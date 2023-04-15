أخبار الجزائر ليوم السبت 15 أفريل 2023

مسنّة فرنسية تشهر إسلامها في سكيكدة، سيارة تدهس طفلا و ترديه قتيلا

مسنّة فرنسية تشهر إسلامها في سكيكدة

إسلام. ب

أعلنت، رعية فرنسية، اسلامها، الجمعة حيث نطقت العجوز فرونسواز لوستيفي، البالغة من العمر 70 سنة، بالشهادتين بمسجد علي الديب، بعاصمة الولاية سكيكدة، وأشهرت إسلامها، واختارت اسم “خدوجة” تأثرا بصديقتها الجزائرية خديجة المتوفاة حديثا، والتي كانت سببا في دخولها الإسلام، وذلك بحضور مدير الشؤون الدينية والأوقاف بسكيكدة وإمام المسجد ورئيس مصلحة الإرشاد الديني وعدد كبير من المصلين الذين صدحت حناجرهم بهتافات التهليل والتكبير والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم يتابعون مراسيم نطق خدوجة بالشهادتين.

وصرحت هذه الأخيرة أمام الملأ أنها اختارت الإسلام عقيدة ودينا عن قناعة تامة بعد احتكاكها بصديقة لها اسمها خديجة، كانت مثالا في الالتزام والإخلاص والأخلاق الطيبة، كما أهداها مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية سكيكدة مصحفا مترجما للغة الفرنسية التي تتقنها، ولباس إسلامي.

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سيارة تدهس طفلا و ترديه قتيلا بجانت

ب. طواهرية

تسبب حادث دهس، وقع قبيل اذان المغرب يوم الجمعة بحي إفري بمدينة جانت، في وفاة طفل يبلغ من العمر ست سنوات، الحادث وقع بالقرب من مقر صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حيث كشفت ملابسات الحادث التي أعلنت عنها مصالح الحماية المدنية، أن الطفل كان يقود دراجة هوائية، قبل أن يتعرض للاصطدام بسيارة نوع تويوتا، ليس بعيدا عن حي 15 مسكن الذي يقطن فيه.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل جثة الضحية نحو مستشفى إفري بجانت، بعد الوقوف و التحقيق الميداني لمصالح الشرطة في ملابسات الحادث

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لا إصابات وسط الطلبة وهبّة تضامنية لترميم الصرح الديني

حريق بزاوية سيدي موسى في تيزي وزو

رانية. م

اهتزت منطقة افرحوانان بأعالي ولاية تيزي وزو، فجر السبت على وقع حريق مهول نشب في مستودع المواد الغذائية في زاوية سيدي موسى التي يتواجد فيها طلبة القرآن الكريم، مخلفة خسائر مادية معتبرة، حيث تدخل أهالي القرى المجاورة لاخماد الحريق واجلاء الطلبة.

تمكنت مصالح الحماية للوحدة الثانوية بافرحونان مرفقة بأعوان وحدة عزازقة ورجال الدرك الوطني، من اخماد الحريق الذي اندلع في حدود الثانية صباحا، في مستودع زاوية سيدي موسى، حيث تمكنت وبشق الأنفس من اخماد الحريق في ظرف ساعتين، وذلك بعدما عجز شباب القرى الثلاث المجاورة للزاوية عن اخماد الحريق المهول، والذي أتى على محتويات المستودع المتمثلة في مواد غذائية مختلفة.

في حين تمكن شباب القرى الذين تواجدوا بعين المكان منذ اللحظات الأولى من اندلاع الحريق، من اجلاء الطلبة وتحويلهم لدى بعض العائلات في قرية ابلقيسن، قبل أن تتدخل مديرية الشؤون الدينية لولاية تيزي وزو وتحولهم إلى احدى مساجد بلدية افرحونان بالتنسيق مع السلطات المحلية، مع الحرص على توفير المتابعة النفسية للطلبة البالغ عددهم 10، رغم تواجدهم بعيدا عن الخطر لحظة نشوب الحريق.

وأضاف مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تيزي وزو السيد “لحسن حافظي” في اتصال بـ”الشروق اليومي” أنهم تنقلوا لعين المكان للوقوف على الأوضاع، والعمل على اعادة فتح الزواية في ظرف أسبوع واحد على الأكثر، مؤكدا أن هبة تضامنية كبيرة تعرفها المنطقة، حيث تجمع السكان ولجان القرى منذ الساعات الأولى لتنظيف المكان والتبرع بمواد البناء والتطوع لانجاز الأشغال، وتسير أشغال الترميم حاليا على قدم وساق، من طرف المواطنين، ممثلين في أئمة المنطقة ومختلف الفاعلين الذين مدوا يد العون ووفروا كل متطلبات العملية، على أن تفتتح أبوابها مجددا بعد أسبوع واحد.

ومن جهته صرح نائب رئيس بلدية افرحونان السيد “مهنا ايت عبد السلام” أن الحريق وقع في حدود الثانية فجرا في مخزن الزاوية، وقد تدخل شباب قرية ابلقيسن، اث انزار، اث صاسي لاخماده في الدقائق الأولى واجلاء الطلبة الذين تواجدوا داخل الزاوية، لتلتحق بهم مصالح الحماية المدنية للوحدتين الثانويتين بوزقان وافرحونان، مرفقين بالسلطات المحلية وقوات الدرك الوطني، ليتم اخماد الحريق بشكل تام في حدود الرابعة صباحا.

ولحسن الحظ لم يخلف الحريق خسائر بشرية، في حين اسودت صومعة المسجد المتواجد في الزاوية بفعل الدخان واحترق المستودع على آخره. وجدير بالذكر أن زاوية سيدي موسى بافرحونان، تعد من اعرق الزوايا بمنطقة القبائل واجملها، لاحتفاظها بالطابع العمراني القديم، وتخرج منها آلاف الطلبة منذ افتتاح ابوابها قبل عقود .

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مسبوق يورط شقيقه التوأم بتهمة المتاجرة في المخدرات

مريم. ز

أوقفت مصالح الأمن بالمقاطعة الشرقية للعاصمة مؤخرا، شابا مبحوثا عنه بعد صدور أحكام غيابية بالسجن في حقه عن محكمة الجنح بالدار البيضاء، لتورطه رفقة شقيقه في تجارة وترويج المخدرات.

التحقيقات الأمنية في ملف الحال انطلقت استنادا لمعلومات تشير إلى أن المشتبه فيهما شقيقان توأمان وينشطان منذ فترة في تجارة وترويج المخدرات بعدة أحياء شرق العاصمة، وبعد مداهمة المسكن العائلي وتفتيشه عثر على 29 صفيحة من المخدرات كانت مخبأة بغرفة نوم المتهم، فيما تم توقيف شقيقه و إيداعه السجن بتهمة الترويج قبل تقديمه للمحاكمة و توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة في حقه و توقيع العقوبة ذاتها غيابيا ضد المتهم الفار.

المتهم مثل، الخميس، أمام محكمة الدار البيضاء، أين تمسك بإنكار الوقائع المتابع بها وحاول التملص بإلقاء اللوم على شقيقه، قائلا أن المخدرات تخصه وحده ولا علاقة له بها وتم توريطه بالملف لوجود شبه كبير بينه و بين شقيقه، وتطابق ملامحهما تماما وهو ما يفسر حسبه ملاحقته من طرف الأمن، قبل أن يواجهه القاضي باعترافاته أمام مصالح الضبطية القضائية وكذا فراره لدى مداهمة المنزل لتفتيشه بناءً على أمر من النيابة، و أمام ما سلف ذكره طالب وكيل الجمهورية توقيع 5 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج في حقه.

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حجز 25 ذبيحة غنم وأكثر من قنطار من أحشائها بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت عناصر الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية بالبويرة، من حجز كمية هامة من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك البشري، كانت موجهة للتسويق دون الخضوع للمراقبة البيطرية.

وبحسب بيان ذات المصالح، فإن التشكيلات الأمنية للوحدات العملياتية الموضوعة ضمن مخطط حماية المستهلك وقمع الغش خلال الشهر الفضيل تمكنت من حجز 25 ذبيحة رأس غنم من جنس أنثى، إضافة إلى 157 كلغ من أحشاء وتوابع الأغنام كانت موجهة للتسويق والاستهلاك البشري دون إخضاعها للمراقبة البيطرية حسب ما تقتضيه القوانين والإجراءات المعمول بها، كما أنها مختومة بختم مشكوك فيه.

كما تأتي العملية الأمنية بحسب مصالح التجارة بالولاية المشاركة فيها ضمن التحقيق المفتوح حول تواجد مذابح عشوائية تنشط عبر تراب الولاية، وهو ما مكن من حجز الكمية بمنطقة الروراوة إثر عملية مداهمة ليلية لمستودع مشبوه في نشاطه كمذبح غير قانوني.

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إحباط تهريب أكثر من 25 ألف أورو بمطار بجاية

ت. ع

أحبطت جمارك مطار بجاية، تهريب أكثر من 25 ألف أورو بطريقة غير شرعية إلى الخارج. وقد جاءت هذه العملية – يقول بيان المديرية الجهوية للجمارك بسطيف – عقب إخضاع مسافر لعملية تفتيش جسدي دقيق من قبل أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بمطار بجاية الدولي، أين تم حجز 25 ألفا و350 أورو كان بصدد تهريبها إلى الخارج بطريقة غير قانونية، وقد جاءت هذه العملية – يضيف بيان مديرية الجمارك – تكريسا ليقظة أعوان الجمارك الجزائرية في التصدي ومكافحة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود، خاصة ما تعلق منها بمخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.