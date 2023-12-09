أخبار الجزائر ليوم السبت 09 ديسمبر 2023

عصابة تنصب على سيدة وتسلبها 120 مليون، ثلاثيني يضع حدّا لحياته شنقا

استغلت سعيها لتسفير ابنتها المريضة

عصابة تنصب على سيدة وتسلبها 120 مليون

ناصر بلقاسم

قضت محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء غليزان نهاية الأسبوع بـ03 سنوات سجنا نافذا لكل من المدعوين “ب.م” (40 سنة)، و”ب. ع” (26 سنة) المقيمين بوادي ارهيو في ولاية غليزان، المتابعين بجناية تدبير وتنظيم وتهريب المهاجرين نحو الخارج، في إطار جماعة إجرامية منظمة، فيما استفاد 3 متهمين آخرين من البراءة.

حسب وقائع القضية فإنه بتاريخ 20 ديسمبر 2022، تقدمت المسماة “ق.ز” بشكوى إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بغليزان ضد كل من “ب. م” و”ب. ع” جراء تعرضها للنصب وسلبها مبلغ 120 مليون سنتيم، بعد إيهامها بتهريب ابنتها “ب. ف” إلى اسبانيا، ولدى سماعها، صرحت بأن ابنتها تعاني من مرض في ظهرها وكانت تريد العلاج في الخارج، ولهذا الغرض، التقت صدفة بالمدعو “ب.م” أين عرضت عليه مساعدتها في هجرة ابنتها إلى اسبانيا، حيث طلب منها مبلغ 120 مليون سنتيم مقابل ذلك، موضحة بأنها سلمت للمعني الذي حضر رفقة شخص آخر إلى بيتها مبلغ 60 مليون سنتيم، واتفقت معه على إتمام المبلغ الباقي قبل الإبحار، وفعلا توجهت إلى وهران برفقة ابنتها على متن سيارته، وفي الطريق انتابته شكوك أين طلب منها العودة إلى بيتها بوادي ارهيو لإكمال المبلغ المتبقي، وهو ما تم، حيث سلمته المبلغ.

بعدها تراجعت الشاكية عن الذهاب معه إلى وهران، وتركت ابنتها تغادر برفقة هذين الشخصين من وادي ارهيو نحو وهران، غير أن المتهم الرئيسي في القضية “ب.م” أخبرها بأن الرحلة ألغيت بسبب سوء الأحوال الجوية، وطلب منها 10 ملايين سنتيم إضافية، وقالت إن ابنتها بقيت معهما 15 يوما بوهران دون تنفيذ الهجرة، وأن المدعو “خ.ر” هو الذي ينظم الهجرة غير الشرعية إلى اسبانيا، وبعد أن راودتها شكوك بأن ابنتها تعرضت للنصب، طلبت من “ب.م” إرجاع المبلغ فرفض مدعيا وجود أمل في ترحيل ابنتها نحو اسبانيا.

وبعد تحديد هوية الشخصين المدعوين “ب.م” و”ب .ع” من طرف مصالح الدرك الوطني، تم توقيفهما وسماعهما، أين صرح المتهم الأول أن هذه المرأة عرضت عليه ترتيب الهجرة غير الشرعية لابنتها مقابل 120 مليون سنتيم، وقام بالاتصال بالمدعو “ب.ع” لترتيب الأمور، وبعد أسبوع عاود الاتصال بهذا الأخير ليستفسره عن موعد انطلاق الرحلة إلى اسبانيا، فطلب منه الانتظار لحين الاتصال به، وهو ما تم، إذ بعد 12 يوما اتصل به وطلب منه الذهاب إلى عين الترك رفقة الفتاة وهناك التقى الجميع بالمدعو “خ.ر” الذي توجه بهم إلى منزل بحي بوزفيل بعين الترك، والذي تم استئجاره، أين مكثوا به قليلا، وبعد الساعة منتصف الليل و30 دقيقة تم إخبارهم بأن الرحلة ألغيت.

أما المتهم الثاني فقد أدلى بنفس التصريحات التي تمت عبر التحقيق القضائي، فيما تم سماع الضحية “ب.ف”، أين ذكرت بأن والدتها هي التي دبرت لها رحلة الهجرة نحو اسبانيا بغرض العلاج، لكن الرحلة لم تتم بحجة وجود دوريات حراسة بالسواحل البحرية لعين الترك، ولما طلبت من أفراد هذه الشبكة إعادة مبلغ 120 مليون سنتيم، تعرضت للتهديد، وبعد الاستماع إلى الشهود وأطراف القضية أصدرت المحكمة حكمها في هذه القضية.

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ثلاثيني يضع حدّا لحياته شنقا بوامري بالمدية

ن. فيصل

اهتزت مدينة وامري غرب ولاية المدية، صبيحة السبت، على نبأ انتحار شاب في بداية عقده الثالث، حيث عثر عليه بسطح منزله العائلي ببلدية وامري مشدودة رقبته بحبل إلى أحد أعمدة البناء وسط ذهول وحيرة كبيرين من عائلته ما استدعى حضور أفراد الشرطة والدرك ورجال الحماية المدنية، أين تم تصوير الجثة وفتح تحقيق على الفور في ملابسات الحادثة الغريبة عن المنطقة، خاصة وأنها بلدية هادئة، محافظة، فضلا عن ما يعرف به الشاب من هدوء وأخلاق حسنة.

وقد تم نقل الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية والتي تكون قد خضعت للتشريح الذي قد يساعد في معرفة ملاباسات القضية.

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توفي وهو ينزف دما على متن دراجة نارية

شجار ينتهي بمقتل مراهق في سطيف

سمير مخربش

لقي مساء السبت، مراهق احتفل منذ أيام بعيد ميلاده الخامس عشر، حتفه بمدينة العلمة في ولاية سطيف، بعد شجار عنيف تلقى خلاله الضحية طعنة خنجر قاتلة، وتوفي في مشهد مفزع على متن دراجة نارية، عندما حاول صديقاه توصيله عبرها إلى مستشفى المدينة.

الجريمة وقعت بحي سوناطراك بغرب مدينة العلمة، أين نشب خلاف بين مجموعة من المراهقين، الذين تبادلوا عبارات السب والشتم ليتحول التلاسن إلى شجار عنيف شارك فيه 5 شبان كلهم دون الثامنة عشرة من العمر أي قصّر، فيهم من يقطن بالحي، وفيهم الذين جاؤوا من أحياء بعيدة. وبعد تدخل بعض العقلاء، تم فك الشجار، لكن أحد المراهقين البالغ من العمر 17 سنة، ظل يستشيط غضبا، ولم يتمكن من كظم غيظه، بعد تلقيه لضربات أثناء الشجار الجماعي، لينسحب من الميدان ويعود بعد دقائق وهو يحمل خنجرا، وبسرعة توجه نحو الضحية المدعو لقمان عصفور، وباغته بطعنة على مستوى الصدر، ولاذ بعدها بالفرار، وسط دهشة أصدقاء الضحية الذين فزعوا للمشهد. وقام اثنان من الحضور، بحمل صديقهما على متن دراجة نارية، حيث قاما بوضع الضحية بينهما وأمسكه صديقه من الخلف وهو ينزف دما وفي حالة حرجة للغاية، وتوجها به إلى مصلحة الاستعجالات.

ورغم قرب المسافة بين مكان الجريمة والمستشفى إلا أن الضحية فارق الحياة في الطريق وظل صديقه ممسكا به وهو جثة هامدة والمرافق الثاني يقود الدراجة النارية، ليدخل به الاثنان إلى فناء مصلحة الاستعجالات ثم حملاه بصعوبة في جو ماطر، وأدخلاه إلى قاعة العلاج، أين تدخل الطاقم الطبي وأكد وفاة الضحية. وهو المصير الذي لم يتقبله صديقا لقمان اللذان دخلا في حالة هستيرية اختلط فيها الصراخ بالبكاء، كما لحق بهما أبناء الحي وأفراد أسرة الضحية، وتجمعوا بمصلحة الاستعجالات وكلهم حيرة نتيجة هذه النهاية المأساوية.

من جهتنا، تنقلنا إلى حي سوناطراك، أين نُصب مجلس العزاء، وتوافد الأهل والأقارب لتعزية عائلة عصفور التي فقدت طائرا في سن الزهور طار إلى العالم الآخر في لحظة غدر. وقد التقينا واحدا من أصدقاء الضحية، فصرح لنا بأن لقمان لا يستحق هذه النهاية المؤسفة ولم يسبق له أن آذى أحدا وقد تورط مرغما في هذا الشجار الذي كان من المفروض أن ينتهي في جولته الأولى، لكن الغدر جاء من أحد المتشاجرين الذي باغته بطعنة قاتلة. ويقول أحد القاطنين بالحي والذي تجاوز الستين من العمر إن الجرائم تعددت في حي سوناطراك وكثر فيه الفساد، وهذا حي شعبي يقطنه المستفيدون من السكن الاجتماعي وقد انتشر به المنحرفون الذين اعتادوا على استهلاك الممنوعات وترويجها وسط المراهقين، وسبق للحي أن شهد شجارات متكررة ومنها التي انتهت بالقتل أيضا، يقول محدثنا.

ومن جهتها، تمكنت عناصر الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه فيه الذي حوّل إلى الأمن المركزي، لإخضاعه للإجراءات القانونية. وقد خلفت هذه الجريمة حيرة كبيرة وسط مدينة العلمة التي عرفت منذ مدة هدوء كسرته هذه الجريمة البشعة.

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ضبط 30 ألف وحدة من الشمة المقلدة بجيجل

ب. منى

قام أمن جيجل بحجز كمية معتبرة من مادة التبع المقلدة الشمة تقدر ب 30 ألف وحدة، وتوقيف شاب يقوم بالمتاجرة بها.

العملية جاءت إثر معلومات تحصلت عليها عناصر فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية مؤخرا، مفادها قيام أحد الأشخاص بالمتاجرة في المواد التبغية المقلدة، لتكثف ذات العناصر من أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية، مع ترصد المشتبه فيه بعد تحديد هويته، حيث قامت بتوقيفه متلبسا بنقل كمية معتبرة من هذه المادة على متن شاحنة نفعية، قدرت ب30000 ألف وحدة.

هذا وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، عن تهمة تقليد علامة تجارية مسجلة، ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون رخصة أو الاعتماد المطلوبين، ممارسة نشاط تجاري قار أو غير قار دون القيد في السجل التجاري.

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حجز 255 غرام من الكيف بسطيف

سمير منصوري

أوقف أفراد الضبطية القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطيف، الجمعة، أربعة أشخاص خطرين تتراوح أعمارهم يبن 26 و45، كانوا محل أوامر بالقبض صادرة عن الجهات القضائية لدى محكمة سطيف، حيث تورطوا في قضايا تتعلق بالقانون العام و5 آخرين متورطين في قضايا المخدرات مع حجز 255 غرام من الكيف المعالج وكمية من الكوكايين.

وجاءت العملية بعد تنظيم المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، لعملية مداهمة وتفتيش مساكن المبحوث عنهم في ساعة متقدمة من فجر يوم الخميس المنصرم، وذلك بالتنسيق مع النيابة المختصة بسطيف، حيث أسفرت عن توقيف 4 أشخاص مصنفين كخطرين مبحوث عنهم من طرف الجهات الأمنية والقضائية لتورطهم في قضايا تتعلق بالقانون العام، و5 أشخاص آخرين متلبسين بحيازة كميات من المخدرات قدرت بـ 255 غرام من الكيف المعالج، و2.8 غرام من الكوكايين ومبلغ مالي فاق الـ 11 مليون سنتيم يعد من عائدات ترويج هذه السموم.

وبعد إتمام الضبطية القضائية للإجراءات القانونية قدمت المبحوث عنهم والمشتبه فيهم في قضايا المخدرات أمام الجهات القضائية المختصة.