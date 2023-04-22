أخبار الجزائر ليوم السبت 22 أفريل 2023

وفاة ستيني أثناء أدائه لصلاة العيد داخل مسجد، وفاة طفل بصعقة كهربائية

وفاة ستيني أثناء أدائه لصلاة العيد داخل مسجد بعنابة

نادية طـلحي

لفظ في حدود الساعة السادسة و43 دقيقة، من صباح الجمعة، المتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، ستيني أنفاسه الأخيرة، داخل مسجد عمر بن عبد العزيز المتواجد بحي أول نوفمبر ببلدية البوني بعنابة.

وحسب ما ذكر بعض المصلين الذين كانوا داخل المسجد، فإنه وخلال أداء الركعة الثانية من صلاة العيد، سجد المرحوم البالغ من العمر 61 سنة، غير أنه لم يقم من سجوده، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بنوبة قلبية مفاجئة. وفور اكتشاف وفاة المرحوم المدعو عبد الجلال من طرف المصلين، حتى تم الاتصال بالحماية المدنية التي تدخل عناصرها وبحضور عناصر أمن الدائرة، لنقل جثّته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بعنابة، أين اكد الأطباء وفاته.

وقد أجمع عدد من المصلين من سكان حي أول نوفمبر بمدينة البوني، على الأخلاق السامية التي كان يتميز بها المرحوم في حياته وحبه لفعل الخير وحرصه على مواظبة أداء الصلاة في وقتها في المسجد.

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اعتداء على إمام داخل المسجد في قسنطينة

س. ع

تلقى إمام جامع الاعتصام في المدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة، في آخر يوم من صلاة التراويح، لكمة عنيفة، من شاب داخل المسجد عندما كان يهمّ بالخروج رفقة عدد من المصلين، وحسب شهود عيان فإن المعتدي وهو شاب في الثلاثينات من العمر دخل إلى باحة المسجد بحذائه وفاجأ الإمام المقرئ، فضربه على الوجه، ولحسن الحظ فإن جموع المصلين منعوا المعتدي من التماطل في الاعتداء، وخلّصوه من يديه، واتضح بأن المعتدي مختل عقليا، ومعروف في المنطقة، حيث يجوب شوارعها ليلا ونهارا.

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وفاة طفل بصعقة كهربائية جنوب سطيف

سمير منصوري

توفي، صبيحة عيد الفطر المبارك، طفل يبلغ من العمر 12 سنة، بصعقة كهربائية، وهذا هذا إثر تسلقه لعمود كهربائي ذي التوتر العالي بقرية أولاد حميدة ببلدية بئر حدادة جنوب ولاية سطيف، حيث تنقلت مصالح الحماية المدنية إلى تلك القرية، ونقلت جثة الطفل الذي تعرض لحروق في جسمه، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين أزال، وتزامن هذا مع فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني بخصوص هذه الحادثة الأليمة التي حولت أفراح مدينة بئر حدادة إلى أحزان.

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فرنسي يشهر إسلامه عشية عيد الفطر في خنشلة

طارق. م

أعلن فرنسي في الأربعين من العمر، سهرة آخر أيام رمضان وعشية عيد الفطر المبارك، إسلامه بعد أن نطق الشهادتين، أمام جمع غفير من المصلين، بمسجد الأمير عبد القادر بوسط مدينة خنشلة، أمام الإمام وفي حضرة مصلي المسجد، ليختار له اسم عبد الـله، وسرد الفرنسي المسلم، قصته مع الدين الحنيف إثر زيارة عمل، رفقة أحد الأشخاص، بمدينة خنشلة، قبل أسبوع من الآن، ليعجب حقيقة بأجواء رمضان التي لم يسبق وأن وقف عليها، بهذا الشكل، ما جعله يستفسر ويطالب بتوضيحات بخصوص الدين الحنيف، ليعلن بدون تردد إسلامه، وقرر اتخاذ الاجراءات التي تسمح له بذلك، ليرتب له موعدا مع إمام مسجد الأمير بخنشلة، ونطق بالشهادتين امام جمع غفير من المصلين عشية عيد الفطر، وعلى وقع تكبيرات الحاضرين.

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وفاة عون حماية مدنية في حادث مرور بتبسة

ب. دريد

اهتزت مدينة تبسة، يوم الخميس الفارط، عشية عيد الفطر المبارك، على وقع حادث مرور أليم تسبب في وفاة العريف حمداني صالح، وإصابة شقيقته بجروح بليغة، وهي لا تزال تحت العناية الطبية المركزة، وقد وقع الحادث بالمخرج الشمالي لمدينة تبسة على مستوى الطريق الوطني رقم 16، حيث اصطدمت سيارة الضحية، البالغ من العمر 43 سنة، بعمود إسمنتي، إذ فارق الحياة من شدة الإصابة، لينقل إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عالية صالح، وقد تم تشييع جنازة المرحوم بمقبرة سيدي خريف بحضور العشرات من الأهل والأقارب وأصدقائه والسلطات العمومية بالولاية.

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وفاة شيخ دقائق قبل صلاة العيد بمسجد في غليزان

ناصر بلقاسم

توفي، صبيحة اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، أحد المصلين المدعو “بغداد عبد القادر”، الذي يبلغ من العمر نحو 80 سنة، والمقيم بمزرعة تقع بمحاذاة حي شميريك بغليزان، بمسجد الإمام مالك الكائن بنفس الحي، دقائق قبل أداء صلاة العيد، وكانت الشروق حاضرة بالمسجد، أين رصدت وقائع هذا الحادث الذي تأثر به جموع المصلين، الذين التف بعضهم حوله وتابعوا اللحظات الأخيرة لخروج روح هذا الشيخ، الذي سقط مغشيا عليه، وقد لقنت له الشهادة من قبل أحد المصلين، قبل الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية لنقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى محمد بوضياف بغليزان، غير أن روح الشيخ صعدت إلى السماء، لتكتب له حسن الخاتمة، خاصة أن الوفاة وقعت داخل مسجد وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي صادف يوم الجمعة، وحسبما علمته الشروق من أحد المقربين من هذا الشيخ، فإن الأخير ورغم كبر سنه وظروفه الصحية الصعبة، إلا أنه أصر على الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة العيد مرفوقا بابنه.

وقد انتشر خبر الوفاة عبر كامل ولاية غليزان، أين تهاطل جمع غفير من المواطنين على بيت الشيخ المتوفى لتقديم واجب العزاء وحضور جنازته.

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انتحار شاب عشية العيد بالبليدة

فيصل. ن

لفظ شاب يبلغ 24 سنة أنفاسه صبيحة أول أيام عيد الفطر بمصلحة الاستعجالات بمستشفى فرانس فانون الجامعي بالبليدة بعد مكوثه لساعات هناك.

وكان الشاب المنحدر من مدينة موزاية قد شوهد مساء الخميس حاملا قارورة حمض الأسيد وتوجه بها إلى حقل بجوار حيه الفوضوي أين يقيم وهناك أقدم على محاولة وضع حد لحياته وتناول مادة “روح الملح”، وعثر عليه مواطنون قبل الإفطار وهو يصارع الموت ليتم نقله على جناح السرعة نحو العيادة متعددة الخدمات موزاية ومن ثم تحويله نحو مصلحة الجراحة العامة بمجمع الاستعجالات الطبية في البليدة.

ووصف مصدر طبي حالته بالحرجة جدا، حيث تعرض لحروق خطيرة بسبب المادة المكشطة التي استهلكها وتعرض لنزيف حاد وبقي فاقدا للوعي، وترجح المعلومات الواردة أن مشاكل مادية وراء انتحاره.