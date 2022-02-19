أخبار الجزائر ليوم السبت 19 فيفري 2022

مجهولون يتخلون عن رضيعة بالشارع، كلاب تبيد عشرات رؤوس الماشية

مجهولون يتخلون عن رضيعة بالشارع في عين صالح

ش. بن ايعيش

عثر مواطنون، صباح السبت، على رضيعة حديثة الولادة، ملقاة في الشارع بمدينة عين صالح. وكانت البنت ملفوفة في قطعة قماش ومغطاة ببطانية، حيث تخلى عنها مجهولون بجانب بناية في طور الإنجاز، محاذية لساحة تيدكلت.

وحوّلت الحماية المدنية الرضيعة على المستشفى، قصد إخضاعها للفحوصات، قبل تحويلها إلى مركز الطفولة المسعفة بتمنراست. فيما فتح الأمن تحقيقا في الحادثة، التي أثارت استنكار سكان المنطقة المحافظة.

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موّالون غاضبون يتابعون البلدية قضائيا

كلاب ضالة تبيد عشرات رؤوس الماشية بسطيف

سمير مخربش

تفاجأ أحد الفلاحين ببلدية أوريسيا بولاية سطيف، الجمعة، بنفوق 69 رأسا من أغنامه بعد تعرضها لهجوم من طرف كلاب متوحشة. الحادثة وقعت قبل طلوع الفجر، أين خرج الفلاح بغية نقل أغنامه كعادته في كل يوم جمعة، إلى السوق فإذا به يطل على فاجعة داخل الإسطبل، حيث وجد كلابا ضارية هجمت على أغنامه مخلفة مجزرة حقيقية، وخسائر معتبرة لهذا الفلاح الذي فقد 69 رأسا ولم يبق له إلا عدد قليل. وقد لحق الفلاح بالكلاب وتمكن من قتل واحد منها، دون أن يعرف من أين جاءت، وكيف تمكنت في ظرف قصير من القضاء على هذا العدد من الأغنام.

وتنقل رجال الدرك إلى مكان الحادثة لمعاينة الوضع، وتم دفن الأغنام النافقة في حفرة كبيرة وفق الشروط المعمول بها، ولقي الفلاح تضامنا كبيرا من عدد من فلاحي المنطقة الذين روى بعضهم حوادث مماثلة، وقعت في المنطقة وتوجهوا معه صباح السبت إلى مديرية الفلاحة بمدينة سطيف من أجل التنبيه لما يتعرضون له في احتجاج سلمي، لم يجد أي رد لأن المديرية كانت مغلقة بسبب عطلة نهاية الاسبوع، بينما نصح بعضهم الفلاح برفع دعوى قضائية، ضد مصالح المجلس الشعبي البلدي التي لا تتحرك أمام كثرة الكلاب المتشردة، وهو ما جعل الفلاح يستفسر عن الإجراءات القانونية اللازمة لأجل تعويض الخسائر التي تكبدها.

يذكر أن الحادثة تعد الثانية من نوعها في ظرف شهرين، بعد تلك التي وقعت بتاريخ 21 ديسمبر 2021 بمنطقة وادي الشعير بنفس البلدية أين فقد فلاح آخر 94 رأسا من الأغنام بطريقة مماثلة، لتتحول الكلاب المسعورة والمشردة الى هاجس يؤرق الفلاحين بالمنطقة.

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توفي في ظروف غامضة

العثور على جثة شيخ مفقود منذ شهر بسطيف

سمير مخربش

عثرت، مساء الجمعة، مصالح الأمن على جثة شيخ، بعين ولمان جنوب ولاية سطيف، فارق الحياة في ظروف غامضة، بعد اختفائه منذ حوالي شهر عن الأنظار.

المعني يدعى ب.ع، يبلغ من العمر 60 سنة، وهو أب لأربعة أولاد، عُثر على جثته داخل بناية قيد الإنجاز، تقع بحي 369 مسكن بعين ولمان.

وحسب المعلومات الأولية فإن الجثة كانت في حالة متقدمة من التعفن وبلغت مرحلة التحلل، ولولا حمله لبطاقة التعريف الشخصية ما أمكن التعرف عليه، ويرجح أن يكون قد فارق الحياة منذ اختفائه دون أن ينتبه إليه أحد، خاصة أن البناية التي وجدت فيها جثته مهجورة بسبب الأشغال المتوقفة فيها. وكان الشيخ قد اختفى عن الأنظار منذ قرابة شهر، وتم التبليغ عن اختفائه من طرف أفراد العائلة الذين بحثوا عنه في عدة أماكن، ونشروا صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن من دون جدوى، ليخبرهم أحد المواطنين بأنه شاهده ذات مرة وهو يدخل تلك البناية التي وجدت فيها جثته.

وقد تدخل رجال الحماية المدنية لنقل الجثة، وتحويلها الى مستشفى محمد بوضياف بعين ولمان. ومن جهتها فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية ومن المنتظر أن يتم عرض الجثة على الطبيب الشرعي بغرض التشريح ومعرفة إن كانت الوفاة طبيعة أو متعلقة بجريمة قتل، حيث تبقى المعطيات لحد الساعة غامضة.

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قهوة مجانية لعمال النظافة ببلدية ديرة

قرر صاحب مقهى، متواجد ببلدية ديرة بولاية البويرة، ، خلال اليومين الأخيرين، تقديم قهوة مجانية والحلويات لجميع عمال النظافة احتراما وتقديرا لهم، لما يقدمونه من خدمات جليلة للسكان، حيث علق صاحب المقهى لافتة كبيرة كتب عليها “قهوة مجانية لعمال النظافة”.

وكانت التفاتة صاحب أشهر مقهى يوجد بوسط مدينة ديرة، قد لقيت استحسانا وترحيبا من طرف سكان المنطقة، خاصة المترددين على المقهى، الذين يطلبون من أصحاب المقاهي الأخرى، وحتى أصحاب المطاعم الاقتداء بمبادرة السيد قربي سعيد. وكان صاحب المقهى قد قرر تسمية محله: بمقهى 257 شهيد، تخليدا لأرواح شهداء تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك.

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لصوص يسرقون المراحيض!

فوجئ مواطن بمدينة باتنة، خلال دخوله دورة المياه بمسكنه، بتسرب تيارات هوائية لم يفهم سببها أسفل المرحاض، ليكتشف أن لصوصا سرقوا شبكة الصرف الصحي الخاصة بمنزله والمصنوعة من مادة بلاستيكية “البي.في.سي”.

وسجلت ولاية باتنة عدة سرقات من هذا النوع في الفترة الأخيرة، حيث يقوم لصوص على مراحل بتفكيك البراغي المثبتة للمواسير الخارجية في أول وهلة، قبل أن يقوم رفاق لهم بالتكفل بسحبها في مرحلة ثانية.

واستهداف القنوات البلاستيكية بعد القنوات النحاسية غرضه بيعها في الأسواق مقابل الحصول على مبالغ مالية، في تطور لأعمال اللصوصية التي لم تستثن أغطية البالوعات ولا حتى مراحيض المواطنين.

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نظار الثانويات يطالبون بتصنيفهم ضمن الإداريين

قادة مزيلة

أبدت النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات تخوفها من سيناريو القانون 08 / 315 والقانون 12 / 240 الذي جعل من نظار الثانويات فئة مهملة رغم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها داخل المؤسسة.

وتمسكت النقابة، في بيان لها، تسلمت “الشروق” نسخة منه، بالمطالب التي سبق أن رفعتها من قبل ووضعتها بين يدي وزارة التربية الوطنية، ومن ذلك مقترح إعادة تصنيف الناظر في الصنف 16، وهو حق سلب منه فيما سبق، إذ تهدف النقابة إلى استرجاع هذا الحق ضمن القانون الجديد. كما طالبت بتحديد مهام الناظر بدقة وتصنيفه مع موظفي الإدارة وليس التربية، وتخصيص منحتين للناظر، واحدة خاصة بالتأطير الإداري والثانية كرئيس لمصلحة البيداغوجيا.

وشدّدت النقابة المستقلة لنظار الثانويات على رفع منحة الدعم البيداغوجي إلى 60 بالمائة، وحصر الترقية إلى مدير ثانوية في النظار فقط، محذرة من صياغة القانون بطريقة أحادية دون إشراك نقابة النظار أو الأخذ بمقترحاتهم بعين الاعتبار.

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الإطاحة بجماعة إجرامية تتاجر بالمؤثرات العقلية ببجاية

توفيق بن يحيى

أوقفت عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بجاية، جماعة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و32 سنة تمتهن المتاجرة بالمؤثرات العقلية ببجاية.

وجاءت العملية بعد ورود معلومات عن محاولة جماعة إجرامية منظمة من إدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات الجنوبية وترويجها بمدينة بجاية وضواحيها، على إثرها تم إعداد خطة محكمة أفضت إلى تحديد هوية الجماعة الإجرامية وتوقيف المشتبه فيهم الثلاثة على متن مركبة تجارية من نوع “رونو ماستر” بالطريق الوطني رقم 9 بمدينة درقينة، وبعد التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 5760 قرص مهلوس من دواء “بريغابلين “على مهرب من دولة أجنبية كما تم حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 46000 دج، ومبلغ آخر من العملة الأجنبية الأورو.

وأنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.

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عثر عليها شباب كانوا يمارسون رياضة الجري

اكتشاف جثّة متحللّة وسط الأحراش بعنابة

نادية طلحي

باشر أفراد فرقة الدرك الوطني بسيدي سالم في ولاية عنابة، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، تحرياتهم وتحقيقاتهم بشأن جثة شخص مجهول الهوية عثر عليها مواطنون مرمية بين الأحراش على جانب الطريق الولائي رقم 129 الرابط بين سيدي عمار ودراجي رجم مقابل مركب الحجار للحديد والصلب.

وحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن الجثّة عثر علها بعض الشباب الذين كانوا يمارسون رياضة الجري على جانب الطريق في حدود الساعة السادسة مساء، أين لفت انتباههم انبعاث الروائح العفنة في المكان، ما دفعهم للاستطلاع عن مكان انبعاث تلك الروائح، ليكتشفوا الجثة التي كانت في حالة متقدمة من التعفن.

وسارع الرياضيون إلى إخطار فرقة الدرك الوطني بسيدي سالم، والتي تنقل أفرادها مدعومين بفرقة من الشرطة العلمية وبرفقة عناصر الحماية المدنية إلى عين المكان لإجراء المعاينات اللازمة، التي بينّت بأن الجثة لشخص مجهول الهوية، لم يتم التعرف عليه بعد بسبب تآكل ملامح وجهه ما يرجّح فرضية وفاته منذ أيام. وقد تم نقل الجثّة من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحجار لإتمام إجراءات عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد وقت وأسباب الوفاة التي لازالت غامضة، في انتظار ما ستسفر عنه تحريات وتحقيقات مصالح الدرك الوطني لتحديد هوية صاحبها.

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طالبوا بتسديد مستحقاتهم المالية العالقة

أصحاب حافلات النقل المدرسي بحد الصحاري يهدّدون بالإضراب

أحمد خلفاوي

هدّد الناقلون الخواص للنقل المدرسي ببلدية حد الصحاري في ولاية الجلفة، بالدخول في إضراب مفتوح والامتناع عن نقل التلاميذ من المناطق الريفية إلى المؤسسات التربوية إلى غاية تحقيق مطلبهم وصرف جميع مستحقاتهم المالية العالقة.

وطالب الناقلون الخواص بضرورة التدخل العاجل الوالي الجلفة من أجل إنصافهم وتسديد مستحقاتهم المالية العالقة منذ عدة أشهر بعد عدم استجابة السلطات المعنية ببلدية حد الصحاري لمطلبهم المتمثل في تسديد مستحقاتهم المالية الخاصة بالنقل المدرسي منذ العام الماضي للموسم الدراسي 2021/2020 وتسوية السنة الحالية.

وأكد عدد من الناقلين الخواص الذين تم التعاقد معهم لنقل تلاميذ المناطق الريفية الشارب، ذراع المثنان، أولاد سعيد والمزيرعة في رسالة موجهة إلى والي ولاية الجلفة استلمت “الشروق” نسخة منها، بأنهم اتصلوا برئيس دائرة حد الصحاري في عديد المناسبات للمطالبة بضرورة التدخل من أجل تسديد مستحقاتهم المالية، إلا أنهم في كل مرة يتلقون وعودا جوفاء لم تتحقق، وبقوا لمدة موسم كامل يمارسون نشاطهم دون أن يتلقوا أي مستحقات مالية، مما جعلهم يناشدون المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية التدخل، مؤكدين بأنهم سيشرعون في إضراب مفتوح عن العمل إلى غاية تلقيهم جميع مستحقاتهم المالية العالقة.

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نتيجة انقطاع الإنترنت وتوقف جميع الأعمال الإدارية

نقابة مديري المدارس الابتدائية بالجلفة تلوح بالإضراب

أحمد خلفاوي

طالب المكتب الولائي للنقابة الوطنية الوطنية لمديري المدارس الابتدائية بضرورة التدخل العاجل للسلطات الوصية وإعادة ربط المدارس الابتدائية لبلدية الجلفة بشبكة الانترنت بعد توقفها بدون سابق إنذار.

وأكدت النقابة في بيان استلمت “الشروق” نسخة منه بأنه بالرغم من المراسلة التي تم توجيهها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجلفة بتاريخ 31/01/2022 تحت رقم 05 حول توقف شبكة الانترنت والتي تعد المراسلة الثانية بعد تلك التي تم إرسالها بتاريخ 04/01/2022 إلا أنه لم يتم تلقي أي رد من طرف مصالح البلدية، ولم تتدخل هذه الأخيرة من أجل إعادة ربط المدارس الابتدائية بشبكة الانترنت، وأضافوا بأن الانقطاع نتج عنه توقف جميع الأعمال الإدارية الخاصة بالرقمنة وسينتج عنه تعطيل جميع الأعمال المتعلقة بصب النقاط الخاصة بالفصل الأول والتي تعرف تأخرا كبيرا، وكذا عدم التمكن من صبّ نقاط الفصل الثاني، وهددت نقابة مديري المدارس الابتدائية ببلدية الجلفة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.

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مواطنون قضوا الليلة في سياراتهم خوفا من ارتداداتها

انهيارات صخرية وغلق طرق بعد هزة أرضية بجيجل

عبد العزيز. ب

تسببت الهزة الأرضية التي شهدتها منطقة الميلية بولاية جيجل، مساء الجمعة، في غلق جزئي للطريق الوطني رقم 27 الرابط بين جيجل وولاية ميلة. وبحسب مصالح الحماية المدنية، فإن فرقها تدخلت على إثر وقوع الهزة التي بلغت شدتها 3.9 درجات على سلم ريشتر التي شعر بها كل سكان الولاية، حيث لم يتم تسجيل أي ضحية، في حين تم تسجيل انهيارات صخرية بمنطقة بين الكيفان بالموزينة التابعة لبلدية سيدي معروف، إذ تعتبر مركز الهزة، حيث تم إغلاق جزئي للطريق ف حدود الثالثة من فجر أمس، قبل معاودة فتحه. وحدد مركز الهزة بأربعة كلم جنوب شرق مدينة الميلية بولاية جيجل.

وفي الوقت الذي قضى بعض سكان العمارات في الميلية ليلتهم في سياراتهم خوفا من هزات ارتدادية أعنف، انتقل عدد منهم إلى الساحات التي لا تتواجد فيها بنايات إلى غاية صباح أمس في أجواء باردة، وهم يتابعون عبر هواتفهم النقالة ما ينقل في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن أنباء تخص الهزة الأرضية التي قاربت قوتها الأربع درجات.

وشعر سكان الولايات المجاورة على غرار سكيكدة وميلة وقسنطينة بالهزة وخرج بعضهم إلى الشوارع خاصة في غالبية بلديات غرب ولاية سكيكدة مثل بني زيد وتمالوس، ولحسن الحظ لم تسجل هذه الهزة أية خسائر بشرية، أو مادية جسيمة غير بعض حالات الهلع والخوف، ومع ذلك توجه أمس العشرات من سكان مدينة الميلية إلى مقرات البلدية والدائرة ومديرة العمران، وتحدثوا عن تصدع وتشققات أصابت مساكنهم الخاصة، وتلقوا وعودا من المسؤولين بتتبع كل حال على حدة، يذكر أن الهزات الارتدادية التي تلت الهزة الأولى كانت جميعها خفيفة جدا وقليل منها من أحس به مواطنو الميلية الذين لم يتعودوا على الهزات الأرضية.

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بعد أسبوع من الفاجعة

عائلة ضحية انفجار الغاز بوهران لا تزال بالشارع

سيد احمد فلاحي

بعد مرور 6 أيام على الحادث المروع الذي هز حي مرفال بوهران، تحديدا بشارع المجاهد بلعلوي محمد، إثر انفجار قارورة سيرغاز داخل مستودع منزل، خلف هلاك شاب وجرح شقيقه، عادت “الشروق” لموقع الحادث للوقوف على ما تعانيه أسرة الضحية التي لا تزال تبيت في الشارع داخل خيمة تم نصبها، في ظل عدم استكمال أشغال إعادة التهيئة، هذه الأخيرة التي ظهر أنها لا تعدو كونها أشغالا ترقيعية، لن تصمد كثيرا أمام أول هزة أرضية لتسجل كارثة جديدة، وهي المخاوف التي ظهرت على نفوس السكان الذين طالبوا مجددا والي الولاية بالتدخل من أجل إتقان الأشغال حتى تكون البناية آمنة.

وقد خلف الانفجار المدوي الذي نجم عن تسرب الغاز من قارورة السيارة التي كانت داخل مستودع يتواجد بالطابق الأرضي، انهيارا كبيرا للجدران والأسقف، وكانت المأساة حين وقع جزء من الجدار على الضحية بشام علي صاحب 38 سنة، ليلقى حتفه، في حين تأثر شقيقه شمس الدين بألسنة اللهب التي أحرقت أجزاء من جسده، وهو يرقد اليوم بمصلحة الحروق بمستشفى أول نوفمبر بإيسطو، غير أن الملاحظ هو قوة الانفجار الذي تسبب في اعوجاج أعمدة المستودع الذي تحمل البيت، وإن لم يتم إعادة تسوية الأعمدة من جديد سوف تكون الكارثة لا محالة حسب المختصين.

وقد أطلق أفراد العائلة المفجوعة رسائل استغاثة موجهة إلى والي وهران، من أجل إعادة النظر في نوعية الأشغال التي تقوم بها فرق من المصالح التقنية، والتي لا تعدو أن تكون معالجة طفيفة للأضرار، وهو ما أثار حالة من الخوف والقلق في نفوس الجميع، بمن فيهم الجيران، الذين عانوا أيضا من هول الانفجار الذي أتى على زجاج النوافذ وتسبب في تضرر بعض السيارات التي كانت مركونة أمام موقع الانفجار.