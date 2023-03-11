أخبار الجزائر ليوم السبت 11 مارس 2023

"سيلفي" يودي بحياة شاب، يحاولان قتل محام من أجل سرقة هاتفه

سقط من علو 150 مترا

“سيلفي” يودي بحياة شاب في عين تموشنت

زهيرة قلعي

توفي شاب مساء الجمعة، إثر سقوطه من مرتفع صخري شاهق يتعدى ارتفاعه 150 مترا بمنطقة الزوانيف بدائرة ولهاصة في عين تموشنت.

الضحية ـ حسب ذات المصالح ـ شاب يبلغ من العمر 32 سنة ينحدر من ولاية تلمسان، كان رفقة أصدقائه في جولة إلى منطقة الجوالق، أين حاول التقاط صور “سلفي” للذكرى، خاصة وأن الجوالق البحرية التي تزخر بها جزيرة رشقون الجميلة، تستقطب عشاقا كثر لجمالها على مدار السنة، لكن شاءت الأقدار أن تتحول صورة الذكرى الجميلة لذكرى مأساة، راح ضحيتها ذات الشاب، الذي تمكنت عناصر الحماية المدنية من انتشال جثته بعد ساعات من سقوطه بسبب صعوبة المنحدر، الذي ينتهي سفحه بشاطئ الزوانيف الصخري والخطير جدا، بحيث عثر على الضحية متوفى بعين المكان، ومصاب بجرح عميق على مستوى الرأس والوجه، إضافة إلى كسر مفتوح في الرجل اليمنى وآخر مغلق على مستوى الرجل اليسرى، ليتم نقل الجثة ليلا إلى مستشفى بني صاف، وهي الفترة التي تمكن خلالها الأعوان من انتشاله.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الجوالق البحرية بعين تموشنت، تحصد العديد من الأرواح، خاصة خلال هذه الفترة من السنة التي تزيد فيها هذه البقعة جمالا، وتغري العديد من عشاقها لالتقاط صور، كثيرا ما كانت هي الأخيرة في حياة ضحاياها، ما بات يستدعي بناء حائط لحماية الأرواح من مخاطر الانزلاق من هذا المنحدر الشاهق.

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البروفيسور بوعلام سعيداني انطفأ بعد صراع مع المرض

وفاة المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي

ع. تڤمونت

استيقظت الأسرة الجامعية، صبيحة السبت، على خبر وفاة البروفيسور بوعلام سعيداني، المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عمر ناهز 61 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان الفقيد أستاذا متخصصا في الكيمياء الكهربائية وتآكل المعادن، شغل طوال 25 سنة مناصب مسؤولية بجامعة بجاية قبل تعيينه على رأس قطاع التعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي. وتحصل ابن بوعنداس بولاية سطيف، على البكالوريا شعبة الرياضيات وتخرج من جامعة سطيف، قبل أن يتحصل على دبلوم الدراسات المعمقة من جامعة “بيير ماري كوري” وبعده الدكتوراه من جامعة “باريس 7” سنة 1989.

وبدأ بوعلام سعيداني مشواره المهني كباحث أستاذ بجامعة بجاية، قبل أن يتقلد العديد من المناصب ذات مسؤولية منها رئيس القسم ومدير المعهد وعميد الكلية إلى أن تم تعيينه سنة 2013 على رأس جامعة بجاية.

ونشر البروفيسور بوعلام سعيداني في أكثر من خمسين مجلة دولية، كما قدم أطروحاته العلمية في مئة مؤتمر علمي وطني ودولي، وله براءتي اختراع تم إيداعهما بفرنسا سنة 2012 وفي الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2016، ومنذ تعيينه بجامعة بجاية، أطر الفقيد ثماني أطروحات دكتوراه وست أطروحات ماجستير كما أشرف على 23 مشروع بحث وطني ودولي حول مواضيع تتعلق بهندسة العمليات والكيمياء الكهربائية وتآكل المعادن، قبل أن يتحصل سنة 2010 على جائزة دولية في تخصص الكيمياء الكهربائية.

وعين الفقيد في 28 أفريل 2020، في منصب المدير العام للتعليم ووالتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلفا للعربي شاهد وفي أكتوبر 2021 بدأ الفقيد رحلات العلاج إلى أن نال المرض منه. وأعلنت عائلة سيعداني، تشييع جنازة الفقيد، اليوم الأحد، بمقبرة “إغيل أوسيوان” بقرية شريحة التابعة لبلدية بوعنداس بولاية سطيف.

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عملية البحث دخلت يومها الرابع

لا أثر للطفل إياد المختفي على طول وادي الرمال بقسنطينة

س. ع

دخلت، السبت، وحدات الحماية المدنية وفرق الدرك الوطني والمئات من المتطوعين من أفراد وجمعيات، اليوم الرابع من عمليات تمشيط وادي الرمال وكل المناطق المحيطة بمكان اختفاء الطفل الصغير محمد إياد تازير، الذي اختفى فجأة، ولم يظهر منذ زوال يوم الأربعاء الفائت، وهو القاطن في قرية لتوازرة بريف الضبابية ببلدية حامة بوزيان، التي تبعد عن مقر عاصمة ولاية قسنطينة بنحو 10 كيلومترات.

وقد بدا نهار السبت، وادي الرمال هادئا وفي حالة ركود وحتى قعره ظهر للعيان، عكس يوم الخميس، حيث كان ثائرا نوعا ما بسبب التساقط الكثيف للثلوج هذه السنة، خاصة أن وادي الرمال في هذه المنطقة يبدو كبيرا جدا من حيث عرضه وعمقه وحركته.

وتوقف والد إياد عن العمل، وبقي شاخصا بجانب الوادي برفقة المواسين والمتضامنين الذين قدموا من شتى أنحاء الوطن، بما في ذلك من ولاية ورقلة والجزائر العاصمة، بينما استعملت مصالح الحماية المدنية المجهزة بغطاسين وكلاب مدربة كل القدرات الممكنة مع دعم هام بفرق من خارج الولاية، بحثا عن الطفل أو جثه “إيادو” كما يسميه والده أبو بكر الذي مازال غير مصدق لضياع ابنه من يديه، وهو الذي تكفل زوال الأربعاء الماضي بنقله من مركز خاص بالأطفال المصابين بالتوحد من بلدية ديدوش مراد عبر سيارته إلى غاية منزله المحاذي لضفاف وادي الرمال، ما بين منتصف النهار موعد خروج الطفل من المركز، وأداء الأب لصلاة الظهر في بيته.

الأب أبو بكر تازير الذي كان يدخل بين الحين والآخر في نوبة من البكاء ظل يشكر الجزائريين من داخل ومن خارج الوطن وغالبيتهم لا يعرفهم، من الذين سألوا عن أحوال العائلة وأبدوا استعدادهم للمساهمة بالطريقة التي يقترحها، بحثا عن فلذة كبده “إيادو” المصاب بالتوحد، وهو طفل لم يسبق له وأن نطق ولكن سمعه سليم، بحسب عائلته، إذ لم يحدث وأن اقترب من الوادي في حياته وكان يخاف منه، قبل اليوم الموعود، وبقي اللغز في اكتشاف حذاء وجوارب الطفل من دون الطفل.

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محكمة الجنايات أدانتهما بـ10 سنوات سجنا

يحاولان قتل محام من أجل سرقة هاتفه بأم البواقي

ج. ل

عالجت محكمة الجنايات الاستئنافية بأم البواقي الخميس، قضية محاولة قتل محام معروف في مدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي، من طرف شابين في الثلاثينات من العمر من أصحاب السوابق العدلية من الذين اعتادوا النشل والسرقة، في قضية تعود إلى خريف 2020 في عز أيام الحجر الصحي، تزامنا مع جائحة كورونا، حيث خرج المحامي من مكتبه كالعادة، متوجها وحيدا إلى بيته، بوسط مدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي، ليتفاجأ بشابين يهجمانه في محاولة لخطف هاتفه النقال، وبعد مقاومته لهما، وجه له أحدهما ضربة بواسطة حجر على مستوى الرأس، حتى سقط أرضا وقام الشاب الثاني بالاعتداء عليه بضربة حجر على مستوى الظهر، ما أدى إلى إصابته بكسر خطير جدا على مستوى أربع فقرات، وهو ما نقله على جناح السرعة إلى مستشفى زرداني بعين البيضاء، في حالة صحية حرجة، وتعذر على الطاقم الطبي والإداري لمستشفى زرداني، تحويله إلى مستشفى قسنطينة بن باديس الجامعي، رغم أن علاجه يتطلب ذلك، بسبب صعوبة نقل مريض مصاب على مستوى عموده الفقري، حيث تستدعي حالته التثبيت وعدم الحركة إطلاقا على سرير المستشفى.

المحامي الضحية أجريت له عدة عمليات جراحية دقيقة من أجل توقيف النزيف وأيضا على مستوى الفقرات المصابة، فمكث في المستشفى لمدة قاربت الأسبوع، كما حصل على شهادة عجز طويل، لمدة خمسة أشهر كاملة، غاب فيها عن العمل وكاد يدخل عالم الإعاقة والشلل التام، خاصة أنه فقد في فترة من محنته الصحية السمع والنظر، وهذا الملف الطبي الثقيل هو الذي ركز عليه محاميه، ووصف ما حدث له بالعدوان الوحشي الذي كاد يفقده حياته.

خلال أطوار المحاكمة، اعترف فيها المتهمان بنية مهاجمة الضحية من أجل السرقة فقط، ولكنهما نفيا الاعتداء عليه، وظهر عليهما الارتباك والتناقض في رواية ما حدث، وهي محاولة للتملص من الجريمة بحسب النيابة التي خلصت إلى المطالبة بحكم لمدة 20 سنة سجحنا للمتهمين، بسبب فظاعة ما أقدما عليه حتى كادا يزهقان روح الضحية، قبل أن تستقر المحكمة على 10 سنوات سجنا وتعويض للطرف المدني، في قضية تابعها الكثير من زملاء الضحية.

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العثور على جثة معلقة بفناء منزل في عين تموشنت

ز. قلعي

عُثر، صباح السبت، على جثة شاب معلقة بواسطة حبل ملفوف حول رقبته على عارضة خشبية بسقف منزله العائلي ببلدية المالح.

ويبلغ الضحية 25 سنة، ونقلت الحماية المدينة جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين تموشنت لإخضاعه للتشريح من قبل الطبيب الشرعي، من أجل تحديد ظروف ووقت الوفاة، فيما فتحت عناصر الدرك تحقيقا في القضية التي تركت أثرا أليما في نفوس سكان الحي.

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أملاك عمومية بيعت بأثمان زهيدة

التماس 5 سنوات حبسا لمتهمي قضية الوكالة العقارية بمستغانم

ب. يعقوب

إلتمس ممثل الحق العام، توقيع عقوبة خمس سنوات في حق ثلاثة مديرين سابقين للوكالة العقارية لولاية مستغانم وثلاثة رؤساء مصالح بذات الوكالة وفرض نفس الغرامة المالية في حق الجميع المقدرة بـ20 مليون سنتيم وتعويضا يزيد عن 49.5 مليار سنتيم، لمتابعة الجميع بتهم تخص جنحة تبديد أموال عمومية عهدت لموظف بحكم وظيفته، وجنحة استغلال الوظيفة، وجنحة منح امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية، الفعل المنصوص والمعاقبة عليه بالمواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد.

وأرجأت هيئة محكمة الاستئناف النطق بالقرارات الجزائية إلى غاية الأسبوع المقبل واسترعت محاكمة الأشخاص الستة من ضمنهم المديرة الحالية لحظيرة التسلية والحيوانات بخروبة بمستغانم “مُوستا لاند”، “ب.م.س” بصفتها شغلت منصب مديرة بالنيابة بالوكالة العقارية في السابق، انتباه الرأي العام في مستغانم، لثقل التهم المنسوبة إلى المتهمين ونوعية الخبرة القضائية التي حصرت قيمة خسائر الدولة في تجاوزات تخص بيع عقارات بطرق منافية للقانون في جلسة المحاكمة، حاولت الأطراف المتهمة تقديم تصريحات للتهرب من مسؤوليات بيع القطع الأرضية في الفترة السابقة، بزعم أن كافة العقارات بيعت بموجب مداولة بلدية مستغانم، غير أن الوقائع المعروضة أثبتت عكس ذلك، لكون أن المداولات لا تحدد أصلا أسعار البيع، لأن هذه الأخيرة على عاتق الوكالة، باعتبار أنها مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري كما أنها تتمتع باستقلالية في التصرف في أملاكها.

كما أبرزت المحاكمة أن أسماء المستفيدين من العقارات لا علاقة لها بالمداولات التي قدمها بعض المديرين السابقين كدليل لإثبات بُطلان التهم المنسوبة إليهم.

قضية الحال، أعطت دليلاً واضحاً على تصرف بعض المتهمين في عقارات الدولة وبيعها القطعة الواحدة بمبالغ تقل عن 500 ألف دج، بينما بيعت في نفس السنة في السوق السوداء بأكثر من 700 مليون سنتيم، وهو ما أثار انتباه الجميع، لكون أن الوكالة كانت قادرة على تحقيق أرباح كبيرة في عمليات البيع ذاتها.

رئيسة الغرفة الجزائية استفسرت أحد المتهمين لتحديد بشأن مسؤوليات اقتراح وفرض أسعار البيع، أجاب رئيس المصلحة التجارية “خ و” أنه هو من يقترح الأسعار، لكنه برأ نفسه من مسؤولية القبول بالتأكيد على أن الكلمة الأخيرة للمدير باعتباره الآمر بالصرف وله مسؤولية قبول ورفض الأسعار المقترحة، وذلك حفاظا على المال العام.

وشهدت جلسة المحاكمة تقديم مستندات تخص تسعيرات رمزية لوكالات عقارية لولايات كلها تقع في جنوب البلاد، بخلاف ما يتم عرضه من أسعار في الولايات الساحلية المعروفة بغلاء أسعار العقار لطبيعتها وموقعها، التي قد تفوق 70 ألف إلى أكثر من 120 ألف دينار جزائري للمتر المربع الواحد، مع العلم أن هيئة المحكمة كانت استلمت وثائق رسمية تؤكد أن المدير الجديد للوكالة بعد تنصيبه في 2022، كان حدد طريق بيع وسعر العقار بين 70 إلى 150 ألف دينار جزائري، كما لوحظ في جلسة الإستئناف، تأسس الوكالة كطرف مدني رغم أنها امتنعت عن ذلك أمام قاضي التحقيق.

وأثبتت الوقائع، أن الوكالة العقارية التي تضررت كثيرا من طريقة بيع عقارات بأسعار زهيدة مقارنة بتسعيرات السوق العقارية في الولايات الساحلية، لا تزال متابعة في أكثر من 30 قضية نزاعات على مستوى المحكمة التجارية.

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التحقيق مع رجل بعد وفاة ابنه المشبوهة بقالمة

ن. طلحي

يعرض هذا الأحد، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، والد في الثلاثينات من العمر، على خلفية وفاة ابنه الصغير بين يديه، وكانت مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي بقالمة، خلال ليلة الأربعاء إلى الخميس، قد وصلتها جثّة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، توفي في ظروف مازالت غامضة داخل مسكن عائلته بحي يحيى مغمولي بالضاحية الجنوبية لمدينة قالمة، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحريات والتحقيقات التي باشرتها الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية.