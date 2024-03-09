أخبار الجزائر ليوم السبت 09 مارس 2024

حجز قنطار من اللحوم الفاسدة، كاتبة ضبط مزيفة تستولي على مليار سنتيم

كانت مسوقة بأسعار منخفضة

حجز قنطار من اللحوم الفاسدة عشية رمضان بوهران

سيد أحمد فلاحي

حجزت الجهات المختصة، الخميس، قنطارا من اللحوم البيضاء الفاسدة بوهران، وفقا لما أعلنته منظمة حماية المستهلك، وجرت العملية خلال خرجة مباغتة لسوق المدينة الجديدة، في خطوة للمحافظة على البيئة وضمان سلامة وصحة المستهلك، والوقاية من التسممات الغذائية، عشية شهر رمضان الفضيل، وهناك كانت الوجهة محلات القصابة، أين تم حجز 100 كلغ من اللحوم البيضاء وفور معاينتها من طرف الطبيب البيطري، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، لمخالفتها شروط الحفظ والنظافة والتبريد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإتلاف الكميات الفاسدة التي كانت موجهة للبيع، وما زاد من خطورة الأمر، هو التهافت الكبير للمواطنين على تلك المنتجات الحيوانية، بخاصة أن أسعارها منخفضة مقارنة مع تلك المعروضة بالمحلات، وهي أبرز الأسباب التي دفعت الكثير من الزبائن إلى التوجه مباشرة إلى تلك الطاولات التي تبيع اللحوم في الهواء الطلق، ما يعرض المستهلكين لخطر التسممات، فلا يوجد احترام لسلسلة التبريد ولا ظروف الحفظ، بل كثير من هؤلاء الباعة يعرضون سلعهم على مقربة من مجاري المياه القذرة، وهنا يطرح السؤال عن جدوى اقتناء لحوم بأسعار منخفضة لكن غير صحية.

وذكر ممثل المنظمة للشروق أن العملية لن تتوقف، بل ستتواصل مع أول أيام الشهر الفضيل، وتمس تحديدا القصابات المنتشرة بالأسواق اليومية، والتركيز على شروط النظافة والحفظ، ومحاربة كل أشكال الغش في الميزان، وحتى استخدام سوائل تحنيط الجثث، وهي كلها مخالفات يعاقب أصحابها، كما سبق أن وقع الموسم الماضي بأحياء قمبيطة، عندما تم توقيف جزارين كانا يستخدمان مادة “الآفال” الخاصة بحفظ الجثث من التعفن، للتعتيم على فساد اللحوم المعروضة للبيع، علما أن مادة “الأفال” خطيرة للغاية وتسبب الإصابة بالسرطان لمستهلكي اللحوم المعالجة بها، وبحسب ما أفاد به بعض الجزارين النزهاء، أن العديد من أصحاب القصابات وبائعي اللحوم في الأسواق الشعبية والأسبوعية، يتعمدون استعمال هذا السائل الخطير، لتبدو اللحوم الفاسدة وكأنها طازجة.

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الضحية كانت تحاول تبرئة زوجها المتهم بالمضاربة

كاتبة ضبط مزيفة تستولي على مليار سنتيم من سيدة

حسناء بن سونة

وجدت زوجة متهم بالمضاربة بمادة حليب الأكياس نفسها في حيرة بعد إلقاء القبض عليه وضبطه متلبسا بتحويل حصته من الحليب التي يجلبها من مصنع بئر خادم بالعاصمة وقدرها 6080 كيس حليب خارج مجالها الإقليمي إذ كان مفترضا أن يوزعها على 14 محلا تجاريا ببلدية بوفاريك، إلا أنه أفرغها وقام بتجميعها على مستوى مستودعه ببلدية وادي العلايق في براميل لإعادة بيعها على أساس أنها “حليب بقر”.

المتهم، البالغ 42 سنة، ضبط متلبسا من قبل عناصر الدرك الوطني رفقة أعوان مديرية التجارة لولاية البليدة، الذين داهموا المكان، أودع بتاريخ الواقعة رهن الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون في انتظار المحاكمة عن تهم المضاربة غير المشروعة في مادة أساسية، جنحة إنشاء منشأة مصنفة دون رخصة وجنحة عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، ومن هول الصدمة، راحت زوجته تبحث عن مخرج قد يخفف عنه المأزق الذي وقع فيه، فأوكلت محامين للدفاع عنه.. ولأن عقلها توقف عن التفكير وقعت هي الأخرى ضحية لعصابة تحترف النصب والاحتيال، تقودها شابة لا يتعدى سنها 24 سنة، قدمت نفسها على أنها أمينة ضبط بمحكمة بوفاريك ولها نفوذ بحسب زعمها على مستوى المحاكم وباستطاعتها مساعدة زوجها في الحصول على البراءة والتوسط لها، وطلبت منها مقابل إسداء الخدمة مبلغ 60 مليون سنتيم لإنقاذ الزوج المحبوس تحت النظر من المكوث داخل غياهب السجن لسنوات طوال كون التهم التي يواجهها ثقيلة، وراحت تتواصل معها هاتفيا رفقة شريك لها، ثم رفعت المشتبه فيها المبلغ إلى 720 مليون سنيتم، ثم زادته إلى مليار سنتيم.

ولأن الضحية لم تكن تملك المبلغ كاملا، قامت بجمع ما قيمته 500 مليون سنيتم وبعض المجوهرات الذهبية من أجل تسليمها لأمينة الضبط الوهمية، إلا أن المحتالة طلبت منهما شيكا بالمبلغ كاملا، ولأن الضحية لا تملك حسابا بنكيا، طلبت منها أن تحرر لها اعترافا بالدين بمبلغ 720 مليون سنتيم.. وفعلا، تم تحرير العقد أمام موثق بمدينة بوفاريك، وأمسية تحرير العقد عاودت الاتصال بصهر السيدة الضحية وأبلغته بضرورة إضافة مبلغ 300 مليون سنتيم ادعت أنها ستمنحها لصالح أعوان مديرية التجارة، وخلال يوم المحاكمة قامت الزوجة بإحضار مبلغ مالي قدرة 450 مليون سنتيم مع أجل تسليمها للمشتبه فيها، إلا أن هذه الأخيرة لم تحضر لجلسة المحاكمة وأبلغتهم أنها بانتظارهم بمكان بعيد عن محكمة العفرون مع وضع المبلغ المالي في كيس بلاستيكي لتستلمه قبل النطق بالحكم، إلا أن الزوجة رفضت اقتراحها، وأجلت تسليم المبلغ إلا بعد النطق بالحكم، وانعقدت الجلسة فعلا وأدين المضارب بمادة حليب الأكياس بعقوبة السجن لسبع سنوات نافذة.

وبمجرد خروج الزوجة من قاعة الجلسات، اتصلت بأمينة الضبط الوهمية فأبلغتهم أنها بمحكمة البرواقية بولاية المدية لحل قضية أخرى، وستتكفل بالإفراج على المتهم المدان سبع سنوات على مستوى مجلس القضاء بعد استئنافه الحكم وانقطع الاتصال بينهم بينما ظلت الزوجة في حيرة، تحاول التواصل معها لفسخ عقد الوفاء بالدين الذي بينهما، وبمرور أربعة أيام، شاهدت زوجة المتهم المدان أمينة الضبط الوهمية بمقر محكمة العفرون لتتوجه مباشرة لمكتب وكيل الجمهورية وتودع شكوى، وهناك تم توقيفها فورا، وافتتح تحقيق في القضية.

وكشفت التحريات بشأن هذه الأخيرة أنها مطلقة ومستواها الدراسي الثالثة متوسط ومسبوقة في قضيتي نصب واحتيال مماثلتين، ومواصلة للتحريات تم استصدار إذن بالتفتيش الإلكتروني بموجبه تم تفتيش هاتفين نقالين تحوزهما المتهمة عثر بذاكرتهما على صور ترتدي فيها المشتبهة جبة المحامين بربطة بيضاء وأخرى حمراء، صرحت بأنها التقطتهما بمكتب محام عملت عنده لمدة أسبوع فقط، كما أسفر التفتيش عن وجود محادثات إلكترونية لمعاملات مشبوهة تتضمن عمليات التحضير للنصب على ضحايا آخرين، ليتم إحالة ملفها على العدالة رفقة شريك لها، يبلغ 44 سنة، ينحدر هو الآخر من مدينة بوفاريك، عن جنحتي النصب، انتحال وظيفة عمومية والمشاركة في انتظار محاكمتهما بتاريخ 17 مارس المقبل.

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تفكيك شبكة تتاجر في المهلوسات عبر وسائل التواصل بالمسيلة

أحمد. ق

أطاح عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المسيلة، بعصابة تتكون من ثلاثة أشخاص تقوم بترويج السموم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع حجز 426 قرص من المخدرات الصلبة، 5 كبسولات مهلوسة من نوع بريقابالين 300 ملغ، بالإضافة إلى مبلغ مالي يناهز 20 ألف دينار جزائري، يعتبر من عائدات ترويج هذه السموم واستنادً إلى مصالح الأمن، فإن وقائع القضية تعود إلى تحريات قام بها أفراد، ذات المصلحة حول قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المخدرات، بقطاع الاختصاص بمدينة المسيلة، ليتم إعداد خطة عمل، ونصب كمين محكم مكن فريق التحقيق من توقيف المشتبه فيهم الثلاثة وحجز الكمية المذكورة التي كانت بحوزتهم، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم إخضاع هواتفهم النقالة لعملية التفتيش الإلكتروني، أين اتضح بأنهم يقومون بترويج المخدرات عبر وسائط التواصل الاجتماعي وسط الشباب ليتم في الأخير وبعد استيفاء إجراءات التحقيق، تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بخصوص الحيازة غير الشرعية للمخدرات الصلبة، عبارة عن أقراص من نوع اكستازي لغرض الاتجار في إطار جماعة إجرامية منظمة، والترويج الإلكتروني للمخدرات الصلبة.

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العثور على جثة شاب بميلة

نسيم.ع

عثرت مصالح الحماية المدنية ببلدية العياضي برباس شمال ميلة، مغرب الجمعة، على جثة شاب يدعى”ف.ع” يبلغ من العمر30 سنة، متوفى بالمكان المسمى حمام اولاد عاشور، الذي يقع بالقرب من مسكنه العائلي، ببلدية العياضي برباس.

وحسب مصادر “الشروق” من عين المكان، فقد تم اكتشاف جثة الضحية من طرف أحد المواطنين، بعد غياب المعني عن الأنظار، الأمر الذي جعل عائلته تباشر البحث عنه، لتتفاجأ بوجود جثة الضحية ملقاة على الأرض متوفى، وتوجد عليه آثار للعديد من الإصابات، وقد تضاربت الروايات حول سبب وفاته بين من يراها بفعل فاعل وبين من يراها طبيعية، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني، في حين تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد مداحي بفرجيوة، بذات الولاية.