أخبار الجزائر ليوم السبت 11 سبتمبر 2021

وفاة تلميذ غرقا، مساعدات مالية لفائدة منكوبي الحرائق

تطبيق محمول للأستاذ الجامعي

تمكن الدكتور خلف الله النذير من إنجاز تطبيق محمول متوفر حاليا على متجر “غوغل بلاي” خاص بالأساتذة الجامعيين، تم إطلاقه بمناسبة الدخول الجامعي 2021/2022.

وسيتمكن الأساتذة الجامعيون من خلال التطبيق تسجيل حضور الطلبة أثناء الحصة باستعمال التكنولوجيات الحديثة بمسح البار كود الموجود على بطاقة الطالب آليا، مع تسجيل كل التقييمات البيداغوجية للطالب من مشاركة أو بحوث أو أعمال بيداغوجية أخرى أثناء الحصة وقبل الخروج، فضلا عن استخراج إحصائيات الحضور والعلامات المحصلة وكذا تقارير مطبوعة على نسخ بي دي أف خلال سداسي معين ومن ثم إرسالها إلى البريد الإلكتروني للحفظ أو الطباعة أو الرجوع إليها لاحقا.

وسيسمح هذا التطبيق الذي يمكن تحميله مجانا عبر الهاتف الذكي من الانتقال من التسجيل التقليدي اليدوي القديم إلى نظام إلكتروني حديث يستند على نظام متكامل لإدارة حضور الطلبة، من خلال الاستغلال الأمثل لبطاقة الطالب، التي تنفق عليها سنويا أموال ضخمة.

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مناضلون بالمسيلة متضامنون مع بعجي

نظم عشرات المناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني، السبت، وقفة تضامنية أمام مبنى المحافظة بالمسيلة، تعبيرا عن دعمهم ومساندتهم للأمين العام، أبو الفضل بعجي، بعد الأحداث التي شهدها مقر الحزب بالعاصمة واقتحامه من قبل المناوئين للرجل.

وحسب هؤلاء، من رؤساء بلديات عن الأفلان، ومناضلين ومتعاطفين، فإنهم “يساندون أبو الفضل بعجي في كل قراراته وخياراته الرامية إلى إصلاح الحزب”، كما استنكروا ونددوا بكل المحاولات التي وصفوها بالبائسة واللامسؤولة التي تهدف حسبهم إلى ضرب استقرار الحزب وتشتيت مناضليه والمس بوحدته، قبيل الانتخابات المحلية المسبقة التي تعد بمثابة الاستحقاق الهام لتجديد البناء المؤسساتي الذي باشره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ انتخابه رئيساً للجمهورية.

كما أعلن الحاضرون في الوقفة، وحسب اللافتات المرفوعة، التزامهم الكامل مع برنامج الرئيس وانخراطهم في مسار الإصلاحات، مؤكدين، حسب بيان تمت تلاوته، بأن المساس بقيادة الحزب مساس باستقرار البلاد.

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متابعون يراهنون على الفلاحة والصيد البحري

هل سيتمكن والي تيبازة الجديد من إحياء مناطق النشاطات؟

راضية. م

ينتظر سكان ولاية تيبازة من الوافد الجديد على رأس الهيئة التنفيذية، فتح عديد الملفات العالقة والتي تعتبر الرئة التي يمكن أن تعطي أملا لإحياء النشاطات الاقتصادية بولاية يشهد لها الركود في هذا القطاع مقارنة بما جاورها من ولايات، ومن ثم امتصاص شبح البطالة الذي يخيم على وجهة تنام على مؤهلات متشعبة لم يستغلها أبناؤها الذين فرّ العديد منهم نحو الهجرة غير الشرعية أو التجارة الموازية أو نحو قوارب الصيد، في ظل عزوفهم عن خدمة الأرض. أما الجامعيون منهم فوجهتهم ولايات أخرى في ظل نقص المناطق الصناعية وتحويل بعضها إلى أحياء سكنية!

المناطق الصناعية التي تعد على الأصابع بولاية تتربع على ساحل يفوق 120 كلم فضلا عن مساحات هائلة من الأراضي الفلاحية المتواجدة بقلب المتيجة، لا يربو عددها الضئيل أن تُشغل القليل من أبناء المنطقة نظرا للنقص المسجل في المؤسسات والمصانع التي تضمها، في وقت تحوّلت مناطق نشاط أخرى مثل ما هو كائن ببلدية حجوط إلى غير تلك التي أنشئت من أجلها، والعجيب أنها تحوّلت إلى أحياء سكنية دون أدنى تدخل من طرف الجهات الوصية، والواقع يظهر ذلك بعدد من بلديات الولاية في حالة قيام أهل الاختصاص بزيارات خاطفة لها.. فطبيعة المنطقة الفلاحية الساحلية السياحية التي تفرض تخصصات معينة في إنشاء مناطق صناعية تضم مصانع ومؤسسات معينة، كان لزاما مرافقة القطاع الفلاحي بمصانع التحويل ضمانا لتدوير المنتجات الزراعية وتجنبا للأضرار التي لطالما ألحقت بالفلاح في حالة الإنتاج الوفير.

كما يمكن إحياء تلك المناطق الصناعية القديمة المتواجدة قرب الموانئ أو إنشاء جديدة منها لتصبير السمك والسردين أو تلك التي تدخل في التعليب الذي يشمل فواكه البحر ومختلف المنتجات البحرية، أما فيما يخص الجانب السياحي فيمكن إيجاد أفكار ذات صلة بإنشاء مناطق صناعية بالقرب من الفضاءات السياحية بتصنيع كل ما له صلة بالقطاع كعلامات خاصة بالولاية تشمل أحذية بحرية أو ألبسة تقليدية أو حتى أواني منزلية وحلويات ومأكولات أو حتى التفكير في إنشاء زوارق بحرية صغيرة فردية وغيرها.

الوالي أحمد معبد، الذي عين واليا على تيبازة أواخر شهر أوت المنصرم، باشر عمله بزيارات ماراطونية لعديد القطاعات وعلى رأسها المائية من أجل الإسراع في إيجاد الحلول اللازمة لأزمة المياه التي تشهدها الولاية، ينتظر منه الكثير لإعطاء وجه مشرف لولاية أنصفتها الطبيعة وظلمها المسؤولون.

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حجز 13 ألف قرص مهلوس بالمسيلة

أحمد قرطي

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن المسيلة، من حجز كمية معتبرة المؤثرات العقلية مع توقيف 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 27 و40 سنة، حسب ما أورده بيان صادر عن خلية الإتصال والعلاقات العامة.

واستنادًا إلى ذات الجهات، فإن هذه العملية النوعية تأتي على إثر ورود معلومات لعناصر الفرقة، مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم بنقل وترويج المؤثرات العقلية، على متن مركبة سياحية بأحد بلديات ولاية المسيلة. وهو الأمر الذي تطلب إعداد خطة عمل محكمة، مكنت من توقيف المشتبه فيهم الأربعة على متن مركبة، عثر بداخلها بعد تفتيشها على كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ13097 قرص مهلوس من نوع بريقابالين، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ60 ألف دينار جزائري يعتبر من عائدات المتاجرة بهذه المهلوسات.

ليتم في الأخير بعد استيفاء إجراءات التحقيق إنجاز ملف قضائي، ضد المشتبه فيهم بخصوص النقل، التخزين، الحيازة، والمتاجرة غير المشروعة بالمؤثرات العقلية في إطار شبكة إجرامية منظمة باستحضار مركبة، مع تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مقرة، الذي أحالهم على جلسة المثول الفوري، حيث تم إيداعهم بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة.

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أمام الصعوبات المسجلة في الوفاء بالالتزامات

“كاسنوس” تيبازة تقر إعفاءات لفائدة منتسبيها

ب. بوجمعة

أنهت الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء لتيبازة، إلى علم جميع منتسبيها، عن تدابير استثنائية تقضي بالإعفاء الكلي للزيادات وغرامات التأخير بمجرد تسديد اشتراكاتهم الرئيسية، فضلا عن الاستفادة من جدولة تسديد هذه الاشتراكات تنفيذا لتعليمات المديرية العامة ووفقا للأمر الرئاسي 12/21.

وتأتي هذه التدابير الاستثنائية حسب مديرة الوكالة الولائية لتيبازة مليكة مختاري، من أجل المساهمة في التخفيف من حدة الأعباء المفروضة على غير الأجراء، الذين واجهوا صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، لا سيما تسديد الاشتراكات الأساسية وما ينتج عنها من غرامات التأخير.

وتسمح هذه الإجراءات الجديدة التي يستفيد منها كل المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، بتسوية وضعياتهم عن طريق الاستفادة من إلغاء زيادات وغرامات التأخير، وذلك بمجرد تسديد كل اشتراكاتهم الرئيسية دفعة واحدة، أو الاستفادة من الإعفاء الكلي للزيادات والغرامات على التأخير عن طريق الدفع بالتقسيط في إطار تطبيق الأمر الرئاسي رقم 21-12، وذلك عند دفع آخر قسط مستحق.

ودعت مديرة الوكالة، جميع المعنيين من الاستفادة من هذه التدابير الاستثنائية، التي تندرج في إطار المساعي والمجهودات المبذولة من طرف الدولة لمرافقة ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين لتجاوز الآثار السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، إلى تسوية وضعيتهم قبل 31 جانفي 2022 من أجل الاستفادة من الإعفاء الكلي للزيادات والغرامات على التأخير.

وأضافت مليكة مختاري أن الوكالة الولائية لتيبازة، وتنفيذا لتعليمات المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، سخرت كل إمكانياتها البشرية والمادية من أجل تقديم كل التسهيلات للمستخدمين المعنيين إلى غاية تسوية وضعياتهم بصفة نهائية والمساهمة في بعث اقتصاد وطني قوي قائم على ضمان التوازنات الكبرى مع الحفاظ عن مناصب الشغل وتخفيض نسبة البطالة وخلق الثروة، ويمكن للمعنيين تسديد اشتراكاتهم عن بعد بكل سهولة وأمان عبر المنصة الرقمية الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، “ضمانكم”.

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تتراوح بين 250 ألف ومليون دينار

مساعدات مالية لفائدة منكوبي الحرائق بتيزي وزو

ق. م / وأج

أعلن والي تيزي وزو، جيلالي دومي الأربعاء عن منح مساعدات مالية تقدر قيمتها من 250.000 دج إلى 1 مليون دج لصالح منكوبي الحرائق التي سجلت في أوت المنصرم. في تصريح له على هامش الإطلاق الرسمي لعملية تعويض الضحايا على مستوى وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية بعين الحمام. وأوضح السيد دومي أن قيمة المساعدات الممنوحة للأشخاص الذين تضررت مساكنهم وصنفت من قبل مصالح المراقبة التقنية للبنايات في فئة “الأخضر” قدرت بـ250.000 دج لكل مسكن، مقابل 700.000 دج لفئة “البرتقالي” و1 مليون دج لفئة “الأحمر” وفقا للقرار الذي اتخذ على مستوى اللجنة الوطنية للتعويضات.

أما فيما يخص السكنات المصنفة في فئة “الأحمر” أشار ذات المسؤول إلى أنه “لم يتم بعد تحديد قيمة التعويضات بصفة نهائية بالنسبة لفئة الأشخاص الذين لن يتمكنوا أبدا من بناء مساكنهم أو الذين احترقت مساكنهم بالكامل”.

وكشف السيد دومي في ذات السياق عن “وجود صيغة” أخرى سيما لفائدة العائلات الموجودة بمراكز الاستقبال (دار الشباب بعين الحمام والإقامة الجامعية بالرحاحلية)، مؤكدا على “فتح تحقيق اجتماعي للاطلاع عن ما إذا تعلق الأمر حقا بعائلات منكوبة مع التأكد من أملاكهم لتفادي الحالات غير النظامية”. كما أوضح الوالي أن “الدولة ستقدم المساعدة للسكان المنكوبين استنادا لخبرة اللجنة التقنية للبنايات”، معلنا عن احتراق اجمالي 1983 مسكن، منها 1131 مصنفة في فئة “الأخضر” و753 في فئة “البرتقالي” و99 في فئة “الأحمر”.

وأضاف دومي “اليوم انتقلنا لتجسيد التزامات السلطات المركزية فيما يخص التكفل بالسكان المنكوبين من خلال منح أولى المساعدات المالية التي سلمت نقدا بعين المكان بعيدا عن شكليات الصب والصكوك”. واستطرد يقول إن هذه المساعدات المالية الأولى ستسمح للمواطنين “بمباشرة فورية لعملية ترميم سكناتهم أو إعادة بنائها ونتمنى أن تتم هذه العملية في أقرب الآجال حتى يتمكن الأطفال من العودة إلى حياتهم العادية في وسطهم العائلي بمنازلهم عشية الدخول المدرسي”.

كما استوقف السيد دومي الذي التقى بسكان قرى ازرو كلال وثاسكنفوتس في بلدية عين الحمام قبل أن يتوجه إلى أبي يوسف وامسوحال واقبيل لمعاينة حجم الخسائر الناجمة عن الحرائق والاستماع لانشغالاتهم وتظلماتهم، من طرف بعض منكوبي حرائق شهر أوت الماضي بخصوص قيمة المساعدة المتعلقة بترميم منازلهم أو إعادة بنائها التي اعتبروها “غير كافية”. وفيما يخص تعويض الفلاحين والمربين المتضررين من الحرائق، أشار الوالي إلى أن هذه العملية انطلقت في 3 سبتمبر الجاري ومنذ ذلك التاريخ تم توزيع أكثر من ألف رأس غنم ونحو 500 رأس بقر.

وبعد الإشادة بشجاعة منكوبي الحرائق، قال السيد دومي إن “هذه الكارثة كانت مفاجئة لكن رد فعل الدولة (للتكفل بالضحايا) كان سريعا”.

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الخطوة ترمي إلى كبح المضاربة

اتفاقية ثلاثية لتجاوز أزمة الأعلاف

نورين. ع

أبرمت مؤخرا بالمركب الجهوي للحوم الحمراء بحاسي بحبح في الجلفة، اتفاقية ثلاثية بين الشركة الجزائرية للحوم الحمراء وفدرالية مربي المواشي ومجمّع الصناعات الغذائية بعد مفاوضات مارطونية دامت سنة. وتهدف هذه الاتفاقية التي دخلت حيز الخدمة إلى تدعيم مربي المواشي بالأعلاف من شركة “أوناب” بأسعار تنافسية بالمقابل شراء منتجوهم من ماشية وتحويلها للمذابح الجهوية قصد تسويق اللحوم للمواطن بأسعار منخفضة والقضاء على المضاربة في الأعلاف وحتى اللحوم الحمراء، وجاء في الاتفاقية التي اطلعت عليها “الشروق” أنها تأتي في إطار الشراكة الثلاثية التي أطلقتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وتهدف هذه الشراكة، حسب نص الاتفاقية، إلى إنشاء أقطاب على مستوى المركبات الجهوية العصرية للذبح معالجة اللحوم الحمراء وفق المعايير الدولية، والهدف منها حسب ذات الاتفاقية التزويد المنتظم بأغذية الأنعام والأعلاف للموالين المنضمين لبرنامج الثلاثية والاستغلال الأمثل للمركبات الجهوية العصرية، وتطوير شعبة اللحوم الحمراء وتموين هذه المركبات الجهوية.

من جهته أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين جيلالي عزاوي، أن الموّال الجزائري، يعيش حالة لا استقرار بسبب الجفاف الذي ضرب المناطق إضافة إلى غلاء الأعلاف، وأصبح يفكر في ترك مهنة تربية المواشي، وهذه الثلاثية ستسمح له بالحصول على الأعلاف بأسعار تنافسية، والقضاء على مضاربة أسعار الأعلاف، إضافة إلى شراء نتوجه من الماشية، وبذلك يتم القضاء أيضا على المضاربة في أسواق المواشي ويصل اللحم للمواطن بأسعار تنافسية، حيث دعا المتحدث المربين للانضمام لهذه الثلاثية قصد نجاحها.

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الوضع انعكس سلبا على أداء الإدارة

قطاعات حسّاسة من دون مديرين بالولايات الجديدة

ب. طواهرية

لا تزال الولايات العشر بالجنوب تعرف تأخرا في تعيين مسؤولين لقطاعات حسّاسة، رغم أن التعليمات تقضي باستقلال هذه الولايات عن الولايات الأصلية، مع دخول شهر جانفي من العام 2022، ولم يتم لحد الساعة تعيين مسؤولي مصالح مهمة على مستوى هذه الولايات بينهم أمناء الخزينة الولائية، والمراقبون الماليون، والمكلفون بالميزانية ومفتشو الوظيفة العمومية وغيرهم، فيما لا تزال الولايات الجديدة من دون محاسبين للجماعات المحلية على مستوى الولاية، وحتى أعوان بعض المصالح على غرار الملحقين بالديوان بالولايات.

ويطرح هذا الوضع عديد التساؤلات عن الطريقة التي سيتم بها استقلال الولايات الجديدة في غياب مصالح مالية حساسة، على غرار الخزينة الولائية المكلفة بتسيير المالية الولائية، خاصة ما تعلق بالإجراءات الخاصة بتمويل المشاريع الولائية، المسيرة من طرف المديريات التنفيذية للولايات الجديدة من جهة، أو ما تعلق بأجور الموظفين العموميين المنتمين للمديريات التنفيذية التي لا تزال تسير على مستوى الخزينة الولاية للولايات الأم.

يضاف ذلك لما تعرفه عدد من المديريات من تأخر في تعيين المديرين الجدد على غرار مديري قطاع السكن والعمران، فلا يزال القطاع لم يعين مديرين منفصلين لقطاعات السكن، والتعمير والتجهيزات العمومية على غرار حال الولايات الأم، حيث لا تزال هذه القطاعات يشرف على تسييرها المديرون السابقون الذين يجمعون مسؤوليات عديدة في تسيير الوضع. يحدث ذلك ونحن على مسافة أسابيع من تنظيم الانتخابات المحلية التي سيتمخض عنها انتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية، المفترض أنها سترافق الهيئات التنفيذية للولاية وتقيم وتراقب أداءها، فضلا عن الدراسة والمصادقة على ميزانية الولاية المنوطة بالمجالس الشعبية الولائية المرتقبة.

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أرقام تبسة وسيدي بلعباس في تصاعد مستمر

البليدة تسجل “صفر حالة” وسطيف تتراجع في إصابات كورونا

ب. ع

أفرزت الموجة الثالثة من فيروس كورنا التي بلغت الذروة في العديد من الولايات، خارطة وبائية جديدة في الجزائر، رسمتها أرقام وزارة الصحة المعلنة، بالرغم من أن الجزائر العاصمة مازالت في الريادة، من حيث الإصابات برقم فاق 32820، وتسجل العاصمة بالرغم من أن أرقام كورونا في الجزائر عامة نزلت تحت الـ300 إصابة يوميا، أرقاما لا تنزل عن العشرين، لكنها ليست أسوأ من بعض الولايات الصغيرة على غرار الولاية الحدودية الشرقية تبسة التي صارت تسجل أرقاما مرتفعة في الموجة الثالثة، تفوق العاصمة، ولا تنزل عن الثلاثين، حيث قفزت إلى المركز التاسع من حيث الإصابات على المستوى الوطني بقرابة 6000 حالة منذ بداية الجائحة، وهي متفوقة على الكثير من الولايات التي تعداد سكانها ضعف تعداد سكان ولاية تبسة التي سجلت يوم الجمعة 32 إصابة بفيروس كورونا أي أكثر من العاصمة ووهران.

وهي نفس الملاحظة خلال الموجة الثالثة التي هزت ولاية سيدي بلعباس، التي انتقلت بعد الموجة الثالثة من المركز الـ26 على المستوى الوطني إلى المركز 17، إذ تواجدت مساء الجمعة في المرتبة الأولى من حيث الإصابات في يوم واحد، وتعتبر من الولايات التي تضررت وبائيا خلال الموجة الثالثة، رفقة ولاية قسنطينة التي تجاوز عدد الإصابات فيها ولاية سطيف واقتربت من 10 آلاف حالة تم تسجيلها منذ بداية الجائحة، حسب الأرقام التي تطلّ بها وزارة الصحة.

وفي المقابل، هناك ولايات تراجع فيها بارومتر الوباء بشكل لافت ومحسوس، ومنها البليدة التي لم تسجل أكثر من 10 حالات منذ قرابة شهر، وسجل مؤشر كورونا يوم الجمعة صفر حالة في الولاية التي كانت عاصمة للوباء في موجته الأولى، بالرغم من أنها مازالت في مجموع الحالات في المركز الثالث بعد الجزائر العاصمة ووهران، كما تعيش بسكرة التي زلزلها الوباء في موجته الثانية، صفر حالة، منذ حوالي أسبوعين وسط راحة كاملة تعيشها المؤسسات الاستشفائية بعاصمة الزيبان، وتنفست الطواقم الطبية في ولاية سطيف الصعداء، بعد أن صارت أرقام كورونا دون العشرين في الفترة الأخيرة، وكانت الولاية تحتل المراكز الأولى، وهو ما جعل سطيف تتراجع بأرقامها إلى المرتبة السادسة وطنيا بعد أن احتلت في فترة سابقة المركز الثالث وطنيا.

وتبقى الولايات الجنوبية تندوف وتمنراست وإليزي الأقل إصابة بفيروس كورونا، أما الولايات الجنوبية الاكثر تضررا، فهي وادي سوف وبسكرة وأدرار منذ بداية الجائحة ولكنها جميعا تسجل صفر حالة في الأيام الأخيرة من موجة كورونا الثالثة حسب أرقام وزارة الصحة التي تتفضل بها يوميا.

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وفاة تلميذ غرقا بسد بني هارون في ميلة

نسيم. ع

اهتزت قرية قيقاية التابعة لبلدية ميلة، في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال من مساء الجمعة، على وقع فاجعة أليمة راح ضحيتها تلميذ لم يكمل ربيعه الـ16، والذي يدرس بالطور المتوسط ببلدية سيدي خليفة، ويقطن بمنطقة أولاد القايم، غرقا في حوض سد بني هارون بالمكان المسمى دوار البيدي بالقرب من الحي الذي زاره الضحية التابع لقرية قيقاية.

الضحية انتقل من السنة الثالثة من التعليم المتوسط إلى السنة الرابعة وكان يستعد للدخول المدرسي خلال الأسبوع القادم، ومقبل على شهادة التعليم المتوسط، غير أن القدر سبقه، وحسب مصادر محلية فإن التلميذ المسمى أنيس.ب، كان رفقة مجموعة من أصدقائه تنقلوا إلى حوض سد بني هارون بغرض السباحة، وفي لمح البصر غاب الضحية عن الأنظار، حيث كان يسبح رفقة أصدقائه بحوض السد، الأمر الذي تسبب في غرقه على الفور بعد ما علق بالطمي والأوحال التي حالت دون تمكنه من العودة والخروج من وسط السد، الذي قذفه على بعد عشرات الأمتار من مكان الحادثة.

وتدخل أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية لبلدية القرارم قوقة رفقة غطاسين فور تلقيهم الخبر في عملية البحث التي دامت أكثر من 5 ساعات، أين تم انتشال جثة الضحية بالقرب من محطة الضخ بالمكان المسمى دوار البيدي ونقله على الفور إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الإخوة مغلاوة بميلة ليحول مباشرة إلى مصلحة حفظ الجثث، حيث أمر السيد وكيل الجمهورية بتشريح جثته ومباشرة التحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني لكشف ملابسات الحادث، وفور انتشار خبر وفاة “أنيس” خيم حزن كبير وسط سكان البلدة الصغيرة خصوصا أتراب الضحية الذين افتقدوا أحد زملائهم في مقاعد الدراسة والذي لن يكون معهم بداية الدخول المدرسي الأسبوع القادم، وتأتي هذه الحادثة بعد تلك التي وقعت منذ سنتين بسد بني هارون وترعي باينان والتي راح ضحيتها 3 تلاميذ في مقتبل العمر عند توجههم لمياه السد قصد السباحة هروبا من حرارة الشمس وانعدام المسابح بأغلب بلديات الولاية 43.

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تصل إلى 100 مليون سنتيم

إعانات مالية لأصحاب المنازل المتضررة من الحرائق ببجاية

ع. تڤمونت

شرعت ولاية بجاية في تعويض أصحاب المنازل المتضررة من الحرائق الأخيرة وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتمثلة في عملية تعويض المتضررين من الحرائق الأخيرة بخصوص الشق المتعلق بالسكنات المتضررة بدرجات مختلفة.

إذ وبعد إتمام عملية إحصاء المتضررين من الحرائق الأخيرة المنجزة من طرف خبراء تابعين لمصالح المراقبة التقنية للبناء بالتنسيق مع السلطات المحلية، أشرف والي بجاية بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي الى جانب السلطات المحلية للولاية على عملية توزيع مقررات استفادة من إعانات مالية لأصحاب السكنات المتضررة من حرائق الغابات حسب التصنيف الذي وضعته الفرق المتخصصة التي قامت بعملية الجرد في عين المكان .

وفي هذا الصدد فقد تم جرد 195 سكن متضرر بإقليم ولاية بجاية، 81 منها صنفت في الخانة الخضراء و88 في الخانة البرتقالية و26 مسكنا تم تصنيفها ضمن الخانة الحمراء. وكشفت مصالح ولاية بجاية في هذا الشأن أن مبلغ التعويض بالنسبة لأصحاب السكنات المصنفة في الخانة الحمراء يقدر بـ100 مليون سنتيم فيما يستفيد ملاك المساكن المصنفة في الخانة البرتقالية من تعويض قدره 70 مليون سنتيم أما أصحاب السكنات المصنفة ضمن الخانة الخضراء فيستفيدون من جهتهم من تعويض قدره 25 مليون سنتيم.

وحسب معلوماتنا فإن أصحاب السكنات المتضررة يتولّون عملية ترميم منازلهم وذلك بعد استلامهم للتعويضات المذكورة حسب درجة الضرر، فيما من المرتقب أن تتولى مصالح المراقبة التقنية للبناء مهمة مرافقة ومراقبة ومتابعة أشغال الترميم خاصة بالنسبة للسكنات المصنفة ضمن الخانة الحمراء وذلك تفاديا لأي كارثة مستقبلية.

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20 سنة سجنا في حق متهمين فارين

البراءة لصاحب”شوروم” سطيف من تهمة التزوير في رخصة مجاهد

م. ز

برأت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، صاحب شوروم سيارات بولاية سطيف، المدعو “ش. ع”، من تهم التزوير واستعمال المزور التي وجهت له سابقا، بعد توريطه في ملف يخص تزوير رخصة مجاهد متوفى، لاستيراد سيارة من الخارج من طرف أشخاص يتواجدون في حالة فرار.

وأصدرت المحكمة إلى جانب حكم البراءة لصالح المدعو “ش. ع” عقوبات وأحكاما غيابية لمدة عشرين سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الفارين، عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي واستعماله، وجنحة التزوير في وثيقة إدارية وإساءة استغلال الوظيفة.

وبالرجوع إلى الوقائع، بحسب جلسة المحاكمة، فقد صرح المدعو “ش. ع”، خلال استجوابه، بأن إجراءات جميع معاملاته التجارية تتم بطريقة قانونية منذ ما يقارب عشرين سنة من ممارسة نشاطه في بيع السيارات، وأضاف أنه لم يسبق له وأن واجه أي مشكل مع العدالة بخصوص ذلك، ولمح المدعو “ش. ع” إلى وجود أطرف مجهولة تعمل على تشويه سمعته وجره إلى أروقة المحاكم في ملف لا علاقة له به، وتلفيق تهم وقضايا كيدية له من أجل تصفية حسابات ضيقة تتعلق بنشاطه في مجال السيارات على حد قوله، الأمر الذي أثر على سير أعماله وتسبب له في خسائر كبيرة، لكونه يملك إحدى أكبر نقاط البيع وفضاءات العرض للمركبات والسيارات بولاية سطيف، بالمقابل أنكر حقيقة استخدامه الرخصة التي تداولها باقي المتهمين ولم يعلم بأنها مزورة إلا لدى مثوله أمام القضاء.

ويذكر أن الملف سبق مناقشته من قبل المحكمة بخصوص عدة وثائق تم تزويرها منها وكالة توثيقية بالاعتماد على رخصة مجاهد متوفى.