أخبار الجزائر ليوم السبت 10 جويلية 2021

حملة لغرس 1.5 مليون شجرة بخنشلة، إصابة 100 شخص بتسمم غذائي في البليدة

28 حالة وفاة غرقا خلال 48 ساعة

تم تسجيل 28 حالة وفاة غرق منها 24 حالة وفاة غرق في البحر خلال الـ48 ساعة الأخيرة على مستوى عدة ولايات، حسب ما أوردته أمس السبت حصيلة لمصالح الإعلام للمديرية العامة للحماية المدنية.

وسجلت مصالح الحماية المدنية 24 حالة وفاة غرقا في البحر منها 5 حالات بولاية وهران، 4 بجيجل، 4 بسكيكدة، 2 بعنابة، 2 بعين تموشنت، 2 بولاية تيزي وزو، وحالة واحدة بكل من بومرداس وبجاية وتيبازة والطارف ومستغانم.

كما تم تسجيل وفاة 4 أطفال غرقا بمجمعات مائية بكل من ولايتي أدرار والطارف. وتم انتشال ونقل جميع الضحايا من طرف أعوان الحماية المدنية إلى المستشفيات المحلية.

وقد تم تحويل الموتى إلى مصالح حفظ الجثث على مستوى الهياكل الصحية المحلية.

وكانت حصيلة مصالح الحماية المدنية على امتداد فترة الفاتح ماي إلى جوان المنصرمين أفادت بتسجيل 50 حالة وفاة غرقا على المستوى الوطني، ليصل مجموع حالات الوفاة غرقا في البحر والمجمعات المائية إلى زهاء 80 حالة منذ بداية الفترة المذكورة.

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مناضلو الأفلان يطالبون برحيل بعجي

س.ع

نظم العشرات من مناضلي جبهة التحرير الوطني “الأفلان”، السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب في الجزائر العاصمة.

طالب المحتجون برحيل الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي وسحب الثقة منه في دورة طارئة للجنة المركزية، والتحضير للمؤتمر الحادي عشر، متهمين بعجي بالتسبب في تأزيم الأوضاع داخل الحزب وتعريضه للتواجد في وضع غير قانوني في ظل تأخر آجال عقد المؤتمر.

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مستشفيات تدخل مرحلة التشبع بسطيف

سمير مخربش

تعرف ولاية سطيف وضعية صحية حرجة بتزايد الضغط على المؤسسات الاستشفائية التي دخلت مرحلة التشبع، مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا وهي الوضعية التي رفعت نسبة الإقبال على التلقيح.

وبحسب السيد عبد الحكيم دهان مدير الصحة بولاية سطيف، فإن نسبة التشبع بلغت 65 بالمائة وأغلبية المؤسسات الاستشفائية تعرف ضغطا رهيبا، على رأسها المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف الذي يضم 140 سرير مخصص لكوفيد 19 استغلت منها حاليا 110 سرير ولم يبق سوى 30 سريرا مرشحة للاستغلال في أقرب وقت. والوضع لا يختلف بمستشفى صروب الخثير بالعلمة ومحمد بوضياف بعين ولمان أين يبقى عدد الإصابات في تزايد مستمر، وهي الوضعية التي استنفرت الأطقم الطبية التي وسعت نشاطها إلى مختلف المصالح داخل المستشفيات.

وأمام هذه الوضع الحرج، تؤكد المصالح الصحية على وضع برنامج استعجالي لفتح أقسام جديدة توضع تحت تصرف المصابين بفيروس كورونا وهو ما يعني العودة الى نفس التجربة التي عاشتها المؤسسات الاستشفائية السنة الماضية يوم كان الفيروس يضرب بقوة.

ومن جهة أخرى، عرفت ولاية سطيف تذبذبا في التموين بمادة الأوكسجين بمستشفى محمد بوضياف بعين ولمان الذي عانت مصالحه في الأيام الأخيرة بسبب عدم التزام المؤسسة الممونة بتعهداتها، ما دفع بالمستشفى إلى التعاقد مع مؤسسة ثانية ووضع حد لهذا التذبذب.

هذه الوضعية ساهمت في رفع نسبة الإقبال على التلقيح الذي كان في البداية يعرف سيرا بطيئا بتسجيل 35 ألف عملية تلقيح، لكن مع تعقد الوضع وكثرة الإصابات وتنامي الإحساس بالخطر ازداد عدد الوافدين على مراكز التلقيح التي بلغت بولاية سطيف 99 مركزا باتت كلها تسجل طوابير للمواطنين لتلقي اللقاح دون تردد.

ومن المنتظر أن تمتد عملية التلقيح إلى الفضاءات العمومية والشبانية وكذا الترفيهية للوصول إلى أكبر نسبة وتسهيل الحصول على هذا اللقاح الذي أضحى ضروريا في ظل الأوضاع الحالية.

من جهة أخرى، لا يزال الاستهتار يرسم المشهد العام بغياب إجراءات الوقاية في الأماكن العمومية أين انسحبت الكمامة بشكل ملحوظ، وعادت الأعراس إلى النشاط بصفة عادية مع المبالغة في الاحتكاك وعدم احترام التباعد الجسدي،وهو الوضع الذي زاد في انتشار الفيروس الذي رفع شدة قسوته وفتح عدّاد المآسي من جديد.

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حملة تحسيسية للوقاية من حوادث المرور في موسم الاصطياف

خ.م

انطلقت السبت بالجزائر العاصمة الحملة الوطنية التحسيسية للوقاية من حوادث المرور في موسم الاصطياف تحت شعار “معا.. لصيف من دون حوادث مرور”، والتي ستستمر إلى غاية 30 أوت المقبل بهدف ترقية الوعي المروري لدى مستعملي الطرقات.

وقد احتضن قصر الثقافة مفدي زكرياء فعاليات اليوم الدراسي والمعرض المرافق له بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حوادث المرور في موسم الاصطياف (من 10 جويلية إلى 30 أوت 2021) والتي تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من خلال المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق، وبمشاركة عدة قطاعات معنية على رأسها الاتصال، الشؤون الدينية، الأشغال العمومية، النقل وكذا قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية وفعاليات المجتمع المدني.

وأكد المندوب الوطني للأمن عبر الطرق، عبد الحق مهريس، أن المعطيات الإحصائية الأخيرة أشارت إلى تسجيل 3 آلاف قتيل سنويا، 50 بالمائة منهم من لا تتعدى أعمارهم 30 سنة، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين وخسائر مادية قدرت بـ100 مليار دج سنويا حسب دراسة قامت بها المندوبية.

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حملة لغرس 1.5 مليون شجرة بخنشلة

طاهر حليسي

أطلق نشطاء من ولايتي خنشلة وباتنة حملة لغرس مليون ونصف مليون شجرة، لإعمار الغابات والجبال التي أتلفتها الحرائق على مدار أسبوع كامل بمناطق عين ميمون وتواقات وقمودة وشيليا وبوحمامة وجبل فرعون، بعد الهبة التضامنية الكبيرة التي صنعها متطوعون تقاطروا من ولايات باتنة وخنشلة وتبسة وأم البواقي وعنابة وتمنراست. وأعرب مقاولون ومستثمرون فور صدور النية، عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح المبادرة التي ستكون من بين أضخم المبادرات العفوية وبمساعدة السلطات المختصة، ويستدعي الأمر خطة لوجيستيكية كبرى، تعقب جرد الخسائر التي خلفتها النيران وتنظيف المساحات الشاسعة من بقايا الرماد الكثيف.

وأعلنت مشتلة متيجة عن استعدادها للتبرع بـ 10.000 شجرة مثمرة في إطار هذه الحملة طالبة من الجمعيات الناشطة التقرب منها للتنسيق في عمليات التحضير والتسليم. وبحسب نشطاء، فإن الفرصة جد مواتية لإطلاق وتنفيذ الحملة، للتأسيس على الهبة التضامنية الكبيرة التي شارك فيها الآلاف من المتطوعين الشبان ببسالة ووعي، بسياراتهم وشاحناتهم وبعتادهم وأغراضهم من أجل قضية مقدسة تتعلق بالحفاظ على الثروة الغابية والبيئية.

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إصابة 100 شخص بتسمم غذائي في البليدة

حسناء.ب

شهدت، الجمعة، المصالح الاستشفائية لمركز حسيبة بن بوعلي والعيادة متعددة الخدمات بن يوسف بن خدة في أولاد يعيش حالة طوارئ إثر توافد عشرات الحالات بعدما ظهرت عليهم أعراض تسمم غذائي وتوافد ما يقارب 100 شخص يقطنون بحي الجواجلة وعدل في أولاد يعيش بعد منتصف نهار الجمعة على عيادة عدل ومستشفى بن بولعيد للأطفال عقب ظهور أعراض الحمى القيء والإسهال بعد تناولهم وجبات كان اللبن ضمن مكوناتها.. وبحسب مصادر الشروق، فإن أغلبية المصابين من فئة الأطفال وتعرض المصابون لإعياء مفاجئ بعد فترة من تناولهم وجبة الغذاء أين شعروا بآلام في البطن مرفوقة بارتفاع في درجات الحرارة والقيء والإسهال وتوصلت التحريات مع ضحايا حادث التسمم الجماعي أنهم اقتنوا اللبن من محلين معروفين أحدهما يقع بحي عدل والآخر بأولاد يعيش ـ مركز.

وارتفعت أعداد المصابين بالتسمم من 65 شخصا إلى قرابة المائة في حدود الساعة الثالثة مساء والعدد كان ساعتها مرشح للارتفاع بحسب مدير الصحة الذي تنقل إلى عيادة حي عدل عقب تسجيل حادثة التسمم وسارعت مصلحة الطب الوقائي على مستوى المؤسسة العمومية للصحية الجوارية بأولاد يعيش لتجنيد فرق طبية وباشرت تحقيقاتها وأخذ عينات من اللبن المشتبه فيه من المحلين المذكورين وعينات أخرى من ذات المادة المتبقية لدى المواطنين وتحويلها إلى المخبر الولائي التابع لمديرية الصحة، فيما قامت مصالح الأمن بسحب اللبن المعد للبيع.

من جهتها، كشفت إحدى الأمهات في حديثها للشروق أن أطفالها الثلاثة ظهرت عليهم ذات الأعراض من آلام وحمى وقيء نافية استهلاكهم مادة اللبن، فيما قال أولياء آخرون إن شكوكهم تحوم حول البطيخ الأحمر أو مياه الشرب التي اقتنوها من الصهاريج لاسيما في ظل أزمة المياه التي تشهدها منطقة حي عدل وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحاليل المخبربة، غادر جل المصابين المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم واستقرار حالاتهم.

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انتشال جثتي شابين من شواطئ تيقزيرت بتيزي وزو

رانية م

تمكن غطاسو الوحدة البحرية بمنطقة تيقزيرت شمال ولاية تيزي وزو الجمعة، مدعمين بعناصر الحماية المدنية لذات المدينة من انتشال جثث شابين توفيا غرقا في شواطئ تيقزيرت غير المحروسة منها، حيث تمت عملية البحث وانتشال الجثتين بصعوبة بالغة بسبب هيجان البحر، وإقبال الشباب على السباحة في الشواطئ غير المسموحة والتي تغيب فيها الرقابة.

الضحية الأول تم الإخطار عن اختفائه في عرض البحر في حدود الخامسة مساء وتم انتشاله بعد أكثر من ساعتين من البحث في شاطئ ممنوع بالمكان المسمى راس تندلست ببلدية تيقزيرت ويتعلق الأمر بشاب في الـ23 من العمر حيث تم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الجوارية للصحة العمومية بتيقزيرت، في حين تم الإخطار عن غرق الشاب الثاني في حدود السادسة والنصف مساء وتم العثور على الجثة وانتشالها في حدود السابعة و10 دقائق ليتم تحويلها إلى إلى ذات المؤسسة الاستشفائية، وسجلت حالة الغرق الثانية للشاب البالغ من العمر 23 سنة هو الآخر، في المكان المسمى الصخرة البيضاء بشاطئ مازار غير المحروس هو الآخر ببلدية ميزارنة.

وجدير بالذكر، أن الشاطئ الأخير من أجمل الشواطئ العذراء في منطقة ميزارنة لكنها من أخطرها على مرتاديها، حيث تغيب فيها الحراسة وحتى المسلك المؤدي ناحيتها أخطر من عمق مياهها، إلا أنه يعرف إقبالا منقطع النظير أمام الغياب الكلي للسلطات المطالبة بالتدخل لحماية الأرواح، حيث يعد الضحية الرابع منذ عيد الفطر في هذا الشاطئ.

وأشار بيان خلية الإعلام لدى مصالح الحماية المدنية بولاية تيزي وزو، إلى صعوبة الظروف التي تم انتشال الجثث فيها، حيث كانت الراية الحمراء معلقة على أغلب الشواطئ المسموحة والبحر هائج والسباحة مخاطر فيها، فضلا عن الشواطئ الصخرية وغير المحروسة مجددة دعوتها للشباب بتفادي هذه المواقع حفاظا على حياتهم.

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تفحم 09 أشخاص في حادث سير بأدرار

محمد ج

قتل تسعة أشخاص وأصيب آخر مساء الجمعة، في حادث سير وقع بولاية أدرار وتحديدا على مستوى الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين الولاية المذكورة، وولاية برج باجي مختار، في النقطة الكيلومترية 260. ووقع الحادث إثر اصطدام سيارة رباعية الدفع قادمة من برج باجي مختار مع شاحنة كانت تسير في الاتجاه المعاكس عند النقطة الكيلومترية 270 كلم من رقان عبر الطريق الوطني رقم 06. وترجع أسباب الحادث إلى التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة مساء امس الأول، حيث شهدت هبوب رياح حملت معها غبارا كثيفا حجب الرؤية عن السائقين، فضلا عن وضعية الطريق غير المعبد، ما يسبب حوادث مميتة في فترات متقاربة. وذكرت مصادر “الشروق” أنه بعد الاصطدام جرت الشاحنة المركبة الرباعية على مسافة 200 متر.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن جثث الضحايا تم نقلها إلى مستشفى رقان بمصلحة حفظ الجثث، والجريح يتلقى الإسعافات الأولية بالمستشفى وفور وقوع الحادث باشرت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني التحقيق لمعرفة وكشف ملابسات الحادث. تجدر الاشارة إلى الحوادث على الطريق المذكور، لا تزال تحصد الأرواح، ما جعل سكان المنطقة يطالبون باتخاذ إجراءات استعجالية لتعبيد الطريق الذي أصبح نقطة سوداء، تخلف حوادث قاتلة، من بينها حادثة تفحم 16 معلما. واللافت أن غالبية المركبات التي تسلك الطريق المذكور، تحمل معها صفائح بنزين، لضمان ما يغطي طريق العودة من الوقود، بحكم غياب هذه المادة في مدينة برج باجي مختار، ومحطات الخدمات بها لا تقدم هذه المادة إلا مرات قليلة.

قائمة الضحايا:

رقاني الشيخ

رقاني حسان

لنصاري أحمد

لنصاري سيد الحاج

لنصاري أغالي

لنصاري إبراهيم

لنصاري محمد

عقباوي امين

رقادي محمد الأمين

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انتشار نقاط عشوائية لبيع الأضاحي تشوّه أحياء العاصمة

راضية مرباح

عادت نقاط البيع العشوائية لأضاحي العيد للانتشار كالفطريات بمختلف أحياء العاصمة ولم تسلم منها حتى الأحياء المصنفة ضمن أرقى الأحياء مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، كما انتشرت معها مواقع لتجميع الأضاحي التي اقتنت في وقت مبكر من طرف العائلات لتحفظ داخل ما يشبه بإسطبل أو ما يعرف بـ”زريبة” يتم إنجازها من الحطب أو الأعمدة والأسلاك الحديدية في مشاهد حوّلت المواقع الحضرية إلى ريفية في ظل غياب اطر وقوانين ردعية .

انتقلت حمى بيع المواشي بنقاط بيع عشوائية بالعاصمة من الأحياء الشعبية إلى بعض الأحياء الراقية عشية عيد الأضحى، حيث حوّلت الظاهرة التي تتكرر كل سنة في مثل هذا الموعد ببعض الأماكن الشاغرة ومداخل المنازل إلى إسطبلات تنبعث منها روائح كريهة بالإضافة إلى الفضلات التي يتركها البائعون بالطرقات والأرصفة، على غرار ما يحدث في بعض أحياء القبة والشراقة وعبر قارعة بعض الطرقات.

فرغم القرار الذي تفرضه ولاية الجزائر والقاضي من سنة لأخرى كلما حلت مواعيد عيد الأضحى بمنع بيع الكباش بمقرات وأماكن غير مرخصة، غير أن بعض التجار وبائعي المواشي يضربون تلك القرارات والقوانين عرض الحائط واضعين السلطات المحلية عند الأمر الواقع، وقد تتكرر مواقع ونقاط البيع بأماكن معلومة كل سنة شأن الحراش، عين النعجة، باش جراح، المقرية وحتى بالقبة والشراقة وبوشاوي، اسطاوالي وغيرها في مشاهد اقل ما يقال عنها إنها شوّهت المظهر الحضري لأحياء العاصمة فضلا عن المخلفات التي تتركها تلك المواشي من فضلات وروائح كريهة.

يحدث هذا في ظل غياب أطر وقوانين صادرة عن الجهات المختصة التي يفترض أن تقوم بردع المخالفين وتغريمهم بمبلغ مالي معين خاصة بالمواقع الحضرية مثلهم مثل المواطنين الذين يجلبون كباش العيد بعدما يكون اقتناؤها أيام عديدة قبل الموعد أين يجدوا الشوارع أكثر الأماكن للتجوال بها أو وضع سياج حديدي أو حتى خشبي قرب عماراتهم كمكان للاحتفاظ بأضاحيهم قبل حلول موعد النحر الذي لا يفصلنا عنه سوى 10 أيام فقط، وهي الأوضاع التي تدعو على الأقل إيجاد موقع موحد يربط عديد الأحياء للاحتفاظ بالأضاحي مع فرض جلبها من عند البائع على الأقل يومين قبل المناسبة حفاظا على نظافة الطرقات والأرصفة التي عادة ما تتحول مصبا للنفايات بعد العيد مباشرة.

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من أعمال الفيلسوف العربي إبراهيم البليهي

“الإنسان كائن تلقائي”… تأسيس لرؤية شاملة عن الإنسانية

س.ع

في كتابه الجديد “الإنسان كائنٌ تلقائي… نظرية جذرية تؤسس لرؤية شاملة عن الإنسان والإنسانية”، الصادر في جزأين، ضمن سلسلة تأسيس علم الجهل لتحرير العقل، عن داري ابن النديم الجزائرية والروافد الثقافية ببيروت، يؤكد الفيلسوف العربي إبراهيم البليهي أن طاقات الإنسان تتجه مع اتجاه اهتمامه العفوي وليس مع الاهتمام القسري.

ويكشف الكتاب، الذي توزعه في الجزائر مكتبات ناجي ميغا بوكستور، تلقائية الإنسان مبرزًا النتائج الفردية والاجتماعية، والإنسانية؛ التي تترتب على هذه الطبيعة التلقائية.

ويعطي المؤلف للناس مفاتيح لفهم ذواتهم، وفهم العوامل التي أدت إلى تنوع أوضاع البشر، فهو يتحدث عن الكل ويحتاج إليه الكل؛ يحتاج إليه كل من يرغب في أن يتعرف على ذاته وعلى الآخرين، إنه يقدم مفاتيح للكيفية التي يستطيع بها الإنسان تعبئة قابلياته بما يريد أن يكون عليه من أخلاق أو معارف أو مهارات أو كفايات، إنه لم يقتصر على إثبات نظرية أن الإنسان كائن تلقائي ولكنه كتاب استقصائي عن كل ما يتعلق بالطبيعة البشرية؛ إنه عن تجليات التلقائية الإنسانية وارتباكاتها.

يقول الفيلسوف السعودي إن الإنسان كائنٌ تلقائي لكن الناس في كل العالم ومن مختلف الأمم لا يدركون أنهم كائناتٌ تلقائية، وأنهم وُلِدوا بقابليات فارغة وأنهم تكيَّفوا وتطبَّعوا تلقائيًّا ثم قصْدًا بأنساق ثقافية متباينة، ومع تبايناتها العميقة، ومع كل التناقضات التي تَفْصل بعضها عن بعض؛ فإن المتطبعين بأي نسق ثقافي ينشؤون مغتبطين بما تطبعوا به ومقتنعين بشكل تلقائي بأن كل الأنساق الثقافية الأخرى هي أنساقٌ موغلة في الضلال والحماقة.

وأضاف البليهي أنه لكي ينعتق الفرد من غيبوبة التطبع التلقائي، ويفكر بوعي موضوعي حقيقي، وباستقلال فردي؛ لا بد أن يولد ولادة فكرية جديدة؛ فينتقل من بداهة الغفلة، إلى بداهة اليقظة، حيث على كل فرد في أي مجتمع كان؛ أن ينتبه إلى أنه ليس طليقًا كما يتوهَّم وليس مفتوح القابليات كما يعتقد، بل إنه محكومٌ بأطواق عميقة لا يدركها ولا يحس بها فتتحكم به وهو لا يدري.

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سفارة الأرجنتين بالجزائر تطلق “برنامج الجنوب 2021” الأربعاء المقبل

زهية. م

أعلنت سفارة الأرجنتين بالجزائر عن إطلاق “برنامج الجنوب 2021″، الذي يعنى بترجمة الأدب الأرجنتيني إلى اللغات الأخرى. وقال بيان السفارة إن السفارة تقدم عرضا لهذا البرنامج يوم 14 جويلية الجاري، وهو برنامج تطلقه بالتعاون مع معهد سيرفانتس بالجزائر. ووجهت السفارة في بيان لها نداء إلى دور النشر والمترجمين والمؤسسات الثقافية.

يُطلب من دور النشر المهتمة المشاركة والتسجيل عن طريق المنصة الإلكترونية التي تم وضعها لهذا الغرض earge@cancilleria.gob.ar

وأوضح بيان سفارة الأرجنتين بالجزائر أن عدد المشاركين يقتصر على 25 شخصًا، وستكون الإجراءات الصحية مطلوبة طوال العرض التقديمي.

للإشارة، منح برنامج الترجمة هذا منذ إطلاقه عام 2010 أكثر من 4.000,000 ألف دولر أمريكي لترجمة أزيد من 420 مؤلف أرجنتيني، من أجل تعزيز المعرفة بأعمال الأدب والفكر الأرجنتيني في الخارج. وقدتم إنشاء برنامج دعم الترجمة الحالي بموجب القرار الوزاري رقم 41 المؤرخ في 2 فبراير 2009 لتعزيز ونشر هذه الأعمال باللغات الأجنبية.

ويمكن اختيار الأعمال المذكورة ضمن الأنواع الأدبية المختلفة والمؤلفين الأرجنتينيين الكلاسيكيين والمعاصرين، الذين تمثل موضوعاتهم الهوية الوطنية.

وقد تم إطلاق البرنامج على أساس الالتزام الذي تعهدت به الحكومة الأرجنتينية لتشجيع ترجمة أعمال المؤلفين الأرجنتينيين لتسهيل إصدارها باللغات الأجنبية.

وبحسب موقع برنامج الجنوب، فإنه دعم منذ أن تم إطلاقه أكثر من 1360 عمل مترجم إلى 45 لغة، ويجري العمل في البرنامج وفق قاعدة منح الدعم للناشرين الأجانب مقابل الالتزام بنشر المصنفات قبل 30 نوفمبر من العام التالي للدعوة. الموعد النهائي لتقديم طلبات الدعم سيكون من 15 فبراير إلى 30 سبتمبر من العام الجاري، ويشترط أن تكون الأعمال من تأليف أرجنتينيين باللغة الإسبانية، وتشمل جميع أنواع الإبداع رواية، قصة قصيرة، شعر، مسرح، أدب الأطفال والشباب على ألا يتجاوز مبلغ الدعم 3200 دولار أمريكي لكل عمل، وهذا بعد أن تشرف لجنة اختيار خاصة على اختيار الأعمال المرشحة للترجمة. وتتكون اللجنة من جامعيين متخصصين في الأدب الأرجنتيني د. ماريا روزا لوجو وأليخاندرو دوجوفني، مدير المكتبة الوطنية، والصحفي الثقافي الشهير إيزيكيل مارتينيز، وممثل مؤسسة إل ليبرو ومدير الشؤون الثقافية في المستشارية الأرجنتينية خوان فالو.

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حول الأمير عبد القادر

س. ع

باشر الكاتب، يسين بوغازي، تجربةِ كتابة درامية تاريخية تلفزيونية تتناول حياة وسيرة الأمير عبد القادر بن محي الدين مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.

وقال الكاتب الجزائري المتوج بجوائز وطنية في الكتابة الدرامية المسرحية لـ”الشروق اليومي”، إن فكرة السيناريو قفزت إلى الجدية منذ التشويهات التي طالت الأمير عبد القادر منذ مدة، وزادت سلسلة المطالعات والقراءات والبحث عن الأمير وسيرته وتاريخه ومواقفه عبر مجموعة من كتب التاريخ التي تناولته، كمذكرات الأمير بخط يدهِ وكتاب الدبلوماسي البريطاني شارل هنري تشرشل الذي وصف الأمير عبد القادر قائلا بأنه أعظم الرجال الذين أنجبتهم السلالة العربية. بعدها، قال الكاتب لم أتردد في الانطلاق في تجربة كتابة درامية تاريخية تلفزيونية. وقد مضى السيناريو معي أشواطا مهمة في تصوراته الأولى وطريقة التناول والتقديم، مشيرا في الحديث إلى صعوبة الاشتغال على سيناريو تاريخي وعلى شخصية يكاد الجميع يعرفها ويحملون عنه تصورات عامة عن حقيقة أو تشويه.

ومهما يكن، فإن الكتابة الدرامية سواء كانت تلفزيونية أم سينمائية، تمثل نقلة مهمة في إحياء تاريخ الأبطال والمؤسسين العِظام. والغريب، أن التشويهات التي طالت الأمير عبد القادر قد أصبحت مفيدة، إذ زاد الانفتاح على الأمير والقراءة وسيرته من قبل الجزائريين.

وإن كان كتاب كبار قد خاضوا تجربة الكتابة عنه، فهاهي الأسماء الجديدة من مثقفين جزائريين على الطريق لإظهار تاريخ هذه الشخصية دراميا، بسيناريو تلفزيوني، وبمثابة إظهار لتاريخ الدولة الجزائرية الحديثة في الأساس.

وعن طريقة التنازل الدرامي التي ستعتمد، قال الكاتب إن السيناريو الدرامي التاريخي التلفزيوني سيتوزع عبر 25 حلقة، سيغطى جوانب حياة الأمير من طفولته ومقاومته ونفيه وإظهار أهم آثاره ومعالم خلّدت الأمير كمقاوم لما فاق 17 سنة وكمنفي في الشام، أين سطر ملحمة رائعة معروفة في تصديه لإبادة المسيحيين من طرف الأتراك والدروز، عبر سلسلة جغرافية تبدأ من معسكر مرورا بالسجن الفرنسي إلى الإقامة بسوريا بعد سنتين بتركيا.

وإجابة عن سؤال آخر ما إذا كان السيناريو سيهمل الجانب العاطفي من شخصية الأمير؟ قال الكاتب بأن الجميع يعرفون بأن الأمير عبد القادر في الأصل هو شاعر، وقد كتب في الغزل، فهو ليس مجرد مقاوم وبطل عظيم وفقط، وإنما هو إنسان راق بمشاعره ومبادئه.

السيناريو سيكون جاهزا قريبا ويتمنى الكاتب والسيناريست يسين بوغازي أن ينتعش قطاع الإنتاج الدرامي التلفزيوني خصوصا في ضوء عشرات القنوات والمؤسسات الإنتاجية، لنتمكن من تأسيس دراما تستحق المنافسة كما قال.

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صهاريج الماء تغزو الأسطح و الشرفات بالجزائر العاصمة

ق.و

بات تثبيت الصهاريج بكل أحجامها و أشكالها فوق الأسطح و بالشرفات ظاهرة تزداد يوميا في مختلف الأحياء السكنية الشعبية والجديدة منها ببلديات ولاية الجزائر، وارتبط الأمر حسب الكثير من المواطنين، بالتغييرات التي مست مؤخرا برنامج توزيع المياه بالولاية والتي فرضت سلوكيات جديدة لدى العاصميين.

تحولت عملية اقتناء الصهاريج، مباشرة بعد قرار شركة المياه والتطهير لولاية الجزائر “سيال”، تطبيق برنامج استعجالي لتوزيع المياه بفعل شح الموارد المائية، إلى “تجارة مربحة” بالنسبة لباعة الجملة والتجزئة، ليجد المواطن نفسه بعد ذلك، باحثا عن أفضل مكان بشقته لتثبيت صهريج يوفر عليه عناء انتظار مياه الحنفيات التي “شحت” في عز فصل الصيف.

وفي جولة عبر عدد من بلديات العاصمة، تم الوقوف على الانتشار “الملحوظ” للصهاريج وحتى البراميل ذات سعة 100 لتر بشرفات العمارات، والتي لجأ إليها المواطنون مؤخرا للتقليل من معاناتهم مع أزمة شح مياه الحنفيات، وهو ما انعكس بصفة سلبية على الصورة الجمالية للمنظر العام للعديد من العمارات.