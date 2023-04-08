أخبار الجزائر ليوم السبت 08 أفريل 2023

حجز أزيد من 7 قناطير من اللحوم الفاسدة، وفاة امرأة في انفجار للغاز

حجز أزيد من 7 قناطير من اللحوم الفاسدة في المسيلة

أحمد. ق

حجز عناصر الشرطة بأمن المسيلة، أزيد من 7 قناطير من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، في بعض البلديات، على إثر الخرجات الميدانية.

وتمكن عناصر الأمن الحضري الثالث، بالتنسيق مع كل من مديرية التجارة ومديرية الفلاحة من حجز كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري تقدر بـ 360 كلغ، وهي العملية التي جاءت على إثر دوريات لمراقبة المحلات التجارية، أين تم ضبط الكمية المذكورة داخل محل تجاري مخصص للأكل الخفيف، ليتبين أن هذه اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري، حيث تم حجزها وإتلافها، مع إنجاز ملف قضائي ضد المخالف.

كما تم حجز أكثر من 160 كلغ من قبل عناصر أمن دائرة أولاد دراج، بالتنسيق مع مصالح التجارة، الفلاحة والبلدية، وذلك بعد معاينة عدة مخالفات تجارية متعلقة بحماية المستهلك مع حجز كمية من اللحوم الحمراء والبيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري، على خلفية قيام عناصر ذات المصالح بعملية مراقبة لمحلات تجارية معدة لنشاط القصابة، أين تم ضبط كمية من اللحوم الحمراء والبيضاء منها المجمدة موضوعة في أماكن تنعدم فيها شروط النظافة داخل ثلاث محلات تجارية، وبالتنسيق مع المصالح المختصة تبين أن هذه اللحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري ليتم حجز هذه الكمية المقدرة بـ 73.8 كلغ من اللحوم الحمراء، و91.4 كلغ من اللحوم البيضاء (دجاج وأحشاء الدجاج) مع إتلافها، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم إنجاز ملفات قضائية ضد أصحاب المحلات الثلاثة، وهو الأمر ذاته بمدينة بوسعادة، أين تم حجز 180 كلغ من اللحوم الفاسدة، اثر خرجات ميدانية مشتركة.

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كان خائر القوى ومصابا بجروح

العثور على الشيخ المختفي بسكيكدة

إسلام بوشليق

لا يزال مسلسل حالات الاختفاء، يصنع الحدث بعديد مناطق ولاية سكيكدة، وخاصة في غاباتها، وكل مرة نسمع بحالة اختفاء غامضة، إذ شهد مساء الخميس، حالة اختفاء أخرى، للشيخ مسعود مدبوح البالغ من العمر 70 سنة، القاطن في قرية سيوان، ببلدية أولاد أعطية، غرب الولاية، أين تنقل إلى جبال الطرس لجمع الحطب كعادته، ولكنه اختفى أمام حيرة أهله، إذ لم يعد إلى الإفطار، وغاب أيضا عن صلاة التراويح التي يؤديها منذ بداية رمضان في أحد مصليات القرية الجبلية، لتنطلق عملية البحث عنه بعد صلاة التراويح مباشرة، وبالضبط في حدود الساعة التاسعة وخمسين دقيقة بجبال الطرس، ليتم في البداية تحديد منطقتين يحتمل تواجده فيهما، الأولى بواد الجبل أين تم تمشيطها من دون العثور عليه، والمنطقة الثانية جوابة أيضا تم تمشيطها من دون العثور عليه.

وأشرف على العملية مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة، وبمتابعة من والية سكيكدة حورية مداحي، وبمساهمة من سكان المنطقة وخاصة أهل المختفي وجيرانه، إلى أن تم العثور عليه في حدود منتصف ليلة الجمعة إلى السبت في نفس الغابة التي فُقد فيها، حيث عثر عليه مرهقا مرمى على الأرض، ليتم نقله على جناح السرعة من طرف أعوان الحماية المدنية إلى دائرة اولاد اعطية إلى العيادة المتعددة الخدمات بالزيتونة، لتلقي العلاج اللازم، خاصة وأنه أصيب بجروح وخدوش على مستوى الرأس بعد سقوطه في الغابة.

للإشارة، فإن حالات الاختفاءات الغامضة، في جبال وغابات بلديات سكيكدة تركت في نفوس السكان لغزا محيرا، بالنسبة للمختفين الذين لم يظهر لهم أثر، أولها لشاب يبلغ من العمر 18 سنة قدم من الحروش إلى دائرة القل، ليختفي عن الأنظار، والحالة الثانية لعجوز تبلغ من العمر 70 سنة، من قرية الولجة ببلدية أولاد أعطية، وأيضا الفتاة المقيمة بقرية عين لمسيد ببلدية وادي الزهور، وفتاتين أخريين وكل هذه الاختفاءات الغامضة سجلت في سنة 2020. وشهدت السنة الماضية اختفاء امرأة تبلغ من العمر 39 سنة بجبال عين لمسيد، ببلدية وادي الزهور، غرب ولاية سكيكدة في ظروف غامضة، وتداول المواطنون فرضيات اختفاء المراهقين والشباب بداعي “الحرقة” عبر البحر، والضياع بالنسبة لكبار السن الذين لم يظهر عنهم أي أثر.

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العثور على المراهق المفقود بالبويرة سالما معافى

وأج

أكدت مصالح الحماية المدنية للبويرة أنه تم العثور، مساء الجمعة، على المراهق المفقود منذ ليلة الخميس إلى الجمعة بالجباحية (غرب الولاية) على الطريق السيار شرق-غرب، سالما معافى. فبعد عملية بحث واسعة أطلقتها مصالح الحماية المدنية بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية، عثر على المراهق المدعو (أ. ع) البالغ من العمر 15 سنة، على مستوى منطقة بوزقزة سالما معافى، حسب ما أفاد به لوأج، المكلف بالإعلام لدى المديرية الولائية للحماية المدنية، الملازم يوسف عبدات. وأكد ذات المسؤول أن المراهق الذي يعاني من طيف التوحد “أعيد إلى عائلته سالما”.

للتذكير، أطلقت فجر الجمعة، حملة بحث واسعة للعثور على (أ. ع) الذي ينحدر من الرحمانية بالجزائر العاصمة والذي كان، قبل اختفائه، برفقة أبيه على متن مركبة. وفي تصريح سابق لـ”وأج” رجح الملازم عبدات أن يكون “المراهق المصاب بطيف التوحد قد نزل من السيارة المتوقفة بالقرب من الطريق السيار شرق-غرب، بالجباحية”. وتم تجنيد، في إطار عملية البحث، حوالي خمسين عونا للحماية المدنية من مختلف الرتب ووحدة السينوتقني. كما شارك في البحث عن المفقود وحدات من الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي والشرطة.

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مجهولون يقطعون 200 شجرة مثمرة بالشلف

م. قورين

أقدمت الجمعة، مجموعة من أشخاص مجهولي الهوية على قطع أزيد من 200 شجرة من مختلف أشجار الزيتون والرمان بإحدى مستثمرات حي بوعليلي بالمخرج الغربي لبلدية بوزغاية بالشلف، عملية التخريب حسب صاحب المستثمرة الفلاحية السيد “فرتان جلول” للشروق، تمت ليلا من قبل مجهولين، حيث استغل منفذوها انتشار السكينة وغياب الحركة بهذه المنطقة الخالية، وقاموا بقطع 160 شجرة مثمرة كبيرة من أشجار الزيتون، وأزيد من أربعين شجيرة فتية، وامتدت همجيتهم إلى قطع أشجار الرمان المتواجدة على حواف البستان، وأضاف هذا المزارع، بأنه يقوم بجلب صهاريج المياه على مسافات بعيدة تزيد عن الخمسة كلم لسقيها ويقضي جل أوقاته في خدمتها وهي مصدر رزقه الوحيد، ولم يتحمل السيد فرتان الصدمة، أمام هذا المشهد الكارثي والمجزرة الحقيقية في حق بستانه، بدوره السيد عبد الوهاب ممثل المصالح الفلاحية وعده بتقديم المساعدة لإعادة إحياء بستانه وتعويضه بأشجار مثمرة مماثله، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة المتسببين في قطع أشجار هذا البستان.

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التماس 15 سنة سجنا للمتهم الرئيسي

عصابة تحاول قتل مواطن للاستيلاء على مركبته بوهران

خ. غ

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران نهاية الأسبوع، توقيع عقوبة 15 سنة سجنا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق المتهم بارتكاب جنايتي تكوين جماعة أشرار والسرقة تحت طائل العنف، الليل والتعدد، واللتين راح ضحيتهما شخص أسدى معروفا للمحكوم عليه، كلفه سيارته التي سرقها منه رفقة آخرين، وكادت قيمة الضريبة المدفوعة أن تكون أنفاسه وحياته كلها.

حسب ما دار خلال المحاكمة، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 25-12-2021 بمنطقة عين البيضاء في ولاية وهران، أين تعرض الضحية (ب. ك) للاعتداء من طرف عصابة، ووجه المتهم الرئيسي (ع. م)، للضحية طعنات خنجر، فيما قام شركاؤه بإمطاره بوابل من الحجارة أصابت رأسه ووجهه بجروح وكدمات، ليغمى عليه ويجد نفسه بعد استفاقته ملقى على حافة الطريق مضرجا بالدماء، وسيارته التي كان يقودها من نوع رونو كليو لا أثر لها ولا لوثائقها بعين المكان.

ومن خلال التحريات التي باشرتها مصالح الدرك تم الاشتباه في المدعو (ع. م)، حيث أن الضحية ساورته في البداية الشكوك بشأن أوصاف هذا الأخير، قبل أن يؤكد على أنه أحد الفاعلين، الذي تعرف عليه بشكل يقيني من خلال نبرة صوته، خاصة أنه حدثت في ظرف قصير ليلتها، وقبيل وقوع الجريمة، دردشة بين الطرفين على الطريق.

أما عن ظروف التقاء الضحية بالمتهم الرئيسي الذي لا يعرفه، فقد جاء في الملف أن منظر هذا الأخير وهو واقف في مكان خال من وسائل النقل العمومي، أثار شفقة الضحية، ليتوقف بسيارته أمامه، وعرض عليه مساعدته بالمال ليستقل به سيارة أجرة، لكن المتهم رفض، وعندما دعاه للركوب على متن مركبته لنقله أنّى يريد، جاء رده بالإيجاب، طالبا منه إيصاله إلى ناحية السانيا دون تحديد الوجهة بالضبط، وبعد السير لمسافة، وجهه المتهم للتعريج به نحو مكان معزول بمنطقة عين البيضاء، وهناك تفاجأ الضحية برشق عشوائي بالحجارة، كانت تنهال من مصدر مجهول صوب سيارته، ثم تقدم إليه شخصان ملثمان، وعندها أشهر المتهم الذي كان جالسا بجانبه سكينا في وجهه، ليتفطن أنه وقع بين أنياب عصابة تحاصره من كل جانب، ثم أخذ مرافقه الذي كان معه على الطريق في تعنيفه أكثر لإحباط أي محاولة منه للمقاومة، بحيث وجه له عدة طعنات بسلاحه الأبيض، استهدفت يده بجروح دامية، فيما واصل شريكاه اللذان اقتربا منه أكثر بضربه بالحجارة إلى أن فقد الوعي، ولم يستعده إلا بعد أن أنهت العصابة خطتها، وتمكنت من سرقة سيارته بكامل وثائقها وفرّت على متنها إلى وجهة مجهولة.

أمام هيئة المحكمة تمسك المتهم (ع. م) بالإنكار الذي ميز تصريحاته بخصوص علاقته بملف الحال عبر مختلف مراحل التحقيق، مشيرا إلى أنه لم يسبق له مطلقا معرفة ولقاء الضحية، وأنه كان ليلتها يحتفل رفقة جارته برأس السنة الميلادية في مسكن بعين الترك، لكن عندما واجهته رئيسة الجلسة بالدليل العلمي على أن مصدر مكالماته التي رصدتها تقنية الكشف عن المواقع وأوقات التواجد فيها كان منطقة عين البيضاء، أين حدثت واقعة الاعتداء وسرقة مركبة الضحية، قال المتهم أنه كان فعلا ليلتها يعمل في مطعم من نوع بيزيريا يقع بعين المكان، وبعدها توجه إلى تروفيل للاحتفال، وفي رواية أخرى مدونة في أحد محاضر التحقيق الأمني، صرح أنه كان وقتها في منطقة بوزفيل، وهي التصريحات التي اعتبرتها رئيسة الجلسة متناقضة في الشق المتعلق بتحديد مكان وزمان تواجد المتهم بالقياس على ظروف حدوث الواقعة، خاصة أن هذه الأخيرة وقعت في يوم 25 ديسمبر بينما الاحتفال برأس للسنة يتم ليلة الـ31 ديسمبر.

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وفاة امرأة في انفجار للغاز بالعاصمة

ق. م

توفيت امرأة، صباح السبت، في حادث تسرّب للغاز تبعه انفجار بمسكن في حي قعلول ببلدية البحري في الجزائر العاصمة.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد وقع الحادث في حدود الساعة 10:46 صباحا، على إثر انفجار لغاز المدينة، على مستوى مطبخ بالطابق الأرضي لبناية تتكون من طابقين. وأسفر الحادث عن وفاة الضحية بعد إصابتها بحروق في كامل أنحاء الجسم. كما سجّلت خسائر مادية جراء الانفجار، تضيف الحماية المدنية.

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كانت مموهة بورشة للخياطة

اكتشاف ورشة سرية لصناعة الشمة المقلدة بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري التابعة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بقادرية في البويرة، من اكتشاف ورشة سرية لصناعة وتسويق مادة الشمة المقلدة، حيث كانت الأخيرة مموهة بواسطة ورشة للخياطة، قبل أن يتم حجز العتاد المستعمل وأكثر من 12 قنطارا من الشمة .

العملية التي نفذتها ذات العناصر كانت بناء على معلومات حول تواجد ورشة سرية تستخدم لصناعة وتسويق التبغ المقلد ممثلا في الشمة، حيث تمت مداهمة المكان استغلالا لتلك المعلومات، ما أسفر عن العثور على الورشة وبداخلها كل التجهيزات المستعملة وكمية هامة من الشمة فاقت 12 قنطارا منها 53420 وحدة كانت جاهزة للتسويق، وكذا علب كرطونية ومواد التعليب المختلفة، ليتم حجز الكمية وتحويل ملف أصحاب الورشة إلى الجهات القضائية .