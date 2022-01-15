أخبار الجزائر ليوم السبت 15 جانفي 2022

وفاة زوجين إثر تسرب للغاز، سميد منتهي الصلاحية لتحضير "قلب اللوز"

وفاة زوجين إثر تسرب للغاز بسطيف

س. منصوري

سجلت الحماية المدنية زوال السبت، حادث اختناق منزلي تسبب في وفاة رجل وزوجته في شقة بحي تينار في القطب الحضري الجديد، شرق مدينة سطيف، نتيجة استنشاق غازات الاحتراق السامة المتسربة من جهاز التدفئة، الضحيتان هما شابان يبلغان من العمر 27 و21سنة، وبعد إتمام مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها في ظروف هذا الحادث، تم نقل اللجثتين إلى المصلحة المعنية بمستشفى سطيف.

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سميد منتهي الصلاحية لتحضير “قلب اللوز”

حجزت فرق المراقبة التابعة لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية جيجل في عملية وصفت بـ”النوعية”551 كيسا من السميد منتهية الصلاحية موجهة لتحضير حلوى “قلب اللوز”.

واستنادا لمصالح المديرية المحلية للقطاع فإنه على إثر عملية لأعوان الرقابة للمفتشية الإقليمية للتجارة وترقية الصادرات بالطاهير تم حجز 551 كيسا من السميد الموجه لتحضير حلوى “قلب اللوز” بوزن 25 كلغ للواحد أي ما يعادل 13775 كلغ منتهية الصلاحية.

وكان السميد المحجوز المنتهي الصلاحية مخزنا بأحد المستودعات لمحل لبيع الحلويات والمرطبات بمنطقة تاسوست ببلدية الأمير عبد القادر، حيث كان صاحب السلعة يقوم بتحضير حلوى “قلب اللوز” ويوزعها على المقاهي والمحلات.

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توقيف 14 مشتبها فيهم وحجز بندقية تقليدية

عصابة أحياء تهاجم مسكن مواطن بخنشلة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي المحمل التابعة لأمن دائرة أولاد رشاش بولاية خنشلة من توقيف 14 شخصا مشتبها فيهم في إنشاء عصابة أحياء قصد بث الرعب وسط الساكنة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لذات السلك الأمني.

وتعود حيثيات القضية تعود إثر ورود مكالمة هاتفية إلى مصالح الأمن عبر الرقم الأخضر 1548 من أحد الأشخاص طالبا التدخل إثر تهجم مجموعة من الأشخاص على مسكنه العائلي بحي السعادة ببلدية المحمل لتتوجه قوات الشرطة للأمن الحضري الخارجي المحمل مدعمة بقوات الشرطة لأمن الولاية إلى عين المكان، حيث تم توقيف مجموعة من الأشخاص كانوا يحاصرون مسكن أحد الأشخاص ويحملون أسلحة بيضاء وعصي ليتم اقتيادهم إلى مقر المصلحة مع حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في المشاجرة.

وتم داخل منزل الضحية ضبط وحجز سكاكين كبيرة الحجم وبندقية تقليدية الصنع وخرطوشتين مستعملتين ومعاينة إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى أنحاء متفرقة من الجسم ليتم ضبط المحجوزات ونقل المصابين من طرف عناصر الحماية المدنية إلى المؤسسة الاستشفائية المحلية من أجل تلقي الإسعافات الأولية، يضيف المصدر. وخلصت التحقيقات في القضية إلى أن سبب وقوع المشاجرة يعود إلى خلاف بين مجموعة من الأشخاص في العقدين الثاني قاموا على إثرها باقتحام حرمة مسكن الضحية، حيث استعملت في المشاجرة سكاكين وسلاح ناري تقليدي الصنع تم على إثرها توقيف 14 شخصا مشتبها فيهم.

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خوفا من انهيار سكناتهم عقب تساقط الأمطار

قاطنو حي الفجر بوادي قريش يستعجلون الترحيل

راضية مرباح

دعت العائلات القاطنة بحي الفجر في بلدية وادي قريش، والي العاصمة احمد معبد، التدخل العاجل من أجل انتشالهم من خطر الموت تحت الردوم في أي لحظة، وذلك على إثر الأمطار المتساقطة والتي تعتبر بالنسبة إليهم بمثابة هاجس يهدّد حياتهم، خوفا من استمرار تآكل البناية القديمة التي يقطنون بها منذ أكثر من نصف قرن من الزمن والمهدّدة بالانهيار فوق رؤوسهم نتيجة تآكل جدرانها وأسقفها، لا سما وأن تصنيفات المراقبة التقنية للبنايات تضعها في الخانة الحمراء وتتطلب الإخلاء.

تشتكي العائلات القاطنة ببنايات القرميد في حي الفجر ببلدية وادى قريش، من خطر انهيار سكناتها فوق رؤوسها في أي لحظة بعدما عرفت تدهورا كبيرا نتيجة قدمها وتآكل جدرانها وأسقفها بشكل أضحى لا يطاق، فأكثر من ستين سنة من المعاناة داخل سكنات لم تعد تتحمل أكثر قساوة الطبيعة من أمطار وزلازل، لم تجد فيها العائلات مخرجا سوى مراسلة السلطات البلدية بشكاوى لم تقابلها أي ردود ايجابية سوى وعود واهية تتبخر في كل موعد ترحيل.

سكان البناية التي تعود نشأتها إلى الحقبة الاستعمارية، أكدوا أن حالتها لم تعد لتحمل أكثر قاطنيها نظير تدهورها الفظيع، فلا أمان يضمن تواجدهم بها لكون أسسها لم تعد تحتمل أكثر نتيجة التشققات وتآكل الجدران في مشهد أضحى يخيف القاطنين بها خاصة كلما حل موعد الشتاء، في وقت أضحت السلالم المشدودة بشكل خفيف تثير الذعر خلال استغلالها.

ووجدت 6 عائلات نفسها تصارع المعاناة والألم بكل مرارته، فكل واحدة منها اتسع عددها ولَم تعد منزلها يستوعب عدد أفرادها بسبب مشكل الضيق، وتقول إحدى القاطنات في هذا الشأن، أن المسكن تقطنه ست عائلات، بمعنى أن المبنى يجتمع فيه العدد المذكور من الجيران، يتقاسمون فيه دورة المياه ولنا أن نتصوّر حالته ـ تؤكد صاحبة الشكوى – التي تحدثت عن حالة عائلتها التي تقطن بالموقع منذ مدة طويلة، حيث وصل عددها إلى 10 أشخاص، يتقاسمون غرفتين أكبرهم الجد الذي يبلغ من العمر أكثر من 86 سنة رفقة أبنائه وأحفاده، وأكدت الشكاوى أن الذعر يلاحقهم يوميا، لاسيما مع قدوم أي اضطراب جوي حيث تتسرب مياه الأمطار بشكل يجبرهم على ملاقاتها بمختلف الأشكال، في وقت انهارت أحد الأسقف منذ مدة ولَم يخلف أي خسائر في الأرواح لحسن الحظ، أما الحالة البينية بالمنطقة فيندى لها الجبين، حيث الروائح الكريهة تسد الأنفاس، أما الرطوبة فقد نخرت أجساد القاطنين الذين أضحت أمراض الحساسية والربو تلاحقهم.

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للقضاء على المضاربة في الأسعار

سكان العاصمة يطالبون بفتح أسواق الفلاح

حورية. ب

عرفت العاصمة مؤخرا ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه، الأمر الذي جعل المواطنين يتذمرون ويتساءلون عن سبب ذلك وما هي الإجراءات التي ستتخذها مديرية التجارة والسلطات المحلية للقضاء على الظاهرة التي باتت حديث العامة داخل الحافلات والمقاهي والشوارع، متخوفين من استمرار الأزمة في شهر رمضان.

وخلال جولة استطلاعية للشروق على مستوى شوارع العاصمة، عبر المواطنون عن استيائهم من الوضعية التي آلت إليها الأسعار خاصة المتعلقة بالمواد الأساسية على غرار مشتقات الحليب والخبز، حيث اقترح أغلبيتهم أن الحل الوحيد للقضاء على الاحتكار في الأسعار، إعادة فتح أسواق الفلاح في كل بلدية، وعلاقة البيع تكون مباشرة بين المصنع والمستهلك، وذلك لقطع الطريق على بعض التجار المضاربين. واعتبر مواطنون أن هذا كله من سلبيات الخوصصة من دون فرض الرقابة عليها ومتابعتهم قضائيا لتسببهم في الفوضى وغضب الشعب.

وصرح أحدهم أنه على الدولة إعادة تأميم الأسواق والرجوع إلى أسواق الفلاح بطريقة حديثة تخدم المواطن وتقطع الطريق على المضاربين.

وفيما ثمّن بعض المواطنين جهود السلطات المحلية على رأسها ولاية الجزائر، اعتبر آخرون أن الفضاءات التجارية حل غير كاف، كون هناك مناطق في العاصمة أشبه بمناطق الظل، لا يمكن للمواطنين التنقل إلى نقاط البيع التي تخصصها ولاية الجزائر، منوّها إلى ضرورة شنّ مديرية قمع الغش والمصالح الأمنية بما فيها الشرطة والدرك حملات تفتيش يومية ومباغتة لكل المحلات التجارية، من أجل ردع التجار الانتهازيين وفرض هيبة الدولة وترسيخ ثقافة الانضباط لدى معظم التجار.

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مؤسسات مشلولة منذ أيام

احتجاجات مفتوحة للأساتذة بوهران عشية انطلاق الفروض

خيرة غانو

تعيش العديد من مؤسسات قطاع التربية في وهران، هذه الأيام، حالة محتدمة من الغليان، انتهت ببعضها للانفجار في احتجاجات شلت الدراسة لأيام، ولا تزال مستمرة رغم أن الفروض على الأبواب، ولم يتبق عن موعد انطلاقها الرسمي سوى أسبوع واحد.

وقد عرف القطاع طيلة الأسبوع الماضي وقبله، اضطرابات سادت بالخصوص الطورين الثانوي والمتوسط، حيث واصل أساتذة متوسطة بوفلجة الطيب بمنطقة بلقايد وللأسبوع الثاني، الحركة الاحتجاجية التي تفاعلوا بها مع الانسداد الحاصل لهم منذ مدة مع الإدارة، مع ترجيح أن يستمر الشلل الدراسي إلى مدى أبعد من ذلك، بحسب تصريحات فرع تنظيم كنابست بالمؤسسة، الذي أشار إلى أنه برغم تنقل مدير التربية شخصيا إلى عين المكان للوقوف عن كثب على أسباب وخلفيات الصراع الدائر هناك لإنهائه، إلا أنه يؤكد على أن دار لقمان لا تزال على حالها، بل وأكثر مما كانت عليه في بداية الموسم الدراسي، عندما تقدم أساتذة محتجون بتقارير إلى الوصاية للتنديد بما يجري داخل المتوسطة، لكن ونتيجة التماطل في الاستجابة والتدخل، تفاقم الوضع إلى أن باتت التسوية شبه مستحيلة بسبب تعنت أطراف النزاع طبقا لذات المصدر دائما.

وبمتوسطة خرشوش محي الدين، احتج الطاقم التربوي منتصف الأسبوع، للتنديد بانعدام الأمن داخل المؤسسة، وتمكن أولياء تلاميذ من التهجم على أساتذة، وأيضا لغياب الحوار مع الإدارة، في وجود مستشار تربية مكلف يقولون أنه سلبي في الأداء وفي كل ما هو مخول له من مهام، أبرزها عجزه عن حماية المؤسسة والطاقم التربوي في نطاق عمله، فيما يشير ممثلوهم إلى أن هذا الوضع كان محل شكوى قيدت من طرفهم لغرض تحريك مديرية القطاع، وإيفادها لجنة لمعاينة الظروف غير الآمنة لعمل الأساتذة، لكن وبسبب تجاهل هذا الأمر، قرر المشتكون التوقف عن العمل للفت أنظار المسؤولين إلى المخاطر المحدقة بهم قبل حدوث الأفدح مما لا تحمد عقباه.

وغير بعيد عن الجانب الأمني، فإن مدرستين بحي كاستور كانتا قد تعرضتا في غضون الأسبوع الماضي إلى حادثة سطو متبوع بسرقة عن طريق التسلق والكسر من طرف مجهولين، استهدفت أجهزة إعلام آلي، كما عاثت العصابة عبثا بكراريس تلاميذ وجدت ممزقة وملقاة على الأرض، وكذلك تعرضت ثانوية أحمد بن عبد الرزاق في نفس الفترة إلى عملية إجرامية، أقدم من خلالها ملثمون على تسلق جدار المؤسسة الخارجي، وأضرموا النار بالقرب من قاعة الأساتذة.

أما انتفاضة الطاقم التربوي بثانوية الإمام الغزالي في حاسي بونيف، فقد حركها تخوف الأساتذة من تضاعف عدد الإصابة بكوفيد – 19 داخل المؤسسة في غياب البروتوكول الصحي، حيث احتج عدد من هؤلاء الأسبوع الفارط لمدة يومين قابلين للتمديد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. بحسب المنسق الولائي لنقابة كنابست لوهران، فإن أبرز محركات الانتفاضات الجماعية التي يشنها أساتذة القطاع هذه الأيام، تتعلق بترسبات مواسم سابقة من المشاكل والضغوط والتعسفات الإدارية، التي لم تلق – حسبه – طريقها إلى حلول نهائية ومرضية من طرف الجهات المسؤولة، برغم الكم الهائل من التقارير والشكاوى الموجهة إليها، وأيضا عمل لجان المعاينة والتحقيق في حال إيفادها من قبل مديرية القطاع إلى بعض المؤسسات المتضررة، والذي أثبت في عمومه عقم نتائجه، ليضيف أنه لا يستبعد وفق هذه المعطيات، وفي ظل الظروف التي يراها تزداد حلكة وتعقيدا، أن تمتد حالة الشلل في بعض المؤسسات لأسابيع أخرى، قد تتطور إلى مقاطعات إدارية، وقبلها التأثير على نفسية التلاميذ قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مستغربا في المقابل من عدم تعاطي الوصاية بجدية مع انشغالات وهموم الطواقم التربوية المحتجة أساسا ضد ما يفسد السير الحسن للأداء والمناخ المناسب للعملية التربوية، مشيرا إلى وقوف نقابته في أكثر من مرة على حالات إنسداد يكون سببها إما إدارة المؤسسة نفسها أو غياب الحلول من مديرية التربية عند الاستنجاد بها لحلحلة الأزمة وصرف التشنجات عنها.

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عديد المشاريع والخدمات رهينة للخلافات

صراعات المنتخبين تنعش سوق البناء الفوضوي بالشلف

ب. يعقوب

لا يزال الصراع الدائر بين الموالاة والمعارضة على مستوى بلدية الشلف، قائما إلى إشعار آخر، إلى درجة وضع كثير من ملفات التنمية وأمهات المسائل التي ترتبط بالإطعام المدرسي وكل ما يرمز إلى ذلك، رهن هذه الخلافات السياسية، دون إيجاد الوصاية لحد الآن، حلا شاملا يرضي الأطراف المتصارعة، وينهي هذا الانسداد بعد مرور شهر على انتخابات 12 ديسمبر.

وقال مصدر لـ “لشروق”، إن كافة المؤشرات توحي أن لا حل في الأفق، وأن مؤيدي “المير” ومعارضيه فشلوا في التوصل إلى توافق، وقد دونت بلدية الشلف على صفحتها، بأن والي الشلف عقد اجتماعا مساء الخميس بمبنى الولاية وضم رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس دائرة وكذلك الأمين العام لبلدية الشلف، وتناول الاجتماع عدة نقاط، أبرزها المشاريع المقرر أن تنطلق لاحقا، وتم التعريج أيضا على شرعية الرئاسة على أساس تجديد الوالي موقفه من قانونية الاقتراع السري السابق الذي أفرز عبدي عدنان عن كتلة الأفلان رئيسا لبلدية عاصمة الولاية، في انتظار وجوب حلحلة الوضع بالتشاور مع كل المنتخبين، واستكمال هياكل المجلس الشعبي البلدي.

ورأت المعارضة أن معركتها لحل أزمة شرعية الرئاسة، تبقى قائمة، وأنها لن تعترف بكل ما نشر أو ما ورد في الصفحات، لأنها تحوز أغلبية بأكثر من 20 عضوا، وأنها تشكل قوة لا يستهان بها في المجلس، ما يدفعها إلى المطالبة بإلغاء تنصيب الرئيس، وإلغاء تعيين النواب واللجان وأعضاء لجنة الصفقات العمومية، كما جددت المعارضة تأكيدها أنها لا تحوز أي قرار يكشف تنصيب المجلس الجديد، بحيث وجهت تقارير إلى كافة الجهات الرسمية في طليعتها والي الشلف لتحديد موقفها الرافض من الاقتراع السري.

هذه الصراعات التي لم تقو الجهات الوصية في الشلف إلى حد كتابة هذه السطور، على وقف مسلسلها، يبدو أنها ستأخذ منعطفا غير متوقع، ببداية تذمر أولياء التلاميذ من واقع الحال في المدارس الابتدائية، بسبب تعطل تسوية مشكلة الإطعام المدرسي، إضافة إلى بؤر التوتر الاجتماعي التي تتزايد في أحياء المدينة، بسبب تراكم مشاكل التهيئة وعودة الاحتجاجات وغلق الطرق وتفشي البنايات الفوضوية وبروز لافت لظاهرة “التوسعة العشوائية”، بسبب غياب قنوات رسمية تستجيب للعرائض المطلبية لفعاليات المجتمع المدني.

أمام هذه التجاذبات التي تعصف بمصالح المواطنين، دون أن يكون هناك أي مؤشرات واضحة للوصول إلى نهاية، تعالت أصوات فاعلين مدنيين في الشلف، بتدخل الجهات المركزية ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لحلّ هذا الانسداد الذي دخل يومه الـ 33 منذ استحقاق 12 ديسمبر، دون أن يجد الوالي لخضر سداس، حلا لنهايته.

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عائلته نزحت من جيجل إلى سطيف هربا من البؤس

قطار يمزق جسد الطفل ياسر ويفاقم مأساة ذويه

سمير مخربش

لقي، مساء الجمعة، طفل يتمدرس في الخامسة ابتدائي، حتفه، تحت عجلات قطار مزق جسده النحيف بمدينة العلمة بولاية سطيف، في حادث مؤلم حيّر أفراد العائلة الفقيرة وكل سكان المنطقة وأدخلهم في حزن شديد.

الحادث وقع بحي دنفير بشرق مدينة العلمة، أين كان الطفل ياسر البالغ من العمر 10 سنوات يلعب برفقة أترابه بالقرب من خط السكة الحديدية الذي يمر بالحي كما جرت العادة، ودون أن ينتبه الطفل لوصول القطار وقعت الكارثة ولقي الضحية حتفه مكان الحادث.

وحسب شهود عيان كانوا في عين المكان، فإن القطار لم يتوقف ولم يُنقص في سرعته، والسائق لم ينتبه للطفل وواصل السير، تاركا وراءه جثة ممزقة لطفل بريء لم يجد مكانا آخر يلعب فيه. وقد تدخل رجال الحماية المدنية لنقل جثة الضحية وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى صروب الخثير بالعلمة.

والجدير بالذكر أن الطفل من عائلة معوزة تنحدر من ولاية جيجل، نزحت إلى ولاية سطيف طلبا للعمل، وتعيش في ظروف اجتماعية صعبة للغاية، وقد فارق والد الضحية الحياة منذ نحو 5 أشهر بعد تعرضه لسكتة قلبية وكان عاملا يوميا، تاركا وراءه أما و8 أبناء نقص منهم واحد في حادثة القطار. والعائلة تعيش في بناية ظاهرها منزل وباطنها مستودع غير مزود بالغاز الطبيعي ولا بشيء من شروط الحياة الكريمة، وأفرادها يعتمدون على الطابونة وقارورة غاز البوتان لتوفير التدفئة في هذه الأجواء الشتوية الباردة بالهضاب العليا الشرقية، وكل ممتلكاتها تنحصر في بعض الأواني والمفروشات، وحتى جهاز التلفاز غير متوفر، ما يعني أن العائلة تعيش مأساة حقيقية، ازدادت حدتها بفقدان الطفل ياسر الذي غيّبه القطار مخلفا حيرة أخرى وسط هذه العائلة التي لازمها قطار الفقر لسنوات.

وحسب ما علمناه من سكان الحي فقد شرع بعض المحسنين في تقديم مساعدات للعائلة، والتكفل بمراسم الجنازة مع توفير بعض الضروريات التي تحتاجها هذه الأسرة التي كانت تعيش الغبن في صمت وكشف عنها القطار الغطاء، ليسمع الناس بحالتها المأساوية.

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حجز 99 صفيحة من الكيف بباتنة

ط. حليسي

حجزت مصالح الدرك الوطني لولاية باتنة، الجمعة، زهاء 10 كلغ من المخدرات، وأوقفت ممرر الكمية، عقب عملية استقصاء ورصد ومتابعة.

وتمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، من توقيف شاب في الأربعينيات، من العمر، خلال قيادته لسيارة من نوع رونو بوثائق مزوّرة.

وأدت عملية التفتيش الدقيق للمركبة من العثور على 99 صفيحة كيف معالج في 20 رزمة ملفوفة بأكياس، حوت 9.8 كلغ من المخدرات، مجلوبة من ولاية أخرى بغرض ترويجها في ولاية باتنة، ومناطق مجاورة.

وفيما تم إعداد ملف جزائي للتاجر الموقوف، فتحت فصيلة الأبحاث تحريات مكملة للكشف عن مصدر ووجهة تلك الحمولة، للكشف عن شركاء آخرين لهم صلة بشبكة ناشطة في باتنة وولايات مجاورة، علما أن جل كميات الكيف المعالج يتم تهريبها عبر الحدود الغربية والجنوبية.