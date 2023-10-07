أخبار الجزائر ليوم السبت 07 أكتوبر 2023

سقوط قاتل لرجل من بناية، سيارة "مجنونة" تقتل مهندسا وابنه

سقوط قاتل لرجل من بناية بميلة

نسيم. ع

لقي رب عائلة يدعى “ل.ز” يبلغ من العمر 45 سنة، الجمعة، حتفه، إثر سقوطه من الطابق الأول لمنزله العائلي، الذي يقع بوسط بلدية دراجي بوصلاح غرب عاصمة الولاية ميلة .

وذكرت مصادر “الشروق” أن الضحية الذي كان يقوم بأشغال توسعة لمنزله العائلي حين سقط من الطابق الأول لأسباب لازالت غامضة، وأصيب بجروح متفاوتة على مستوى الرأس، متعرضا لنزيف داخلي، ونتيجة لقوة ارتطامه بالأرض لفظ آخر أنفاسه، لحظات بعد وصوله مستشفى فرجيوة، الذي نقل إليه من طرف أعوان الحماية المدنية. من جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث.

…

وفاة عريف بمحافظة الغابات بالمسيلة إثر نوبة قلبية

أحمد. ق

توفي الجمعة، العريف بمحافظة الغابات في المسيلة بوعمار عبد القادر، إثر سكتة قلبية مفاجئة أثناء تأدية واجبه المهني، أين وافته المنية، بعدما أحس بألم على مستوى القلب، ليفارق الحياة هناك رغم محاولات إسعافه.

وحسب محافظة الغابات بالولاية، فإن “شهيد الواجب الوطني، التحق بالرفيق الأعلى على إثر إصابته بسكتة قلبية أثناء تأديته لمهامه النبيلة رفقة زملائه، لإخماد بؤرة صغيرة للنار شبت بمنطقة القرارة بغابة امجدل جنوب المسيلة، والتي تم إخمادها بفضل تدخل أعوان الغابات ومساهمتهم الفعالة في تطويق ألسنة اللهب، لتفادي المزيد من المساحات الغابية، ومنع أي حريق آخر على مستوى الغابة المذكورة”.

وأضاف المصدر ذاته أن العريف “باغتته أزمة قلبية ألمت به في الوقت الذي كان يقوم بواجبه المهني، ويشهد له الكل بالتفاني والجدية والصرامة في العمل، وحب وتقدير زملائه ومسؤوليه الذين اشتغل معهم وتحت مسؤوليتهم”.

…

السائق لاذ بالفرار

سيارة “مجنونة” تقتل مهندسا وابنه بسوق أهراس

صبرينة. ذ

شيّع أهل بلدية مداوروش، التي تبعد عن عاصمة الولاية سوق أهراس بنحو 45 كلم، زوال أمس السبت، أحمد محامدية، وهو رئيس القسم الفرعي للبناء والتعمير لدائرة مداوروش، وابنه آدم في أجواء حزينة إلى مثواهما الأخير.

وكان الأب قد عاد مغرب الجمعة إلى البيت، فعلم بأن ابنه الأكبر آدم، البالغ من العمر ثلاث سنوات، يعاني حمى شديدة، فحمله على عجل، وتوجّه به إلى المستشفى، وهذا في حدود السابعة والنصف من مساء الجمعة، وبينما كانا يقطعان الطريق الوطني رقم 16 الرابط ما بين عاصمة الولاية سوق أهراس وبلدية مداوروش مشيا على الأقدام، باغتتهما سيارة سياحية كانت تسير بطريقة جنونية، فصدمتهما بعنف، فسقطا أرضا، وفرّ سائقها، حيث فارق الأب أحمد الحياة في عين المكان، وبقي ابنه آدم في حالة معاناة شديدة بسبب الإصابات الخطيرة التي عانى منها خاصة على مستوى الرأس، وتوفي في الطريق إلى المستشفى متأثرا بإصاباته البليغة.

“الشروق” اتصلت بعائلة الضحية، التي أكدت بأن الأب كان يريد معالجة ابنه في أقرب عيادة بسبب حالته الصحية المتدهورة، وسجل بعض أفراد العائلة غياب الإنارة بموقع الحادث.

ونزل هذا الخبر على سكان منطقة الذريعة، التي تقطن بها عائلة الضحية والتي أقيم فيها بيت العزاء وعلى أهل مداوروش عموما مثل الصاعقة، خاصة أن الأب أحمد يضرب به المثل في الاستقامة وحبه للناس وبشاشته التي لا تنقطع، وهو أب لطفلين، أحدهما رضيع دون السنة من عمره، والضحية آدم، وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث.

…

ضبط ورشة سرية لصناعة حلويات الأطفال بالعاصمة

وأج

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسحاولة التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببئر مراد رايس، من وضع حد لنشاط ورشة سرية يقوم صاحبها بصناعة حلويات نوع “لفة” تحت اسم تجاري “بونبوني” باستعمال مادة السكر وزن 25 كغ غير المدعم، حسبما كشف عنه أمس السبت، بيان لذات الهيئة.

وأوضح المصدر ذاته أن العملية جاءت بناء على معلومات واردة للفرقة مفادها وجود ورشة سرية مختصة في صناعة الحلويات تقوم بتسويق منتوجاتها، حيث تم إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا عن القضية ومداهمة الورشة السرية برفقة مصالح مفتشية التجارة، مدعمين بفرقة حماية البيئة للدرك الوطني بالجزائر.

وبعد المراقبة، يضيف البيان، تبين أن الورشة تنعدم فيها شروط النظافة وهذا ما يشكل خطرا على صحة المستهلك، حيث تم رفع عدة مخالفات تتمثل في استغلال منشأة مصنفة دون الحصول على رخصة، ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في سجل تجاري، عدم وجود لافتة للمحل التجاري، عدم التصريح بالمستخدمين، عدم امتلاك فواتير بيع المنتوج النهائي.

وبناء على العملية تم جرد وحجز كل السلع والماكينات الخاصة بالتوضيب والتغليف والتخزين مع تحرير ملف قضائي ضد صاحب الورشة، وفقا للبيان.

…

سويدية تعتنق الإسلام في معسكر

ق. مزيلة

شهد مسجد الإمام “مسلم” بالمنطقة الثامنة بمعسكر، الجمعة، بعد صلاة الجمعة، اعتناق امرأة سويدية الإسلام حيث نطقت الشهادتين أمام جميع المصلين، يتقدمهم إمام المسجد الشيخ سعيد حضري.

الوافدة الجديدة للإسلام، التي تبلغ من العمر 43 عاما، اختارت أن تدعى ليلى بعدما كانت من قبل تدعى ليندة روزبيرغ، جاءت رفقة شاب يقطن بمعسكر كان على اتصال دائم بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أقنعها باعتناق الإسلام.

وأكدت الوافدة الجديدة للدين الإسلامي، أنه بعد تعرفها على أخلاق الإسلام السمحة، باشرت عمليات بحث ما جعلها ترسّخ يقينها بالدخول للدين الحنيف لما رأت فيه من سمو للأخلاق ورفعتها.