أخبار الجزائر ليوم السبت 13 ماي 2023

حجز 178 ألف قرص مهلوس، المؤبد والإعدام لشقيقين قتلا لاعب كرة

موازاة مع 785 غرام من الكيف المعالج بالعاصمة

الجمارك تحجز 178 ألف قرص مهلوس بميناء وهران

ف. ع

تمكنت مصالح الجمارك من حجز أكثر من 178 ألف قرص مهلوس بميناء وهران و785 غرام من الكيف المعالج بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد به السبت بيان للمديرية العامة للجمارك.

وأوضح المصدر أن أعوان الجمارك بالمفتشية الرئيسية للفرق التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بوهران-ميناء، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بوهران، تمكنوا من حجز 178.185 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

وجاء ذلك على إثر عملية تفتيش دقيق لسيارة قادمة من ألميريا (إسبانيا)، أين كانت الكمية المحجوزة مخبأة بإحكام على متنها، بمخبأ مهيأ خصيصا لإخفاء البضاعة المحظورة.

كما تمكن أعوان الفرقة المتنقلة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر-خارجية، من حجز 785 غرام من الكيف المعالج، إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية من عائدات الترويج على متن سيارة سياحية، يضيف البيان.

وتابع ذات المصدر أنه تم توقيف ثلاثة مخالفين وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة.

وحسب البيان، فإن هاتين العمليتين تكرسان يقظة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية، وتجندهم الدائم في سبيل مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية حفاظا على صحة وسلامة المواطن وحرصا على استتباب الأمن والنظام العموميين.

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تستخدم الأسلحة النارية والبيضاء في اعتداءاتها

وضع حد لنشاط عصابة أحياء بمستغانم

ق. م

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية مستغانم من وضع حد لنشاط عصابة أحياء متكونة من 8 أشخاص، حسبما أفاد به السبت، بيان للمجموعة الإقليمية لهاته المصالح.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت إثر تلقي مصالح الدرك الوطني لتبليغ عبر الرقم الأخضر 1055 مفاده وجود شجار بين مجموعتين من الأشخاص داخل قطاع الاختصاص.

وعلى الفور تدخل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين النويصي مدعمين بأفراد فرقتي الأمن والتحري لمستغانم وأوريعة، مما أسفر عن توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم.

وكللت هذه العملية بحجز بندقيتين تقليديتي الصنع وحاملة خراطيش جلدية بها 19 خرطوشة من عيار 12 ملم وسيوف وخناجر وألعاب نارية كانت تستعمل في المشاجرة، يضيف ذات البيان.

وحجزت ذات الفرق المتدخلة 11 هاتفا نقالا كان أفراد العصابة يستعملونها للاتصال فيما بينهم وللإعداد لعملياتهم الإجرامية، يضيف المصدر.

وبتهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية ومحاولة القتل العمدي وتكوين عصابة أحياء تم إعداد ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين وسيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من التحقيقات.

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الجانيان كانا تحت تأثير المهلوسات

المؤبد والإعدام لشقيقين قتلا لاعب كرة ببومرداس

سعيدة. م

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس حكما يدين شقيقين بعقوبة السجن المؤبد والإعدام عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في القتل العمدي، وهي الأفعال التي ارتكباها في حق لاعب كرة قدم في فريق خميس الخشنة منذ سنوات طويلة بعد خلاف بسيط بينهم تحول لشجار وانتهى بإزهاق روح.

وقائع قضية الحال تعود لتاريخ 15 ديسمبر 2021 حين وردت معلومات لدى مصالح أمن خميس الخشنة مفادها العثور على شخص مطعون بسكين في مناطق مختلفة من الجسم وتبين فور المعاينة أنه فارق الحياة، وباشرت المصالح ذاتها، البحث عن الجاني، وتوصلت للمتورطين بعد ساعات قليلة وتعلق الأمر بشقيقين شابين، وقد تم العثور على أداة الجريمة لدى أحدهما وبعد تحويلهما على التحقيق واستقاء تصريحات الشهود تبين أن الجريمة جاءت بسبب خلاف بسيط بين الجانيين والضحية “و. و” وهو لاعب كرة القدم بفريق خميس الخشنة عمره 27 سنة، بسبب هاتف نقال خاص بالمتهم الأول لما سقط خطأ من يد الضحية، فطالبه بدفع تكاليف إصلاحه. في حين اقترح الضحية تقاسم التكاليف، ليتحول الأمر إلى شجار تم فضه من طرف سكان الحي.

لكن المتهم لم يشف غليله ليعود إليه ويترصد لتحركاته بمشاركة شقيقه الذي أمسكه من الخلف وقام بطعنه بواسطة سكين من نوع “كران داري” في مناطق مختلفة من الجسم. من جهته، اعتبر ممثل النيابة الوقائع خطيرة بالنظر للظروف التي تمت فيها خاصة وأن التحقيقات أثبتت أن الجانيين كانا تحت تأثير المهلوسات، وعليه طالب بتسليط أقصى عقوبة.

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ضبط مسلحا بمطرقة

توقيف سارق محلات الذهب متنكرا بجلباب في وهران

خ. غ

أحبطت مصالح أمن دائرة بئر الجير في ولاية وهران، نهاية الأسبوع، مخطط سرقة تستهدف محلات بيع المجوهرات، مهندسها ومنفذها ثلاثيني، ضبط متنكرا في لباس امرأة من نوع جلباب، وبحوزته مطرقة للاستعانة بها في الإجهاز على ضحاياه قبل سلبهم ما في محلاتهم من ذهب.

وبحسب خلية الاتصال والعلاقات العامة لدى مديرية أمن ولاية وهران، فإن الموقوف يبلغ من العمر 36 سنة، ضبط في حالة تلبس وهو بصدد الإعداد لعملية سرقة بالطريقة سالفة الذكر، التي يتعين وفق خطته لتنفيذها تواجد الصاغة في محلاتهم جهارا نهارا، حيث أوضح ذات المصدر أن المعني تم الاشتباه في أمره، بداية من عرضه عليهم خاتما للبيع على أساس أنه من الذهب الخالص، في حين أنه في الحقيقة مجرد معدن مطلي بقشرة – بلاكيور -، وبمجرد أن يسترسل معهم في الحديث، يقوم بمباغتتهم بمطرقة حديدية، وجدت بحوزته أثناء القبض عليه، ليعتدي بها عليهم، وبالتالي، يسهل عليه سرقتهم دون مقاومة، مثلما ضبط لديه أيضا كيس بلاستيكي أسود اللون، في داخله لباس رجالي خاص بالعمل ونعل نسوي. فيما تم بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، تقديم المتورط في قضية الحال أمام العدالة.

في سياق آخر، أوقفت فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران في نفس الفترة، تاجر مواد صيدلانية ذات تأثير عقلي بطريقة غير شرعية، الذي ضبطت بحوزته كمية منها من نوع بريغابلين 300 ملغ، تقدر بـ 100 قرص، إلى جانب مبلغ 13 مليون سنتيم، يعد من عائدات الترويج، وعبوة غاز مسيل للدموع، ويتعلق الأمر بشخص في عقده الثالث، مبحوث عنه بموجب أمر بالقبض صادر ضده منذ مدة في قضية أخرى، بحيث جاءت عملية التوقيف بناء على معلومات مستقاة من الميدان، مفادها قيام المشتبه فيه بترويج الأقراص المهلوسة وسط الأحياء الشعبية، ليتم بعد مراقبة وترصد نشاطه الإجرامي، وضع خطة محكمة التنفيذ، أسفرت عن توقيفه في حالة تلبس، وبحوزته حقيبة يدوية سوداء اللون، عثر في داخلها عند تفتيشها على كمية من المهلوسات سالفة الذكر، ليتضح بعد تحويله إلى المصلحة وإخضاعه للتنقيط على مستوى قسم المحفوظات المحلية أنه مطلوب قضائيا بموجب أمر بالقبض عن تورطه في جريمة سرقة، وبعد استكمال الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، تم تقديمه هو الآخر أمام العدالة لمتابعته بالتهم المنسوبة إليه.

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ضبط صفيحة من “الكيف” بحوزة الموقوف

طالب يروّج المخدرات في جامعة خنشلة

طارق. م

كلل كمين محكم لعناصر الدرك الوطني، بالفرقة الإقليمية بالحامة، ولاية خنشلة، الخميس، بتوقيف طالب جامعي في الـ 21 سنة من العمر، يدرس في السنة الثانية جامعي، تخصص مالية وافتصاد، بجامعة عباس لغرور، بخنشلة، متلبسا بترويج المخدرات نوع القنب الهندي، على مستوي كليات الجامعة، وقد مكنت العملية، من استرجاع صفيحة من الكيف المعالج، كان الطالب بصدد ترويجها بالجامعة، قبل توقيفه متلبسا، ليفتح تحقيق في القضية، وسط ارتياح كبير لدى طلبة الجامعة وإدارييها، مطالبين السلطات وأعوان الأمن الداخلي، باليقظة والضرب بيد من حديد، في مثل هكذا أخطار تهدد صحة الطالب.

وبعد إخطار نيابة محكمة خنشلة، تنقل أعوان فرقة الدرك الوطني، إلى مقر إقامة الطالب ببلدية ششار، وتفتيش منزله، ليتم العثور على معدات تستعمل في تحضير المخدرات قبل ترويجها، وقد تم تحرير محضر جزائي في حق الطالب، على أن يقدم المتهم لاحقا أمام الجهات القضائية.

وكشف مصدر أمني، السبت للشروق، بأن العملية، جاءت بعد استغلال معلومات من داخل الحرم، اتضح بأنها صحيحة حول هذا الطالب، فجاء التوقيف ليؤكد تورطه في ترويج المخدرات والمهلوسات، داخل الحرم الجامعي بخنشلة، حيث تم تنشيط عنصر الاستعلامات، التحري في الموضوع، ليكشف محققون تسللوا وسط الطلبة بالزي المدني، هوية المشتبه فيه، وتم ساعتها إخطار الجهات المسؤولة بالأمر، ونصب كمين انتهى بتوقيف الطالب في حالة تلبس بترويج المخدرات، مع ضبط صفيحة كاملة من الكيف المعالج، كان بصدد تسويقها وسط طلبة الكليات المتواجدة بالجامعة، ليُحال بعدها على التحقيق في انتظار محاكمته لاحقا

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وفاة مهندس بعد إنقاذه طفلا من الغرق بتيزي وزو

رانية. م

اهتزت منطقة بوزقان بشرق ولاية تيزي وزو، مساء الجمعة، على وقع حادثة مأساوية، راح ضحيتها رب أسرة، بعد موقف بطولي قام به، اتجاه طفل كان يغرق على مرأى والده، في إحدى البرك المائية، حيث تمكن من إنقاذ الطفل وإخراجه سالما، في حين لقي حتفه وانتشل جثة هامدة من طرف مصالح الحماية المدنية.

الواقعة الاليمة حدثت حسب ما أوردته مصادر محلية، عشية الجمعة، حين عاد الضحية “ص.ط” البالغ من العمر 59 سنة من صلاة الجمعة واصطحب ابنه للتجول في غابة المنطقة، قبل أن يصل مسامعهما صوت استغاثة رجل وقع ابنه، في إحدى البرك المائية.

الضحية ودون أدنى تردد، استجاب لاستغاثة والد الطفل الذي بقي عاجزا دون حركة، وألقى بنفسه داخل البركة رغم أنه لا يجيد السباحة، وتمكن من إنقاذ الطفل وإخراجه لبر الأمان، إلا أنه عجز عن الخروج وعلق في الأوحال، ليلفظ أنفاسه الأخيرة على مرأى ابنه، وتمكنت مصالح الحماية المدنية من انتشال الجثة وتحويلها إلى مستشفى أقبو. الضحية حسب ذات المصادر، يقطن في قرية حورة ببوزقان، قدم في إجازة من عمله في الجنوب، حيث يعمل مهندس محروقات، وشاءت الأقدار أن يلقى حتفه بعدما أنقذ حياة الطفل.

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صور لأسلحة حربية تجرُ شابين من مالي إلى العدالة

مريم.ز

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق شابين من جنسية مالية، وجهت لهما تهم الانخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، بعد اكتشاف ضلوعهما ضمن حركة تنشط بشمال مالي.

وكان توقيف المتهمين بعد الاشتباه في تحركاتهما من قبل فرقة مكافحة الإرهاب، التي توصلت تحرياتها إلى أنهما منخرطان ضمن جماعة إرهابية مسلحة ناشطة بشمال دولة مالي، ويتعلق الأمر بالمدعو “ق.م” من جنسية مالية ويقيم بولاية تمنراست في إطار مزاولة عمله بإحدى الشركات الوطنية لإنتاج الزفت وتعبيد الطرقات إلى جانب المدعو “ل.ن”.

وتمكنت مصالح الأمن من تحديد هوياتهما، استنادا لمعلومات تحصلت عليها عن طريق عملية ترصد وتتبع قبل توقيفهما بولاية تمنراست، إذ عثرت خلال تفتيش هاتف نقال يخص المتهم الأول على صور التقطت له على متن سيارة رباعية الدفع رفقة عدة أشخاص يحملون أسلحة حربية من نوع كلاشينكوف، عليها رايات تحمل شعار حركة ناشطة شمال مالي، كما كشفت الخبرة التقنية التي أجريت على الهاتف وجود اتصالات ورسائل نصية ومحادثات صوتية مع أحد الأشخاص الناشطين بالحركة.

واعترف المتهمان أثناء استجوابهما خلال التحقيق أنهما تنقلا معا إلى مالي، وتلقيا تدريبات على استعمال الأسلحة الحربية بعد اقتناعهما التام بفكرة الجهاد، قبل أن يتراجعا عن تصريحاتهما السابقة لدى مثولهما بجلسة المحاكمة وتمسكا بالإنكار القاطع لما ورد بملف الحال، رغم مواجهتهما بالدلائل التقنية المدونة بمحضر التوقيف، كما فندا علاقتهما بهذه الحركة أو نشطاء بها.