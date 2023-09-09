أخبار الجزائر ليوم السبت 09 سبتمبر 2023

وفاة امرأة اختناقا بالغاز في سوق أهراس، إصابة 70 شخصاً بتسمّم غذائي في المسيلة

“أسماء شيخ” تتألق في القاهرة وتتوج بجائزة أفضل أداء نسائي

زهية. م

تُوِجت مسرحية “نوستالجيا” لمخرجها لخضر منصوري، إنتاج تعاونية مسرح النقطة لوهران، بجائزة أفضل ممثلة، التي عادت للفنانة أسماء شيخ. وهذا، خلال اختتام الدورة الـ30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، التي عقدت خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 08 سبتمبر الجاري بالعاصمة المصرية.

وكانت المسرحية قد مثلت الجزائر، خلال المنافسات الرسمية للمهرجان. وهي آخر إنتاجات مسرح النقطة، تحت إشراف لخضر منصوري، وهو العمل الذي قدم عرضه الشرفي مطلع العام الجاري، قبل تنظيم جولة عروض بعدة مسارح عبر الوطن.

وقد أخرج المسرحية لخضر منصوري، عن نص للكاتب الفرنكوروماني “ماتيي فيسنيك”، وترجمه عبد المجيد الهواس، عن مسرحية “قصة دببة الباندا، التي يريها عازف الساكسفون الذي له خليلة بفرانكفورت”، التي يتشارك في أداء أدوارها كل من الممثلين أسماء شيخ وفتحي مباركي. تسائل المسرحية فكرة الموت، وذلك من خلال قصة فنان يصارع العتمة ليومياته الكئيبة، الذي يستيقظ ذات صباح بصحبة شابة مجهولة، عاجزا عن تذكر ما حدث له في الليلة السابقة.

والجدير بالذكر، أن تعاونية “مسرح النقطة”، المنتجة لعرض نوستالجيا، تأسست سنة 1995 بوهران، وفي رصيدها العديد من الأعمال المسرحية، على غرار “قلعة الكرامة” (2013) و”مرة مرة” (2002) و”كانت ليلة” (1997) و”القناع” (1995).

—

وفاة امرأة اختناقا بالغاز في سوق أهراس

ع. بن منية

اهتزت العمارات الكائنة بطريق تونس بمدينة سوق أهراس، منتصف ليلة أول أمس، على وقع فاجعة وفاة سيدة تبلغ من العمر 36 سنة اختناقا بالغاز داخل شقتها. الحادثة الأليمة وقعت في حدود الساعة منتصف الليل إلاّ ثلاث دقائق، إثر تسرب لغاز المدينة داخل الشقّة الكائنة في الطابق الخامس، لعمارات طريق تونس، ما تسبّب في وفاة الضحية في عين المكان.

—

قتيل و4 جرحى في انقلاب سيارة بميلة

نسيم. ع

لقي، مساء الجمعة، شاب يبلغ من العمر19 سنة مصرعه في حادث مرور مروّع، نجم عن انحراف وانقلاب سيارة سياحية على الطريق الولائي رقم 152 الرابط بين أحمد راشدي وشلغوم العيد، وبالضبط بالمكان المسمى مشتة قلودة، التابعة إقليميا لبلدية بوحاتم بغرب عاصمة الولاية ميلة، في حدود الساعة الرابعة و10 دقائق بعد الزوال. وحسب مصدر لـ”الشروق اليومي”، فإن الحادث وقع إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية كان على متنها 5 أشخاص وتحمل ترقيم ولاية ميلة، في أحد المنعرجات الخطيرة مما أدى إلى سقوطها مباشرة في منحدر، الأمر الذي تسبّب في مقتل المسمى “ب. ف”، البالغ من العمر 19 سنة في عين المكان وجرح 4 آخرين تتراوح أعمارهم بين 8 و30 سنة، اثنان منهم إصابتهما بالغة تم نقلهم إلى المصالح الطبية لتلقي العلاج.

—

حجز 90 كلغ من الكيف و800 غرام من الكوكايين منذ بداية العام بتلمسان

مروان. س

حجز أعوان الجمارك للمديرية الجهوية للجمارك لتلمسان 90 كلغ من الكيف المعالج و800 غرام من الكوكايين منذ بداية العام الجاري.

وأوضح بيان لخلية الاتصال لذات المديرية أنه تم منذ بداية العام الجاري تسجيل 19 عملية متعلقة بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية سمحت بحجز الكمية المذكورة من الكيف المعالج والمخدرات الصلبة و67.785 من الأقراص المهلوسة وذلك بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. وقد تورط في هذه القضايا 34 متهما تم إحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

كما قامت ذات المديرية، بالتنسيق مع أفراد حراس السواحل، بحجز مسدسين آليين مستعملين وبندقتي صيد بحرية وأربعة مناظير وكاميرا مراقبة وقلم مزود بكاميرا وقارب صيد مهيأ للهجرة غير الشرعية.

وفي مجال التهريب، تم منذ بداية العام الجاري حجز 29.000 علبة سجائر و21.800 وحدة من التبغ (الشمة) و12.076 وحدة من المشروبات الكحولية وتوقيف 13 مخالفا إلى جانب حجز مبلغ من العملة الصعبة قدر بـ14.730 أورو من طرف أعوان فحص المسافرين على مستوى كل من المحطة البحرية بميناء الغزوات ومطار تلمسان الدولي.

كما جرى حجز بضائع مختلفة تمثلت في أدوية وملابس مستعملة وتمور وفواكه وأسمدة فلاحية وهواتف نقالة وحواسيب ولوحات الكترونية وقطع غيار ومواد التجميل وغيرها. وحجز عناصر الجمارك لذات المديرية 21 مركبة وخمس شاحنات ودراجة نارية تدخل في إطار المركبات المستعملة في عمليات التهريب، كما أشير إليه.

—

إصابة 70 شخصاً بتسمّم غذائي في المسيلة

أحمد. ق

أصيب، الجمعة، أزيد من 70 شخصاً بتسمّم غذائي في أولاد دراج بشرق المسيلة، حسب ما علمته “الشروق” من جهات محلية، على إثر الحضور إلى وليمة أقامها أحد سكان المنطقة بمناسبة حفل زفاف ابنته. واستنادً إلى مصادرنا، فإن الحادثة شهدتها قرية حمريط بإقليم أولاد دراج، إثر شعور عشرات المعزومين على وجبة الغداء التي أقامها شخص بالمنطقة، بمناسبة زواج ابنته، مثلما تقتضيه العادات والتقاليد في مثل هذه المناسبات، بآلام على مستوى البطن، فبدأ المصابون يتوافدون فرادى وجماعات نحو العيادات متعدّدة الخدمات الواقعة في الجهة الشرقية للولاية، على غرار أولاد دراج، أولاد عدي، لقبالة وحتى مقرة ومستشفى عاصمة الولاية، نتيجة شعورهم بالغثيان والإسهال الحاد وارتفاع درجات حرارة الجسم، ناهيك عن الفشل والتقيؤ وغيرها من الأعراض الأخرى، التي تطلبت تنقلهم إلى الهياكل الطبية، حيث تلقوا الإسعافات الأولية الضرورية، وغادروا العيادات، مع تحسّن حالتهم الصحية باستثناء شخصين اثنين غادرا المستشفى، ولا يزالان يخضعان للعلاج داخل البيت.

ووفق المعلومات المتحصل عليها، فإن التسمّم أصاب مجموعة من الأشخاص، وسرعان ما ارتفع عدد المصابين خلال ساعات، ومن كل الفئات العمرية ومن كلا الجنسين، ليتم إخطار الجهات الصحية المختصة التي تنقلت إلى عين المكان، وباشرت تحقيقا، من خلال أخذ عينات من المأكولات والمشروبات، خاصة اللحم والكسكس واللبن والحلويات وغير ذلك، من أجل التعرف على أسباب الإصابات التي، لحسن الحظ، لم تكن خطيرة، كما فتحت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لذات الغرض.

—

على هامش تنصيب الوالية الجديدة لبومرداس .. وزير الداخلية:

انشغالات المواطنين في قلب كل سياسة محلية

سعيدة. م

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، على هامش مراسيم تنصيب الوالية الجديدة لولاية بومرداس، الولاة الجدد، إلى ترقية الحركية التنموية التي تقوم أساسا على الخدمة العمومية وجعل المواطن وانشغالاته في قلب كل سياسة محلية، كما كشف بالمناسبة، أن أهم الملفات المعوّل عليها لتحقيق التنمية المرجوة هي ملف فك العزلة وتشجيع الاستثمار، وخلق المزيد من المؤسسات الناشئة .

أشرف، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، على مراسيم تنصيب السيدة فوزية نعامة والية لولاية بومرداس، خلفا للسيد يحيى يحياتن، هذه الأخيرة تعد واحدة من بين ثلاث نساء أوكلت لهن مهمة تسيير هذه الجماعة المحلية، حيث اعتبر وزير الداخلية هذا الأمر جديرا بالإشادة، لأنه يعزز مكانة المرأة في بناء الوطن، علما أن السيدة نعامة قد تدرجت في مناصب إدارية عدة كان آخرها منصب وزير منتدب لمقاطعة سيدي أمحمد بالعاصمة، وقبلها شغلت منصب رئيس دائرة خميس الخشنة بولاية بومرداس.

وبالمناسبة، حث الوزير الولاة الجدد الذين حظوا بثقة رئيس الجمهورية، على إثر آخر حركة في سلك الولاة والأمناء العامين، على بذل مزيد من الجهد لتحقيق الوثبة التنموية المرجوة، داعيا إياهم لمواصلة العمل لفك العزلة عن المناطق النائية، حيث تحدث، في السياق، عن النجاح الذي حققه برنامج تنمية مناطق الظل الذي لا يزال ينتظر الكثير، مؤكدا على العناية الكاملة التي يوليها الرئيس لمصالح وسيط الجمهورية التي جاءت لتعزز هذا الشق، لذلك، وجب على الولاة والمنتخبين المحليين ومؤسسات المجتمع المدني، وضع اليد في اليد لإنجاح الحدث الاجتماعي السنوي الأبرز وهو الدخول المدرسي، مع إيلاء عناية قصوى لملف استلام الهياكل الجديدة، خاصة المطاعم المدرسية دون إغفال الاهتمام بالنقل المدرسي، وبعد ذلك، إنجاح الدخول الجامعي والتكويني على سواء.

وفي سباق متصل، اعتبر وزير الداخلية، إبراهيم مرّاد، أن تسيير الشأن المحلي يتطلب مقاربة اقتصادية فعّالة تقوم على تشجيع المستثمرين من خلال مرافقتهم الدورية، وتذليل كل الصعوبات بهدف جعلهم في قلب المعادلة التنموية، وهذا المسعى يصب في قلب سياسة رئيس الجمهورية، الذي كرّس جهوده لتنويع الاقتصاد الوطني والخروج به من التبعية للمحروقات.

وقال الوزير، إن ملف الاستثمار يحظى بكل الاهتمام وبالمثل تشجيع المبادرات لخلق مؤسسات ناشئة، كما اعتبر بأن أهم عدو قد يعرقل هذا المنحى هو الإدارة، موضّحا في المقابل، بأن هذه الأخيرة تقف اليوم أمام عدة رهانات أهمها الرقمنة وتكوين المورد البشري، مؤكدا مُضي مصالحه في منحى استكمال عصرنة الإدارة وجعلها تتماشى مع التحدّيات الجديدة.

—

30 قرية بأعفير شرق بومرداس تعاني من أزمة عطش

سعيدة. م

يعاني سكان بلدية أعفير، الواقعة بدائرة دلس، أقصى شرق ولاية بومرداس، من أزمة عطش، جراء غياب المياه من حنفياتهم، منذ عقود من الزمن. وهذا، راجع إلى غياب استراتيجية واضحة، من شأنها إخراج البلدية و30 قرية تابعة لها من هذا المشكل، القائم بسبب سوء التسيير والتوزيع وشبكة التموين المهترئة، بحسب تصريحات عدد من سكان هذه القرى، في شكاوى رفعوها إلى الوالي في عدة مناسبات، مناشدين إياه التدخل وإيجاد حلول لإخراجهم من هذه الأزمة.

وتعد بلدية أعفير، بقراها الـ 30، من أكثر بلديات ولاية بومرداس تضررا من مشكل مياه الشرب، الغائبة عن حنفياتهم على مدار السنة، حيث لا يزال سكان قراها ومداشرها يلهثون وراء تأمين هذه المادة الحيوية لبيوتهم من المنابع في ظروف صعبة جدا، أو الاستعانة بالصهاريج التي أثقلت أسعارها كاهلهم، على غرار قرية “ماوامان بومعطي الزاوية وفجدان عبادة القنور تيسرة، حيث كشف قاطنو هذه القرى في تصريحاتهم لـ “الشروق” عن حجم معاناتهم، مناشدين المسؤول الأول بالولاية التدخل لإيجاد حلول مناسبة وسريعة لإخراجهم من أزمة العطش التي يعيشونها، مشيرين إلى غياب مياه الشرب عن حنفياتهم لقرابة الشهر في عدد من هذه القرى، مرجعين سبب ذلك إلى سوء التسيير واهتراء شبكة التموين، حيث تتزود البلدية من مصدرين الأول وهو خزانان بواد سيباو ببلدية بغلية ما جعل المياه لا تصل بالشكل الكافي.

كما تعاني شبكة التموين الممتدة على مسافة 8 كلم بين خزان أولاد احميدة والخزان الممون لبلدية اعفير بقرية آزرو بدلس، انطلاقا من آبار وادي سيباو، حالة من الاهتراء الذي تمت صيانته في مرات عديدة، إلا أن الأمر يتطلب تجديدا كليا للشبكة، إضافة إلى قدم المضخة التي تم تجديدها عدة مرات من طرف الجزائرية للمياه بدلس.

أما المصدر الثاني، فيأتي من محطة تحلية مياه البحر، برأس جنات، انطلاقا من محطة الضخ بمنطقة الثوابت، وصولا إلى الخزان المائي بقرية آزرو بسعة 2000 متر مكعب الممون لبلدية أعفير الذي يجمع المياه الواردة من آبار وادي سيباو أيضا، غير أن المشكل الحاصل في هذا المصدر الهام الذي كان يفترض أن ينهي أزمة العطش بالبلدية، إلا أن سوء التوزيع حال دون ذلك، كما أن محطة الضخ المتواجدة على مستوى قرية الثوابت تتقاسم مياهها بلدية اعفير مناصفة مع المدينة الجديدة بدلس وعدة قرى تابعة لهذه الأخيرة كالبرارات، بوعافية وغيرها، ما جعل المياه لا تصل إلى العديد من قرى بلدية أعفير، وحتى مركز البلدية، مرة في كل ثلاثة أيام، وهذا، بحسب ما ذكره مسؤول من البلدية في وقت سابق.

ولمعالجة هذا المشكل، كانت البلدية قد استفادت من محطة ضخ مستقلة تم إنجازها، لكن النقص في هذه المادة الحيوية ظل قائما، خاصة في فصل الصيف، وحالت دون ضمان التموين المنتظم لسكان بلدية اعفير، ما يتطلب الإسراع في إتمام أشغال الربط بشبكات أخرى، مع توفير خزانات جديدة وتجديد في قنوات التموين من أجل ضمان حق مواطني أعفير بالتموين بالمياه الصالحة للشرب، أو إيجاد حلول بديلة، كاستغلال الآبار والمنابع بتوفير خزانات ذات سعة قليلة لتغطية النقص لغاية إيجاد حلول أكثر جدية.

—

توفير أكثر من 12 ألف منصب تكويني بتيزي وزو

ف. ن

يعرض قطاع التكوين والتعليم المهنيين بتيزي وزو، ما لا يقل عن 12.715 منصب للتكوين التأهيلي، والمتوج بالشهادات، بمناسبة الدخول المهني الجديد دورة سبتمبر الجاري، وفق ما علم من المديرية المحلية للقطاع.

وتقدر حصة مؤسسات التكوين المهني الخاصة بـ 2157 منصب تكويني، وفق نفس المصدر، الذي أشار إلى إدراج 10 تخصصات تكوينية جديدة خلال هذه السنة.

كما أفادت مصالح القطاع، بتنظيم أبواب مفتوحة وقوافل إعلامية عبر الفضاءات العمومية وحصص إذاعية وتلفزيونية، للتعريف بهذه العروض التكوينية الجديدة، علاوة عن استغلال شبكات التواصل الاجتماعي ومختلف الفعاليات الثقافية لنفس الغرض.

ويرتقب، خلال الشهر الجاري، تكثيف هذه الفعاليات، التي انطلقت منذ افتتاح التسجيلات التي ستتواصل إلى غاية 30 سبتمبر الجاري.

—

ديوان مؤسسات الشباب بالبويرة يفرج عن برنامج الموسم الجديد

فاطمة عكوش

على ضوء التقييم البيداغوجي للموسم الفارط والنتائج المحققة في مختلف النشاطات والتظاهرات، أفرج مؤخرا ديوان مؤسسات الشباب لولاية البويرة عن برنامج الموسم الجديد 2023/2024.

فعلى المستوى التنظيمي، سيتم إعادة بعث وتحيين الاتفاقيات المبرمة بين الديوان والجهات المعنية من قطاعات وشركاء، بما يسمح بتفعيل بعض النشاطات للموسم الجديد، خاصة على المستوى المحلي (هياكل، مؤسسات الشباب )، خلق لجان مشتركة لمتابعة برامج عمل الاتفاقيات قصد المتابعة وحسن تطبيقها في الأندية والمؤسسات، إنشاء وترسيم اللجنة الولائية التقنية لديوان مؤسسات الشباب لولاية البويرة، بحسب المنشور الوزاري، مع تسطير برنامج عمل سنوي تحضره اللجنة التقنية وتصادق عليه ليصبح ساري المفعول وإجراء لقاءات تشاورية وتنسيقية مع الرابطات الولائية والجمعيات والشركاء قصد تحديد رزنامة ولائية للتظاهرات المبرمجة، تشرف اللجنة الولائية على متابعة تنفيذها، وكذا إجراء اجتماعات مع مديري المؤسسات الشبانية والجمعيات المتعاقدة مع ديوان مؤسسات الشباب لولاية البويرة، لتقديم التوجيهات العامة وبرنامج عمل القطاع وسبل مشاركة المؤسسات فيه والاستفادة، بالإضافة إلى إنشاء بنك معلومات خاص بالمؤسسات الشبانية، يشمل التعداد البشري ومؤهلاتهم ومهامهم الرسمية، النشاطات الموجودة المؤطرة بصفة دائمة، برامج الإطارات والمؤسسة وجداول العمل الزمني.

أما على مستوى البرامج والنشاطات، فسيتم استحداث نشاطات متخصصة موجهة لفئات الشباب ذوي المواهب العلمية والفنية، في شكل دورات خاصة على مستوى الديوان، وبإشراف الرابطات المتخصصة وخبراء فنيين، مع استحداث حملات وأيام دراسية لصالح الشباب المقبل على إنشاء مشاريع خاصة (مقاولاتية ) ومرافقتهم مع الجهات المختصة والمعنية (تنسيق)، تنظيم مسابقات ولائية تحت رعاية والي البويرة لأحسن إبداع فكري وأدبي، لأحسن إنجاز واختراع علمي تطبيقي، وأحسن مؤثر اجتماعي، وأحسن إنجاز فني (مسرحي، غنائي إلخ) وتكرم هذه الأعمال في التظاهرات على مدار السنة، تشجيعا للمواهب الخلاقة، وكذا تفعيل تواجد نقاط إعلام وتنشيط جوارية بالمؤسسات التربوية، التكوين المهني، الجامعة، ووضع برامج توأمة مع بعض الولايات لفائدة منخرطي مؤسسات الشباب بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى ترقية النشاطات الرياضية الترفيهية في أوساط الشباب، بالتنسيق مع مصلحة الرياضة بالمديرية من خلال دورات رياضية ومسابقات وألعاب لمختلف الأعمار.

كما سيتم البحث على آليات جديدة لتمويل التظاهرات والنشاطات ذات الصيغة الولائية من طرف متعاملين خواص وغرف التجارة، السياحة، الصناعة التقليدية… في شكل عقود شراكة، مع تسطير برنامج تكويني لتحسين الأداء لفائدة مديري المؤسسات الشبانية والإطارات العاملة والمدمجين والمستشارين البيداغوجيين، وتنظيم حملات تحسيسية لمحاربة الظواهر السلبية في المجتمع.

—

حملات استباقية واسعة لتنظيف الأودية والمجاري ببجاية

ن. أوهاب

شهدت عاصمة الولاية بجاية، إلى جانب عدد من البلديات، خلال الأيام الأخيرة، حملات واسعة لتهيئة وتنظيف الأودية والمجاري المائية، والبالوعات، تحسبا لموسمي الخريف والشتاء، بمشاركة عدد كبير من الفاعلين.

شن الديوان الوطني للتطهير بولاية بجاية، حملة واسعة للتطهير على مستوى مدينة بجاية، في خطوة استباقية، تحضيرا لموسمي الخريف والشتاء، وتجنبا لحدوث كوارث كالفيضانات. الحملة مست عددا كبيرا من الأحياء التي تعد نقاطا سوداء، خلال موسم تساقط الأمطار، على غرار اعمريو، داواجي، 4 طرقات، شارع الحرية وغيرها، وهي الحملة التي كانت بمساهمة الفروع الثمانية للديوان بالولاية، ومست تنظيف البالوعات ومجاري المياه، كما لا يزال نشاطها متواصلا في الميدان، سواء على مستوى مدينة بجاية، أم على مستوى بلديات أخرى، على غرار درقينة وخراطة وغيرها.

وفي سياق متصل، باشرت العديد من البلديات بولاية بجاية، إنجاز أشغال التهيئة والتنظيف لحواف الطرقات والبالوعات ومجاري مياه الأمطار، إلى جانب أشغال تهيئة الأودية العابرة لها والمفتوحة على الهواء الطلق، حيث أطلقت على سبيل المثال بلديات تيشي وملبو الساحلية حملات واسعة.

والوضع نفسه، شهدته بلدية بجاية، أين باشرت مصالح البلدية، وبدعم من مجمع “سيفيتال” حملتها الاستباقية لتفادي الفيضانات، وركود المياه بمختلف الأحياء، خاصة وأن عاصمة الولاية عاشت سابقا العديد من الحالات الحرجة، التي لم تتمكن فيها البالوعات وقنوات الصرف، من استيعاب كميات الأمطار المتساقطة بسبب انسداد البالوعات بالأوساخ والأتربة.

—

ربط مؤسسات تربوية جديدة بالكهرباء والغاز قبل الدخول المدرسي بالعاصمة

وأج

ترتقب مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة)، استلام مشاريع ربط عدة مرافق ومؤسسات تربوية بالشبكة في مناطق مختلفة من إقليم اختصاصها، وهذا تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

وأوضحت المديرية التابعة للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز-التوزيع (فرع مجمع سونلغاز)، أنه تم تزويد مجمع مدرسي جديد بالكهرباء والغاز على مستوى حي 5000 مسكن “عدل” ببلدية المعالمة التابعة للمقاطعة الإدارية سيدي عبد الله.

وتعمل المديرية أيضا- بحسب البيان- على تزويد ثانوية بحي “قوماز” 1000 مسكن التابع لبلدية اسطاوالي، وثانوية أخرى ببلدية الرحمانية، بالإضافة إلى مدرسة ابتدائية بحي 2000 مسكن “عدل” على مستوى المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله، ومتوسطة بحي بن دادة 872 مسكن على مستوى بلدية اسطاوالي.

وفي هذا الإطار، أوضحت المديرية أن الأشغال تعرف وتيرة متسارعة، قصد إتمام أشغال الربط وتسليم المشاريع المتبقية قبل الدخول المدرسي الوشيك.

وتابعت، بهذا الخصوص، أن أشغال الربط هذه تأتي لمواكبة التوسع العمراني للمنطقة وما يرافقها من مرافق وتجهيزات، ومن المنتظر، أن “تتلقى المديرية طلبات أخرى بمجرد انتهاء أشغال بناء المؤسسات التربوية الأخرى في الأحياء الجديدة”.