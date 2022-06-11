أخبار الجزائر ليوم السبت 11 جوان 2022

هلاك طفلين غرقا بوادي، وفاة امرأة حاولت إنقاذ ابنها

غراب يتسبب في انقطاع الكهرباء

تسبب هبوط لطائر الغرب صبيحة السبت، على أسلاك التوتر العالي، بمدينة عين قزام الحدودية، في تلامس كهربائي نتج عنه احتراق عدد من الاسلاك، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي، عن المدينة لأكثر من نصف ساعة، وحسب المكلف بالإعلام بمديرية التوزيع لولاية عين قزام، فإن الفرق التقنية تكلفت بإصلاح الخلل التقني وإعادة التيار، في وقت وجيز، في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة. للعلم فإن هذه الحوادث تتكرر بسبب هحرة الطيور الموسمية في طريق عودتها إلى موطنها الأصلي…

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فصل “توأم سيامي” جزائري بتركيا

أًجريت عملية فصل توأمين سياميين جزائريين بنجاح في إحدى مستشفيات إسطنبول، استغرقت 9 ساعات.

وقالت إدارة مجموعة أجيبادم الطبية الخاصة في بيان نقلته وكالة “الأناضول”، إن الطفلتين الجزائريتين “شفاء” و”صفاء” وُلدتا بحالة تلاصق من البطن، وتبلغان من العمر 11 شهرا.

وأضافت أنه تم نقل التوأمين بناء على تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون، إلى مستشفى أجيبادم، في 15 ديسمبر 2021.

وأضافت أن فريقا ضخما من الأطباء الأخصائيين أجرى الفحوص والتحضيرات اللازمة على مدار 6 أشهر.

وأردفت أن عملية فصل التوأمين تمت بنجاح في 6 جوان الجاري، واستغرقت حوالي 9 ساعات، ولفتت إلى استمرار عملية علاج التوأمين في وحدة العناية المركزة.

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تسرق والدها بالتواطؤ مع خطيبها

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الرابع التابع لأمن ولاية بجاية، من توقيف مسبوق قضائي يحترف سرقة المنازل ببجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تعرض شقة سكنية للسرقة من طرف مجهولين على مستوى طريق القمم ببجاية، أين استولى الفاعلون على مبلغ مالي معتبر يقدر بأكثر من 100 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مجوهرات من المعدن الأصفر والفضة، فور ذلك باشرت الفرقة المحققة تحريات معمقة، أين تمكنت من تحديد هوية الفاعلين ويتعلق الأمر بخطيب ابنة الضحية المسبوق قضائيا البالغ من العمر 28 سنة، وهذا بتواطؤ مع ابنة الضحية التي استغلت غياب والدتها من المنزل ومكنت المشتبه فيه من دخول البيت العائلي والقيام بفعل السرقة، ولأجل التمويه بعثروا أغراض المنزل، كما مكنت تحريات الضبطية القضائية بأن المشتبه فيه وبعد اقترافه لفعل السرقة قام ببيع المجوهرات المسروقة لأحد الأشخاص يجهل هويته مقابل مبالغ مالية.

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حجز وإتلاف أكثر من 4 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت عناصر شرطة العمران وحماية البيئة التابعة لمديرية الأمن الولائي بالبويرة من حجز وإتلاف كمية هامة فاقت 4 قناطير من اللحوم البيضاء والأحشاء غير المطابقة أو الصالحة للاستهلاك كانت موجهة للتسويق، حيث كانت تلك الكميات المتمثلة أساسا في الدجاج غير الحامل للشهادة الطبية وغير الخاضعة للمراقبة البيطرية، محمولة عبر شاحنات تبريد أخضعتها عناصر الأمن للمراقبة تبين بأنها غير مطابقة وجزء منها فاسدة وغير صالحة، حيث تم حجز 454 كلغ من الدجاج غير المطابق مع إتلاف 98 كلغ من الدجاج والأحشاء الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك بمركز الردم التقني مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين .

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موقع 2179 مسكن “عدل” بسيدي عبد الله

غياب مياه الشرب وتعطل المصاعد يثير غضب السكان

منير ركاب

يشتكي المستفيدون من موقع 2173 مسكن عدل2 “Q29” بسيدي عبد الله، لاسيما قاطني عمارة “H3″، من غياب مياه الشرب منذ أن استلموا مفاتيحهم شهر أوت 2020، كما عبروا عن استيائهم من التوزيع غير العادل لهذه المادة الحيوية، متسائلين عن سبب الانقطاع الذي تدوم فترته مدة 15 يوما، ليستفيدوا منها مدة ساعة في اليوم، لاسيما قاطني الشقق بالجهة العلوية للمجمع السكني، في وقت تستفيد عائلات الجهة السفلى منه ليوم كامل في ظل الأعباء المالية الكبيرة التي أرهقت جيوبهم مقارنة بمبلغ الصهريج الواحد الذي يتعدى 5000 دج.

وعبر السكان عن تذمرهم من الجهات المعنية في تصريح خصوا به “الشروق”، محمّلين في الوقت نفسه، فرع عدل للتسيير العقاري “جاست إيمو” مسؤولية هذا الوضع، بعد سلسلة الشكاوى المودعة على مستوى مكتبه، والتي طالب من خلالها السكان ذات الفرع بإيجاد حلول نهائية للمشكل العالق منذ أن استلموا مفاتيح شققهم، وهو ما زاد من حجم معاناتهم اليومية بحكم أن معدل المصاريف الشهرية لاقتناء الصهاريج تفوق مبلغ 20 ألف دج إذا ما كنت الاستفادة من الصهريج الواحد أسبوعيا، معتبرين في ذات السياق التماطل في حلّ المشكل تجاهلا في حقهم من طرف الفرع المنسق الذي له سلطة التسيير والصيانة وفق ما يقره العقد الأولي المتحصل عليه من طرف المستفيد المستّأجر والممنوح من طرف الموثق، علاوة على التكفل بعديد الانشغالات الخاصة بالأجزاء المشتركة التي يتم دفع أعباءها- حسب المشتكين- حيث يدفع المستأجر المستفيد من شقة “F3” مثلا مبلغا بقيمة تعادل 5250 دج الخاصة بالكراء ونحو 2170 دج أعباء بدون ضريبة، ناهيك عن 1750 دج الخاصة بالإدارة والتسيير، هذه الأعباء التي تدفع – يقول السكان المشتكون – لم يجدوا لها مقابلا على أرض الواقع، في وقت أن الفرع “جاست ايمو” ملزم بالصيانة والتسيير ونقل الانشغال إلى الوصاية في حال تعذر عليه إيجاد حل مناسب للمستأجرين.

ومن جهة أخرى، اشتكى السكان من مشكل المصعد الذي يعاني منه على وجه الخصوص قاطنو العمارة “H3” في الجهة العلوية لموقع سيدي عبد الله، والذي تم استغلاله شهرا واحدا فقط منذ قرابة العامين، أي منذ استلامهم مفاتيح شققهم، ليتفاجأ أصحاب الشقق العلوية من تعطل المصعد الذي كان له مبرر من طرف فرع عدل للتسيير العقاري، والمتعلق بسرقة “البطاقة الأم” الخاصة بالمصعد من طرف مجهولين منذ 7 أشهر، حيث تم إيداع عدة مراسلات بمكتب “جاست إيمو” الذي وعدهم – يقول المشتكون- بإنهاء المشكل قبل شهر رمضان الماضي، ثم منح لهم مهلة لما بعد عيد الفطر كأقصى تقدير لتصليح العطب، ليبقى الوضع على حاله – يقول السكان- في ظل بقاء معاناة المستفيدين من الشقق في الطوابق العلوية مع حاجياتهم اليومية، وفي هذا الإطار يقول أحد المستفيدين انه لم يلتحق بشقته لحد الساعة بسبب مشكل غياب المياه الصالحة للشرب وتعطل المصعد.

وعرّج المستفيدون الموجهون لموقع “Q29″، على قضية التسيير والنظافة، حيث صبوا جام غضبهم على المسؤولين، خاصة في الشق المتعلق بالنظافة والتي يعتبرها المشتكون الحلقة التي أثارت غضبهم، حيث – يضيف المتحدثون – أن العمارات لم تخضع لعمليات تنظيف من طرف الفرع المسير، ما فرض على السكان القيام بمساهمات فردية وجماعية لتنظيف سلالم العمارات بتكليف مؤسسة خاصة للتنظيف والتي أرغمتهم على دفع مبلغ 1200 دج لكل فرد في فترة جائحة كورونا لمرتين متتابعتين بمجمل 2 مليون سنتيم لكل عمارة، يضيف ممثلون عن السكان.

وبالمناسبة ذّكر المشتكون، من قاطني العمارة “H3″، ممثلي البناية، بتجنب المطالبة الدورية للسكان من أجل تصليح قفل مدخل العمارة، حيث تم إصلاحه لثلاث مرات، ما أعاق بعض سكان العمارة عن دخول شققهم، ناهيك عن المطالبة بالتنسيق والتنظيم، معتبرين عمليات الصيانة من صلاحيات “جاست إيمو”.

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بجاية تعلن الحرب على ظاهرة السكر العلني

ت. ع

لعل ما لفت انتباه سكان ولاية بجاية وحتى زوارها، هذه الأيام، هو التراجع الملفت للانتباه لظاهرة السكر العلني التي عانت منها الولاية على مدار قرابة نصف قرن.

وحسب معلومات “الشروق”، فقد تم في هذا الصدد إسداء تعليمات تهدف إلى القضاء على هذه الآفة التي أرهقت العائلات وحرمت عليها الولوج إلى أغلب أماكن الراحة الطبيعية والعامة التي تزخر بها الولاية، وذلك بعدما حولها السكارى إلى أشبه بحانات على الهواء الطلق، والعينة من بلدية أوقاس شرق بجاية، التي بدأت على ما يبدو بالخروج من هذا المستنقع شيئا فشيئا وذلك بفضل مجهودات مصالح الأمن التي أعلنت الحرب على السكر العلني بجلّ الأماكن العمومية، الأمر الذي استحسنه المواطنون.

كما شرعت السلطات في تنظيف تلك الأماكن من مخلفات المنحرفين، وهو ما يشهده هذه الأيام منتجع “كاب أوقاس” والشريط الغابي المحاذي لشاطئ البحر نفس الشيء بالنسبة لساحة “نسيم البحر” هذه الأخيرة التي تبقى بحاجة إلى حملة تنظيف لتخليصها من قوارير الخمور التي تراكمت خلف جدارها على مدار أعوام مع إصلاح الإنارة العمومية.

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شيعت جنازتهما السبت بمقبرة سيدي يحيى في جو مهيب

هلاك طفلين غرقا بوادي الهراهير بشلالات هونت في سعيدة

ابن حمزة

عاش، أمسية الجمعة، سكان بلدية هونت الواقعة بالجهة الغربية لولاية سعيدة، حالة من الحزن والأسى، إثر تلقيهم خبرا مفجعا بهلاك الطفلين نبيل 12 سنة، وابن عمه نعيم 13 سنة، غرقا بوادي الهراهير أو ما يعرف بشلالات هونت مقصد العديد من العائلات.

وقد تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة سيدي بوبكر وفرقة التدخل للوحدة الرئيسية بسعيدة مدعمة بأربعة غطاسين بعين المكان لانتشال جثتي الضحيتين، ونقلهما نحو مصلحة حفظ الجثث، الحادثة المأسوية فتحت من ورائها مصالح الدرك الوطني بالمنطقة تحرياتها وتحقيقاتها لمعرفة ظروفها وملابساتها.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق”، من طرف شهود عيان بالمنطقة، فإن الضحيتين تنقلا من مقر سكنهما العائلي ببلدية هونت إلى شلالات المنطقة التي تبعد عن مقر البلدية بقرابة 3 كلم في جو حار للترفيه عن النفس والتمتع بشلالات المنطقة التي تعد مقصد عديد العائلات من داخل وخارج ولاية سعيدة، فأراد أحد الضحيتين القفز بالوادي ولم يتمكن من الخروج فحاول الآخر إنقاذه لكن غرقا معا. تجدر الإشارة أن والي ولاية سعيدة عبد العزيز جوادي رفقة قائد الدرك الوطني تنقلا مباشرة بعد خبر الفاجعة لعين المكان للوقوف على تداعيات الحادثة وتقديم واجب العزاء للعائلتين، التي تشير مصادرنا أنهما فقيرتان، علما أن جثمان الطفلين نبيل ورحيم ووريا الثرى أمس السبت بمقبرة الوادي “سيدي يحيى سابقا” في جو مهيب بحضور السلطات المدنية والعسكرية وجمع غفير من المواطنين.

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ظهرا في فيديو أثار استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي

شابان مدججان بالسيوف يقتحمان محلا وينهبان محتوياته بعنابة

عصام بن منية

كشفت مصادر مؤكدة للشروق، بأن مصالح أمن ولاية عنابة، لازلت تواصل أبحاثها لتوقيف الشابين اللذان ظهرا في شريط فيديو وهما يقومان بالاعتداء على صاحب محل تجاري وتهديده بواسطة أسلحة بيضاء متمثلة في سيوف، وسرقة مبالغ مالية من محله وكذا بعض السلع، في وضح النهار، قبل مغادرة المحل المتواجد حسب ما تم تداوله بحي النخيل “ليبالميي” في مدينة عنابة.

وذكرت مصادرنا أنه وفور تلقي مصالح أمن ولاية عنابة لشكوى الضحية، حتى باشر عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع تحرياتهم وتحقيقاتهم المعمقّة في القضية، والتي مكنتهم من تحديد هوية اللصين، اللذان هما من ذوي السوابق القضائية، وكذا مكان إقامتهما، وقد تم بالتنسيق مع وكيل الجمهورية تفتيش مسكنيهما، إلاّ أنهما لازالا في حالة فرار.

وكان مع نهاية الأسبوع قد انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبدو أنه تسجيل لكاميرات المراقبة، الموضوعة داخل محل تجاري، مدته أكثر من ثماني دقائق، تظهر شابين ينزلان من دراجة نارية، ثم دخل أحدهما محلا تجاريا لإيهام صاحبه بالشراء واستدراجه إلى الداخل قبل أن يلحق به صديقه مدججا بسيفين من الحجم الكبير، فيما كان الآخر يحمل بخاخة غاز مسيّل للدموع، حيث شرعا في تهديده قبل أن يقوم أحدهما بالمرور إلى مكان تواجد العائدات المالية للمحل، أين قام بأخذ كل ما وجده من أموال وسلمها لصديقه، قبل أن يواصلا عملية السرقة بأخذ بعض السلع المختلفة منها خراطيش من السجائر وكذا كرسي من القماش كان يستعمله صاحب المحل للجلوس، فيما لم يتمكن صاحب المحل الذي يظهر بأنه كبير في السن، خائفا ومرعوبا من مقاومتهما، كونه كان لوحده في مواجهة اللصين “المتهورين” والمدججين بالأسلحة البيضاء، قبل أن يغادرا المحل، ويمتطيان الدراجة النارية والفرار على متنها نحو وجهة مجهولة، فيما لم يتمكن صاحب المحل من اللحاق بهما، ليسارع إلى تقديم شكوى بشأن ما تعرض له أمام مصالح الأمن.

تسجيل الفيديو الذي انتشر بسرعة البرق على صفحات الفايسبوك، لقي استهجانا وسخطا كبيرين من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بضرورة التدخل سريعا لتوقيف المعتدين واتخاذ الإجراءات القانونية الردعية ضدهما بعد ما جسدا باعتدائهما على صاحب المحل العجوز أبشع صوّر “الحقرة” و”اللصوصية”، في وضح النهار، على الرغم من المداهمات المستمرة التي تقوم بها مصالح أمن عنابة لمكافحة الجريمة والتي مكنتها من الإطاحة بعديد عصابات الأحياء وحاملي الأسلحة البيضاء في الوسط الحضري.

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وفاة امرأة حاولت إنقاذ ابنها من القطار بتلمسان

سميح. ب

اهتز صبيحة الجمعة، حي الرحمة بمدخل بلدية أولاد ميمون 35 كلم شرق ولاية تلمسان، على وقع حادث أليم، راحت ضحيته سيدة في بداية العقد الرابع من العمر، بعد ما صدمها قطار لنقل المسافرين في حدود الساعة 08.30.

الضحية حاولت إنقاذ طفلها البالغ من العمر 7 سنوات، وضحّت بنفسها وتمكنت من إلقائه بعيدا عن السكة، لكن القطار دهسها مخلفا إياها جثة بعين المكان.

وفور وقوع الحادثة تنقلت وحدة الحماية المدنية بأولاد ميمون التي قامت بتحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث، بينما قدمت للطفل الذي أصيب بكسور بليغة وجروح بعض الإسعافات الأولية قبل تحويله على جناح السرعة نحو المستشفى الجامعي للخضوع للعلاج.

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الجاني أدين بـ6 سنوات سجنا نافذا

استفزه.. فقطع أصابعه بضربة سيف في وهران

خ. غ

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا، في حق صياد أقدم على ضرب وجرح منافسه في المهنة بسيف، تسبب له في بتر نصف يده تقريبا.

تعود وقائع القضية إلى تاريخ 12 أوت 2018 بوهران، أين كان الضحية “ب. علي” جالسا يتجاذب أطراف الحديث مع أحد أصدقائه بالقرب من مسكن المتهم المدعو “ب. عبد القادر”، وبمجرد أن لمحه هذا الأخير، أسرع إليه حاملا معه عدة الصيد البحري الخاصة به، والتي استعملها كوسيلة للتمويه، حيث كان يخبئ وسط ما وضعه بداخلها من أغراض سلاحا أبيض من نوع سيف، وراح يتشاجر مع ضحيته بسبب خلاف مهني سابق، قبل أن يباغته بضربة غادرة بسيفه، أدت مباشرة إلى قطع ثلاثة من أصابع يده وجرح أصبعيه الاثنين المتبقيين، ليتقرر بعد نقله إلى المستشفى متأثرا بإصابات بليغة وتضييعه كمية من الدم، إخضاعه لعملية بتر أصبعيه المتضررين، ليفقد الضحية بالتالي كافة أصابع يده، ويبقى يعاني مدى الحياة من عاهة مستديمة لها انعكاسات وخيمة حتى على مصدر قوته وحياته المهنية.

وكان المتهم قد اعترف منذ توقيفه وعلى مدار جميع مراحل التحقيق معه بارتكابه الجرم المنسوب إليه، المتمثل في جناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة، وهو نفس الإقرار الذي جاء به أثناء المناقشة أمام هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، باستثناء أنه تراجع في تحديده لنوع السلاح الذي استعمله في الاعتداء على الضحية، حيث صرح أنه كان من نوع سكين أحضره معه من منزله، وأن ذلك كان بنية ترويعه قبل أن يثير المعني استفزازه، ويفقد هو من جانبه السيطرة على أعصابه ليقع مع وقع حسبما ورد في محاضر الضبطية القضائية، وهو ما نفته إفادات الشهود، منهم جليس الضحية الذي أكد على مشاهدته المتهم وهو يحمل سيفا قاصدا به يد خصمه بدون مقدمات ولا مقاومة من هذا الأخير، ليلتمس ممثل الحق العام إدانة المتهم بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا قبل النطق بالحكم سالف الذكر في حقه.

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هلاك طفل غرقا ببركة مائية في تبسة

ب. دريد

اهتزت، زوال السبت، مدينة الونزة بولاية تبسة، على وقع انتشار خبر غرق طفل، يبلغ من العمر 15 سنة، حيث تنقل عناصر الحماية المدنية إلى عين المكان، وبعد جهود معتبرة، تم العثور على جثة للطفل تامر بشاشحية، داخل البركة المائية بمنطقة بئر حشانة، نحو 5 كيلومتر من وسط المدينة، وبعد انتشاله من البركة المائية وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مدينة الونزة، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث الأليم، الذي جاء مع بداية فصل الحرارة هو الموسم الذي عادة ما يكون أسود على أهالي الونزة بسبب غياب المسابح وتوجه الأطفال للسباحة بالبرك المائية والسدود، أين تكون الفاتورة وفاة كل عام بين 4 و6 أشخاص.

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فرق الحماية المدنية تواصل البحث عنهم

6 غرقى أغلبهم أطفال في يوم أسود بشواطئ بجاية

ع. تڤمونت/ ن. أوهاب

عاشت الجمعة، شواطئ بجاية يوما أسود، بعد تسجيل 6 غرقى أغلبهم أطفال، في مأساة أدخلت الرعب في نفوس العائلات، علما أن شواطئ الولاية لا تزال غير محروسة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات رغم توفر كل الإمكانيات اللازمة لمباشرة عمل حراس الشواطئ، وهي المهمة التي كانت تنطق خلال المواسم السابقة مع الفاتح جوان، فيما تم تأجيل ذلك خلال الموسم الجاري إلى غاية يوم 17 جوان رغم الإقبال المتزايد للمصطافين على شواطئ البحر جراء الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة، علما أن فرق مصالح الحماية المدنية لبجاية تواصل ولليوم الثاني على التوالي عمليات البحث عن جثث الغرقى.

وقد سجل شاطئ تيشي أول الضحايا في حدود الساعة التاسعة و19 دقيقة، ويتعلق الأمر بطفل يبلغ 16 سنة ينحدر من ولاية بسكرة، وذلك قبل الإعلان في حدود الساعة التاسعة و42 دقيقة عن غرق طفل ثان يبلغ من العمر 16 سنة وينحدر من ولاية البويرة بشاطئ أوقاس، كما تم تسجيل حالة غرق ثالثة لطفل يبلغ من العمر 16 سنة ينحدر من بلدية خراطة، بشاطئ ملبو، وذلك في حدود الساعة الثالثة إلا ربعا، كما تم تسجيل غرق مراهق بشاطئ سيد علي لبحر شرق مدينة بجاية وآخر بشاطئ النقطة الكيلومترية رقم 7 بإقليم بلدية بوخليفة، وذلك قبل أن تلفظ أمواج البحر جثة شخص مجهول الهوية بشاطئ “تسيف” المرسى.

وكادت الحصيلة تكون أثقل لولا تدخل بعض الشباب الذين تمكنوا من إنقاذ العديد من الغرقى بمختلف شواطئ الولاية، في ظل هيجان البحر.

وأضحى من الضروري إعادة النظر في موعد الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف ليس فقط بولاية بجاية إنما بجل شواطئ الوطن، وذلك تفاديا لتكرار مثل هذه المجازر إذ لا شيء يفسر تأجيل موعد انطلاق عمل حراس الشواطئ في ظل توفر كل الإمكانيات، من حراس موسميين ومراكز الحراسة إضافة إلى المعدات.

من جهتهم، وجه مواطنون بالولاية، نداءات للأولياء بعدم السماح لأبنائهم بالتوجه لشواطئ البحر بمفردهم من دون مرافقة ومراقبة لهم من قبلهم.

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فلاح يسقي الخضراوات بمياه الصرف الصحي بخنشلة

مامن. ط

تمكن عناصر فرقة الدرك الوطني بالرميلة في ولاية خنشلة، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف أحد الفلاحين بالمنطقة، متلبسا باستغلال المياه القذرة للصرف الصحي، في سقي بساتين وحقول فلاحية، وأخرى للمنتجات الزراعية غالبيتها من الخضروات، وذلك بعد مداهمة الحقوق والبساتين، بإذن من نيابة محكمة قايس، والتي أسفرت على ضبط الفلاح المعني متلبسا، مع حجز ثلاثة محركات، وكمية من البنزين، إلى جانب أنابيب وقنوات التوصيل التي تستغل في السقي.

وقد تم توقيف المعني وتحرير محضر جزائي ضده، مع حجز محركات، وأنابيب وعتاد وتجهيزات كانت تستغل في السقي في انتظار إحالته على العدالة.