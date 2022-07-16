أخبار الجزائر ليوم السبت 16 جويلية 2022

وزيرة خارجية بلجيكا من أصول جزائرية، احتراق شقتين بتيزي وزو

وزيرة خارجية بلجيكا من أصول جزائرية

أعلن المتحدث باسم الائتلاف الحاكم في بلجيكا جورج لويس بوشيز عن تعيين الصحفية ذات الأصول الجزائرية حاجّة لحبيب وزيرة للخارجية بعد استقالة سابقتها صوفي ويلمز. وحسب ما ذكرته صحيفة “بوليتيكو” المحلية، فإن لحبيب التي عملت لمدة 20 عاما كمذيعة أخبار في الإذاعة الحكومية “RTBF”، هي أول وزيرة للخارجية في بلجيكا من أصول جزائرية. واستقالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية صوفي ويلميز من منصبها في الحكومة الاتحادية بعد تنحّيها بشكل مؤقت منذ أفريل الماضي، من أجل التفرّغ للعناية بزوجها المصاب بالسرطان.

وقالت حاجّة لحبيب بعد تعيينها وزيرة للخارجية: “لقد كنت صحفية في الميدان، في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان والهند وأماكن أخرى، وكنت أرغب دائما في بناء الجسور بين الضفاف المتباعدة”.

وأضافت: “رغبتي بالمساهمة في وجود عالم أكثر عدلا وحرية واحتراما، تدفعني لقبول المنصب، على الرغم من عدم امتلاكي لأي تجربة سياسية”.

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الطبلة والورود والهدايا للجزائريين!

استقبل التونسيون في أول يوم من فتح الحدود بين البلدين صباح الجمعة الذي سجل فيه إقبال محتشم، أشقاءهم السياح الجزائريين بالطبلة والزرنة وبتوزيع الورود والهدايا، حيث شارك في العملية وزير السياحة معز بلحسين الذي سلم وردة وهدية وخارطة توجيهية لأحد السياح الجزائريين القادم من ولاية سكيكدة الذي صرح للوزير بأنها أول مرة سيزور فيها تونس.. يذكر ان الجزائريين عبروا عن فرحتهم الكبيرة بهذا الاستقبال المميز بعد سنتي غلق وفراق.

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للحد من انتشار عدوى البريسيلوز المتزايد

إتلاف 1900 لتر من الحليب الطازج المسوق في المحلات بالبويرة

أحسن حراش

أقدمت لجنة مشكلة من ممثلي عدة قطاعات على عملية مراقبة ومداهمة عدة محلات تجارية بمدينة الأخضرية بالبويرة، وذلك تطبيقا لتعليمة ولائية تمنع بيع الحليب الطازج ومشتقاته على مستوى المحلات التجارية والأرصفة، مما مكن من حجز وإتلاف أكثر من 1900 لتر من الحليب و43 كلغ من الزبدة .

وتأتي هذه العمليات الرقابية والمداهمات لمحلات بيع الحليب الطازج ومشتقاته، لاسيما مجهولة المصدر والسلامة الصحية، بهدف الحد من انتشار العدوى بداء البريسيلوز الذي سجلت منه عدة بؤر على مستوى البويرة، حيث يعتبر استهلاك الحليب الطازج ومشتقاته أحد أهم العوامل المساعدة على الإصابة بالعدوى، الأمر الذي دفع بالسلطات العمومية إلى إصدار تعليمة تمنع بيعه سواء على مستوى المحلات التجارية أو على الأرصفة والطرقات.

ومكنت عملية مداهمة قامت بها لجنة مشكلة من ممثلي مصالح مكتب النظافة بالبلدية والفلاحة وكذا الأمن الوطني ومصالح التجارة، مست المحلات التجارية التي تبيع الحليب الطازج ومشتقاته على مستوى مدينة الأخضرية، من حجز وإتلاف 1921 لتر من الحليب و43 كلغ من مادة الزبدة الحيوانية، فيما أكدت ذات المصالح على مواصلة عملية مراقبة ومداهمة المحلات التجارية ومنع بيع الحليب الطازج قصد الحد من أسباب انتشار وتفشي الإصابة بداء البريسيلوز المتنقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق استهلاك الحليب الطازج ومشتقاته المختلفة .

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غرق طفل بمسبح في الأغواط

ش. داودي

قضى طفل في الطور المتوسط غرقا الجمعة، داخل المسبح البلدي القديم ببلدية تاجموت جنوب شرقي الأغواط، في ظروف لم تكشفها مصادر الشروق.

في وقت علمنا فيه أن الطفل (د.ع) من سكان بلدية عين ماضي المجاورة، كان في زيارة بيت جدته ببلدية تاجموت. ولعل السباحة استهوته في ذلك اليوم الحار موازاة مع الاحتفال باليوم الوطني للطفولة الذي سمح فيه للأطفال بمجانية السباحة بمسابح تاجموت من الثالثة إلى غاية الرابعة والنصف مساء حسب برنامج الاحتفال بذات البلدية.

وهي القضية التي استدعت تدخل المصالح الأمنية والوقائية المختصة اقليميا لمعالجة القضية وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات حادثة الغرق غير المسبوقة في انتظار عرض الجثة على الطبيب الشرعي.

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النيران أتت على المحل بالكامل

إصابة ثلاثة أشخاص في احتراق مطعم بسطيف

سمير مخربش

شهدت مساء الجمعة، بلدية عين ولمان بولاية سطيف، حريقا مهولا أتى على مطعم بوسط المدينة أين أصيب 3 أشخاص بحروق خطيرة، مع خسائر مادية معتبرة.

المطعم مختص في بيع الشواء، يعد من المطاعم الشعبية ببلدية عين ولمان المعروفة وطنيا بالشواء على الفحم. وحسب المعلومات الأولية فإن المطعم كان في عطلة أيام العيد، بينما كان فيه 3 عمال بصدد التنظيف وتحضير المحل لاستئناف نشاطه، ليحدث ما لم يكن في الحسبان، حيث تفاجأ العمال باشتعال النار وانتشارها بسرعة في أرجاء المحل، ما تسبب في إصابتهم بحروق تم على إثرها نقلهم الى مستشفى محمد بوضياف بعين ولمان.

وتبين أن هناك عاملين أصيبا بحروق من الدرجة الثانية، في حين أصيب العامل الثالث بحروق من الدرجة الثالثة وحالته خطيرة. وأجريت أمس اتصالات لتحويله إلى مستشفى الدويرة بالعاصمة، المختص في علاج الحروق. وحسب شهود عيان فإن الحريق التهم المحل بكامله، وأتى على كل المعدات التي كانت بداخله ولم يعد صالحا للاستغلال. وكان الحريق متبوعا بانفجار أحدث حالة من الهلع بالمنطقة. وكادت النيران أن تمتد إلى المحلات المجاورة، لولا تدخل رجال الحماية المدنية الذين تحكموا في الحريق وحالوا دون وقوع كارثة بوسط المدينة. ولحد الساعة تبقى أسباب الحريق مجهولة، حيث فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث الذي أغلق محلا لبيع الشواء، وأحال عددا من العمال على البطالة.

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وفاة رجل في حريق بمسكنه في تبسة

ب. دريد

قضى رجل الجمعة، في حريق بمسكنه في حي الشهداء بمدينة بئر العاتر بولاية تبسة. ويدعى الضحية ر.سالم، وهو رب أسرة تتكون من 5 أفراد، ويبلغ من العمر 40 سنة تقريبا. وكان الضحية، الذي قضى احتراقا بمفرده بالمنزل، ساعة الحادثة التي يرجح أن يكون سببها تسرب للغاز..

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استولى على 300 مليون من أحد ضحاياه

موظف بمطار باتنة ينتحل صفة ضابط

طاهر حليسي

أوقفت نهاية الأسبوع، مصالح الشرطة لأمن ولاية باتنة، موظفا في مطار مصطفى بن بولعيد بباتنة، عن تهمة النصب والاحتيال، وكانت عملية التوقيف تمت من طرف فرقة قمع الإجرام، عقب تحريات وتحقيقات، انتهت بتوجيه التهمتين المنسوبتين للمشتبه فيه المسمى “ج.أ” وهو في الأربعينات من العمر، مرفقة بتهمة ثالثة، تتعلق بانتحال وظيفة هيئة أمنية نظامية منظمة.

وكانت مصالح الشرطة لأمن ولاية باتنة في نفس يوم التوقيف قد نشرت بيانا يتضمن صورة المتهم على شكل نداء للجمهور، قصد التقرب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو بأي مركز للأمن بولاية باتنة أو عبر التراب الوطني، في حال التعرف بكونهم ضحايا عمليات النصب والاحتيال، إذ بينت التحقيقات الأولية، بأن المحتال يحترف النصب، ومن غير المستبعد أن يكون ضحاياه كُثر ومن عدة ولايات.

وفيما لم ترد أي بيانات من مصالح الأمن عن قضية الحال أو قضايا أخرى، كانت مصادر “الشروق”، أكدت بأن المعني يشتغل بمطار مصطفى بن بولعيد بباتنة وصدرت بحقه شكوى من مواطن قال بأنه قد سلبه مبلغا كبيرا يقدر بـ300 مليون سنتيم لإجراء معاملة جمركية بعد أن قدّم له نفسه على أنه ضابط في الأمن بإمكانه التصرف في مثل هذه المعاملات، وبسبب هذه القضية بوشرت التحريات التي جرى بموجبها توقيف المعني وتقديمه لدى النيابة المحلية لدى محكمة باتنة، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداع المشتبه فيه رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته لاحقا.

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احتراق شقتين بتيزي وزو ونجاة قاطنيهما بأعجوبة

رانية. م

تدخلت مصالح الحماية المدنية للوحدة الرئيسية بتيزي وزو وكذا الوحدة الثانوية للأربعاء ناث ايراثن، لإخماد حريق نشب في شقة خاصة بحي “كوتيتاكس” بشارع “كريم بلقاسم” في المدينة الجديدة، وتمكنت ذات المصالح من إخماد الحريق بشق الأنفس، وإنقاذ شخص تواجد فيها مغميا عليه، بفعل الدخان الذي أدى لاختناقه، داخل المنزل المتواجد في الطابق الأخير، ونقل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، ولم تكشف الجهات التي أوردت الخبر عن سبب الحريق الذي تم التحكم فيه بصعوبة بالغة، خصوصا أن مصالح الحماية المدنية اضطرت للاستعانة برافعة للدخول إلى الشقة محل الحريق.

ومن جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية المدنية بالأربعاء ناث ايراثن، لإخماد حريق شب في أحد المنازل بقرية اقمون على الطريق الوطني رقم 15 في بلدية الأربعاء ناث ايراثن، وسجلت ذات المصالح خسائر مادية فادحة، في حين لم تسجل أي خسائر بشرية.