أخبار الجزائر ليوم السبت 08 جانفي 2022

حجز 8 قناطير من اللحوم، تفكيك شبكة لتنظيم "الحرقة"

حجز 8 قناطير من اللحوم بالمدية

ب. عبد الرّحيم

تحركت فرقة الدرك الوطني بالمدية بناء على معلومات تتعلق بوجود مشتبه فيه يقوم بمعاملات تجارية مريبة، حيث تم على إثرها تكثيف الرقابة على الطرقات، ما مكن من ضبط المعني على مركبة تحمل 50 كلغ من لحم البقر الفاسد، ومواصلة للتحقيق تم التنقل إلى غرفة التبريد التي يستغلها المعني، أين ضبطت كمية معتبرة من اللحوم الحمراء غير خاضعة لظروف الحفظ والشروط المعمول بها، حيث قدرت المحجوزات بغرفة التبريد بـ640 كلغ من لحم الخروف و100 كلغ من لحم البقر، ليتم بعدها التنقل أيضا إلى محل المشتبه فيه، أين ضبطت مصالح الدرك 7.8 كلغ من اللحوم غير موسومة بختم الطبيب البيطري، أين تم رفع مخالفتين ضدّ المعنيين والمتمثلة في إنشاء منشأة مصنفة من دون الحصول على الترخيص بذلك ومخالفة للأحكام المتعقلة بشروط حفظ وتبريد وتجميد مواد ذات مصدر حيواني مع عدم امتلاك شهادة الاعتماد الصحي الخاص بغرفة التبريد.

كما تم إتلاف الكمية المحجوزة على متن المركبة لعدم صلاحيتها، فيما تم تحويل الكميات المتبقية بعد عرضها على الجهات المختصة وتبين أنها صالحة للاستهلاك إلى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا بالمدية مع تحرير محضر وإرساله للجهات القضائية المختصة.

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العثور على الطفل إياد بباتنة واسترجاع كريم من بسكرة

طارق. م

ساهمت الحملة الواسعة، التي اطلقها منذ امسية الأربعاء، الفارط رواد الفضاء الازرق، وجمعيات محلية، على غرار سواعد الخير، وكافل اليتيم، بمدينتي قايس وبابار، بولاية خنشلة، في العثور على الطفل المختفي، إياد ذياب، 14 سنة من العمر، من قايس وكريم، من مدينة بابار، واسترجاعهما الى عائلتهما، حيث تم العثور على اياد بمدينة باتنة، وكريم بمدينة بسكرة، ليتم اعادتهما أمس، وسط اجواء احتفالية عاشتها المدينتين، أمس السبت، في الوقت الذي واصلت مصالح الامن تحرياتها في القضيتين، دون تسريب أي معلومة عن ظروف الاختفاء.

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تفكيك شبكة لتنظيم “الحرقة” عبر الفايسبوك بالطارف

س. ك

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالشط التابعة لولاية الطارف، نهاية الأسبوع من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية مختصة في تنظيم الرحلات السرية عبر البحر، مقابل تلقي مبالغ مالية. العصابة متكوّنة من ثلاثة أشخاص ينحدرون من ولاية الطارف، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و26 سنة، يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل فيما بينهم ومع الأشخاص المراد إخراجهم من أرض الوطن بطرق غير شرعية.

وكانت معلومات وردت إلى الفرقة تفيد بوجود مجموعة اختصت في تسفير الأشخاص وإخراجهم من التراب الوطني عبر البحر بطريقة غير شرعية، حيث عملت ذات المصلحة في بداية الأمر على تحديد هوية المشتبه فيهم، وبعد التنسيق مع المصالح القضائية المختصة، وكذا فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية التي قامت بالاستغلال الالكتروني لحسابات ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعنيين، حيث توصلت إلى التأكد من خلال رسائلهم التي يرسلونها عبر هذه المواقع فيما بينهم تورطهم في قضايا متعلقة بتنظيم عمليات الهجرة غير شرعية كما أنهم كانوا بصدد الإعداد لإحدى العمليات بداية الأسبوع القادم، ليتم بعدها الحصول على إذن بتفتيش مساكنهم حيث حجزت ذات المصالح محركين للقوارب وجهازي حاسوب محمولين وخزان وقود، فضلا عن تجهيزات ومعدات أخرى خاصة برحلتهم السرية عبر البحر.

وبعد الانتهاء من التحقيق مع الموقوفين أنجز ضدهم ملف قضائي، وقدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان.

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المسروقات كانت تباع لمسترجعي المواد البلاستيكية

ثلاث سنوات حبسا لسارق حاويات القمامة بتبسة

ب. دريد

تمكن نهاية الأسبوع الماضي، عناصر من الأمن الحضري الأول بتبسة، من الإطاحة بأحد اللصوص، الذين يقومون بسرقة حاويات القمامة البلاستيكية، الموضوعة بعدة أماكن، ثم يقوم بإعادة بيعها. العملية جاءت بناء على شكاوى المواطنين، من تعرض الحاويات إلى الاختفاء مباشرة بعد وضعها من طرف مصالح البلدية، وهي الظاهرة التي استغرب لها حتى مسؤولي البلدية، الذين أكدوا أنهم تفاجؤوا لاختفاء الحاويات، في زمن قياسي، وبعد الشكوى التي تقدم بها مواطن وتأكيده بأنه شاهد شخصا يقوم برفع الحاويات كلما تم وضعها من طرف عمال البلدية، تم نصب كمين من طرف عناصر الشرطة، وتم توقيف المشتبه فيه، وهو كهل يبلغ من العمر 46 سنة، كان بصدد سرقة إحدى الحاويات التي تم وضعها حديثا، وبعد إخطار وكيل الجمهورية بالجرم، تم تفتيش منزل المتهم حيث عثر بداخله على 3 حاويات من الحجم الكبير، ليتبين بعد فتح تحقيق، بأن المتهم يقوم ببيع الحاويات المسروقة كمادة بلاستيكية للتجار الذين يحضرون من بعض الولايات المجاورة على متن شاحنات، ويقومون بشراء المواد البلاستيكية، وإعادة رسكلتها.

وبعد تتمة الإجراءات القانونية، تم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية الذي أحال الملف على قاضي المثول الفوري، أين تم إدانته بـ 3 سنوات حبسا نافذ، وفي تعليقه على حادثة سرقة الحاويات، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد للشروق اليومي، بأنه لن يتسامح ولن يسكت على نهب وسرقة ممتلكات البلدية، وبأنه سوف يتابع كل من يتجرأ على سرقة مثل هذه الأشياء أو تخريبها سواء أكانت حاويات بلاستيكية أو حديدية أو أغطية البالوعات وغيرها، لأن هذه الأمور هي ملك للشعب وتضر بالمصلحة العامة للمواطنين، بل أنها كما قال تضر بالسير الحسن لمختلف الخدمات، فمثلا سرقة حاويات ستتسبب في تلويث وتشويه المحيط وتكدس الفضلات في الطريق العام كما حدث في تبسة مؤخرا، ويصعب على عمال البلدية رفعها على عكس لو بقيت الحاويات في مكانها.

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الجريمة البيئية هي الثانية من نوعها بالمنطقة

مجهولون يقطعون أشجار الزينة بقالمة

نادية طلحي

تفاجأ يوم الجمعة، سكان بلدية لخزارة في ولاية قالمة، بإقدام مجهولين للمرة الثانية في ظرف أقل من شهر واحد، على ارتكاب جريمة شنيعة في حق البيئة والطبيعة، بقطع تسعة أشجار كاملة للزينة، من نوع “فيكيس” تم غرسها الأسبوع الماضي، بين أعمدة الإنارة العمومية، لتعويض الأشجار التي تم قطعها مطلع شهر ديسمبر الماضي بمدخل مدينة لخزارة مقر عاصمة الدائرة الواقعة على مسافة نحو 17 كلم من مقر عاصمة الولاية.

الجريمة التي وصفها المواطنون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالبشعة، تم ارتكابها في ساعات متأخرة من الليل، بعدما استغلوا قلّة الحركة ومكوث المواطنين في بيوتهم بسبب الاضطرابات الجوية التي شهدتها المنطقة وبرودة الطقس، ليلة الجمعة، للقيام بهذا العمل الشنيع وقطع عدد من أشجار الزينة بعد أيام قليلة فقط من غرسها بين أعمدة الإنارة العمومية، لتزيين الجزء الإسمنتي الفاصل بين جزئي الطريق المزدوج بمدخل مدينة لخزارة، وذلك لتعويض الأشجار المقطوعة مطلع الشهر الماضي. وفور اكتشاف مخلفات هذه الجريمة، سارع المواطنون لتداول صوّر الأشجار المقطوعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتعبير عن سخطهم وتذمرهم من مقترفيها أو من يقف خلفهم، خاصة وأن المعاينة الميدانية لبقايا جذوع الأشجار الصغيرة المقطوعة، تؤكد أن هذه الجريمة قد تم التخطيط لتنفيذها بإحكام، وتنفيذها بسرعة مستعملين منشار آلي، في اعتدائهم الصارخ على البيئة والطبيعة للمرة الثانية.

وتساءل المواطنون عن الأسباب والخلفيات التي دفعت بمرتكب أو مرتكبي هذه الجريمة على قطع الأشجار بهاته الطريقة التي وصفوها بالوحشية، مطالبين في ذات السياق من المصالح الأمنية ضرورة التكثيف من الأبحاث والتحريات لكشف هوية المعتدين على تلك الأشجار وإحالتهم على العدالة، وكشف الأسباب التي دفعتهم لارتكاب جرمهم هذا أمام الرأي العام، في وقت باشرت مصالح أمن دائرة الخزارة، وفور معاينتها لأثار جريمة قطع أشجار “الفيكيس” تحرياتها وتحقيقاتها المعمقّة لكشف هوية الفاعل أو الفاعلين، قصد توقيفهم. فيما ذكرت مصادرنا بأن بلدية لخزارة تكون قد تقدمت بشكوى رسمية ضد مجهول والتمست فتح تحقيق لتوقيف مقترفي هذه الجريمة، التي تندرج ضمن الأعمال التخريبية للممتلكات العمومية.

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مقتل شخص في شجار جماعي بتيارت

س.ع

تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتيارت، مؤخرا، من إلقاء القبض على 8 أشخاص ينشطون ضمن عصابات الأحياء تزرع الرعب في أوساط المواطنين بمدينة تيارت، حسبما علم، الجمعة، من مصالح أمن ولاية تيارت.

أوضح ذات المصدر أنه “على إثر معلومة مفادها استقبال مصالح الاستعجالات الطبية لمستشفى “يوسف دمرجي” بعاصمة الولاية شخصا تعرض لطعنات سلاح أبيض (خنجر) على مستوى البطن من مجهولين تنقلت عناصر ذات الفرقة على الفور إلى المستشفى لتقصي الحقيقة”.

وتبين أن شجارا بين عصابات أحياء زرعت الرعب في أوساط مدينة تيارت أدى إلى وفاة أحد أفراد عصابة إثر تعرضه لطعنات بالسلاح الأبيض. وأبرز المصدر أن التحقيق مكن من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف 8 منهم فيما لا يزال شخص آخر في حالة فرار. وأضاف أنه بعد إتمام الإجراءات قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي أحال ملف القضية إلى قاضي التحقيق ليصدر في حق اثنين (2) منهم أمر إيداع الحبس الاحتياطي ووضع الستة الآخرين تحت الرقابة القضائية.

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طالبوا السلطات الولائية بحلّ سريع

أساتذة المركز الجامعي بتيبازة يعانون أزمة سكن خانقة

ب. بوجمعة

يشتكي أستاذة المركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة، أزمة سكن أثرت على استقرارهم وأداهم العلمي، كما أرهقت الكثير منهم البحث المستمر على مساكن لتأجيرها وما ينعكس عن ذلك من تكاليف مالية يجبرون على تسديدها، ورغم وعود السلطات بتخصيص نسبة من البرامج السكنية الاجتماعية كسكنات وظيفية للأساتذة، على غرار حصة 50 مسكنا التي استفادوا منها منذ سنوات، إلا أن الوضع لا يزال مستمرا، لاسيما وأن اللقاء الأخير الذي جمع منسق الفرع النقابي ” كناس” برئيس ديوان الوالي لإيجاد حل لمعاناة الأساتذة لم يثمر حلولا في الأفق .

وقال منسق الفرع النقابي لأساتذة التعليم العالي “كناس” الدكتور على قدور، إن مشكل السكن صار هاجسا للأساتذة ومعاناة حقيقية لما له من تأثيرات سلبية على أداهم البيداغوجي واستقراهم ومن ثمة استقرار المركز الجامعي، وأضاف أن لقاءه رفقة أساتذة مع رئيس ديوان الوالي لم يلمسوا من خلاله مبادرات أو حلول وحتى مسعى لإيجاد حلول لهذا المشكل على المدى القريب، وعلى هذا الأساس قدم الفرع النقابي اقتراح لوالي الولاية بتخصيص نسبة من السكنات الاجتماعية لصالح الأساتذة كسكنات وظيفية أو برامج السكن الترقوي المدعم .

وأشار الدكتور علي قدور إلى أن عدد الأساتذة بالمركز الجامعي يتزايد كل سنة بتزايد التخصّصات الجديدة ما يتطلب حسبه حلولا سريعة لمشكل السكن حتى يتسنى للأساتذة العمل في جو يسمح لهم بتقديم الأفضل للطلبة.

ونوّه منسق الفرع النقابي بمبادرة السلطات الولائية سابقا بتخصيص حصة 50 مسكنا اجتماعيا لصالح أساتذة المركز الجامعي، ووعدتهم بتخصيص عدد مماثل في البرامج السكنية الجديدة، غير أنها لم تجسد على أرض الواقع، وناشد والي الولاية بالنظر في وضعية الأساتذة الذين تأثروا فعلا، وإيجاد حل سريع ينهي معاناتهم المستمرة في البحث عن مساكن لتأجيرها .

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فيما تضررت بناية العائلات القاطنة بالجوار

انهيار جزئي لعمارة قديمة بالمدنية يخلف هلعا وسط السكان

راضية مرباح

سجل انهيار جزئي لبناية قديمة واقعة بشارع مصطفى سرير المعروف بـ”كوكليكو” في بلدية المدنية، ليلة الجمعة، مخلفا هلعا وسط السكان، نتيجة شدة الارتطام التي أدت إلى زعزعة السكنات المجاورة، فيما خلف الحادث أضرارا بليغة على البناية التي بالجنب أين تعيش 3 عائلات بين الحياة والموت نتيجة الخطر الذي يلاحق بنايتهم خوفا من امتداد الانهيارات لتصل فوق رؤوسهم، بمنطقة يعاني نسيجها العمراني تدهورا نتيجة قدم البنايات التي تعود اغلبها إلى حقبات خلت.

اهتز سكان حي “كوكليكو” الواقع بالمدنية بأعالي العاصمة، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، لحادث انهيار جزء معتبر من بناية قديمة المعروفة بـ”باطيما الحاجة” ذات 4 طوابق، وسط منطقة قل ما يغمض لقاطنيها جفن وهم مرتاحو البال بسبب قدم البنايات التي اغلبها تعاني الاهتراء والقدم تتطلب ترحيل المتواجدين بها في أقرب الآجال خوفا من امتداد الانهيارات بفعل الأمطار التي أصبحت أكثر من خطر يهدد تواجدهم داخل سكنات تفتقد للسلامة والأمان.

وحسب شهادات السكان من عين المكان ومنهم أولئك الذين تضررت بنايتهم المتلاصقة بتلك المنهارة، فإن الحادث يكون قد سجل لعدم تتحمل البناية قساوة الطبيعة أكثر من هذا الحد، وما زادها تأثرا الأمطار الأخيرة التي تكون قد تشبعت جدرانها بها، متسببة في انهيار أجزاء هامة، منها ما تساقطت على الملعب الجواري المتواجد بالجنب ومنها ما خلف أضرارا على مستوى البناية المحاذية، فيما أربكت ليل سكان الحي الذين عاشوا هلعا كبيرا بسبب شدة الارتطام الذي زعزع سكناتهم، وكأن الأمر يشبه زلزالا أو انفجارا لقنبلة.

الحادث الذي سجل في وقت متأخر ولحسن الحظ لم يخلف أي خسائر في الأرواح، على اعتبار أن البناية كانت خاوية من السكان الذين تم ترحيلهم منذ سنوات، تؤكد شهادة أحد المتضررين، أن الانهيار كاد أن يسقط فوق رؤوس أولئك الرياضيين الذين كانوا يلعبون داخل الملعب الجواري لولا ستر الله بعدما سقطت أحجار كبيرة على الملعب، فيما أجبرت الأوضاع على تنقل رئيس البلدية المنتخب مؤخرا رفقة مسؤولين عن الدائرة للوقوف على حجم الخسائر التي أعقبت الحادث بما في ذلك العائلات الـ3 المتضررة، حيث تم دعوتهم لإخلاء المكان خوفا من أي انهيار قد يحدث فجأة، لاسيما وأن آخر الأخبار تفيد بأن تلك العائلات ومنذ الحادث تسمع صوت تصدعات يرجح أن تكون تشققات الجدران وأعمدة البناية المنهارة، ما يتطلب تدخل السلطات المحلية لإنقاذ أرواح مهددة بالموت تحت الردوم في أي لحظة.

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ناشدوا ديوان الترقية لحسين داي التكفل بترميمها

عائلات تشكو تشقق أسطح العمارات بالمنظر الجميل في عين البنيان

منير ركاب

يشتكي سكان العمارة رقم 12 بحي الطاهر طامزي، 1000 مسكن بالمنظر الجميل، التابع إقليميا إلى بلدية عين بنيان في العاصمة، من تسربات مياه الأمطار، عبر مخرج السلالم لسطح العمارة، مناشدين ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، معالجة المشكل، بعد عديد المراسلات التي تم إيداعها بمصالح الديوان، منذ أزيد من عامين، في وقت تتخوف العائلات من حدوث كارثة بسبب ملامسة المياه للعدّادات الكهربائية الموجودة بالسلالم.

وفي هذا الصدد، عبّر عدد من المشتكين في تصريح لـ”الشروق” عن تذمرهم من الوضعية المزرية التي يعيشونها داخل شققهم وخارجها، خاصة خلال فصل الشتاء، فالجدران الخارجية – يقول السكان- على غرار سلالم العمارة، مهدّدة بالسقوط بسبب التشققات، واستمرار تسرب مياه الأمطار من سطح العمارة، كما دعوا المنتخبين المحليين الجدد، ومسؤولي ديوان الترقية، للنظر في انشغالهم، ومحاولة ترميم الأعطاب من أجل إنقاذ بناياتهم من توسع حالة التدهور التي قد تجعلها في مصف العمارات الآيلة للسقوط مستقبلا، في حال ظل المشكل قائما، حيث لم تعرف هذه الأخيرة ترميمات منذ عدة سنوات، وهو ما تسبّب ومع مرور الوقت، في ردود فعل سلبية، في أوساط قاطني العمارة، الذين لم يجدوا -حسبهم- آذانا صاغية لانشغالهم، معربين عن استيائهم من الوضعية الكارثية التي آلت إليها عمارتهم.

وفي ظلّ هذا المشكل، طالب المشتكون، من السلطات المحلية، وعلى رأسها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، التكفل بالوضعية والقيام بالترميمات والإصلاحات الضرورية في سطح العمارة، والسهر على محافظة محيط ونظافة حيهم، علاوة على العمل على تصليح وصيانة المنشآت والمرافق التابعة للحي، وكذا المحافظة على المساحات الخضراء، والمساحات الترفيهية للأطفال، وفقا لمعايير السلامة والأمن المعمول بها بهذا الخصوص.

ويشير السكان، أن ديوان الترقية والتسيير العقاري، قد أرجع تلف أسقف العمارة إلى تفشي ظاهرة وضع خزانات المياه فوق الأسطح، حيث تتسع هذه الظاهرة- حسبهم- في باقي عمارات الحي، على غرار استفحال ظاهرة تجميع ورمي الخردوات المنزلية على الأسطح، وهي ظاهرة لها انعكاساتها السلبية، على أسطح العمارات، يقول السكان، علاوة على أشغال تركيب الهوائيات المقعرة، وما ينجم عنها في كثير من الأحيان من تشققات أسطح بعض العمارات التي أصبحت تتسرب منها مياه الأمطار، ما سبب معاناة الكثير من العائلات القاطنة بتلك بالبنايات المتضررة، حيث لا تزال مصالح الديوان -حسبهم- تتلقى شكاوى المواطنين المطالبين بإعادة ترميم أسطح العمارات.

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مسؤولون محليون أمام قاضي التحقيق بسطيف

سمير منصوري

علمت “الشروق”، من مصادر موثوقة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية بعين أزال بجنوب ولاية بسطيف، استمع، نهاية الأسبوع المنصرم، لنائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئرالعرش الواقعة شرق ولاية سطيف، ورئيس من فرع الموارد المائية بالدائرة، حيث وجهت لهذين الشخصين، تهم جنحتي سوء استغلال الوظيفة وتبديد المال العام، في قضية تتعلق بإنجاز منقب بقرية بلهوشات التابعة لبلدية بئر العرش.

وحسب ذات المصادر فإن القضية تم التحقيق فيها من طرف فرقة الدرك الوطني بالطاية بعد شكوى من مواطنين الذين عانوا من أزمة الماء وخاصة في فصل الصيف، تفيد بتغيير أرضية المنقب المائي، متهمين نائبا في المجلس البلدي بالتورط في القضية، حيث تم الاستماع لجميع الأطراف، وبعد إحالة الملف أمام وكيل الجمهورية تم تحويله أمام قاضي التحقيق حيث تم الاستماع لجميع الأطراف المعنية في القضية.

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“مشروع القرن” يبعث وسط مخلفات ثقيلة

استئناف أشغال الطريق السيار جن جن – العلمة

سمير مخربش

تقرر رسميا، استئناف أشغال الطريق السيار العلمة جن جن الذي سيربط ولاية جيجل بولاية سطيف، بقرار من الحكومة مع تغيير صاحب المشروع، وإحالة المهمة إلى الشركة العمومية كوسيدار، التي يعول عليها لإتمام المشروع المثير للجدل الذي طال انتظاره.

ويدخل قرار الاستئناف في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي يقتضي رفع كل القيود والعراقيل التي عطلت هذا المشروع العملاق الذي يربط ميناء جن جن بولاية جيجل بالطريق السيار شرق غرب عبر منفذ مدينة العلمة على مسافة 110 كلم، منها مقطع مهم استلمته سابقا شركة حداد للأشغال العمومية والري والبناء الذي يمتد على مسافة 62 كلم، انطلقت به الأشغال سنة 2014 وكان من المفروض أن يسلم سنة 2016، لكن المشروع عرف تأخرا كبيرا. وقد استفاد أصحاب المشروع سابقا من تمديد في الآجال بسبب بعض العراقيل التي اعترضت مسار الطريق، فتغير موعد الاستلام مرتين وأُخلف مرتين، فكان من المفروض أن يسلم المشروع في موعد ثاني في شهر ماي سنة 2019 لكن في الواقع المشروع ظل يراوح مكانه. والنتيجة اليوم 8 سنوات مرّت، والطريق لم يدرك 50 بالمائة، حيث بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 42 بالمائة فقط.

وبعد سحب المشروع من شركة حداد، تم تسليمه رسميا إلى شركة كوسيدار، التي ستتولى إنجاز الشطر الثاني للمشروع الممتد من بلدية جيملة على حدود ولاية جيجل مع ولاية ميلة إلى غاية مدخل الطريق السيار شرق غرب بدائرة العلمة. أما الشطر الممتد من ميناء جن جن حتى الحدود مع ولاية سطيف سيبقى من نصيب الشركة الإيطالية “ريزاني”.

ويتزامن هذا التغيير مع المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها المشروع، والمتعلقة أساسا بالغلاف المالي الذي خلق اضطرابا في سير الأشغال مع احتجاج متكرر للعمال الجزائريين التابعين للشركة الإيطالية، وكذلك التركية بسبب تأخر الأجور وتواضعها.

كما اصطدم المشروع بعدة عراقيل تقنية تتعلق بنزع الملكية من الخواص الذين تعترض ممتلكاتهم مسار الطريق، تضاف إليها انزلاقات التربة في الكثير من النقاط أبرزها 5 انزلاقات كبرى تحتم على التقنيين إعادة الدراسات وتغيير المسار. كما ينتظر من أصحاب المشروع تحويل الأسلاك الكهربائية ذات التوتر العالي المتوسط والمنخفض في 43 نقطة في انتظار استكمال 24 نقطة متبقية، وتحويل قنوات الغاز في 15 نقطة في انتظار 4 متبقية، تحويل شبكة الألياف البصرية.

وبالنظر لهذه العوائق، يؤكد المتابعون للملف بأن هذا الطريق الحيوي لن يرى النور قبل نهاية سنة 2024، وهو الموعد الذي يمكن بعده الحديث عن فوائد هذا المشروع الكبير الذي يكتسي أهمية كبيرة لأنه يربط ميناء جن جن بالطريق السيار شرق غرب، ويشكل عصبا حيويا من شأنه أن يعطي دفعا كبيرا للحركة الاقتصادية وحتى السياحية في هذه الجهة مع استغلال أفضل لميناء جن جن، وسيسمح بتحريك عجلة الاستيراد والتصدير.

وللمشروع آثار إيجابية على الحركة السياحية، خاصة في الشق المتعلق بتسهيل حركة المرور، حيث يقدر التوقيت الحالي لقطع المسافة بين ولايتي سطيف وجيجل بحوالي أربع ساعات وتتعدى في الصيف الخمس ساعات، وبعد تجسيد المشروع يمكن أن يختصر الزمن إلى ساعة واحدة، كما سيتم ربط هذا الطريق بالولايات الجنوبية. ولذلك فهو من المشاريع الكبرى التي ستحدث ثورة اقتصادية وسياحية بالمنطقة.

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هلاك طفل تحت عجلات قطار بالبويرة

أحسن حراش

لقي نهار السبت طفل يبلغ من العمر 16 سنة حتفه إثر تعرضه لحادث دهس بواسطة قطار بحي 56 مسكنا وسط عاصمة البويرة، وحسب مصدر من الحماية المدنية فإن عناصر وحدة 140 مسكن الثانوية للحماية المدنية تدخلوا من أجل نقل جثة طفل متوفة بعد تعرضه لحادث قطار تسبب في وفاته بعين المكان، حيث تم تحويل جثته إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة مع فتح تحقيق حول الحادث الذي يعتبر الثاني منذ بداية السنة الجديدة.