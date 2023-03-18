أخبار الجزائر ليوم السبت 18 مارس 2023

رجل يضع حدًا لحياته شنقا، هلاك طباخ في حريق بمطعم

رجل يضع حدًا لحياته شنقا بميلة

نسيم. ع

استيقظ، فجر السبت، سكان بلدية تاجنانت جنوب عاصمة الولاية ميلة، على وقع حادثة انتحار رب عائلة يقطن بحي مرج هريس ببلدية تاجنانت.

وحسب مصادر محلية فان الأمر يتعلق بالمسما “ب.ع” يبلغ من العمر 31 سنة متزوج وأب لطفل، حيث كان بالمنزل رفقة عائلته، وقد عثر عليه في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وجسده ملقى على الأرض وله أثار الشنق حول الرقبة بالطابق الثاني من منزله العائلي، بعدما أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل بلاستيكي.

وأشارت نفس المصادر إلى أن الضحية قام، ليلة الجمعة، بربط حبل بلاستيكي يستعمل لنشر الغسيل بأحد أعمدة سقف الغرفة، ولفه حول عنقه، ثم ترك جسمه يتدلى إلى أن فارق الحياة، لأسباب تبقى مجهولة، فيما تفيد مصادر من محيط البلدة بأن الضحية لا يعاني من أية أمراض، كما أنه يعيش حياته بصفة عادية ويشهد له جيرانه بالسيرة الحسنة والسلوك الطيب.

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هلاك طباخ في حريق بمطعم في سكيكدة

إسلام. ب

ووري زوال السبت، طباخ يدعى حسن بولشفار، الثرى في مقبرة عين قشرة بولاية سكيكدة، متأثرا بإصابات من الدرجة الثالثة، إثر حريق نشب نهاية الأسبوع في أحد المطاعم ببلدية عين قشرة، بسبب تسرب غاز البوتان المستعمل في الطهي، الضحية الثلاثيني يقطن في حي واد بن حيون، حيث تعرض لحروق خطيرة أودت بحياته قبل نقله إلى مصلحة الحروق بمستشفى بن رشد الجامعي بعنابة.

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الإطاحة بـ 4 شبكات للمتاجرة بالمخدرات والمهلوسات

نوارة. ب

تمكنت، المصالح المختصة للأمن الوطني، ممثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات “SCLTIS” نهاية الأسبوع المنصرم، في عمليات متفرقة من الإطاحة بأربع شبكات إجرامية تتكون من 13 شخصا مشتبها فيهم، عن قضية التهريب والمتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية، تنشط عبر بعض ولايات الوطن.

العمليات التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، حسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، أسفرت عن ضبط وحجز42 كلغ من المخدرات و11850 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، وثلاث مركبات سياحية ودراجتين ناريتين.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، عن قضايا تكوين جماعة إجرامية للمتاجرة واستيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، وحيازة وتخزين المؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع ضمن شبكة إجرامية عابرة للحدود.

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يشمل 13 بلدية تابعة لتغطية مديرية توزيع بلوزداد

برنامج لتأمين الشبكات وتفادي انقطاع الغاز في رمضان

أحمد. ع

بدأت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بلوزداد، في تطبيق برنامجها المتعلق بصيانة المنشآت الغازية التابعة لتغطيتها الإقليمية، وذلك من اجل ضمان استمرارية التزود بهذه الطاقة الحيوية وجودة نوعيتها.

وحسب بيان للمديرية فإن هذا البرنامج سيعمم على 13 بلدية تابعة للتغطية الإقليمية لمديرية بلوزداد، وسيمس 541 قناة صاعدة تتواجد بها عدادات غازية على مستوى العمارات، 172 صمام للتوزيع و70 محطة توزيع الغاز.

ويهدف هذا البرنامج في مجمله – حسب البيان ذاته – إلى تأمين الشبكات والقنوات الغازية التابعة للمديرية وتعزيزها بالدرجة الأولى عن طريق صيانتها بغرض تفادي انقطاعات التزود، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المعظم، أين يكثر الطلب على هذه المادة الحيوية والتكفل بجميع نقاط الضعف التي يمكنها أن تؤثر على سلامة المنشآت وتؤدي إلى حدوث أعطاب تقنية قد تستغرق وقتا زمنيا لإصلاحها.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية توزيع بلوزداد تغطي 804.24 كلم من طول القنوات ذات الضغط المتوسط التابعة لإقليمها.

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حمل اسم الداعية المغتال الدكتور حمود حمبلي

تدشين مسجد بعد أن كان مذبحا في البويرة

أحسن حراش

جرت الجمعة مراسيم تدشين مسجد النور الواقع وسط مدينة الأخضرية بالبويرة وإعادة إطلاق تسمية جديدة عليه، حيث حمل اسم الدكتور والداعية المغتال حمود حمبلي إبن المدينة وأحد مؤسسيه بعد أن كان مذبحا سنوات التسعينات.

وحضر حفل التدشين والي الولاية والسلطات المحلية إضافة إلى أئمة ومشايخ معروفين على غرار السيد بويزري وسعيد مشنان، أين أقيمت صلاة الجمعة بالمسجد الذي عرف عملية توسعة، حيث ألقى الشيخ سعيد بويزري خطبة الجمعة ذكر فيها الحضور بالمواقف الرجولية للشهيد الراحل حمود حنبلي المعروف بوسطيته وتفانيه في العمل الدعوي والتعليمي بجامعة تيزي وزو التي اغتيل أمام باب مدخلها في التسعينات.

كما تم خلال الحفل تكريم عائلة المرحوم ممثلة في نجله المهندس أحمد، فضلا عن تكريم رفقائه من أئمة ودكاترة، ليتم عقب الصلاة إطلاق تسمية الشيخ حمود حنبلي على المسجد الذي كان من بين القائمين على تحويله من مذبح إلى مسجد بداية التسعينات وأحد مؤسسيه.

تجدر الإشارة إلى أن المرحوم حمود حنبلي هو ابن مدينة الأخضرية من مواليد 1960، نال شهادة البكالوريا دورة جوان 1979 ثم الليسانس في القانون من جامعة تيزي وزو والماجستير في الشريعة من جامعة القاهرة، قبل أن يشتغل بالتدريس في جامعة تيزي وزو منذ سنة 1987 إلى غاية اغتياله بمدخل الحرم الجامعي سنة 1994، تاركا وراءه عدة مؤلفات وكتب على غرار كتاب حقوق الإنسان بين النظم الوضعية والشريعة الإسلامية وغيرها.

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يشمل 9 بلديات بولاية الجزائر

رفع تجميد البناء في الأراضي بأعالي المناطق التي تعرضت للفيضانات في 2001

فيصل. ن

قررت ولاية الجزائر رفع التجميد عن البناء فوق الأراضي الواقعة بأعالي المناطق التي تعرضت للفيضانات في نوفمبر 2001، والتي تشمل 9 بلديات ضمن 3 مقاطعات إدارية، حيث سيتم على إثر هذا القرار الشروع في تسليم رخص البناء للمواطنين الراغبين في ذلك، حسب ما علم لدى عدة مسؤولين بالولاية.

وبموجب قرار والي الجزائر، محمد عبد النور رابحي، تم خلال شهر مارس الجاري، رفع التجميد عن البناء فوق الأراضي الواقعة بأعالي المناطق التي تعرضت للفيضانات في نوفمبر 2001، ويتعلق الأمر بـ 3 مقاطعات إدارية و9 بلديات واقعة ضمن محيط دراسة الحد من مخاطر انهيار الأراضي في المنطقتين المصنفتين “جي 2” و”جي 3″، وهي بوزريعة، بني مسوس، الأبيار، عن البنيان، الحمامات، رايس حميدو، بولوغين، باب الوادي ووادي قريش، والتي تتربع على مساحة إجمالية قدرها 268 هكتار، حيث سيتم بموجب هذا القرار الشروع في تسليم رخص البناء وغيرها من الوثائق والشهادات للمواطنين الراغبين في ذلك.

وكانت ولاية الجزائر قد أصدرت شهر أفريل 2009 قرارا يتضمن تجميد البناء فوق هذه الأراضي بهدف حماية أرواح وممتلكات المواطنين، وذلك بعد الفيضانات التي شهدتها الجزائر العاصمة في 2001.

وفي هذا السياق، أوضحت مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية الجزائر، جيهان هانم دردور، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تنفيذا لتعليمات والي الجزائر بهدف الإسراع في معالجة انشغال المواطنين بخصوص ملفات طلبات عقود التعمير المودعة على مستوى المصالح التقنية للبلديات المعنية بالتجميد، باشرت ولاية الجزائر دراسة قام بها المختبر المركزي للأشغال العمومية للحد من مخاطر انهيار الأراضي في منطقة “جي 3” والتي تمثل ما يقارب 25 بالمائة من المساحة الإجمالية لسلسلة جبال بوزريعة وتغطي مساحة تقدر بـ 1396.5 هكتارا على مستوى البلديات التسع، وتمت المصادقة عليها شهر ديسمبر 2022 من قبل والي الجزائر.

وأضافت أن هذه الدراسة “تفصيلية” لمحيط “جي 3” بعد دراسة أخرى عامة أعدت سنة 2006، حيث صنفت محيط الدراسة وفقا لدرجة تعرضها لانهيار الأراضي إلى ثلاث مناطق (جي 1 منطقة ذات هشاشة ضعيفة وتقدر مساحتها بحوالي 28 هكتار وهي صالحة للبناء)، (جي 2 منطقة ذات هشاشة متوسطة وتقدر مساحتها بحوالي 240 هكتار ويمكن البناء عليها ولكن بشروط تخضع إلى يقظة خاصة) و(جي 3، وهي منطقة ذات هشاشة عالية، تقدر مساحتها بحوالي 1127 هكتار ولا يجب أن تكون موضوع بناءات جديدة إلا في حالات استثنائية يصادق عليها المخبر المركزي)، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ هذه الدراسة على ثلاث مراحل تمت المصادقة عليها من قبل الخلية التقنية المنشأة لهذا الغرض، وتم على إثرها وضع “خريطة حساسية تحدد المناطق المعنية”.

من جانبه، أبرز الوالي المنتدب لمقاطعة بوزريعة، جمال الدين حصحاص، “التأثير المباشر” لهذا القرار على حياة المواطنين في المناطق المذكورة، خصوصا وأن حق الملكية لا يعطي أوتوماتيكيا حق البناء، لذلك تم على مستوى البلديات الثلاث التابعة للمقاطعة الإدارية لبوزريعة توقيف تسليم شهادات البناء أو الهدم أو التسوية منذ 2009 في انتظار استكمال هذه الدراسة، مشيرا إلى أن رفع التجميد سيسمح للسلطات المحلية بتسليم هذه الوثائق للمعنيين وفق الشروط التي تضمنها قرار الوالي.

ولفت بهذا الخصوص إلى أن حوالي 30 بالمائة من الملفات المودعة لدى المقاطعة الإدارية لبوزريعة الخاصة بتسوية البنايات سيتم حلها في القريب العاجل، حيث تم إحصاء 612 ملف، منها 472 ببلدية بوزريعة، 83 بالأبيار و57 ببني مسوس، كما يمكن استغلال الأراضي ضمن المنطقة (جي 3) في بناء مدارس ابتدائية أو مراكز صحية تتكون من (طابق أرضي +1) مع تشجير المنحدرات.

وفي ذات الإطار، أعرب رئيس المجلس الشعبي لبلدية بوزريعة، ندير عمر، عن ارتياحه لهذا القرار الذي جاء بناء على “دراسة معمقة” سمحت بتصنيف حوالي 26 بالمائة من أراضي البلدية التي كانت ضمن (جي 3) في (جي 2 أو جي1)، بما يمكن – كما قال- من مباشرة الإجراءات التسهيلية لفائدة المواطنين في ظل وجود أزيد من 400 ملف مجمد منذ سنوات طويلة.

وجاء رفع التجميد، حسب مدير المخبر المركزي للأشغال العمومية، صلاح الدين قلاتي، استنادا إلى دراسة “تفصيلية وجد معمقة” تم الشروع في إعدادها سنة 2017 لتضاف إلى الدراسة العامة التي أعدها مكتب الدراسات المتخصص سنة 2006، والتي جزأت الكتلة الجبلية لبوزريعة إلى 3 مستويات حسب نسبة إمكانية حدوث انزلاقات أرضية، وتمت وفق عدة مراحل من البحث والتحقيق وإحصاء المناطق المعرضة للانزلاقات الأرضية إلى جانب استغلال الخرائط وصور الأقمار الصناعية وكذا الخرجات الميدانية للمهندسين والخبراء.

وقام المخبر كخطوة ثانية – حسب ذات المسؤول – بتقسيم منطقة (جي 3) نفسها إلى 3 مستويات أكثر دقة (جي1، جي 2 وجي 3) بعد عدة تجارب في الموقع والمخبر، وأعدت على إثر ذلك توصيات خاصة بالبناء في (جي 3)، بحيث يشترط على الراغبين في الحصول على رخصة البناء، تقديم دراسة جيوتقنية لمحيط البناء مصادق عليها من قبل المخبر المركزي، وكذا عقد اتفاقية مع مكتب الدراسات من أجل متابعة الأشغال، خصوصا بالنسبة للبناءات العالية.

وفيما يتعلق بالبناءات القديمة الموجودة في المناطق المذكورة، أوضح الخبير الاستشاري بالمخبر المركزي، محمد أمين بن بوراس، أنه ستكون هناك إجراءات تسوية في إطار القانون بمساعدة خبراء لتقييم مدى سلامة البناء ومقاومة الأرض للكوارث الطبيعية، بما يسمح بعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، خصوصا في ظل المعطيات المساعدة على الانزلاقات الأرضية كالمناخ وتوزيع المياه وغيرها.