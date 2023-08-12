أخبار الجزائر ليوم السبت 12 أوت 2023

العثور على صور مواطنين وطلاسم سحرية، وفاة طفلة في اصطدام بين سيارتين بقالمة

تم اكتشافها خلال حملة تنظيف تطوعية

العثور على صور مواطنين وطلاسم سحرية داخل مقبرة ببرج بوعريريج

عصام بن منية

كشفت حملة التنظيف التطوعية التي قام بها مجموعة من المواطنين بالتنسيق مع جمعية أجيال البيئة لولاية برج بوعريريج، لرفع الأوساخ المنتشرة في أرجاء المقبرة المركزية سيدي بتقة بمدينة برج بوعريريج، صبيحة الجمعة، عن وجود العديد من الأشياء الغريبة المرمية بين أكوام الأوساخ والحشائش المحيطة بأضرحة الموتى، وحتى في بعض القبور القديمة.

وعثر المواطنون المشاركون في حملة تنظيف المقبرة، على عشرات الأحجبة والطلاسم غير المفهومة التي يستخدمها المشعوذون والسحرة، في ادعائهم بقدرتهم على تغيير أحوال الناس، ونشر المحبة أو الكره بين الأزواج والأقارب، وغيرها من الإدعاءات الباطلة التي يوهم بها السحرة والمشعوذون ضحاياهم من النساء والرجال في مختلف الأعمار ومن مختلف فئات المجتمع.

وكشفت عملية تنظيف مقبرة سيدي بتقة من الأوساخ عن وجود صور فوتوغرافية لأشخاص في مختلف أعمارهم ومن الجنسين مكتوب عليها طلاسم غير مفهومة وكلمات تنبؤية بالغيب لأصحابها مخطوطة باليد بأنواع حبر ملوّن بالبني أو الأسود، بالإضافة إلى طلاسم محفوظة في أكياس بلاستيكية صغيرة الحجم وغيرها من الأشياء الغريبة الأخرى.

وقد قام المشاركون في الحملة بعرض تلك الأشياء على بعض الأئمة والرقاة بغرض إزالة السحر منها وإتلافها، كما تم البحث عن أصحاب الصور التي تم العثور عليها في المقبرة، وتوجيههم لبعض الرقاة وإخضاعهم للرقية الشرعية قصد التخلص من آثار السحر الذي تعرضوا له. الحملة التطوعية التي مسّت العديد من القبور القديمة داخل مقبرة سيدي بتقة كانت بهدف تنقية تلك القبور من كل آثار السحر والشعوذة، بعدما تحولت تلك القبور على مدار سنوات إلى ملاذ للسحرة والمشعوذين الذين يفضلونها لدفن الطلاسم والحروز، بعيدا عن الأعين.

وفي الوقت الذي امتلأت فيه بعض الصفحات المحلية المهتمة بنشر أخبار ولاية برج بوعريريج، ببعض الصور لما تم العثور عليه من أغراض غريبة داخل المقبرة، فقد اتفق أصحاب تلك الصفحات على التحفظ وعدم نشر صور الأشخاص الذين تعرضوا للسحر، مع التواصل معهم في سرية تامة بالتنسيق مع أئمة ورقاة شرعيين، لتخليصهم من آثار السحر والشعوذة، مع تجديد الدعوة لمواصلة العملية التطوعية، لتنظيف مقبرة سيدي بتقة وتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لذلك، بهدف إخراج كل آثار السحر والشعوذة من القبور القديمة والتي أصبحت مكانا مفضلا لبعض الأشخاص لوضع طلاسم السحر بكل أنواعه.

.وكانت الأضرحة بمقبرة سيدي بتقة قد تعرضت منتصف شهر ديسمبر من سنة 2020، إلى عدّة انهيارات تسببت في تعرية القبور، بسبب انجراف التربة بفعل سيول الأمطار، قبل تدخل المواطنين وبعض المتطوعين لإعادة تغطيتها وسد الطريق أمام السحرة والمشعوذين لانتهاك حرمة الموتى وقدسية المقبرة وإخفاء الطلاسم والحروز فيها.

…

وفاة طفلة في اصطدام بين سيارتين بقالمة

ع. بن منية

لفظت، منتصف نهار السبت، طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرضت لها إثر حادث مرور خطير، وقع بقرية شرفة أحمد المعروفة محليا بتسمية “بلاد غفار” ببلدية بومهرة احمد بقالمة. الحادث الأليم نتج عن اصطدام عنيف بين سيارة تجارية من نوع مازدا وسيارة سياحية من نوع جيلي، ما تسبب في وفاة الطفلة الضحية في عين المكان.

وباشر أفراد فرقة الدرك الوطني ببومهرة أحمد تحقيقا في الحادث المميت والذي يعتبر الثالث من نوعه في ظرف ثلاثة أيام بولاية قالمة، التي شهدت وفاة أربعة أشخاص وما لا يقل عن خمسة جرحى في حوادث متفرقة منذ مساء الأربعاء الماضي، أحدهما وقع بمنطقة عين الحوتة على مستوى الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين قالمة وقسنطينة، وخلّف وفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين، فيما خلّف حادث آخر وقع نهار الخميس وفاة شابين يبلغان من العمر 20 و23 سنة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، بمنعرج الضرابنة على مستوى الطريق الوطني رقم 102 الرابط بين وادي الزناتي وأم البواقي.

وذلك إثر اصطدام بين سيارتين سياحيتين إحداهما من نوع سيات إبيزا والثانية من نوع شيفرولي كابتيفا.

…

صعقة كهربائية تودي بحياة أربعيني في البليدة

بن سونة. ح

لقي عامل أربعيني حتفه صبيحة السبت صعقا بالكهرباء، وسجل الحادث بالمنطقة الصناعية ديار البحري الواقعة ببلدية بني مَرَاد، شمال الولاية، أين كان العامل يقوم بأشغال صيانة على مستوى مكينة تعمل على تيار ذي ضغط متوسط، أصيب إثرها بصعقة كهربائية بقوة 380 فولط أدت إلى وفاته بمكان الحادث، وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل الضحية البالغ 47 سنة لمصلحة حفظ الجثث.

وفي حادث آخر تسبب انحراف دراجة نارية عن مسارها بالقرب من محطة المصعد الهوائي طريق الشريعة في وفاة شاب يبلغ 34 سنة، حيث تعرض لجروح خطيرة عجلت بوفاته.

…

نجاح أول تجربة لزراعة البُن بالشلف

ق. م

تمكّن الشاب، عبد الوهاب فلوح، من ولاية الشلف من إنتاج شتلات مادة البن وزراعتها لأول مرة بضواحي بلدية بوزغاية، شمالا، حيث كلّلت التجربة بالنجاح وتأقلم الشجرة، وهو في انتظار جني أول محصول خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح عبد الوهاب، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن فكرة زراعة البن بالشلف جاءت بعد ملاحظته تأقلم عدة أشجار استوائية مع مناخ المنطقة، وكذا في ظل الاستعداد والمرافقة التي وجدها من قبل أحد فلاحي المنطقة الذي آمن بالمشروع بداية من عملية إنتاج الشتلات ثم زراعتها، وصولا إلى توسعة هذه الزراعة مستقبلا.

وأضاف المتحدث، أن اهتمامه بقطاع الفلاحة جعله يركّز على الشعب الإستراتيجية التي بإمكانها المساهمة في إنتاج عدة محاصيل محليا والاستغناء أو التقليل من استيرادها، ليقع الاختيار على مادة البُن التي تعتبر من المواد التي تستهلك محليا بكثرة وتشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار بالأسواق الدولية.

وكتجربة أولى، قام عبد الوهاب بتكثيف البذور وإنتاج مائة شتلة ثم زراعة، بالتنسيق مع أحد فلاحي منطقة اللوايلية ببلدية بوزغاية، عشرين شجيرة منها، وقد أعطت نتائج مقبولة جدا وتأقلمت مع الظروف المناخية، بالرغم من أنها أشجار تنمو، عادة، بالمناطق الإستوائية والمدارية عبر العالم.

…

وفاة 17 شخصا في حوادث مختلفة خلال 48 ساعة

س. ع

لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب 461 آخرون بجروح متفاوتة في حوادث مختلفة، تم تسجيلها عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة أوردتها، السبت، مصالح الحماية المدنية. وأوضح ذات المصدر، أن أثقل حصيلة سجّلت بولاية الجلفة، حيث توفي ستة أشخاص وأصيب تسعة آخرين بجروح، إثر اصطدام بين سيارة أجرة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ببلدية عين وسارة.

وخلال نفس الفترة، قامت فرق التدخل للحماية المدنية بانتشال جثث 4 أشخاص، من بينهم طفلين توفوا غرقا، وذلك بكل من ولاية الجزائر، عنابة وتلمسان. من جهة أخرى، تدخل عناصر الحماية المدنية من أجل إخماد 40 حريقا شملت، على وجه

الخصوص، غابات وأدغال وحشائش نباتية وأشجار مثمرة.

…

توقيف شخص بحوزته 17880 قرص مهلوس بخنشلة

س. ع

تمكّنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بششار بولاية خنشلة، من إحباط عملية تمرير شحنة من المؤثرات العقلية أسفرت عن توقيف شخص وحجز 17880 قرص مهلوس، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، وعلى إثر معلومات متحصل عليها، تمكّنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بششار، (مجموعة خنشلة)، من إحباط عملية تمرير شحنة من المؤثرات العقلية عبر إقليم الاختصاص. أسفرت العملية على توقيف شخص واحد وتواجد آخر في حالة فرار، مع حجز 17880 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين 300 ملغ” أجنبية الصنع.

وخلص البيان إلى أن الدرك الوطني يضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1055 لطلب يد المساعدة بالتبليغ أو التدخل عند الضرورة، وأيضا موقع الشكاوى المسبقة والاستعلام عن بُعد.