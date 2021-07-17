أخبار الجزائر ليوم السبت 17 جوياية 2021

حافلة تقتل درّاجا في قسنطينة، توقيف مسبوق قضائيا يعتدي على المواطنين بعين الدفلى

محافظات الغابات لخمس ولايات تطلق حملة للوقاية من الحرائق

طاهر حليسي

سجلت، محافظة الغابات لولاية باتنة، اندلاع 12 حريقا منذ بداية الصائفة الجارية، حسب ما أكده، عبد المؤمن بولزازن المحافظ الولائي للغابات بباتنة، على هامش الملتقى الجهوي للوقاية ومكافحة حرائق الغابات وهذا بالمدرسة الوطنية للغابات بطريق تازولت.

وأتلفت النيران المحصاة في النقاط المسجلة 54 هكتارا، فيما دعت محافظة الغابات إلى ضرورة تكثيف عمليات التحسيس واليقظة على خلفية قدوم عيد الأضحى المبارك وما يصاحبه في العادة من خرجات عائلية لتنظيم جلسات شواء عائلية وبين الأصدقاء، مثل ما وقع السنة الفارطة وتسبب في اندلاع حرائق ضخمة بغابات الحظيرة الوطنية لبلزمة وبناحيتي بلديتي جرمة وفسديس.

ويأتي الملتقى الذي جمع إطارات وأعوان محافظات الغابات لولايات باتنة وخنشلة وبسكرة وتبسة وأم البواقي، بهدف وضع مخططات للوقاية بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية، من خلال تهيئة وفتح المسالك الغابية وإعداد نقاط المياه، لتفادي وقوع حرائق كبيرة وللحفاظ على الغطاء النباتي والغابي كمصدر للتوازن البيئي، وحتى لا تتكرر مأساة حرائق ولاية خنشلة التي أتت على 8000 هكتار في ظرف خمسة أيام، وهي خسارة كبرى تكبدها القطاع خلال الأسبوع الفارط متجاوزا بعدة أضعاف حصائل كافة الحرائق المسجلة في التراب الوطني.

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قسنطينة وسطيف وباتنة.. مثلث بؤرة كورونا في الجزائر

ب. ع

سجلت الجزائر، الجمعة، الرقم الأعلى في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، أي منذ سنة ونصف تقريبا، باقترابها من رقم 1200 حالة، وهو رقم لم يسبق وأن سجلته حتى في أشد حالات الذروة في الموجتين السابقتين لفيروس كورونا، وتظهر الأرقام الأخيرة مع تجاوز رقم الإصابات الألف، ظهور منطقة تجمع ثلاث ولايات كبرى في شرق البلاد، تقدم يوميا أرقاما مؤسفة، وهي قسنطينة وسطيف وباتنة، التي صارت كل واحدة من هذه الولايات المتجاورة تنافس الجزائر العاصمة في أعداد الإصابة بالوباء، وتسجل مجتمعة بشكل يومي أكثر من 250 حالة، مع تبادل المراكز في ما بينها بين الأول إلى غاية الرابع على المستوى الوطني.

ورغم أن هذه الولايات ليست ساحلية ويقطنها أكثر من خمسة ملايين نسمة وباشرت بقوة عمليات التلقيح، إلا أن أبناءها يتوجهون يوميا بعشرات الآلاف إلى مختلف شواطئ شرق البلاد منها ساحل عنابة وسكيكدة وجيجل والطارف، فلا تكاد باتنة تنزل عن المائة إصابة يوميا وتتواجد الإصابات بالخصوص في بلديتي بريكة وعاصمة الولاية باتنة، وكانت ولاية باتنة قد سجلت أول أمس 103حالة غير بعيدة عن العاصمة، وجاءت قسنطينة في المركز الثالث بـ 72 حالة وبقيت سطيف في مركزها الرابع بـ 66 حالة هي أرقام تتكرر يوميا مع نزول طفيف أو صعود.

وأعلنت مديريات الصحة في الولايات الثلاث حالة الاستنفار بعد أن تشبعت مستشفياتها، كما فقدت عين ولمان في ولاية سطيف في الأسبوع الأخير أربعة من طواقمها الطبية أصيبوا جميعا بفيروس كورونا، وهم الدكتورة هجيرة زبيلح وهي مختصة في جراحة طب الأطفال والدكتور سليمان بن توهامي مختص في الأمراض الصدرية والمراقب الطبي عبد السلام تمتام والتقني المخبري عبد الناصر حسني.

ورغم أن سكان هذه الولايات الثلاث التي صارت بؤرة للجائحة جميعها معنية بالحجر الصحي الجزئي، إلا أن بروتوكولات الوقاية من الوباء غير موجودة خاصة في الأيام الأخيرة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث ارتفعت أرقام كورونا وتراجعت الحيطة واليقظة.

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فضيحة سياحية تشهدها القل بسكيكدة

أجمل كورنيش في الجزائر يتحول إلى سوق أسبوعي ويهجّر المصطافين

زبيدة بودماغ

لم يشفع موسم الاصطياف، بأن يبقى كورنيش بوهجة والذي يطل على أجمل الشواطئ الداخلية في القل بولاية سكيكدة، والذي نال في ثمانينيات القرن الماضي جائزة أجمل كورنيش في الجزائر والممتد على مسافة كيلومتر ونصف بوسط مدينة القل بولاية سكيكدة، أن يبقى سياحيا لأنه واجهة المدينة ويوجد في قلبها، والذي كان من المفروض أن يتم التحضير له على جميع المستويات، لكن للأسف إهمال تام تعرض له، حيث تحوّل كما توضح الصورة إلى سوق أسبوعي في كل خميس، حيث نفر المصطافين منه، فكل يوم خميس يحدث العجب بالكورنيش أو البولفار بالرغم من أن هذا المكان السياحي والذي يضم مرافق سياحية منها فندقان، وأكشاك ومحلات لبيع مختلف المأكولات والمشروبات يتحول كل يوم خميس إلى سوق أسبوعي ولكم أن تتصوروا الجحيم الذي يصطدم به من لا يعرف هذه المدينة الغارقة في الفوضى.

السائح يجد نفسه بأفراد أسرته وسط الزحام ويجد صعوبة في الوصول إلى الشاطئ، حيث يغلق التجار ببضائعهم الممر نحو الشاطئ، ومن جميع الجهات ما يؤدي إلى عرقلة حركة المرور، وصعوبة الوصول للشاطئ، وما زاد الطين بلة هذا العام هو بيع أضاحي العيد بالجهة الخلفية والتي كانت معبرا للشاطئ بعد أن تغلق كافة المنافذ، ما يؤدي إلى شجارات ويضطر بعض المصطافين للبحث عن شاطئ آخر للسباحة والاستمتاع بمنظر البحر.

في هذا الكورنيش تنصب عشرات الخيم إلى درجة أن الشاطئ يختفي، وينطلق الضجيج والصراخ الذي يزعج المصطافين الذين يجدون أنفسهم وسط سوق وليس شاطئا، بالإضافة إلى انتشار السرقة والاعتداءات لأن المكان غير مسيج وليس به نقاط أمنية، بعد انتهاء عملية البيع والشراء تتجلى صور الإهمال، حيث تنتشر الأوساخ، وبقايا الخضروات والفاكهة ومغلفات السلع، في صورة شوهت مكانا كان من أهم مقاصد السياح الأجانب منذ أربعين سنة من القادمين من إسبانيا وإيطاليا وغيرهما.

“الشروق” سألت السلطات المحلية من رئيس البليدة ونوابه، فتحججوا بعدم وجود وعاء عقاري لإقامة السوق، وهناك نائب رمى الكرة في مرمى الوالي، مطالبا إياه ببعث منطقة النشاط والتي ستقضي على مثل هذه الصور المزعجة بمدينة كان عدد الوافدين عليها في فصل الصيف يقدر بـ 8 ملايين سائح، لكن الإهمال قلص الرقم إلى مليونين.

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وفاة خامس ضحية من البويرة غرقا خلال شهر واحد بالشواطئ

أحسن حراش

لقي، الجمعة، طفل في مقتبل العمر ينحدر من بلدية عين بسام بالبويرة مصرعه غرقا بأحد شواطئ ولاية تيبازة، حيث تعتبر الحالة الخامسة من ولاية البويرة في ظرف شهر ومنذ بداية ارتفاع درجات الحرارة لهذا الموسم .

واستنادا إلى بيان مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة، فإن عناصرها التابعين للوحدة البحرية للغطاسين لعين تاغورايت تدخلت من أجل البحث وإجلاء غريق في حالة خطيرة بالمكان المسمى المنطقة الصخرية، وهي منطقة ممنوعة من السباحة بعين تاغورايت، حيث تم تحويله وهو في حالة توقف لأعضائه الحيوية إلى مستشفى تيبازة أين تبين أنه متوفى، ليتضح في الأخير – حسب مصادر مقربة من العائلة – بأن الجثة تعود للطفل “ر. م” 15 سنة، الذي ينحدر من بلدية عين بسام غرب البويرة، وهو تلميذ بمتوسطة كمال جنبلاط نجح منذ أيام في امتحان شهادة التعليم المتوسط، حيث كان رفقة أصدقائه في رحلة اصطياف واستجمام بذات الشاطئ، قبل أن يفقد في مياه البحر الذي كان هائجا آنذاك .

يذكر بأن ولاية البويرة فقدت 4 شبان غرقا بشواطئ ولاية بومرداس في ظرف شهر فقط منذ بداية ارتفاع درجات الحرارة لهذا الموسم، ويتعلق الأمر بشاب 17 سنة من عين بسام، وأخر 23 سنة من سور الغزلان غرق بنفس الشاطئ، ثم شاب من عمر محطة، وطفل آخر من الهاشمية، ليأتي الدور هذه المرة على هذا الطفل رغم الحملات التحسيسية والتحذيرات التي تطلقها كل مرة مصالح الحماية المدنية بعدم المغامرة بالسباحة في الشواطئ غير المسموحة، لاسيما مع هذه الفترة الخطيرة للبحر، مما يتسبب في ضحايا هم شباب في مقتبل العمر .

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عمال كوسيدار بمشروع مستشفى سيدي عيسى بالمسيلة في إضراب

أحمد. ق

توقف عشرات عمال كوسيدار المكلفين بأشغال مشروع مستشفى 240 سرير في سيدي عيسى بالمسيلة، كما دخلوا في إضراب عن العمل، منذ أيام، مطالبين الوصاية بالتدخل لتسوية جملة من الانشغالات المهنية، حسب ما تضمنته الشكوى الموجهة إلى الجهات المسؤولة مرفوقة بتوقيعاتهم.

واستنادً إلى ذات العريضة، فقد دعا عمال القطب المذكور بضرورة توفير وسائل الوقاية والحماية الجماعية والفردية وبرمجة الفحوصات الطبية لطب العمل، وكذا تكوين اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية والحماية، مع تكوين فرع نقابي وتمكين العمال من الحصول على نسخة من القانون الداخلي للمؤسسة لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.

كما دعا المعنيون، إلى ضرورة عدم إرغامهم على العمل أيام الراحة دون تسخير قانوني واحترام الآجال القانونية للساعات الإضافية، فضلا عن توفير سيارة إسعاف بسبب المخاطر الكبرى وعدد الحوادث التي تتهددهم، في ظل غياب وسائل الوقاية ونقص المياه الصالحة للشرب.

كما طالب هؤلاء، حسب نصّ العريضة، بإيقاف ظاهرة تهديد العمال بالطرد التعسفي من العمل بسبب احتجاجهم عن ظروف العمل الراهنة، وتفعيل برنامج المسار المهني على كل العمال دون تمييز وإدراج منحة الأردنية خارج وداخل المؤسسة أثناء احتساب الأجر وتكوين العمال على حسب ما ينص عليه قانون العمل، فضلا عن معاناتهم على حد قولهم من إثارة البلبلة من طرف إدارة القطب وغيرها من المشاكل التي يواجهها المعنيون الذين التمسوا تدخل الجهات الوصية، خاصة في ظل الوتيرة المتسارعة التي يشهدها المشروع.

للإشارة، فقد حاولت “الشروق اليومي” تحصيل موقف الإدارة بخصوص جملة المطالب والانشغالات الواردة في الشكوى، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.

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باعة فوضويون يشوّهون الأحياء السكنية الجديدة بحزم التبن بالعاصمة

حورية. ب

سارعت عدة عائلات إلى اقتناء أضاحي العيد وتخصيص أماكن لها داخل الشرفات أو في رواق العمارات، ناهيك عن حزم التبن التي غزت شوارع وطرقات بلديات العاصمة وشوّهت مظهرها الخارجي، في ظل غياب المراقبة، ضاربين بذلك تعليمات السلطات المحلية عرض الحائط.

صنعت حزم التبن ديكورا في شوارع العاصمة وطرقاتها وأزقتها وحتى داخل الأحياء والعمارات، خاصة مع بدء العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك. حيث انتشر الباعة الفوضويون لحزم التبن في كل مكان وبأشكال مختلفة وأسعار تتراوح بين 150 دج إلى 200 دج بالنسبة للحزم الصغيرة وما بين 400 دج و600 دج فيما يتعلق بالحزم الكبيرة.

وسألت “الشروق” أحد الشباب ممن يبيعون حزم التبن، فقال بأنه يشتري أكياس التبن من الفلاحين الذين يحصدونه في فصل الصيف ويقومون بتخزينه، ثم يقوم بتجزئته إلى حزم صغيرة ويبيعها للمواطنين، واعترف أنه يحقق هامش ربح لا بأس به.

وقد أثارت الفوضى التي شهدتها عملية بيع حزم التبن استياء سكان أغلبية بلديات المقاطعات الإدارية التابعة لولاية الجزائر، مطالبين من السلطات الأمنية والتجارية التحرك لردع تجار التبن الفوضويين، والقضاء على الانتشار العشوائي لهم وغير المنظم في الطرقات والشوارع وداخل الأحياء السكنية الجديدة.

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أفلام العيد تنعش قاعات العرض

محمود بن شعبان

يترقب جمهور الفن السابع عرض عدد من الأفلام الجديدة في قاعات السينما، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، خاصة بعد الركود الذي عرفته الصناعة السينماتوغرافية، في السنوات الأخيرة، نتيجة تأثرها بأزمة جائحة كورونا.

يتصدر فيلم “العارف” قائمة الأفلام التي سيتم عرضها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث سيقدم صورة عن حرب العقول في الوقت الحالي، من خلال شخصية “يونس”، الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ليلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ما يجعله يدخل في صراع شرس. وسيشارك في بطولة الفيلم كل من الممثلين أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، من إخراج أحمد علاء الديب.

كما سيكون الجمهور على موعد مع فيلم “البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين”، الذي انطلق عرضه قبل أيام، ليستمر إلى غاية عيد الأضحى المبارك، حيث سيطرح فيه المخرج احمد الجندي عدة تساؤلات عن تجربة الزواج والصراعات التي يمر بها الزوجان، من خلال شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في شخصيات مختلفة يجسدها عدة ممثلين أهمهم دينا الشربيني وكريم عبد العزيز، الذي سيكون حاضرا أيضا من خلال فيلم موسى، المقرر عرضه ضمن موسم عيد الأضحى 2021، حيث تدور أحداثه ضمن إطار الخيال العلمي، إذ يجد البطل نفسه وحيدا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم “موسى”، ليصبح صديقا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع خاصة ضد رجل أعمال يرفض ارتباطه بابنته، حيث سيشارك في بطولة الفيلم إلى جانب كريم محمود عبد العزيز،كل من الفنان إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبد الله.

وقد أدرج فيلم “النمس والأنس” ضمن قائمة الأعمال المقرر عرضها في سباق عيد الأضحى، حيث سيطل الفنان محمد هنيدي على جمهوره بعد فترة من تأجيل الفيلم بسبب تخوف صناع العمل من عدم جني الإيرادات المتوقعة للفيلم، الذي سيشارك في بطولته إلى جانب محمد هنيدى، ثلة من الفنانين على غرار منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، تحت إدارة المخرج شريف عرفة.

كما يجمع المخرج سامح عبد العزيز الفنانة يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبري ونجلاء بدر وهنادي مهنا وسيد رجب ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح ومايان السيد وعارفة عبد الرسول وسميحة أيوب في فيلم “ليلة العيد” للمؤلف أحمد عبد الله، الذي يقدم عملا مليئا بالإثارة، تدور أحداثه حول قضية اجتماعية متمثلة في زواج القاصرات وختان الإناث، كما يتطرق إلى الحديث عن قهر المرأة بشكل عام.

ومن بين الأفلام العالمية المقرر عرضها خلال عيد الأضحى فيلم Gunpowder Milkshake للمخرج نافوت بابوشادو، الذي يتناول قصة قاتلة مأجورة تضطر إلى التخلي عن ابنتها سام، والهروب، وحين تكبر ابنتها تصبح هي الأخرى قاتلة مأجورة، وتقع في أزمة أثناء تنفيذ إحدى العمليات، حيث تعلق فتاة في سن الثامنة في حروب العصابات، وعلى سام أن تنقذها، وسيتقاسم بطولة الفيلم كل من كارين جيلان، كارلا جوجينو، لينا هيدي، آنجيلا باسيت، بول جياماتي، وميشيل يوه.

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جائزة الشيخ زايد للكتاب تفتح باب الترشح لدورتها السادسة عشرة

زهية. م

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن فتح باب الترشح لدورتها السادسة عشرة، حيث يستمر استقبال المشاركات حتى الفاتح من أكتوبر القادم.

وجاء الإعلان عن بدء استقبال الترشيحات للجائزة في أعقاب انتهاء الدورة الخامسة عشرة من الجائزة بثاني حفل تكريم افتراضي في تاريخ الجائزة، في 24 ماي الماضي.

وبحسب بيان الجائزة، فقد سجلت في دورتها الأخيرة عدداً قياسيًا من الترشيحات بلغ 2349 ترشيح من 57 دولة، في زيادة بلغت 23 بالمائة عن الدورة الرابعة عشرة من الجائزة، وذلك في فروعها التسعة؛ الآداب، والترجمة، والتنمية وبناء الدولة، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، وأدب الطفل والناشئة، والفنون والدراسات النقدية، والمؤلِّف الشاب، والنشر والتقنيات الثقافية، وشخصية العام الثقافية. وبذلك يصل إجمالي عدد الترشيحات التي تلقتها الجائزة منذ دورتها الافتتاحية إلى 19,095.

وقال الدكتور علي بن تميم، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب: “ما حققناه اليوم من نجاح يضاهي بل يتجاوز الدورات السابقة من الجائزة، لم يكن وليد الصدفة، بل هو من ثمار التخطيط الدقيق والعمل الدؤوب على كافة الأوجه لضمان أن تظل جائزة الشيخ زايد للكتاب في المكانة التي حققتها كواحدة من أهم الجوائز الأدبية العالمية، والحاضنة العربية الأبرز للنشر والثقافة والترجمة. ”

وفازت في الدورة الخامسة عشرة الكاتبة المصرية إيمان مرسال فرع الأدب عن كتابها “في أثر عنايات الزيّات” وفي فرع المؤلف الشاب فازت الباحثة السعودية د. أسماء مقبل عوض الأحمدي عن دراسة بعنوان “إشكاليات الذات الساردة في الرواية النسائية السعودية أما فرع الفنون والدراسات النقدية فقد توجت الباحث التونسي خليل قويعة عن كتاب “مسار التحديث في الفنون التشكيلية من الأرسومة إلى اللوحة”. في حين بينما فازت دار الجديد اللبنانية للنشر في فرع النشر والتقنيات الثقافية.

وشملت أيضاً قائمة الفائزين بالدورة الماضية من الجائزة الكاتب التونسي ميزوني بنّاني بفرع “أدب الطفل والناشئة” عن قصة “رحلة فنّان” وفاز كذلك الكاتب والباحث المصري د. سعيد المصري بالجائزة عن فرع التنمية وبناء الدولة عن كتاب “تراث الاستعلاء بين الفولكلور والمجال الديني”.

وفازت الباحثة الأميركية طاهرة قطب الدين بجائزة فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى عن كتاب «الخطابة العربية: الفن والوظيفة” وفاز بفرع الترجمة المترجم الأمريكي مايكل كوبرسون عن كتابه “Impostures” الذي ترجم “مقامات الحريري المعروفة من اللغة العربية إلى الإنجليزية

وحسب الشروط التي حددتها الجائزة يمكن للمؤلفين الإقبال على الترشيح الذاتي لأعمالهم كما يمكن لدور النشر أيضا تقديم الأعمال الصادر عنها بعد الحصول على موافقة المؤلفين خطيا.

ويشترط في الأعمال المقدمة أن تكون أصلية مكتوبة باللغة العربية باستثناء الأعمال المرشحة ضمن فرع “الترجمة” (سواء الأعمال المترجمة من أو إلى اللغة العربية)، والأعمال المرشحة ضمن فرع “الثقافة العربية في اللغات الأخرى حيث تقبل الأعمال المنشورة باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والروسية. “

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صحفيو الشروق يحتفون بالدكتورة إلهام بوثلجي

احتفل السبت، صحفيو الشروق، بزميلتهم الصحفية إلهام بوثلجي، بمناسبة مناقشتها لأطروحة الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال ونيلها لشهادة الدكتوراه بتقدير مشرف جدا قبل أيام قليلة، وسط أجواء من الفرح، تعبيرا عن سعادتهم بهذا النجاح والتألق في مناقشتها لأطروحة الدكتوراه تحت عنوان “الصحافة الالكترونية وترتيب أولويات الرأي العام دراسة تحليلية ميدانية لعينة من الصحف الالكترونية الشروق أون لاين، ليبيرتي، المساء”، وهي أول أطروحة دكتوراه تدرس الحراك الشعبي في الجزائر خلال الفترة من 11 مارس حتى 28 أفريل 2019، حيث تناولت بالتحليل طريقة تغطية المواقع الالكترونية الثلاثة لمواضيع الحراك الشعبي ومقارنتها برأي الجمهور حول نفس القضايا، وخرجت بعدة نتائج منها احتلال موقع الشروق أون لاين المرتبة الأولى كأكثر صحيفة إلكترونية متابعة في فترة الحراك الشعبي، تليها ليبيرتي، ثم المساء وتوافق رأي الجمهور مع تغطية هذه الصحف لمسيرات الجمعة ومحاربة الفساد.

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كورونا تحصد أرواح جنود الجيش الأبيض

توفي، مؤخرا، العديد من جنود الجيش الأبيض الذين يشتغلون في مستشفى عين ولمان بولاية سطيف، بفيروس كورونا، ويتعلق الأمر بالدكتورة زبيلح هجيرة البالغة من العمر 43 سنة، مختصة في جراحة الأطفال بمستشفى محمد بوضياف بعين ولمان جنوب ولاية سطيف، وكذلك الدكتور بن تهامى سليمان البالغ من العمر 55 سنة، مختص أمراض صدرية بمستشفى عين ولمان، والمرحوم تمام عبد السلام 57 سنة، مراقب طبي متحصل على شهادة تقني سامي في التمريض بمستشفى عين ولمان، وكذلك حسني عبد الناصر 55 سنة، تقني سامي في المخبر بمستشفى عين ولمان.

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فيلم “أراك ذا أراك” في الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية

سيشارك فيلم “أراك ذا أراك” في الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الامازيغية والتي افتتحت فيها باب المسابقة للمشاركين بأعمالهم ما بين الفترة الممتدة ما بين 27 ماي المنصرم والرابع من أوت المقبل عبر المنصة الرقمية المعدة خصيصا لهذا الحدث، حسبما كشف عنه هذا السبت المدير الفني لهذا الإنتاج الثقافي.

وأوضح المدير الفني لهذا الإنتاج الثقافي محمد على محجر أن فيلم”أراك ذا أراك” والذي يعني باللغة الأمازيغية “ابنك هو ابنك” وهو عبارة عن دراما اجتماعية باللهجة الورقلية “تقرقرنت” ولمدة 96 دقيقة يروي طبيعة الحياة اليومية في المجتمع الورقلي خلال فترة الثمانينات والتسعينات مجسدة في مشاهد متنوعة للمعالم الثقافية المادية واللامادية للقصر العتيق بورقلة تتمثل في الرقصات الفلكلورية والحرف التقليدية والألعاب التقليدية وعادات مختلفة.

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غرق ببرج البحري

قصر البخاري بالمدية تبكي المقرئ الشاب لغواطي

ب. عبد الرّحيم

شيعت وفي جوّ مهيب وحزين مدينة قصر البخاري مدينة العلم والعلماء جنوب المدية ليلة الجمعة إلى السبت، وفي وقت متأخر جدّا، جثمان ابنها البار المقرئ محمد لغواطي صاحب الـ21 ربيعا، وذلك بعد العثور عليه في عرض البحر بضواحي برج البحري شرق العاصمة، وقد التهم الحوت أطرافا من جسده – حسب ما استقيناه من محيط عائلته وجيرانه – وهو الذي كان محلّ بحث منذ خمسة أيام بعد غرقه بداية الأسبوع المنصرم. وكان محمد صاحب مكانة مميزة في قلوب ساكنة مدينة الشمس نظرا لتعلّقه بكتاب الله الذي حفظه في ريعان شبابه وصدح به في مختلف محاريب مساجد قصر البخاري، أين يصلي بهم التراويح كل موسم، حيث عرف بصوته الجميل وخلقه القويم وسط سكان قصر البخاري، وكان من بين ما أوصى به الشاب المقرئ محمد لغواطي أحد خلانه هو نشر صوته في حال وفاته ليترحم عليه أكبر عدد ممكن من المسلمين.

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حافلة تقتل درّاجا في قسنطينة

س. ع

شهدت مغرب الجمعة المنطقة المسماة “بن يعقوب” على مستوى الطريق الوطني السادس الرابط بين بلديتي عين اعبيد وابن باديس بولاية قسنطينة، حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب حافلة كانت فارغة من الركاب باستثناء سائقها، وصدمها لدراجة هوائية كان يقودها شاب في السادس عشرة من العمر.

الحادث خلف وفاة الشاب بعين المكان بالرغم من محاولة مصالح الحماية المدنية إسعافه، حيث تم نقله إلى المصلحة متعددة الخدمات ببلدية بن باديس، مع تحويله بعد التأكد من وفاته، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بالخروب، تزامنا مع فتح مصالح الدرك الوطني لتحقيق في القضية.

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توقيف مسبوق قضائيا يعتدي على المواطنين بعين الدفلى

م. المهداوي

تمكن عناصر فصيلة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بعين الدفلى، أول أمس من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، من ذوي السوابق القضائية، على خلفية تورطه في الاعتداء على المواطنين وتهديدهم بواسطة أسلحة بيضاء.

عملية توقيف المعني جاءت على إثر تسجيل شكوى ضده بعد محاولة الاعتداء على ضحيته وتهديده بواسطة سلاح أبيض على مستوى الحديقة العمومية وسط مدينة عين الدفلى، أين تم توقيفه من طرف عناصر الشرطة متلبسا بحيازة سلاح أبيض “خنجر” من نوع “أوكابي”بناء على الأوصاف التي قدمها الضحية. المشتبه فيه، أودع الحبس المؤقت بعد تقديمه أمام الجهات القضائية بمحكمة عين الدفلى.