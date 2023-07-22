أخبار الجزائر ليوم السبت 22 جويلية 2023

غرق مراهق في مجمع مائي، اكتشاف رؤوس بغال بمفرغة

رضوان اجتاز “البيام” بامتياز

غرق مراهق في مجمع مائي بقسنطينة

عبد العالي. ل

لقي مراهق في الـ14 سنة من عمره، حتفه مساء الجمعة غرقا في مجمع مائي بمنطقة البعراوية ببلدية الخروب التابعة لولاية قسنطينة، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية ببلدية الخروب في حدود الساعة السابعة والربع قبل مغرب الجمعة، لإسعاف الضحية عبر التدليك الخارجي للقلب ولكن من دون جدوى.

وحسب معلومات مستقاة من مكان الحادث القريب من مقبرة سيدي امحمد، فإن المجمع المائي واقع في ملكية المزرعة النموذجية، وهو غير ممتلئ تماما بالمياه، كما أن المياه الموجودة به هي حصيلة تراكم أمطار نهاية شهر ماي وبداية شهر جوان، حيث قدرت مصادرنا عدم تجاوزها للمتر والنصف، ولكن قاعها مليء بالطمي، إلا أنها أصبحت في الآونة الأخيرة ملجأ للأطفال للسباحة بفعل الحرارة المرتفعة السائدة بأغلب مناطق الوطن.

وتوجهت مصالح الدرك الوطني بالخروب المختصة إقليميا إلى مكان الحادث، أين فتحت تحقيقا معمقا في الحادثة التي هزت المنطقة الفلاحية الهادئة، وزاد من أسى الفاجعة كون الضحية الطفل عبابسة محمد رضوان أحد الناجحين في شهادة التعليم المتوسط هذه السنة، بامتياز، وكان على أهبة الانتقال إلى السنة الاولى ثانوية، وحسب جيران عائلة الضحية، فإن الطفل رضوان كما يسمونه أدى صلاة العصر في المسجد كعادته وتوجه مع رفيق له إلى البركة للسباحة، ليلقى حتفه وسط صدمة عنيفة لأهله الذين احتفلوا منذ أيام قليلة بنجاحه، ووسط الجيران وأهل الحي على اعتبار أخلاق الضحية وسمعة عائلته الطيبة.

وقامت نهار السبت، لجنة من بلدية الخروب بزيارة مكان البركة، حيث تقرر إحاطتها بحواجز، لمنع الاقتراب منها، لأنها ملجأ للعشرات من الأطفال الذين يبحثون فيها من دون مراعاة مخاطرها، وهذا تزامنا مع تشييع جثمان رضوان إلى مثواه الأخير في مقبرة الخروب.

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اكتشاف رؤوس بغال بمفرغة في البويرة

أ‌. حراش

كشف المكتب الولائي لمنظمة حماية المستهلك وإرشاده بالبويرة عن اكتشاف مجموعة رؤوس يحتمل أنها تعود لبغال مذبوحة ومسلوخة الرأس، كانت مرمية بمفرغة عشوائية على أطراف عاصمة الولاية. وبحسب ما أورده المكتب في بيان له، فإنه تك اكتشاف عدة رؤوس قال بأنها تشبه رؤوس بغال تم ذبحها وسلخ رؤوسها للتمويه على حد تعبيره قبل أن يتم رميها بمفرغة عشوائية بطريق رأس البويرة من جهة حيزر، مضيفا بأنه تم تبليغ المصالح المعنية التي تنقلت منها مصالح الدرك الوطني رفقة مصالح التجارة إلى عين المكان، في انتظار التحقيق في الحادثة ومعرفة سبب تواجد تلك المخلفات الحيوانية، فيما وجه المكتب نداء للسكان قصد تجنب اقتناء اللحوم مجهولة المصدر أو من الأسواق.

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وفاة كهل داخل بئر بالبويرة

أ‌. حراش

تمكن أعوان الحماية المدنية لوحدة عمر بالبويرة من انتشال جثة كهل من داخل بئر بعمق 20 مترا بقرية القراريب، حيث يعتقد حسب مصادر محلية أن يكون الضحية الذي يبلغ من العمر 61 سنة قد نزل إلى قاع البئر الذي كانت به المياه بعمق متر واحد قصد تنظيفه، قبل أن يتعرض لاختناق ثم الوفاة.

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وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة في حادث سير بتيبازة

ب. بوجمعة

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة في حادث سير وقع زوال السبت بالطريق السريع تيبازة، اتجاه شرشال بالقرب من محطة الوقود.

الحادث وقع نتيجة انحراف وانقلاب سيارة مخلفا وفاة ثلاثة أشخاص من الجنسين بعين المكان، وإصابة خمسة آخرين.

وشهدت طرقات الولاية و خاصة الطريق السريع شرشال ـ الدواودة منذ مطلع الشهر الجاري حوادث سير كثيرة، تسببت في وفاة 5 أشخاص وإصابة أكثر من 50 بجروح متفاوتة الخطورة.

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برّر دعمه الإرهابيين بحاجته إلى المال

إحالة “باتريوت” سابق على محكمة الجنايات ببومرداس

سعيدة. م

أرجأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، البت في ملف خاص بعنصر دفاع ذاتي سابق في عقده الرابع، متورط في مجموعة تهم، تعلقت بالانخراط في جماعة إرهابية مسلحة مع أعمال الدعم منذ سنة 2012.

وجرى توقيف المتهم نهاية شهر مارس من سنة 2020، بناء على معلومات وردت مصالح الأمن في برج منايل، تفيد بوجود تحركات مشبوهة لبعض الأشخاص على مستوى منطقتي عين الحمراء وأولاد علي، وكان من بين المشتبه فيهم المتهم في قضية الحال، الذي تم ترصده على مدار فترة طويلة، حيث تبين أن هذا الأخير يعمل لصالح الجماعات الإرهابية المسلحة الناشطة في “سرية برج منايل”، المنضوية تحت لواء كتيبة “جند الأنصار” الإرهابية، بعد أن غير نشاطه من محاربة الإرهابيين، خلال العشرية السوداء إلى دعمهم وإسنادهم.

وكان المتهم خلال توقيفه، يقود سيارة مسروقة جرى تزوير وثائقها، واعترف بالأفعال المنسوبة إليه، موضحا أنه وبسبب ظروفه الاجتماعية الصعبة انهار أمام طلب من أحد أبناء قريته الناشطين في صفوف الجماعات الإرهابية، للعمل لصالحهم كونه شخصا غير مشتبه فيه، وذلك بإمدادهم بالمؤن ومساعدتهم على تأمين الطريق ومراقبة تحركات مصالح الأمن خلال تنقلاتها. وهو ما وافق عليه المتهم، الذي كان بالمقابل يستلم مبالغ مالية معتبرة بعد كل مهمة يقوم بها.

وأضاف المتهم في تصريحاته، أنه وقبل توقيفه بيومين اتصل به الإرهابي المدعو مختار وطلب منه أن يلتقي بشخص ليسلمه سيارة من نوع كليو بيضاء اللون، وذلك لنقل حمولة من الألبسة والأحذية والأغطية الشتوية، إلى منطقة وادي الأربعاء، لكن تم توقيفه على مستوى حاجز أمني. وعلى هذا الأساس، فإن المتهم تم إيداعه رهن الحبس المؤقت، بتهم تسهيل أعمال إرهابية وتمويلها، والتزوير واستعمال المزور.