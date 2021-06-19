أخبار الجزائر ليوم السبت 19 جوان 2021

تعزيز صفوف الدرك بـ186 ضابطا، تسمم 21 طالبة

تعزيز صفوف الدرك بـ186 ضابطا لتدعيم العدالة

نوارة. ب

أدى عدد من الضباط، السبت، اليمين القانونية، بمقر مجلس قضاء الجزائر، والتي تجعل منهم أعوانا للعدالة تحت إدارتها وإشرافها، حسب المادة 12 من قانون الإجراءات، حيث سيتم توجيههم لتدعيم صفوف الدرك عبر كامل التراب الوطني.

وجاء في بيان صادر عن قيادة الدرك الوطني أنّ 186 ضابطا أدوا اليمين، بمقر مجلس قضاء الجزائر، بحضور إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني وكذا من جهاز العدالة، في جلسة علنية، طبقاً للمادة 20 من المرسوم رقم 108/73، المؤرّخ في 06 جوان 1973، واستوفى المعنيون، الإجراءات القانونية المطلوبة، وبالتالي حصلوا على صفة “ضابط شرطة قضائية” التي تجعل منهم أعوانا للعدالة تحت إدارتها وإشرافها حسب المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية، وسيتم توجيههم بعد تخرجهم إلى مناصب عملهم لتدعيم صفوف وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني.

للإشارة، يضيف البيان ذاته، فإن اليمين القانونية تمثل اعترافاً وإقـرارا رسميا لضباط الدرك الوطني، مما يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية، طبقاً لأحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية، كما أنها تمثل أيضا عهداً يقطعه ضابط الدرك الوطني على نفسه بالوفاء لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة وتخليد عهد شهدائنا الأبرار، واحترام القوانين والنظم، والمحافظة على الأسرار المهنية وحماية الوطن والسهر على صون المصالح العليا للأمة مهما كانت الظروف.

وبناءً عليه فإن اليمين القانونية تمثل عقد التزام وشرف والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات أفراد الدرك الوطني.

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تسمم 21 طالبة بإقامة جامعية بسطيف

سمير منصوري

أصيبت 21 طالبة بتسمم غذائي بالإقامة الجامعية للمدرسة العليا للأساتذة مسعود زغار بمدينة العلمة بسطيف، وذالك، صبيحة الجمعة، أين تدخلت مصالح الحماية المدنية بمعية الأطباء، الإسعاف الطالبات اللائي شعرن بآلام حادة في البطن مصحوبة بالتقيؤ، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للطالبات في الإقامة، فيما تم تحويل 7 منهن إلى مستشفى صروب الخثير بالعلمة لتلقي العلاج.

وبحسب ذات المصادر، فإن التسمم ناجم عن تناول وجبة عشاء تضم البطاطا والعصير. من جهتها، قامت السلطات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب هذا التسمم الغذائي، وأخذت عينة من الوجبة الغذائية، التي تناولتها الطالبات، بغرض إجراء التحاليل عليها.

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أصابع قوم عند قوم مناصب..!

مع نتائج الانتخابات التشريعية التي أفرزت مفاجآت في بعض الولايات ومنها الطارف التي فازت فيها ولأول مرة في تاريخها السياسي قائمة حرة، بعد أن كانت الأحزاب هي المسيطر الأكبر، كثرت التعاليق والتهكمات والأمنيات في الصفحات الفايسبوكية عن العملية الانتخابية وعن الفائزين وحتى المصوتين بين من تمنى النجاح والتوفيق لهم وبين من وجه شتائم وتهما خطيرة لأحدهم، وبين من امتعض من الذين انتخبوا، إلا أن هذا التهكم وجد رواجا كبيرا بين الفايسبوكيين وصفحاتهم وأصدقائهم، حيث تهكموا قائلين أصابع قوم عند قوم مناصب، حيث استثمروا في المقولة الشهيرة على شاكلة مصائب قوم عند قوم فوائد .

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مهمة مستحيلة لإحضار تلميذة تأخرت عن الامتحان

شهد أحد مراكز إجراء امتحانات شهادة التعليم المتوسط بمدينة الشبلي حادثة طريفة حدثت بعد أن أبلغ الأساتذة الحراس رئيسة مركز الامتحان بغياب إحدى التلميذات الممتحنات، فبادرت رئيسة المركز بالاتصال بعائلتها بعد الحصول على رقم الهاتف من زميلاتها فقيل لها إن التلميذة غادرت البيت متأخرة وهي في طريقها إلى مركز الامتحان على متن حافلة لنقل المسافرين وخوفا من تأخر وصول التلميذة في الوقت المسموح به، أمرت مديرة المركر أحد العمال وكان يملك دراجة نارية بإحضارها، فانطلق صاحبنا في مهمة نبيلة بالاتجاه الذي تأتي منه الحافلة وأوقفها وطلب من التلميذة مرافقته على متن الدراجة النارية وأوصلها في الوقت المحدد… فتحية إكبار للقائمين على مركز الامتحان.

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عقب إقدام أساتذة المركز الجامعي على الاحتجاج

والي تيبازة تؤكد استعدادها لحل مشكل السكن

سفيان. ع

أبدت والية تيبازة، لبيبة ويناز، استعدادها لتلبية مطالب أساتذة المركز الجامعي، المتعلقة بالسكن بمختلف الصيغ.

وقالت في لقاء جمعها بممثلين عن الأساتذة بمقر الولاية، إن مطلب الأساتذة يعد من بين الحقوق الأساسية للمواطن، لكي يضمن له حياة كريمة، كما يعتبر أساس استقرار الأستاذ الجامعي لكي يقدم أداء علميا بيداغوجيا ينعكس على مستوى تكوين الطلبة وعلى انفتاح الجامعة على الوسط الاجتماعي والاقتصادي للولاية.

وأكدت الوالية لممثلي الأساتذة أنها مستعدة لتبني هذا المسعى بعد دراسة وإحصاء دقيق لبرامج السكن المخصصة للولاية من جهة، ومن جهة أخرى لطلبات المركز الجامعي للصيغ السكنية في حدود الإمكانيات المتاحة. ودعت الأساتذة إلى تقديم الإحصائيات لرئيس الديوان في أقرب الآجال، والتزمت بإعطاء أهمية كبيرة للملف ومراسلة الجهات الوصية للقيام بإجراءات التخصيص.

وكان أساتذة المركز الجامعي قد نظموا، الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة المركز الجامعي مرسلي عبد الله، رفعوا خلالها مطلبهم الأساسي المتعلق بالسكن لمدير المركز الذي رتب لهم لقاء مع الوالية نهاية الأسبوع، حيث استغلوا فرصة اللقاء للتأكيد على ضرورة تخصيص سكنات للأساتذة بمختلف الصيغ من البرامج المتواجدة عبر إقليم الولاية، وهو الأمر الذي أبدت الوالية استعدادها لإيجاد حل بشأنه وتركت أبواب الحوار مفتوحة على مستوى ديوانها للتكفل بانشغالهم الأساسي، لاسيما وأن أغلبهم يقطن بمناطق بعيدة عن الولاية.

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منهم 4426 مترشح حر و79 من مراكز إعادة التربية

أكثر من 12 ألف تلميذ مقبلون على امتحان البكالوريا بالبويرة

أحسن حراش

تستقبل غدا الأحد مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا الموزعين عبر بلديات البويرة، أكثر من 12 ألف تلميذ منهم 4426 مترشح حر و79 مترشحا من مراكز إعادة التربية، حيث جندت الجهات المنظمة كل الإمكانيات إضافة إلى البروتوكول الصحي الموجه لهذا الغرض ضمانا لصحة وسلامة الممتحنين والمؤطرين.

وبحسب الأرقام المقدمة من طرف مدير التربية بالولاية، صالح قرعيش، فإن عدد المترشحين المسجلين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا بلغ 12669 تلميذ منهم 4428 مترشح حر عبر 16 مركزا و10 من ذوي الاحتياجات الخاصة حركيا وبصريا، إضافة إلى 79 مترشحا قادما من مراكز إعادة التربية بالولاية، حيث يتوزع هؤلاء على 52 مركزا منتشرا عبر البلديات ويؤطرهم 4667 من الأساتذة والمراقبين وباقي المؤطرين.

أما في ما يتعلق بالامتحانات، فقد وضعت كل الإمكانيات، بحسب ذات المصدر، قصد إجراء الامتحان في ظروف حسنة، حيث سيكون 2659 مترشح على موعد مع اجتياز امتحان مادة اللغة الأمازيغية، فيما وضعت الجهات المعنية بالتنظيم البروتوكول الصحي المعد لهذا الغرض قيد الخدمة ضمانا للصحة العامة للمترشحين والمؤطرين وضمانا لسلامتهم من أي عدوى محتملة، حيث ستكون المراقبة في المداخل عبر الأجهزة المخصصة مع توفير جميع وسائل الوقاية المعروفة.

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مشاركون في أيام دراسية بالأغواط يؤكدون

تكييف الإجراءات الداخلية للصفقات العمومية مع الدستور الجديد

ق. م

أوصى المتدخلون، ضمن أيام دراسية حول الصفقات العمومية بالأغواط، بضرورة العمل على تكييف الإجراءات الداخلية المنظمة لعمل وجدولة وإبرام الصفقات العمومية مع الدستور الجديد للبلاد، من أجل تحيين الممارسة الاقتصادية للمؤسسات العمومية، مع التركيز على قطاع الخدمات الجامعية.

وأفاد الدكتور مولود صبري (أستاذ جامعي) بأن الأيام الدراسية الجهوية هذه حول الصفقات العمومية التي حملت عنوان “الصفقات العمومية واقع وتحديات، الخدمات الجامعية نموذجا”، قد تطرقت إلى مسار عقد الصفقة العمومية انطلاقا من دراسة الحاجة إلى التخصيص المالي القطاعي ثم كيفية إعداد دفتر الشروط الملائمة للصفقة وكذا التفصيل في مسألة فتح الأظرفة ومبدأ المساواة بين الجميع، وصولا إلى الحصول على الأمر بالإنجاز من طرف الرقابة المالية لدائرة الاختصاص.

كما تطرق السيد محمد لعلام (أستاذ جامعي) إلى الرقابة البعيدة لعقد الصفقة، انطلاقا من احترام آجال التنفيذ والإنجاز على حسب طبيعة المشروع واحترام المعايير ومطابقتها لدفتر الشروط مع الالتزام بالجودة والنوعية المتفق عليها مسبقا بين أطراف الصفقة.

في حين أبرز مصطفى تبيب، المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثل وزير القطاع في الأيام الدراسية، أن الوزارة ستستكمل مسار إجراء التكوينات التطبيقية للآمرين بالصرف من أجل تغليب الحكامة والترشيد في صرف المال العام، مؤكدا أن الاعتمادات المالية في الخدمات الجامعية كبيرة جدا، مما يستدعي الحرص الشديد في طريقة صرفها دون المساس بالحياة الكريمة للطالب داخل الإقامات الجامعية.

ومن جهته، صرح مدير الخدمات الجامعية لولاية الأغواط، إبراهيم بن دايرة، أنه يسعى لأن تكون ولاية الأغواط نموذجية في تسيير ملف الصفقات العمومية للسنة الجامعية 2021/ 2022، وذلك من خلال التطبيق المحكم والصارم لتوصيات هذه الأيام الدراسية، خاصة في ما يتعلق بصفقات الإطعام والنقل.

وقد نظم هذا اللقاء الجهوي بجامعة عمار ثليجي بالأغواط، بحضور ممثلي 20 مديرية للخدمات الجامعية.

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توقيف 3 مروّجين بينهم امرأة بخميس مليانة

تفكيك شبكة من 6 أشخاص وحجز 3800 قرص مهلوس بعين الدفلى

م. المهداوي

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة متكونة من6 أشخاص، أعمارهم بين 24 و36 سنة، مختصة في الاتجار غير الشرعي في المؤثرات العقلية، مع حجز أكثر من 3800 قرص مهلوس، مجموعة هواتف نقالة ومركبتين، إضافة إلى مبلغ مالي يعد من عائدات نشاطهم الإجرامي.

وجاء تحرك عناصر الفرقة على إثر استغلال معلومات تتعلق بنشاط أحد أفرادها المقيم بولاية عين الدفلى الذي كان يعقد صفقاته على مستوى إحدى محطات الخدمات بالطريق السيار ببلدية جليدة بعين الدفلى، حيث تمكن عناصر الشرطة وفق خطة أمنية محكمة، من توقيفه رفقة شريكه وممونهما الرئيسي المنحدر من ولاية الجزائر الذي كان رفقة امرأة على متن مركبته الخاصة بصدد عقد صفقة بيع وشراء، ضبطوا متلبسين بحيازة 3818 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، وبتعميق الأبحاث والتحريات بالتنسيق مع النيابة المختصة، تمكن عناصر الفرقة بعد تمديد الاختصاص وتفتيش مساكن عنصرين آخرين من نفس الشبكة بالجزائر العاصمة من توقيفهما وحجز صاعق كهربائي.

وعقب إتمام إجراءات التحقيق تجاه المشتبه بهم، تم تحرير ملف قضائي ضدهم، وقدموا بموجبه أمام الجهة القضائية المختصة بعين الدفلى التي خصت ثلاثة منهم بأمر إيداع لأجل جناية حيازة ونقل ووضع للبيع المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، في حين تم وضع البقية تحت الرقابة القضائية.

وإلى ذلك أوقفت، فصيلة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بخميس مليانة في ولاية عين الدفلى مروّجين للمؤثرات العقلية، عمر كل منهما 22 و24 سنة، كما تم خلال العملية حجز 122 قرص مهلوس، إلى جانب سلاحين أبيضين ومبلغ مالي يعد من عائدات نشاطهما المجرم قانونا. جاء ذلك عقب استغلال معلومات تحصلت عليها المصلحة الأمنية تتعلق بنشاطهما الإجرامي المتمثل في ترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب خلال الفترات المسائية، متخذين إحدى الخزانات الحائطية الخاصة بعدادات الكهرباء بالعمارة التي يقطنان بها على مستوى حي “السلام” مكانا لتخزين سمومهما قصد ترويجها لاحقا، ليتم على ضوء هذه المعلومات، إعداد خطة محكمة مكنت من توقيفهما بعد محاولتهما الفاشلة بالفرار من قبضة عناصر الشرطة، المشتبه بهما وبعد إنجاز ملفات جزائية ضدهما، قدما أمام الجهة القضائية المختصة بخميس مليانة، أين أصدرت في شأنهما أمر إيداع.

من جهة أخرى، تمكنت عناصر فصيلة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث بنفس المدينة من الإطاحة بمروّجة للمؤثرات العقلية تبلغ من العمر46 سنة، وحجز 2485 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ. وبعد تحصل ذات المصلحة على معلومات تتعلق بنشاطها الإجرامي المتمثل في ترويج المؤثرات العقلية على مستوى شارع “بركان محمد”، لتباشر عناصر الفرقة تحريات وأبحاث معمقة، كللت بعد تحديد هويتها وترصد دقيق لخطواتها وفق خطة أمنية محكمة من توقيفها يوم 11 جوان على مستوى ذات الشارع متلبسة بحيازة هذه السموم، التي كانت تضعها في حقيبة خاصة بالأطفال الرضع للتمويه وإبعاد الشبهة، بتعميق التحريات تم التوصل إلى تحديد هوية شريك لها في نشاطها الإجرامي، الموجود في حالة فرار.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق تجاه المشتبه فيها، تم تحرير ملف قضائي ضدها عن قضية الحيازة، والعرض قصد البيع، ووضع للبيع، والحصول، والشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، قدمت بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة خميس مليانة، التي أصدرت بشأنها أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت.

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“اكسترانات” ترد على الاتهامات الموجهة إليها

“أبواب الإدارة مفتوحة للعمال.. ونرفض تشويه سمعة إطاراتنا”

نسرين برغل

أكدت مؤسسة “اكسترانات” للنظافة عن استعدادها لاستقبال كافة العمال دون استثناء، وفتح أبوابها يوميا على مستوى المديرية العامة للاستماع إلى مختلف انشغالاتهم المهنية والاجتماعية بهدف تقريب الموظفين من إدارتهم.

وفيما يخص التحقيقات التي تتم بالمؤسسة، أكدت “إكسترانات” في مراسلة تلقت “الشروق” نسخة منها، أن الإطارات الذين تم اتهامهم مؤخرا عبر وسائل الإعلام، لا يمتون بصلة مع مجرى التحقيقات، كما أن هذه التحقيقات تقوم بها جهة أمنية، وهي المخول الوحيد بالكشف من عدمه لما آلت إليه مجريات التحقيقات.

وحسب ذات المراسلة، تسعى “إكسترانت” دائما لتحسين ظروف عمالها، خاصة وأنها تتحمل مسؤولية تشغيل أزيد من 5500 عامل موزعين على مستوى 31 بلدية بالعاصمة، مفيدة أن كل العمال الإطارات لا يتوانون عن تقديم المزيد من الجهد والعمل.

وفي سياق متصل، اعتبرت مؤسسة النظافة ورفع النفايات المنزلية “اكسترانات”، أن كل ما تم الترويج له لا أساس له من الصحة ولا يمت للواقع بصلة بشأن تجاوزات المدير العام ومدير الموارد البشرية، ووصفت الاتهامات بـ”تزوير الحقائق ربما للمساس بأشخاص معنيين في المؤسسة”.

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نُقل على مسافة 200 كلم لتلقي العلاج

وفاة شاب تجدّد مطلب مستشفى الحروق بتبسة

ب.دريد

توفي، نهار السبت، الشاب، صحوي إبراهيم، أحد ضحايا الحريق الذي وقع على مستوى مستودع بطريق الضلعة ببلدية الشريعة، في ولاية تبسة، وأجلي الضحية رفقة شخصين آخرين، إلى مستشفى الشريعة. ونظرا لعدم وجود إمكانات ومصلحة مخصصة للحروق تم نقلهم إلى مستشفى باتنة الجامعي، أين تم وضعهم تحت العناية الطبية المركزة، وبعد ساعات تم إبلاغ أهله بوفاته، متأثرا بالحروق التي أصيب بها، وهي من الدرجة الثالثة. حيث تنقل أفراد من أسرته إلى مدينة باتنة لتتمة الإجراءات ونقله إلى مسقط رأسه للقيام بعملية الدفن المقررة لزوال الأحد، وتزامنا مع انتشار خبر الوفاة، تنقل العشرات من المواطنين إلى منزل الضحية، للقيام بواجب العزاء، تضامنا مع أفراد الأسرة الذين فقدوا ابنهم، في حين يبقى الضحيتان الآخران تحت العناية الطبية المركزة بباتنة.

وفي سياق متصل بحادثة الحربق، ناشد فاعلون من المجتمع المدني بالشريعة وخارجها من سكان ولاية تبسة، الجهات المعنية إيجاد حل لمستشفيات الولاية، التي تنعدم فيها مصلحة خاصة بالحروق، وهو ما يستدعي نقل الضحايا إلى مستشفيات عنابة أو قسنطينة أو باتنة، على طول مسافة تتجاوز 200 كيلومتر.. وهو ما يعجل برحيل الضحايا قبل الوصول إلى مكان العلاج.

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سقوط قاتل لرضيع من الطابق الخامس بقسنطينة

ب.ع

توفي، مغرب الجمعة، رضيع، يدعى أ.ح، في الثانية من العمر، إثر سقوطه في غفلة عن والدته من شرفة في الطابق الخامس لعمارة تقع بالوحدة الجوارية بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة.

ولم يكن تدخل مصالح الحماية المدنية التي حضرت بسرعة، مجديا، لأن الرضيع توفي بفعل قوة اصطدامه بالأرض وسط صدمة أهل الحي وعائلة الضحية، فتم نقله ميتا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة الجديدة علي منجلي.

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سلسلة حرائق تتلف 13 هكتارا في يوم واحد بالبويرة

أحسن حراش

شهدت ولاية البويرة، السبت، سلسلة من الحرائق التي مست بلديات ومناطق مختلفة في يوم واحد، مخلفة خسائر في الثروة الغابية من أحراش وأشجار فاقت 13 هكتارا، إضافة إلى ما يقارب 200 شجرة مثمرة وزيتون.

وأهم وأكبر حريق مس المساحات الغابية تم تسجيله بغابة تفركة ببلدية حيزر شرق الولاية، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية يتقدمهم مدير الوحدة الرئيسية، مسخرة 3 شاحنات إطفاء و4 شاحنات أخرى من الحجم الصغير، أين تم تجنيب وصول ألسنة اللهب إلى المساكن المجاورة للغابة وكذا مستودعات لتربية الدجاج وباقي الغابة، فيما وجد أعوان الحماية المدنية ومحافظة الغابات صعوبة في إخماده نهائية بسبب الرياح التي كانت تهب بالمنطقة، في حين خلف الحريق إتلاف 8 هكتارات منها 6 هكتارات أشجار بلوط وفلين إضافة إلى هكتارين من أشجار التين والزيتون.

وتوزعت باقي الحرائق عبر بلديات جباحية وديرة، وعمر وصحاريج، أين تم تسجيل نشوبها بالمساحات الغابية والمحاصيل الزراعية، متسببة في إتلاف ما يقارب 6 هكتارات من المحاصيل الزراعية والحشائش، إضافة إلى عدد هام من الأشجار المثمرة لاسيما أشجار الزيتون، حيث تدخلت مصالح الحماية بتسخير المعدات اللازمة قصد إخمادها وتجنيب وصولها إلى المساحات الغابية أو الزراعية المجاورة.

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رئيس البلدية برّر المشكل بنقص الخزانات و”سيال” تطمئن

العطش يدفع سكان حي 822 مسكن بالرغاية إلى قطع الطريق

منير ركاب

احتج قاطنو حي 822 مسكن ببلدية الرغاية، أمام المصلحة التقنية لشركة “سيال”، وقاموا بقطع الطريق، مستنكرين غياب المياه الصالحة للشرب بحنفياتهم منذ أزيد من 5 أيام على التوالي، مع الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة، داعين شركة المياه والتطهير “سيال”، للسهر على توفير هذه المادة الحيوية بشكل ينهي معاناتهم ويجنبهم عناء اقتناء الصهاريج، وسط تخوفات من استمرار ظاهرة الإنقطاعات المتكررة مع بداية فصل الصيف الذي لا يفصلنا عنه إلا أيام، خاصة بالنسبة للقاطنين بالطوابق العليا.

واشتكى السكان من التذبذب الكبير في التزود بالماء الصالح للشرب، مؤكدين أن الكميات المخصصة خلال الأسبوعين الآخرين لا تسد حاجياتهم ما أجبرهم على اقتناء مياه الصهاريج ودفعهم إلى المطالبة بالتدخل لإصلاح التذبذب ضمانا لتموين أفضل في ظل حاجتهم للمياه، التي خلف نقصها حالة من القلق في أوساطهم بعد عدم جدوى الشكاوى التي وجهت للجهات الوصية.

وطالب المتضررون من الأزمة بالإسراع في حل هذه المشكلة التي ضاعفت من حجم معاناتهم اليومية، وقد ازدادت مخاوف السكان من استمرار الأزمة في ظل الحاجة الملحة لمياه الشرب في الاستعمالات اليومية، في المقابل طمأنت السلطات المحلية بإيجاد حلول مناسبة للحد من الأزمة خلال الأيام القادمة، تفاديا لحرمان السكان ومضاعفة معاناتهم اليومية، خاصة وأن الكثير من المشاكل يطرحها قاطني الطوابق العليا للعمارات.

من جهته، أكد رئيس بلدية الرغاية، عمر ذرة، في تصريح لـ” الشروق” أن مشكل تذبذب توزيع المياه الصالحة للشرب بذات الحي، على غرار الأحياء الأخرى راجع إلى نقص كبير في الخزانات، علاوة عن افتقار البلدية للآبار التي قد تقلل من العجز في الاستفادة من مياه الشرب، مضيفا أن حي 822 مسكن يستفيد من خزان واحد فقط، الأمر الذي خلق تذبذبا كبيرا في الاستفادة من المياه بالنسبة لأصحاب الطوابق العليا بالخصوص، مشيرا إلى أن الاستفادة من هذه المادة الحيوية بالنسبة لسكان الحي في نفس الفترة قلصت من الكمية المستفاد منها بخصوص الطوابق السفلى لتنعدم كليا لدى أصحاب الطوابق العليا.

وأكد رئيس المجلس الشعبي البلدي للرغاية، أن فشل مشروع تحلية مياه البحر الذي من المقرر إطلاقه منذ 30 سنة، خلق ذات المشكل الذي يعاني منه مواطني أحياء البلدية كلها وليس حي 822 مسكن فقط، معرجا إلى وجود اتفاقية بين مصالحه وشركة “سيال” بدعم الأحياء المتضررة بصهاريج للمياه الصالحة للشرب بتخصيص شاحنات للحد من الأزمة خاصة مع حلول فصل الصيف.

وفي السياق نفسه، أكدت شركة “سيال” بالعاصمة استعدادها لتغطية العجز الموجود في الاستفادة من المياه الصالحة للشرب، حيث تم إعلام مصالحها للتدخل المستعجل في ذات الحي، مع إعلام الوالي المنتدب للدار البيضاء.

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العدد التاسع حمل ملفات ومواضيع ثقافية متنوعة

المجلة الثقافية “جيم” مشروع جاد ينتظر الدعم

زهية. م

صدر العدد التاسع من مجلة جيم الثقافية التي تشرف عليها جمعية ريم للثقافة لولاية جيجل، ويرأس تحريرها المبدع فارس كبيش.

حمل عدد المجلة التي تصدر إلكترونيا وجبة ثقافية دسمة موقعة بأقلام نخبة من المثقفين والكتاب والإعلاميين في مختلف المجالات من السينما إلى المسرح والتصوير الفوتوغرافي الفن التشكيلي الشعر الفكر والفلسفة…

خصصت المحلة ملفا خاصا للمصمم الجزائري، كمال الوافي، الذي أبدع في تصميم حدائق في عدد من المدن الأروبية، تحت عنوان “كمال الوافي الذي أبهر الغرب بجنائن الشرق”، حيث عادت المجلة لمسيرة الرجل ومساره المهني وبصماته التي تركها في حدائق عدد من الدول الأوروبية، وفي نفس العدد، نجد ملفا حول عبد القادر علولة “سيد مسرح “القلعة”.

في زاوية أخرى، وقعت الدكتورة امن بلعلى مقالا مهما وثريا حول الرقابة المزدوجة للمثقفين، حيث توقفت الناقدة عند أدوات الرقابة من الدين إلى اللغة والسلطة المجتمعية والمؤسسات السياسية.

كما تناولت خديجة زيتلي في مقال المقاومة في كتابات وإنتاج المغربية فاطمة المرنيسي التي عملت على انتقاد البطريركية العربية. وحمل العدد توقيع عدة أقلام، على غرار أحميدة العياشي سليم بوفنداسة لمين سعيدي قلولي بن ساعد وآخرين.

للإشارة، تعتبر مجلة جيم من المنابر الثقافية القليلة الجادة، أطلقها المبدع فارس كبيش، وتشرف عليها جمعية ريثم للثقافة بجيجل، ويأمل فريق المجلة إيجاد دعم لإصدارها بشكل ورقي وثابت دوريا. وتعتبر بهذا الشكل مشروعا رائدا، خاصة في ظل افتقار الجزائر إلى مجلة فكرية ثقافية جادة.

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السيناريست رابح ظريف يكشف

سأشرع في كتابة سيناريو سلسلة سينمائية حول الأمير عبد القادر قريباً

أحمد قرطي

أعلن الشاعر والسيناريست رابح ظريف، السبت، عن قرب الشروع في كتابة سيناريو سلسلة سينمائية، حول الأمير عبد القادر، حسب ما نشره على صفحته على الفيس بوك.

وأكد ظريف في منشور له أرفقه بصورة رفقة الأميرة بديعة الحسني الجزائري، حفيدة الأمير عبد القادر بن محي الدين في منزلها بدمشق في سوريا سنة 2018 وبحضور يوسف سحيري كاتب الدولة السابق للصناعة السينيماتوغرافية بأن هذه السلسلة السينمائية التي سيشرع في كتابتها في القريب العاجل، بعد استكمال فترة النقاهة التي يخضع لها جراء خضوعه لعملية جراحية على مستوى الذراع، حول مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، في مرحلة إعداد وجمع المراجع، ستتكون من 4 أفلام روائية طويلة، على أن يكون العمل جاهزا قبل نهاية السنة الجارية.

وحسب ما أكده المتحدث صاحب 17 سيناريو فيلم سينمائي في اتصال مع الشروق اليومي، فإن هذا العمل الذي يشتغل عليه منذ فترة سيكتمل خلال الأشهر القليلة القادمة.

وفي السياق ذاته، ثمّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومهتمين بالكتابة والتاريخ، هذه الفكرة التي تأتي في ظل الجدل الحاصل والضجة التي أحدثتها تصريحات نور الدين آيت حمودة في لقاء مع قناة تلفزيونية خاصة نهاية الأسبوع التي وصف خلالها الأمير عبد القادر بالخائن، الأمر الذي أثار استياءً لدى عامة الجزائريين الذين طالبوا السلطات العليا بالتدخل ومقاضاة آيت حمودة بالنظر إلى الضرر الذي ألحقه جراء هذا التطاول ونشر الحقد والكراهية والتفرقة.