أخبار الجزائر ليوم السبت 20 أوت 2022

حركة واسعة في قطاع السكن، انتشال غريقين بشاطئ شنوة

طوابير على الخبز في حمام الضلعة

تعرف مدينة حمام الضلعة بالمسيلة، نقصا في مادة الخبز، خلال الأيام القليلة الماضية، مما اضطر المواطنين إلى البقاء في طوابير من أجل الظفر بهذه المادة الأساسية، أو الرضوح واقتناء خبز السميد أو المحسن بسعر مضاعف، ولم يجد المواطن، أي تفسيرات بخصوص هذه الوضعية المفاجئة ماعدا تبريرات أصحاب المخابز بوجود نقص في عملية التموين بالمادة الأولية أي الفرينة وخروج البعض في عطلة، أضف إلى ذلك غلق إحدى المخابز بسبب قرار من الجهات المختصة لمدة شهر وغيرها من الأسباب، مما جعل السكان يوجهون نداءً على صفحات الشروق إلى المسؤول الأول بالولاية، من أجل التدخل وإيجاد الحلول المواتية لضمان هذه المادة المدعمة من قبل الدولة في هاته المنطقة التي تحصي أزيد من 6 مخابز.

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حركة واسعة في قطاع السكن

ينتظر أن يجري وزير السكن والعمران والمدنية محمد طارق بلعريبي، حركة واسعة على مستوى مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري OPGI، كما ستشمل التغييرات كذلك بعض المتقاعسين في تنفيذ مهامهم، على المستوى المركزي وعلى مستوى الولايات بما فيها الولايات الجديدة.

ويتردد وسط المسؤولين أن بلعريبي، صارم إلى درجة أن بعض القدماء منهم ممن وصلوا سن التقاعد يفكرون في إيداع ملفاتهم، كما أنه شديد الاهتمام والتدقيق في الأمور التقنية والبناء بحكم أنه مختص في الهندسة المدنية، إضافة إلى سياسة المعاينة الميدانية، لمطابقة التقارير التي تصله. التغييرات المرتقبة، يتردد أنها مع بداية الدخول الاجتماعي، خصوصا بعد الخلاصة النهائية وأن الصورة اكتملت لدى الوزير، عن كامل الولايات، وفي سياق متصل، يتم تداول اسم أحد المديرين بالوزارة الذي ينحدر من ولاية سهبية، ليتم تعيينه في منصب وال، وسبق لعدد من إطارات الولاية أن تم تعيينهم في منصب والي.

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تفكيك شبكة مختصة في النصب والاحتيال عبر الانترنيت بتيزي وزو

معاكني فروجة

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو، من توقيف وتحديد هوية ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و37 سنة مشتبه فيهم في القضية، أحدهم مبحوث عنه من طرف الجهات القضائية بموجب أمر بالقبض، تورطوا في قضية النصب والاحتيال على عدة ضحايا عبر الانترنيت.

القضية التي باشرت فيها مصالح الأمن تحرياتها، فجرتها عدة شكاوى من طرف مواطنين راحوا ضحية النصب والاحتيال بعد أن تم استدراجهم من طرف شخص مجهول تواصل معهم عبر شبكة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” باسم مستعار وبهوية مجهولة وبتقنيات الكترونية حديثة لغرض إخفاء هويته وصعوبة التعرف عليه، حيث يعرض عليهم الاستفادة من خدمات وعروض مختلفة مقابل دفع الأموال، أين يستولي صاحب الحساب المستعار على مبالغ مالية معتبرة ويقوم بقطع الاتصال مع الضحايا وتغيير الحساب مباشرة .

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو عن قضية النصب والاحتيال، أين صدر ضدهم أمر إيداع رهن المؤسسة العقابية.

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حجز أكثر من 6 أطنان من مادة الشمة ببجاية

توفيق. ب

حجز أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، 6500 كلغ من مادة التبغ الجاف (الشمة) ببلدية أيت إسماعيل ولاية بجاية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأيت إسماعيل، معلومات مفادها وجود شخص على متن مركبة نوع “طويوطا هيليكيس”، يقوم بنقل كمية معتبرة من مادة التبغ (الشمة) على مستوى الطريق البلدي غير المرقم، الرابط بين قرية تالة عطة، بلدية أيت إسماعيل (بجاية) وقرية بويمان بلدية إيت تيزي (سطيف)، متجها إلى مدينة سيدي عيش ولاية بجاية، وعلى الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم توقيف السيارة، سائقها يبلغ من العمر 22 سنة، ينحدر من ولاية بجاية وبعد مراقبة وثائقها الإدارية، وتفتيشه تفتيشا دقيقا، تم العثور على متنها على عدد معتبر من الأكياس البلاستكية من الحجم الكبير معبأة بمادة التبغ (الشمة) والمقدر وزنها الإجمالي بــ6500 كلغ، وبعد الاستفسار مع السائق، تبين بأنها ملك له ليتم على إثرها اقتياد المعني إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة، مع تسليم المحجوزات إلى مصالح أملاك الدولة بخراطة.

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أثارت الهلع وسط السياح

عصابة ملثمين تهاجم فندقا في وضح النهار بجيجل

ع. ب

تعرض، مساء الجمعة، فندق معروف بشاطئ المنار الكبير بولاية جيجل، لهجوم مسلح من طرف أفراد عصابة بلغ عددهم سبعة، بحسب شهود عيان كانوا يحملون سيوفا وسكاكين وعصيا جاؤوا على متن دراجات نارية.

أفراد العصابة وبعد قيامهم بتخريب الأبواب والمكان وترهيب العمال وخاصة زبائن الفندق، استولوا بعدها على مبلغ مالي قدره صاحب النزل بـ23 مليون سنتيم منها خمسة ملايين سنتيم كانت على مستوى صندوق الحساب و18 مليون سنتيم كانت مخبأة في مكان آخر.

كما تعرض أثناء الهجوم عامل بالفندق لإصابات خطيرة بسلاح أبيض في أنحاء مختلفة من جسمه، لما حاول مقاومة المعتدين، حيث تم نقله إلى مستشفى محمد الصديق بن يحيى بمدينة جيجل، في حين لم يتعرض زبائن الفندق لأي أذى ماعدا حالة من الرعب خاصة وسط النساء والأطفال، وغادرت خمس عائلات المكان فورا في حالة رعب رغم عدم استنفاد حجوزاتها.

وحسب الشهود، فإنه لم يتم التعرف على أفراد العصابة الذي كانوا ملثمين، غير أن طريقة هجومهم ووصولهم لمكان وضع الأموال بسرعة يرجح أنهم على دراية تامة بالفندق، حيث يكونون قد خططوا جيدا للعملية التي نفذوها في وضح النهار أي قبل حلول مغرب يوم الجمعة الأخير.

وفتحت مصالح الأمن تحقيقا حول القضية التي هزت الشارع بولاية جيجل، وكانت الولاية قد عرفت خلال هذه الصائفة اعتداءات سرقة وسطو معزولة على مصطافين من الولاية ومن الولايات الأخرى دون أن تشكل أي خطر على الأفراد والعائلات، ليتفاقم الوضع نهاية الأسبوع هذا، حيث عرف نشاط هذه العصابات انتعاشا شمل اعتداءات على منازل المواطنين والسياح وعددا من المركبات التي تعرضت للسرقة والكسر.

وهي الحوادث التي أثارت حالة استنفار قصوى، وأمسى حديث الشارع الجيجلي الذي يرفض تكرار هذه الحوادث خاصة أن السياحة في الولاية عرفت انتعاشا هذه السنة يتطلب اغتنام الفرصة لتطويره أفضل والحفاظ على سمعة الولاية من خلال العمل الجماعي للتصدي لأشكال العنف، وتنمية الحس الأمني لدى المواطن خاصة أنه أحد العوامل التي تجذب السياح للولاية.

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يستعملون وصفات طبية مقيدة بأسماء آخرين للحصول عليها

طبيب وصيدلي وفتاة ضمن عصابة المهلوسات بقسنطينة

عـصـام بـن منـية

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة ابن زياد بقسنطينة، من تفكيك شبكة إجرامية مختصّة في ترويج المؤثرات العقلية، تتكون من ستة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 26 سنة و63 سنة، من بينهم طبيب وصيدلي وفتاة، كانوا يقومون بتزوير الوصفات الطبية وتقييدها بأسماء آخرين للحصول على الأدوية المؤثرة عقليا من الصيدليات بغرض إعادة بيعها لمستهلكي المخدرات وتحقيق أرباح مالية طائلة.

المشتبه فيهم تمت الإطاحة بهم بحر الأسبوع الماضي، بعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى مصالح أمن دائرة ابن زياد، والتي مفادها وجود شخصين، ويتعلق الأمر بشاب وفتاة، يقومان بترويج المؤثرات العقلية، وبعد التأكد من تلك المعلومات تم الترصد لهما وتحديد مكان تواجدهما، ليتم توقيفهما على متن سيارة سياحية من نوع بولو، وبعد إخضاعهما للتفتيش الدقيق برفقة السيارة، ضبط عناصر الشرطة داخل الصندوق الخلفي على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، تقدر بـ838 كبسولة من دواء بريغابالين 300 ملغ، والمعروف في أوساط تجار ومستهلكي المخدرات بتسمية الصاروخ، بالإضافة إلى 360 قرص من نوع برومازيبام 6 ملغ، ومبلغ مالي معتبر، بالإضافة وصفات طبية، ليتم على إثر ذلك تحويل المشتبه فيهما إلى مقر أمن الدائرة للتحقيق معهما، والذي كشف عن تورط أربعة أشخاص آخرين في توفير تلك المؤثرات العقلية للشابين بطرق مخالفة للقانون، من بينهم طبيب وصيدلي، حيث كان يتم استعمال وصفات طبية مقيدة بأسماء أشخاص دون علمهم بذلك، للحصول على المؤثرات العقلية من الصيدليات وإعادة بيعها لمستهلكيها.

المشتبه فيهم تم تكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض الترويج، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية.

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فيما يتواصل البحث عن مفقودين

انتشال غريقين بشاطئ شنوة

ب. بوجمعة

توفي، الجمعة، شابان غرقا بشاطئ المخيمات بمنطقة شنوة في ولاية تيبازة، فيما تتواصل عملية البحث عن شخصين آخرين مفقودين منذ الساعة الثامنة صباحا.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية بعد إبلاغها عن فقدان ثلاثة أشخاص ينحدرون من ولايتي الجلفة وتيارت، منذ صباح أمس الأول بشاطئ المخيمات بشنوة، وتمكن فريق الغطاسين من انتشال جثتي شخصين يبلغان العمر 16 و20 سنة فيما تتواصل عملية البحث عن الفريق الثالث.

وكانت فرق الحماية المدنية قد باشرت ليلة الجمعة، البحث عن مفقود ينحدر من ولاية عين الدفلى.

واضطر الجمعة حراس الشواطئ إلى منع المصطافين من ولوج البحر نظرا لاضطراب البحر وخطورة التيارات المائية التي تسببت في عدة تدخلات لحراس السواحل لإنقاذ العديد من المصطافين من الموت المحقق.