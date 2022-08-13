أخبار الجزائر ليوم السبت 13 أوت 2022

الحماية المدنية تحذر من قنفذ البحر، انتشال جثة غريق، انتحار شاب

ينتشر بقوة في الشواطئ الصخرية

الحماية المدنية بالشلف تحذر من قنفذ البحر

إبراهيم. ج

حذرت مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف من التعرض للدغات قنفذ البحر، وقال بيان عن خلية الإعلام والاتصال لذات المديرية موجه للجمهور، أن شواطئ البحر تُعتبر من أكثر المناطق التي تستقطب المواطنين على اختلاف شرائحهم العمرية خلال موسم الاصطياف، غير أن الاستجمام بزرقة البحر غالبا ما تنجر عنه مخاطر الغرق فحسب، بل تتعداه إلى حالات لدغات الكائنات التي تعيش في البحر منها ما يسمى قنفذ البحر.

وقنفذ البحر هو حيوان بحري له جسم مسطح أو كروي يبلغ طول صدفيته ما بين 03 سم إلى 10 سم ويميل لونه إلى الأسود، الرمادي، والأخضر يتحرك ببطء، يعيش في البحر والمحيطات، وأكثر انتشارا في المياه الدافئة، ويعيش عادة في الأجزاء الصخرية من الماء، ويلدغ عندما يشعر بالتهديد أو دوسه بأرجل عارية. ويضيف البيان أن جسمه تغطيه أشواك أو مسامير حادة، وغالبا ما تكون عليها طبقة من السم وتؤدي في حالة ملامستها إلى جرح ووخز.

ومن مضاعفات لدغات القنفذ البحري استشعار آلام شديدة في منطقة الوخز، والإحساس بارتفاع درجة حرارة الجسم، مع احمرار المنطقة المصابة، والميول إلى القيء والغثيان المستمر، كما يصاب الملدوغ بالتورم في مكان اللدغ أو الوخز.

وعليه تدعو مصالح الحماية المدنية الجمهور لعدم التردد على المناطق الصخرية من دون حذاء بلاستيكي مناسب يقيهم من اللدغات، وفي حال الإصابة يجب تطهير المنطقة المصابة بمادة كحولية مطهرة أو الخل، مع وضع مكان الإصابة في ماء دافئ للتخفيف من الألم. وإحضار أداة مناسبة معقمة مثل اللقاط لنزع الأشواك الموجودة في الجلد، أما في حال مواجهة مضاعفات ثانوية أو اكتشاف علامات العدوى مثل الاحمرار، صعوبة في التنفس، الغثيان، آلام في الصدر فلا يتردد المُصاب في استشارة الطبيب على الفور.

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أودعت طعونا بلا ردود منذ ديسمبر 2014

15 عائلة مقصاة من الترحيل ببراقي تناشد تدخل والي العاصمة

حورية. ب

تناشد حوالي 15 عائلة أقصيت من عملية الترحيل الذي شهده حي ديار البركة في ديسمبر 2014، تدخل والي ولاية الجزائر، من أجل فتح تحقيق بخصوص قضية عدم الإفراج عن الطعون التي رفعوها، وينتظرون الرد عليها بعد حرمانهم من الحصول على سكن يحفظ لهم كرامة العيش.

رفعت العائلات المقصية من عملية الترحيل في إطار إعادة إسكان القاطنين بالبيوت الهشة والضيقة، التي شاهدتها بلدية براقي بتاريخ 15 ديسمبر 2014 عدة شكاوى على مستوى المقاطعة الإدارية لبراقي، على غرار ولاية الجزائر من أجل الرد عن طعونهم ومعرفة سبب إقصائهم رغم أن ملفاتهم تستوفي كل الشروط للحصول على سكن اجتماعي.

وبعد 7 سنوات من الانتظار العقيم لاستجابة المسؤولين المحليين لانشغالهم، اضطر أحد المواطنين المقصين إلى إرسال شكوى إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 22 ماي 2022، تحوز “الشروق” نسخة منها، يلتمس فيها إلزام المصالح المعنية بالتحقيق في قضية إقصائه وإعادة حقه المسلوب، موضحا في الرسالة، أنه تم استدعاؤه لمقابلة على مستوى مصالح الولاية بتاريخ 21 ديسمبر 2015 وبعد أسبوع تم ّإعلامه أن انشغاله وجه إلى مصالح المقاطعة الإدارية لبراقي، وبعد مرور خمس سنوات تلقى ردا، أعلمه أن مراسلته موجودة على مستوى والي العاصمة وفي سنة 2021 وإثر مراسلة وجهها إلى وسيط الجمهورية في 11 فيفري 2021، أعلمته أنه تلقى ردا من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي في 9 فيفري 2021 أعلمه أنه بعد التحقيق اتضح أن الشاكي لا يقيم بالحي ولم يذكر اسمه في أي مرحة من مراحل الإحصاء المتعدد بالحي ولم يقدم أي ملف على مستوى مصالح البلدية كما أنه طعنه قوبل بالرفض لعدم التأسيس.

وأوضح المواطن المقصى أنه صدم من رد الوالي المنتدب، كونه قدم ملفا كاملا للجنة المختصة قبل عملية الترحيل، ولديه إشهاد من طرف أعضاء اللجنة، كما أنه يحوز على نسخ من شهادات الإحصاء وكل الوثائق الإدارية والرسمية التي تثبت إقامته بالحي.

يشار إلى أن المقصيين من حي ديار البركة، الذين تم ترحيل المستفيدين من العملية إلى حي 1078 مسكن بن طلحة وحي 400 مسكن تسالة المرجة في 15 ديسمبر 2014، وجدوا أنفسهم متشردين في الشوارع بعد أن غرسوا الأمل في قلوبهم في منحهم سكنات، ثم تفاجؤوا بإقصائهم وهدم منازلهم. ما جعل البعض منهم يتنقلون بين الأقارب والأصدقاء لتأمين الإيواء، فيما اضطر آخرون إلى كراء منازل لحماية أبنائهم من حر الصيف وبرودة الشتاء، آملين أن يتم الرد عن ملفات طعونهم في أقرب الآجال وإدراجهم ضمن عملية الترحيل المقبلة.

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انتشال جثة غريق من شاطئ سيدي مروان بالشلف

م. قورين

تدخلت، مساء الجمعة، فرقة الغطاسين لمركز الحراسة للحماية المدنية بالشاطئ المركزي بتنس لانتشال وتحويل جثة شاب يبلغ من العمر 22 سنة غرق في شاطئ بسيدي مروان إلى مستشفى زيغود يوسف بتنس، الضحية، بحسب مصادر “الشروق”، ينحدر من الجزائر العاصمة، حيث كان يسير على حافة منحدر قبل أن ينزلق ويقع على إحدى الصخور بوسط البحر، ولم يتمكن من الخروج ومقاومة الأمواج جراء شدة الصدمة، ورغم تدخل مصالح الحماية المدنية برفقة حراس السواحل لإسعافه وإنقاذه إلا أنه فارق الحياة.

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حريق يلتهم 18 هكتارا من الأشجار والأحراش بسكيكدة

إسلام. ب

استنفرت، مساء الجمعة، مصالح مديرية الحماية المدنية بسكيكدة وحداتها، مدعومة بأعوان محافظة الغابات وأفراد الجيش الوطني للتدخل، من أجل إخماد حريق مهول، شب بمزرعة تقع بمنطقة مزغيش، التابعة إقليميا لبلدية كركرة، غرب ولاية سكيكدة، ما تسبب في احتراق 18 هكتارا، منها 10 هكتارات من الأحراش، و6 هكتارات كاملة من أشجار الزيتون، بالإضافة إلى أكثر من هكتارين من مختلف الأشجار المثمرة.

وتدخلت فرقة الإنقاذ والإطفاء التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة القل، مدعمة بالرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات، وتمكنت بعد ثماني ساعات كاملة من التدخل، من إخماد ألسنة اللهب، حيث نجح عناصر الحماية المدنية رفقة أعوان محافظة الغابات ومصالح البلدية بكركرة، وأفراد الجيش الوطني الشعبي، في التحكم في الحريق والحد من خسائره، رغم صعوبة التضاريس الطوبوغرافية بالمنطقة وارتفاع درجة الحرارة التي ناهزت 40 درجة وإنقاذ مجمع سكني وباقي الغابة من الاحتراق، فيما تجهل الأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران داخل المزرعة، الأمر الذي دفع بالمصالح الأمنية إلى فتح تحقيق معمق لكشف ملابساته الحقيقية.

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أرغمت المكتتبين على التوقيع على تعهد بقبول تلك الوضعية

“عدل” تسلم سكنات في بوعينان وسط جبال من الأتربة

فيصل. ن

شرعت وكالة “عدل”، في توزيع عدد من السكنات على مستوى موقع 2600 و1000 مسكن، بالمدينة الجديدة بوعينان بولاية البليدة، مع فرض شروط قاسية لتسلم المفاتيح، فيما أقصت المحولين إلى المجمع 27 من السكن رغم مرور 9 سنوات على الاكتتاب.

قال المحولون للموقع المذكور، إنهم تفاجؤوا بالشروط التي ألزمتهم بها وكالة “عدل”، حيث أجبرتهم على التوقيع على تعهد تحوز “الشروق” نسخة منه جاء فيه “أتعهد بقبول استلام السكن الخاص بي في غياب المدخل الجانبي للسيارات وفي ظل وجود المشكل الخاص بالجبال من الأتربة، حتى تتمكن الوكالة من إتمام الأشغال الموجودة على مستوى الموقع، وذلك في آجال لا يتجاوز 12 شهرا”.

ويؤكد المكتبون أنهم تواصوا مع نظرائهم في مواقع أخرى في عدد من الولايات للتحري حول طبيعة هذا التعهد، وتبين أنه لم يسبق ان فرضت “عدل” شروطا مماثلة، وفي لغة القانون يوصف هذا التصرف بأنه “عقد إذعان” حيث إن الإدارة تفرض شروطها على الطرف الآخر.

وتشمل المجمعات التي شُرع في تسلمها 25، 26 و29،30، إلى غاية سنة 2023، ما يعني مرور 10 سنوات على الاكتتاب، رغم أن المحولين إلى هذا الموقع من أوائل المسجلين في برنامج الوكالة على المستوى الوطني.

ومع بداية تسليم السكنات وفق الشروط التي فرضتها وكالة “عدل” في الموقع، يبقى الغموض يلف المجمع رقم 27، الذي اكتملت به الأشغال نهائيا، لكن لا تزال جبال من الأتربة تحاصره، دون تحرك الجهات المختصة لإنهاء المشكلة ومن ذلك وكالة “عدل” وهيئة المدينة الجديدة بوعينان، وولاية البليدة التي يتواجد بها المشروع، المعنية بدرجة أولى بضرورة إيجاد مفرغة لنقل الأتربة، بحسب المكتتبين.

وينتقد المكتتبون الغموض الذي تتعامل به وكالة “عدل” معهم، خاصة ما حصل قبل أشهر، عندما تم استدعاء عدد محدود من المكتتبين وبطريقة سرية لتسليمهم سكنات في مواقع أخرى، ما أثار غضب غالبية المكتتبين الذين قرروا رفع شكوى لدى رئاسة الجمهورية، والتوجه للقضاء لإرغام وكالة “عدل” على تسليمهم السكنات في هذا الموقع الذي تحول إلى “نقطة ظل بامتياز”.

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أربعيني يقتل شابا قاصرا بعد شجار نشب بينهما !

م. ز

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي بالعاصمة، السبت، إيداع المتهم بقتل قاصر لم يتجاوز عمره 17 سنة يدعى “اكرم.ل” بحي بوروبة بباش جراح، بعد توقيفه أول أمس، ووضعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش.

جريمة قتل الفتى القاصر اهتز لها حي الفداء المعروف بـ”بيلام” ببوروبة منذ أيام قليلة، تعود تفاصيلها لشجار نشب بين الضحية والجاني الذي يبلغ من العمر 40 سنة ليتطور إلى تشابك بالأيدي، أين أقدم القاتل على توجيه ضربات مميتة إلى جسد الضحية باستعمال سكين من الحجم المتوسط كان يخفيه بين ملابسه، الأمر الذي تسبب له في نزيف حاد وإزهاق روحه قبل وصوله إلى المستشفى.

وعلى اثر بلاغ تلقته مصالح الأمن باشرت الأخيرة تحريات مكثفة لمعرفة ملابسات الحادثة، وتوقيف الجاني بعد ساعات من ارتكاب جريمته، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية في الملف وإحالة القضية للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

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حوادث بـ “الجملة” على طرقات الولاية

مصرع درّاجين في حادثين منفصلين بالشلف

إ.جزار

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه في حادث سقوط من جسر في حادث مرور سجلته مصالح الحماية المدنية أول أمس في حدود الساعة الثامنة والربع مساء، الحادث تمثل في اصطدام دراجة بالحاجز الحديدي لجسر واد وهران، على محور الطريق الوطني رقم 19 ببقعة سيدي معمر ببلدية أولاد فارس، وسقوط سائقها في أسفل الوادي مما أدى إلى وفاته في عين المكان متأثرا بإصاباته الخطيرة، حيث تدخلت فرق الإسعاف للحماية المدنية لذات البلدية لتحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشطية.

وفي سياق متصل، سجلت ذات المصالح حادثا ثانيا متزامنا على مستوى الطريق الولائي رقم 73 المؤدي نحو دائرة عمي موسى عند منعرجات منطقة أولاد علال، وذلك إثر اصطدام وقع بين دراجة نارية وسيارة أفضى لوفاة سائق الدراجة النارية، حيث تم تحويله إلى قاعة حفظ الجثث بمستشفى الصبحة.

وتعرف طرقات ولاية الشلف منذ بداية الشلف حوادث مميتة بشكل مرتفع ومقلق للغاية، بداية بالاصطدامات التسلسلية مرورا بحوادث مرور الدراجات النارية المميتة، وصولا إلى السقوط في الأودية والمنعرجات، ما يتطلب مراجعة شاملة لملف حماية طرقات الولاية وتعزيز الإستراتيجية الأمنية والتوعوية لمواجهة موجة الحوادث المُتفاقمة.

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انتحار شاب بشرب “الأسيد” في أم البواقي

ج .ل

توفي الشاب (ز.ي) البالغ من العمر 26 سنة، في مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة مساء الجمعة، متأثرا بالإصابات الخطيرة التي تعرض لها، جراء تناوله نهار الخميس الماضي، لجرعات من مادة حمضية متمثلة في “الأسيد” وهذا بمدينة عين فكرون التابعة لأم البواقي، حيث تم تحويله في نفس اليوم، إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة أين مكث ساعات فقط، قبل أن يلفظ نهار الجمعة، أنفاسه الأخيرة.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن الحادثة الأليمة التي حلت بالعائلة والجيران، فإن الشاب الذي هو متزوج ويعمل بنّاء، أقدم على الانتحار ووضع حد لحياته، بسبب ظروف عائلية قاهرة، لم يتمكن من مقاومتها، رغم أنه معروف لدى سكان مدينة عين فكرون بالهدوء والاستقامة، وهو ما حير من عرفوه، وقد ودعوه ظهر السبت، في موكب جنائزي مهيب إلى مثواه الأخير بمقبرة سيدي اونيس، في وقت لازالت مصالح الأمن تواصل تحرياتها وتحقيقاتها في ملابسات حادثة الانتحار ودوافعها.