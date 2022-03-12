أخبار الجزائر ليوم السبت 12 مارس 2022

تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات، وفاة 13 شخصا في حوادث

فضيحة في مؤسسة ثقافية

تعيش إحدى المؤسسات الثقافية الكبرى على قع فضيحة مدوية بطلها مدير المؤسسة الذي أقدم على التحرش بإحدى الموظفات التي رفعت ضده شكوى وتقريرا للوزارة الوصية.

القضية التي انتشرت أصداءها في الوسط الثقافي تتواجد حاليا على مكتب الوزيرة مولوجي التي ينتظر أن تفصل فيها.

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وفاة 13 شخصا في حوادث مرور خلال يومين

م. ب

توفي 13 شخصا وأصيب 345 آخرين بجروح مختلفة في حوادث مرور سجلت خلال الـ48 ساعة بعدة ولايات من الوطن، حسب ما أفاد به، يوم السبت، بيان لمصالح الحماية المدنية. كما تم خلال ذات الفترة تسجيل وفاة 5 أشخاص مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون داخل منازلهم عبر ولايات الجزائر، كما تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل إسعاف وإنقاذ 5 أشخاص أصيبوا باختناق، جراء استنشاقهم لنفس الغاز المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات مياه داخل منزلهم عبر ولايتي المدية وباتنة.

وفي ذات الإطار، تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية عنابة إثر انفجار غاز المدينة داخل عمارة تتكون من ط+5 المتواجدة بالحي المسمى واد الذهب، بلدية ودائرة عنابة، أدى إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات وإصابة 7 آخرين بجروح.

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر التراب الوطني بـ32 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم من خلالها على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ14 عملية تعقيم عبر منشآت عمومية وخاصة وكذا المجمعات السكنية والشوارع.

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المركبات المسروقة كانت تسوق عبر الأنترنت

تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات والتزوير بالعفرون

حسناء. ب

تمكن عناصر فرقة الدرك الوطني بالعفرون غرب البليدة من الإطاحة بشبكة إجرامية مكونة من ستة أشخاص، تنشط عبر ولايات الوسط، تختص في سرقة المركبات وتزوير أرقامها التسلسلية وإعادة بيعها.

حيثيات القضية تعود لبلاغ تلقته فرقة الدرك الوطني بالعفرون من قبل مواطن مفاده أن مركبته المسروقة من نوع “سيزوكي” معروضة للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن مركبته تمت سرقتها منذ أربعة أشهر بالعاصمة، غير أنه تمكن من التعرف عليها بينما كان يتصفح أحد مواقع التسوق الإلكتروني للمركبات، مباشرة افتتحت ذات الفرقة تحقيقا في القضية وتم تحديد هوية الشخص الذي يعرض المركبة المشبوهة للبيع والقاطن بمدينة العفرون.

وكشفت التحريات أن هذا الأخير اشترى المركبة من عند صاحب ورشة للسيارات ببومرداس ومن ثم الإطاحة بباقي عناصر الشبكة الإجرامية المنحدرين من ولايات البليدة بومرداس والعاصمة وإلقاء القبض عليهم، وبعد عرض المركبة المشتبه فيها على الخبرة تبين فعلا أنه تم تغيير رقمها التسلسلي في الطراز.

وبحسب المعلومات الواردة للشروق، فإن المتورطين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و48 سنة، كانوا يقومون بسرقة المركبات وتحويلها نحو ولاية مجاورة، وبداخل ورشة سرية يقومون بتغيير رقمها التسلسلي في الطراز ودمغ رقم تسلسلي يعود لمركبات تعرضت سابقا لحوادث مادية جسيمة، ما أدى لتلفها كليا من أجل تسهيل عمليات بيعها، بالموازاة تمكن ضحية آخر من التعرف على المشتبه فيهم والذين قاموا بسرقة مركبته.

مصالح الدرك وبعد الانتهاء من التحقيق الأوّلي مع المتهمين الموقوفين، أعدت ملفا قضائيا ضدهم وتم تقديمهم الخميس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون، أين أمر بإيداعهم رهن الحبس عن تهم تكوين جمعية أشرار، السرقة، التزوير ووضع مركبات للسير غير مطابقة للمواصفات القانونية.

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عدم تهيئة الطريق الرئيسي المؤدي إلى 3 مجمعات

455 مكتتب بحي 4500 مسكن عدل بوعينان يستعجلون تسليمهم المفاتيح

حورية. ب

يناشد 455 مكتتب عدل 2 المحولين إلى المجمعات ب3 وب7 وأ7 بحي المرحوم المجاهد بوقرعة بوعلام 4500 مسكن المدينة الجديدة بوعينان البليدة، التدخل العاجل لمدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” من أجل إنجاز أشغال تهيئة الطريق الرئيسي المؤدي إلى المجمعات الثلاثة، الذي أخر عملية استلام مفاتيح شققهم.

ينتظر 455 مكتتب بحي 4500 مسكن عدل بوينان منذ أكثر من سنة استجابة السلطات المعنية بحل مشكلتهم، بعد أن طرقوا جميع أبوابها في مقدمتها وزارة السكن والرئيس ووسيط الجمهورية وكذا المدير العام لمؤسسة المدينة الجديدة لبوعينان، ومديرة قطب عدل ببوعينان، من أجل إسدائها تعليمات للمقاول المكلف بأشغال تهيئة الطريق الرئيس، الإسراع في إنجازها.

وأوضح ممثل المكتتبين في اتصال بـ”الشروق”، أنه إلى يومنا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بحل المشكل ورفع الغبن والتهميش عنهم، في الوقت الذي غالبيتهم يعانون من أزمة السكن وغير قادرين على تحمل تكاليف الإيجار الباهظة، في ظل انهيار القدرة الشرائية.

وفي نفس السياق، فقد قام رئيس جمعية المرحوم المجاهد بوقرعة بوعلام 4500 مسكن المدينة الجديدة بوعينان البليدة كريمو قرماش، بتوجيه رسالة إلى المدير العام لوكالة عدل، التي تحوز الشروق على نسخة منها، يطلب فيها التدخل العاجل للإسراع في وتيرة أشغال تهيئة إنجاز الطريق قصد تسليم السكنات، وذلك من خلال حل جميع المشاكل المرتبطة بتأخر إنجاز سكنات المجمعات الثلاثة المقدرة 455، ما جعل معاناة المكتتبين المادية والمعنوية تزيد شهرا بعد شهر، على اعتبار أن الكثير منهم أرباب أسر، أثقلت كاهلهم ارتفاع نفقات الكراء التي تزداد سنة إلى أخرى.

كما طالب رئيس الجمعية ضرورة ضمان إتمام جميع الأشغال العملية في أقرب وقت ممكن وتمكين المكتتبين من تسليم المفاتيح.

وتأمل 455 عائلة من المصالح المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم تجاهل انشغالها، طالبة من المسؤول الأول على رأس وكالة عدل تحقيق حلمها في منحها سكناتها قريبا.

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العثور على جثة راع مختف بتبسة

ب. دريد

اهتزت الجمعة، بلدية الماء الأبيض بولاية تبسة، على وقع وفاة راعي غنم، بعد اختفائه ليوم كامل، الحادثة تعود إلى صباح الجمعة، حينما خرج الراعي البالغ من العمر 65 سنة، من منزله بمنطقة الكريز، بقطيع من أغنامه، ومع الظهيرة عاد قطيع الغنم إلى المنزل، من دون الراعي، مما دفع بأهله وأقاربه إلى التنقل إلى مكان الرعي، دون أن يتمكنوا من العثور عليه، ليتم الاتصال بعناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، حيث تم استنفار عناصر الحماية المدنية أيضا، بأكثر من 20 فردا ومجموعة من رجال الدرك الوطني، وبدعم من الفرقة السينو تقنية بتبسة المدعمة بالكلاب المدربة، بالإضافة إلى مجموعة من المواطنين، تم بعد 3 ساعات من البحث، وتحديدا عند الساعة الحادية عشرة ليلا تقريبا، العثور عليه جثة هامدة بجبل الكريز العروف ببرده القارس، حيث يسميه أهل المنطقة بجبل البرد، ليتم إشعار وكيل الجمهورية المختص إقليميا، الذي أمر بتحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عالية صالح، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في سبب الوفاة، التي تبقى مجهولة وكل الاحتمالات واردة بشأنها بين الوفاة العادية بسبب البرد وإمكانية إصابته بسكتة قلبية، أو الفعل الإجرامي رغم أن ماشية الضحية لم تتعرض للسرقة.

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وفاة الشاب الذي حرق جسده بتيارت

ل. محمد أمين

توفي ليلة الجمعة، شاب يبلغ من العمر 34 سنة، على إثر تعرضه لحروق من الدرجة الثالثة، بعد ما أقدم على محاولة الانتحار حرقا ببلدية الرحوية بولاية تيارت.

الشاب حسب مصدر “الشروق”، كان يعاني من مشاكل أثرت عليه نفسيا، ما دفعه إلى الانتحار، وهي ثاني حادثة سجلت بذات اليوم، بعد ما أقدم شاب آخر على الانتحار بصعوده لعمود كهربائي أرداه قتيلا على الفور، في الوقت الذي لم تعرف فيه أسباب ودوافع الانتحار، وقد رجح البعض أن تكون الظروف الاجتماعية القاهرة للشابين هي ما دفعهما إلى وضع حد لحياتهما.