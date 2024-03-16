أخبار الجزائر ليوم السبت 16 مارس 2024

وفاة شقيقين في حادث مرور، الإطاحة بشبكة وطنية للمتاجرة بالمخدرات

وفاة شقيقين في حادث مرور بتيارت

ل. محمد أمين

شهد الطريق الوطني رقم 14، الرابط بين بلدية فرندة وقرية سيدي اعمر مساء الجمعة، حادث مرور أليما، راح ضحيته شخصان جراء اصطدام عنيف بين سيارة من نوع سامبول بسيارة أخرى من نوع كونغو، فيما تم تسجيل إصابتين أخريين جراء هذا الحادث.

وبحسب شهود عيان، فإن الضحايا شقيقان أحدهما بيطري ويتعلق الأمر بالمرحوم (ب. م) وشقيقه الأصغر (ب. أ) كانا مع بعض بحدود الساعة الخامسة مساء لحظة وقوع الحادث، وهُما من قاطني قرية سيدي اعمر ببلدية فرندة.

هذه القرية المعروفة بوجود مُنعرج خطير عند مدخلها، ما بات يتسبّب في حوادث أليمة سنويا، كان آخرها وفاة أربعة أشخاص من عائلة واحدة منذ سنة ونصف تقريبا، جراء اصطدام سيارة أجرة من نوع سامبول بسيارة أخرى نفعية وبالضبط بالمنعرج الخطير الذي تحجب به الأشجار الرؤية.

وكان سكان القرية قد ناشدوا مديرية الأشغال العمومية لتصحيح مسار هذا المنعرج بُغية الحد من هذه الحوادث القاتلة، كونه يمثل النقطة السوداء لمستعملي هذا الطريق.

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الإطاحة بشبكة وطنية للمتاجرة بالمخدرات في سيدي بلعباس

ق. م

تمكنت مصالح الدرك الوطني بسيدي بلعباس من الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في تهريب والمتاجرة بالمخدرات وحجز 1.35 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف خمسة أشخاص، بحسب ما عُلم الجمعة لدى ذات السلك الأمني.

وأوضح ذات المصدر، أن حيثيات القضية تعود إلى معلومات واردة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسيدي بلعباس مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بنقل وترويج المخدرات حيث تم على إثر ذلك فتح تحقيق وتمديد الاختصاص إلى عدة ولايات.

ومكنت العملية من توقيف خمسة أشخاص وحجز 1.35 كلغ من الكيف المعالج كانت مموهة بإحكام داخل مركبة، فضلا عن 299 كبسولة من المؤثرات العقلية و44 قرص مهلوس و700 ألف دج من عائدات ترويج المخدرات وفق نفس المصدر. وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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توقع وصول الكمية إلى 10 آلاف طن

اختيار البويرة لتكون مركزا جهويا لتوزيع الدجاج المجمد البرازيلي

أحسن حراش

اختيرت ولاية البويرة لتكون أرضية جهوية لتوزيع الكميات المستوردة من الدجاج المجمد القادمة من البرازيل، حيث يتوقع وصول الكمية إلى 10 آلاف طن سيتم توزيعها على ولايات الوسط انطلاقا من البويرة، قصد تلبية الطلبات طيلة شهر رمضان.

وكشفت مديرة المصالح الفلاحية لولاية البويرة في ندوة صحفية عقدتها بمقر الولاية، بأن الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية التي تم إنشاؤها شهر جوان الفارط بناء على توصيات رئيس الجمهورية، قد اختارت ولاية البويرة لتكون أرضية جهوية على المستوى الوطني، لاستقبال وتوزيع الكميات المستوردة من الدجاج المجمد البرازيلي، لتستفيد منه ولايات الوسط انطلاقا من البويرة وتلبية حاجيات العائلات في هذا الشهر الفضيل.

وأكدت ذات المتحدثة الشروع في نقل الكمية الأولى من الدجاج المجمد البرازيلي المقدرة بأكثر من 3 آلاف طن التي وصلت من ميناء وهران إلى ميناء الجزائر ليلة الأحد وفق ذات المصدر، على أن تتكفل شركة كرافيك فور وصولها بتوزيعها وتسويقها عبر نقاط محددة بسعر لا يتجاوز 390 دينار للكيلوغرام الواحد، مضيفة بأنه تم استيراد ما يقارب 10 آلاف طن من مادة الدجاج المجمد، وسيتم جلبها تدريجيا وعلى دفعات إلى أرضية البويرة طيلة شهر رمضان، على أن يتم توزيعها عبر ولايات الوسط قصد تلبية الطلب وضبط سوقها خلال هذا الشهر.

وعلى المستوى المحلي، فأبرزت مديرة المصالح الفلاحية للبويرة، فتح 14 نقطة بيع وتسويق لمادة اللحوم البيضاء المستوردة، عبر الدوائر الكبيرة للولاية على غرار سور الغزلان، امشدالة، الأخضرية وعاصمة الولاية، وهي تابعة لشركة كرافيك التي قالت بأنها تمتلك مخزونا احتياطيا من الدجاج اللاحم قدره 410 طن، الأمر الذي ينتظر منه التأثير إيجابيا على أسعارها في السوق المحلي الذي وصلت فيه إلى حدود 560 دج للكيلوغرام، خاصة في ظل محدودية المخزون المحلي الذي تأثر بعدة عوامل أهمها الأمراض التي تفتك بالدجاج وتثقل كاهل المربين.

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غيّر اسمه إلى محمد

شاب إنجليزي يعتنق الإسلام بخنشلة

طارق. م

نطق، الخميس، عقب صلاة الظهر، شاب من جنسية إنجليزية، بالشهادتين بمسجد عبد الحميد بن باديس ببلدية المحمل، شرق ولاية خنشلة، معلنا اعتناقه الدين الإسلامي، بعد أن أبدى إعجابه بتعاليم الدين الحنيف، وبالأجواء الروحانية والاجتماعية خلال الشهر الفضيل، التي عاش بدايتها بمدينة خنشلة. وبحسب ما ذكرت مصادر “الشروق”، فإن الوافد الجديد على الدين الإسلامي، نزل ضيفا عند أحد أصدقائه على مواقع التواصل الاجتماعي، من أبناء مدينة المحمل، تلبية لدعوة منه، ليسارع إلى إعلان اعتناقه الإسلام، واختار اسم محمـد، تيمنا بخاتم الأنبياء رسول اللـه- صلى الـله عليه وسلم-.

وكان البريطاني المسيحي “غروغير نيمري”، وهو شاب في الثلاثين ربيعا، المقيم بمنطقة ليدز في شمال إنجلترا، قد تعرف على أحد أبناء مدينة المحمل، ثم قام بزيارة إلى ولاية خنشلة منذ أشهر، وهنا تعرف على الإسلام، وتعلق بالجزائر وبالتقاليد، وقرر معاودة الزيارة من أجل إشهار اعتناقه الإسلام، وصوم أيام من شهر رمضان. وخلال مراسم اعتناقه الإسلام، كان إمام جامع عبد الحميد بن باديس، يقرأ على مسامعه الشهادتين، وهو يكررها وهذا على مرتين، ثم شرح له أنه الآن صار أخا لكل المسلمين، وكان صديقه ابن المحمل، يترجم له ما يقوله الإمام حرفيا باللغة الإنجليزية..

يذكر أن الوافد الجديد على دين الإسلام الحنيف، كان يرتدي قميصا أبيض ويكبر كلما كبّر جموع المصلين الذين حضروا اللحظة التاريخية في حياة الإنجليزي محمد.

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هكذا استقبل حي محطة القطار بتلمسان الشهر الفضيل

لافتات ترحيبية وفوانيس في الشوارع والساحات

ع. بوشريف

في الوقت الذي فضل فيه الكثير من العائلات التلمسانية، تزيين منازلها، من خلال طلاء جدران البيوت، وغيرها من الأعمال ترحيبا بشهر رمضان الكريم، وهو ما دأبت العائلة التلمسانية عليه منذ القدم، تبجيلا وتكريما لهذا الشهر الفضيل، في هذا الوقت بالذات فضل شباب حي محطة القطار ببلدية عين تالوت الواقعة بالجهة الشرقية للولاية، تزيين الحي والفضاءات العمومية والمنازل، في مشهد يعد سابقة أولى لدى سكان تلمسان، حيث لم تشهد الولاية مثل هذه المبادرات الشبانية منذ زمن طويل، وإن وجدت فهي نادرة، إذ عكف طيلة الأيام الأخيرة لحلول الشهر الفضيل، مجموعة من الشباب على عمليات تزيين وتنظيف المحيط، وتعليق لافتات كتبت عليها عبارات ترحيبية بالشهر الفضيل، كما تم تعليق العديد من الأشكال التعبيرية التي ترمز إلى حلول شهر رمضان، مثل الهلال والفوانيس وغيرها من الأشكال الزهية، التي تجعل كل من يتأمله يشعر بحالة ابتهاج وفرح بحلول هذا الشهر الفضيل.

وهذا لقيت هذه المبادرة استحسانا واسعة في أوساط المواطنين، أين انتشرت صور هذه المبادرة في وسائط التواصل الاجتماعية. وفي العديد من الصفحات التي عبر من خلالها أصحابها، عن إعجابهم لمثل هذه المبادرات، التي عكست الكثير من الدلالات الرمزية، مثل أهمية هذا الشهر الفضيل عن الناس باعتباره شهرا للرحمة والمغفرة، والقيمة الكبيرة التي يحتلها في قلوب المواطنين، ما يجعله شهرا يستحق التكريم والتبجيل، وشهرا استثنائية، يجعل من العبد يقترب إلى ربه بالعبادات والطاعات والحسنات.

وبقدر ما أثارت هذه المبادرة استحسان المواطنين، بالقدر ذاته خلقت أجواء رمضانية لم يسبق أن عاشتها أحياء مدن الولاية، حيث غالبا ما كانت عمليات التزيين تقتصر على المساجد، لتتعداها هذه المرة إلى الشوارع والأماكن العمومية، في منظر جميل يبعث في النفس الكثير من السرور والبهجة.