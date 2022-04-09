أخبار الجزائر ليوم السبت 09 أفريل 2022

وفاة طبيبة بصعقة كهربائية، مجهولون يعتدون على مقاول

التماس 20 سنة سجنا للمتهم

يحاول قتل شقيقيه بسبب الميراث في سوق اهراس

صبرينة ذيب

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء سوق أهراس، في جلسة علنية الأسبوع الماضي، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم “ع. بن”، بعد محاولته قتل شقيقته وشقيقه بسبب الميراث.

وقائع القضية تعود إلى شهر جوان من السنة الماضية ودارت أحداثها بمشتة القارية ببلدية اولاد ادريس التابعة لولاية سوق أهراس، بعد أن أقدم المتهم الشاب، على الاعتداء على شقيقه وشقيقته بواسطة ساطور، ومطالبتهما بحقه في الميراث بعد وفاة والده، إذ تنقل المتهم في يوم الوقائع إلى منزل والده المتوفى، حيث تعيش شقيقته العزباء وشقيقه المتزوج، مطالبا إياهما بحقه في الميراث، فقام بكسر الباب بواسطة ساطور، ودخل المنزل، فوجد شقيقته، وبعد وقوع ملاسنات كان مشهرا فيها الساطور، تطور الأمر إلى اعتداء جسدي عنيف أين انهال على شقيقته بالضرب المبرح بواسطة كرسي، مع توجيه ضربة إليها بواسطة ساطور سبب لها جروحا خطيرة، ما خلف لها عجزا مدته 15 يوما، كما توجه إلى بيت شقيقه، حاملا معه بندقية صيد ملك لوالده المتوفى، مهددا بتصفية شقيقه، وعندما لم يجده في المنزل قام بتوجيه عدة طلقات نارية صوب الباب، مما أرعب كل من كان بداخله.

وبعد الاستماع لأقوال المتهم وللضحيتين شقيقه شقيقته اللذين ذرفا الدموع وأعربا عن مسامحتهما لأخيهما، التمس ممثل الحق العام العقوبة المذكورة أعلاه، وبعد المداولة نطقت هيئة محكمة الجنايات بحكم يقضي بإدانة المتهم بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، وهذا بعد إعادة تكييف الوقائع من جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار، وجنحة حيازة سلاح وذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا إلى جنحة الضرب والجرح العمدي والإبقاء على الجناية الثانية.

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وفاة طبيبة بصعقة كهربائية بالشلف

م. قورين

لقيت طبيبة في العقد الثالث، الجمعة، مصرعها إثر تعرضها لصعقة كهربائية داخل حمام مسكنها الوظيفي بقرية الجيلالي بلزرق بوادي سلي بولاية الشلف، بحسب مصادر “الشروق” أن الطبيبة كانت بصدد الوضوء داخل الحمام لأداء الصلاة، ولم تنتبه للتيار الكهربائي قبل أن تلامس القاطعة وهي مبللة، فأردتها جثة هامدة، وفور تدخل مصالح الحماية المدنية قامت بتحويلها إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى الصبحة.

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المعتدون سلبوا الضحية 600 مليون

مجهولون يعتدون على مقاول ويحرقون سيارته بباتنة

طاهر حليسي

عاشت، مساء الخميس، بلدية بومقر دائرة نقاوس ولاية باتنة، أجواء هوليودية، عندما تعرض مقاول كان على متن سيارته لاعتداء عنيف من طرف مجموعة مجهولة العدد، قامت باعتراض سبيله قرب قرية قريالة على بعد كيلومترين عن بلدية بومقر، وإنزاله عنوة من مركبته، وضربه بسكين وبأسلحة بيضاء، ما سبب له جروحا وكدمات، حتمت نقله للعلاج لاحقا، فيما استولى المهاجمون الفارين، على مبلغ 600 مليون سنتيم كان يحملها المقاول “ع.د” داخل سيارته، وقد لجأ المنفذون إلى إحراق المركبة على جنبات الطريق الواقع قرب منطقة حرجية، مستغلين قلة الحركة قبيل أذان المغرب والإعلان عن الإفطار.

وفيما قالت مصادر إن تدخل عدد من سكان القرية الذين سمعوا صريخا لحظة الاعتداء على المقاول المنحدر من منطقة تكاسلانت المجاورة، يكون قد أنقذ الضحية من الأسوأ وربما التعرض للقتل خاصة بعد إشعال النيران في سيارته لمحو أثار البصمات وغيرها.

وفيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث لمعاينة الرواية السائدة قبل الشروع في التحريات الجنائية، خاصة أن المقاول كان عائدا من ولاية بسكرة إلى تاكسلانت، ما يعني أنه كان محل متابعة ومراقبة من منفذي الهجوم الذين كانوا يعلمون برحلته وحمله لأموال، أو يعرفون مساره.

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سنة حبسا للمعتدي على “مير القصبات” بباتنة

اعتداء بخنجر على منتخب بلدي بأم البواقي

ج. لمودع / ط. حليسي

تعرض ، الجمعة، عضو بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية عين البيضاء بولاية أم البواقي ويتعلق الأمر بمحمد فيزي المكلف بتسيير أمور البلدية لأكثر من شهر في غياب رئيس البلدية، وتعرض فيزي لاعتداء بخنجر بعد صلاة التراويح، بمقهى يملكه بأحد الشوارع الرئيسية بالمدينة، فبعد حوار ساخن مع المعتدي، استل خنجرا وحاول الاعتداء عليه مما دفع بالضحية إلى تجنب الضربة التي وجهت له وأمسك الخنجر بيده، ما تسبب له في جروح على مستوى اليد اليمنى، ونٌقل على جناح السرعة في حالة خطيرة، إلى مستشفى زرداني صالح بعين البيضاء، حيث تم التكفل بحالته بعد أن ضيع كمية كبيرة من الدماء، وحسب مصدر مطلع وموثوق فإن أسباب الحادث يعود إلى اتهام الضحية من طرف المعتدي، بأنه حذف اسم أحد أقربائه، من قائمة المستفيدين من مبلغ قفة رمضان، خلال إشرافه على مصلحة الشؤون الاجتماعية بالبلدية، وقد تم فتح تحقيق في القضية.

وفي سياق ذي صلة، حكمت، الخميس، محكمة نقاوس ولاية باتنة، بعقوبة سنة حبسا نافذا مع الإيداع من الجلسة لنائب رئيس بلدية القصبات دائرة رأس العيون، المنتمي للتجمع الوطني الديمقراطي، عقب اعتدائه على رئيس بلدية القصبات، من حركة البناء الوطني منذ عدة أسابيع، وكان سبّب له إصابات في العين وكسور في الأنف، استوجبت نقله على عجل إلى المستشفى حيث خضع لتدخل جراحي على مستوى الأنف والوجه بالمؤسسة المتخصصة بباتنة.

وكان الاعتداء العنيف وقع داخل مقر البلدية بسبب خلافات حول إدراج وإسناد مشاريع لعدة جهات بالبلدية تطوّرت إلى شجار ومناوشات بالأيدي. يذكر أن النائب المحكوم عليه بالإيداع كان تقدّم بدوره بشكوى ضد “المير” متهما إياه بالضرب، علما أن حركة البناء الوطني كانت أصدرت يوم وقوع الاعتداء على منتخبها بيانا دعت فيه لتسليط أقصى العقوبات على المعتدي لوقوع الضرب داخل مؤسسة جمهورية وخلال أداء رئيس البلدية لمهامه.

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23 منها افتتحها محسنون

افتتاح 47 مطعم رحمة بولاية تيزي وزو

رانية. م

بلغ عدد مطاعم الرحمة المفتتحة بإقليم ولاية تيزي وزو 47 مطعما، عبر 30 بلدية، منها 23 تابعة للخواص يشرف عليها المحسنون، 10 تابعة للهلال الأحمر الجزائري و3 للكشافة الإسلامية وبلغ عدد الوجبات الساخنة الموفرة على مستواها إلى 1860 وجبة في اليوم الواحد، يستفيد منها المعوزين وعابري السبيل وعمال الورشات، اللاجئون الأفارقة وغيرهم.

افتتح ما لا يقل عن 47 مطعما للرحمة عبر إقليم ولاية تيزي وزو أبوابه منذ بداية الشهر الفضيل، بفارق 9 مطاعم إضافية مقارنة برمضان السنة الماضية، حيث يشرف عدد من الشباب المتطوّع على خدمة عابري السبيل والمعوزين القاصدين لهذه المطاعم المفتتحة بمناسبة شهر رمضان، عبر مختلف بلديات ولاية تيزي وزو وتحديدا في المدن الكبرى والتي تعرف حركية كبيرة ومرور المسافرين والسائقين الذين يضطرون للتوقف في الطريق للإفطار قبل مواصلة مشوارهم.

وأكد القائمون على هذه المطاعم التابعة منها للخواص والتي يشرف على تسييرها وتموينها محسنون، وتلك التابعة للهلال الأحمر الجزائري وكذا الكشافة الإسلامية، أن المحسنين القائمين على عملية تموين هذه المطاعم، يحرصون على توفير كل متطلباتها حتى تلك المواد ذات الاستهلاك الواسع والتي تعرف ندرة حادة في السوق الوطنية، وحتى تجار الجملة وتجار الخضار والفواكه، إذ يسهر هؤلاء على توفير الظروف الملائمة والطعام لقاصدي المطاعم، منهم العابرون بشكل ظرفي أو عمال الورشات القاطنون في ولايات أخرى أو بعيدا عن منازلهم، وحتى من المعوزين الذين يتجهون لهذه المطاعم لأخذ الوجبات الساخنة إلى منازلهم لتناولها رفقة عائلاتهم.

كما وجد اللاجئون الأفارقة في مطاعم الرحمة، الوجهة المفضلة لديهم خلال شهر رمضان، لتوفرها على أكلات تقليدية وأطباق عصرية، تمكنهم من سد رمقهم ومن بينهم من يتناول إفطاره في المطعم وأخذ وجبات أخرى للغذاء، وهو الأمر الذي استحسنه القائمون على هذه المطاعم حتى لا تلقي بكميات كبيرة من الطعام في القمامة، خصوصا وأن الجهات القائمة على جمع النفايات في شهر رمضان، تشتكي من كثرة الطعام الملقى به من طرف المواطنين خلال هذا الشهر وعجز المفرغات العمومية ومراكز الردم التقني عن استيعاب الكميات الضخمة من الأطعمة المتخلص منها في شهر رمضان في مقدمتها الخبز.

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دعوات إلى مباشرة العملية من الآن تجنبا للضغط بالعاصمة

بلديات تفتح التسجيلات لختان الأطفال.. وهذه الوثائق المطلوبة

راضية مرباح

فتحت العديد من بلديات العاصمة أبواب التسجيلات، للعائلات الراغبة على عرض أبنائها للختان من خلال نشر إعلانات بالبلديات ومواقع التواصل الاجتماعي بعدما حددت نهاية استقبال الملفات قبل ليلة السابع والعشرين من رمضان بأسبوع فقط، فيما تباينت الشروط أو الملفات المطلوبة المودعة لدى الجهات نفسها ما بين بلدية وأخرى لتجتمع حول فرض إجراء التحاليل اللازمة للطفل المعني بالعملية تجنبا لأي تعقيدات صحية.

نشرت مختلف بلديات العاصمة الأسبوع المنصرم إعلانات، تدعو من خلالها العائلات الراغبة لختان أبنائها تزامنا وليلة القدر من الشهر الفضيل، التقرب من مصلحة الشؤون الاجتماعية لكل بلدية محملين ببعض الوثائق المطلوبة، أغلبها تقف على فرض التحاليل الطبية للطفل المعني، فبلدية بئر خادم فرضت شروطا على الملفات المطلوبة منها الشهادة العائلية، شهادة الميلاد والتحاليل الطبية دون إظهار نوع التحليل المطلوب عكس بلدية حيدرة التي طلبت إظهار بطاقة الزمرة الدموية للطفل مع إجراء أنواع معينة من التحاليل الطبية، فضلا عن الشهادة الطبية وصورة شمسية للطفل وشهادة عائلية للحالة المدنية مع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأب مع تحديد فترة التسجيلات إلى غاية منتصف الشهر الجاري.

من جهتها، بلدية سيدي موسى، حددت التحاليل المفروضة ما بين فصيلة الدم وفقر الدم وتحليل “تي بي” فضلا عن الشهادة العائلية ونسخة من بطاقة التعريف للولي الشرعي، أما بلدية بن عكنون فقد فرضت التصريح الأبوي وشهادة ميلاد للطفل مرفقة بصورة شمسية ونسخة من بطاقة فصيلة الدم للطفل ونفس التحاليل الطبية المذكورة سالفا.

عملية ختان الأطفال واختيار مناسبة الـ27 من رمضان لإجرائها من كل سنة، أصبحت كعادة تتمسك بها أغلب العائلات الجزائرية، التي تنتظر الفترة كتبرك بها أو اتباع من سبقوهم إليها، غير أن الارتفاع في عدد المسجلين يحول دون إتمام العملية بمرونة وهو ما دعا إليه العديد من المواطنين الذين طالبوا بضرورة استغلال عملية الختان طيلة الشهر الفضيل دون تخصيص يوم معين أو ليلة القدر فقط، وذلك ضمانا لإتمامها على أحسن وجه دون تسجيل أي مشاكل أو أخطاء طبية بفعل العدد الهائل من الأطفال المسجلين أو حتى الضغط الذي يلازم العملية بالمستشفيات المستقبلة لهؤلاء المعنيين المرفقين بعائلاتهم وذويهم.

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حجز لحوم فاسدة موجهة إلى صناعة “المرقاز” بالمسيلة

أحمد. ق

حجز أفراد فرق الرقابة وقمع الغش بالمسيلة، أزيد من قنطار ونصف من اللحوم الفاسدة، كانت موجهة لصناعة النقانق أو ما يعرف بالمرڨاز، بحسب ما أفادت به مصالح مديرية التجارة.

وتأتي العملية، في إطار مراقبة الأسواق والمحلات التجارية، ومحاربة التحايل والغش، وفي إطار حماية المستهلك من أخطار التسممات والمواد الغذائية والاستهلاكية الغير صالحة، وعلى إثر خرجة ميدانية لفرق الرقابة الساهرة على حماية المستهلك، بالتنسيق مع الأمن الحضري الثامن بعاصمة الولاية، والمصالح الفلاحية، قام الأعوان بحجز كمية يقدر وزنها الإجمالي بـ 160 كيلوغرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، تبسن يعد فحصها ومراقبتها من قبل المصالح المختصة بأنها لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري كانت موجهة لصناعة المرقاز وكذا 10 كلغ من مادة المرقاز غير صالحة كذلك.

ليتم حسب ذات الجهات، على إثر ذلك إتلاف هذه المواد، لما قد تسببه من خطر على صحة وسلامة المستهلك، كما قامت مصالح التجارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا الشأن.

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استحسان واسع للمبادرة الخيرية

طبيب يجري عمليات جراحية بالمجان خلال رمضان

محمدي. ع

أعلن طبيب أخصائي في الجراحة العامة بمدينة المشرية في ولاية النعامة تطوّعه للعمل بالمجان لإجراء العمليات الجراحية المختلفة للمرضى بعيادة طبية تابعة للقطاع الخاص، هذه المبادرة التي أطلقها الطبيب وجدت صدى إيجابيا واسعاً في ولاية النعامة، حيث من شأنها أن تساهم في علاج الكثير من المرضى الفقراء والمحتاجين من الرجال والنساء خاصة أصحاب الحالات المرضية المزمنة بقرى ومناطق نائية بالولاية، والذين يتبقى لهم دفع المستحقات المالية المتعلقة بالعيادة الطبية فقط.

وأعرب مواطنون لـ”الشروق اليومي”، عن شكرهم وتقديرهم لهذا الطبيب الجراح لتبنيه هذه المبادرة الخيرية، وذكروا بأن هذا العمل الإنساني سيكون دون أدنى شك بلسماً وشفاء لعديد المرضى الذين ينتظرون مثل هذه العمليات التي كانت تجرى قبل حلول شهر رمضان بتكاليف باهظة أرهقت في غالب الأحيان كاهل المحتاجين والغلابى منهم.

من جهته أفادنا الدكتور الجراح محمد الأمين زاش، صاحب هذه المبادرة الخيرية، بأنه كانت ترده شكاوى كثيرة من المرضى حول ارتفاع تكاليف العمليات الجراحية، التي تثقل كاهلهم مالياً، فارتأى خلال شهر رمضان لهذا العام، إجراء مختلف العمليات الجراحية للكبار والصغار ومن الجنسين مجانا دون تلقيه أي مقابل مادي، على أن يدفع المريض تكاليف الإقامة بالعيادة الطبية فقط، واعتبر الطبيب هذه المبادرة كتجربة أولية في انتظار أن يرسمها العام المقبل في حال نجاحها.

يشار إلى أن الجرّاح له سمعة طيبة وسبق وأن أبدى رغبته في مساعدة الناس عندما كان موظفا بمستشفى النعامة والمشرية، وساهم حينها بمشيئة الله في شفاء العديد من المرضى، وها هو اليوم يُجري عديد العمليات الجراحية المتعلقة باستئصال المرارة، الزائدة الدودية، الفتق وغيرها من العمليات مجاناً للمحتاجين.

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البحث متواصل عن مفقودين آخرين

البحر يلفظ ثلاث جثث متحللة ومبتورة الأطراف بوهران

ب. يعقوب

لفظت أمواج البحر في الضفاف الغربية لساحل وهران، ثلاث جثث لشبان جزائريين، تم العثور عليهم في حالة متقدمة من التعفن، يرجح أنهم قضوا غرقاً في رحلات إبحار سري نحو السواحل الإسبانية.

وبحسب مصادر مؤكدة، فإن هيجان البحر في السواحل الغربية للوطن، تسببت عصر الجمعة، في لفظ الجثتين اللتين تعودان إلى شابين في العقد الثاني من العمر، على بعد 3 أميال بحرية شمالي شاطئ كاب روسو، بحيث تكفلت عناصر الحماية المدنية لإقليم عين الترك في وهران، بنقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مجبر التامي في مدينة عين الترك.

ولفت المصدر إلى أن المعاينة الطبية المختصة لطبيب الحماية المدنية، بينت أن الجثتين وجدتا في حالة متقدمة من التحلل، وهما لشابين أحدهما تم العثور عليه مبتور الرأس واليد اليمنى، فيما تم العثور على جثة الآخر مبتورة الرجلين ومن غير عينين، وهو ما عزز الانطباع أنهما كانا طعاما للسمك.

وتكشف المصادر ذاتها، عن العثور على جثة ثالثة متحلّلة في عرض البحر وبالتحديد قبالة القاعدة البحرية بمرسى الكبير، تطفو فوق سطح مياه البحر، تعود لشاب مجهول الهوية، كان يرتدي قميصا وسروالا أسودين، تم العثور عليه مبتور القدمين واليدين إضافة إلى تشوهات كبيرة على مستوى الوجه، أبرزت المعاينة المختصة، أنه يعتقد أنه قد قضى غرقا في رحلة هجرة غير نظامية من الشواطئ الغربية لوهران صوب الجزر الإسبانية.

هذه المأساة الجديدة في البحر المتوسط، تأتي في وقت أعلنت الحماية المدنية لولاية وهران، عن مواصلة البحث، عن مفقودين آخرين في شاطئيي مداغ بمنطقة عين الكرمة ومنعرج الحلزون بمرسى الكبير، يرجح المصدر أنهم من المهاجرين غير الشرعيين، الذين قضوا غرقا، إذ يتوقع ذات المصدر أن يلفظ البحر باقي الجثث خلال الساعات القادمة، معززا الفرضية بعودة هيجان البحر.

وكانت جمعية مفقودي البحر في عين الترك، أبلغت السلطات المختصة في وهران، عن ورود 7 بلاغات في المدة الأخيرة من عائلات فقدت فلذات أكبادها، هم في عداد المفقودين، يرجح أنهم كانوا على متن قارب صيد متهالك انقلب وغرق بالقرب من شاطئ مداغ 1 في ظل ازدياد النشاط الإجرامي للمهربين غير المبالين بحياة الناس.

كما تأتي هذه الأخبار غير السارة، موازاة مع حملة أمنية لملاحقة مهربي البشر، بوضع ما لا يقل عن 11 شخصا في المدة الأخيرة، موضوع مذكرات بحث في ولاية وهران، يشتبه بوقوفهم خلف ظاهرة تهريب الحراقة، بينهم مغتربون مقيمون في إسبانيا وفرنسا وفروا قوارب نفاثة وسريعة الحركة مزودة بمحركات قوية الدفع لوسطاء لتهريب الحراقة مقابل أموال بالعملتين الوطنية والصعبة، تدر عائدات بأكثر من 1 مليار و 170 مليون سنتيم في الرحلة السرية الواحدة، التي تضمن تهريب 13 حراقا.

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ساعات قبل عودة الطلبة من عطلتهم الربيعية

مئات رؤوس الأغنام تغزو “جامعة قسنطينة 3”

ب. ع

هذه الصور، الملتقطة، من طرف “الشروق” لقطيع من الأغنام، تعود إلى حدود الساعة العاشرة من صباح أمس السبت، حيث قاد أحد الرعاة قطيعا من الأغنام، يقدر بالمئات من الرؤوس، وليس العشرات، بمحيط جامعة قسنطينة 3 بالمدينة الجديدة علي منجلي، وفي الصورة وصول رؤوس منها إلى غاية مركز البحث في العلوم الصيدلانية، التابع لنفس الجامعة، حيث تسلل بعضها إلى قلب المبنى، الذي يعنى بالبحوث في علوم صيدلانية دقيقة وحساسة تحتاج إلى النظافة والهدوء، ويضم المبنى مخابر متطورة وحديثة، قيل بأنها غير موجودة في أي جامعة في القارة السمراء.

وتعتبر جامعة قسنطينة 3 واحدة من أكبر الجامعات على المستوى الوطني، كما تضم أربع إقامات جامعية، بدأ منذ أمس السبت طلبتها وطالباتها في العودة إلى غرفهم الجامعية، حيث تنتظرهم الدراسة وحتى الاختبارات منذ صبيحة الأحد، وقال بعض الطلبة المقيمين من الذين التقت بهم “الشروق اليومي”، بأن هذا القطيع من الأغنام، صار معروفا، ومألوفا تواجده في محيط وحتى داخل الحرم الجامعي، منذ فترة ليست بقصيرة، وأحيانا يكون محروسا من كلاب ضالة، تصاحبه إلى غاية الإقامات الجامعية الكثيرة المتواجدة قرب بعضها البعض.

وسبق للطلبة وأن نشروا صورا غير لائقة لصحبة بين الطلبة والماشية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومع ذلك بقيت الأمور على حالها، ولم نجد حتى من نطرح أمامه هذه المشكلة لأن إدارة الجامعة تقول بأنها نبهت وراسلت السلطات المحلية في عدة مناسبات وبقي الصمت هو الردّ الوحيد، ومشكلة المدينة الجديدة علي منجلي لم تجد حلا، فهي مقاطعة جديدة وليست تابعة لبلدية قسنطينة ولا لبلدية الخروب، بالرغم من أن تعداد سكانها قارب المليون نسمة.

الغريب أن غالبية المجالس الشعبية البلدية في ولاية قسنطينة كانت قد قررت في الخامس والعشرين من مارس المنقضي، منع تجوال الحيوانات في الشارع وركزت عل المواشي داخل المحيط العمراني، وهدّدت بوضعها في المحاشر البلدية، واشترطت على أصحابها تسديد مبالغ مالية، من جراء تواجدها في المحشر في كل يوم، على أن تتصرف فيها بطريقتها إذا غاب أصحابها، وفي الغالب سيكون مصيرها الذبح، وتفريق لحومها على دور العجزة والمستشفيات وغيرها وطبعا تحت إشراف فرق بيطرية.

وحددت مصالح البلدية تسديد مبلغ 1000 دج عن كل رأس من الأغنام و5000 دج عن الأبقار، مما يعني أن صاحب هذه الرؤوس التي تتجول بحرية في قلب محيط جامعة قسنطينة ثلاثة، سيدفع يوميا ما لا يقل عن عشرين مليون سنتيم، في حالة حجز أغنامه الهائمة أو التي ترعى في المساحات الخضراء والبساتين الموجودة داخل وخارج الحرم الجامعي. كما أن البلديات حدّدت 72 ساعة كمدة حجز، ثم تحوّل هذه الأغنام إلى المذابح البلدية. وبقيت هذه القرارات التي وُصفت بالصارمة في أول صدور لها، مجرد حبر على ورق والصورة دليل على ذلك.