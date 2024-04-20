أخبار الجزائر ليوم السبت 20 أفريل 2024

العثور على جثة مراهق مفقود بالبحر، عام حبسا لحلاّق كان يحوز كمية معتبرة من "الكوكايين"

يبلغ من العمر 17 سنة

العثور على جثة مراهق مفقود بالبحر بعين تاقورايت

س. ع

تمكنت عناصر الحماية المدنية، صبيحة السبت، من العثور على جثة مفقود في البحر بحي بركان بلقاسم بلدية عين تاقورايت التابعة اقليميا لدائرة بواسماعيل بولاية تيبازة. وأوضحت الحماية، أنه تم انتشال جثة الضحية صباح السبت على الساعة 06سا 15د، مشيرة أنها تعود لشخص يبلغ من العمر 17 سنة، تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة .

وكانت المصالح نفسها، قد تدخلت الجمعة الفارط على الساعة 17سا 15د، من أجل البحث عن شخص مفقود في البحر بحي بركان بلقاسم بلدية عين تاقورايت، أين سخّرت الحماية المدنية لهذه العملية 5 غطاسين وسيارة إسعاف وزورق صلب.

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اقتناها بعد انتهائه من صلاة العيد

عام حبسا لحلاّق كان يحوز كمية معتبرة من “الكوكايين”!

مريم زكري

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالمقاطعة الثانية للشرطة القضائية بباب الزوار، من توقيف شخص مشبوه ومتلبس بحيازة كمية من الكوكايين في أول أيام عيد الفطر المبارك، على مستوى محطة الحافلات بدرقانة شرق العاصمة.

القضية التي عالجتها محكمة الجنح بالدار البيضاء، تعود إلى معلومات وردت إلى ذات المصلحة بخصوص نشاط مشبوه لشاب كان على مستوى محطة الحافلات بدرقانة، واستغلالا للمعلومات المتوفرة، تم توقيف المتهم وهو في حالة تلبس، وبحوزته كمية معتبرة من مادة الكوكايين، بالإضافة إلى صفيحتين من مادة القنب الهندي، ليحال على التحقيق والمحاكمة بجنحة حيازة المخدرات الصلبة وحمل سلاح أبيض محظور من دون مبرر شرعي.

واعترف المتهم في الجلسة، بتوجهه لأداء صلاة العيد، ثم ذهابه لاقتناء كمية من المخدرات من أحد المروجين بمنطقة درقانة، وكان سيعود عبر محطة الحافلات إلى منزله، ليتم توقيفه مباشرة بعد ترصده من قبل عناصر الضبطية القضائية.

ومع ذلك أبدى “ندمه” على ما قام به، محاولا استعطاف المحكمة للتخفيف من عقوبته، قبل أن يقاطعه القاضي مستغربا كيف لشخص يؤدي صلاة العيد، ثم يتوجه لشراء المخدرات. وأشار القاضي إلى صحيفة سوابقه العدلية والتي تضم عدة ملفات إجرامية تورط فيها المتهم، والتي ستساهم في تشديد عقوبته.

ممثل الحق العام التمس له توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج كغرامة مالية، قبل أن تقرر هيئة المحكمة إدانة المتهم بسنة حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية.

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شحنة ضبطت دون صاحبها على طريق رملي

البراءة للمتهمين بنقل قناطير من الكيف عبر صحاري البيّض

خ. غ

برأت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، مؤخرا، المتهمين بجناية الاستيراد، الحيازة، النقل، الوضع قصد البيع والتهريب على درجة من الخطورة مخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة، ويتعلق الأمر بشحنة تم ضبطها من الكيف المعالج يقارب وزنها الخمسة قناطير، إلى جانب جنحة التزوير واستعمال المزور.

وعن التفاصيل المذكورة خلال جلسة المحاكمة، فإن وقائع قضية الحال تعود إلى سنة 2021 بولاية البيض، أين تنقلت فرقة الدرك الوطني رفقة ممثلي مصالح الجمارك إلى مكان تواجد سيارة من نوع طويوطا، علم أنها مركونة على الطريق ببلدية الأبيض سيدي الشيخ ومحملة بالمخدرات، وهذا بناء على بلاغ كانت قد تلقته ذات المصالح من شخص يدعى (ج. ش)، لكن عند التنقل إلى المكان المحدد، لم يعثر على المركبة التي قدم المتصل مواصفاتها بدقة، ليتم الغوص في أعماق الصحاري التي تميز المنطقة، أين تم رصد الهدف، وبعد تفتيش السيارة، ضبطت على متنها كمية معتبرة من المخدرات من نوع الكيف المعالج كانت مخبأة أسفل مقاعدها الخلفية، بالإضافة إلى وثيقة خاصة بالمركبة، اتضح أنها مزورة.

ومن خلال التحقيقات الأمنية التي باشرت الجهات المختصة في القضية، تم الاشتباه في صاحب الاتصال وتوقيفه، وهو يدعى (ج. ش)، حيث كشف فحص هاتفه النقال عن وجود صورة له قام بمشاركتها على الفايسبوك مع ابن منطقته يدعى (ب. م. ف)، حيث كان يظهر فيها وهو يتعامل مع صفيحة من المخدرات، فيما جاء في تصريحات المتهم أمام الضبطية القضائية أن الاشتباه في أمر تلك السيارة أثير في الأول من طرف متهم آخر يدعى (ب. م)، ليقوم بدوره بإخطار مصالح الجمارك، التي استغلته بعدها في البحث عنها إلى أن تم العثور عليها على الحالة التي تم وصفها آنفا. أما بخصوص تفسير علاقته بالاتصالات التي أجراها مع المدعو (ب. م. ف)، أوضح المدعو (ج. ش) أن المعني اتصل به يومها ليخبره بضياع قطيع من الإبل كان يقوم برعيها، طالبا منه المساعدة، ونفس الرواية جاءت على لسان المدعو (ب. م. ف)، حيث أنكر كلاهما علاقتهما بالمخدرات المضبوطة وبالوثيقة المزورة، مثلما فسر هذا الأخير سبب إرسال المتهم الرئيسي صورته مع المخدرات إلى هاتفه، بالقول إن المسمى (ج. ش) مستهلك لها، وأنه التقط صورا بجانبها ليشاركها مع أصدقائه على سبيل المزاح، وكذلك نفى المتهم الرابع المدعو (ب. ش) صلته بما ضبط في تلك السيارة وبباقي المتهمين، الذين أنكر معرفته بهم.

من جهتها، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي (ج. ش)، و20 سنة سجنا نافذا لباقي المتهمين، قبل أن تنطق المحكمة بالحكم سالف الذكر.

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قبيل عملية ترحيل كبيرة

محتالون يبتزون المواطنين ويبيعون الوهم بوهران

سيد احمد فلاحي

في وقت يترقب طالبو السكن بوهران، عمليات إعادة إسكان واسعة النطاق، ظهرت في الأيام الأخيرة، ظاهرة الاحتيال، التي يمارسها طفيليون منتحلون للصفة، اغتنموا فرصة الفراغ وحالة الترقب التي تعيشها مئات العائلات المنكوبة، ليعرضوا خدماتهم الخبيثة، ويطلقون شباكهم للإيقاع بضحاياهم، من خلال ترويجهم معلومات وهمية والتظاهر باحتلال مراكز مرموقة في مصالح الدولة، تمكنهم من مساعدة طالبي السكن، بغية الحصول على المال، وهي الظاهرة التي تزايدت في الآونة الأخيرة واستدعت دق ناقوس الخطر حيالها .

وحسب ما أكدته بعض العائلات المنكوبة التي سقطت في شراك محتالين، فإن هناك أشخاصا ينتحلون صفات موظفين في الولاية والدائرة، يدعون امتلاكهم صلاحية قبول الملفات التي رفضت، وجاهزون للتوسط للحالات المقصية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 20 إلى 60 مليونا عن كل عائلة، وفي الأخير وبعد حصولهم على الأموال يختفون تدريجيا، ليتركوا تلك الأسر في خيبة وحيرة، بعد تبديد أموال ربما استغرقت سنوات لادخارها، وفي هذا الصدد ذكرت سيدة للشروق أنها وقعت في فخ أحد المحتالين زارهم في الحي الفوضوي رأس العين المعني بعمليات ترحيل مرتقبة، زاعما أنه يملك علاقات جيدة مع أعوان الإدارة ويمكنه التوسط لهم من أجل قبول ملفاتهم المرفوضة، غير أنه سرعان ما توارى عن الأنظار بعد حصوله على المبتغى، وتغيير رقم الهاتف.

من جهته، كان والي وهران سعيد سعيود، قد حذر في مناسبات سابقة، من الوقوع في شراك مثل هؤلاء المحتالين سواء من يعد بتوفير سكنا للمواطنين، أو حتى من يعرض سكنه الاجتماعي للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسلمه، والقانون واضح في هذا الشأن وما على المواطن سوى التبليغ عن أي جهة تبتزه بتلك الطريقة، لتأخذ العدالة مجراها .

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تفكيك شبكة لتنظيم رحلات الهجرة السرية بعين تموشنت

ز. قلعي

نجحت فرقة الدرك الوطني لتارقة بعين تموشنت بالتنسيق مع حرس السواحل لبني صاف في تفكيك شبكة لتنظيم الرحلات غير الشرعية عن طريق البحر، تضم 8 أشخاص من مختلف الأعمار.

الشبكة كانت تحضر لرحلاتها نحو الضفة المقابلة تزامنا وهدوء البحر، قبل أن يتم كشفها من قبل ذات العناصر الأمنية التي أوقفتهم وحجزت زورق صيد مزود بمحرك ومبالغ مالية بالعملة الصعبة، كما تمكنت من تحديد هوية 3 أشخاص آخرين ضمن ذات الشبكة.

وتواصل ذات العناصر الأمنية عمليات مراقبة الساحل التموشنتي لمنع منظمي رحلات الحراقة الذين يغتنمون الظروف الجوية الملائمة للانطلاق بزوارق الموت مقابل مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة.

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خلاف مالي وراء الجريمة

تأجيل محاكمة تاجر قتل شريكه حرقا في بومرداس

سعيدة. م

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس مؤخرا، الفصل في إحدى أخطر وأبشع قضايا القتل ارتكبها رجل في عقده الرابع، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، في حق شريكه بعدة معاملات صفقات تجارية، حيث قام باستدراجه من منزله على متن شاحنته إلى مكان مهجور، ثم اعتدى عليه بواسطة سلاح أبيض لينتهي به الأمر إلى إضرام النار فيه حيا، لا لشيء سوى الانتقام منه كونه اشترى حصته في محلات تجارية.

تفاصيل الواقعة، تعود حسب الملف إلى أشهر، حيث إن المتهم وقع في ضائقة مالية، واضطر لبيع حصته لشريكه عن طريق التراضي بينهما ودون حساسيات بين الطرفين، إلا أنه بعد فترة اكتشف الجاني، أن ما حدث، هو نتاج ما اعتبره تدبيرا من طرف الضحية من أجل فك الشراكة بينهما، ما أثار غضب المتهم فقرر الانتقام منه..

وفي يوم الحادثة اتصل به ليلا وطلب منه ملاقاته لأمر مهم وبالفعل خرج الضحية معه بواسطة شاحنته، وتنقلا لأحد الأماكن الخالية من الحركة المرورية، أين أخرج الجاني عصا ثم انهال على شريكه ضربا، ولم يكتف بهذا الحد، حيث قام بجمع صناديق كرتونية ووضعها على جسد ضحيته، وأضرم به النار وهو على قيد الحياة، ما تسبب في بتر أطرافه العلوية وتفحم بقية الجسم حسب ما جاءت به نتائج الخبرة الطبية.

وجرى اكتشاف الجريمة، عقب تلقي مصالح الأمن بلاغا عن الحادثة حيث قامت بفتح تحقيق حول ملابسات القضية وتوصلت إلى الفاعل والذي اعترف بجريمته الشنعاء، وجرت متابعته بجرم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وضع النار عمدا تشويه، حرق وإخفاء جثة.