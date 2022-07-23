أخبار الجزائر ليوم السبت 23 جويلية 2022

البحر يلتهم ثلاثة شبان في بوم واحد ببجاية، اعتراض فوج "حراقة" بساحل سكيكدة

تطوير شعبة الطماطم لتفادي سيناريو البطاطا

ك. ل

تدرس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حلولا لمهنيي شعبة الطماطم، من منتجين ومحوّلين، حيث ترأس وزير القطاع، محمد عبد الحفيظ هني، السبت، اجتماعا تنسيقيا وتشاوريا مع ممثلي المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الطماطم الصناعية، خصص لدراسة وتقييم وضع الشعبة وسبل تطويرها.

وجرى اللقاء، وفق بيان صادر عن الوزارة، تلقت “الشروق” نسخة عنه، بمقر الوزارة بحضور رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، وإطارات من القطاع ومسؤولي الدواوين والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.

وتم خلال اللقاء استعراض مختلف الصعوبات التي تعترض المنتجين والمحولين، والتي كانت موضوع نقاش وتبادل لإيجاد الحلول المناسبة خدمة للشعبة واستجابة لمتطلبات المستهلك من الناحية النوعية والجودة.

ويصبّ هذا اللقاء أيضا في إطار “حماية المنتج الوطني من خلال تثمينه والحفاظ على المستوى العالي للإنتاج الذي أصبح يغطي الاحتياجات الوطنية بنسبة 100 بالمائة بفضل مستوى تنظيم وتأطير الشعبة والذي مكن من الشروع في تصدير هذا المنتج”، حسب ذات البيان.

وسبق وأن أكد الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، في تصريحات إعلامية، أن الجزائر تواجه أزمة وفرة في إنتاج الطماطم، مشابهة لنفس السيناريو الذي عاشته البلاد مع محاصيل إنتاج البطاطا التي تسجل سنويا نسبا قياسية، دفعت الحكومة الجزائرية إلى التدخل لشراء المحاصيل وإيجاد حلول لتصديرها، موضحا أن “إنتاج الطماطم بلغ في الهكتار الواحد بين 900 و1000 قنطار، مقابل معدل موسمي لا يتعدى 600 قنطار”.

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اختفاء راسبة في شهادة البكالوريا بسكيكدة

إ.ب

تتوجع عائلة بوشليحة القاطنة بحي المالحة ببلدية الحروش جنوب ولاية سكيكدة ألما وخوفا، بعد اختفاء ابنتها كوثر، البالغة من العمر 20 سنة، حيث لم تجد لها والدتها شهيدة بوشليحة أثرا لليوم الرابع على التوالي، وتتخوف المسكينة من تعرضها لاختطاف، أو إمكانية تعرضها لاعتداء جسدي، مما يستدعي حسبها تضامن المواطنين لمساعدتها للبحث عنها في كل مكان، حيث اختفت فلذة كبدتها عن الأنظار صباح الثلاثاء الماضي، في حدود الساعة العاشرة صباحا، في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غامضة، وصرح والدها كمال للشروق اليومي بأن المفقودة تعاني من اضطرابات نفسية زادت حدتهابعد رسوبها في شهادة البكالوريا التي كانت تعوّل عليها لإسعاد أهلها، وكانت كوثر تعيش حياة عادية وتجمعها علاقات طيبة مع والديها بالخصوص، اللذين وقفا إلى جانبها بعد رسوبها ولم يؤنبانها أبدا.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتغيب فيها كوثر عن الأنظار، ولم يحدث وأن غادرت في حياتها بلدية الحروش من دون رفيق من أهلها، ويؤكد والدها بأنها اختفت بطريقة غامضة بعد أن أغلِق هاتفها النقال، ورغم محاولات البحث عنها بقلب بلدية الحروش وأطرافها، وعند كل الأهل والمعارف، لكن من دون جدوى، حيث وصلتهم أخبار بأن هناك من شاهدها بدائرة القل بنفس الولاية، وبعد أن تفطنت بأن هناك من يترصد حركتها ركبت حافلة لنقل المسافرين وتوجهت نحو ولاية قسنطينة بحسب بعض الناس، ولم يجد الأب من حل سوى أن قدم بلاغا لدى مصالح الأمن بدائرة الحروش في سكيكدة الذين باشروا من جهتهم، تحرياتهم من أجل الوصول إلى معرفة مكان المختفية، ووضع رقم هاتفه لمن شاهدها لأجل الاتصال به وهو 0775083991 على أمل أن تعود كوثر إلى حضن والديها وإخوتها.

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مثلجات فاسدة تدخل عائلة الاستعجالات في وهران

خيرة غانو

تعرضت عائلة بأكملها في وهران، نهاية الأسبوع، لتسمم غذائي نتيجة استهلاك كافة أفرادها مثلجات داخل محل معروف وراق يقع بحي ميلينيوم، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعلم من مكتب وهران لمنظمة حماية المستهلك أن الحادثة دفعت بأحد الضحايا بعد تماثله للشفاء إلى إيداع شكوى لدى مكتب النظافة والصحة العمومية لبلدية بئر الجير ضد صاحب المحل المعني، والمرخص لبيع المرطبات والعصائر إلى جانب البيتزا، ليتم العثور في عملية تدخل شارك فيها أيضا ممثلون عن مفتشية التجارة بإقليم الاختصاص، بالتنسيق مع المسؤول الولائي لمنظمة حماية المستهلك على مواد منتهية الصلاحية كانت تستعمل في تحضير المثلجات، منها ما فقدت صلاحيتها منذ سنة 2020، ويتعلق الأمر بكيسين من مادة حمض السيتريك، ومنكهات غذائية، يقدر وزن الواحد منهما بـ25 كيلوغراما (نصف قنطار في المجموع من المواد المصنعة)، وكذلك ضبطت كميات معتبرة من الفواكه، بعضها غير موسمية، وجدت مجمدة في ظروف غير مطابقة داخل أكياس القمامة، وهذا بغرض استعمالها في تحضير العصائر، على غرار الليمون والبرتقال والموز، الذي تم إخراجه في حالة تأكسد واضح، يظهره اسوداد لونه بشكل كامل.

وطبقا لذات المصدر، فإن مجموع المخالفات التي رصدت داخل المحل موضوع الشكوى سالفة الذكر، تشكل ملف متابعة قضائية ضد صاحبه، مشيرا إلى أن مكتب النظافة البلدي الذي استعان بإطاراته من البيولوجيين في تحديد نوع كل مخالفة وحجم خطرها على الصحة العمومية، قد حرر محضرا رسميا في الموضوع عقب المداهمة، مع اقتراحه غلق المحل، في انتظار ما سيسفر عنه قرار الوالي في قادم الأيام من نتائج.

وبالعودة إلى حادثة التسمم الغذائي، فإن مصادر استشفائية متطابقة، تجمع على استقبال مصالح الاستعجالات الطبية، بما فيها التابعة لمؤسسات الصحة الجوارية، حالات تعاني من أعراض التسمم بشكل يومي على مدار فصل الصيف الجاري، على غرار القيء، الإسهال، الحمى، الحكة والطفح الجلدي وغيره، وكثيرا ما يكون السبب – حسبها دائما- تناول المثلجات والفواكه غير المغسولة أو الفاسدة، مشيرة بخصوص موضوع الحال أن ما حصل مع العائلة التي قدمت شكوى ضد صاحب محل المثلجات المذكور، يرجح جدا أنها ليست الوحيدة من ضحاياه، خاصة أن التبليغ عن المخالفات التجارية وما تسببه من تسممات غذائية في أحيان كثيرة، لا يزال – حسبما هو متعارف عليه في مجتمعنا – يشكل للأسف الشديد ثقافة لا يتمتع بحسها الكثير من المستهلكين حتى في المدن والمناطق الحضرية.

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انحراف قطار محمل بالقمح عن سكته بالبويرة

أحسن حراش

حادث انحراف قطار محمل بالقمح عن سكته مساء الجمعة بمنطقة تاليوين التابعة لبلدية الأخضرية شمال البويرة، خلف جريحا واحدا وخسائر مادية معتبرة إثر خروج 14 قاطرة عن السكة، حيث تجهل أسباب الحادث الذي تسبب في توقف حركة سير القطارات، فيما أرجعها البعض إلى وجود أضرار بالسكة في المنطقة منذ مدة طويلة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع في حدود الساعة السادسة مساء، أين تم تسجيل انحراف قطار لنقل البضائع بين برج بوعريريج والجزائر مشكل من 25 عربة عن السكة بمنطقة تاليوين التابعة لبلدية الأخضرية، مخلفا إصابة شخص واحد يبلغ من العمر 35 سنة بجروح طفيفة تم نقله إثرها إلى مستشفى الأخضرية، إضافة إلى الخسائر المادية المعتبرة التي تسبب فيها الحادث حسب ذات البيان، حيث انحرفت 14 قاطرة عن السكة، 7 منها محملة بالقمح و7 أخرى عبارة عن صهاريج لنقل البنزين لحسن الحظ كانت فارغة، فضلا عن 11 عربة أخرى لم تنحرف كانت محملة بالقمح والملح والوقود وأخرى فارغة.

وسارعت مختلف السلطات المحلية الأمنية والمدنية بما فيها والي الولاية لكحل عياط عبد السلام ورئيس دائرة الأخضرية بخدة زمولي إلى مكان وقوع الحادث مباشرة، أين تمت معاينة الأضرار التي تسبب فيها مع اتخاذ الإجراءات الفورية بوجود مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني، لاسيما بالنسبة لحركة سير القطارات وتطويق المنطقة، حيث تم تسخير حافلات لنقل المسافرين في اتجاه الشرق الجزائري، خاصة بالنسبة لقطار ولاية بجاية الذي كان في حالة سير، فيما تم توقيف حركة سير القطارات في الاتجاهين إلى غاية رفع مخلفات الحادث وإصلاح الأعطاب الحاصلة على مستوى السكة الحديدية، وهي العملية التي كشفت مصادرنا عن استغراقها لمدة 3 أو 4 أيام متتالية.

ولم تكشف مختلف المصالح عن الأسباب الحقيقية لوقوع الحادث الذي كان يمكن أن يتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات، حيث ذهبت بعض التأويلات إلى ترجيح الدافع الإجرامي بمختلف أشكاله المباشرة أو غير المباشرة، خاصة مع وجود شحنة هامة من القمح تقارب 400 طن لحسن الحظ لم تتضرر، فيما أبرز آخرون بأن السكة الحديدية بالمنطقة كانت تعرف منذ مدة أضرارا لاسيما على مستوى الأرضية، أين كانت معظم القطارات تخفض من سرعتها بشكل كبير عند وصولها هناك، وهو ما يبرز حسبها أهمية تجديد السكة الحديدية ومعالجة جميع الأضرار فيها، فضلا عن الإسراع في بعث مشروع خط السكة الحديدية المزدوج والمكهرب المعلن عنه منذ سنوات، إلا أنه بقي حبيس آجال الدراسة، وذلك لأهميته في بعث نشاط حركة السكة الحديدية بشكل كبير بما يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وحركة نقل البضائع، ناهيك عن تسهيل حركة المسافرين والحد من الاكتظاظ في حركة المركبات، هذا في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق المفتوح من طرف الجهات المختصة قصد معرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

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البحر يلتهم ثلاثة شبان في بوم واحد ببجاية

ت. ع

تم الجمعة تسجيل ثلاث حالات غرق بشواطئ بجاية، الأول شاب يبلغ من العمر 19 سنة، ينحدر من ولاية الجلفة غرق على مستوى شاطئ “تاسيفت” بتيشي شرق بجاية، فيما غرق شابان آخران يشاطئ ملبو، أحدهما يبلغ من العمر 27 سنة، ينحدر من ولاية المسيلة، فيما لم يتم تحديد هوية الغريق الثاني إلى حد الساعة.

ويبقى الحذر مطلوبا مع تفادي السباحة في الشواطئ غير المحروسة، حتى لا تتحول عطل الصيف إلى مآتم.

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اعتراض فوج “حراقة” بساحل سكيكدة

إ.ب

أحبط عناصر فرقة حراس السواحل بسكيكدة، في حدود الساعة الثامنة من صباح الخميس، محاولة هجرة سرية، لفوج من الحراقة، يقدر عددهم بـ22 شخصا، منهم ثلاثة أطفال، وامرأة، ينحدرون من ولايات عنابة، قالمة، الطارف، باتنة، قسنطينة، الجزائر العاصمة وسكيكدة، تتراوح أعمارهم ما بين 13 و52 سنة، وذلك بساحل سكيكدة. وحسب مصادر خاصة، فإن وحدات البحرية بسكيكدة تلقت معلومات دقيقة مفادها وجود قارب مشبوه، ليتم مطاردة وتوقيف القارب المزود بمحرك قوي، وكان يقل فوجا من الحراقة أقلعوا ليلا من أحد شواطئ ولاية عنابة، متوجهين نحو السواحل الإيطالية. وكان ركاب القارب غادروا شاطئ سيدي سالم بولاية عنابة متوجهين إلى شواطئ سردينيا بإيطاليا، مستغلين تحسن الأحوال الجوية، بعد تسديد كل واحد منهم 25 مليون سنتيم.

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مديرية الصيد البحرى لبجاية تواصل إزالة حطام السفن المهملة

توفيق بن يحيى

تواصل مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لبجاية بالتنسيق مع شركة تسيير موانئ الصيد البحري، عملية إزالة حطام السفن والبواخر المهملة على مستوى ميناء الصيد البحري والنزهة تالة ايلف بالساحل الغربي وميناء بجاية، وذلك في إطار الحملة الوطنية لجمع وإزاحة السفن المحطمة والمهجورة، بهدف توفير أماكن جديدة لرسو السفن لفائدة الصيادين وتمكينهم من مزاولة نشاطاتهم في أحسن الظروف، إضافة إلى وضع هذه المساحات المسترجعة في متناول المستثمرين في المجال.

كما شهدت منطقة أزغار ببلدية بني كسيلة، وذلك في إطار تجسيد برنامج قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية فيما يتعلق بتربية المائيات عملية مرافقة لأحد المستثمرين في هذا المجال في استزراع أربعة أقفاص عائمة في البحر بمليون وحدة من صغار السمك المعروف بـ”الدوراد”، وهي العملية التي ينتظر من خلالها تحقيق إنتاج من هذه الأسماك المستزرعة بنحو 250 طن بعد سنة والكمية قابلة للزيادة.

وفي هذا الصدد، أوضح عبد الكريم بوجمعي مدير الصيد البحري وتربية المائيات ببجاية أن هذه المزرعة التي تم استزراع من خلالها مليون من صغار السمك هي الخامسة من نوعها التي تم تجسيدها على مستوى ولاية بجاية، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة مزارع من هذا النوع قيد الاستغلال واثنتان منها ستدخل مرحلة الاستغلال قريبا وأن هذه المشاريع تهدف إلى المساهمة في الأمن الغذائي، وزيادة إنتاج الصيد البحري، إضافة إلى الاستثمار في تربية المائيات ومن خلالها إنشاء مناصب الشغل للشباب وكذا توفير السمك بكميات كبيرة وبسعر معقول، حيث يرتقب بعد استغلال هذه المشاريع الخمسة إنتاج أكثر من 1200 طن من سمك الدوراد المستزرعة هذه سنويا وهي الكمية القابلة للزيادة مع الوقت.

كما أفاد ذات المصدر أن المنطقة التي تم تجسيد هذه المشاريع الخمسة عليها تتوفر على كل الظروف الصحية والبيئية لنجاح هذه المشاريع لرفع إنتاج الصيد البحري.

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“كناص” تيبازة تسعى لإنجاح حملة الانتساب لأرباب العمل

منير ركاب

يعمل صندوق التضامن الاجتماعي للعمال الإجراء بولاية تيبازة الكائن مقره ببلدية القليعة، على إنجاح الحملة التي تم إطلاقها وطنيا حول عملية الانتساب للمؤسسة التي انطلقت الشهر الجاري وتمتد إلى غاية نهاية السنة، الهدف منها تذكير أرباب العمل بالتزامهم تجاه الصندوق وحثهم على ضرورة التصريح بالعمال، مع تعريفهم بالتسهيلات المقدمة لفائدتهم في حال تم احترامهم آجال تسديد الاشتراكات بما فيها التدابير التحفيزية لترقية التشغيل.

وأكد مسؤولو كناص تيبازة، في بيان تحوز “الشروق” نسخة منه، أن الحملة التي تم إطلاقها شهر جويلية الجاري، اعتمدت على الخدمات الرقمية المتاحة لفائدة أرباب العمل، حيث تتيح لهم بالقيام بالتزاماتهم عن بعد بكل سهولة ودون عناء التنقل إلى مرافق الصندوق، من خلال الخدمات المتمثلة في التصريح بأوعية الاشتراكات السنوية وحركة الأجراء، ناهيك عن التصريح السنوي بالأجور والأجراء .

وأفادت كناص تيبازة، أن الحملة التي أطلقها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رافقها الإعلان عن عديد الخدمات لصالح عملية الانتساب، كتسديد الاشتراكات عن بعد عبر خدمات الدفع الإلكتروني، والخدمات المصرفية الإلكترونية، بالإضافة إلى الإطلاع على شهادة أداء المستحقات، واستخراجها ومطابقتها، كما عرّج البيان نحو خدمة طلب ترقيم وانتساب الأجراء، وعرض الإطلاع على شهادات الانتساب الخاصة بالأجراء واستخراجها، متبوعا بخدمة طلب بطاقة الشفاء بالنسبة للأجراء، والتحقيق من التصريحات السنوية لأرباب العمل.

وأضاف بيان الصندوق، أن الخدمات المعروضة خلال الحملة التي تسعى كناص تيبازة لإنجاحها قبيل نهاية شهر جويلية الجاري تاريخ إطلاقها، ستتضمن طلب جدولة دفع الديون والإطلاع على وضعية أرباب العمل تجاه الصندوق، ناهيك عن إيداع الأمر بالدفع والإشعار بالخصم قصد تأكيد التحويلات من حساب إلى حساب مع خدمة إيداع كشوفات الدفع نقدا عن بعد.

للتذكير، فإن أحكام القانون رقم 83/14 -يضيف الصندوق الوطني- يلزم أرباب العمل بالتعريف بأنفسهم وبأجرائهم لدى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة إقليميا، كما يجب عليهم القيام بالتصريح، ودفع اشتراكات الأجراء في الآجال التي يحدّدها ذات القانون، والمتمثلة في 10 أيام.

إضافة إلى الإجراءات المتّبعة للتصريح بالعمال الأجراء، يتعين على أي رب عمل -يضيف بيان الصندوق- يشغل أجيرا أجنبيا يمارس نشاطا مأجورا بالجزائر، أن يكون متحصلا على رخصة للعمل، أو ترخيص بالعمل المؤقت صادرة عن المصالح المؤهلة للسلطات المكلفة بالعمل، وتستثنى الحالات التي يكون فيها العامل من دولة أجنبية سبق لها أن أبرمت إتفاقية أو معاهدة مع الجزائر تتضمن إجراءات خاصة.

ويتم إعفاء أجور العمال المستخدمين – حسب الصندوق- لدى الشركات البترولية الأجنبية الذين يقومون بنشاطات التنقيب والتكرير والتحويل، من اشتراكات الضمان الاجتماعي في حال استمرار انتساب هؤلاء العمال لهيئات الحماية الاجتماعية الأجنبية المنخرطين بها قبل قدومهم للجزائر.

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سكان المقراني بالبويرة يطالبون بإنهاء مشروع القرن

فاطمة عكوش

لا يزال سكان بلدية المقراني بولاية البويرة يعانون في صمت، جراء مرور سنة كاملة على مشروع إعادة تأهيل وتهيئة الطريق الولائي رقم 15 الرابط بين بلدية سوق الخميس وبلدية المقراني لمسافة 7 كلم، حيث شهد الطريق المذكور شهر ماي من السنة الماضية بداية أشغال تتمثل في نزع الطبقة الزفتية منه وإعادة تشييد أخاديد تصريف مياه الطريق وإنجاز بعض المنشآت على غرار معابر المياه، إلا أن المواطنين في تصريحهم للشروق عبروا عن استيائهم الشديد من عدم إتمام الأشغال عبر تعبيد الطريق بشكل نهائي.

من جهته، أكد ممثل المجتمع المدني، مزراق جلال، منسق دائرة سوق الخميس للاتحادية الوطنية للمجتمع المدني، بأن المواطنين وأصحاب السيارات الخاصة ومركبات النقل العمومي يعانون من خسائر مادية في توازن المركبات والعجلات جراء الحفر لمدة سنة كاملة إلى غاية كتابة هذه الأسطر، ناهيك عن الأضرار الصحية جراء الغبار المتطاير على السكان أطراف الطريق الذي دخل بيوت الناس مثل مداشر الروراوة وأولاد بن سالم، وعبر محدثنا عن استغرابه لعدم تحرك السلطات لمنع المقاولة المكلفة بتهيئة الطريق من رمي النفايات الزفتية بجانب الطريق الولائي المذكور وبجانب خزان المياه الصالح للشرب.

من جانب آخر قدم المواطنون والمجتمع المدني عدة رسائل استغاثة للجهات المعنية على غرار مديرية الأشغال العمومية للتدخل لكن لم يحدث شيء بالميدان.

أما عن مراحل الأشغال التي شهدها مشروع القرن ببلدية المقراني فلم يبق حاليا سوى أعمال تزفيت الطريق كمرحلة نهائية، بعد تفريش الرمل المخصص لذلك منذ شهور.

ويأمل المواطنون من الوالي التدخل مباشرة تعبيد الطريق لينتهي كابوس مشروع القرن بالمقراني.

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عودة “مهرجان جميلة العربي” بمشاركة 5 بلدان وأزيد من 30 فنانا

محمود بن شعبان

كشف محافظ مهرجان جميلة العربي، خالد مهناوي في اتصاله بالشروق اليومي عن التحضيرات الأخيرة للدورة السادسة عشر من التظاهرة المزمع تنظيمها في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 أوت المقبل بولاية سطيف بعد تعليق دام ثلاث سنوات بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح مهناوي أن الدورة 16 لمهرجان جميلة العربي سيعرف مشاركة أزيد من 30 فنانا من مختلف الطبوع الجزائرية التي تمزج بين الفنانين والفرق الشبابية التي تعرف إقبالا وطلبا واسعا من الجمهور إلى جانب عدة أسماء معروفة في الساحة الفنية الجزائرية من الجيل القديم كخطوة للتنويع في برنامج المهرجان من جهة وتلبية أذواق جمهور المهرجان الوفي والمتعطش لفعاليات مهرجان جميلة العربي الذي يعود بعد ثلاث سنوات من الغياب.

وخلافا للدورة الفارطة للتظاهرة التي اقتصرت على الفنانين الجزائريين نتيجة ظروف جائحة كورونا التي حالت دون حضور الفنانين العرب، فقد كشف محافظ المهرجان عن مشاركة عديد الأسماء العربية خلال الدورة المقبلة من لبنان، سوريا، مصر والجمهورية العربية الصحراوية لتنشيط سهرات المهرجان في انتظار انتهاء المفاوضات وضبط القائمة النهائية للمشاركين الذين سيتم الإعلان عنهم خلال ندوة صحفية في الأيام القليلة القادمة.

هذا وأعلن محافظ التظاهرة خالد مهناوي في اتصاله عن تنظيم خيمة ثقافية بالموازاة مع المهرجان بمشاركة عديد الكتاب والشعراء والعارضين ببرنامج خاص بالأدب يتضمن جلسات أدبية وشعرية بالتنسيق مع مديرية الثقافة والفنون لولاية سطيف، كما كشف بالمناسبة عن إطلاق قافلة فنية ستجوب مختلف دوائر الولاية والتي سينشطها عدة فنانين وفرق محلية بهدف الترويج للدورة السادسة عشر للمهرجان من جهة وفتح المجال أمام الفنانين المحليين لتقديم جديدهم وإمتاع الجمهور الذي يتعذر عليه التنقل لمتابعة فعاليات مهرجان جميلة.

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الشيخ محمد الصالح الصديق ملخص حياة ومسار في حضرة 15 شخصية فاعلة

حورية. ب

أطلق الشيخ محمد الصالح الصديق كتابه الجديد موسوم بـ “لقاء الأحباء في يوم الثلاثاء” عن دار النعمان للطباعة والنشر، حيث جمع الكتاب خلاصة الزيارات التي اعتاد 15 أستاذ القيام بها دوريا الى منزله كل مساء الثلاثاء اين كان ضيوف الشيخ يجتمعون لمناقشة مختلف القضايا الادبية والفكرية ليكون لقائهم على مدار أشهر وسنوات أسبوعيا بمثابة صالون أدبي فكري.

وبرّر الشيخ الصديق سر اختياره يوم الثلاثاء “للقاء الأحباء” لموقع هذا الموعد في نفسه والذي يعود لأيام الدراسة في جامع الزيتونة، حيث كان العلامة ابن عاشور يحاضرهم في الخلدونية، ورأى أن يجعل الكتاب واسع الأفق والإفادة من خلال كتابات كل واحد من هؤلاء الأساتذة ملخصا عن حياته وأعماله الفكرية، وعما يراه نافعا للقارئ في مسيرته العلمية أو الدراسية.

وذكر المؤلف تخلف أساتذة عن هذا العمل بعضهم لرحيله عن هذا العالم كالأستاذين علي بن غانم وعبد الرحمان الشّابي وبعضهم لظروف قاسية لم يجدوا بدا من الرضوخ لها.

المتصفح للكتاب “لقاء الأحباء في يوم الثلاثاء” الذي يحتوي على 696 صفحة، يبدأ بقراءة السيرة الذاتية لمحمد الصالح الصديق من الولادة والنشأة إلى حفظ القران ولقائه بالإمام ابن باديس ثم الدراسة في جامع الزيتونة ثم التدريس في الزاوية اليلولية ثم العمل في الثورة التحريرية ثم العودة إلى التعليم بعد الثورة بعدها تحدث عن مسيرة الفكر والقلم.

ويعرج الكاتب محمد الصالح الصديق متناولا مساهمات 18 شخصية ساهمت في تسخير قلمها لخدمة الأدب والثقافة، ونظرا لتميزها اجتماع بأصحابها كل يوم ثلاثاء.

وقد أضفى لمسة مميزة على كتابه من خلال إدراجه محورا يضم 57 صورة فوتوغرافية، ظهر فيها رفقة شخصيات وطنية وعربية وأخرى دولية خدمت العلم والأدب، ومن بين الصور التذكارية، صور يوم تكريمه بالمجلس الأعلى للغة العربية والمكتبة الوطنية ويوم تسليم الكتاب للأستاذ “لمين بشيشي” وصورة له رفقة عبد الرحمان “شيبان والسبتي نجار وصورة أخرى يتوسط فيها محمد بوعزارة وعبد العزيز أمقران اللذين درسا علي يده.

وختم الكتاب بقصيدة شعرية ألفها الأستاذ بشير صحراوي واحد من الأحباء، الذي يثني فيها خصال الكاتب ويذكر مسيرته الأدبية

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ابن يعتدي على والده بسكين في ميلة

نسيم.ع

تعرض مساء الجمعة، أب إلى عدة طعنات بواسطة سكين من طرف ابنه بالقرب من متوسطة الإخوة فيلالي وسط بلدية فرجيوة غرب ميلة.

وحسب مصادر “الشروق اليومي”، فإن الحادثة التي لقيت استياء وتذمرا كبيرين من طرف قاطني بلدية فرجيوة بولاية ميلة عموما، جاءت اثر مناوشات بين الوالد وابنه تطورت إلى شجار بالأيدي، انتهت بسل الابن البالغ من العمر 20 سنة، سكينا من جيبه وطعن والده في العقد الخامس من عمره، عدة طعنات على مستوى الأطراف السفلية، سببت له جروحا متفاوتة الخطورة، نقل على إثرها من طرف مواطنين كانوا بالقرب من مكان وقوع الحادثة على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد مداحي لتلقي العلاج.

من جهتها، باشرت المصالح الأمنية ببلدية فرجيوة تحقيقا في ملابسات القضية التي تعد الأولى من نوعها بهذه المنطقة.

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اكتشاف موقع أثري روماني بمشتة القصر في قالمة

نادية طـلحي

اكتشف أفراد فرقة الدرك الوطني لبلدية تاملوكة بقالمة، بحر الأسبوع الماضي، موقعا أثريا يعود إلى الحقبة الرومانية، متواجدا بالمنطقة المسماة المعمرة ومشتة القصر التي تبعد بنحو عشرة كيلومترات نحو غرب بلدية تاملوكة الواقعة بأقصى الجهة الجنوبية لإقليم ولاية قالمة على حدودها مع ولاية أم البواقي.

وتم صبيحة الخميس، إيفاد فريق متخصصّ إلى الموقع، ليتبين بأنه يضم بقايا معصرة للزيت تعود للحقبة الرومانية، وكذا بقايا حجارة مصقولة رومانية وبقايا شقف فخارية.

وينتظر رفع تقرير إلى وزارة الثقافة، لإيفاد لجنة المركز الوطني للبحث في علم الآثار، للعمل من أجل تصنيف الموقع الأثري المكتشف، والذي يعتبر واحدا من عشرات المواقع الأثرية التي تزخر بها ولاية قالمة، التي لازالت تشهد في كل مرّة اكتشاف مواقع أثرية جديدة في مناطق متفرقة من بلديات الولاية، حيث شهدت خلال شهر فيفري من السنة الماضية اكتشاف موقع أثري بقلعة بوصبع، يتمثل في خمسة ناقشات جنائزية، تعود للحقبة البونية أي ما قبل العهد الروماني، والذي يعتبر ثاني موقع أثري بعد سيرتا بقسنطينة، من حيث نوعية الآثار الموجودة بها لمختلف الحضارات، حسب ما كشفت عنه الدكتورة عادل وافية مختصة في علم الآثار القديمة.

كما كشفت أشغال حفر لإنجاز مشروع ببلدية حمام دباغ، خلال شهر أكتوبر الماضي، جود آثار رومانية متمثلة مقبرة، وتعود إلى العهد الروماني المتأخر مع نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس الميلادي، في عهد الإمبراطور الروماني هونوريوس.

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شاحنة تقتل سائق دراجة نارية بنفق خراطة

ت. ع

تسبب حادث سير مأساوي وقع صبيحة السبت، في حدود الساعة الرابعة و51 دقيقة، بنفق خراطة، إثر اصطدام وجها لوجه بين شاحنة من نوع “شاكمان” ودراجة نارية، في مقتل سائق الدراجة النارية البالغ من العمر 19 سنة ينحدر حسب معلوماتنا من منطقة عموشة بولاية سطيف، وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خراطة فيما تم فتح تحقيق في هذا الحادث الذي يضاف إلى القائمة الطويلة من الحوادث التي أودت بحياة العديد من الأبرياء بهذه الأنفاق حتى أضحت اليوم تلقب بأنفاق الموت.

يشار إلى أن مقطع الطريق الرابط بين سوق الاثنين وصولا إلى أنفاق خراطة قد شهدت منذ الجمعة ازدحاما مروريا رهيبا خاصة خلال الفترة المسائية بعدما هم زوار الولاية بالعودة إلى منازلهم وذلك قبل أن يصطدموا بهاجس الازدحام، وهو ذات السيناريو الذي عاشه مستعملو المقطع المذكور، بعد تسجيل حادثين بأنفاق خراطة ما أدى إلى توقف حركة السير لفترة زمنية مرهقة.