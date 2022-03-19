أخبار الجزائر ليوم السبت 19 مارس 2022

اكتشاف جثة فتاة معلقة بمنزلها، تفحم 3400 دجاجة

في ظل ندرتها وارتفاع أسعارها

3 آلاف قنطار من البطاطا لدعم الأسواق بتيزي وزو

فروجة معاكني

باشرت مديرية الفلاحة لولاية تيزي وزو باقتناء 3 آلاف قنطار من مادة البطاطا من ولاية عين الدفلى، لتغطية الندرة التي تعرفها الأسواق المحلية بتيزي وزو، والتي صاحبها ارتفاع أسعارها وعزوف المواطنين عن شرائها.

تيزي وزو استقبلت الكمية الأولى من هذه المادة والتي تقدر بـ 500 قنطار، وقد وزعت على مختلف الأسواق المحلية منها ذراع بن خدة، حيث تم بيعها بسعر 60 دج للكيلوغرام، وهي كمرحلة أولى من برنامج الدولة المتمثل في تفريغ مخزون البطاطا تفاديا للندرة، خاصة في الولايات التي لا تنتج هذه المادة، ولا تملك أماكن ولا إمكانيات لتخزينها، الأمر إلى يؤدي لتسجيل الندرة والنقص فيها، وتيزي وزو إحدى هذه الولايات التي تحتاج لتدعيم أسواقها لهذا عمدت مديرية الفلاحة إلى اقتناء 3 آلاف قنطار من البطاطا، خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب، وقد انطلقت هذه العملية بحر هذا الأسبوع، حيث استقبلت الكمية الأولى نهار الخميس، على أن تتواصل العملية كل يومين، حيث ستتدعم بكميات تتراوح ما بين 250 و300 قنطار من البطاطا والتي ستوزع على أسواق مختلف المناطق “واقنون، عين الحمام، الأربعاء ناث ايراثن، فريحة” وهذا بداية من يوم الأحد، حيث ستباع بسعر 60 دج للكيلوغرام الواحد.

برنامج تدعيم ولاية تيزي وزو بـ3 آلاف قنطار من مادة البطاطا ستتواصل وهذا لتغطية العجز والندرة التي تعرفها ولاية تيزي وزو، في انتظار جني محصول مادة البطاطا في الولايات الأخرى مثل مستغانم، الأمر الذي سينهي أزمة ندرتها وارتفاع أسعارها.

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بينهم مدير وحدة رصد توزيع المياه

التماس 3 سنوات حبسا لمُزوري وثائق سكنات أوبيجي بوهران

ب.يعقوب

التمس المدعي العام لدى محكمة جنح فلاوسن في وهران، توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا بحق سبعة أشخاص بينهم مدير وحدة رصد توزيع المياه في وهران، إضافة إلى ستة موظفين في مؤسسة “إسكان”، لمتابعة الجميع بتهم ثقيلة تتعلق بجنحة سوء استغلال الوظيفة، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية في وقائع جزائية تتعلق بسكنات ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران.

وبحسب فصول القضية التي عالجتها الغرفة الجزائية، فإنها تعود إلى شكوى رسمية قيدها الممثل القانوني لديوان الترقية والتسيير العقاري، في أعقاب فراغ مصلحة المنازعات القانونية لذات الديوان من دراسة الملفات محل نزاع قديم وجديد بشأن السكنات التابعة لأوبيجي وهران، لتكتشف المصالح نفسها، تجاوزات صارخة تخص ست سكنات بحي إيسطو تابعة للديوان كانت موضوع نزاع كبير، بحيث أفصحت التحريات أن هذه السكنات كانت منحت في سنة 2013 لموظفي شركة رصد المياه، في إطار الحصص السكنية الممنوحة للمؤسسات العمومية، لكن بينت التحقيقات أن مسير ذات الشركة قام رفقة موظفين آخرين بالتلاعب في ملفات السكنات موضوع متابعة قضائية، وذلك بتزوير وثائق ملكية الديوان وتحويلها إلى أملاك خاصة، إذ تم التلاعب في البيانات في محاولة للحصول على التنازل عن السكنات.

التحقيقات القضائية، كشفت فور ورود الملف على مستواها، أن الديوان لم يوقع أي وثيقة تنازل وأن كل ما في الأمر أن مسير شركة رصد لتوزيع المياه في وهران، استغل قدم استغلال هذه السكنات لتحويلها إلى ملكيات خاصة عن طريق التزوير واستعمال المزور. رئيس الجلسة اعتبر أن جرم التزوير متوافر في أركان قضية الحال، وأرجأ النطق بالأحكام إلى تاريخ 26 مارس من الشهر الجاري.

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توقيف شخص بحوزته 90 صفيحة من الكيف في المسيلة

أحمد. ق

حجز عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة مؤخرا، قرابة 10 كيلوغرامات من مادة الكيف، كما تم توقيف شخص في الثلاثينات من العمر، حسب ما علمته “الشروق” من خلية الإعلام لدى مصالح الأمن بالمسيلة.

واستنادا إلى ذات الجهات، فقد تم حجز 90 صفيحة من المخدرات وتوقيف مروجها البالغ من العمر 30 سنة، مع حجز سيارة سياحية ودراجة نارية تستعملان في نقل وترويج هذه السموم.

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انعكاسات مرتقبة على أسعار الخضر بالمنطقة

الرياح تدمّر 800 بيت بلاستيكي بالشلف

م قورين

أبدى سكان منطقة حمليل بولاية الشلف، امتعاضهم من مخلفات تجميد عملية تأمين بيوتهم البلاستيكية من أخطار الرياح والصقيع والحرائق من قبل مصالح صندوق التعاون الفلاحي بتنس في الشلف، فضلا عن غياب الدور الفعال لجميع السلطات الوصية وعدم وقوفها إلى جانبهم في محنتهم، جراء الخسائر الكبيرة من شدة الرياح الأخيرة التي اجتاحت المنطقة ليلا، وحسب رئيس الجمعية الولائية للخضر والفواكه والبيوت البلاستيكية عبد القادر سالمي، فإن الخسائر كانت فادحة، بتضرر 800 بيت بلاستيكي خاص بإنتاج الطماطم والخيار والفاصولياء، ونحو 1500 خلية نحل، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بثمار وأزهار الأشجار المثمرة.

وأضاف السيد محمد بن يمينة رئيس الجمعية الولائية لشعبة الطماطم الصناعية، بأن الرياح الأخيرة تسببت في إتلاف المئات من البيوت البلاستيكية الصغيرة الخاصة بالشتلات، وستنعكس هذه الأضرار سلبا على الإنتاج الفلاحي خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة في شهر رمضان، أين ستظهر مخلفاتها في الارتفاع الجنوني لأسعارها، ولدى نقلنا هذا الانشغال إلى المدير الجهوي للصندوق التعاون الفلاحي بالشلف، أكد لنا توقف مصالحه عن القيام بعمليات التأمين الخاصة بالبيوت البلاستيكية مؤقتا، في انتظار إعادة النظر في تسوية بعض الملفات العالقة، لإعادة مباشرة عمليات التأمين مجددا وبطرق حديثة، لتسهيل عملية الاطلاع على وضعية ملفات المؤمنين ومنحهم حقوقهم كاملة.

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تفحم 3400 دجاجة في احتراق مستودع بالبويرة

أحسن حراش

خلف حريق، نشب فجر السبت، على مستوى بلدية بوكرام، شمال البويرة، نفوق وتفحم أكثر من 3400 دجاجة وخسائر مادية أخرى، قبل أن يتم إخماده.

واستنادا إلى مصدر من الحماية المدنية، فإن الحريق مس مستودعا لتربية الدواجن، بقرية أولاد بلعيد، التابعة لبلدية بوكرام، مخلفا نفوق وتفحم 3400 دجاجة، مع خسائر مادية أخرى، دون تسجيل خسائر بشرية، قبل أن تتكفل ذات المصالح بإخماده ومنع امتداده إلى مستودعات أخرى. …

انفجار خزان وقود دراجة نارية يودي بحياة شاب بالوادي

يوسف رزاق سالم

لقي شاب حتفه إثر حادث مرور أليم، وقع ليلة الخميس إلى الجمعة، على مستوى الطريق الرابط بين بلدية ورماس ومفترق الطرق الغزال الذهبي ببلدية الوادي.

وبحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث المميت وقع بعد اصطدام سيارة من نوع ”رونو سمبول” بدراجة نارية كان يقودها الضحية، البالغ من العمر 19 سنة.

وبحسب ذات المصالح، فإن السبب الحقيقي للوفاة يعود إلى انفجار خزان وقود الدراجة النارية بعد اصطدامها بالسيارة.

وقام أعوان الحماية المدنية بقمار بالتنقل إلى عين المكان ونقل جثة الصحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث الأليم.

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اكتشاف جثة فتاة معلقة بمنزلها العائلي بالبويرة

أحسن حراش

تدخلت، عناصر الحماية المدنية التابعين لوحدة أهل القصر شرق البويرة، السبت، من أجل تحويل جثة فتاة تبلغ من العمر 21 سنة عثر عليها معلقة من رقبتها داخل منزلها العائلي الواقع ببلدية أولاد راشد المجاورة.

واستنادا إلى مصادر محلية، فإن الجثة تعود للفتاة المعروفة في وسطها العائلي وتقطن بقرية حلاسة التابعة لبلدية أولاد راشد، حيث عثر أهلها على جثتها معلقة من رقبتها بواسطة حبل إلى هيكل باب الطابق الثاني من منزلها العائلي في ظروف غامضة، ليتم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية التي حولت الجثة إلى مستشفى البويرة، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا حول ملابسات الحادثة التي اهتزت لها القرية وتركت ألما وحزنا عميقين وسط الأهل والأقارب.