقاطعة الإدارية لشراقة على إثر التقلبات الجوية بالتنسيق مع المؤسسات الولائية “أسروت”، “اكسترانت”، “سيال” ومصالح الأشغال العمومية للشراقة، بحملة تدخلات على مستوى الطرقات الرئيسية والفرعية لإقليم المقاطعة، حيث تم من خلالها تنظيف وتنقية البالوعات لتسهيل عملية تدفق المياه وتفادي حدوث فيضانات.

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فيما شلت مياه الأمطار عديد الطرقات

قلق بالسحاولة خوفا من استمرار ارتفاع منسوب الأودية

راضية مرباح

عاش سكان الأحياء القريبة من الأودية ببلدية السحاولة في العاصمة، طيلة فترة التساقط الممتدة لفترة 4 أيام دون انقطاع، حالة من الخوف والذعر من تكرار سيناريو “السبت الأسود” الذي خلف فيضانات عارمة وهلاك 3 أشخاص جرفتهم مياه الوادي، في مشاهد أعادت إلى الأذهان فيضانات 2001 التي سجلت في باب الوادي، وقد تسببت الأمطار في ارتفاع منسوب الأودية لا سيما المعروف بـ”جسر اميريكا” الذي أصبح بمثابة هاجس قد يتحول إلى في أية لحظة إلى سيل من المياه الجارفة في حالة استمرار تساقط الأمطار بشكل غزير.

سكان السحاولة عين البنيان وبئر خادم وغيرها من المناطق التي تصنف من ضمن البلديات الأكثر تضررا جراء الأمطار التي عرفتها العاصمة مؤخرا، يعيش سكانها حالة تأهب قصوى هذه الأيام، تزامنا والاضطراب الجوي النشيط الذي تعرفه الولايات الشمالية للوطن منذ الأربعاء الماضي..من سعيد حجار إلى وسط مدينة السحاولة وباقي الأحواش التي تمر بها الأودية الآتية من الدرارية، أصبحت من أكثر المناطق الخطيرة في حالة من ارتفاع منسوب المياه بها، وذكر السكان أن مخاوفهم تضاعفت بسبب استمرار تهاطل الأمطار دون انقطاع وفي فترة دامت لأيام حيث أكدوا أن منسوب المياه ارتفع بشكل واضح بالوادي الذي يحمل الجسر المعروف بـ”أمريكا” فيما يعتبر الوادي الذي يتوسط المدينة من أكثر ما يخيف أبناء المنطقة في حالة استمرار التساقط، موضحين أن بإمكانه إحداث كارثة حقيقية نظرا لتواجد تجمعات سكانية معتبر بوسط البلدية، يمكن أن تجرفهم المياه في حالة استمرار التساقط لأيام مثلما كانت قد أعلنت عنه العديد من الصفحات الالكترونية المهتمة بأحوال الطقس.

وفي سياق متصل، أدت الأمطار المتهاطلة طيلة ليلة الجمعة إلى السبت، إلى سد العديد من الطرقات على مستوى العاصمة وحتى تلك التي تربط الولاية بتيبازة بسبب ارتفاع منسوب تراكم المياه شان ما حدث صبيحة أمس، على مستوى الطريق الاجتنابي بابا أحسن باتجاه أولاد فايت بسبب ارتفاع منسوب المياه على مستوى جسر أولاد فايت فضلا عن انسداد البالوعات قرب ملحقة الإدارية لبئر توتة في حي بابا علي ما خلف ارتفاع في منسوب المياه بالطريق، كما سجل تراكم معتبر للمياه بالطريق السريع الجنوبي بالدار البيضاء أما على محور الطريق الرابط بين تيبازة والعاصمة فقد سجل ارتفاع منسوب المياه المتراكمة على محور مخرج الدواودة باتجاه مزفران، مخلفا تباطؤ في حركة السير كادت أن تسد الطريق في وجه أصحاب السيارات.

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توقيف 37 مشتبها فيهم خلال العملية

تفكيك عصابة مخدرات بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله

سفيان. ع

تمكن أفراد الدرك الوطني بالجزائر العاصمة من وضع حد لعصابة كانت تنشط على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. وذلك في إطار محاربة الجريمة بمختلف أشكالها وتفكيك عصابات الأحياء، بحسب ما أفاد به، السبت، بيان لقيادة الدرك الوطني. وأوضح البيان أنه “في إطار محاربة الجريمة بمختلف أشكالها وتفكيك عصابات الأحياء التي اتخذت من بعض أحياء العاصمة مقرا لامتهان المتاجرة بالمخدرات والحبوب المهلوسة وترويع السكان، تمكن أفراد الدرك الوطني بالجزائر من وضع حد لعناصر عصابة كانت تنشط على مستوى المدينة الجديدة بسيدي عبد الله”.

وتمت هذه العملية -حسب المصدر- “إثر ورود معلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص من محترفي ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بالمدينة الجديدة بسيدي عبد الله وترويع السكان باستعمال أسلحة بيضاء (سيوف وعصي)، ليتم مباشرة تشكيل مكيف لمثل هذه الحالات، متكون من أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الله مدعمين بوحدات متخصصة”. وتمت الإشارة في هذا السياق إلى أن “السرعة المستعملة في عمليات المداهمة التي لم تتجاوز 15 دقيقة، مكنت من مفاجأة عناصر العصابة، ما أسفر عن توقيف 37 شخصا قدم 10 منهم أمام الجهات القضائية المختصة، التي أصدرت أمرا بالإيداع في حق 06 أشخاص ووضعت 04 تحت الرقابة القضائية، بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والانتماء إلى عصابات الأحياء”. وأضاف بيان قيادة الدرك الوطني في نفس الوقت، أنه تم تكوين ملفات قضائية في حق الموقوفين الآخرين بتهمة الاستهلاك الشخصي للمخدرات وحجز كمية معتبرة من المواد المخدرة والمهلوسات وأسلحة بيضاء.

وبالمناسبة، تهيب مؤسسة الدرك الوطني بكافة المواطنين، بهدف المشاركة “الفعالة” في مكافحة مختلف أنواع الإجرام والتفضل بالإبلاغ الفوري عن كل عمل إجرامي أو أي إضرار بالصالح العام، مذكرة بالوسائط التكنولوجية الموضوعة تحت تصرف المواطن وفي خدمته، عبر الخط الأخضر للدرك الوطني (10.55) وموقع الاستعلامات والشكاوى المسبقة (PPGN.MDN.DZ)، أو الاتصال بالوحدة الأقرب للدرك الوطني.

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اختناق 5 أشخاص بغاز أحادي الكربون بتيزي وزو

تمكنت عناصر الحماية المدنية بالوحدة الرئيسية لولاية تيزي وزو من إنقاذ عائلة مكونة من خمسة أفراد، من موت محقق ليلة الجمعة، حيث أصيب المعنيون باختناق ناجم عن تسرب غاز أحادي الكربون وذلك في حي وادي فالي بالمدينة الجديدة ببلدية تيزي وزو، ويتعلق الأمر بامرأتين في الـ53 و31 سنة رجل في الـ35 سنة وطفل 4 سنوات، إلى جانب رضيعة لا يتعدى عمرها الـ45 يوما.

وقد تدخلت ذات المصالح في حدود الثانية صباحا لتتمكن من إنقاذ الضحايا وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي “محمد النذير” بتيزي وزو، قصد تلقي الإسعافات اللازمة بعدما تم تسممهم بالتسرب الغازي. وكانت مصالح الحماية المدنية بولاية تيزي وزو، قد أطلقت حملة تحسيسية وتوعوية بذات الخصوص مع دخول موسم البرد، تفاديا للحوادث المنزلية المميتة بسبب الغاز.