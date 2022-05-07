أخبار الجزائر ليوم السبت 07 ماي 2022

شاب يشنق نفسه، وفاة ستيني راكعا، الإطاحة بشبكة لسرقة المركبات

وفاة ستيني راكعا في صلاة العشاء بمسجد في قسنطينة

لفظ ليلة الجمعة، المرحوم عابد عزوز أنفاسه الأخيرة، بمسجد الوحدة المتواجد في الشطر الثالث بحي بوالصوف عبد الحفيظ بمدينة قسنطينة، خلال أدائه لصلاة العشاء جماعة بالمسجد الذي ظلّ المرحوم قيد حياته يتردد عليه لأداء الصلاة.

وحسب بعض المصلين الذين كانوا بالمسجد فإن المرحوم عابد عزوز الذي يبلغ من العمر 62 سنة وكان تاجرا معروفا بالمنطقة، وبعد قيامه من الركوع في الركعة الثانية من صلاة العشاء ليوم الجمعة، سقط فجأة أرضا، ما يرجّح فرضية تعرضه لنوبة قلبية حادة أودت بحياته، وسط دهشة وذهول المصلين، الذين هللوا بالتكبير والدعاء له بالرحمة والمغفرة، ليتم بعدها تحويل جثته إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي بقسنطينة أين أكد الأطباء وفاته. وقد أجمع عدد من المصلين من سكان حي بوالصوف عبد الحفيظ على الأخلاق السامية التي كان يتميز بها المرحوم في حياته وحبه لفعل الخير وحرصه ومواظبته على أداء الصلاة في وقتها في المسجد.

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المتهم يمثل اليوم أمام وكيل الجمهورية

تواصل الاحتجاجات على إساءة “متشيّع” إلى الرسول الكريم بتبسة

ب.دريد

عاود نهار السبت العشرات من سكان مدينة الشريعة والمناطق المجاورة لها من ولاية تبسة، الوقوف احتجاجا، وأيضا نصرة، لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعة الإسلام، بعد قيام أحد الأشخاص من ذات المدينة المعروف عنه اهتمامه بالمذهب الإثنى عشري الشيعي، حيث قام منذ انقضاء شهر رمضان، بنشر آراء عبر شبكة التواصل الاجتماعي، تسيء إلى الإسلام والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أسلوب كما قال أحد أبناء المنطقة من المحتجين، للتشكيك في أحاديث الرسول بما فيها الصحيحة.

وقد بدأت الوقفات مساء الخميس، أمام مقر أمن الدائرة، حيث طالب المحتجون، بتوقيف المتهم بالإساءة إلى الدين، وتقديمه أمام الجهات القضائية، وتطبيق مواد الدستور عليه، وقد تجددت الوقفة بعد صلاة الجمعة بوسط المدينة، وكانت أكثر قوة من خلال توافد بعض المواطنين من عدة بلديات من الولاية، ورفع أبناء الشيخين العربي التبسي ومحمد الشبوكي كما سمّوا أنفسهم، نهار أمس، لافتات تدين الهجمة على الدين والرسول، ثم قاموا بجمع التوقيعات، وتقديم شكوى رسمية إلى المصالح المختصة، للتأسيس كطرف مدني، ومتابعة كل من يسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أمس السبت بأن بعض المحامين، من تبسة ومن خارجها قد أعربوا عن استعدادهم للمرافعة انتصارا للرسول الكريم، وحسب ما أستفيد من بعض أعيان المنطقة، الذين اتصلوا أمس بالشروق اليومي، وطالبوا بالتهدئة، فإن المتهم في القضية، سيمثل صباح اليوم الأحد أمام وكيل الجمهورية للنظر في مختلف التهم الموجهة له، وأهمها الإساءة لدين الدولة وهو الإسلام.

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الإطاحة بشبكة لسرقة المركبات في تيزي وزو

ف. معاكني

تمكنت مصالح أمن دائرة واقنون بأمن ولاية تيزي وزو مؤخرا، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات، وهذا بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين مفادها تعرض مركبته للسرقة، لتباشر بعدها ذات المصالح تحرياتها المعمقة والتي أسفرت عن توقيف “04 أشخاص” في حالة تلبس تتراوح أعمارهم ما بين 22 و41 سنة، ينحدرون من ولايتي البليدة وتيزي وزو، كما تمكنوا أيضا من استرجاع المركبة المسروقة مع حجز مركبتين يستعملهما أفراد الشبكة في التنقل. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيقزيريت.

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السيانيد والزئبق.. سموم تهدد الإنسان والبيئة

تجمع شبابي لمواجهة التنقيب العشوائي عن الذهب بجانت

ب.طواهرية

تصاعدت مرة أخرى موجة الرفض وسط سكان مدينة جانت، لاستمرار نشاط التعدين العشوائي وغير القانوني للتنقيب عن الذهب، بعد أن أصبح استعمال المواد الكيماوية المحظورة أمرا عاديا في هذا النشاط، خصوصا المواد ذات الخطورة العالية على غرار مادة السيانيد والزئبق وكلها مواد تستعمل في استخراج وتكثيف الذهب من المادة الخام. ونظم شباب من أحياء “زلواز” و”ان ابربر” شمال مدينة جانت لقاء موسعا للنظر في ما يمكن فعله حيال هذا النشاط، الذي أصبح يجري وسط شعاب المدينة بعد أن كان يتم ولا يزال في بعض الأماكن من الواحة القديمة للمدينة.

هذه الوضعية أصبحت تنذر بعواقب وخيمة على البيئة، حيث يتخوف مواطنو المدينة من ان تتحول السيول التي يمكن أن تعرفها المدينة إلى وبال، حيث سيتسبب ذلك في تلوث المياه والتربة ويهدد الوضع الكائنات الحية بالمدينة بمختلف أصنافها. وكان شباب من مدينة جانت قد باشروا منذ أيام التنقل نحو عدد من الشعاب المحيطة بالمدينة أين كشفت المعاينات عن صور كارثية وصادمة مما تم العثور عليه من مخلفات استعمال المواد السامة، وحتى العبوات الخاصة بتلك المواد خاصة ما تعلق بمادة “السيانيد” المعروف بكونه احدى أهم المواد السامة على الإطلاق.

ويرى متابعون أن قضية التعدين العشوائي بهذا الشكل سيأخذ أبعادا خطيرة في قادم الأيام بعد أن أخذ شباب المدينة المبادرة، في ظل بقاء الأمور على حالها رغم أن قطاع المناجم قد حدد اجراءات لتنظيم وترخيص الاستغلال الخاص بهذا المعدن لفائدة مؤسسات شبابية اين تم إنشاء منطقة مخصصة لذلك بـ”ان افلهله” التي تبعد عن مدينة جانت بحوالي 150 كيلومتر، ورغم جهود قوات الجيش في مواجهة هذا النشاط داخل واحة المدينة، التي أثمرت بالقضاء على أغلب أماكن النشاط التي يجري فيها هذا النشاط، غير أن بقاء نشاط مواز للنشاط الرسمي واتخاذه مواقع في محيط المدينة وفي شعابها التي تصب كلها نحو المدينة، أفرغ تلك الإجراءات التي أقدمت عليها وزارة المناجم من جدواها.

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شاب يشنق نفسه ببكارية

ب. دريد

اهتزت، نهار الجمعة، بلدية بكارية بولاية تبسة، على وقع العثور على جثة شاب متوفى وآثار الشنق على رقبته. وبحسب مصادر من عين المكان، فإن الشاب البالغ من العمر 30 سنة، وُجد جثة هامدة ممددة بجانب منزله الريفي، بإحدى المزارع الريفية، على مستوى الطريق الوطني رقم 10، الرابط بين بلديتي بكارية وعاصمة الولاية، وقد أكد أهله أنه وُجد معلقا بحزام ملفوف حول رقبته، معلقا بدعامة منزله الريفي. وعلى إثر بلاغ للمصالح الأمنية، تم تنقل الجهات المعنية، وبحضور وكيل الجمهورية، الذي عاين الحالة، وأمر بفتح تحقيق لمعرفة سبب الوفاة، وقد تم نقل الجثة من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عالية صالح لبلغ عدد المنتحرين منذ بداية سنة 2022 في ولاية تبسة 11 فردا.

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شقيقها التوأم تحت الصدمة بعد مشاهدته الواقعة

طفلة تهوي من الطابق الثامن بعد تعطل المصعد بوهران

سيد احمد فلاحي

اهتز حي مستغانم بوسط مدينة وهران، مساء الجمعة على وقع حادث مروع، تمثل في سقوط طفلة في السادسة من العمر من الطابق الثامن للعمارة رقم 109، بعد تعطل المصعد وتوقفه بين الطابقين الثامن والسابع، وفي محاولة من الصغيرة التي كانت مع شقيقها التوأم القفز إلى بر الأمان، وبحكم الظلام الدامس وحالة الهلع، وجدت نفسها تهوي من أعلى، ولحد كتابة هذه الأسطر فحالتها خطيرة وهي في غرفة الإنعاش، بعد تعرضها لارتجاج في المخ جعلها تدخل في غيبوبة على مستوى مصلحة الاستعجالات بمستشفى بن زرجب بوهران.

وحسب ما صرح به أحد أفراد عائلتها، فإن الأمر يتعلق بالطفلة “أمنية” التي كانت أمنيتها أن تكبر وتصير طبيبة تعالج المساكين والمعوزين، كانت تهم رفقة شقيقها التوأم الذي ظل يبكي منذ أن شاهدها وهي تهوى من أعلى، لشراء بعض البالونات من نقود “العيدية” ، لكن من سوء حظها أن المصعد الذي كثيرا ما يتوقف فجأة بسبب أعطاب تقنية، أوقعها في هذه الكارثة عندما حاولت الفرار والنجاة بالقفز والتخلص من كابوس الظلام، لكن هوت بمجرد أن وضعت قدميها في الهواء، ولم تلاحظ الفراغ المتواجد بين بوابة المصعد وعتبة الطابق الثامن.

وقد تم على الفور نقلها إلى المستشفى من أجل إخضاعها للعلاج المكثف، وحسب الأطباء فإن حالتها خطيرة ويتم معاينة كل الأضرار التي لحقت بجسد الطفلة، خاصة على مستوى الرأس، ليعاد طرح مشكل قديم جديد صار يتكرر في كل حادث، عن وضعية المصاعد، خاصة التي تتواجد بالعمارات القديمة والتي صارت مع مرور الوقت تشكل تهديدا مباشرا لحياة الساكنة.

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سويدية تعتنق الاسلام بمسجد الأمير في خنشلة

طارق. م

أعلنت ظهر الجمعة، شابة سويدية في العقد الثالث من العمر، دخولها الإسلام، بعد أن نطقت بالشهادتين، بمقصورة مسجد الأمير عبد القادر، وسط مدينة خنشلة، على يد إمام المسجد وبحضور عدد من المصلين، وذلك مباشرة بعد أداء صلاة الجمعة، وقد اختارت السويدية، اسم مرير كاسم جديد لها، بعد تخليها عن ديانتها المسيحية.

وكانت المعنية، قد حطت رحالها مع بداية شهر رمضان الكريم، بالجزائر العاصمة، قادمة من منطقة فاستربوتنب اوميا مسقط رأسها بالسويد، تلبية لدعوة من عائلة من خنشلة، تعرفت على أفرادها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وخلال حلولها بخنشلة، في ضيافة العائلة أعجبت بتقاليد المسلمين في الشهر الفضيل، لاسيما الجلسات العائلية الحميمية حول مائدة الإفطار وخلال السهرات الرمضانية، وأثلج صدرها تآزر المسلمين فيما بينهم والتكفل بالفقراء، إضافة إلى إقامة صلاة التراويح والتهجد الذي حضرته، ما جعلها تسارع إلى مشاركتهم والدخول في الدين الحنيف، ليكون مسجد الأمير عبد القادر، الجمعة، منبرا لإعلان الدخول في الاسلام، والنطق بالشهادتين، ومباشرة بقية الاجراءات الأخرى المتعلقة باعتناق الاسلام.

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عائلات تشكك في أسباب إقصائها ومطالب بزيادة حصص إضافية

إغماءات وبكاء عقب الإفراج عن قوائم “السوسيال” بالعاصمة وتيبازة

منير ركاب

تشهد عديد البلديات بولاية الجزائر، هذه الأيام، حالة من الترقب والانتظار، قبيل الإعلان عن القوائم الاسمية للسكن الاجتماعي الإيجاري العمومي، بعد أن انتشرت معلومات تؤكد الإفراج عنها بعد عيد الفطر المبارك، في وقت أعلنت بلديات غرب وشرق العاصمة، عن الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي والسكن الهش.

عرفت عملية الترحيل، إقصاء مئات العائلات التي لم تستوعب بعد سبب إقصائها بالرغم من امتلاكها لكافة الوثائق والدلائل التي تثبت أحقيتها بالسكن، حيث شهدت عملية نشر القوائم مؤخرا في بلديات سيدي موسى والدار البيضاء وخرايسية وبولوغين بالعاصمة، على غرار بلدية بواسماعيل وفوكة بولاية تيبازة، إغماءات عديدة وبكاء، حيث وجدوا أنفسهم مقصيين لعدة مرات متتالية من عملية الترحيل، خاصة مع إطلاق الحصة المنتظرة منذ سنة 2014 التي استفادت بها عديد البلديات والتي لم تف بالغرض حسب تصريحات عديد المقصيين من السكن في كل من باب الواد والسويدانية، علاوة على بني مسوس وعين البنيان وباب الزوار.

“الشروق” جدّدت طرحها للملف بعد أن قامت باستطلاع شمل أزيد من 10 بلديات في العاصمة وبلديات من ولايات مجاورة كتيبازة والبليدة، حيث شهدت هذه الأخيرة عديد الوقفات السلمية من طرف العائلات المقصية أمام البلديات والدوائر، كان آخرها وقفة المتقاعدين العسكريين بمختلف بلديات ولاية تيبازة، احتجاجا على إسقاط أسمائهم من قوائم “السوسيال”، حيث رفع المتضررون بكل من بلديتي وادى قريش، وباب الزوار، عديد اللافتات خلال وقفاتهم كتب عليها سابقا “ما يبقى في الواد غير حجارو”، و”الميت مايخافش من الموت”، وكذا “الرّحلة هدمت الرجال قبل الدار”، وهي عبارات تلفظ وكتبها أفراد العائلات المقصية من الترحيل، وهم الذين قضوا أكثر من 50 سنة في الضيق وآخرون في الأقبية والسكنات الهشة، حسب شهادات عديد المتضررين بأحياء العاصمة وتيبازة، فضلا عن وادي العلايق التي عاش سكانها من أصحاب ملفات السكن الاجتماعي صدمة حقيقية، حيث عبّرت عديد العائلات عن تذمرها الشديد، ما وصفته بـ”التهميش” الذي طالهم من قبل السلطات المحلية والولائية، حسبهم، حيث أكد بعضهم أنهم يقطنون في الضيق منذ أكثر من 50 سنة، يحدث هذا مع بلدية رايس حميدو التي أفرج فيها عن قائمة “السوسيال” نهاية الأسبوع الماضي، حيث تفاجأ العشرات من مودعي ملفات “السوسيال” الذين شملهم الإحصاء بإقصائهم من عملية الترحيل، بعد أن وعدتهم السلطات بمنحهم السكن، لينزل عليهم خبر الإقصاء كالصاعقة، وهم الذين حلموا منذ سنوات -تقول عائلات من بلدية فوكة بولاية تيبازة- بسكن لائق ينهي عنهم سيناريو أزمة الضيق التي طالتهم منذ أزيد من نصف قرن.

وكانت عائلات بكل من المقرية بحسين داي، حيث فرض على بعض العائلات التنازل عن سكنات برنامج “عدل” مقابل إعادة إسكانهم في صيغة “السوسيال”، وهو الإجراء الذي أبكى الرجال وقت الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي مؤخرا، وكانت عديد بلديات العاصمة، قد أفرجت منذ بداية العام الجاري 2022، عن قوائم السكن الاجتماعي، بعد تأخر دام أزيد من السنة، بالرغم من تعليمات والي العاصمة ووالي تيبازة مقارنة بتلك التي نشرتها التي تأمر الولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر بضرورة الإسراع في نشر قوائم المستفيدين من السكنات بمختلف صيغها وعلى رأسها “السوسيال والهش” حيث كانت كل من الحراش والدار البيضاء وكذا الخرايسية السباقة في نشر القوائم، لتتبعها باب الوادي، وباب الزوار، وبولوغين وبلدية رايس حميدو.