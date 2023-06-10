أخبار الجزائر ليوم السبت 10 جوان 2023

جامعي ضمن عصابة لتزوير التأشيرات، توقيف أفراد شبكة لتخريب وسرقة الكوابل

جامعي ضمن عصابة لتزوير التأشيرات وشهادات البكالوريا ببجاية

توفيق. ب

فككت عناصر الشرطة بأمن ولاية بجاية، نهاية الأسبوع، عصابة أشرار تتكون من 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 26 و32 سنة، مختصة في تزوير محررات إدارية وأختام رسمية.

وجاءت العملية بعد استغلال معلومات، حول قيام شخصين من سوق الاثنين ينشطان في تزوير محررات إدارية وأختام رسمية، الأول يعمل مسير مكتب أعمال، والثاني يعمل مسير وكالة لدراسة طلبات التأشيرة، حيث تم إعداد خطة تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، وبعد تفتيش مسكني المشتبه فيهما تم ضبط العديد من الأختام المقلدة خاصة ببعض المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة (مؤسسات خاصة، بنوك، مؤسسات استشفائية عمومية وخاصة، وكالات الضمان الاجتماعي…)، كما تم ضبط وحجز العديد من الوثائق والملفات المزورة تتمثل في كشوف حسابات بنكية، كشوف رواتب شهرية، ملفات كاملة لعدة أسماء للاستفادة من تأشيرات السفر، شهادات البكالوريا، كشوفات النقاط، كشوفات لعمليات بنكية، شهادات عمل، خلال العملية تم حجز ورق خاص ومعدات وأجهزة إلكترونية تستعمل في عملية التزوير، كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ 497000 دج ومبلغ بالعملة الصعبة يقدر بـ 1100 أورو يعد من عائدات عمليات التزوير.

عملية التحقيق مع المشتبه فيهما مكنت من تحديد هوية شخصين آخرين متورطين في القضية وتوقيفهما، أحدهما طالب جامعي، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حق 3 منهم أمر إيداع، والطالب الجامعي وضع تحت إجراء الرقابة القضائية.

…

تجار الخردوات مطالبون بالامتناع عن شراء المسروقات

توقيف أفراد شبكة لتخريب وسرقة الكوابل الهاتفية بالبليدة

فيصل.ن

أوقفت مصالح أمن ولاية البليدة أفراد شبكة إجرامية كانت تقوم بتخريب وسرقة الكوابل الهاتفية مكونة من أربعة أشخاص واسترجعت كمية من الكوابل الهاتفية كانت محل سرقة، حسب ما علم السبت من هذا الجهاز الأمني. وأوضحت خلية الاتصال والعلاقات العامة أن فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة “أولاد يعيش” تمكنت في إطار محاربة ظاهرة سرقة المواد الحديدية وغير الحديدية والكوابل النحاسية الكهربائية والهاتفية من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة، من توقيف عناصر شبكة مماثلة واسترجاع كميات من الكوابل الهاتفية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مصالح الأمن لشكاوى ومعلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص تحترف الإجرام ضمن مجموعة أشرار، بتخريب وسرقة الكوابل الهاتفية وغيرها من المواد عبر أحياء مدينة أولاد يعيش مع تجميعها وإخفائها قصد إعادة بيعها بطريقة غير شرعية.

وأفضت التحريات التي باشرتها ذات المصلحة الشرطية إلى تحديد أساليب ومواقيت عملها، وتمكن عناصر الشرطة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر من رصد تحركات مشبوهة بأحد أحياء المدينة ليتم فورا إحاطة المكان وتوقيف شخصين مشتبه فيهما متلبسين بتخريب وسرقة كوابل هاتفية خاصة بالتجمعات السكانية لذات الحي مع ضبط بحوزتهما كميات منها مع استحضار عربة تقليدية للمساعدة في نقلها.

ومكنت الأبحاث أيضا من توقيف مشتبه فيهما آخرين واسترجاع كميات أخرى من الكوابل الهاتفية والمعدات التي كانت تستعمل في التخريب والسرقة، وفقا لنفس المصدر الذي أشار إلى أن هذه العملية مكنت من حل أكثر من 20 قضية أخرى مسجلة ضمن إقليم الاختصاص متعلقة أساسا بتخريب وسرقة الكوابل الهاتفية. واستنادا لنفس المصدر، قدم المشتبه فيهم الأربعة أمام العدالة عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار بغرض تخريب وسرقة أملاك الدولة بتوفر ظرف الليل والتعدد باستحضار عربة، والمساس بالاقتصاد الوطني والإخفاء.

وفي سياق ذي صلة، تعمل مصالح أمن الولاية على تنظيم خرجات ميدانية لتحسيس المواطنين بخطورة ظاهرة سرقة البالوعات والمواد الحديدية والكوابل النحاسية الهاتفية والكهربائية لما تسببه من إضرار بالاقتصاد الوطني ومساس بالسلامة المرورية وأمن الطرقات. وتستهدف الحملة التحسيسية أيضا بائعي الخردوات لتوعيتهم حول الامتناع عن اقتناء المواد المسروقة من الباعة المتجولين والتبليغ عن أي مصدر مشبوه، حسب خلية الاتصال و العلاقات العامة.

…

المركبات كانت تباع بأسعار بخسة

السجن لعنصر من عصابة لسرقة سيارات “أونساج” بوهران

خ. غ

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران مؤخرا، شخصا متهما بجنايتي تكوين جماعة أشرار والسرقة بظرف التعدد والليل، راح ضحاياها عدد من أصحاب السيارات المرهونة المقتناة في إطار برنامج دعم تشغيل الشباب، حيث تقرر معاقبته بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات.

تعود وقائع هذا الملف إلى شهر مارس من سنة 2017 في ولاية وهران، أين كانت تنشط عصابة مكونة من أكثر من شخصين، مختصة في الاعتداء على السائقين بالأسلحة البيضاء وتجريدهم من مركباتهم، حيث أن اللافت في عملياتها الإجرامية كان استهداف السيارات المرهونة لدى البنوك، والمحصل عليها من طرف أصحابها في إطار ما يعرف بقروض وكالة – أنساج – لدعم تشغيل الشباب أنذاك، كان آخرها حسب ما جاء أثناء المحاكمة، سيارة من نوع رونو سامبول رمادية اللون، تم سرقتها عن طريق استدراج سائقها الضحية (ك. س)، الذي كان يمارس نشاط النقل بدون رخصة – كلوندستان – إلى مكان معزول بمنطقة بئر الجير، أين تم الإجهاز عليه من طرف ثلاثة أشخاص، قام أحدهم بغلق فمه بحزام الأمان، ثم جرد من مفتاح المركبة، ليكمل ثلاثتهم الاعتداء عليه إلى أن أخرجوه من سيارته وطرحوه أرضا، ثم انطلقوا مسرعين بالمركبة إلى مستودعهم السري، ليحين بعد هذه المرحلة دور المتهم في قضية الحال، وهو المدعو (ق. ق)، الذي ثبت في الملف أنه أحد أعضاء تلك الشبكة الإجرامية، وكان معتادا على شراء مسروقاتها من السيارات المرهونة بأسعار بخسة ليعيد بدوره بيعها بطريقته الخاصة، حيث ضبطت لديه بعد التبليغ عنه وبحوزته سيارة سائق الكلوندستان سالفة الذكر، والتي صرح خلال التحقيق أنه اقتناها بمبلغ 35 مليون سنتيم.

كما كشف تعميق التحريات حول نشاط هذه العصابة عن علاقتها بجريمة سرقة أخرى، استهدفت سيارة من نوع إيبيزا رمادية اللون، ملك لسيدة تسمى (م. ز)، حيث أقدم ذات الأشخاص على التسلل إلى مرآب يقع في منزل ضحية أخرى تسمى (ب. م) بمنطقة سيدي البشير، وتمكنوا من إخراج المركبة التي أودعتها صاحبتها في مستودع هذه الأخيرة، وهي من أقاربها، ليتم بعد التحريات التي قامت بها المصالح الأمنية فور تلقيها شكوى من صاحبة المرآب (ب. م)، التعرف على عناصر الشبكة وتوقيفهم تباعا، وكذلك اتضح من خلال التحقيق مع الموقوفين أن السيارة المسروقة بيعت للمتهم (ق. ق) بسعر زهيد، ليعيد بدوره بيعها بأقل من سعرها المتداول في السوق على أساس أنها مرهونة.

أثناء المناقشة، أنكر المتهم (ق. ق) أمام هيئة محكمة الاستئناف علمه بأن سيارة رونو سامبول، التي ضبطت لديه كانت محل بحث وسرقة، مصرحا بأنه من ضمن عناصر تلك العصابة التي تم تفكيكها لا يعرف سوى المدعو (م. ك)، الذي باع له السيارة بمبلغ 35 مليون سنتيم، مشيرا إلى أنه معتاد على شراء السيارات المرهونة المقتناة في إطار برنامج -أونساج- بسبب أثمانها المنخفضة، وهو التصريح الذي جاء – حسب رئيس الجلسة – متناقضا مع اعترافاته الأولى خلال التحقيق، عندما قال أن من باع له السيارة أبلغه بأنها مسروقة، ورغم ذلك قام بشرائها، وكذلك صرح متهم آخر ضمن نفس الشبكة يدعى (ت. خ) أنه هو من باع له سيارة رونو سامبول المسروقة، وكان موافقا على ذلك.

من جهته، اعتبر ممثل الحق العام التهم ثابتة في حق المدعو (ق. ق)، ليلتمس إدانته ومعاقبته على أساس ذلك بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات قبل النطق بالقرار المذكور، الذي جاء مؤيدا للحكم الابتدائي الصادر في حقه بتاريخ 21-11-2021.

…

تاجر يقتل شريكه حرقا في بومرداس بسبب خلاف تجاري

سعيدة. م

أحال قاضي تحقيق محكمة الرويبة شرق العاصمة ملف متهم في عقده الرابع متزوج وأب لثلاثة أطفال، على محكمة الجنايات للفصل فيه عن جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وحرق جثة والتنكيل بها إضرارا بالضحية، وهو كهل في الـ50 من العمر، وكان شريكا للجاني المفترض في عدة معاملات وصفقات تجارية، حيث قام باستدراجه من منزله على متن شاحنته، ثم اعتدى عليه بواسطة عصا ثم ألقى صناديق كرتونية فوق جسده وأضرم به النار حيا، لا لشيء سوى الانتقام من الضحية كونه اشترى حصته في محلات تجارية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أسابيع مضت، حيث أن المتهم وقع في ضائقة مالية، واضطر لبيع حصته لشريكه عن طريق التراضي بينهما وبدون حساسيات بين الطرفين، إلا أنه بعد فترة اكتشف المتهم، ما اعتبره خدعة، فقرر الانتقام وفي يوم الواقعة اتصل بشريكه ليلا وطلب منه ملاقاته لأمر مهم، وبالفعل خرج الضحية معه بواسطة شاحنته وتنقلا لأحد الأماكن الخالية من الحركة، ثم باغته وانهال عليه ضربا بعصا، وعمد بعدها إلى وضع صناديق كرتونية على جسده، وأضرم فيه النار، ليتوفى حرقا.

وبعد مباشرة مصالح الأمن التحقيق، توصلت إلى الفاعل المفترض، الذي اعترف بجريمته الشنعاء وبالتالي جاءت متابعته بجرم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وضع النار عمدا، تشويه، حرق وإخفاء جثة.