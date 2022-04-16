أخبار الجزائر ليوم السبت 16 أفريل 2022

اكتشاف بؤرة للحمى المالطية، مقتل شاب طعنا في شجار جماعي

الذبح الفوري لـ 15 رأسا من الأبقار بمستثمرة خاصة

اكتشاف بؤرة للحمى المالطية بسوق أهراس

عصام بـن منية

كشفت مصادر مؤكدة لـ”الشروق”، أن مصالح مديرية الفلاحة بولاية سوق أهراس، قد استنفرت نهاية الأسبوع الماضي، المفتشية البيطرية بالولاية، بعد تسجيل بؤرة لحالات إصابة بالحمى المالطية وسط الأبقار على مستوى إحدى المستثمرات الفلاحية الخاصة ببلدية سدراتة في ولاية سوق أهراس.

وحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن هذا البؤرة لداء الحمى المالطية، تم تسجيلها بعد إخضاع 62 بقرة للتحاليل المخبرية على مستوى المخبر البيطري للبيطرة بالطارف، الذي أكد من بينها إصابة 15 رأسا من الأبقار بالحمى المالطية، ليتقرر على الفور إخضاعها للذبح الإلزامي والفوري، لتفادي نقل العدوى إلى باقي رؤوس الأبقار بالمستثمرة الفلاحية.

وعن مصدر مرضى الوباء، فقد ذكرت مصادرنا بأن صاحب المستثمرة قم باقتناء أربعة رؤوس من الأبقار من أحد أسواق الماشية، ونقلها إلى مستثمرته الفلاحية، أين بدأت تظهر عليها بعد أيام أعراض الإصابة بالمرض، ما دفع بصاحبها إلى إخطار مصالح مديرية الفلاحة ومفتشية البيطرة التي سارعت إلى اقتطاع عينات منها وإرسالها إلى المخبر الجهوي الذي أكد وجود بؤرة للحمى المالطية بالمستثمرة. وذكر والي ولاية سوق أهراس الوناس بوزقزة للشروق اليومي، أنه وفور بداية ظهور الأعراض على الأبقار المصابة فقد تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، المتعلقة بالذبح الفوري للأبقار المصابة وعزل باقي الأبقار داخل المستثمرة، مع التشديد على ضرورة المراقبة الصحية للحوم المعروضة للبيع، وكذا عمليات تجارة المواشي ووسائل نقلها، لمنع حدوث أية إصابة محتملة. وأضاف والي لولاية بأن عملية التلقيح ضد مختلف الأمراض التي تصيب المواشي متواصلة على مستوى الولاية، لتجنب أي مخاطر من شأنها إلحاق الضرر بالثروة الحيوانية التي تزخر بها المنطقة.

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الدرك يوقف عددا من المشتبه بهم

مقتل شاب طعنا في شجار جماعي بخنشلة

طارق. م

لفظ، الشاب عبد المؤمن بلعابد، البالغ من العمر 20 سنة، فجر السبت، أنفاسه الأخيرة بمستشفى عبد المحيد حيحي بقايس بخنشلة، متأثرا بالجروح البليغة، التي تعرض لها بعد إصابته بأربع طعنات خنجر على مستوى الصدر، إثر شجار عنيف وقع مساء الجمعة، بوسط بلدية يابوس لحظات فقط قبل أذان المغرب، الذي أصيب على إثره الضحية الذي تم نقله في حالة غيبوبة على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى قايس، أين حاول الأطباء إنقاذ حياته وإخضاعه لعملية جراحية مستعجلة في محاولة منهم لوقف النزيف الحاد الذي تعرض له، ليلفظ فجر أمس السبت أنفاسه الأخيرة.

وبحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن شجارا عنيفا لا زالت أسبابه مجهولة كان قد وقع مساء الجمعة، بوسط بلدية يابوس بين مجموعة من الشباب، وقد تدخل بعض العقلاء بالمنطقة لإنهائه وتهدئة الأعصاب، إلاّ أن ذلك لم يدم طويلا، حيث عاد المتشاجرون للعراك مجددا، والذي تم خلال توجيه أربع طعنات لصدر الضحية عبد المومن، ليسقط على إثرها أرضا، أين حاول الحاضرون إنقاذه ونقله إلى العيادة المتعددة الخدمات بيابوس، أين أمر الأطباء بضرورة تحويله على جناح السرعة إلى مستشفى قايس، خاصة وأنه كان في حالة غيبوبة، بسبب النزيف الدموي الحاد الذي تعرض له، لكنه توفي ساعات بعد وصوله إلى المستشفى.

وفور إخطارهم بالاعتداء تدخل أفراد فرقة الدرك الوطني وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذه الجريمة النكراء، التي لازالت أسبابها مجهولة، في وقت ذكرت مصادر متطابقة أن بعض الأشخاص تم توقيفهم من طرف أفراد الدرك الوطني وهم يخضعون للتحقيق الأولي، قبل إحالتهم على العدالة. وتعتبر هذه الجريمة الثانية من نوعها في ظرف أقل من يومين، على مستوى ولاية خنشلة في أيام الشهر الفضيل، بعد جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب أنور لموشي البالغ من العمر 23 سنة، بعد إصابته بطلقة نارية من بندقية صيد إثر شجار عائلي، انتهى بوقوع مأساة حقيقية، بعد وفاة الضحية وإيداع والدته الحبس المؤقت للاشتباه في تورطها في إطلاق النار على ابنها، لفض الشجار الذي وقع بينه ين شقيقه القاصر يوم الحادثة.

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تستخدم السلاح الأبيض لترهيب كل من يعترضها

عصابات تتقاتل على بقايا عمليات إعادة الإسكان بوهران

أ.أحمد

منذ يوم السبت 26 مارس 2022 تاريخ ترحيل 1111 عائلة تقطن “عمارات الطاليان”، إلى سكنات جديدة بموقع “باتيور”، تحول موقع عمارات الطاليان إلى ساحة حرب بين حراس العمارات التي يجري هدمها بطريقة عشوائية، وعشرات اللصوص الباحثين عن النحاس والحديد، وبحسب ما صرح به نهار أمس الشخص الذي رست عليه صفقة هدم العمارات واسترجاع الحديد وباقي الخردوات منها، أن بعض عصابات السرقة باتت تلجأ إلى استخدام الأسلحة البيضاء لترهيب الحراس، خاصة بعد مغادرة رجال الأمن للمكان.

المثير للقلق في “الحرب” المذكورة، أنها تجري بمقربة من السكنات المجاورة لحي عمارات الطاليان، كما أنها قد تتسبب في إلحاق الأذى بالمتوجهين إلى مسجد النعمان بن بشير، الذي يقصده مئات المصلين لتأدية الصلوات وبخاصة صلاة التراويح، وبحسب ما أفادنا به أحد المقيمين بالحي المذكور، فإن الوضع بات يبعث على القلق، خاصة مع ما وقع بعد فجر يوم أمس السبت، حيث جرى قطع كابل الهاتف الثابت عن حي 10 سكنات الذي يقطنه صحفيون بمختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وهذا بعد مرور يوم واحد فقط على إعادة تشغيل هذا الخط، وبحسب أحد الصحفيين فإن الخط الهاتفي كان يشتغل إلى حدود الساعة الخامسة والنصف من صباح أمس السبت، والمثير للاستغراب أن سيارة نفعية يبيت بداخلها حراس الورشة، ظلت مرابطة على بعد أقل من 10 أمتار من مكان سرقة الكابل، وهو ما يثير العديد من التساؤلات، عن سرّ تخريب شبكة الهاتف الثابت، بهذا المكان الذي بات مزارا لعصابات السرقة من شتى الجهات وبالليل كما بالنهار، وأمام خطورة هذا الوضع، طالب سكان حي 10 سكنات بتوفير الحماية لهم ولباقي السكان المجاورين لعمارات الطاليان، قبل انفلات الوضع وتعرضهم لاعتداءات زوار الليل.

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المتهمون عرضوا صفقات وهمية تخص العتاد الفلاحي

تفكيك شبكة احتيال عبر الإنترنت بتيزي وزو

رانية. م

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تيزي وزو، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 7 عناصر، كانت توقع ضحاياها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إيهامهم بشراء وبيع عتاد ولوازم فلاحية، محركات سيارة وكل ما تعلق بالقطاع المكلفة، لتستدرجهم بمواعيد محددة في مواقع معزولة يتم فيها الاعتداء على الضحايا بأسلحة بيضاء ونارية لسلبهم أموالهم.

العصابة المطاح بها، كانت تنشط حسب البيان الصادر عن خلية الإعلام لدى المجموعة الولائية للدرك الوطني، في إقليم ياكوران، تيميزار لغبار وتيزي راشد، وكانوا وراء عدة عمليات سرقة متبوعة باعتداءات بأسلحة بيضاء على ضحاياهم خصوصا خلال شهري فيفري ومارس من السنة الجارية، إلى جانب سرقة سيارة من نوع هيونداي اكسنت خلال شهر أكتوبر سنة 2021 في منطقة اعكوران، بعد تهديد صاحبها بواسطة سلاح ناري من الصنف الخامس الذي يزال البحث عنه جاريا.

الشكاوى المودعة لدى مصالح الأمن، حركت الأخيرة للتحري والتحقيق في قضية الجريمة الموصوفة، لتحديد هوية الواقفين وراء عمليات السرقة المتبوعة بالاعتداءات المسلحة على أصحابها، ليتضح إنهم يعتمدون على مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج ضحاياهم، بعرض عتاد فلاحي وهياكل سيارات ومحركات للبيع أو البحث عن شراءها، ويتم الاتفاق مع الضحية على شراء المنتج المعروض، ويكون موعد التسليم في مكان معزول يحددونه هم، ليتم فيه الاعتداء على الضحية وسلبه أمواله أو ممتلكاته ذات القيمة العالية.

وبناء على خطة محكمة قام بها عناصر كتيبة عزازقة للدرك الوطني، تم الاتصال بهؤلاء عبر صفحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدموا أنفسهم كزبائن، وتم الاتفاق على موقع للتسليم في قرية تالة تولموتس في تيزي راشد، التي تمكن فيها عناصر الدرك الوطني من الإطاحة بعناصر العصابة الذين قدموا إلى الموقع وتمكنت ذات المصالح من توقيف 5 منهم بعين المكان، في حين لاذ اثنين بالفرار، ليتم توقيف أحدهما وبقاء الآخر في حالة فرار، حيث لا تزال الأبحاث عنه جارية. وأسفرت العملية على حجز عدة أسلحة بيضاء منها سيف من حجم كبير، وخنجران، 13 مليون سنتيم من عائدات الاعتداءات، هاتفين نقالين، أغلال بلاستيكية وسيارة من نوع 206 كانت تستعمل في التنقل. ومن جهته أمر وكيل الجمهورية بوضع 6 منهم رهن الحبس الاحتياطي، مع إصدار أمر بالقبض ضد العنصر المتواجد في حالة فرار.

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“الدوراد” و”التيلابيا” يعرضان بأسعار المزارع

إقبال على أسماك “الأحواض” بأسواق الرحمة بالعاصمة

راضية مرباح

تميزت أسواق الرحمة هذه السنة ببعض المواقع بالعاصمة، خلافا للأعوام الماضية، باستحداث بعض المواقع لبيع منتجات تربية المائيات وعلى رأسها سمك الدوراد والبلطي، التيلابيا وبأسعار معقولة، حيث تم تحديد ثمن المزرعة، ما خلق إقبالا كبيرا للمواطنين على هذه الأنواع من الأسماك بعدما تم توسيع تسويقها بمختلف نقاط البيع الرمضانية لتشمل كل من الحراش، أولاد فايت، ساحة الشهداء، بئر توتة، حسين داي وغيرها، بهدف التعريف بهذه المنتجات المائية وتشجيع المستهلكين على تناولها.

المبادرة التي أشرفت عليها الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، بغية تطوير منتجات الصيد البحري وعلى رأسها تلك المستزرعة لتقريب المستهلك من هذه المنتجات المائية التي بدأت تشق طريقها إلى الأسواق بالتدريج لتعوض أسماك البحار التي عادة ما تباع بأغلى الأثمان. وشملت عملية تسويق منتجات تربية المائيات كل من سمك البلطي الأحمر المعروف بـ”تيلابيا”، القاجوج بـ”الدوراد” والبلطي، حيث تم اعتماد أسعار تنافسية من المنتج إلى المستهلك، ضمانا لتوفير هذه المنتجات المائية التي تكون بديل عن أسماك البحر التي تباع بأضعاف الأسعار خاصة خلال تدهور الأحوال الجوية وصعوبة خروج الصيادين إلى عرض البحر.

وحسب الأسعار المعروضة بالأسواق الرمضانية على مستوى العاصمة، فإن سمك البلطي الأحمر حدّد ثمنه بـ500 دينار للكيلوغرام الواحد، أما “الدوراد” فلم يتجاوز سعره 1000 دينار، الأمر الذي لقي استحسان المواطنين لمبادرة ستستمر طيلة الشهر الفضيل على أمل أن تمتد إلى باقي الأسواق الأخرى المنصبة على مستوى باقي البلديات الأخرى، ضمانا لتوفير مثل هذه المنتجات لمختلف الشرائح، في وقت سجلت الجهات المعنية بالعملية طلبات من طرف أصحاب المحلات المعنية ببيع الأسماك، لتموينها بسمك البلطي الأحمر، نظرا للإقبال الكبير عليه من طرف المستهلكين والذي يعتبر من بين أكثر الأسماك التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة ف في العديد من الدول العربية والأسيوية لامتلاكه نفس المواصفات الغذائية لباقي أنواع الأسماك الأخرى .

العملية التي لقيت إقبالا من طرف المستهلكين، دعا من خلالها المشرفون عليها باستمرارها طيلة أيام السنة بعيدا عن المناسبات الظرفية مع منع تجار الجملة الولوج في حلقة تسويق هذا المنتج ضمانا لوصوله إلى المستهلك بالأسعار المعقولة ودحر المضاربة التي طالت مختلف المنتجات والمواد الاستهلاكية في ظل ارتفاع أسعار اللحوم بمختلف أنواعها وذلك ضمانا لوصول المنتج إلى مختلف ولايات الوطن والصحراء على وجه الخصوص.

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خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي تمر فوق سكناتهم

خطر الموت يتهدّد أزيد من 50 عائلة بتاغزوت بالبويرة

رحاب شاوش

جدّدت أزيد من 50 عائلة تقطن بقرية المزدور التابعة لبلدية تاغزوت شمال شرق البويرة، نداء الاستغاثة للسلطات المعنية، لإنقاذ حياتهم وتفادي وقوع كارثة، حيث تعيش هذه العائلات طيلة سنوات عرضة لخطر الأسلاك الكهربائية ذات الضغط العالي 30 ألف فولط المار فوق سكناتهم، مما يتطلب تدخلا عاجلا لتحويل هذه الأسلاك، التي ستكلف ميزانيتها نحو 320 مليون سنتيم تدفع لمصالح سونلغاز، هذا المبلغ الذي سيكون كفيلا لإنقاذ حياة المئات من الأشخاص تقطن هذه القرية، التي لم تجدي صرخاتها طيلة سنوات نفعا، بل ظلت مجرد وعود تسويفية، تنتظر تدخل الوالي وتخصيص مبلغ التحويل الذي يعجز سكان القرية محدودي الدخل من توفيره، خاصة وأن منطقتهم تندرج ضمن مناطق الظل التي تحظى باهتمام السلطات، إلا أن قرية المزدور ظل سكانها يعانون من هذا الإشكال الذي أرهن حتى برنامج البناء الريفي بهذه المنطقة الريفية، لاستحالة البناء بسبب الأسلاك الكهربائية التي تكاد تلامس سكناتهم.

وبناء على هذا، ناشد سكان القرية مرة أخرى عبر “الشروق” الوالي التنقل شخصيا إلى قريتهم للوقوف على مدى هذا الخطر الكبير الذي أرق حياتهم، وتدخله العاجل لإنقاذهم وتخصيص ميزانية 320 مليون لإنهاء هذا الإشكال العالق.

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صداقة افتراضية قادتها إلى الدين الحنيف

أسرة مكسيكية تعتنق الإسلام في ميلة

نسيم. ع

أعلنت أسرة مكسيكية، تتكون من ثلاثة أفراد، الزوج وزوجته وابنتهما، تتراوح أعمارهم ما بين 22 بالنسبة للابنة، و57 سنة بالنسبة للزوجين، وسط التهليل والتكبير بمسجد التوبة بقرية الربع في بلدية عين البيضاء احريش بولاية ميلة، إسلامها، وهذا ليلة أول أمس، عقب صلاة التراويح مباشرة.

وحسب مصادر “الشروق اليومي”، فإن أفراد العائلة المكسيكية تأثرت كثيرا بمعاملة عائلة جزائرية، كانت تتواصل معهم منذ مدة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، هذه الأخيرة تقطن بمشتة الربع ببلدية عين البيضاء احريش، وهو ما جعل أفراد العائلة المكسيكية يقررون زيارة الجزائر والعائلة الصديقة، ومسجد التوبة بالقرية وإعلان الشهادتين أمام حشد كبير من المصلين بعد صلاة تراويح يوم الخميس. وقد اختار رب العائلة “فيدال خمينيس” اسم “لخضر”، أما زوجته “لينا لارا” فاختارت اسم “ماريا” تيمنا باسم إحدى زوجات النبي- صلى الله عليه وسلم-، أما ابنتهما “لوريسي أدريان” فاختارت اسم “هانادي”.

وبحسب ذات المصادر، فإنه لم يبق من أفراد العائلة المكسيكية سوى فتاة أخرى مازالت في المكسيك لم تعتنق الإسلام بعد، وقال والدها بأنها ستعتنق الدين الإسلامي فور عودة أفراد عائلتها المسلمين إلى المكسيك، على حد تصريح والدها “لخضر” الذي قال إن الدين الإسلامي يشبه نوعا ما الدين المسيحي الذي كان عليه من قبل اعتناقه الإسلام، مضيفا أنه سعيد جدا باعتناقه الدين الإسلامي الذي وجد فيه الكثير من الأشياء الجميلة على حد تعبيره، وقال بالدارجة: “دينكم هو الصح”، كما أنه لأول مرة يصوم شهر رمضان وسط المسلمين، حيث وجد صعوبة كبيرة جدا في الصيام، إلا أنه على قناعة ويقين بأن الأمور كلما صعُبت قربت إلى الله، حامدا الله على النعم بعد سنوات من التيهان.