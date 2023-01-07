أخبار الجزائر ليوم السبت 07 جانفي 2023

العثور على شاب مشنوقا، حبس شخص قام بتعذيب كلب

الأفعال تم تصويرها وبثها على الفايسبوك

حبس شخص قام بتعذيب كلب وقتله بالطارف

نادية.ط

أثارت الجريمة التي شهدتها قرية سيدي امبارك ببلدية بن مهيدي في الجهة الغربية لولاية الطارف، نهاية الأسبوع، غضبا شديدا لدى المواطنين، عندما قام رجل قارب الأربعين من العمر، كان برفقة زميلين له بتعذيب كلبة، حتى الموت، بواسطة سلاح أبيض، بعدما قام بشق بطنها وطعنها، في الوقت الذي كن أحد مرافقيه يقوم بتصوير فيديو وتسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زادت مدته عن ثلاث دقائق.

وعلى إثر هذا الفعل الشنيع والفيديو المتداول، تحركت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن مهيدي، وتابعت القضية إلى غاية تحديد هوية الفاعل المشتبه فيه ومرافقيه الاثنين، ومكان إقامته وتوقيفه فورا ويتعلق الأمر بالمدعو ز.س البالغ من العمر 38 سنة القاطن بقرية سيدي امبارك وهو بطال وعازب، بينما اختفى رفيقاه وهما حاليا في حالة فرار، وقد اعترف بأفعاله وبأنه هو صاحب الصورة التي ظهرت على شريط الفيديو، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لمحكمة الذرعان تم فتح تحقيق معمق في القضية، وتقديم المشتبه فيه لمحاسبته على الأفعال المنسوبة إليه، حيث تم تقديمه أمام السيد وكيل لجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة بن مهيدي الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت، إلى غاية محاكمته، مع أمر بتوقيف رفيقيه أحدهما ظهر في الفيديو والثاني هو من كان يصوّر المشهد.

جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المستوى الوطني، نددوا بمثل هذه التصرفات المعزولة، وبالفعل الشنيع ضد حيوان بريء لا ذنب له، وطالبوا بتوقيف الفاعل ومن ظهر معه في الفيديو ومن صوّره وتسليط أقصى العقوبات عليهم.

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العثور على شاب مشنوقا بعين تموشنت

ز. قلعي

عُثر صباح الجمعة على شاب مشنوقا بشجرة في مزرعة تتواجد بقرية أوراس المائدة بحمام بوحجر بعين تموشنت، وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة، فيما نقلت جثة الشاب البالغ من العمر 30 سنة، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى.

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الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم رحلات “الحرقة” بتيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت مصالح أمن دائرة فوكة في ولاية تيبازة نهاية الأسبوع من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة السرية، مشكلة من 30 شخصا، كما حجزت قاربين وكمية هائلة من البنزين وتجهيزات بحرية بالإضافة إلى مبالغ مالية بمختلف العملات الوطنية والأجنبية.

العملية النوعية التي نفذتها مصالح الأمن حسب تصريح ضابط رئيسي للشرطة شرافي عمار رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية تيبازة، جاءت أثر إفشال محاولة هجرة غير شرعية عن طريق البحر وتوقيف 24 شخصا، 10 أشخاص منهم من جنسية مغربية و14 شخصا من جنسية جزائرية، وبعد تكثيف التحريات والبحث العملياتي تم توقيف 06 أشخاص من منظمي هذه الرحلة السرية عن طريق البحر، وقد أسفرت العملية عن حجز قارب، 570 لتر من البنزين، جهاز تحديد الموقع، بوصلة، سترات النجدة ومبالغ مالية من الدينار الجزائري، اليورو والدرهم المغربي. وبعد إتمام الاجراءات القانونية تم انجاز ملف قضائي ضد الموقوفين عن قضية جناية تهريب المهاجرين، تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، جنحة الشروع في تدابير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية من منفذ غير محروس في اطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود وتقديمهم أمام النيابة المختصة اقليميا.

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جنايات سطيف تبرئ أستاذا من تهم “كيدية” بسطيف

سمير منصوري

أصدرت، نهاية الأسبوع المنصرم، هيأة محكمة الجنايات بسطيف، حكما يقضي ببراءة أستاذ يدرّس اللغة العربية في ابتدائية “ضيافي السعيد”، المتواجدة في مركز بوفروج بحمام قرقور بولاية سطيف، من تهم التحرش الجنسي بتلميذاته.

وحسب قرار الإحالة، فإن المعلم المعروف في الجهة الشمالية بولاية سطيف بحسن أخلاقه وتعلقه بالقرآن الكريم، أودع في أواخر شهر مارس من السنة الفارطة، رهن الحبس المؤقت، وهذا بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة بوقاعة، بتهمة التحرش الجنسي بقاصرات، وهذا بعد شكوى، حركها عدد من أولياء تلاميذ الابتدائية التي يدرس فيها المعلم، لدى مصالح الأمن الوطني.

وفي جلسة المحاكمة، نفى المعلم كل التهم المنسوبة إليه، مؤكدا، بأن الشكوى التي كانت ضده هي مكيدة تصفية حسابات فقط، وهو الكلام الذي أقنع هيأة محكمة الجنايات، وبعد المداولات القانونية أصدرت حكما يقضي ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

هذا، ونشير، أن هذا المعلم، الذي ينحدر من منطقة كرجانة بقنزات، تحصل وطنيا ودوليا على استحقاقات عدّة، على غرار ما حققه بدولة السعودية على العديد من الشهادات في تخصص حفظ وترتيل القرآن الكريم.

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متهم بتلقي رشوة وسوء استغلال الوظيفة

4 سنوات حبسا نافذا لرئيس بلدية بئر خادم الحالي

حورية. ب

أدان القاضي الجزائي بمحكمة الحراش بالعاصمة، الأربعاء الماضي، رئيس بلدية بئر خادم الحالي “س. ه”، بالحبس أربع سنوات نافذة، على أساس جنحتي سوء استغلال الوظيفة وتلقي رشوة، بعد التماس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة الحبس خمس سنوات نافذة.

انطلقت ملابسات القضية – حسب ما دار في جلسة المحاكمة – من خلال الشكوى التي تقدمت بها مواطنة ببلدية بئر خادم إلى مصالح الأمن، تفيد بأنها تعرضت للابتزاز من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي طلب منها رشوة بقيمة 50 مليون سنتيم مقابل الاستجابة لمطالبها، على إثرها اتفقت الضبطية القضائية مع الضحية وطلبت منها مساعدتها في الإطاحة بالمتهم من خلال نصب كمين له، وفعلا تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيف رئيس بلدية بئر خادم متلبسا بتلقي الرشوة من الضحية، حيث تم تصوير الأوراق النقدية، ويوم الواقعة ألقي القبض على “المير” داخل مكتبه يتسلم مبلغ الرشوة.

وخلال استجواب رئيس البلدية من طرف القاضي الجزائي، أنكر الفعل المنسوب إليه، موضحا أن الشكوى كيدية المراد بها الإطاحة به وتشويه سمعته، وأكد أن المواطنة سلمت له المبلغ بدون ضغط منه، كهدية من أجل تمضية عطلة الصيف مع أسرته لكنه رفض قبولها.

من جهتها، الضحية أكدت الوقائع، وأوضحت أنها تعرضت للابتزاز عدة مرات من طرف رئيس البلدية، وعندما طلب منها مبلغ 50 مليون سنتيم، أحست بالإهانة وقررت الإبلاغ عنه.

وركزت هيئة دفاع رئيس البلدية على أن موكلها تعرض لخطة محكمة كان المراد منها التخلص منه في الوقت الذي يعرفه سكان بئر خادم عضو بالمجلس الشعبي البلدي في العهدة السابقة، ليعين رئيسا للبلدية في العهدة الحالية، وتمسك الدفاع في ختام مرافعته على براءة موكله من التهمة المنسوبة إليه.

وحسب مصادر مطلعة لـ”الشروق”، فإن محامي رئيس البلدية سيسـتأنف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الحراش على مستوى مجلس قضاء الجزائر.

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اكتشاف مواد غذائية منتهية الصلاحية بالشلف

م قورين

نظم، السبت، أفراد الشرطة القضائية بالأمن الحضري أم الدروع بالشلف، خرجات ومداهمات فجائية للمحلات التجارية والجزارين، مكنتهم من حجز مواد غذائية وزهاء 265 وحدة من مواد تنظيف منتهية الصلاحية، وذلك قبيل عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، وما يصاحب ذلك من تهافت على المواد الغذائية خاصة سريعة التلف.

عملية الحجز حسب مصادر “الشروق” تمت على إثر بلاغ من قبل بعض المستهلكين، مفاده اقتناؤهم مواد غذائية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية من بعض المحلات التجارية، وذلك دون اكتراث أصحابها لتاريخ صلاحيتها، وما قد تخلفه من أضرار على المستهلكين، فقام أعوان مصالح الأمن بتنظيم مداهمات فجائية لمراقبة المواد الغذائية واللحوم بجميع أنواعها عبر مختلف المحلات التجارية.