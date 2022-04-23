أخبار الجزائر ليوم السبت 23 أفريل 2022

المخدرات تباع مع البيتزا في رمضان، شاب بوهران يشلّ يد جاره بسبب طاولة خضار

صفقات مشبوهة وتجاوز للقانون

“مير” بخنشلة يتلاعب بصفقات قطع الغيار

طـارق. م

سلطت الغرفة الجزائية، بمجلس قضاء خنشلة، نهاة الأسبوع، عقوبة سنة حبسا نافذ، متبوع بغرامة مالية، وتعويض للخزينة العمومية، في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي، ببلدية زوي السابق بولاية خنشلة، عن تهمة الفساد، من خلال إبرام صفقة مشبوهة والتلاعب في قانون الصفقات، واستغلال السلطة، وذلك بعد استئناف كل الأطراف، الحكم الابتدائي، الصادر عن محكمة ششار، جنوب ولاية خنشلة، القاضي بإدانة المتهم رئيس البلدية السابق، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا.

وقد جاء قرار إدانة رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق، لاولاد رشاش، شرق ولاية خنشلة، إثر تحريات وتحقيقات أمنية، كانت قد فتحتها مصالح الأمن قبل سنة، بخصوص شكوى تقدم بها ممون للبلدية، بخصوص تلاعبات في صفقة اقتناء قطع للغيار، أين تم سماع كل الأطراف، ووجهت التهم السالفة الذكر، لرئيس البلدية آنذاك، مع إحالة الملف، أمام النيابة العامة بمجلس قضاء خنشلة، التي حولت الملف على مستوى محكمة ششار الابتدائية، خارج اختصاص الضبطية القضائية، لرئيس البلدية، بصفته متهم، ليتم برمجة القضية، أين أنكر كل التهم المنسوبة اليه، ولكنه أدين بعقوبة ثلاث سنوات سجنا، وهو الحكم الذي استأنفه المتهم وكل الأطراف الأخرى، أمام المجلس، ليتم تخفيض الحكم الابتدائي، ومعاقبته بسنة حبسا نافذا.

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تدعى “السبيسيال” للتمويه

المخدرات تباع مع البيتزا في رمضان بسطيف

سمير مخربش

نجحت مصالح الدرك الوطني لبلدية قصر الأبطال جنوب ولاية سطيف، الجمعة، في حجز 1 كلغ من الكيف المعالج عند صاحب محل لبيع البيتزا التي تلقى إقبالا في شهر رمضان.

العملية تمت بعد الحصول على معلومات حول تحركات مشبوهة لشخص يبلغ من العمر 47 سنة، والذي يملك محلا لبيع البيتزا، التي تباع محمولة للزبائن كأكلة شعبية تلقى رواجا في شهر رمضان. لكن هذا البائع له نشاط آخر إلى جانب البيتزا يتمثل في ترويج المخدرات التي تباع هي الأخرى محمولة لزبائن متميزين يقبلون عليها قبل وبعد الإفطار. ويكفي الزبون أن يطلب بيتزا “سبيسيال” لتفهم كلمة السر بين البائع والمستهلك، التي تعني طلب كمية من الكيف المعالج تسلم بطريقة سرية اعتاد عليها الشباب المستهلك لهذه السموم.

وبعد وضع خطة محكمة، قام رجال الدرك بمداهمة محل البيتزا أين عثروا على قطع من الكيف المعالج مهيأة للترويج، كانت مخبأة في علب البيتزا وأماكن مختلفة داخل المحل، لتقوم الفرقة على الفور بإلقاء القبض على صاحب المحل، ومتابعة التحريات التي توجت بالحصول على إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، أين تم العثور على كمية أخرى من الكيف لتصل الحصيلة إلى 1 كلغ من الكيف المعالج. كما حجز رجال الدرك مبلغا ماليا صنف من عائدات ترويج المخدرات.

ليخضع المشتبه فيه للإجراءات القانونية مع تقديمه أمام الجهات القضائية بتهمة المتاجرة بالمخدرات. لتنتهي بذلك قصة الكيف الذي يباع مع البيتزا بجنوب سطيف، بعد أن أغلق هذا المحل الذي حقق شهرة في رمضان الحالي بلغت درجة الطوابير أمامه محله.

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إدانة الجاني بـ 5 سنوات سجنا

شاب بوهران يشلّ يد جاره بسبب طاولة خضار

خ. غ

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، نهاية الأسبوع الماضي، عقوبة 5 سنوات سجنا في حق شاب تسبب في شل يد جاره وصديقه مدى الحياة لأجل حيز بأبعاد طاولة لبيع الخضر، تمسك كل منهما بأن يكون من نصيبه والاسترزاق فيه بالسوق الفوضوي بالمدينة الجديدة.

وعن تفاصيل القضية، فإن واقعة الحال حدثت بتاريخ 01-03-2020 بالمكان المذكور، أين تطورت مناوشات كلامية دارت بين المتهم المدعو (ب. ع) ورفيقه وابن حيه (أ. ح) حول رقعة لا تتجاوز مساحتها المترين إلى عراك، انتهى بضرب الأول الضحية بسكين من نوع بوشية، متسببا له في تمزق عضلي وقطع الأوتار والعصب المحرك ليده اليسرى، قبل أن يصدم عند فحصه من طرف الأطباء بأنه فقد قدرته على تحريك واستعمال معصمه المتضرر إلى الأبد، وتعرضه بعد قضائه مدة عجز مؤقت في بعض الوظائف الحيوية قدرت بشهرين إلى عاهة مستديمة تشوهت فيها يده بشكل كامل.

المتهم عند توقيفه والتحقيق معه في حادثة الاعتداء اعترف بالجرم المنسوب إليه، مبررا فعلته أنه الشاغل الأول للمكان المتنازع عليه مع الضحية بسوق المدينة الجديدة، وأنه حاول انتشاله من البطالة بأن دعاه أن يكون مساعدا له على نفس الطاولة، لكن بعد مدة قال إنه فاجأه بالعمل على مزاحمته في المكان، وقيامه بتاريخ الواقعة بإزاحة طاولته ووضعه أخرى خاصة به محلها، الأمر الذي استشاط له غضبا، وأدخله في شجار معه دفاعا عن مصدر رزقه – حسب تصريحاته -.

وخلال جلسة المحاكمة، تراجع المتهم عن جل أقواله السابقة، لينكر تماما قيامه بضرب الضحية والتسبب له في عاهة مستديمة، بحيث قال إن هذا الأخير هو من أحضر سكينا من منزله العائلي القريب من مكان السوق، وأشهره في وجهه محاولا ترويعه والضغط عليه حتى يتخلى له عن مساحة البيع موضوع الشجار، وكذلك جاءت تصريحات الضحية (أ. ح)، الذي أكد على تعرضه للضرب في نفس ذلك اليوم بآلة حادة، لكنه لم يفصل في تحديد هوية الفاعل، خاصة أنه كان لحظتها في حالة هيجان والسوق اختلط فيها الحابل بالنابل.

من جهتها، اعتبرت النيابة العامة تصريحات الطرفين غريبة وحافلة بالغموض، ذلك أنها ليست هي نفسها التي أدليا بها أمام جهات التحقيق، مشيرة إلى أن الفعل قائم استنادا لما هو في الملف، وأن تقرير الخبرة الطبية يثبت تعرض الضحية بتاريخ الواقعة للضرب بآلة قاطعة أدت إلى قطع أوتار العضلات التي تحرك معصم اليد اليسرى للضحية بصفة نهائية، وكذلك العصب المحرك لها، كما أن الشجار الحاصل كان دائرا بين هذا الأخير والمتهم في غياب خصم ثالث حسب شهادة الشهود، ليلتمس في حق المدعو (ب. ع) تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات قبل النطق بالحكم المذكور.

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تفكيك شبكة وطنية لسرقة المواشي بالمدية

ب. عبد الرحيم

فكّكت الكتيبة الإقليمية الدرك الوطني بالبرواقية بولاية المدية، شبكة وطنية تحترف سرقة المواشي مكوّنة من 13 عنصرا، فبعد تفعيل عنصر الاستعلام واستغلالا لمختلف الأدلة العلمية والوسائل التقنية في التحري تم توقيف 9 أفراد من ذات العصابة ينحدرون من ولايات وسطى، وتم تقديمهم نهاية الأسبوع أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة البرواقية، حيث تبيّن أن أفراد العصابة كانوا ينشطون عبر ولايات المدية، وعين الدفلى، والبليدة والجزائر العاصمة.

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انتحار شاب شنقا بعد الإفطار بمنزله ببسكرة

م. ع

اهتز حي الحوزة بعاصمة الولاية بسكرة، بعد إفطار ليلة الجمعة، على وقع حادثة انتحار شاب يبلغ من العمر 23 سنة من أبناء الحيّ، والذي عثر عليه جثة هامدة معلقا بحبل موصول بسقف منزله العائلي الكائن بحي الحوزة.

وحسب مصادر محلية فإنّ الأمر يتعلق بالضحية “س.ي”، الذي عثر عليه متوفى شنقا، ليتم تحويل جثته إلى مصلحة الحفظ بمستشفى المدينة من قبل مصالح الحماية التي تدخلت فور إبلاغها، في حين تنقلت عناصر الأمن إلى المنزل مكان الحادثة للتحقيق في الأسباب والملابسات التي تبقى غير معروفة وهي محل تحقيق من المصالح المختصة.

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حجز 61 قنطارا من السميد بغرض المضاربة في المسيلة

أحمد. ق

حجز عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخامس بالمسيلة، أزيد من 61 قنطارا، من مادة السميد كانت محولة عن مقصدها لغرض المضاربة غير المشروعة، وفق ما علمته “الشروق” من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

القضية التي تعود حيثياتها، إثر ورود معلومات للمصلحة مفادها قيام سائق شاحنة ومرافقه بتفريغ أكياس السميد بمسكنه العائلي على مستوى أحد أحياء قطاع الاختصاص، ليتم مداهمة المكان وضبط المشتبه فيه، يقوم بتفريغ الأكياس من الشاحنة إلى داخل مرآب مسكنه العائلي، حيث تبّين أنه قام بإفراغ 17 كيسا من حمولة الشاحنة المقدرة بـ500 كيس، كانت موجهة إلى سوق الرحمة في القطب الحضري الجديد انطلاقا من المطحنة العمومية، كما تم العثور على 111 كيس داخل المرآب تبين بعد التحقيقات التي قامت بها الجهات الأمنية المذكورة، تفريغها في شحنة سابقة، لتصل الكمية الإجمالية إلى 611 كيس بوزن 10 كلغ، ليتم حجز الكمية المضبوطة وإنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما، عن تهمة تحويل سلعة عن مقصدها الامتيازي لغرض المضاربة غير المشروعة، وخيانة الأمانة.

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تضمنت أرامل ومطلقات وعزاب

نشر قوائم المستفيدين من “السوسيال” برايس حميدو والقصبة

حورية. ب

استفاد 155 متزوج من سكن اجتماعي بكل من بلديتي رايس حميدو والقصبة، إلى جانب 43 أرملة و14 مطلقة ومطلق وكذا 14 أعزب، حيث عبر هؤلاء عن فرحتهم بالحصول على منزل لائق بعد عقود من الزمن عانوا فيها بالعيش في بيوت ضيقة ومهدّدة بالانهيار.

أعلنت المقاطعة الإدارية لباب الوادي، نهاية الأسبوع الماضي، عن القائمة الاسمية المؤقتة من السكنات العمومية الإيجارية “الاجتماعية” لفائدة بلديتي رايس حميدو التي استفادت من حصة 80 وحدة سكنية والقصبة المستفيدة من حصة 150 وحدة سكنية.

وجاءت عملية نشر قوائم المستفيدين من “السوسيال”، تنفيذا لتعليمات والي ولاية الجزائر أحمد معبد، التي أعطاها مؤخرا للولاة المنتدبين للمقاطعة الإدارية، بالحرص على الإسراع في نشر قوائم المستفيدين من السكنات بمختلف صيغها عبر إقليم الولاية وتسليمها لهم في أقرب الآجال.

وحسب القائمة التي نشرتها المقاطعة فإن في بلدية رايس حميدة استفاد 54 متزوجا و10 عزاب و12 أرملة و3 مطلقات ومطلق، أغلبيتهم في العقد الرابع والخامس والسادس من العمر.

أما ببلدية القصبة فقد أدخلت الفرحة على قلوب 101 متزوج و31 أرملة و12 مطلقة و4 عزاب الذين تحققت أحلامهم في الحصول على مسكن يحفظ لهم كرامة العيش رفقة أبنائهم، بعد معاناة في بيوت هشّة وضيّقة لعقود من الزمن.

وفيما عبر المستفيدون عن سعادتهم، استاءت العائلات المقصية التي لم ترد أسماؤها في القائمة المنشورة، واعتبرت هذه الأخيرة أن قرار إقصائها مجحف في حقها في الوقت الذي تعد في أمس الحاجة لترحيلها من العمارات المهددة بالانهيار على رؤوسها في أي لحظة خاصة وأن أغلبيتها دعمت أساساتها بأعمدة خشبية وأخرى حديدية، ومن أجل كبح غضب المقصيين وضعت بلدية القصبة سجلا طبقا للقانون لتلقي الطعون الإدارية في آجال ثمانية أيام ابتداء من تاريخ نشر قائمة المستفيدين.

ويشار إلى أن عملية نشر قوائم المستفيدين ستتوالى تبعا لباقي بلديات المقاطعة الإدارية في الأيام القادمة.

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نفوق كبيرة من الأسماك وطوارئ بولاية الطارف

منع استخدام مياه وادي سيبوس بعد تلويثه من قبل مجهولين

عصام بن منية

استنفرت ولاية الطارف، نهاية الأسبوع المنقضي، مصالحها المختصّة بحماية البيئة والثروة الطبيعية، بعد تسجيل نفوق كميات معتبرة من الأسماك بمجرى وادي سيبوس ببلدية شيحاني بالجهة الغربية لإقليم الولاية، حيث تم تشكيل لجنة مختلطة متكونة من ممثلي مختلفة القطاعات المعنية بحماية البيئة والثروة الحيوانية، للتنقل فورا على مكان نفوق الأسماك بمجرى وادي سيبوس في جزئه العابر ببلدية شيحاني، حيث عاينت الفرقة المختلطة المتكونة من ممثلي مديرية البيئة وأفراد فصيلة البيئة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالطارف وكذا ممثلو مديرية الصيد البحري ومحافظة الغابات والذين كانوا مرفقين بممثلين عن البلدية والمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بعنابة، مكان نفوق الأسماك التي تم رفع عينات منها، لإخضاعها للتحاليل الفيزيوكميائية لتحديد أسباب نفوق تلك الكميات من مختلف أنواع الأسماك التي كانت تعيش بمجرى وادي سيبوس ونسبة التلوّث.

وبحسب مصادرنا، فإن العمل يجري حاليا لتحديد أسباب تلّوث مياه وادي سيبوس، الذي يعتقد أنها ناتجة عن التخلص من بعض النفايات السامة في مجرى الوادي ما تسبب في نقص الأكسجين الذي أدى إلى نفوق الأسماك التي طفت إلى السطح وانتشرت على ضفاف الوادي، ولم تستبعد مصادرنا أن يكون سبب تلّوث مياه الوادي يعود إلى تسرب بعض المواد الكميائية والأسمدة الفلاحية التي يستخدمها الفلاحون لمعالجة مزروعاتهم في الحقول القريبة من مجرى الوادي والتي جرفتها سيول الأمطار التي شهدتها المنطقة بداية الأسبوع الماضي، إلى عمق المياه، ما تسبب في نفوق تلك الكميات من سمك “الشبّوط”، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحاليل المخبرية لعينات المياه المأخوذة من السد وكذا عينات الأسماك النافقة، التي تم تجميعها في أكياس بغرض دفنها في أمكان بعيدة أو حرقها لتفادي أكلها من بعض الحيوانات البرية، خوفا من انتشار بعض الأمراض وانتقالها إلى الإنسان، وكذا تفادي تأثيرها على الوسط البيئي بعد تحللها في الطبيعة.

وبالموازاة مع ذلك فقد دعا رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية شيحاني جمع الفلاحين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم استعمال مياه وادي سيبوس في السقي إلى حين معرفة سبب ونسبة التلوث، في وقت أودعت فيه البلدية شكوى ضد مجهول بشان هذه القضية.