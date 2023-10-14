أخبار الجزائر ليوم السبت 14 أكتوبر 2023

ضبط شبكة مختصة في تنظيم "الحرقة"، وفاة رجل وزوجته في حادث أليم

ضبط شبكة مختصة في تنظيم “الحرقة” بالعاصمة

مروان. س

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرغاية، بالجزائر العاصمة، من وضع حد لشبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وتوقيف 24 شخصا، من بينهم 11 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، كما تم حجز قارب نزهة ومحرك بحري وهواتف نقالة.

وتمت العملية من خلال اعتراض القارب في عرض البحر، على بُعد 4 كلم بحرا شمال شرق شاطئ الرغاية على الساعة الثالثة صباحا من طرف قوات حرس السواحل الجزائرية، المحطة البحرية الرئيسية بالجزائر، وإنقاذهم بعد أن عثروا عليهم تائهين، وتسليمهم للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرغاية.

وبعد تحقيق أفراد الفرقة، تم التوصل إلى منظمي الرحلة وهما شخصان يقومان بتوصيل الأشخاص إلى دولة إسبانيا مقابل مبالغ مالية تصل إلى 40 مليون سنتيم للشخص الواحد.

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بعد طرد المتهم بالاعتداء على الأستاذ من الجامعة

الحبس المؤقت للطالب قبل محاكمته يوم الأربعاء

س. ع

أصدر القاضي الجزائي بمحكمة بئر مراد رايس، مساء الخميس، أمرا يقضي بإيداع الحبس المؤقت للمتهم بالاعتداء على الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق سعيد حمدين، منتصف الأسبوع الفارط.

وجاء أمر الإيداع بعد مثول الطالب المتهم، صباح الخميس، أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإحالته مباشرة على جلسة المثول الفوري للمتهمين الموقوفين، حيث أصدر إثرها القاضي أمرا بإيداع المتهم الحبس في انتظار محاكمته المقررة هذا الأربعاء، على جريمة الضرب والجرح ضد موظف أثناء تأدية عمله، وهذا بعد أن قدّمت هيئة دفاع الضحية وكذا كلية الحقوق، التي تأسّست طرفا في القضية بجانب الأستاذ، طلبا إلى هيئة المحكمة لتأجيل القضية.

سابقة الاعتداء الخطيرة على الأستاذ داخل الحرم الجامعي، لاقت استنكارا واسعا داخل المحكمة، حيث تعاطف محامون مع الأستاذ المعروف بحسن أخلاقه وسيرته الطيبة، طوال أكثر من 13 سنة من التعليم في الجامعة، دفعت بأحد الأساتذة المحامين إلى التأسس في القضية إلى جانب أستاذه في الكلية، دون مقابل، بينما قررت أستاذة محامية، كانت متأسّسة للدفاع عن المتهم، إلى الانسحاب من القضية، في لفتة استحسنها الجميع.

وكان أساتذة وعمال كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1 بسعيد حمدين، قد نظّموا وقفة احتجاجية بساحة الكلية، مباشرة بعد تعرض زميلهم لاعتداء وحشي من أحد طلبته، الذي ترصده عند خروجه من قاعة التدريس، ليطرحه أرض وينهال عليه بوابل من اللكمات، سبّبت له عجزا مرضيا.

وفي انتظار محاكمة المتهم هذا الأربعاء، قرر مجلس التأديب لكلية الحقوق المنعقد يوم الأربعاء طرد الطالب نهائيا من الجامعة، كعقوبة تأديبية بعد مثوله أمام المجلس، واعترافه بواقعة الضرب، ليكون عظة وعبرة.

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وفاة رجل وزوجته في حادث أليم بسطيف

سمير مخربش

لقي السبت، رجل وزوجته حتفهما في حادث مرور مروع بسطيف، بعد اصطدام سيارتهما بشاحنة من الوزن الثقيل.

الحادث وقع على الطريق السيار، بالقرب من محطة الخدمات البابور، أين اصطدمت سيارة سياحية من نوع “رونو سامبول” بشاحنة ذات مقطورة كانت تسير في اتجاه قسنطينة، وكان ذلك في حدود الساعة الخامسة صباحا.

وحسب شهود عيان، فإن الاصطدام كان عنيفا، حيث ارتطمت السيارة بالشاحنة ثم بالجدار الفاصل، في مشهد مفزع تحطمت على إثره مقدمة السيارة عن آخرها.

وأودى الاصطدام بحياة السائق البالغ من العمر 31 سنة، وزوجته البالغة من العمر 25 سنة، واللذين فارقا الحياة في مكان الحادث وهما حديثا الزواج.

وقد تدخل رجال الحماية المدنية لتحويل جثتي المرحومين إلى المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف، في الوقت الذي فتحت مصالح الدرك تحقيقا في ملابسات هذا الحادث الأليم.

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استرجاع 14 قطعة نقدية أثرية تعود إلى حقب زمنية قديمة بخنشلة

س. ع

تم بخنشلة استرجاع 14 قطعة نقدية أثرية تعود إلى حقب زمنية قديمة من أشخاص ينشطون ضمن شبكات المتاجرة غير المشروعة بالآثار.

وحسب مدير الثقافة والفنون بالولاية، محمد العلواني، فإن قطاع الثقافة قد استرجع بالتنسيق مع السلطات الأمنية والقضائية بحر الأسبوع الجاري 14 قطعة نقدية أثرية تم ضبطها من طرف المصالح الأمنية لدى أشخاص ينشطون ضمن شبكات المتاجرة في الآثار.

وأضاف ذات المصدر أن من بين القطع النقدية التي تم استرجاعها توجد قطعتان نقديتان ثمينتان ونادرتان مضروبتان من الذهب الخالص ولهما قيمة تاريخية وأثرية كبيرة، حيث صنعتا منتصف القرن الخامس الميلادي.

كما أفاد نفس المتحدث، بأن تقرير الخبرة المنجز من طرف أحد خبراء الآثار المعتمدين من طرف مجلس قضاء خنشلة قد أكد بأن الأمر يتعلق بقطعة نقدية ذهبية باسم فلانتنيانوس الثالث (455-419 م)، في حين أن القطعة الذهبية الثانية باسم الإمبراطور تيدوسيوس الثاني (450- 401 م).

واستنادا للسيد العلواني، فإن مديرية الثقافة والفنون ستقوم بإيداع القطع النقدية الـ14 المسترجعة من طرف المصالح الأمنية على إثر عمليات نوعية شنتها ضد عصابات تهريب الآثار إلى إدارة المتحف الوطني العمومي الإخوة الشهداء بولعزيز بخنشلة من أجل تعزيز رصيد ذات المؤسسة الثقافية.

وذكر ذات المصدر، بأنه قد تم منذ بداية السنة الجارية استرجاع 43 قطعة نقدية أثرية تؤرخ لحقب تاريخية مختلفة منها 4 قطع نقدية ذهبية و39 برونزية، مثمنا في هذا الصدد جهود السلطات الأمنية والقضائية في محاربة الحفريات غير المرخصة وعمليات الاتجار غير المشروع بالآثار، وذلك في إطار ردع ومكافحة جريمة المساس بالممتلكات الثقافية.

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مع انطلاق عمليات زراعة الكلى بمستشفى بوهران

أم تمنح كليتها لابنها وشقيقات يتسابقن لإنقاذ إخوتهن

سيد احمد فلاحي

انطلقت الجمعة، بشكل رسمي من جديد عمليات زراعة الأعضاء على مستوى المؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر 54 بوهران، بعد سنوات من الانقطاع، هذه المرة كانت البداية مع برمجة أكثر من 10 عمليات زراعة للكلى، تحت إشراف المدير العام للمؤسسة الاستشفائية أول نوفمبر، وبحضور رئيس الوكالة الوطنية لزراعة الأعضاء السيد “شاوش حسين”، في جو مفعم بالأحاسيس والشعور الممزوج بالفرحة والحزن، لما عاشه الجميع من مواقف إنسانية لأم تتبرع بكليتها لابنها المريض، وشقيقات يهدين كلاهن لأخواتهن المريضات، ما رسم لوحات خالدة قمة في الإنسانية والتضحية.

وحسب ما أكده البروفيسور “يوسفي مصطفى” رئيس مصلحة المسالك البولية وأمراض الكلى بمستشفى أول نوفمبر، فإن المصلحة شرعت من جديد في إجراء العمليات الجراحية الخاصة بالكلى، بعد فترة انقطاع طويلة جراء جائحة كورونا، بفضل توفر كل الظروف المادية والبشرية اللازمة، معربا عن سعادته رفقة الطاقم الطبي، بإعادة الأمل في نفوس الكثير من العائلات، في صورة أسرة قدمت من ولاية معسكر، حيث لديها ابن يبلغ من العمر 22 سنة، يعاني من القصور الكلوي، قضى سنوات رهينة آلات التصفية، بمعدل ثلاث عمليات تصفية للدم في الأسبوع، حتى تضاءلت كل مساعي شفائه، ليأتي الفرج من بعيد، وتفتح صفحة جديدة، بفضل والدته صاحبة الـ47 سنة، والتي قررت التبرع بكليتها ليعيش ابنها ويطلّق نهائيا حياة الغبن، وسط سعادة الطاقم الطبي، ودموع حارقة للحاضرين، ومثال آخر قمة في الوفاء والأخوة متعلق بثلاث شقيقات، كل واحدة منهن تبرعت بكليتها إما لأخ أو لأخت، ما يبرز مدى قوة الأواصر الأسرية والأخلاقية والإنسانية التي سيحفظها التاريخ، والتي من شأنها التشجيع على التبرع بالأعضاء مادام الإسلام لا يمانع في ذلك، بل ويعتبر ذلك قمة في الرحمة.

وفي ذات السياق، كشف مدير المؤسسة الاستشفائية عن مشروع جديد لزراعة الكلى لدى الأطفال الصغار بالتنسيق مع مستشفى “كنستال”، هذا المشروع لا يزال قيد الدراسة والتنسيق بين مختلف المصالح الطبية والجهات المعنية، مشيرا إلى أن كل عمليات الزراعة منذ انطلاقها سنة 2014 كانت ناجحة، وتعتبر خطوة نحو تحسين جودة العمليات وإنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة، فقد تم تسجيل 25 عملية زراعة خلال سنة 2021، و16 عملية أخرى خلال سنة 2022.

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وضع مقلق للنقل بوهران

ناقلون يرقصون وآخرون يناورون أثناء السياقة

سيد احمد فلاحي

لم تمض فترة كبيرة على الدخول الاجتماعي، حتى ظهرت مشاكل النقل، التي نغصت يوميات المواطنين، مع حافلات الركاب غير الصالحة بتاتا للنقل، أين تتجلى مظاهر البداوة والقدم عليها، حافلات بدون كراس، لتعوض بمقاعد خشبية وأخرى حديدية، حتى يتسنى للركاب الجلوس عليها، في حين هناك أخرى كثيرة العطب، تتوقف بين محطة وأخرى، ومع ذلك يعمل بعض السائقين على القيام بمناورات خطيرة، واعتماد السرعة الجنونية التي تتسبب في حوادث مرور مروعة، وهو ما دفع بالكثير من المواطنين، إلى تقديم شكاوى ضد الناقلين المتهورين، على مستوى مكتب الشكاوى بمديرية الأمن الولائي .

وفي سياق الحديث، ذكرت سيدة وهي عاملة بالقطاع الخاص، أنها باتت تعاني الأمرين، كلما استقلت إحدى حافلات النقل الحضري، خاصة التي تشتغل على خط 11 و51، التي تعتمد على السباق الجنوني من أجل الوصول باكرا، والظفر بزبائن جدد، وهو ما صار يعرض حياة الركاب للخطر، نتيجة حوادث اصطدام عنيفة، تنتهي بإصابات وسط الركاب والأمثلة كثيرة، متسائلة عن سبب هذا التغافل عنهم من طرف مديرية النقل التي وجب عليها الخروج للميدان، ورصد التجاوزات التي صارت تمارس أمام الملأ، وما يلفت الانتباه أكثر، هو تدوين تلك اللحظات الجنونية ونشرها على صفحات الفايسبوك، ساقة يقودون حافلات بدون استعمال أياديهم، في قمة الاستهتار، في حين وصلت درجة التقاعس والجنون لغاية ترك المقود والرقص على أنغام الموسيقى .

من جهة ثانية، علمت الشروق من مصادر من مديرية النقل، أنه تم تقديم أزيد من 130 ناقل، ينشطون على مستوى الخطوط الحضرية بولاية وهران، أمام لجنة العقوبات الإدارية بمديرية النقل، بعد ما تورطوا في تجاوزات كثيرة، بما فيها، عدم احترام نقاط التوقف ونقل الركاب من نقاط غير مرخصة، إلى جانب السرعة المفرطة، تغيير المسار المحدد للخط وعدم إتمامه، فضلا عن مخالفات متعلقة بغياب النظافة داخل الحافلات وإدخال عليها تعديلات خطيرة، تزيد من درجة الخطورة التي تهدد سلامة الركاب، وممكن جدا أن تساق الكثير من الحافلات إلى المحشر، في خطوة ردعية لفرض النظام بهذا القطاع الهام الذي صار يعاني من تهور بعض الناقلين .

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يموّن أصحاب القصابات والمطاعم باللحوم

شاب يفتح مذبحا سريا داخل منزله بسطيف

سمير مخربش

قام شاب ببلدية عين ولمان بولاية سطيف، بفتح مذبح غير شرعي داخل منزله، الذي حوّله إلى نقطة تموين لأصحاب القصابات والمطاعم، الذين يفضّلون العمل بالطرق غير السليمة، والتلاعب بصحة المستهلك في ظروف لا تتقاطع إطلاقا وشروط النظافة.

هذا الشاب، البالغ من العمر 29 سنة، أسّس مشروعا متكاملا لذبح المواشي يضاهي المذابح البلدية وينافس العاملين في الميدان، لكن بطريقة سرية وغير شرعية لا يحكمها أي معيار.

وقد اعتاد الشاب على القيام بمختلف عمليات الذبح المتعلقة بالمواشي سواء كانت من الأبقار أو الأغنام وكذلك الدواجن، وجهز المكان بكل الوسائل الضرورية لتسهيل عمليات الذبح، وكذا الأدوات والأجهزة المتعلقة بالحفظ والتبريد، ليباشر العمل بطريقة عشوائية لا يحكمها ضابط ولا ضمير بالاستعانة بين الحين والآخر ببعض الشباب.

وفور تسرب معلومات إلى مصالح الدرك حول هذا النشاط، تم ضبط الإجراءات القانونية ووضع خطة ميدانية توّجت بعملية مداهمة لمنزل المتهم، الذي استغل المساحة الشاسعة لمسكنه ليحولها إلى مذبح سري ينشط بأبواب مغلقة. ووقف رجال الدرك خلال العملية على كمية هائلة من مخلفات الذبح، والمتمثلة في 55 قنطار من شحم الخروف، وما يفوق الـ7 قناطير من الكبد ومواد أخرى، وهي كلها مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، بسبب فسادها، كما عثرت فرقة الدرك الوطني على آلات وأجهزة تستعمل في الذبح والسلخ والتخزين، حيث بلغت قيمة المحجوزات 643 مليون سنتيم.

وتبين أن المعني اعتاد على ممارسة هذا النشاط منذ مدة ليست بالقصيرة، وكان مصدرا حيويا للجزارين وأصحاب المطاعم، خاصة تلك التي اشتهرت ببيع كبد الخروف الذي يلقى إقبالا كبيرا بالمنطقة، وهو النوع الذي يشتهيه الزبائن دون علمهم بمصدر البضاعة.

وقد جاءت مثل هذه النشاطات تماشيا مع الرواج الذي يعرفه الشواء بمنطقة عين ولمان المشهورة وطنيا بألذ اللحوم وأطيبها، مع مهارة العاملين في هذا الميدان، والذين عرفوا أيضا بتقديم لحوم طازجة وجيّدة لزبائنهم مع احترامهم للأطر القانونية وإجراءات الذبح والحفظ، لكن بعض الباعة الطفيليين يفضّلون توفير اللحوم بطريقة غير قانونية، وممارسة نشاط الذبح في مستودعات مغلقة بعيدة عن أنظار الرقابة دون الخضوع لأي معايير، وهو النشاط الذي يزداد تعقيدا عندما يتعلق الأمر بكبد الخروف المعروف بسرعة التلف.

يذكر أن رجال الدرك قاموا، على الفور، بحجز البضاعة والعتاد، وتشميع هذا المذبح السري وتطبيق الإجراءات القانونية ضد صاحبه، كما قامت المصالح البلدية بحرق المادة الفاسدة المحجوزة.