أخبار الجزائر ليوم السبت 18 جوان 2022

آلة حصاد تقتل شابا، انتحار شاب داخل حمام مسكنه

آلة حصاد تقتل شابا بسطيف

سمير مخربش

شهدت بلدية جميلة شمال شرقي ولاية سطيف، الجمعة، حادثا مأساويا أودى بحياة شاب ابتلعته آلة تجميع ربط التبن في مشهد مفزع.

الحادث وقع بمنطقة كاف قريش الواقعة ببلدية جميلة، أين كانت مجموعة من الفلاحين تقوم بحصد المحصول الزراعي، وأثناء عملية تجميع التبن لم ينتبه الضحية البالغ من العمر 38 سنة إلى الآلة الخاصة بتجميع وربط التبن التي جذبته ومزقت جسده ليفارق الحياة بين مخالبها. وقد تدخلت فرقة الحماية المدنية لبلدية جميلة لنقل جثة الضحية إلى المركز الصحي.

يذكر أن هذه الحوادث أصبحت تتكرر أثناء عمليات الحصاد والدرس التي تتطلب يقظة من طرف الفلاحين.

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الفوضى مستمرة ببجاية

جميل أن ينصب أخيرا اهتمام المسؤولين حول تطوير قطاع السياحة وإنجاح موسم الاصطياف، لكن الأجمل أن يتم وضع حد للفوضى التي تبقى عدوا للسياحة إلى غاية إثبات العكس، والعينة من ولاية بجاية التي يبدو أنها قد بدأت تسترجع بريقها عكس الفوضى التي تظل لصيقة بها، فرغم عديد المناشدات من أجل إنهاء فوضى الركن العشوائي للمركبات واحتلال الأرصفة ومواقف الحافلات من قبل التجار الفوضويين، إلا أن الأمور لا تزال على حالها، والعينة من موقف قرية “أزمور” عند المدخل الغربي لبلدية أوقاس، الذي تحول رغم أنف القانون إلى سوق عشوائي مترامي الأطراف وسط ديكور يضر البصر، الأمر الذي حرم حتى مستعملي وسائل النقل الجماعي من انتظار قدوم الحافلة التي تقلهم تحت ظل الموقف الذي تم احتلاله جهرا ونهارا أمام أعين المسؤولين.. فهل حل الإشكال المطروح بحاجة أيضا إلى أوامر فوقية؟

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حملة للتبرع بالدم

تُطلق المديرية العامة للأمن الوطني الأحد حملة وطنية للتبرع بالدم في أوساط مستخدميها، تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، الموافق لـ14 جوان من كل سنة، وذلك بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتبرع بالدم والاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم.

ولإنجاح هذه الحملة الوطنية في مرحلتها الثانية، والتي ستدوم إلى غاية 21 جوان 2022، سخرت المديرية العامة للأمن الوطني، كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، على غرار توفير مراكز حقن الدم المتنقلة على مستوى مقرات الشرطة، تجنيد الفرق الطبية وشبه الطبية للأمن الوطني للسهر على السير الحسن لهاته العملية.

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وفاة سبعة أشخاص في حوادث مرور خلال يومين

توفي سبعة أشخاص وأصيب 431 آخرين بجروح متفاوتة، على إثر تسجيل حوادث المرور، خلال 48 ساعة الأخيرة، بعدة ولايات من الوطن، حسب ما أفاد به السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية. وأضاف نفس المصدر، أنه تم تسجيل خلال نفس الفترة، تسع حالات وفاة غرقا على مستوى شواطئ البحر بكل من ولايات: الجزائر، مستغانم، عين تموشنت، تلمسان، بومرداس، بجاية، جيجل، عنابة، حيث تم انتشال جميع الضحايا من طرف أعوان الحماية المدنية وتحويلهم إلى المراكز الصحية المحلية.

من جهة أخرى، تدخل ذات الوحدات من أجل إطفاء 12 حريقا (حرائق أدغال، حرائق أعشاب، حرائق المحاصيل) بكل من ولاية تيزي وزو، أم البواقي، سكيكدة، تيسمسيلت، ميلة، تلمسان، تقرت. وتدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر من أجل تحويل إلى المستشفى مصطفى باشا شخصين، وهما رجل يبلغ من العمر 40 سنة وامرأة تبلغ من العمر 67 سنة، متوفيين جراء استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من جهاز سخان المياه داخل منزلهم الكائن بحي 50 مسكنا، بلدية ودائرة زرالدة.

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16 شخصا تورطوا في الغش في امتحانات البكالوريا بالمسيلة

أحمد. ق

عالجت مصالح أمن ولاية المسيلة،خلال امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، عدة قضايا تتعلق بالغش باستعمال مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة، ممثلة في كل من فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وكذا أمن دائرة حمام الضلعة، بالإضافة إلى الأمن الحضري الثاني بأمن الولاية تم خلالها معالجة 9 قضايا تتعلق بالغش ونشر وتسريب مواضيع الامتحانات النهائية لشهادة البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد عن طريق جهاز البلوتوث، وكذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تورط فيها 15 شخصاً،حسب ما علمته الشروق من خلية الاتصال والعلاقات العامة.

واستنادًا إلى ذات الجهات الأمنية، فإن وقائع، القضايا بدأت على إثر ضبط المصالح المختصة ممثلة في الأساتذة الحراس، للمشتبه فيهم في حالة غش باستعمال أجهزة الاتصال عن بعد “بلوتوث”، وكذا رصد ذات المصالح لمنشورات على حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في نشر مواضيع شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإنجاز ملفات قضائية ضدهم، تتعلق بنشر وتسريب مواضيع امتحانات البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا الغش باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، قدموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة.

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دعا المصطافين لتفادي السباحة في الشواطئ غير المسموحة

والي العاصمة يفتتح موسم الاصطياف بالـ “صابلات”

حورية. ب

دعا والي الجزائر أحمد معبد، المصطافين من سكان الولاية ومن سكان ولايات الجنوب والهضاب العليا وكل ولايات الوطن وكذا الجزائريين المغتربين في الخارج تفادي السباحة في الشواطئ غير المسموحة واحترام النظام وشروط النظافة، وذلك خلال إشرافه الجمعة على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف لسنة 2022 بالجزائر العاصمة بشاطئ العمود الأبيض بمنتزه الصابلات بالمقاطعة الإدارية لحسين داي.

وأكد معبد استعداد ولاية الجزائر لتوفير كل أسباب الأمن والراحة لاستقبال المصطافين، حيث بذلت جميع مصالح المديريات المعنية مجهودات إضافية للتحضير لموسم الاصطياف على غرار الموارد المائية، البيئة، السياحة والصناعة التقليدية، الشباب والرياضة والترفيه، الصيد والموارد الصيدية، الأشغال العمومية، الصحة والسكان، النقل، المصالح الفلاحية، مديرة التعمير البناء والهندسة المعمارية، مدير الغابات والحزام الأخضر، المؤسسات العمومية الولائية بما فيهلا أسروت، أوديفال، نات كوم وأوبلا وغيرها، إلى جانب ممثلي كل من الكشافة الإسلامية الجزائرية، قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية والنوادي والرابطات الرياضية والشبانية وفعاليات المجتمع المدني، وذلك من أجل أن تكون كل شواطئ الشريط الساحلي للعاصمة مهيئة وآمنة خلال موسم الاصطياف للعام المقبل، كما أشاد بالدور الكبير الذي تلعبه وحدة الدراجات النارية التي أطلقتها ولاية الجزائر مؤخرا في المساهمة في تحسين الوجه الحضري للعاصمة.

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3 سنوات سجنا لشاب حاول توريط صديقه بذخيرة كلاشنيكوف بالبويرة

سفيان. ع

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة شابا رفقة متهمين آخرين بعقوبة السجن النافذ لمدة 3 سنوات بعد متابعتهم بتهم جناية حيازة ونقل ذخيرة من الصنف الأول دون رخصة وجنحة تبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها وكذا جناية التخلي عمدا عن ذخيرة لشخص آخر وعدم التبليغ عن وقوع جناية .

تفاصيل القضية التي عالجتها محكمة الجنايات تعود إلى شهر سبتمبر الفارط، أين حصل سوء تفاهم بين المتهم الرئيسي القاطن ببلدية الأخضرية وبين شخص آخر كان يتردد دوما على مكان معزول غير بعيد عن المنازل قصد تعاطي الممنوعات، بحسب إفادة المتهم، الأمر الذي رفضه الأخير ودفعه للتفكير إلى الانتقام منه وتوريطه، حيث قام بجمع ما مقداره 50 قطعة من ذخيرة السلاح الحربي “كلاشنيكوف” ووضعها داخل كيس بلاستيكي ثم غرسها بنفس المكان الذي كان يتردد عليه غريمه، وبمجرد وصول الأخير للمكان قام بالاتصال بمصالح الدرك الوطني والتبليغ عن قيام غريمه بالمتاجرة في الذخيرة هناك، الأمر الذي دفع بأعوان الدرك الوطني إلى التحرك فورا نحو المنطقة، أين تم إيقاف ذلك الشخص وحجز كمية الذخيرة بالفعل .

وبعد تحويل الموقوف إلى التحقيق أنكر الأخير معرفته أو امتلاكه للمحجوزات من ذخيرة حربية، بحسب ذات المصادر، ليمتد التحقيق بعد ذلك إلى صاحب البلاغ قصد سماعه، لينهار فيما بعد ويعترف بالمكيدة التي أراد بها توريط غريمه عن طريق غرس تلك الذخيرة بالمكان ثم الإبلاغ عنه وإلصاق التهمة به انتقاما مما كان قد حصل بينهما، كما أدلى كذلك بمصدر تلك الذخيرة التي تحصل عليها من عند شخصين آخرين أحدهما كان يشتغل ضمن رجال الدفاع الذاتي من منطقة الجباحية، وشخص آخر يعمل بولاية جيجل تم توقيفهما بدورهما من طرف مصالح الدرك الوطني عن طريق تسخيرة قانونية، وبعد استكمال مجريات التحقيق الذي كشف خيوط المكيدة التي تورط فيها المتهم الرئيسي وورط فيها شريكيه وحاول الإيقاع بغريمه بها، تم تحويل ملف الموقوفين الثلاثة إلى الجهات القضائية المختصة، التي فصلت في القضية بتسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 3 سنوات للمتهمين بعد أن التمست النيابة في حقهم عقوبة 10 سنوات سجن نافذة .

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حجز 7 قناطير من الشمة المغشوشة ببجاية

توفيق بن يحيى

حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، 7 قناطير من مادة الشمة المقلدة المغشوشة على مستوى قرية ملالة بلدية واد غير ولاية بجاية.

تعود وقائع القضية، إثر معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها وجود شخصين، يبلغان من العمر 22 سنة و32 سنة، ينحدران من ولاية بجاية، على متن مركبة من نوع “طويوطا هيليكيس”، محملة بمادة التبغ (الشمة) سالكا الطريق الوطني رقم 9 متجهاً من بلدية تيشي إلى مدينة واد غير، وعلى الفور تم تشكيل دورية ووضع خطة محكمة لتوقيف المشتبه فيهما، أين تم توقيف المركبة المذكورة، على مستوى قرية ملالة بلدية واد غير وبعد مراقبة الوثائق الإدارية وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً، تم العثور بصندوقها الخلفي على 22 كيسا من الحجم المتوسط، محملة بمادة التبغ الجاف (الشمة) بدون سند قانوني، على إثر ذلك تم توقيف السائق والمرافق واقتيادهما إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق.

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امرأة تقود شبكة المتاجرة بالمؤثرات العقلية بالجلفة

نورين. ع

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة، امرأة في الخمسينيات من العمر وشريكها الحبس المؤقت، في قضية المتاجرة بالحبوب المهلوسة، وقد تمكن عناصر فرقة مكافحة الاتجار الغير مشروع بالمؤثرات العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، من توقيف الشبكة الإجرامية المنظمة التي تنشط عبر محور عدة ولايات من الوطن تقودها امرأة في العقد الخامس من عمرها.

العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات جد مؤكدة، مفادها وجود تحركات مشبوهة لشبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال بيع وترويج المؤثرات العقلية تقودها امرأة.

وبعد تأكيد صحة المعلومات والتنسيق مع النيابة المختصة إقليمياً تم وضع خطة عملياتية أفضت إلى توقيف المرأة المعنية على متن مركبة نفعية وبحوزتها كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرها 2464 قرص مهلوس أجنبية الصنع مع توقيف شريكها في العملية وحجز مجموعة من الهواتف النقالة كان يستعملها أفراد الشبكة في عملية التواصل بينهم بالإضافة إلى مبلغ مالي قيمته 50 ألف دج من عائدات البيع.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، أنجز ملف جزائي ضد الموقوفين عن قضية حيازة، نقل، تخزين مؤثرات عقلية ذات منشأ أجنبي قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة، تهريب مؤثرات عقلية باستعمال وسيلة نقل، مع تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق، حيث تم إيداعهما رهن الحبس المؤقت.

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خطأ إداري يحرم ثلاثة مواطنين من الحج بمعسكر

قادة مزيلة

وجه ثلاثة مواطنين يقطنون ببلدية تيغنيف في ولاية معسكر نداء استغاثة إلى كل من والي الولاية ووزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، وطالبوهما بالتدخل لإعادة النظر في قرار تأجيل توجههم للبقاع المقدسة لأداء مناسك الحج إلى العام المقبل بدل العام الجاري.

وقال بوطيش بودومة وزوبير فلولي وزوجته “ج صورية” في رسالة تسلمت “الشروق” نسخة منها، إنه بعد تنازل أربعة أشخاص ببلدية تيغنيف عن أداء حج هذا العام، تم تعويضهم باستفادتهم من التوجه للبقاع المقدسة هذا العام الذي تم بموجبه الحصول على شهادة التأهيل يوم الخميس 9 جوان.

وأضاف الأشخاص الثلاثة بأنهم تفاجؤوا يوم الجمعة 10 جوان بمدير الوكالة البنكية يخبرهم بتوقف نظام الدفع الإلكتروني ليتم إبلاغهم في اليومين المواليين من قبل إدارة التنظيم والشؤون العامة لولاية معسكر، بأن أرقامهم التسلسلية ليست ضمن حصة هذا العام، وأن ذلك خارج اختصاصها.

وأضاف الشاكون الثلاثة في رسالتهم أنهم بلغوا كذلك بأنهم ليسوا معنيين رسميا بحج هذا العام، وأنهم سيكونون ضمن حصة العام المقبل بشكل تلقائي، وعلى هذا الأساس فقد طالب المواطنون الثلاثة الوالي ووزير الداخلية التدخل لصالحهم وإنصافهم بإدراج أسمائهم ضمن حصة حجاج هذا العام بدلا من الانتظار للموسم المقبل، خاصة وأنهم قاموا بجميع الترتيبات وأعلنوا الأفراح والحفلات وانطلقوا في جميع التحضيرات بما في ذلك النفسية والروحية واللوجيستية، على أمل أنهم ضمن قوافل حجاج سنة 2022.

وتمسك هؤلاء بمطلب إعادة النظر في قرار إقصائهم هذا العام وتأخيره للعام المقبل، اعتبارا من أن الخطأ والتقصير لم يكن من قبلهم، وإنما هو إداري محض، لذلك وجب حسبهم تدارك إداريا.

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تنقل من العاصمة خصيصا لارتكاب هذا الجرم

توقيف كهل تورط في الحرق العمدي لغابة بسطيف

سمير مخربش

تمكنت فرقة الدرك لبلدية عموشة بولاية سطيف، السبت، من توقيف شخص تورط في حرق غابة عمدا، والتسبب في حريق مهول أتلف 20 هكتار من الأشجار والأعشاب والمحاصيل التي تزخر بها المنطقة.

المتهم يبلغ من العمر 49 سنة، ينحدر من الجزائر العاصمة تنقل خصيصا إلى الجهة الشمالية لولاية سطيف للقيام بحرق المساحات الغابية.

وقد تمكن من انجاز مهمته وإلحاق الضرر بغابة قريبة من منطقة أولاد مرغم ببلدية عموشة شمال ولاية سطيف، أين يكون قد تسلل الى الموقع وقام بإضرام النار عمدا، ليشعل معها فتنة جديدة أعادت إلى الأذهان عمليات سابقة شهدتها العديد من مناطق الوطن.

وقد تسبب الحريق في إتلاف 20 هكتارا من الأشجار وبعض المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير التي كانت تنتظر الحصاد هذه الأيام، ووجد رجال الحماية المدنية لبلدية عموشة صعوبة في إخماد النار، واضطرت الفرقة إلى الاستنجاد بوحدة تيزي نبشار بعدما امتد الحريق إلى مساحات مجاورة.

وقد تبين من الوهلة الأولى أن الحريق غير عادي، خاصة أن المنطقة نائية بعيدة عن السكان ولم تكن بها أي آليات للحصاد، ولذلك قامت فرقة الدرك لبلدية عموشة على الفور بفتح تحقيق في القضية ومحاصرة المكان وغلق كل المنافذ مع تفقد حركة المشتبه فيهم، لتتمكن في ظرف قياسي من إلقاء القبض على المتهم الذي خضع للإجراءات القانونية.

وتشير مصادرنا إلى أن المشتبه فيه يكون جاء خصيصا من أجل أداء هذه المهمة القذرة التي أتت على الأخضر واليابس، وخلقت حالة من الهلع بالمنطقة.

وقد ساهم المواطنون في التعرف على هوية المشتبه فيه، وقدموا كل المعلومات التي سمحت بتوقيفه من طرف فرقة الدرك التي تلقت تحية كبيرة من السكان بعد عملها الاحترافي وسرعة التحرك التي توجت بتقديم المشتبه فيه إلى الجهات القضائية، ليتم بذلك كشف أول عملية حرق عمدي هذا الموسم المعروف بكثرة الحرائق الطبيعية وغير الطبيعية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار.

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وفاة تلميذ غرقا بحوض مائي للسقي في تبسة

ب. دريد

اهتزت، نهار السبت، قرية سيدي شعبان، ببلدية مرسط، بولاية تبسة، على وقع خبر وفاة التلميذ، عبد الحميد عبايدية، غرقا في حوض مائي معد خصيصا لسقي المحاصيل الفلاحية لأقارب الطفل، البالغ من العمر 14 سنة.

وبحسب مصدر من المنطقة، فإن الطفل وعلى غرار أطفال المنطقة، وفي غياب أي مرفق ترفيهي أو مسبح بإقليم البلدية، توجه صباحا إلى الحوض المربع والذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، وبعمق 3 أمتار، وبعد ارتمائه بالحوض عجز عن الخروج، ليتفطن له أهله محمول فوق الماء، حيث تدخل عناصر الحماية المدنية، الذين قاموا بانتشال جثته وتحويلها مباشرة إلى مستشفى المدينة، أين أمر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة لعوينات، بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الوفاة، على غرار وفاة الأسبوع الماضي، حيث توفي طفل كذلك يبلغ من العمر 14 سنة ببركة مائية بمدينة الونزة المنجمية.

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التُمِس في حقه عشر سنوات سجنا نافذا

مسبوق قضائي يحرق سيارة قريبه بسبب خيانة زوجية

مريم. ز

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، نهاية الأسبوع، توقيع عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا في حق شاب ثلاثيني متهم بإضرام النيران عمدا في ملك الغير، على خلفية قيامه بحرق سيارة قريب له بعد سرقتها، انتقاما منه لوجود خلافات سابقة بينهما.

تفاصيل الملف حسب الجلسة، انطلقت التحريات الأمنية بها من بلاغ تلقته مصالح الدرك الوطني برويبة، شهر أوت الفارط بخصوص نشوب حريق في سيارة مملوكة لشخص يدعى “ز.محمد”، واحتراق السيارة بشكل كلي استنادا لتقرير مصالح الحماية المدنية، وعلى ذلك باشرت مصالح الأمن تحريات مكثفة لمعرفة ملابسات الحادثة، إذ اتضح لاحقاً أن المركبة كانت بحوزة المدعو “د.عبد اللطيف” بطريقة غير شرعية، ويتعلق الأمر بقريب للضحية مسبوق قضائيا في عدة ملفات جنائية، الأخير قام بالاستيلاء على السيارة واخفائها بمكان معزول بعيدا عن المارة والسكان، ثم أقدم على حرقها وإضرام النيران بها.

المتهم كشف خلال سماع أقوله أن الضحية سلمه السيارة لاستعمالها من أجل زيارة والدته بالمستشفى ولم يسرقها، كما سبق وإن اتهم. وعن خلفايت حادثة حرقها، صرح المتهم أنه ترك سهوا سيجارة مشتعلة بالقرب من قارورة معقم كحولي، وهو ما تسبب حسبه في اشتعال النار بعلبة محول السرعة، بعد ركنها بالقرب من منزله، واكتشف الأمر بعد سماعه الصراخ خارجا.

بالمقابل، صرح الضحية أن المدعو “د.ع” هدده في اتصال هاتفي أنه سيقوم بحرق مركبته، واتهمه بوجود علاقة مشبوهة بينه وبين زوجته، وهي التصريحات التي تمسك بها خلال جلسة المحاكمة أمس. من جهة أخرى كشفت النيابة قبل التماس العقوبة السالف ذكرها، أن محضر المعاينة الذي أعدته المصالح الأمنية، أشار إلى أن بؤرة الحريق كانت على مستوى المحرك، وليس بعلبة محول السرعة كما ادعى المتهم.

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انتحار شاب داخل حمام مسكنه في سكيكدة

إسلام. ب

وضع شاب، يبلغ من العمر 27 سنة، مساء الجمعة، حدا لحياته في حدود الساعة السادسة، أين أقدم على الانتحار شنقا بواسطة سلك معدني لفه حول عنقه، حيث عثر عليه معلقا داخل حمام المنزل الواقع ببلدية حمادي كرومة، بولاية سكيكدة.

للإشارة، فإن أعوان الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية حمادي كرومة باشروا تحقيقاتهم لكشف ملابسات هذه الحادثة الأليمة، يذكر أن جثته نقلت من طرف أعوان الحماية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة.