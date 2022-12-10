أخبار الجزائر ليوم السبت 10 ديسمبر 2022

العثور على رضيعة حديثة، امرأة تنتحر شنقا بمقبرة

العثور على رضيعة حديثة الولادة في العراء بتمنراست

ش. بن ايعيش

عثر، فجر يوم السبت، مواطنون على مولود حديث من جنس أنثى، في صحّة جيدة، بالرغم من الأجواء الباردة، الرضيعة كانت ملفوفة في قطعة قماش مغطاة ببطانية، حيث تم التخلي عليها بالقرب من الخزان المائي بحي ادريان القديم بوسط مدينة تمنراست، ليتم الاتصال بالجهات الأمنية، قصد التحقيق في القضية، كما تم تحويل الرضيعة من طرف مصالح الحماية المدنية إلى المستشفى قصد إجراء فحوصات روتنية، قبل تحويلها إلى مركز الطفولة المسعفة.

من جهة أخرى، استنكر المواطنون عملية التخلى عن الرضعية بهذه الطريقة، معتبرين الفعل غير أخلاقي وغير إنساني ودخيل على المنطقة المحافظة.

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امرأة تنتحر شنقا بمقبرة في عين تموشنت

ب. ياسين

اهتزت بلدية سيدي الصافي التابعة لدائرة بني صاف، بولاية عين تموشنت، مؤخرا على وقع انتحار امرأة وُجدت معلقة في شجرة زيتون، داخل المقبرة، وحبل بلاستيكي ملفوف على رقبتها، وبعد معاينة طبيب الاستعجالات أكد وفاتها بعين المكان .

الضحية تبلغ من العمر 37 سنة، تقطن بقرية عين الأربعاء التابعة لذات البلدية، تم نقل جثتها إلى مصلحة حفظ الجثث، هذا وفتحت عناصر الدرك تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحادثة الأليمة .

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بعد اختفائه المفاجئ عن الأنظار لمدة يومين

العثور على تاجر مشنوقا في ظروف غامضة بقالمة

نادية طلحي

عثر مواطنون، مساء الجمعة، على جثّة تاجر معلقة من الرقبة إلى غصن شجرة بالمنطقة المسماة “بلاد حملاوي” وتحديدا فوق جامعة الثامن ماي 45 بأعالي مدينة قالمة.

وكان التاجر البالغ من العمر 59 سنة، قد اختفى عن الأنظار منذ الساعة الثامنة من صبيحة الخميس الماضي، عندما خرج من بيته متوجها إلى محله المتخصص في بيع الألبسة الرجالية بنهج عنونة بوسط مدينة قالمة، إلاّ أنه لم يرجع إلى البيت وظلّ هاتفه مغلقا طيلة نهار الخميس، ما جعل عائلته توجه نداء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” مرفوقا بصورته التي ملأت مختلف الصفحات، ناشدت من خلاله المواطنين مساعدتها في العثور عليه، وطلبت من أي شخص لديه أية معلومات عن مكان تواجده الاتصال بالعائلة، وذلك تزامنا مع حملة البحث التي قامت بها بمساعدة بعض الأقارب من الأهل والجيران، مع إبلاغ الجهات الأمنية المختصّة عن اختفائه.

وقد انتهت رحلة البحث عن التاجر “ب.السعيد” المعروف لدى سكان مدينة قالمة، وأصحاب المحلات التجارية بنهج عنونة، بطيبته وحسن أخلاقه، بالعثور عليه في حدود الساعة الثانية والنصف من مساء الجمعة، جثّة هامدة معلقّة من الرقبة بأعالي المدينة، ليتم الاتصال بفرقة الدرك الوطني التي تدخل أفرادها لمعاينة الجثّة ومباشرة التحريات والتحقيقات اللازمة، في ظروف الوفاة، وما إن كان الأمر يتعلق بحادثة انتحار أو عمل إجرامي يكون قد تعرض لها المعني.

وبعد إتمام إجراءات المعاينة، تم تحويل الجثّة من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي بغرض عرضها على الطبيب الشرعي، لتحديد ظروف وملابسات الوفاة الغامضة.

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سقوط شبكة مختصة في النصب وتبييض الأموال بسطيف

س. منصوري

شلّ، عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني الجمعة، نشاط شبكة وطنية تتكون من خمسة أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 31 و59 سنة، متورطين في قضية النصب والاحتيال، تبييض الأموال وانتحال صفة.

العملية تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، وأسفرت عن ضبط واسترجاع صكين بنكيين بقيمة 3.7 ملايير ومبلغ مالي قدر بـ5.999 مليون دج و3 مركبات تستعمل في الأعمال الإجرامية.

وبعد الانتهاء من التحقيق تم تحويل ملف القضية أمام وكيل الجمهورية، عن تهمة تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجنح، النصب والاحتيال، تبييض الأموال المتأتية من عائدات إجرامية، وانتحال أسماء وألقاب لوظائف حددت السلطة طرف منحها، بالإضافة إلى التهديد بالتشهير.

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ثالث وفاة بسبب الغاز في دار الشيوخ بالجلفة

نورين. ع

توفي، الجمعة، شاب، يبلغ من العمر 24 سنة، إثر استنشاقه غاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة الغرفة، ليرتفع عدد الوفيات اختناقا بالغاز الى ثلاث في بلدية دار شيوخ لوحدها بعد تسبب هذا الغاز السام في وفاة امرأتين قبل أيام، وقد تدخلت الحماية المدنية لنقل جثة الضحية، الى مصلحة حفظ الجثث بدار الشيوخ وجددت مصالح الحماية المدنية نداءها بأخذ الحيطة والحذر ومراقبة وسائل التدفئة والتسخين وصيانتها وضمان التهوية المناسبة دائما في المنزل.

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دعوات إلى حماية الطواقم التربوية

ولي تلميذ يعتدي على مدير مدرسة بمعسكر

قادة مزيلة

تعرض السيد ابراهيم بلوط مدير مدرسة ابتدائية تقع بالحي الاجتماعي “مدبر” بمدينة معسكر، إلى اعتداء جسدي على يد ولي تلميذ. وقالت مصادر متطابقة، إن الولي قدم للمدرسة لشأن يخص ابنه قبل الدخول في مناوشات مع المدير، ما جعله يوجه له ضربة على الوجه، نقل على إثرها لمصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية لسيدي سعيد أين تلقى العلاج اللازم، قبل إيداعه شكوى لدى مصالح الأمن مرفقة بشهادة طبية، ومن المفترض أن يتم عرض الضحية على الطبيب الشرعي لتحديد مدة العجز التي تدعم شكواه في الملف القضائي.

هذا الفعل لقي استنكارا واسعا من قبل المواطنين بشكل عام والأسرة التربوية بشكل خاص، حيث تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، صور مدير المدرسة المعتدى عليه، تظهر فيها الدماء تسيل على وجهه، وهو ما ولّد موجة تنديد كبيرة ضد هذا الفعل، وتعاطفا مع السيد بلوط، في شكل منشورات وتعليقات مرفقة بالصورة. وفي السياق ذاته، شجبت بعض نقابات القطاع حادثة الاعتداء على مدير المدرسة، حيث أكد المجلس المستقل لمديري الثانويات، أن مسؤول المؤسسة يعتبر دائما في الصف الأول لمواجهة غضب بعض الأولياء، وهي ظواهر باتت تتكرر كل مرة، داعيا السلطات المختصة إلى التدخل بقوة لفرض سلطان القانون ضد المعتدين على المدراء، الذين لا ذنب لهم سوى أنهم في المقدمة. كما دعت النقابة إلى سن قوانين تجرم الاعتداءات على منتسبي قطاع التربية.

من جهتها، نقابة المؤسسة التابعة لاتحادية عمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حررت بيانا أكدت فيه أنه على إثر حادث الاعتداء الجسدي الذي تعرض له مدير المدرسة ابراهيم بلوط، داخل الحرم المدرسي، على مرأى ومسمع الطاقم التربوي، فإنها تستنكر الاعتداء الناجم عن غياب الرادع القانوني، حيث باتت الاعتداءات تتكرر كل مرة ضد موظفين همهم توفير أحسن الظروف لتمدرس التلاميذ بمسؤولية وأمانة، في فترة الامتحانات الرسمية للفصل الأول، ودعت النقابة إلى التصدي لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة المؤسسات التربوية وإلحاق الأذى بأطقمها.