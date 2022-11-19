أخبار الجزائر ليوم السبت 19 نوفمبر 2022

سائق يقتل طفلا، العثور على جثة شاب مفقود

سائق يقتل طفلا ويلوذ بالفرار في عين قزام

ش. بن ايعيش

لقي طفل، يبلغ من العمر 6 سنوات، مصرعه دهسا في حادث مرور، وقع صباح السبت بحي كونته بوسط مدينة عين ڨزام الحدودية.

الطفل كان يلعب أمام منزله رفقة أقرانه لما صدمته سيارة رباعية، كانت تسير بسرعة جنونية، ليلوذ صاحب السيارة بالفرار إلى وجهة مجهولة، تاركا الطفل يغرق في دمائه، ليتم نقله من طرف أهله إلى المستشفى ليفارق الحياة، متأثرا بجروحه الخطيرة.

من جهة أخرى، باشرت مصالح الأمن التحقيق للوصول إلى مرتكب الجريمة. للعلم، تعد حالة الدهس هذه الثانية التي يكون ضحيتها طفل بتراب الولاية خلال أسبوع، بعد الأولى التي سجلت بتراب بلدية تين زواتين، ما يثير مسألة عدم احترام قانون المرور خاصة من طرف أصحاب السيارات الرباعية.

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من يتحمل مسؤولية التأخر؟

في الوقت الذي يقترب موعد تسليم منفذ الطريق السيار العلمة جنجن، كما حدد في وقت سابق من قبل الحكومة، بقبل نهاية سنة 2024، لاتزال الشركة الإيطالية المكلفة بإنجاز شطر من هذا المنفذ متوقفة عن النشاط، بسبب خلافات حول الملحق رقم 10، الذي لم يتم التوقيع عليه، على الرغم من انتهاء مهلة الثمانية أيام منذ مدة، والتي رافقها تهديد بفسخ العقد. وإن كانت الشركة التركية تعمل على الشطر الآخر، إلا أن وعود الوزير لخضر رخروخ، لا تزال لم تتحقق بعد، ما يعني تأجيل آخر للتسليم. وكان من المفروض أن يسلم هذا المشروع في العام 2016، إلا أن الإهمال والعشوائية مددا من عمره، بشكل عطل مصالح المواطنين والدولة معا.

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محتال يؤجر سيارة من وكالة ويبيعها

شاب يبيع سيارة “أونساج” ويدعي سرقتها بباتنة

طاهر. ح

أوقفت، مصالح الشرطة لأمن دائرة عين التوتة في جنوب باتنة الجمعة، شابا للاشتباه بتورطه في بلاغ كاذب، عندما تقدم بشكوى تفيد تعرض سيارته لعملية سرقة من أمام بيته نفذها مجهولون.

وفتحت مصالح الشرطة تحريات بعد الانتباه إلى أن المركبة محل بلاغ بالسرقة حصل عليها الشاب الثلاثيني من الوكالة الــوطنـيـة لــدعـم وتــنمـيـة المـقـاولاتـية “أناد” المعروفة سابقا باسم “أونساج”. وأفضى التحقيق الدقيق إلى التوصل لنتائج معاكسة، أكدت قيام المعني ببيعها والادعاء الكاذب بسرقتها، حيث عثر المحققون على مبالغ مالية بحوزته من عوائد عملية بيع السيارة.

من جهة أخرى، أوقفت مصالح أمن شرطة ولاية باتنة، وهي تقوم بالتحري في القضية، شخصا عمره 32 سنة، عن تهمة خيانة الأمانة، لقيامه بكراء سيارة من وكالة تأجير السيارات، قبل أن يقوم ببيعها لشخص ثالث من ولاية المسيلة. وتمت عملية التوقيف بعد شكوى تقدم بها صاحب الوكالة، وقد تسلم سيارته بعد ما تم استرجاعها من الشخص الذي بيعت له. وفي نفس اليوم أوقفت مصالح الأمن لدائرة سريانة رجلا في الـ61 سنة من العمر، واسترجعت منه سيارة من نوع بيجو 505 كان يقودها باعتبارها محل تبليغ بالسرقة، كما أوقف أمن دائرة عين التوتة مركبة من نوع رونو كان يقودها شخص يبلغ من العمر 55 سنة، وهي محل سرقة من إحدى ولايات وسط البلاد، في مؤشر يؤكد انتقال العصابات إلى سرقة السيارات بعد الأزمة التي عرفتها في الأسواق في الفترة الأخيرة.

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وفد عن مجلس الأمة في مدريد

يشارك وفد عن مجلس الأمة في أشغال الدورة الـ 68 للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 18 و21 نوفمبر الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد. وسيناقش المشاركون ضمن اجتماعات اللجان الدائمة قضايا ومستجدات الراهن ومواضيع عدة من بينها “الدور المهم للمرأة في إحلال السلم والأمن، السيبرانية والأمن وكذا تداعيات التغيرات المناخية على الأمن”. وسيكون وفد مجلس الأمة ممثلا بنور الدين بن قرطبي، رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس، وفريد بسايح، عضو المجلس.

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أوهمه بمساعدته على الهجرة السرية

سنة ونصف حبسا للمتهم بإخفاء القاصر أبو بكر

م. قورين

أدانت، يوم الخميس، محكمة بوقادير في الشلف الرجل الذي أخفى الطفل أبوبكر بلونيس صاحب 16 سنة بـ18 شهرا حبسا نافذا و100 مليون تعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالطفل.

الضحية ووالده كشفا لـ”الشروق”، اللذان رويا التفاصيل الحادثة، بداية من يوم اختفائه، حيث استدرج المتهم الطفل عبر مكالمة هاتفية لدى خروجه مساء لتسديد مستحقات تصليح الغسالة ببلدية عين مران، إلى عاصمة الولاية، ومنها أخذه على متن سيارته من نوع مرسيدس نحو الجزائر العاصمة، حيث جرده من هاتفه النقال الذي اشتراه له سابقا، لإيهامه بمساعدته على الهجرة غير الشرعية لأوروبا، ولدى وصولهما للعاصمة أجبره على المكوث في مسكن خاص به لمدة أربعين يوما، حتى لا تعثر عليه مصالح الأمن، من خلال صوره وكاميرات المراقبة المنتشرة عبر شوارع المدينة، وعند مغادرة المتهم البيت، يطلب من شخص آخر توفير الغذاء وجميع متطلباته له، مُدّعيا أنه قريبه.

والد الطفل كشف أنه عثر عند تفتيش ملابس ابنه، على شريحة تعود للمتهم، من خلال عرضها على مصالح الأمن لعين مران، ومع شهادة بعض زملائه بالثانوي الذين أكدوا ركوب بوبكر مع المتهم في العديد من المرات، عزز شكوك الوالدين لإتمامه بإخفائه، وتبين من خلال التحقيقات أنه بعد فشل المتهم في تسفيره عبر ركوب قوارب الهجرة غير الشرعية، حاول مساعدته على عبور الحدود الشرقية لإخفاء آثاره، لكن الطفل رفض، لأن هدفه كان في الوصول لأوروبا وليس إلى تونس، فقرر إعادته إلى بيته، لكن الطفل رفض الرجوع إلى عين مران، فانزله بمنطقة صابلات بمستغانم، أين تعرف على مجموعة من الشباب الذين رافقوه وتكفلوا به إلى حين التعرف على هويته الحقيقية عبر صور صدرت بجريدة الشروق، وساعدوا على إعادته لدفء عائلته عبر التواصل مع والده.

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صحيفة تشادية تحتفي بذكرى اندلاع الثورة

خصصت صحيفة “الأنباء” التشادية مقالا خاصا حول الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 68 لاندلاع ثورة التحرير الوطنية كمرحلة مهمة من تاريخ الجزائر. وبالمناسبة نقلت الصحيفة في صفحتها الاولى الاحتفالات التي نظمتها سفارة الجزائر لدى تشاد بالذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة بالعاصمة نجامينا والتي حضرها العديد من المسؤولين التشاديين وأصدقاء الجزائر بهذا البلد. وفي كلمة ألقاها سفير الجزائر بنجامينا، عمرو فريتح، قال إن الجزائر تحيي هذه السنة الذكرى والتي تتزامن أيضا مع الذكرى الستين للاستقلال، مبرزا ضرورة تعزيز علاقات التعاون والتضامن بين الجزائر وتشاد في جميع المجالات.

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العثور على جثة شاب مفقود بتبسة

ب. دريد

جرى السبت العثور على جثة شاب يدعى “س.س” في الرابعة والعشرين من العمر، هامدة، أسفل جرف صخري بمنطقة كاف لحمام بالمخرج الشمالي لمدينة الونزة بتبسة، بعد ساعات من البحث عنه، حيث خرج ليلة الجمعة من منزله العائلي، ولم يعد، في الوقت الذي تداول أهل المنطقة، بعض التخمينات بين الفعل الإجرامي والسقوط العرضي للشاب، باشرت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحادثة، مع نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة، أين أمر وكيل الجمهورية، بتشريح الجثة، لتحديد سبب وفاة الشاب المعروف بحسن سلوكه، علما أنه أعزب وكان يسعى للحصول على عمل يعين به والديه. وشيعت جنازة الضحية زوال السبت.

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وسط حضور شعبي ورسمي كبير

تشييع جنازة الشقيقين المغدورين بالبويرة

أحسن حراش

شيعت مساء الجمعة بمقبرة الأخضرية بالبويرة جنازة الشقيقين الذين تعرضا للقتل على يد شاب ببلدية الرواروة غرب الولاية بواسطة سلاح ناري مع حرق سيارتهما، وسط حضور كبير من المشيعين والسلطات الرسمية في جو مهيب، فيما طالبت عائلة الضحيتين وكذا سكان المنطقة الذين تجمهروا بالقرب من مقر المحكمة نهارا، بالتطبيق الصارم للقانون ضد القتلة.

وخيم جو من الحزن والصدمة بمدينة الأخضرية منذ وصول نبأ تعرض الشقيقين اللذين يشتغلان في تجارة البيض بالجملة في بودواو ببومرداس، للقتل على يد شاب ببلدية الروراوة، حيث لم تتوقف جحافل المعزين القادمين إلى بيت العائلة المتواجد بحي الكريشيش الشعبي وسط المدينة، وهي عائلة معروفة بتعامل افرادها الطيب مع الجميع، ليخرج البعض من سكان المدينة وشقيق الضحيتين ويتجمعون امام مقر المحكمة غير البعيد عن الحي، مطالبين بضرورة تسليط القصاص في حق مرتكبي الجريمة النكراء حسب تعبيرهم، مع محاولة البعض رفقة أعوان الشرطة تهدئة الأمور والتخفيف من وطأة الصدمة على العائلة التي تكفل بعض أفرادها بمعاملات نقل الجثتين من مقر ولاية البويرة، حيث تأخرت العملية إلى غاية صلاة العشاء، اين وصلت الجثتان وتم تشييعهما بمقبرة المدينة وسط حضور شعبي ورسمي مهيب يسوده الحزن والصدمة من هول الجريمة وطريقة تنفيذها.

وتواصل التحقيقات في الجريمة التي راح ضحيتها شقيقان بواسطة سلاح ناري، للإحاطة بخلفيتها وأسبابها، علما أن المصادر المحلية وتصريحات شقيق الضحيتين، ارجعت سبب ذلك إلى مبلغ مالي كان دينا على عاتق الجاني المفترض جراء تعامله التجاري معهما باعتبارهما تاجرين في مادة البيض، اين تنقلا بغية استلام المبلغ بطلب من المتهم بعد ان اتصل بهما هاتفيا، الا انهما تعرضا للقتل بطريقة بشعة بواسطة سلاح ناري مع حرق سيارتهما، حيث تم توقيف المتهم وفتح تحقيق معمق معه قصد معرفة ملابسات الجريمة ودوافعها الحقيقية، خاصة محيط المتهم.