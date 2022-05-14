أخبار الجزائر ليوم السبت 14 ماي 2022

إحباط محاولة "حرقة" لأسرة، غرق طفل في بئر

إحباط محاولة “حرقة” لأسرة من ثمانية أفراد بالطارف

س. ك

تمكنت عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري الخارجي بالشط بولاية الطارف، السبت، مدعمين بعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالشط، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية مع توقيف ثمانية أشخاص من عائلة واحدة، أعمارهم ما بين الخامسة عشر والخمسين سنة، من بينهم فتاة وقاصر، ينحدرون من مدينة بشرق البلاد، وهم من أسرة واحدة، المعنيون كانوا بصدد محاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة انطلاقا من شواطئ البطاح، وجرى خلال العملية حجز حقائب ظهر ومبالغ مالية من العملتين الوطنية والأجنبية وهواتف نقالة.

وجرى تحويل الموقوفين إلى مقر الأمن الحضري ومباشرة الإجراءات القانونية فتح تحقيق في القضية للتوصل إلى مدبري هذه الرحلة، وأنجزت لهم ملفات قضائية متعلقة بمحاولة الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

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ستيني كفيف يتعرض لاعتداء مسلح عند باب المسجد بالعاصمة

ف.ن

تعرض ستيني كفيف لاعتداء بسلاح ابيض على مستوى الرقبة، عند مدخل مسجد أسامة بن زايد في حي طويلب ببلدية براقي في العاصمة.

وقال شهود عيان لـ”الشروق”، إن الاعتداء الذي جرى قبيل صلاة الصبح، الخميس الماضي، تم من طرف شخص قد يكون مصابا باضطراب عقلي يقيم بجوار المسجد، وترصد للضحية وقام بالاعتداء عليه على مستوى الرقبة، ليتدخل الحاضرون لنقل الضحية لتلقي العلاج. وأكد المصدر، أن المعتدي لا يزال طليقا، ودخل المسجد، مع صلاة الجمعة، حاملا سكينا، مع احدث حالة اضطراب داخل المسجد، خشية تكرار الاعتداء على المصلين، ليتم إخراجه بالقوة.

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وفاة سائق إثر انقلاب جرار بعين الدفلى

م. المهداوي

لقي سائق، يبلغ من العمر 37 سنة حتفه، على الفور، صباح الجمعة، في حادث مرور خطير، وقع على مستوى فرقة الطواهرية ببلدية جمعة أولاد الشيخ جنوب عاصمة ولاية عين الدفلى.

وبحسب مديرية الحماية المدنية، فقد وقع الحادث في حدود الثامنة صباحا من يوم أمس الجمعة، بعد انحراف جراره الفلاحي وانقلابه مباشرة بمنحدر خطير.

وتدخل أعوان الحماية المدنية لنقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مكور حمو بعين الدفلى، بينما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في حيثيات الحادث.

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سكنات للخواص بأوعية عقارية عمومية

الوكالة العقارية لبلعباس متهمة بـ”التعدي” على أملاك الدولة

زواوية. ق

أوقفت مديرية أملاك الدولة بولاية سيدي بلعباس أشغال إنجاز مشروع 64 وحدة سكنية (1+1) في صيغة الترقوي الحر، التي اطلقت أشغالها الوكالة العقارية منذ أشهر، عقب ما وُصف بـ”تعدي” هذه الأخيرة على الوعاء العقاري الكائن بالقرب من مركز بريد الزاوية بحي سيد الجيلالي، من دون إتمام الإجراءات القانونية والإدارية لحيازته، حسب ما علمته “الشروق اليومي” من مصدر موثوق، أكد أن مديرية أملاك الدولة لم تهضم هذا الإجراء، وسارعت إلى توقيف الأشغال إلى حين تسوية وضعية العقار.

وقد كشف المصدر ذاته أن مديرية أملاك الدولة وجهت اعذارا إلى مصالح بلدية سيدي بلعباس بسبب قيام هذه الأخيرة بمنح تصريح البناء للوكالة العقارية من دون استيفاء ملفها للإجراءات المطلوبة، حيث هددت ضمن برقية في هذا الشأن، بمقاضاة البلدية في حال تسليمها لتصريح آخر معدل من دون الفصل في هذا الملف. وطالبت مديرية أملاك الدولة الوكالة العقارية بتسديد قيمة العقار بالسعر المتداول في السوق، مع مراعاة نوعية السكنات التي ستشيد عليه، كونها ستكون ذات طابع ترقوي حر. مشددة على عدم التساهل برفع التجميد عن تصريح البناء إلا في حال اقتناء العقار ودفع ثمنه كشرط أساسي لإعادة إطلاق أشغال هذا المشروع المتوقف.

يجري هذا في الوقت الذي تسعى فيه مديرية أملاك الدولة لإعادة معاينة أملاكها التي تقول إن الوكالة العقارية استولت عليها، إذ أشار ذات المصدر، إلى وجود أكثر من مشروع قامت الوكالة ببنائه وتسليمه للمستفيدين منه في السنوات الماضية بطريقة غير قانونية، وحتى من دون نقل ملكية تلك الأراضي، وهذا بالتواطؤ مع بعض الإطارات بالمديرية المعنية قبل مجيء المدير الجديد، الذي اكتشف هذه التجاوزات عند محاولته تطهير الوعاء العقاري بالولاية.

بالمقابل، تحاول الوكالة العقارية إيجاد حلول تسمح لها بإعادة تفعيل أشغال المشروع السكني، هذا المشروع الذي كانت تعول عليه كثيرا من أجل توفير بعض المداخيل، خاصة أن هذه السكنات يزيد ثمن الواحدة منها على 800 مليون سنتيم، قصد التكفل بمشاريعها الأخرى المتوقفة، لاسيما في ظل عجزها عن بيع 300 سكن عمومي ترقوي بحي الصخرة الذي انتهت من أشغال إنجازه من دون تحديد المستفيدين، وبالتالي تحرير العقود الابتدائية على التصاميم، لتجد نفسها في موقف صعب بسبب رفض المستفيدين تسديد مبلغ السكنات دفعة واحدة. يحدث هذا في ظل الضغوطات التي يمارسها المقاولون على الوكالة العقارية من أجل تسديد مستحقاتهم المالية المتراكمة عليها والتي فاقت 80 مليار سنتيم.

وضعية مزرية لم تمر عليها لجنة السكن والتعمير بالمجلس الشعبي الولائي مرور الكرام، بل تضمن تقريرها انتقادات لاذعة للوكالة سواء من ناحية نوعية الأشغال أو حتى التأخر في تسليم الوحدات، لتجد بذلك الوكالة العقارية لولاية سيدي بلعباس نفسها وسط انتقادات كثيرة وقضايا عديدة في العدالة، أثرت على صورتها وباتت تتهددها بالإفلاس.

ومن جهتها رفضت إدارة الوكالة العقارية بسيدي بلعباس في اتصال هاتفي مع الشروق تقديم أية توضيحات حول مشكلة الأرضية التي احتضنت مشروع 64 وحدة سكنية في صيغة الترقوي الحر، واكتفت بالتأكيد على أن أشغال المشروع متوقفة لوجود مشاكل في التراخيص، رافضة منح تفسيرات أكثر بحجة أن مديرة الوكالة العقارية هي الوحيدة المخول لها الإدلاء بالتصريحات، والأخيرة غائبة عن عملها لخروجها في عطلة، حيث من المنتظر أن تستأنف مهامها في 22 من الشهر الجاري، وقد حاولت الشروق الاتصال بالهاتف النقال للمديرة إلا انه كان مغلقا.

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ارتفاع حصيلة المجزرة المروية بالوادي إلى تسع وفيات

واج

ارتفعت حصيلة الضحايا إلى تسع (09) وفيات في حادث المرور الذي وقع صباح يوم الجمعة في حدود الساعة 10:00 على مستوى الطريق الوطني رقم (16) الرابط بين ولايتي الوادي وتبسة، حسب ما أفاد به مدير الحماية المدنية.

ويتعلق الأمر بجريحين من مجموع أربعة (04) جرحى لفظا انفاسهما متأثرين بإصابتهما البليغة بمصلحة الاستعجالات بحي 08 ماي بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بن عمر الجيلاني بالشط بوسط المدينة، حسب ما أفاد به مصدر طبي.

ووقع حادث المرور المميت إثر اصطدام مباشر وعنيف بين سيارتين سياحيتين على بعد 10 كلم باتجاه ولاية تبسة بقرية “الدويلات” التابعة اقليميا لبلدية بن قشة التي تبعد 160 كلم شرق شمالي عاصمة ولاية الوادي نتيجة السرعة المفرطة والفقدان الكلي للسيطرة على المركبة حسب التحقيقات الأولية، كما أوضح الرائد أحمد بادجي. وقد تم نقل الجثث على إثرها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بن عمر الجيلاني بوسط المدينة، فيما تلقى الجرحى الأربعة (04) الإسعافات الأولية بمكان الحادث قبل نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بذات المؤسسة الصحية، أين فارق الحياة جريحان وهما تحت العناية الطبية المركزة حسب نفس المصدر. وأضاف ذات المصدر أن ضحايا حادث المرور التسعة (09) منهم سبعة (07) حسب الحصيلة الأولية لقوا حتفهم في نفس المكان والجريحان أعمارهما (04 سنوات و60 سنة). وكانت المصالح الأمنية المختصة قد باشرت تحقيقا أمنيا معمقا لمعرفة أسباب وملابسات حادث المرور.

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غرق طفل في بئر بعين الدفلى

م. المهداوي

هلك طفل الجمعة إثر غرقه في مياه بئر تقليدي على مستوى فرقة العوايس ببلدية جمعة أولاد الشيخ في عين الدفلى، الضحية يبلغ من العمر 13 سنة وتم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “مكور حمو” بعين الدفلى من قبل أعوان الحماية المدنية لمدينة جليدة، بينما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث الذي يعد الثاني من نوعه بولاية عين الدفلى عقب غرق طفل من نفس العمر بمياه واد الحد ببلدية عريب خلال 24 ساعة ما يتطلب المزيد من الحيطة والحذر من قبل الأولياء الذين تعود مسؤولية غرق أبنائهم لهم بالدرجة الأولى في ظل ارتفاع الحرارة وحاجة الشباب لمواقع الاستجمام التي تبقى مفقودة بشكل كبير بولاية عين الدفلى.

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منتحل صفة مستشار بالمحكمة العليا أمام القضاء

ب. عبد الرّحيم

شهدت أروقة محكمة عين بوسيف بالمدية هذه الأيام تردد منتحل شخصية مستشار لدى المحكمة العليا للإمضاء بصفة دورية منذ مثوله أمام ذات المحكمة، حيث وضع تحت الرقابة القضائية في انتظار مثوله مرة أخرى أمام القضاء في نهاية الشهر الجاري.

المعني له عدّة قضايا – حسب مصادرنا – احتال فيها على ضحاياه بعد ما يتوسط والده عنده لمساعدتهم في المحاكم وترجيح الكفة لصالح المتقاضين، حيث لم يقدمه على أنه ابنه، بل على أساس أنه موظف سام لدى المحكمة العليا برتبة مستشار لدى هذه الأخيرة، وبعد ما أخذ ما يقارب المليار سنيتم من والد أحد المحبوسين نظير تبرئته من القتل بع دما رمى شابا بحجر أفضى إلى وفاته وهو موقوف بجرم الجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، حيث وبدل تبرئة الشاب صدر في حقه حكم قاس ما جعل عائلته تضغط على الوالد الذي اضطر إلى تقديم ابنه على أنه مستشار لدى المحكمة العليا قبل مثولهما أمام قضاء عين بوسيف، ليتم إحالة ملفه على محكمة الجنح بعين بوسيف بعد تأجيل القضية لمرتين، أين برمجت الجلسة نهاية ماي الجاري.

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انتحار شاب ببرج الحواس في جانت

ب.طواهرية

اهتزت مدينة برج الحواس بولاية جانت على حادثة فريدة من نوعها بإقدام شاب على الانتحار بتعليق نفسه بحبل، ما أدى إلى وفاته، ووقعت الحادثة أمس الأول بعد صلاة الجمعة مباشرة، ويبلغ الشاب الذي وضع حد لحياته، 22 عاما. وفيما لا تعرف الأسباب الحقيقية التي دفعت هذا الشاب لهذه الفعل الذي يحدث لأول مرة بالمدينة، إلا ان بعض المصادر تتحدث عن علاقة عاطفية تكون وراء الحادثة. هذا وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مدينة جانت، في انتظار اخضاعها للفحص من طرف الطبيب الشرعي الذي تم استدعاءه من مستشفى مدينة ايليزي.

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يحاول الانتحار بالحمض وقطع أوردة يده

ب.ع

عاش حي دغبوج المانع، ببلدية حامة بوزيان بولاية قسنطينة، زوال أمس السبت، حادثة انتحار غريبة، كان بطلها شاب في السادسة والعشرين من العمر، يدعى ق.ع، الذي قام بشرب كمية كبيرة جدا من الأدوية العصبية وأتبعها بمادة كاشطة عبارة عن “أسيد”، ثم جرّ أسنان خنجر على مستوى أوردة ساعد اليد اليسرى، مصالح الحماية المدنية التي تدخلت بسرعة فأسعفت الشاب من خلال توقيف نزيف الدماء على مستوى يده، ونقلته إلى مستشفى ديدوش مراد على بعد خمسة كيلومترات من مكان حادثة محالة الانتحار، وحسب مصادر صحية فإن حالة الشاب متدهورة جدا وهو في حالة غيبوبة.

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حديث عن ضمّ مساحة المركز التجاري المجاور إلى منتزه الصابلات

تحضيرات لتهيئة مواقع النزهة لاستقبال موسم الاصطياف بالعاصمة

راضية مرباح

شرع والي العاصمة في سلسلة خرجات ميدانية للوقوف على كافة الترتيبات والأشغال الجارية على مختلف المواقع المخصصة للراحة والترفيه والتسلية لاستقبال الوافدين والمصطافين من مختلف مناطق الوطن، تزامنا مع اقتراب موسم الاصطياف الذي لا يفصلنا عنه سوى أيام قليلة، حيث أسدى تعليمات لإتمام مختلف الأشغال السارية قبل إعطاء إشارة انطلاق الموسم، لاسيما ما تعلق منه بتلك الجارية على مستوى الجهة المقابلة للمسجد الأعظم، فضلا عن منطقة سيدي فرج التي تتطلب تهيئة للطرقات وتدعيم الإنارة العمومية وغيرها من المواقع الأخرى.

والي العاصمة الذي وقف نهاية الأسبوع، على العديد من محطات النزهة الشواطئ حيث تفقد آخر التحضيرات التي تشرف عليها مختلف الجهات الموكل لها المهمة، أعطى تعليمات خلال زيارته لسيدي فرج، المنطقة السياحية التاريخية، إلى ضرورة الإسراع لتهيئة الطريق المؤدي إلى الموقع مع توفير الإنارة الحديثة، إلى جانب ضرورة الاهتمام بجانب التشجير وتزيين المساحات الخضراء، لموقع يمكن أن يحتضن الاحتفالات المخلدة لعيد الاستقلال كما أعطى معبد تعليمات أخرى من أجل تزيين كل الواجهة القريبة من دار الأوبرا بأولاد فايت مع إصلاح الطرقات المؤدية إلى هذا المعلم الثقافي والترفيهي.

وفي سياق آخر، علمت “الشروق” من مصادر غير مؤكدة، إمكانية حدوث بعض التغييرات على واجهة منتزه “الصابلات” بالعاصمة في قادم الأيام، من خلال دمج المساحة المجاورة له والتي ظلت تحمل المركز التجاري “ارديس” الذي يمكن أن يختفي أو يحول إلى وجهة أخرى، لتضم المساحة الإجمالية إلى الموقع المقابل للمسجد الأعظم المطل على الساحل الشرقي للعاصمة.

وتشير الأصداء ذاتها التي أشارت إلى أن الحديث كثر بالمنطقة حول دمج موقع المركز التجاري إلى منتزه الصابلات، ليربط بالمساحة المجاورة له والمقابلة للمسجد الأعظم والتي تعرف هي الأخرى حاليا عملية تهيئة واسعة كانت محل زيارة من طرف الوالي معبد خلال الفترة الأخيرة من أجل الإسراع في وتيرة الأشغال، وأضافت المصادر نفسها أنه لا أحد يملك أخبار مؤكدة حول الأخبار التي تروج بالمنطقة.

ولمعرفة صحة المعلومة، اتصلت “الشروق” بمؤسسة “اوبلا” غير أن التصريحات الصادرة عنها لم تنف أو تؤكد الخبر سوى القول بأن مهام أو حدود المؤسسة تنتهي عند مسبح منتزه الصابلات الحدودي مع المركز التجاري، ولا دخل للمؤسسة بما هو خارج عن إطار حدودها.

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قالوا إن المشروع يسير بوتيرة بطيئة وهو شبه متوقف

مكتتبو 1200 سكن عدل 2 حوش بايزيد بالمدية يطالبون بلجنة تحقيق

أحمد عليوة

رفع مجددا مكتتبو موقع 700+500 سكن “عدل 2″، سيدي أعمر “حوش بايزيد” ببلدية وزرة في ولاية المدية، نداء استغاثة إلى وزير السكن والعمران، ووسيط الجمهورية بالولاية وكذا والي المدية، التمسوا من خلاله تدخلهم العاجل للنظر في قضيتهم وإيجاد حل سريع لها في أقرب الآجال.

وجاء في نص الشكوى، الموجهة من طرف جمعية حي بايزيد 1200 مسكن “عدل 2” إلى السلطات المعنية، تلقت “الشروق” نسخة منها، أنه “تبعا لإرسالهم الموجه إليهم بتاريخ 29 /01/2022، المتضمن شكوى وطلب تدخل بخصوص موقع 700+500 وحدة سكنية، إلا أنه لم يظهر للعيان أي نية لإكمال المشروع، باعتباره يسير بوتيرة بطيئة جدا من طرف الشركة التركية أسلان التي قامت بتوزيع الأشغال على ما يفوق 30 مقاولة إنجاز مختلفة، كل في إطار اختصاصها دون الالتزام معهم ماديا، ما تسبب في شلل كلي للمشروع منذ أشهر عديدة”.

وطالبت الجمعية وزير السكن، محمد طارق لعريبي، بـ”إيفاد لجنة تحقيق في أقرب وقت ممكن، من أجل التحقيق مع الشركة المذكورة، التي أصبحت حديث جميع المكتتبين، وهذا للوقوف على التأخر الممنهج من طرف الشركة صاحبة المشروع، التي وجه إليها إعذار واحد فقط بتاريخ 03/01/2022، دون توجيه إعذارات أخرى، أو حتى فسخ عقدها طبقا للقوانين التي تحكم الاتفاقيات الدولية، لكونها فشلت في إدارة المشروع”، تضيف الشكوى.

وأضافت جمعية حي بايزيد 1200 مسكن “عدل 2” أنها تتابع المشروع يوميا، وذلك من خلال المعاينات الميدانية التي تقوم بإعدادها كل 15 يوما من أجل تبيان وضعية الأشغال بالموقع، التي تبين أنه منذ شهرين من المعاينة تم ملاحظة تقدم ضعيف جدا في الموقع، كما هو مبين في محاضر المعاينة المرفقة بالصور الفوتوغرافية المرفقة مع الشكوى، مشيرة إلى أن تجزئة 700 سكن على مشارف النهاية، تحصل أصحابها على أوامر الدفع للشطـر الرابع والأخير، بتاريخ 27/10/2021، الذي يثبت ـأن السكنات جاهزة، وقابلة للاستلام في أي لحظـة، غير أنه إلى غاية اللحظة، لم يتم استدعاء المكتتبين من طرف الموثقين.. أما بخصوص تجزئة 500 سكن، فهي تسيير ببطء، خاصة في التهيئة الخارجية التي تشهد تأخرا كبيرا مقارنة بتجزئة 700 سكن.

وقال المكتتبون إن تكاليف الكراء الباهظة أثقلت كاهلهم، وأدخلتهم في دوامة من المشاكل، وهو ما يستدعي برمجة زيارة ميدانية لوزير السكن أو المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أو أي شخص مؤهل لذلك من أجل الوقوف على حقيقة الوضع.

وحذرت الجمعية من أي تطورات قد تحدث من طرف المكتتبين على المستوى المحلي من احتجاجات على كل المستويات في القريب العاجل، قد تكون عواقبها وخيمة على القطاع.

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مستثمرات فلاحية جماعية اختفت تماما

الإسمنت المسلح يغزو الأراضي الفلاحية بخرايسية في العاصمة

حورية. ب

تشهد بلدية خرايسية بالعاصمة ظاهرة التعدي على العديد من المستثمرات الفلاحية، منذ بداية عهد المندوبيات التنفيذية، إلى غاية اليوم، حيث قضي على أغلبيتها، من خلال قطع أشجار مثمرة وتحويل الأرض الفلاحية إلى مساحات إسمنتية.

قدرت مصادرنا وجود 42 مستثمرة، منها 29 مستثمرة جماعية و13 مستثمرة فردية منها المختفية شبه كليا كالمستثمرات رقم 39، 46، 26 والمستثمرة بن عبد الله، وذلك بسبب إنجاز أربعة مشاريع عمومية، كما تم إحصاء 5 مستثمرات رقم 22، 24، 33، 18 والفردية خضراوي اختفت بصفة شبه كلية، وتم التعدي عليها من طرف مواطنين، شيدوا منازل عليها. هذا، وما زالت عملية التعدي على المستثمرات رقم 09، 10،11، 12، 35، 36 و3 متواصلة.

وفي نفس الموضوع، أفاد مصدر “الشروق” بأن المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 24 طريق الدويرة اختفت نهائيا، والتهمها الإسمنت، وأصبحت حيا راقيا، وكذلك المستثمرة الفردية خضراوي لم يبق لها أثر.

أما المستثمرات الفلاحية الجماعية رقم 09، 22، 36 فتشهد تزايد وتيرة التعدي والبناء، وتكاد تختفي هي الأخرى، وفي حالات كثيرة، يقوم المعتدون بقطع أشجار الخوخ والبرقوق والعنب المثمرة وتشييد البنايات عليها.

ويشار إلى أن المستثمرات المذكورة والمتعدى عليها موجودة في حالة نزع حق الاستغلال من الفلاحين السابقين دون منحها لفلاحين جدد للاعتناء بها.

استغلال المناسبات والأزمات لحفر الأساسات

وبينت التحقيقات التي قامت بها اللجان المشتركة والمصالح المحلية أن المتعدين على الأراضي الفلاحية يستغلون المناسبات والعطل والأعياد للحفر، وصب الإسمنت المسلح المخلوط بمواد تسرع جفافه ليصعب اقتلاعه وتكسيره، وينتهز المتعدون فترات الأزمات وحالات انشغال مصالح الدولة بداية من مرحلة الإرهاب ثم الحراك إلى انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تحيّنهم فرصة الحملات الانتخابية وتغيير الهيئات التنفيذية للبلدية.

ورغم برمجة خرجات ودوريات مشتركة أو من مختلف المصالح المعنية، على غرار البلدية، المصالح الفلاحية، المصالح الأمنية وشرطة التعمير ومفتشية التعمير، لمراقبة ومعاينة عملية سير المستثمرات الفلاحية، حيث يتم تحرير محاضر مخالفة متعلقة بالتعدي على المستثمرات الفلاحية، تحويل الطابع الأصلي للأرض والبناء دون رخصة، بعدها يتم إصدار قرارات الهدم من طرف رئيس بلدية خرايسية، وفق القوانين المعمول بها، ولتنفيذها ينتظر “المير” إصدار تسخيرات ثم يتم تبليغ محاضر المخالفة وقرارات الهدم والتسخيرات لمصالح المقاطعة الإدارية لدرارية وكذا مصالح الأمن. وفي حالة عجز البلدية عن التنفيذ بوسائلها الخاصة، تطلب العتاد من المؤسسات المختصة تحت إشراف الوالي المنتدب، وفي حالة العود بعد عملية الهدم يتابع المعتدون قضائيا.

افتقار البلدية إلى عتاد الهدم يعيق عملية تنفيذه

وكشف عضو في المجلس الشعبي البلدي ورئيس مصلحة البناء والتعمير خلال العهدة السابقة، حسين فرارمة، لـ”الشروق”، أن تأخر عملية تنفيذ قرارات الهدم يعود لأسباب مختلفة ومنها طول المدة الفاصلة بين تحرير المحاضر وتنفيذ القرار، ما ينتج عنه اكتمال البناية وشغلها من طرف ساكنيها وما ينجر عنه من صعوبة الإخلاء والحاجة إلى مزيد من الإجراءات بالإضافة إلى افتقار البلدية ومعظم البلديات للعتاد الملائم، ما يجعلها تلجأ إلى طلب العتاد من المصالح الولائية وبسبب طول الاستجابة، تتأخر عملية تنفيذ الهدم.

وللقضاء على ظاهرة التعدي على المستثمرات الفلاحية وقطع الأشجار المثمرة، اقترح عضو المجلس البلدي، فرارمة حسين، ضرورة تسريع إجراءات الهدم ووضع خط خدمات أخضر في متناول رؤساء البلديات، والإشراف على تنفيذ إجراءات الهدم من طرف مصالح غير مقيمة بالبلدية لتجنب علاقات القرابة والصداقة والولاء الانتخابي والإغراء أو التهديد، والإسراع في منح ما بقي من المستثمرات للفلاحين الحقيقيين المجاورين لتجنب المزيد من النزيف.

ودعا العضو أيضا إلى تشديد العقوبات تماشيا مع دسترة تجريم التعدي على الأراضي الفلاحية، مع تحمل المسؤولين الجدد من رؤساء البلديات والولاة المنتدبين المسؤولية لمخلفات المسؤولين السابقين.

تحرير المخالفات بصفة دورية للمصالح الفلاحية

أكد المندوب الفلاحي بخرايسية، نور الدين صفيح، في اتصال بـ “الشروق”، أنهم يقومون بعملية مراقبة سير المستثمرات الفلاحية بصفة دورية ومستمرة، حيث يتم تحرير المخالفات والتبليغ عنها لدى الجهات المختصة في مقدمتها مديرية الفلاحية لولاية الجزائر على غرار بلدية خرايسية والمقاطعة الإدارية لدرارية، موضحا ن دورهم يتوقف عند التبليغ فقط، أما صدور أوامر الهدم فيكون من طرف رئيس البلدية وتنفيذ الأمر يكون في غضون أسبوع، وفي حالة القصور يتم تنفيذ الهدم من طرف الوالي المنتدب في مدة لا تتجاوز الشهر.

وفي نفس الصدد، أوضح المندوب الفلاحي أن عملية تحرير المخالفات تتم أيضا من طرف اللجنة المشتركة التي تضم مصالح البلدية، مفتشية التعمير، شرطة العمران، مصالح الفلاحة ومصالح الأمن بصفة جماعية أو تخرج كل مصلحة على حدة، وعن المتابعات القضائية فتكون من صلاحية مديرية الفلاحة التي تتابع المتعدين على المستثمرات على أساس ثلاث مخالفات التعدي على المستثمرة الفلاحية وتحويل الطابع الفلاحي والبناء دون رخصة.

وحاولت “الشروق” الاتصال برئيس بلدية خرايسية، احمد يحياوي مروان، للاستفسار عن أسباب عدم تنفيذ قرارات الهدم الصادرة ضد المتعدين على الأراضي الفلاحية، غير أننا لم نوفق في التحدث معه.