أخبار الجزائر ليوم السبت 19 جانفي 2023

لصوص يسرقون مجوهرات مزيفة، إدانة مطلق النار على شاب في أم البواقي

الحادثة وقعت خلال شجار جماعي

إدانة مطلق النار على شاب في أم البواقي

ج. ل

قضت محكمة الجنايات الابتدائية في أم البواقي مؤخرا، بعقوبة خمس سنوات سجنا في حق المتهم غ.هـ، بعد متابعته بتهمة محاولة القتل العمدي، في قضية تعود إلى أواخر سنة 2021، حين تلقت مصالح الأمن، مكالمة هاتفية من مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عين فكرون بولاية أم البواقي، تفيد بأنها استقبلت شابا مصابا بطلق ناري، وفور انتقالها إلى عين المكان تبيّن بأن المصاب يدعى “م. ف”، 24 سنة، الذي تعرض لإصابة على مستوى اليد اليسرى والوجه، جراء طلقة نارية من المدعو “غ.ه”، بحي المالحة بعين فكرون، إثر شجار نشب بينهما، ولكون الإصابة خطيرة تم تحويله على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة.

واتضح بعد ذلك بأن المتهم هو الآخر مصاب على إثر تعرضه للضرب من قبل الضحية ومن كان معه، وقد حوّل هو الآخر إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة، وبتمديد الاختصاص لتوقيف المتهم وسماع أقوال الضحية المتواجد بنفس المستشفى، حيث تم إعادة المتهم إلى مستشفى عين فكرون وبقي تحت الرقابة الطبية، أين تم إنجاز تقرير منفصل من الضبطية القضائية في قضية الضرب والجرح العمدي بأداة حادة متبوع بالتحطيم العمدي لملك الغير، ضحيتها المتهم غ.هـ، وحسب ما صرح به الضحية، فإن الشجار انطلق من أحد المقاهي المتواجدة بطريق الوزن الثقيل، ليشتد بعدها في حي المالحة بالمكان الذي تباع فيه المشروبات الكحولية، ثم توسّع في دوار عين الكرمة التابعة لبلدية بوغرارة السعودي وصار جماعيا بحسب أقوال أحد الشهود من أقارب الضحية.

وقال الشاهد إنه تفاجأ بالمتهم على متن سيارة ونزل منها حاملا سلاحا ناريا تقليديا على شكل مسدس يسمى محليا “بوكاري”، وصوبه إزاء قريبه وأطلق عيارا ناريا من المسدس التقليدي ليصيبه إصابة بليغة على مستوى يده اليسرى والوجه، وفرّ هاربا من الساحة وتولى عم الضحية، نقل المصاب إلى مستشفى عين فكرون، ونظرا لخطورة الإصابة تم تحويله إلى مستشفى قسنطينة عبر سيارة إسعاف، حيث تم إنقاذه من هلاك محقق.

ممثل الحق العام رافع مطولا واعتبر بأن القصد من إطلاق العيار الناري كاف لتأكيد محاولة القتل وإزهاق روح الضحية، مبينا في ذات السياق وجود أدلة كافية لإدانة المتهم والتمس له المؤبد، دفاع المتهم بدوره اعتمد على الكثير من الأدلة التي رآها كافية لإبعاد تهمة محاولة القتل عن موكله الذي كان في حالة دفاع عن النفس، ووجود مناوشة بين هؤلاء الأفراد، كما ذكر بأن موكله له هو أيضا شهادة طبية بعجز لمدة 60 يوما، هيئة المحكمة بعد أن قامت بالمداولة القانونية، عادت وأدانت المتهم غ.هـ، بـ5 سنوات سجنا نافذا.

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المشتبه بهم في قبضة درك تيزي وزو

لصوص يسرقون مجوهرات فيكتشفون أنها مزيفة

رانية. م

أوقفت مؤخرا مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي نعمان في تيزي وزو ثلاثة اشخاص اتهموا بارتكاب عمليات سرقة طالت منزلين في قرية اولاد وارث، استولوا فيها على عدة أغراض، منها أموال بالعملتين الوطنية والأجنبية، وعلبة مجوهرات تبين لاحقا انها ذهب مزيف.

وأفاد البيان الصادر عن خلية الاعلام والاتصال لدى المجموعة الولائية للدرك الوطني بتيزي وزو، ان مصالحها بسيدي نعمان تلقت بتاريخ 14 جانفي الجاري، شكوى من طرف أحد المواطنين، يبلغ فيها عن تعرض منزله لعملية اقتحام متبوعة بسرقة، طالت عدة اغراض في المنزل المستهدف والكائن بقرية أولاد وارث.

واستنادا للمعلومات المدلى بها، تم تشكيل دورية من أفراد الفرقة، مدعمين بعناصر الشرطة التقنية التابعة لمقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو والثنائي السينو تقني “تخصص اسلحة”، حيث تم معاينة آثار السرقة ودخول المنزل بعد كسر قفل الباب الخارجي، كما عثر على قناع أسود اتضح ان الجاني استعمله لإخفاء وجهه اثناء العملية.

التحقيقات التي أجريت حول الحادثة، وبعد استغلال المعلومات المتوفرة لديها وتفعيل عنصر الاستعلام، تمكنت ذات القوات من توقيف أحد المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بالمسمى “ع.ي”، وبعد مواجهته بالحقائق المتوفرة لديها، اعترف بما نسب اليه، مؤكدا انه ترصد الضحية يوم الواقعة وانتظره لغاية مغادرة المنزل محل السرقة ونفذ العملية رفقة شريكيه، ليتم توقيفهما هما الآخران وتفتيش منازلهم جميعا ومواصلة للتحقيق المفتوح، تم استرجاع بعض المسروقات والتي تعرف عليها الضحية، ضمنها بطاقة بنكية، أموال بالعملتين الوطنية والأجنبية واغراض اخرى.

وخلال التحقيقات المجراة في ذات القضية، اعترف المتهم الأول بارتكابه عملية سرقة طالت أحد المنازل في ذات القرية قبل ثلاثة اسابيع، استولى فيها على علبة مجوهرات اتضح بعدها انها ذهب مزيف او ما يعرف بـ”البلاكيور”.

وبعد التحقيقات وانجاز ملف قضائي، قدم المتهمون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو والذي أمر بوضعهم رهن الحبس الاحتياطي، عن تهمة تكوين جماعة اشرار بغرض السرقة مع توفر ظرفي التعدد والكسر.

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المتهم كان يتنقل بهوية مزورة

توقيف مطلوب هارب من 8 أوامر بالقبض في المسيلة

أحمد. ق

أوقف، عناصر فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن المسيلة، مطلوبا للعدالة في 8 قضايا تورط في عدد من القضايا ومحل أوامر قضائية، حسب ما علمته الشروق من ذات الجهات وهي القضية التي تعود وقائعها، إلى تلقي أفراد الفرقة معلومات، تفيد بقيام الموقوف بأحد أحياء قطاع الاختصاص وذلك على مستوى إقليم بلدية برهوم شرق الولاية، بتزوير وثائق ومحررات رسمية مع انتحال اسم الغير، كما أنه محل بحث بموجب ثمانية أوامر قضائية، ليتم إعداد خطة عمل محكمة بالتنسيق مع عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة مقرة، مما مكن فريق التحقيق من الإطاحة به وتوقيفه.

وحسب الجهات التي أوردت الخبر، واستكمالا لمجريات التحقيق، وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على وثائق إدارية مزورة وأجهزة إعلام آلي تستعمل في عملية التزوير، سلاح أبيض عبارة عن سيف من الحجم الكبير، مبلغ مالي قدره 124 ألف دينار جزائري، ليتم إنجاز 10 ملفات قضائية ضد المشتبه فيه، بخصوص تورطه في قضايا تتعلق بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، الحصول بغير حق على وثائق تصدرها الإدارة العمومية والإدلاء بإقرارات كاذبة وانتحال اسم كاذب وانتحال اسم الغير في ظروف كان من الجائز أن تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير.

كما ان الموقوف متهم حيازة سلاح أبيض محظور من الصنف السادس دون مبرر شرعي، جناية حمل سلاح والذخيرة الممنوعة، جناية السرقة الموصوفة مع حمل سلاح ناري ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، جنح التهديد بالقتل والضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، استيراد وتصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة، الحيازة والبيع والتخزين والتنظيم والنقل وتوزيع المخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية، تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور والنصب والتعدي على ملكية عقارية والبناء بدون رخصة.

وعقب استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، حيث صدر ضده أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة.

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قُتل خلال إنقاذ عائلة من الاعتداء

جثمان مفتش الشرطة سمير شالة يوارى الثرى بتيزي وزو

فيصل. ن

ووري الثرى مفتش الشرطة، سمير شالة، الذي توفي ليلة الأربعاء، في أثناء مزاولة مهامه، الجمعة، بمقبرة قرية إيخربان ببلدية فريحة شرق مدينة تيزي وزو، بحضور جمع غفير. وبحسب رئيس أمن ولاية تيزي وزو، العميد الأول للشرطة، محمد الصالح زغادنية، فإن جثمان “شهيد الواجب الوطني” غادر المنزل الجنائزي الكائن بقرية إيخربان في موكب رافقته زغاريد النساء، يحمله زملاؤه في المهنة، مغطى بالعلم الوطني.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن مراسم الدفن جرت في هذا اليوم الممطر بحضور ممثل المدير العام للأمن الوطني، فريد بن الشيخ، والمدير العام للأمن العمومي، محند شريف داود، والأمين العام للولاية ميلود فلاحي، بالإضافة إلى العديد من الإطارات والمنتخبين المحليين الوطنيين وكذا جمع من المواطنين الذين تقدموا بتعازيهم لعائلة الفقيد. وفي كلمته التأبينية، ذكر رئيس أمن الولاية بالمشوار المهني للفقيد، الذي كان يبلغ 45 سنة، المولود بمدينة فريحة وهو أب لطفلين، مشيرا إلى أنه انضم إلى سلك الشرطة سنة 1998، بعد التحاقه بمدرسة الشرطة بحيدرة (الجزائر العاصمة) التي قضى فيها مرحلة تربصه.

وبحسب ذات المتحدث، فإن الراحل عُين بأمن ولاية سكيكدة، مضيفا أنه عمل أيضا كعنصر ضمن فرقة مكافحة الجريمة التابعة لأمن ولاية تيزي وزو، قبل أن يتم تعيينه سنة 2021 بالأمن الحضري الخارجي لفريحة.

وأضاف مفتش الشرطة، محمد الصالح زغادنية، أن “شهيد الواجب الوطني توفي في 18 يناير إثر تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض خلال تدخل قام به استجابة لنداء نجدة بوجود شخص في حالة هيجان يقوم بالاعتداء على أفراد عائلته داخل المسكن العائلي”. وأردف رئيس أمن الولاية يقول: “إن الفقيد تنقل مع زملائه لإنقاذ العائلة من تهديدات المعتدي، وفي أثناء محاولاته تهدئة الوضع، تعرض لطعنة سكين قاتلة”. وووري جثمان مفتش الشرطة الثرى بعد صلاة الجمعة بحضور جمع غفير حرص على التذكير بالقيم النبيلة للراحل وعلى مواساة عائلته وذويه في هذا الظرف الأليم.

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الجليد يتسبب في أربعة حوادث في نفس الطريق بقسنطينة

س. ع

تميز الطقس، نهار السبت، بولاية قسنطينة بتشكل طبقة سميكة جدا من الجليد مع بقاء درجة الحرارة دون الصفر إلى غاية العاشرة صباحا، حيث تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية بمنطقة عين أعبيد أربع مرات، في ظرف ساعة من الزمن على مستوى نفس المكان أي الطريق الوطني رقم 20 بمنطقة عين قراف بعين اعبيد، بداية من الخامسة فجرا إثر انحراف سيارة عن مسارها وانقلابها ليشهد نفس الطريق اصطدام سيارة بشاحنة بسبب عجز صاحب السيارة عن التحكم في مركبته المنزلقة بسبب الجليد لتنحرف بعد ذلك شاحنة صغيرة الحجم عن مسارها ويعجز سائقها عن توقيفها باستعمال المكبحين إلى أن اصطمت بجدار اسمنتي في الطريق، قبل أن تنحرف في حدود السادسة صباحا سيارة وتنقلب، وهو ما أوقف الحركة نهائيا عبر هذا الطريق لبعض الوقت، وفي كل هذه الحوادث تدخلت مصالح الحماية المدنية وسجلت تضرر المركبات من دون تسجيل ضحايا، داعية سالكي هذا الطريق الخطير إلى التريث والحذر.

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وفاة شيخ اختناقا بالغاز في ميلة

نسيم. ع

توفي، صبيحة السبت، شيخ يدعى “م.ر،” البالغ من العمر 70 سنة، بعد أن تسببت الغازات السامة المنبعثة من مدفأة تعمل بغاز البوتان في اختناقه.

وحسب مصادر “الشروق”، فإنه تم اكتشاف الحادث صباحا من طرف أحد الجيران في البيت الكائن بمشتة عين عباس 2 التابعة لبلدية بوحاتم 40 كلم شمال عاصمة الولاية ميلة، أين تفطن لعدم وجود أي حركة كالمعتاد داخل منزل الضحية، حيث حاول الاتصال من خلال طرق باب المسكن العائلي لكن دون جدوى، الأمر الذي أدى به إلى الاتصال بمصالح الحماية المدنية، وبعد تدخلهم عثروا على الضحية متوفى بغرفة داخل مسكنه العائلي بمفرده وله نزيف بالأنف ورغوة بالفم وبقربه قارورة لغاز البوتان موصولة بموقد، ليتم نقله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد مداحي ببلدية فرجيوة ليحول بعدها إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى، من جهتها، مصالح الأمن قامت بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث.

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جامعو النفايات الحديدية في قفص الاتهام

عصابات بوهران تستغل الرياح لسرقة لافتات مرورية

خيرة غانو

تعرضت لافتات وألواح إشهارية ومرورية في عدد من بلديات وهران لعمليات سرقة بعد سقوطها بسبب الرياح القوية التي عرفتها الولاية خلال الأيام الأخيرة، منها حوادث وصفت بالمفتعلة، على إثر التفطن لعمليات نهب ممنهج لممتلكات عمومية، استغلت فيها عصابات سرقة النفايات الحديدية الاضطرابات والظروف المناخية الحالية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية بشكل مكثف حسب مصادر بلدية متفرقة.

وتشير المعطيات المحصل عليها من طرف “الشروق” إلى أن عمليات سرقة من هذا النوع كان قد تم رصدها خلال الثلاثة أيام الأخيرة في كل من بلديات سيدي الشحمي، عين الكرمة، بئر الجير، العنصر وغيرها، منها محاولات سرقة وعمليات تخريبية لألواح إشهارية ومرورية مصنوعة من الصفيح، والتي تم إحباطها في بعض المواقع من طرف دوريات أمنية تبين لها أنها مفتعلة بغرض الاستحواذ عليها، وذلك بعد ضبطها لأشخاص في حالة تلبس يقومون بإسقاطها عمدا تزامنا مع هبوب الرياح، تمهيدا لمرور مركبات شركائهم لنقلها وتحويلها على متنها إلى مستودعاتهم السرية.

وفي السياق، يفيد مصدر من بلدية العنصر أن سرقات أغطية بالوعات لم تسلم هي الأخرى من أيادي عصابات النفايات المعدنية، مشيرة إلى أن حصيلة هذا النشاط الإجرامي المسجلة أثناء هبوب الرياح القوية كانت لافتة وأعلى من معدلات السرقات شبه اليومية المحصاة على مستوى إقليم البلدية، وكذلك حدث نفس الأمر بشكل ملفت على طرقات عين الكرمة، أين تم الوقوف خلال إحدى الدوريات على محاولات سرقة لألواح إشهارية على مقربة من مدخل البلدية.

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ضبط 11 قنطارا من الدجاج داخل مذبح سري في الهامل بالمسيلة

أحمد. ق

تمكن أفراد فرقة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، من حجز أكثر من 11 قنطارا من اللحوم البيضاء داخل مستودع يتم فيه ذبح الدواجن بطريقة غير شرعية، ببلدية الهامل جنوب الولاية، وذلك على إثر تلقي معلومات عن وجود مكان على شكل مذبح سري لذبح الدجاج، من دون احترام شروط الصحة والنظافة وعدم توفر الوثائق القانونية اللازمة.

وحسب ما علمته “الشروق” من الرائد بغدادي بن حواش رئيس خلية الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، فقد تم مداهمة المكان، وذلك بعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية، ومنه حجز الكمية المذكورة أعلاه غير الصالحة للاستهلاك البشري مع حجز العتاد المستعمل والمتمثل في آلة ذبح الدواجن، آلة نزع الريش، قدر كبير الحجم، موقد كبير الحجم، موقد صغير، قارورة غاز البوتان ومعدات تعليق الدجاج .

ووفقاً لنفس المصدر، فقد تم إتلاف الدجاج المحجوز على مستوى مركز الردم التقني بعين الملح، كما تم توجيه تهم لصاحب المستودع، تتمثل في استغلال مؤسسة مصنفة بدون رخصة؛ ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري؛ انعدام شروط النظافة، عدم التصريح بالمستخدمين، مخادعة أو محاولة مخادعة المستهلك حول قابلية استعمال المنتج وعدم احترام إلزامية وسم المنتج.

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إنقاذ شاب من قاع بئر بان غار في عين صالح

تمكن أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدينة لبلدية ان غار بولاية عين صالح، مساء الجمعة، من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 33 سنة، من الموت، بعد سقوطه في بئر ارتوازية بعمق 20 مترا، على مستوى المنطقة الفلاحية المسماة فتح الله.

وكان الضحية يقلب الأرض بالقرب من البئر غير المغلقة فسقط، وبدأ في الصراخ، وبعد مجهودات جبارة تمكن أعوان الحماية المدنية، من إخراج الفلاح من قاع البئر، وهو على قيد الحياة، باستثناء إصابته بجروح وخدوش على مستوى الوجه والأطراف السفلية، وقد تم إجلاؤه إلى عيادة اينغر لإجراء فحوص طبية معمقة.