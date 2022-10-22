أخبار الجزائر ليوم السبت 22 أكتوبر 2022

حجز أكثر من 7270 قرص مهلوس بعين وسارة في الجلفة، انتشال جثة في حالة تعفن بشواطئ الشلف

أربعة حرائق في يوم واحد بسكيكدة

نسيم. ع / إسلام. ب

شهدت مختلف بلديات ولاية سكيكدة، مساء أمس الأول، نشوب أربعة حرائق مختلفة، أتلف على إثرها 14 هكتارا، وكان أخطرها ذلك الحريق المهول الذي شهدته منطقة ماء لحلو ببلدية بوشطاطة محمود بدائرة الحدائق في حدود عصر الجمعة، أتلف على إثره 7 هكتارات من الغابة وعددا معتبرا من الأشجار المثمرة والحشائش اليابسة، مما جعل سكان المنطقة ينزحون بعيدا عن منازلهم، كما شهدت منطقة الكدية بذات البلدية في نفس التوقيف، حريق آخر أتلف على إثره 2 هكتار من الأدغال، وتدخلت وحدة الإطفاء والإنقاذ التابعة للوحدة الثانوية للحمادية المدنية لدائرة عين قشرة وبالتنسيق مع مصالح الغابات في حدود الساعة الرابعة لأجل إخماد حريق أتى على أشجار الزيتون والحشائش بقرية الزاوية ببلدية الولجة بوالبلوط، حيث نجح ذات الأعوان في منع انتشاره إلى المجمع السكني المجاور للغابة، مع احتراق عدد معتبر من أشجار الزيتون ونصف هكتار من الحشائش.

وبقرية الزيتونة ببلدية رمضان جمال شب حريق في حدود الساعة الواحدة أتلف على إثره 4 هكتارات من الأحراش وكاد يطول إسطبلا لتربية المواشي به أغنام وتبن وبستان به أشجار مثمرة، وحسب أعوان الحماية المدنية يعود السبب في نشوب هذه الحرائق إلى ارتفاع درجة الحرارة التي فاقت الثلاثين درجة، وقد واجهوا صعوبة كبيرة في التحكم في ألسنة اللهب المتصاعدة بسبب صعوبة تضاريس المناطق الجبلية.كما شهدت ولاية ميلة، في نفس الفترة، اندلاع سلسلة من الحرائق، طالت عدة غابات التهمت على إثرها مئات الأشجار، والأعشاب اليابسة، حيث استغرقت عملية إطفائها 11 ساعة كاملة.

الحرائق انطلقت لأسباب غير معروفة بغابات بلدية ترعي باينان وواد البعوض بلدية آعميرة أراس، حيث سجل احتراق المئات من أشجار الزان والبلوط، فيما تم إنقاذ باقي الغابة، كما سجل اندلاع حريق ثان بمشتة الوازطة بنفس البلدية، حيث تسبب في احتراق المئات من أشجار الزيتون ومساحة معتبرة من الأعشاب اليابسة، وانتقلت النيران إلى غابة السداري في بلدية تسالة لمطاعي، حيث خلف هذا الأخير احتراق نحو 10 هكتارات من أشجار البلوط والأحراش.

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حر الخريف يلهب غابات بجاية ويفتح شواطئها مجددا

ع. تڤمونت

تعيش ولاية بجاية، هذه الأيام على وقع موجة حر استثنائية تزامنت مع حلول فصل الخريف الذي تغلب حره على أمطاره، الأمر الذي أعاد حالة التأهب لدى رجال الإطفاء تحسبا لأي طارئ، خاصة بعد تسجيل اندلاع بعض الحرائق، التي وصفت بغير الخطيرة، بمناطق عديدة بإقليم الولاية. وأشار بيان خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدينة لولاية بجاية في هذا الصدد إلى إطفاء أكثر من 20 حريقا خلال 24 ساعة الماضية، من بينها حريقان خطيران.

وحال التدخل السريع والفعال لجميع فرق الحماية المدنية دون انتشار واستمرار الحرائق المسجلة مع إنقاذ ما أمكن إنقاذه من الغطاء النباتي، حيث تدخلت في هذا الصدد إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية لتيشي شرق بجاية من أجل إخماد حريق شب بغابة منطقة “اصفاح” بإقليم بلدية بوخليفة وذلك بأقل الأضرار.

من جهة أخرى، أعاد حر الخريف فتح شواطئ الولاية من جديد، حيث فضل العديد من المواطنين التوجه إلى الشواطئ هروبا من الحرارة المرتفعة، فيما يبقى الحذر مطلوبا كون جل الشواطئ أضحت غير محروسة.

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ركود تجاري مُقلق بميناء مستغانم

ب. يعقوب

ألقت قضايا الفساد الأخيرة، التي هزت مؤسسة ميناء مستغانم، بظلالها على النشاط التجاري لهذه الأخيرة، بفعل تراجع أنشطة التصدير والاستيراد وانكماش حركة نقل الحاويات، بينما تراهن الحكومة على اقتصاد الموانئ التجارية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتحقيق أرقام معاملات قوية في الربط البحري والعودة إلى الواجهة في أنشطة الشحن الدولي.

هذه الوضعية المقلقة التي ترتبت عن “الهزات العنيفة” التي تعرضت لها مؤسسة ميناء مستغانم، بإيداع عدد من كوادرها الحبس المؤقت في قضية خروج مركبات رجل الأعمال الموقوف محيي الدين طحكوت، والمحكوم عليه نهائيا بالسجن، دفعت نهاية الأسبوع، إلى عقد اجتماع، دعا إليه والي مستغانم عيسى بولحية، الذي استدعى مدير وإطارات الميناء ونقابة العمال وكافة مديري مصالح هذه المؤسسة المينائية، للوقوف على الوضع الذي آل إليه الميناء، منتقدا بشدة هذا التراجع في أنشطة التصدير والاستيراد، بينما تحولت موانئ أخرى إلى أقطاب لوجيستية موصولة بموانئ أوروبية وعربية كبرى.

والي مستغانم شدد على أهمية إرساء استراتيجية تسيير جديدة، تقوم على ترشيد النفقات وإلغاء كافة المصاريف الهامشية التي لا جدوى منها، مستفسرا عن سر استمرار الميناء في صرف أموال إضافية في جوانب لا تحقق المنفعة الاقتصادية، وهو ما يتعارض تماما مع الاستراتيجية الجديدة لتسيير الموانئ التي رسمتها الحكومة، التي تتوخى نهضة اقتصادية من خلال دعم الموانئ التجارية للعودة للصدارة في الحوض المتوسطي.

وقال بولحية إنه يتعين الخروج من هذا النمط السلبي في تسيير ميناء يضم 800 عامل في تركيبته، وذلك بتوسيع القدرة التسويقية، عن طريق استقطاب أكبر عدد ممكن من المتعاملين الاقتصاديين، والعمل على استحداث نمط جديد لتسيير الميناء، في الوقت الذي تعول فيه الحكومة على هذا المنفذ البحري لجعله أداة اقتصادية هامة ومؤشرا هائلا للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، بكونه، أي ميناء مستغانم، على موعد هام مع نشاط تصدير دولي في غاية الأهمية، يخص تصدير حديد استثمارات غار جبيلات إلى مختلف أسواق العالم.

في هذا الصدد أمهل والي مستغانم، إدارة مؤسسة الميناء مدة 20 يوما لوضع استراتيجية تطوير استثمارات الميناء، وإطلاعه على نتائج ذلك في اجتماع جديد، تمهيدا لقرارات جريئة قرر الوالي اتخاذها في الاجتماع المقبل.

وتأتي هذه التطورات مجتمعة في مؤسسة ميناء مستغانم، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات القضائية، التحقيق المباشر في ملفات فساد منفصلة تخص خروج 314 حاوية محملة بمركبات هيونداي لصاحبها المسجون محيي الدين طحكوت، بتعيين خبرة قضائية جديدة لتحديد المسؤوليات في دخول وخروج الحاويات، إلى جانب ما يعرف بالبحث التكميلي عن مسؤولية الجهة التي عمدت إلى إدراج مستحقات الخدمات المينائية التي تقارب 13 مليار سنتيم في التقرير السنوي للمؤسسة، على أساس أنها مستحقات مسددة، رغم أن مؤسسة الميناء لم تتلق مليما واحدا من شركة الملياردير الجزائري المسجون في قضايا فساد منفصلة.

كما تحقق الجهات المختصة في امتيازات غير مبررة تخص حصول شركات أجنبية على إعفاءات مالية ضخمة، عادت بالفائدة على أجانب على حساب مصلحة ميناء مستغانم، التي وجدت إدارته نفسها عاجزة عن تسديد قروض بنكية حصلت عليها في السابق مقابل اقتناء ساحبات لجر السفن.

واستنادا إلى المعلومات التي توفرت لـ”الشروق”، فإنه تم فتح تحقيق في سوء التسيير واستغلال النفوذ، إضافة إلى تبديد أموال عمومية، في ملف استفادة شركة إسبانية من تخفيضات مشبوهة في تكاليف الفوترة بنسبة 30 بالمائة على سفنها في حال حصول هذه الأخيرة على خدمات السحب والقطر عن طريق ساحبة الميناء، بينما ترتفع نسبة التخفيض إلى 50% في حال عدم استفادتها من هذه الخدمات المينائية، وهو ما يحرم مؤسسة الميناء، من الحصول على نسبة 30 إلى 50 بالمائة من العائدات المالية المفترض تحصيلها.

وقالت مصادر إن المحققين يشتغلون كثيرا على ما يسمى بالإعفاءات الكلية من الرسوم المفروضة على سفن شركة إسبانية، والخارجة عن التوقيت العادي للعمليات المينائية، وهو رسم يفرض على جميع البواخر التي تدخل وتخرج من ميناء مستغانم ما بين التاسعة ليلا والخامسة صباحا ويقدر هذا الرسم بـ75% إضافية عن قيمة الفاتورة في المواقيت العادية، أي من الخامسة صباحا إلى الساعة 21.

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17 حريقا متزامنا عبر عدة بلديات بجيجل

ح. ح

شهدت ولاية جيجل اندلاع ما لا يقل 17 حريقا متزامنا بعدة بلديات، ما استدعى تدخل فرق الحماية المدنية وحراس الغابات ومتطوعين لإخمادها. وأفاد بيان لمديرية الحماية المدنية بولاية جيجل بأن فرقها تدخلت السبت لإخماد 17 حريقا، تم التحكم في 6 منها في حدود الثالثة زوالا، بينما ما يزال 11 حريقا مشتعلا.

وبخصوص الحرائق التي لم تتم السيطرة عليها بعد، لفت البيان إلى أنها مسجلة بكل من أولاد عسكر والميلية ووجانة والقنار وقاوس. وبرج الطهر والجمعة بني حبيبي وجيملة وتاكسنة. ووفق المصدر ذاته، فإن عمليات الإخماد تتم في ظروف جوية غير ملائمة، ميزها هبوب الرياح والحرارة المرتفعة.

وأظهرت صور وفيديوهات تناقلها رواد الشبكات الاجتماعية على نطاق واسع، نشوب حريق مهول بأعالي منطقة السهريج ببلدية الميلية وصولا إلى بني معاندة شرق ولاية جيجل. وحسب مصادر محلية فإن ألسنة النيران اقتربت من عديد المنازل، كما وجدت فرق الإطفاء المشكلة من الحماية المدنية وأعوان الغابات ومتطوعين، صعوبات في إخماد الحريق بالنظر للتضاريس الصعبة وعدم وجود مسالك تتيح تنقل الآليات والشاحنات.

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إحباط 11 محاولة هجرة غير شرعية في ظرف أسبوع

ب. يعقوب

كشف المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ، للواجهة البحرية الغربية، في وهران، أن الوحدات العائمة لقوات خفر السواحل، تمكنت من إحباط 11 محاولة هجرة غير شرعية، في أقل من أسبوع، في الفترة الممتدة ما بين 12 و19 أكتوبر الجاري، على مستوى سواحل عين تموشنت ووهران ومستغانم وتنس، في غرب البلاد، تم على إثرها، توقيف 164 مهاجر غير نظامي، من بينهم 7 قصر و4 نساء، في رحلات إبحار سري، نحو الأراضي الإيبيرية.

وجاءت عمليات اعتراض قوارب الموت في كل من المرسى غرب ساحل تنس، بتوقيف 17 شابا على بعد 10 أميال بحرية شمالي شاطئ القلتة، كانوا على متن قارب صيد تقليدي الصنع، مزود بمحرك قوته 40 حصانا بخاريا، وسترات نجدة وجهاز تحديد المواقع البحرية، تم اقتيادهم إلى ميناء المرسى. كما نجحت الوحدة العائمة “الظهرة” في إحباط ثلاث محاولات هجرة غير نظامية، في شاطئ ببلدية بن عبد المالك رمضان، شرق ولاية مستغانم، ليلة الأربعاء، أسفرت عن توقيف 39 حراقا، من بينهم سوريان وامرأة و3 قصر، توزعوا على ثلاث مجموعات، كل مجموعة تتشكل من 13 شابا، اعترضتهم زوارق الوحدة العائمة، على بعد 7 أميال بحرية، شرق بن عبد المالك رمضان.

وغير بعيد عن بن عبد الملك رمضان، نجحت فجر الأربعاء، عناصر خفر السواحل في شاطئ عين إبراهيم، في توقيف 14 مهاجرا غير شرعي، من ضمنهم امرأة ومدبر الرحلة السرية، على متن زورق مطاطي طوله 8 أمتار، يشتبه في وقوفه وراء عدة رحلات سريعة صوب شبه الجزيرة الإيبيرية، مقابل أموال معتبرة تصل حدود 80 مليون سنتيم لرحلة المهاجر الواحد.

وفي سواحل وهران، التي عاشت في اليومين الماضيين، ملاحقات هوليوودية في عرض البحر بعد دخول الجهات الأمنية المختصة في تحد جديد مع عصابات التهريب لمواجهتها ووضع اليد على رؤوسها الكبيرة، بحيث أعلن في هذا السياق عن اعتراض أربعة قوارب سريعة دفعة واحدة في مناطق شاطئية غرب وهران وثلاثة قوارب في شاطئ النجمة في خليج أرزيو في فترة تقل عن أربعة أيام، في ظل انتعاش أنشطة الاتجار بالبشر واستغلال عصابات تسفير الحراقة الظروف الطبيعية البحرية المواتية، لتكثيف نشاط الإبحار السري.

وأوقفت قوات خفر السواحل في هذه الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر، 84 حراقا كانوا دفعوا عمولات بالعملة الصعبة إلى شبكة إجرامية متخصصة في التسفير مقابل ركوب قوارب سريعة لبلوغ “الإلدورادو الإسباني”.

على هذا النحو، تمكنت الوحدات العائمة في بني صاف بعين تموشنت من توقيف 10 حراقة تتراوح أعمارهم بين 30 و33 عاما ينحدرون من مختلف مناطق الولاية على بعد 10 أميال بحرية شمال شاطئ سبيعات على متن قارب صيد تقليدي الصنع، تم عرضهم على الجهات القضائية في عين تموشنت.

هذا النشاط الأمني الهائل، في التصدي لقوارب الموت، في سواحل الوطن، يعكس حالة الاستنفار القصوى للسلطات الأمنية، وتشديد المراقبة على سواحل المدن الجزائرية، وغرب البلاد تحديدا، القريبة من الضفاف الإسبانية، وذلك في مواجهة تواتر موجات المهاجرين غير النظاميين، بحسب مصادر “الشروق”، التي أشارت إلى تشديد الرقابة على المناطق التي تنشط فيها شبكات الهجرة، في ظل توافر عدة تقارير إخبارية مؤكدة، حددت هويات المشتبه فيهم، بتنظيم رحلات الإبحار السري السريع، والأطراف التي تقف وراء هذا النشاط التهريبي الدولي الخطير.

وتكشف عدة مصادر خاصة أن يقظة الجهات الأمنية في المدن الساحلية الجزائرية ودخولها في مطاردات سريعة في عرض البحر باستعمال شتى الوسائل المتاحة لتجفيف منابع الهجرة السرية وضبط المحظورات، تأتي في ظل تقاطع أنشطة تدبير رحلات الهجرة غير الشرعية مع تصاعد نشاط نقل وتهريب المخدرات من سواحل المغرب والناظور تحديدا إلى سواحل غرب الجزائري، بسبب العائدات المهمة التي يدرها هذا النشاط الإجرامي المحظور، في أعقاب حجز كمية 34 كلغ من الكيف المعالج، ملفوفة في أكياس بلاستيكية سوداء اللون على متن قارب مهجور في شاطئ تارقة بعين تموشنت.

معلوم أن الجهات الأمنية في وهران، تمكنت في الأيام الأخيرة من توقيف بارون خطير من مواليد 1982، موضوع ثلاث مذكرات بحث صادرة عن النيابة العامة المختصة في وهران، لتورطه في قضايا هجرة غير شرعية وتأكد انضمامه إلى شبكة دولية للتهريب تضم مغتربين وأثرياء ينحدرون من خمس ولايات غرب ووسط البلاد، معظمهم في حال فرار وصدور أوامر بالقبض الوطني في حقهم، ويشتبه في وقوف هؤلاء الأعضاء الذين يقيمون في دولة أوروبية، وراء توفير وسائل نقل بحري فائقة السرعة (فانتوم وأور بور)، مقابل تحصيلات بالعملة الصعبة 4200 أورو كلما كانت أحوال البحر مستقرة

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أكياس.. أحجار وأخشاب تدخل قاموس الإشارات المرورية

ع. تڤمونت

دخلت الأكياس والأحجار وحتى الأغصان والأخشاب والصناديق والعجلات المطاطية المهترئة، بشكل ملفت للانتباه، عالم الإشارات التحذيرية بمختلف المدن الجزائرية، كآخر حل وجده المواطنون أمامهم لتحذير السائقين وحتى الراجلين من خطر الحفر والبالوعات ذات الأسقف المتضررة، وذلك في مشاهد يندى لها الجبين، تعكس حجم تسيب ولامبالاة بعض المسؤولين المحليين الذين كان من واجبهم إزالة الخطر في الحين ومن دون تأخر، حماية للأرواح.

والعينة من ولاية بجاية، على سبيل الذكر لا الحصر، أين لوحظ أن التسيب قد بلغ مستويات مقلقة، وهو ما عكسته حملات التنظيف التي مست بلديات الولاية مؤخرا، بعضها أنجزت- للأسف- بطريقة يندى لها الجبين جراء “البريكولاج” الذي لازم هذه العملية ببعض المناطق، إذ لم يتمكن المسؤولون حتى من رفع أكوام النفايات التي تم جمعها خلال الحملة عكس الحملات التطوعية التي يقوم بها المواطن التي كللت في كل مرة بأشغال تم إنجازها بكل إتقان وتفان رغم نقص الإمكانيات والوسائل.

وزادت ظاهرة سرقة أغطية البالوعات من متاعب المواطنين الذين أضحت حياتهم معرضة للخطر. هذا الأخير الذي يظل قائما في مكانه لفترة زمنية طويلة رغم أن الوضع يستدعي تدخلا سريعا للمسؤولين المعنيين من أجل إصلاح المكان وإزالة الخطر. وأمام هذا التقاعس، فقد لجأ المواطنون إلى وضع أكياس النفايات أو الأحجار أو حتى الأغصان والصناديق والبلاط وكذا العجلات المطاطية أو كل ما وجدوه أمامهم، عند البالوعات المنكسرة والحفر، وذلك قصد تنبيه غيرهم بالخطر. والمؤسف أن هذه الإشارات “غير الرسمية” تظل في المكان لأيام عديدة جراء عدم تدخل المسؤولين من أجل إزالة الخطر، إذ أن السرقة المتكررة لأغطية البالوعات من المفترض ألا تكون سببا في ترك هذه الأخيرة مفتوحة لفترة زمنية طويلة.. وهو نفس الإشكال الذي لوحظ على مستوى البالوعات ذات الأسقف الإسمنتية، التي، بفعل ثقل المركبات، قد انكسرت لتظل على حالها وسط الطريق لأيام عديدة وحتى إن تم التدخل لإصلاحها، في الوقت بدل الضائع، فإن المهمة يتم القيام بها بطريقة عشوائية، وذلك بتكرار المكرر جراء عدم الأخذ بعين الاعتبار الوزن الذي باستطاعة الأغطية الإسمنتية تحمله.

وأمام خطورة الوضع، فإنه قد حان الوقت – بحسب المتتبعين – لتعميم العمل بكاميرات المراقبة على مستوى المدن الكبرى، وذلك بغرض وضع حد لعصابات سرقة أغطية البالوعات من جهة، ومن جهة أخرى بهدف تحديد مواقع الخطر بشكل سريع وإزالته في ظرف وجيز، كما أضحى من الضروري على الدولة محاسبة المسؤولين المتقاعسين، لكون تسيب هؤلاء قد يتسبب في وقوع كوارث يدفع ثمنها ككل مرة المواطن البريء والأمثلة كثيرة.

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تاجر يخزن الزيت في صالون مسكنه وآخر في محل حلاقة

سمير مخربش / صبرينة ذيب

متابعة المضاربين وتحويلهم إلى القضاء وإدانتهم بأحكام ثقيلة في الفترة الأخيرة، كشفت عن الكثير من الحيل التي كان يقوم بها المضاربون، خاصة مع المواد الغذائية الأساسية المدعمة، حيث كانت كل الطرق تؤدي إلى محاولة الربح السريع بالاحتكار ثم البيع خفية، فقد أمرت أول أمس الخميس، محكمة عين ولمان بولاية سطيف، بإيداع تاجر رهن الحبس المؤقت بتهمة المضاربة بمادة الزيت التي قام بإخفائها بغرفة الاستقبال وبغرف أخرى بمنزله الكائن ببلدية صالح باي.

هذا التاجر الأربعيني، تم التبليغ عنه من طرف أحد المواطنين، الذي توجه إلى محل المعني الكائن بمنطقة معفر ببلدية صالح باي جنوب ولاية سطيف، وطلب قارورة زيت فقوبل طلبه بالرفض، بعدما ادعى صاحب المحل أن الزيت غير متوفر، لكن الزبون شاهد بعدها بعض المواطنين يخرجون من بيت التاجر وهم يحملون مادة الزيت، الأمر الذي دفع بهذا المواطن إلى تبليغ مديرية التجارة والاتصال بالرقم الأخضر المخصص لهذا الغرض. وقد تم ضبط كل الإجراءات بالاستعانة برجال الدرك الذين فتحوا تحقيقا في القضية، وتمكنوا من الوصول إلى منزل التاجر. وبعد إخضاعه للتفتيش عثرت الفرقة المختصة على كمية هامة من مادة الزيت قدرت بـ 1691 لتر كانت مخبأة بغرفة الاستقبال أي الصالون وفي غرف أخرى.

وبحسب سكان المنطقة، فإن هذا التاجر، كان قد نقل منذ فترة أفراد عائلته الصغيرة إلى أقاربهم، حتى يتمكن من استغلال المنزل في تخزين مواد أساسية، لأجل المضاربة. وقد قامت الفرقة على الفور بحجز البضاعة وإحالة التاجر على الجهات القضائية، التي أمرت بإيداع المعني الحبس المؤقت. على أن تكون المحاكمة في جلسة 27 أكتوبر المقبل. وفي سوق اهراس، أصدرت كل من محكمة سوق أهراس وأيضا محكمة سدراتة، يوم الخميس الماضي أحكاما تراوحت ما بين 7 و12 سنة حبسا نافذا، مع غرامات مالية ضد تجار قاموا بتخزين مواد غذائية واسعة الاستهلاك قصد المضاربة فيها.

ومن الغرائب أن تاجرا ينحدر من بلدية مداوروش محكوم عليه بـ 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 مليون سنتيم،كان يخفي كمية من الزيت قدرت بحوالي 800 لتر في صالون حلاقة، وحكم بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 280 مليون ضد الحلاق، بعد أن عثر داخل قاعة الحلاقة التي يملكها على دلاء الزيت، حيث صرح بأن صاحب المحل التجاري، هو من سلمه الكمية وطلب منه تخزينها، كما قضت المحكمة في حق تاجر آخر حكما بـ 10 سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم، بعد أن خزّن كمية معتبرة من أكياس الحليب المبستر داخل ثلاجة، مغطاة بحفاظات الأطفال.

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وفاة شقيقين وجارهما وإنقاذ اثنين من داخل بئر بميلة

نسيم. ع

توفي شقيقان وشخص ثالث مساء أول أمس، بعد تعرضهم للاختناق داخل بئر ارتوازية لسقي المحاصيل الزراعية عمقها 20 مترا، بالمنطقة المسماة صمومة، الواقعة بمشتة الصفيصفة في بلدية الشيقارة بولاية ميلة.

وحسب مصادر محلية من المنطقة، فإن الحادث وقع عندما دخل شاب يملك حقلا للبطاطا يدعى”كريوط سمير” البالغ من العمر 37 سنة وهو أب لطفلين، لتشغيل محرك المضخة التي تعمل بمادة البنزين، ليتعرض للاختناق وبسبب صراخ الضحية، سارع شقيقه “كريوط أحمد” البالغ من العمر 33 سنة وهو أعزب ويشتغل أستاذا، للدخول إلى البئر من أجل إنقاذه، ليسقط هو الآخر متأثرا بالاختناق، وأمام انبعاث الصراخ وطلب النجدة تدخل أحد الأشخاص المسمى إلياس مرزوق وهو جار للشقيقين البالغ من العمر 37 سنة وأب لطفلين، الذي كان بالقرب من الحادثة، في محاولة لإنقاذهما، ليتعرض هو الآخر للاختناق، ورغم خطورة الوضع تدخل شخص رابع ودخل البئر لإنقاذ الضحايا الثلاث، ليعلق في البئر، فتدخل شخص خامس في محاولة لإنقاذ الجميع.

وبسبب خطورة الوضع سارعت مجموعة من المواطنين باستعمال الحبال، حيث تمكنوا من إنقاذ الشخص الرابع والخامس بشق الأنفس، فيما بقي الشقيقين وشخص ثالث داخل البئر لمدة ساعتين إلى غاية وصول عناصر الحماية المدنية للوحدة الثانوية لبلدية سيدي مروان، والقرارم قوقة وترعي باينان رفقة فرقة الغطاسين، ليتم انتشال الضحية الأول من طرف أعوان الحماية المدنية على قيد الحياة، إلا أنه توفي لحظات بعد نقله إلى المصالح الطبية بالقرارم قوقة، لتتدخل فرقة الغطاسين لانتشال الضحيتين المتبقيتين اللذين توفيا داخل البئر، بسبب الاختناق وانعدام الأكسجين.

وتفيد مصادر الشروق اليومي، بأن عمق البئر يتجاوز الـ20 مترا ومنسوب مياهها يصل إلى نحو المترين، وقد استغرقت عملية انتشال الضحايا الذين توفوا داخل البئر قرابة الساعتين. من جهتها، قامت مصالح الدرك الوطني بمباشرة إجراءات التحقيق والمعاينة، فيما تم تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بذات العيادة، في انتظار تنفيذ تعليمات وكيل الجمهورية بالمحكمة الإقليمية لإجراء التشريح قصد تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

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خبر كاذب عن وفاة أربعة أشخاص يهز الشارع بالبيّض

ن. مهداوي

كذبت مصالح الحماية المدنية بالبيض، أمس، على لسان الضابط “ب.محمد”، الخبر الذي تناقلته بعض الصفحات الفايسبوكية المحلية، والمتعلق بوفاة 04 أشخاص اختناقا بالدخان المنبعث من سيارة داخل مستودع، واعتبرت أن الخبر عار من الصحة، حيث قامت بعض الصفحات الفيسبوكية بالبيض بتناقل خبر مفاده وفاة أربعة أشخاص اختناقا بالغاز المنبعث من سيارة مركونة داخل مستودع مهجور يقع على مشارف بلدية البيض، وحسب ذات المصدر، فإن الجثث تعود إلى فتاتين 23 – 19 سنة تقطنان بالحي الجامعي وتنحدران من إحدى الولايات الغربية، وشابين 31- 38 سنة، كانوا في جلسة بعيدة عن الأنظار.

والعثور على الطفل المفقود إدريس

تمكن عدد من سكان بلدية الأبيض سيد الشيخ وفي الساعات الأولى من فجر اليوم، من العثور على الطفل الضائع “إدريس رحماني” صاحب سنتين ونصف، الذي تاه بين الحقول والأحراش الواقعة بالقرب من منطقة الرقبة بمدينة الأبيض، وحسب شهادات مشاركين في عملية البحث التي دامت نحو 07 ساعات وسط حقول وأحراش وعرة، تحت جنح الظلام، فإن عمليات البحث تعززت بعد الساعات الأولى بقوات من الدرك والحماية المدنية وعناصر من الشرطة والجيش، فضلا عن أصحاب السيارات والدرجات النارية، في هبة جماعية تكللت بالنجاح، حيث تم نقل الطفل مباشرة بعد العثور عليه إلى مستشفى مدينة الأبيض سيد الشيخ لتلقي الفحوصات اللازمة، وحسب تصريح للشروق اليومي، من طرف أحد أقاربه، وهو المدعو “نور الدين”، فإن الطفل وجد في صحة جيدة ولا يعاني من أي أضرار، سوى التعب المترتب عن المشي، وبعودته، عادت الفرحة والبهجة لوالدته وأفراد عائلته، الذين قضوا ليلة بيضاء في البحث عنه.

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حجز أكثر من 7270 قرص مهلوس بعين وسارة في الجلفة

أحمد خلفاوي

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين وسارة في ولاية الجلفة، نهاية الأسبوع الماضي، من وضع حد لنشاط شبكة لترويج الحبوب المهلوسة والمؤثرات العقلية، وتوقيف خمسة مشتبه فيهم، مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة تورطوا في حيازة كمية من المؤثرات العقلية.

وجاءت العملية إثر تلقي عناصر الفرقة لمعلومات مؤكدة، تفيد سيارة سياحية على متنها كمية من المؤثرات العقلية، وضع خطة محكمة أفضت إلى حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرها 7276 قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات الترويج قيمته 2054800,00 د ج، بالإضافة إلى مركبتين مستغلتين في عملية نقل كمية الأقراص المهلوسة، ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع اثنين منهم رهن الحبس المؤقت، والإفراج عن الثلاثة الباقين.

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مسرح وهران يوسع دائرة “المسرح في القطار” عبر الخطوط الطويلة

محمود بن شعبان

كشف مدير المسرح الجهوي لوهران، مراد سنوسي، في اتصاله بـ”الشروق اليومي”، عن توسيع مشروع “المسرح في القطار”، الذي تم إطلاقه في جوان الفارط، بالموازاة مع الألعاب المتوسطية في وهران، ليشمل عروضا في القطارات المتوجهة إلى باقي ولايات الوطن، في تجربة لمنح المسافرين فسحة مسرحية تنسيهم مشقة السفر.

وسينطلق العرض الأول من المشروع، صباح اليوم، عبر القطار الرابط بين ولاية وهران باتجاه الجزائر العاصمة، الذي سيقدمه الحكواتي أمين ميسوم، على فترات داخل مقطورات القطار، طيلة الرحلة، منتهجا طريقة “القوال والمداح” في الترويج للعرض قبل الانطلاق، لاستقطاب الجمهور قصد حجز أماكنهم ومتابعة العرض داخل المقطورة.

ويتضمن عرض الحكواتي أمين ميسوم قصصا من كتاب “كليلة ودمنة” لابن المقفع، الذي يقدم العديد من القصص أبطالها من الحيوانات، على غرار الأسد الذي يلعب دور الملك، وخادمه الثور الذي يُدعى «شَتْرَبه»، بالإضافة إلى اثنتين من بنات آوى وهما “كليلة” و”دمنة”.

من جهته، أكد الحكواتي أمين ميسوم، في اتصاله بـ”الشروق”، على الدور الهام الذي لعبته النسخة العربية من كتاب “كليلة ودمنة” في انتشاره السريع بين الجمهور، بعد تقديمها بمختلف لغات العالم، سواء عن طريق النص العربي مباشرة أم عن طريق ترجمتها إلى لغات وسيطة أخذت عن النص العربي. وهو ما دفع به إلى تبني الفكرة في الجزائر من خلال إعادة كتابة قصص الكتاب باللغة الجزائرية الدارجة، بهدف تسهيل تقديمه للأطفال وحتى الكبار ومشاركته مع المسافرين عبر القطار في شكل عرض فني، يغلب فيه الخير على الشر في رسالة هادفة وترفيهية في نفس الوقت، يعمل المسرح الجهوي لولاية وهران على توسيعها على خطوط السفر الطويلة في مختلف الاتجاهات.

كما كشف سنوسي، في اتصاله، عن برنامج عروض مسرح الشارع التي ستقدم في ساحة محمد التوري أمام المسرح الوطني الجزائري بالجزائر العاصمة، التي ستمتد على مدار ثلاثة أيام، انطلاقا من تاريخ 24 أكتوبر الجاري. وذلك بعد نجاح التجربة التي تم إطلاقها في ولاية وهران، من طرف المسرح الجهوي عبد القادر علولة، التي مزجت بين مسرح الشارع، مسرح الدمى، الحكواتي، الارتجال، مسرح الطفل.. فمست مختلف الفضاءات المفتوحة بالولاية، على غرار حي الدرب العتيق، الذي أعيدت تهيئته لاحتضان النشاط الثقافي، بالإضافة إلى الحدائق العمومية كمحمد خميستي وحدائق واجهة البحر، سيدي امحمد، ساحة أول نوفمبر، والعديد من مقاهي الولاية.

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تطبيق “live posters” يثمن المنتج السينمائي الجزائري

محمود بن شعبان

أطلق “المركز الوطني للسينما والسمعي البصري” تطبيقا تفاعليا بصيغة “APK”، سيسمح للمتصفح بمشاهدة الملخصات المشوقة للأفلام والولوج إلى تاريخ السينما الجزائرية عبر البطاقات التعريفية لكل فيلم.

كما يعمل التطبيق على تقديم تجربة مبهرة وفريدة من نوعها، لاستكشاف الأفلام الجزائرية، في خطوة لتثمين المنتج السينمائي، الذي تزخر به الجزائر، إذ يعمل تطبيق “الملصقات الحية” أو “live posters” على تحويل الملصقات الورقية للأفلام الجزائرية إلى صور حيّة، كما يمكن المتصفحين من مشاهدة الملخصات المشوقة للأفلام والولوج إلى تاريخ السينما الجزائرية، عبر البطاقات التعريفية لكل فيلم، كما يتميز هذا التطبيق باشتغاله دون إنترنت، كما يسمح بالتعرف على الأفلام الجزائرية أينما كانت مطبوعة، سواء كانت ملصقات حائطية أم مطبوعة على الكتب والمجلات أم حتى على شاشات الهواتف النقالة، إذ يُمكن للمُهتمين تَحميل التّطبيق عبر المسح الرّقمي للكود ومباشرة البحث حول مختلف الأعمال السينمائية والولوج إلى تاريخ السينما الجزائرية عبر البطاقات التعريفية لكل فيلم.

ويندرج إطلاق التطبيق الجديد ضمن توصيات وزارة الثقافة والفنون الرامية إلى توسيع وتعميم الرقمنة في كل المؤسسات الثقافية، تحت الوصاية، وفي خطوة لتثمين المنتج السينمائي الذي تزخر به الجزائر عبر بوابة تطبيق “الملصقات الحية” أو “live posters”الذي يتيح إمكانية تحويل الملصقات الورقية للأفلام الجزائرية إلى صور حيّة، بالإضافة إلى متابعة الملخصات المشوقة للأفلام والولوج إلى تاريخ السينما الجزائرية عبر البطاقات التعريفية لها.

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بن هدوقة.. الروائي الذي جسد التحولات التاريخية التي عرفتها الجزائر في السنوات الأولى للاستقلال

وأج

تحل هذا الأسبوع، الذكرى الـ 26 لرحيل مؤسس الرواية الجزائرية الناطقة بالعربية، عبد الحميد بن هدوقة (1925- 1996)، الذي عكست أعماله السردية التحولات التاريخية التي عرفتها الجزائر في السنوات الأولى للاستقلال.

حاول بن هدوقة تسليط الضوء على التغيرات المجتمعية والثقافية التي عرفتها جزائر ما بعد الاستقلال من خلال إبداعاته التي تناولت أساسا قضايا الإنسان والمكان والزمان، وعلى رأسها رائعته “ريح الجنوب”، التي نشرها في 1971، أي تسع سنوات بعد الاستقلال، التي فتحت الطريق لتقديم أعمال روائية متميزة باللغة العربية.

ولد الراحل في 1925 بقرية الحمرا بالمنصورة بولاية برج بوعريريج، ودرس في صباه القرآن وأصول الفقه واللغة على يد والده الذي كان فقيها ومعلما، ليلتحق بعدها بالمدرسة الفرنسية بالمنصورة، وفي 1940 ومع بداية الحرب العالمية الثانية التحق بمعهد “الكتانية” بقسنطينة التابع لحزب الشعب.

وبعد شهر واحد من أحداث 8 ماي 1945 غادر إلى مرسيليا بفرنسا، وظل هناك لثلاث سنوات، وقد كان له احتكاك بالواقع المرير للمهاجرين الجزائريين، وفي 1949 غادر إلى تونس، حيث درس بجامع الزيتونة وحاز شهادة في الأدب، كما التحق بمعهد فنون الدراما أين نال شهادة التمثيل العربي، وإلى جانب دراسته، كان له نشاط سياسي في الحركة الطلابية بالزيتونة.

وفي 1952 ألقي عليه القبض من قبل السلطات الاستعمارية بتونس، وتم سجنه، غير أنه تمكن من الفرار والعودة إلى الجزائر أين زاول التدريس بمعهد الكتانية، غير أنه بعيد انطلاق الثورة التحريرية كان عرضه للاعتقال من طرف البوليس الاستعماري، فهرب إلى قريته الحمراء ثم إلى فرنسا مرة ثانية.

وفي 1958 عاد مرة أخرى إلى تونس، حيث تعاقد مع الإذاعة التونسية تحت إشراف جبهة التحرير الوطني التي قامت بتهريبه من فرنسا، وقام بإنتاج عديد البرامج الإذاعية بالإضافة إلى تمثيليات إذاعية أسبوعية، كما كتب ما يزيد عن 30 تمثيلية تتعلق بالثورة التحريرية وبالجزائر.

وبعد ثلاثة أشهر من استرجاع الجزائر استقلالها، قرر العودة إلى الجزائر، حيث حط رحاله بالعاصمة في أكتوبر 1962 ليلتحق مباشرة بالإذاعة والتلفزيون الجزائري، ويقوم بتأسيس الفرقة الفنية التابعة للإذاعة والتلفزيون الجزائري التي كانت تضم أغلب الممثلين والفنانين الجزائريين.

في مجال الأدب، توجه الراحل نحو الكتابة الروائية والقصصية، إذ وجدها ملائمة للتعبير عن قضايا مجتمعية كانت محبوسة داخله، فكتب عن الواقع الجزائري في تجلياته المختلفة، انطلاقا من البيئة الريفية التي تربى فيها، التي عانت من اضطهاد المستعمر.. كما تطرق إلى التحديات التي واجهتها البلاد غداة الاستقلال من خلال قضايا إنسانية.

ورغم أنه كتب في الشعر والمسرح والقصة، إلا أنه تميز أساسا بأعماله الروائية التي تناولت قضايا وطنية واجتماعية مختلفة، وقد كانت المرأة والأرض والثورة التحريرية والتاريخ والثقافة والتراث من المواضيع التي أراد دائما تجسيدها في أعماله.

وإن كان بن هدوقة يبرز دائما في إبداعاته معاناة السكان الكبيرة كنتيجة لما خلفته فرنسا الاستعمارية وراءها، إلا أن أبطاله كانوا دائما متمردين ومشبعين بأفكار جديدة ومقاومة، رافضة للأوضاع القائمة ومصرة على الإصلاح والتغيير.

لقد كانت بداياته الأدبية في 1952 مع الشعر، ورغم انطلاقته الشعرية هذه، إلا أنه اشتهر أكثر برواياته، على غرار روايته الأولى “ريح الجنوب”، التي شكلت تحولا كبيرا في السرد الجزائري واعتبرت تأسيسية في الكتابة باللغة العربية في الجزائر.

في عام 1975 تم اقتباس هذه الرواية إلى فيلم تلفزيوني من طرف المخرج سليم رياض، شارك فيه عدد من كبار الممثلين الجزائريين، فلقيت نجاحا جماهيريا كبيرا، ويعد هذا الفيلم من الأعمال السينمائية الجزائرية النادرة التي اقتبست من روايات.

أصدر بعدها الراحل أعمالا روائية أخرى، من بينها “نهاية الأمس” (1975) و”بان الصبح” (1980) وكذا “الجازية والدراويش” (1983)، التي حققت بدورها نجاحا كبيرا أيضا، بالإضافة إلى “غدا يوم جديد” (1997).

وكتب بن هدوقة أيضا في القصة القصيرة، فألف “ظلال جزائرية” (1961) و”الأشعة السبعة” (1962)، كما ألف في الشعر، فكانت له “الأرواح الشاغرة” (1967)، إضافة إلى كتاب حول الأمثال الجزائرية بعنوان “أمثال جزائرية” (1992).

وللروائي أيضا تجربة هامة في مجال الترجمة، حيث قام بترجمة العديد من الأعمال، على غرار مجموعة من القصص من الأدب العالمي (1983) ومسرحية “قصة في إيركوتسك” (1986) وكذا دراسة للمحامي الفرنسي جاك فرجيس بعنوان “دفاع عن الفدائيين” (1975).

ترجمت أعمال بن هدوقة إلى عدة لغات، وقد نالت أيضا اهتمام الباحثين والأكاديميين، كما نظمت العديد من الملتقيات والندوات حول مسيرته وأعماله.. هذا، واحتفت به أيضا جائزة “كتارا” القطرية للرواية العربية في 2016 واختارته “شخصية العام”.

تقلد الراحل عدة مناصب متعلقة بالثقافة وعالم الكتاب، إذ كان مديرا للمؤسسة الوطنية للكتاب ورئيسا أيضا للمجلس الأعلى للثقافة، وفي عام 2017 وشح بوسام الاستحقاق الوطني من مصف “جدير”.

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انتشال جثة في حالة تعفن بشواطئ الشلف

م قورين

تدخلت، الجمعة، وحدات خفر السواحل بميناء تنس، لانتشال جثة شخص مجهول الهوية متقدمة التعفن عثر عليها تطفو بشاطئ تاميست ببلدية الظهرة الحدودية بين الشلف ومستغانم، الحادثة حسب مصادر الشروق، تتلخص في عثور أصحاب قوارب صيد على الجثة، وقاموا تبعا لذلك بإشعار حراس السواحل الذين تدخلوا لانتشالها وتحويلها إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى زيغوت يوسف لتحديد هويتها وأسباب الوفاة، ويرجح أن تكون الجثة لأحد ضحايا قوارب الموت الذين فقدوا بعرض سواحل البحر في انتظار ما ستسفر عنه نتائج تحقيق مصالح الأمن.

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كسوف جزئي للشمس هذا الثلاثاء

ق. و

أعلنت جمعية ابن الهيثم للعلوم والفلك أن هواة الفلك في مناطق مختلف من العالم وأيضا هنا في الجزائر سيكونون على موعد مع ظاهرة فلكية معروفة لدى الجميع، وتعتبر من الظواهر الجميلة التي تستحق المتابعة ألا وهي الكسوف الجزئي للشمس 25 أكتوبر 2022. يشهد العالم يوم الثلاثاء القادم، كسوفا جزئيًا للشمس، حيث سيمر القمر أمام قرص الشمس فيحجبه جزئيًا ولفترة محدودة، وتختلف نسبة الحجب بحسب الموقع الجغرافي على الأرض.

وستشهد سماء الجزائر ودول العالم العربي كسوفا جزئيا للشمس وستكون نسبة الكسوف مختلفة أما أقصى نسبة حجب لقرص الشمس وقت الذروة فستكون في بغداد (46.3 بالمائة) وأقل نسبة حجب في الجزائر 0.27 بالمائة.

وكما يؤكد زروال زين الدين، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أنه لا يحدث أي كسوف للشمس إلا إذا كان القمر محاقا، والكسوف الجزئي للشمس يحدث عندما يغطي القمر جزءا محددا فقط من قرص الشمس.

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توقيف 71 ألف مروج للمخدرات خلال تسعة أشهر

نوارة. ب

أوقفت مصالح الأمن الوطني، خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي و30 سبتمبر 2022، أزيد من 71 ألف شخص تورطوا في قضايا المخدرات، فيما حجزت أزيد من 3 أطنان ونصف قنطار من القنب الهندي. وحسب التفاصيل التي تضمنها بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإنه “في إطار محاربة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت المصالح العملياتية للشرطة خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى30 سبتمبر 2022، من حجز 03 أطنان و568 كلغ من القنب الهندي، 14كلغ و174غرام من مادة الكوكايين، 02 كلغ و886 غرام من مادة الهيروين، و4.854.106 قرص من المؤثرات العقلية”. في هذا الصدد، تمكنت المصالح المختصة من توقيف71011 شخص متورط حسب البيان ذاته.