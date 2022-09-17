أخبار الجزائر ليوم السبت 17 سبتمبر 2022

انتحار أم لأربعة أطفال، وفاة خمسيني داخل مسجد، حجز كمية من الكوكايين

انتحار أم لأربعة أطفال شنقا في أم البواقي

ج. لمودع

اهتزت مدينة عين فكرون بولاية أم البواقي، يوم السبت، على وقع انتشار خبر وفاة امرأة أم لأربعة أطفال، تبلغ من العمر ثمانيا وعشرين سنة، وذلك بحي السطحة بعين فكرون.

وبحسب أحد أقارب المتوفاة، فإن المرأة تعاني من مشاكل نفسية حادة، أما زوجها وهو عامل يومي فقد قال بأنه بعودته إلى المنزل وجدها في حالة غير طبيعية، وحين قامت لتحضير وجبة الغذاء، طلب منها أن تستريح على أن يحضر الوجبة من السوق، لكنه خلال عودته وجد الباب موصدا، ورغم دقه على الباب لعدة مرات، لم يفتح، فتسلق الجدار.. وبدخوله، وجدها قد فقدت الحياة بعد أن شنفت نفسها بواسطة حبل بالمكان، وتم نقل الجثة من طرف الحماية المدنية إلى المستشفى بعين فكرون، وفتح تحقيق من طرف الشرطة في الواقعة.

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وفاة خمسيني داخل مسجد بجيجل

ع. بـن منـيـة

لفظ، مساء الجمعة الجمعة، السيد زيغة مسعود، البالغ من العمر 50 سنة، أنفاسه الأخيرة، بمسجد عثمان بن عفان، المتواجد بحي موسى بمدينة جيجل، وذلك خلال أدائه صلاة العشاء جماعة في المسجد، الذي ظلّ المرحوم يتردد عليه لأداء الصلوات قيد حياته. وبحسب بعض المصلين الذين كانوا داخل المسجد لأداء صلاة العشاء، فإن المرحوم زيغة مسعود، وخلال سجوده في الركعة الثانية من صلاة العشاء، لم يتمكن من النهوض والجلوس للتحية، وإتمام الصلاة، حيث سقط أرضا، ما يرجّح فرضية تعرضه لأزمة قلبية حادة تسببت في وفاته، قبل إتمامه صلاة العشاء، وسط دهشة وذهول المصلين، الذين أطلقوا العنان للتكبير والدعاء له بالرحمة والمغفرة. ليتم بعدها تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى. وقد أجمع عدد من المصلين على الخصال الحميدة للمرحوم زيغة مسعود، ومواظبته على الصلاة في مسجد حي موسى، وتوافد العشرات منهم على مسكنه بحي العقابي لتقديم العزاء لأفراد عائلته.

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حجز كمية من الكوكايين بأم البواقي

طارق. م

كلل كمين محكم لعناصر ” لبياري” بأم البواقي، الجمعة، بتوقيف شاب، يبلغ من العمر 33 سنة، من ولاية تبسة، وحجز أزيد من 236 غ من المخدرات الصلبة، من نوع كوكايين، كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة سياحية بمنطقة عين كرشة.

القضية، بحسب الشرطة القضائية، بأمن ولاية البواقي، تعود إلى معلومات كانت قد وصلت بخصوص قيام أحد الأشخاص، ينحدر من خارج ولاية أم البواقي، بإدخال كمية من المخدرات الصلبة، من نوع كوكايين نحو أم البواقي، باستعمال مركبة سياحية. وعلى الفور، تم وضع خطة عمل ميدانية، للترصد للمشتبه فيه، من خلال وضع نقطة مراقبة، مكنت وفي ظرف وجيز، من توقيف المتهم، على مستوى مدينة عين كرشة، وبعد تفتيش المركبة تفتيشا أمنيا دقيقا، تم العثور على كمية من المخدرات الصلبة، وهي كوكايين بوزن 236.6 غرام، كانت مخبأة بإحكام داخل السيارة. المشتبه فيه وبعد تحويله الى مقر المصلحة، حرر ضده ملف قضائي، بتهمة الاستيراد والحيازة والحصول والشراء قصد البيع والتخزين والنقل لغرض الاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة، من طرف جماعة إجرامية منظمة باستعمال مركبة ذات محرك، حيث سيحال اليوم الأحد، أمام النيابة المحلية للنظر في القضية.

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طبيب أسنان مزيف يفتح عيادة بتيارت

ق. م

تمكنت مؤخرا مصالح الدرك الوطني بتيارت من اكتشاف عيادة لطب الأسنان كان ينشط صاحبها دون حيازته لترخيص، حسبما علم لدى المجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني. وأوضح بيان لذات المصالح أن فرقة الأبحاث للدرك الوطني عالجت القضية الثلاثاء الماضي إثر معلومات مفادها قيام شخص بفتح عيادة طبية دون ترخيص بمدينة تيارت.

وبعد إذن بالتفتيش بأمر من الجهات القضائية تم حجز العتاد الذي كان يستعمل في هذا النشاط الطبي ومبلغ مالي قدره 7 آلاف دج.وقد تبين أن هذا الشخص لا يحوز على شهادة في الاختصاص ولم يجر أي تكوين في مجال تقويم الأسنان. وسيتم تقديمه أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من التحقيق.

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مقتل أم لأربعة أطفال برصاصة في عرس بسكيكدة

إسلام. ب

لقيت، مساء الجمعة، أم لأربعة أطفال، حتفها، اثر إصابتها بطلقة نارية طائشة خرجت من بندقية أحد المدعوين لحضور حفل زفاف اقيم بقرية سبالك، ببلدية أم الطوب، بولاية سكيكدة.

حيث تم نقلها على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى تمالوس أين لفظت أنفاسها الأخيرة، بسبب قوة النزيف واستقرار الرصاصة على مستوى رأسها، ليتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى، من جهتها المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها لكشف حيثيات هذه الحادثة الأليمة التي هزت المنطقة.

وبحسب مصادر من القرية، فإن المتسبب في مقتل السيدة الخمسينية، وهو رجل في الأربعينيات من العمر، لم يكن بصدد استعمال بندقيته، وإنما كان يحملها فقط، قبل أن تنطلق الرصاصة التي أودت بحياة إحدى قريبات العروس وحولت العرس إلى مأتم، بعد أن غادر المدعون وألغي حفل الزفاف.

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شجار بين صديقين ينتهي بجريمة قتل في سوق اهراس

صبرينة ذيب

استقبلت مصلحة الاستعجالات بمستشفى كعرار السبتي بسوق أهراس، ليلة الجمعة إلى السبت، شابا يبلغ من العمر 31 سنة، يدعى “محمد.ع”، تعرض إلى اعتداء بالسلاح الأبيض على يد صديقه، الذي يشتغل ناقلا غير شرعي، “كلوندستان” ويقطن بقرية عين الدالية ببلدية الحنانشة بولاية سوق أهراس، أين لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته البليغة بعد أن وجه له الجاني طعنة بواسطة سكين، أردته قتيلا بعين المكان.

وبحسب ما علم من محيط الحادثة، فإن جريمة القتل، وقعت على خلفية شجار وقع بين الضحية والجاني، في صباح يوم الحادثة ليتجدد في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، ليتطور الشجار بالأيدي إلى اعتداء بالسلاح الأبيض تلقى الضحية خلاله طعنة بالسكين، ليتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى المدينة وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذه الجريمة.

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سرقة هاتف نقال رئيس دائرة في سكيكدة

إسلام. ب

أقدم لص مجهول الهوية، السبت، على سرقة هاتف نقال رئيس دائرة في سكيكدة، من داخل سيارته، وحسب مصادر الشروق، فإن الضحية ركن سيارته بحي الأقواس الواقع وسط عاصمة الولاية سكيكدة لقضاء بعض الحاجيات، وبعد عودته تفاجأ باختفاء هاتفه النقال، ليودع على الفور شكوى لدى الجهات الأمنية بسكيكدة، هذه الأخيرة بدروها فتحت تحقيقا معمقا لكشف ملابسات هذه الحادثة.

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التموقع بالأسواق العالمية أهم عامل في نجاح التصدير

أيوب. ص

أكد المختص والخبير الاقتصادي في مجال التصدير، كمال خفاش، بأن عملية تموقع المتعامل الجزائري في الأسواق العالمية بمختلف الأشكال تعد عاملا مهما في نجاحه في عملية تصدير منتجه والمنافسة فيها.

وجاء ذلك خلال لقاء بعنوان “التصدير والهيئات المرافقة له”، احتضنته مديرية الصناعة لولاية بومرداس، بحضور مديريات الضرائب والجمارك، بهدف تشجيع المؤسسات الناشطة على التصدير ودفعها لولوج هذا النشاط، أين أبرز كمال خفاش أن التصدير عملية ذات خطوات وليست بيئة فقط، وهي تتوفر على منافسة قوية في الداخل والخارج.

وأوضح المتحدث أن على المصدر الجزائري دراسة السوق العالمي وفحصه للتموقع فيه، من حيث نوعية السلع المعروضة وجودتها وكذا الأسعار، إضافة إلى المداومة في التواجد بالسوق، حتى لا يفقد الأخير موقعه .

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بهدف التخفيف من الاكتظاظ بالأقسام وتقريب المدارس

20 مليار لتحويل مرافق ومحلات مهجورة إلى 13 مؤسسة تربوية بالمسيلة

أحمد قرطي

سمحت الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الولائية بالمسيلة، بتحويل العديد من المنشآت والمرافق غير المستغلة، وإعادة ترميمها وتجهيزها، بتوفير 13 مؤسسة تربوية، دعما للقطاع عبر إقليم الولاية، في مبادرة هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني.

وحسب ما علمته “الشروق اليومي” من سلطات الولاية، فإنه يرجح استغلال هذه المرافق المسترجعة تحسبا للموسم الدراسي الجديد الذي ينطلق يوم 21 سبتمبر الجاري، وذلك بهدف التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ داخل الأقسام وتفادي تنقل التلاميذ على مسافات بعيدة لمزاولة الدراسة، ناهيك عن الاستغلال الأمثل لتلك المحلات المهنية والمكتبات المهجورة وغير المستغلة طيلة سنوات.

وفي ذات الصدد، وحسب ما أفاد به فتحي معزوز مدير التجهيزات العمومية بولاية المسيلة، فقد خصّصت مصالح الولاية غلافا ماليا يقدر بنحو 20 مليار سنتيم، سمح بتحويل 13 هيكلا ومرفقا غير مستغل إلى متوسطة من نمط “ب” بحي المويلحة التي كانت عبارة عن أزيد من 70 محل مهني مهجور، إلى 24 قسما دراسيا، و4 مخابر وجناح صحي وإداري، وساحة لعب وغيرها، بتكلفة قدرها 8 ملايير سنتيم، في الوقت الذي يتجاوز فيه مشروع مماثل أكثر من 35 مليار سنتيم.

وحسب ذات المتحدث، فقد تم كذلك تحويل محلات مهنية ودور حضانة ومكتبات وغيرها، إلى ملحقتين لمتوسطتين و10 ابتدائيات، تتوفر على حجرات دراسية ومطاعم وأجنحة صحية وساحات وغيرها لفائدة التلاميذ، والتي من شأنها التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ ونقص المرافق التربوية، في ظل التوسع العمراني وتزايد عدد المتمدرسين.

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في مداهمات مشتركة بين الشرطة والدرك

حجز 51 درّاجة نارية وتنقيط المئات من الأشخاص والمركبات بالمسيلة

أحمد قرطي

حجزت قوات الأمن بالمسيلة، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، العشرات من الدرّاجات النارية، كما تم إخضاع المئات من الأشخاص والمركبات إلى عملية التنقيط، في مداهمات مشتركة، تهدف إلى ضمان الأمن والطمأنينة وحماية المواطنين وممتلكاتهم، وتضييق الخناق على مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية والسموم وسط المواطنين.

وحسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، فإنه في إطار الجهود المبذولة وتنفيذا للمخطط الأمني المشترك، وفي إطار التنسيق الأمني بين جهازي الأمن والدرك الوطنيين لمحاربة الإجرام الحضري، قامت مصالح أمن ولاية المسيلة وكذا مصالح أمن الدوائر 14 التابعة لها بتنظيم عمليات شرطية مشتركة، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، سخر لها تعداد بشري وعتاد مادي كبيرين.

وشملت هذه العملية، عديد الأماكن المشبوهة وأوكار الجريمة واستهدفت عدة أحياء على مستوى قطاع الاختصاص، تم خلالها نصب حواجز مراقبة متنقلة ودوريات عبر مختلف الطرق الرئيسية والفرعية ومداهمة النقاط المشبوهة، حيث تم تنقيط 611 شخص، بالإضافة إلى تفتيش ومراقبة 380 مركبة، مع توقيف 18 شخصاً وإنجاز ملفات قضائية ضدهم، لتورطهم في قضايا تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية قصد الاستهلاك، وحيازة سلاح أبيض محظور دون مقتضى شرعي، هذه العمليات مكنت من حجز أقراص مهلوسة ومخدرات، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة عبارة عن سكاكين مع تحرير 221 مخالفة وجنحة مرورية وحجز 51 درّاجة نارية من دون وثائق.

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سقوط جرحى خلال المواجهات

توقيف مشاركين في شجار جماعي بالبليدة

فيصل. ن

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة من توقيف ثمانية أشخاص، لتورطهم في قضايا الانخراط والمشاركة في عصابات الأحياء، بحسب ما جاء، السبت، في بيان لهذا الجهاز الأمني. وأوضح ذات المصدر أن عناصر الأمن الحضري بالسواكرية بمفتاح (أقصى شرق الولاية)، تمكنوا من توقيف عناصر مجموعة من المشتبه فيهم، تضم ثمانية أشخاص لتورطهم في قضية الانخراط والمشاركة في عصابة أحياء، ما أدى إلى وقوع ضرب وجرح، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في مشاجرة.

وتعود وقائع هذه القضية إلى تلقي شكوى من شخص مفادها تعرضه للضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض من قبل مجموعة من الأشخاص. وبالتزامن مع ذلك، تلقت قاعة العمليات هي الأخرى بلاغا مفاده وجود شجار بالأسلحة البيضاء على مستوى أحد الأحياء. وعلى إثر ذلك، تنقلت قوات الشرطة على جناح السرعة إلى عين المكان، ليتبين وجود مجموعة من الأشخاص في حالة شجار، من بينهم مصابون وأشخاص في حالة سكر، حيث قامت عناصر الشرطة بعدها بإحاطة المكان والتدخل بحزم لفك الشجار وتوقيف وتحويل المتسببين فيه البالغ عددهم ثمانية أشخاص.

كما أسفرت هذه العملية عن ضبط وحجز الأسلحة المستعملة في المشاجرة، المتمثلة في سلاحين أبيضين من الصنف السادس وسيفين من الحجم الكبير وعصا من الحجم الكبير بها آثار دماء. واستنادا لما جاء في نفس البيان، فقد أفضى التحقيق الذي تم مباشرته إلى أن المشاجرة هي نتاج صراع بين عصابتين مشيرا إلى تقديم جميع المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية عن قضية الانخراط والمشاركة بأي شكل كان في عصابة الأحياء بالإضافة إلى جنحة المشاركة في مشاجرة.