أخبار الجزائر ليوم السبت 19 أوت 2023

مقتل سيدة وابنتيها في حادث قطار بجيجل، العثور على أربعيني مشنوقا داخل حقل

مقتل أشخاص في الموقع ذاته قبل أسبوعين

مقتل سيدة وابنتيها في حادث قطار بجيجل

فيصل. ن

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة، مساء الجمعة، عندما دهسهم قطار نقل المسافرين المسائي، من جيجل إلى قسنطينة، المأساة وقعت قبل مغرب الجمعة، أين صدم قطار نقل المسافرين العامل على خط جيجل قسنطينة وهو قطار يومي، وكل ركابه من المصطافين، مجموعة من الأشخاص الراجلين، بمنطقة تيميدوان، التابعة لبلدية سيدي عبد العزيز، ما تسبب في هلاك سيدة في الأربعين من العمر وابنتيها البالغتين من العمر 10 و13 سنة على التوالي وتنحدرن من ولاية بسكرة.

وحسب سكان من منطقة تيميدوان فإن المصابين أيضا من نفس منطقة بسكرة، حيث كانت العائلة التي تقضي عطلتها بمنطقة سيدي عبد العزيز تجتاز السكة الحديدية، لحظة عبور القطار اليومي، وبرغم إطلاق الصافرات، إلا أن الدهس وقع وكانت الكارثة، حيث أصيب ثلاثة آخرين من بينهم زوج الأم الضحية وأب البنتين الضحيتين. مصالح الحماية المدنية تدخلت لنقل جثث المتوفيات إلى المستشفى، وقدمت إسعافات عاجلة للضحايا، إذ تم إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم، من طرف ذات المصالح.

وكانت ذات الولاية ونفس السكة الحديدية، قد عاشت في الثامن والعشرين من شهر جويلية المنقضي أمسية سبت سوداء، بعد هلاك زوج، وهو سائق سيارة وزوجته التي كانت إلى جانبه، وإصابة أربعة أطفال، هم جميعا أبناء الضحيتين، وكانوا في المقاعد الخلفية للسيارة، ومازالوا لحد الآن بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع، يتلقون العلاج الجسدي والنفسي، بسبب افتقادهم لوالديهم، حيث وقع ذاك الحادث في نفس التوقيت أي السادسة مساء، بمنطقة البلوطة في المزاير التابعة لبلدية القنار نشفي، شرق ولاية جيجل، عندما اصطدم قطار نقل المسافرين، العامل على خط جيجل قسنطينة، الذي كان مليئا أيضا بالمسافرين المصطافين، بسيارة من نوع هونداي، تحمل ترقيم ولاية برج بوعريريج، وكان على متنها عائلة، قضت يومها بشاطئ البلوطة، بعد أن قدمت إلى جيجل للاصطياف، وكانت عائدة إلى المسكن الذي استأجرته، حيث أسفر ذاك الحادث الأليم، بعد صدم القطار للجهة الأمامية للسيارة، عن وفاة الزوجين وهما فريد دحران صاحب الـ51 سنة وهو تاجر قطع غيار، وزوجته الماكثة بالبيت البالغة من العمر 36 سنة وهي السيدة سهام بحرية، وكان نفس القطار قد صدم يوم الأربعاء الماضي مربي غنم، وثلاثة من بقراته كانوا يجتازون السكة، ويوجد صاحب البقرات التي نفقت حاليا في مستشفى جيجل للعلاج.

كما أن شهر جوان الماضي أيضا، شهد مقتل شاب يبلغ من العمر 23 سنة، دهسا بقطار نقل المسافرين، كان يضمن رحلة العودة جيجل قسنطينة، في نفس المكان، إذ كان بصدد تجاوز خط السكة الحديدية قبل أن يباغته القطار من دون أن ينتبه له.

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العثور على أربعيني مشنوقا داخل حقل في سكيكدة

ز. بودماغ

عثر مساء الجمعة، مواطنون، على أربعيني، مشنوقا داخل حقل كائن بمدخل بلدية كركرة دائرة تمالوس بولاية سكيكدة.

وحسب مصادر محلية، فقد عثر على “ع.م.ز” 40 سنة مشنوقا بحبل مربوطا إلى شجرة زيتون وسط مزرعته، وقد خرج في الصباح الباكر ولم يعد إلى المنزل كالعادة، ما دفع أسرته للبحث عنه، ليجدوه جثة هامدة.

وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا موسعا لكشف ملابسات وفاة “ع.م.ز” وإن كان الأمر انتحارا أو أنه فعل إجرامي، وكانت ذات الولاية قد شهدت يوم الخميس انتحار طفل في الثالثة عشر، من العمر شنقا بواسطة حبل معلق بسقف المنزل العائلي، الواقع بطبة الرفيس الحامورة، ببلدية تمالوس، غرب ولاية سكيكدة التي سجلت هذا الصيف ما لا يقل عن عشر عمليات انتحار شنقا غالبيتها بغرب الولاية.

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العثور على 14 عجلة مطاطية بغابة في الشلف

م. قورين

فتحت، السبت، مصالح الدرك لبلدية الزبوجة بالشلف، تحقيقا حول ظروف وأسباب إقدام مجهولين على رمي 14 عجلة مطاطية مستعملة وسط غابة بوعمود بأعالي جبال غابة بيسة المطلة على الواجهة البحرية.

الحادثة حسب ما ذكره “لعرايس أحمد كمال” محافظ الغابات لولاية الشلف للشروق، تتمثل في عثور أعوانه على هذه العجلات المطاطية لدى قيامهم بدورية عادية، حيث تتبعوا آثار خروج مركبة من وسط الغابة، فأوصلتهم إلى مكان رمي تلك العجلات المطاطية، التي كانت مبعثرة وسط الغابة، فتم بعدها الاتصال بمصالح الأمن التي فتحت تحقيقا لمعرفة ما إن كان الغرض من رميها هو التحضير لعملية إجرامية بحرق الغابة.

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وفاة طفل غرقا بشاطئ في تيبازة

ب. بوجمعة

توفي طفل في التاسعة من عمره مساء الجمعة، غرقا بشاطئ شنوة في ولاية تيبازة، حسب بيان لمصالح الحماية المدنية، التي تدخلت لإسعاف الغريق ونقله في حالة حرجة إلى مستشفى تيبازة أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

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كهل ينتحر من جسر الملاح بقسنطينة

س. ع

بعد 24 ساعة من الأبحاث المضنية في سفوح جسور قسنطينة، عَثر صباح أمس السبت، رجال الحماية المدنية على كهل بقي مفقودا، منذ أن ألقى بنفسه صباح الجمعة من جسر الملاح المعروف بجسر المصعد، حيث تم العثور على الضحية بمنطقة الظليمات وسط واد الرمال، وتمكنت فرقة الإنقاذ في الأماكن الوعرة بدعم من فرقة الغطاسين من انتشال جثة المنتحر الخمسيني، حيث نقلته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة، مع تواصل التحقيقات في هذا الانتحار الذي يضاف إلى عمليات مشابهة عبر مختلف الجسور.

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العثور على جثة امرأة على حافة طريق بتلمسان

ع. بوشريف

أفادت نهار أمس، مصادر من الحماية المدنية بتلمسان، أنه تمّ العثور الجمعة، على جثة امرأة في الخمسينيات من العمر ملقاة على الأرض، على حافة الطريق الوطني رقم 22، وتحديدا في المكان المسمى “لاروكاد” الواقع ببلدية منصورة.

وقد جرى نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بتلمسان، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الواقعة التي تبقى غامضة، ومن شأن التحقيقات الأمنية الكشف عن تفاصيلها وما إن كانت فعلا جنائية.

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8 حرائق في 5 ولايات واكتشاف إطارات مخبأة داخل غابة

م. س

شهدت 5 ولايات، خاصة الشرقية منها، موجة حرائق، مساء السبت، حيث تدخلت الحماية المدنية مع طائرات الجيش لإخمادها.

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية، إن ولاية بجاية سجّلت 5 حرائق، وتتواصل جهود إخمادها، كما تجدّدت الحرائق في ولاية خنشلة، 600 كلم شرق العاصمة، ونفس الأمر بولاي تيزي وزو في منطقة القبائل، إضافة إلى حريق بولاية جيجل، 400 كلم شرق العاصمة.

وفي ولاية الشلف، 250 كلم غرب العاصمة، أعلنت محافظة الغابات أن أفرادها عثروا على كميات كبيرة من الإطارات المطاطية المستخدمة مخبأة في إحدى الغابات.

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رحلتان أسبوعيا إلى العاصمة ووجهات جديدة قريبا

استئناف الرحلات من مطار عين صالح

فيصل. ن

استؤنفت الرحلات الجوية المبرمجة بمطار ولاية عين صالح بعد استكمال أشغال تدعيم المدرج وتوسعة المطار التي دامت عشرة أشهر، حسب ما نقلته السبت وكالة الأنباء الجزائرية (واج) عن مسؤولي المطار.

وشهدت هذه المنشأة استئناف الرحلات الجوية وذلك باستقبال أول رحلة جوية من الجزائر العاصمة نحو عين صالح لطائرة من طراز آ.تي .آر يوم الخميس المنصرم وعلى متنها أكثر من 60 راكبا، حيث حظيت هذه العودة للرحلات الجوية بارتياح كبير في أوساط المسافرين، مثلما أوضح لـ”وأج” مدير المطار بالنيابة، ديرغ عبد الوهاب.

ومن جهته، أوضح مدير أمن الملاحة الجوية بمطار إن صالح محمد عزاوي، أن هذه الرحلة الجوية الأولى كانت ناجحة من الناحية التقنية، حيث تمت في ظروف تنظيمية محكمة. ودعا السيد عزاوي بالمناسبة إلى تعزيز وسائل النقل الجوي لفك العزلة عن سكان ولاية عين صالح، بما يساهم في التخفيف من معاناة التنقل.

وبدوره اعتبر مدير النقل أحسن بوزوي أن عودة نشاط النقل الجوي من وإلى الولاية بمثابة ”مكسب كبير” لمواطني هذه الولاية الفتية، مشيرا بالمناسبة أنه وبغرض تحسين خدمات النقل الجوي على مستوى مطار إن صالح فقد اقترح تسجيل عمليتين، بخصوص دراسة توسعة المحطة الجوية وتهيئة مدخل وموقف السيارات بالمطار.

وكانت الأشغال قد استهدفت أرضية مدرج المطار بعد تدهور وضعيتها والتي أصبحت تشكل خطرا على أمن وسلامه الملاحة الجوية، حيث تم تدعيم المدرج مما يسمح مستقبلا بتطوير طاقة استيعابه لجميع أنواع الطائرات، زيادة على أن موقف الطائرات الجديد بإمكانه استقبال ست طائرات من الحجم الكبير في نفس الوقت.

كما شملت أيضا تهيئة وإدخال ترميمات على مختلف المنشآت التابعة لمؤسسة تسيير مطارات الجزائر، وخاصة المحطة الجوية وذلك في إطار جهود ضمان الراحة التامة للمسافر.

وبرمجت رحلتان أسبوعيا (الإثنين والخميس) من مطار عين صالح باتجاه مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة ذهابا وإيابا، في انتظار برمجة رحلات نحو وجهات جديدة على غرار قسنطينة ووهران وغرداية والوادي، وهي الوجهات التي تعد من المطالب الملحة لساكنة عين صالح. ولقيت عودة الرحلات المبرمجة من وإلى مطار إن صالح ارتياحا كبيرا في أوساط الساكنة وفي مقدمتهم المرضى الذين يفضلون التنقل بواسطة الرحلات الجوية لأغراض العلاج.