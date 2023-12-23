أخبار الجزائر ليوم السبت 23 ديسمبر 2023

خضّار يبقر بطن قريب زوجته، مختل يقدم على رمي والدته من الطابق الخامس

أدين بـ6 سنوات سجنا عن جناية محاولة القتل

خضّار يبقر بطن قريب زوجته من أجل 2500 دج بوهران

خ. غ

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، نهاية الأسبوع الماضي، بمعاقبة متهم بمحاولة قتل قريب زوجته بست سنوات سجنا نافذا، وهذا في جريمة كانت مسبوقة بشجار، سببه مبلغ مالي لا تزيد قيمته عن 2500 دج.

وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 08-01-2023 داخل مسكن فوضوي يعود للمتهم المدعو “د. ع” بحي الحاسي في ولاية وهران، أين تشابك هذا الأخير مع الضحية “ب. م”، وهو ابن خالة زوجته، في مشاجرة بدأت أولا بالشتم واللكم، ثم انتهت بحمل الأول سكينا من نوع أوكابي، أسكنه مباشرة في جسد الضحية، وتحديدا في جنبه الأيسر بين الصدر والبطن، وكانت تلك طعنة واحدة وكافية لتسقط هذا الأخير على الأرض عاجزا عن الرد، ومضرجا بكثير من الدماء، ذلك أن الإصابة كانت قريبة من القلب، فيما مكّن إخضاعه للجراحة بمصلحة الاستعجالات بمستشفى “بلاطو”، الذي نقل إليه على جناح السرعة، من إنقاذ حياته، حيث أفاد التقرير الطبي بخصوص حالته الصحية أن المعني تعرض للطعن بأداة حادة في الجهة العلوية اليسرى للبطن، وعلى بعد سنتيمترات من القلب، ما سبب له نزيفا حادا، وجرحا امتد إلى أسفل الظهر بطول 1.5 سنتيمتر، كما لامست الإصابة الكبد والبنكرياس، قبل أن يتعرض هذا الأخير نتيجة مضاعفات صحية جديدة للالتهاب، وهو ما كاد يسبب له عاهة مستديمة برأي الطاقم الطبي المعالج، فيما قدرت مدة العجز بـ35 يوما، ونسبة العجز الجزئي بـ25 بالمائة.

وخلال المحاكمة، اعترف المتهم بطعنه الضحية، لكنه برر فعلته بالدفاع عن شرف زوجته، مصرحا أنه بتاريخ الواقعة، وتحديدا على الساعة الثامنة مساء، سمع صوت نواح وصراخ داخل بيته، وعندما اقترب تفاجأ بالضحية وهو يصفع زوجته ويلكمها بعنف، ثم أمسك بشعرها من منابته، وراح يسحلها على الأرض، ليقوم من جهته بدفعه عنها وتخليصها منه، مضيفا أنه في تلك اللحظة، عرّج عليه الضحية وانفرد به، ليصوب نحوه لكمة، ثم أشهر في وجهه سكينا كان بحوزته، وراح يلوّح به عليه، وعندها قال إنه لم يجد ما ينجيه وزوجته منه سوى أن يفتكّ ذلك السلاح الأبيض منه ويطعنه به، وبالتالي يتخلص من هيجانه، وهو ما أقدم عليه بالفعل، مرددا في المقابل أثناء الجلسة، ولعدة مرات، عبارة “نعم طعنته لأدافع عن شرفي وشرف أهل بيتي.. وأي صاحب نخوة في مكاني لا يفعل إلا ما فعلت”.

أما الضحية “ب. م” فقد نفى تماما الرواية التي جاء بها المتهم في دفاعه عن نفسه، حيث قال إن له منزلا يجاور مسكن هذا الأخير، وزوجته تعد قريبته، وكان يريد أن يجري داخله أشغال تهيئة، فعرض عليه المعني، الذي يعمل في الأصل بائع خضر، خدماته في مجال البناء، ومساعدته على تحقيق ما يريد بمقابل مادي بسيط، حيث تم الاتفاق على مبلغ 2500 دج، مشيرا إلى أنه بدافع التعجيل بالأشغال، ارتأى تحفيز صاحب العرض بدفعه المال له مسبقا وفي تلك الأثناء، لكن المتهم الذي استلم منه المبلغ، أخذ بعدها يتماطل في بدء العمل المتفق عليه، إلى أن ضاق به ذرعا، وقرر استرجاع ماله منه، مضيفا أنه عندما حاول فعل ذلك بتاريخ الواقعة، قوبل بالوجه المكفهر للمتهم، الذي قال إنه استشاط غضبا وحنقا عندما طالبه بإعادة الـ2500 دج خاصته، وأنه قد استعاض عن خدماته في إصلاح مسكنه واستغنى عنها، ليتطور الوضع بينهما من مناوشات كلامية إلى منازلة بالسلاح، كاد أن يفقد فيها حياته وفق ما سلف ذكره، وكذلك أكد على أن السلاح المستعمل في تلك الجريمة يعود للمتهم وليس كما ادعى – حسب قول الضحية دائما -.

من جهة أخرى، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم، وهذا بناء على خطورة الوقائع، واعتراف الجاني بجريمته.

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مختل يقدم على رمي والدته من الطابق الخامس لعمارة بالبويرة

أحسن . ح

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة، نهاية الأسبوع الماضي، من أجل نقل جثة امرأة في عقدها السادس إثر سقوطها من الطابق الخامس لعمارة سكنية تقع في بلدية الشرفة شرق الولاية .

واستنادا إلى بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية البويرة، فإن الحادث وقع في حدود الساعة الـ3 و50 دقيقة، عقب تسجيل سقوط سيدة تبلغ من العمر 60 سنة من الطابق الخامس لعمارة بحي 105 مسكن وسط مدينة الشرفة، حيث لفظت الضحية أنفاسها في عين المكان قبل تحويل جثتها إلى مستشفى المدينة، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن سبب سقوطها يعود إلى دفعها من طرف ابنها الذي كان يعاني من اضطرابات نفسية حسب ذات المصادر، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التي فتحتها الجهات القضائية المختصة.

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العثور على رابع جثة قذفها البحر بسكيكدة

زبيد.ب

عثر مواطنون مساء الجمعة، على جثة رجل، مجهول الهوية ولم يحدد عمره، في حالة متقدمة من التعفن، عالقة بين صخور شاطئ لعوينات بخناق مايون بأعالي جبال أولاد عطية في ولاية سكيكدة، وهيالجثة الرابعة في ظرف وجيز، التي وجدت على شواطئ غرب ولاية سكيكدة، أو التي قذفها البحر الهائج في شهر ديسمبر، وبحسب مصادر “الشروق”، فإن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة هوية الجثث الأربع وإحداها لسيدة من خلال بلاغات التغيب والاختفاء وأيضا من خلال تحاليل الحمض النووي.

مصالح الحماية المدنية التي تدخلت للمرة الرابعة منذ بداية الشهر الجاري ديسمبر في قضايا الجثث الملقاة بشواطئ المنطقة، قامت بنقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى نطور عبد القادر بالقل،حيث سيباشر الطب الشرعي عمله، لمعرفة إن كانت الجثة لحراق أم أنها لأحد غرقى الصائفة الماضية.

يذكر أن شاطئ واد الزهور لفظ جثة شخصين ولفظ شاطئ خناق مايون جثة إمرأة ورجل، في أقل من شهر.

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نزلت في بعض المناطق إلى ما دون الـ 1000 دج للكيلوغرام

لحوم العجل المستوردة تٌلهب حرب أسعار في صالح المستهلك بقسنطينة

عبد العالي .ل

واصلت السبت، أسعار لحم العجل، نزولها في أسواق ولاية قسنطينة، من الخروب إلى عين السمارة، مرورا بالمدينة الجديدة علي منجلي، وانتقالا إلى بلديات أخرى، وصار الإعلان عن الأسعار أشبه بالاحتفالية أو معارض للأرقام في مختلف محلات القصابة، التي شهدت عودة كبيرة للزبائن، بعد أشهر من الامتناع عن اللحوم الحمراء وحتى البيضاء بسبب المبالغة في رفع الأسعار.

وقال القصاب مراد بالمدينة الجديدة علي منجلي بأن الأسعار مرشحة لمزيد من الانخفاض، بعد أن تأكد بأن الدولة ستواصل عملية الاستيراد للحوم العجل من أجل كسر الأسعار، كما عرف لحم الغنم نزولا دون الـ 1800 دج للكيلوغرام الواحد، في غالبية قصابات قسنطينة وشرق البلاد عموما، وانتقل انخفاض الأسعار لدى المشاوي أيضا، وهو ما حرك التجارة في القصابات والمطاعم والمشاوي، إلى درجة الزحام، كما كان الحال أمس الجمعة، بعد أن انتشرت صور القصابات وأسعارها المنخفضة على مواقع التواصل الاجتماعي.

عموما نزل سعر لحوم العجل إلى 1300 دج في غالبية المحلات، وهو نفس سعر اللحوم المستوردة الت تباع حاليا، مع اختلاف في النوعية، بينما فضل آخرون القيام بخطوة أخرى، من خلال الإعلان عن سعر 1200 دج من أجل التميز، أما في بعض البلديات مثل بن زياد ومسعود بوجريو، فقد تم إعلان سعر 999 دج في بعض المحلات، وهو ما جعل العديد من المواطنين يتنقلون إلى هذين البلديتين من أجل شراء اللحوم، المرشحة لمزيد من الانخفاض، قبل نهاية السنة الحالية 2023.

منظمة حماية المستهلك اعتبرت المنافسة الحاصلة حاليا ما بين المتورد والمحلي، في صالح المستهلك، وثمنت عملية استيراد اللحوم لبعض الوقت، خاصة أن نوعية اللحوم المستوردة، كانت ذات جودة كبيرة، مما جعل المواطنين يتهافتون عليها، وهو ما وضع الموالين أمام ضرورة تخفيض الأسعار، التي عرفت أهم انخفاض في السنوات الاخيرة، بلغ 800 دج بالنسبة للحوم البقر، ووصول الفارق إلى قرابة 1000 دج مع لحم الغنم، فرضت على هذا الأخير أيضا التراجع الاضطراري، لأن الناس ستختار لحوم العجل بالضرورة، بحسب السيد مراد الذي يمتلك خبرة تزيد عن الأربعين سنة مع بيع اللحوم.

يعيش سوق اللحوم فترة ديسمبر وبداية السنة بعيدا عن موسم الأفراح والولائم، وحتى ساعات عمل المطاعم والمشاوي يتانقص، وهو ما يرشح الأسعار الحالية للاستقرار على الأقل إلى غاية شهر رمضان الفضيل، بحسب السيد عزالدين فوضيل من مديرية التجارة، مع احتمال أن تبقى الأسعار على حالها حتى في رمضان 2024.

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وفاة شيخ دهسا بسيارة في خنشلة

طارق.م

لفظ السبت شخص مسن يبلغ من العمر 92 سنة أنفاسه الأخيرة، إثر حادث دهس تعرض له المعني، وهو بصدد قطع الطريق، بمحاذاة المكتبة العمومية للمطالعة، بطريق باتنة، أين تفاجأ بسيارة سياحية من نوع لوغان، وهي تصدمه، في الوقت الذي أصيب مرافقه إبنه 46 سنة، بجروح بليغة، هو الآخر جراء الحادث، وقد تدخل أعوان المركز المتقدم للحماية المدنية خنشلة، أين تم إسعاف المصاب، وتحويله رفقة الضحية الى مصلحة الاستعجالات الطبية، بالمستشفى المحلي، في حين فتحت مصالح الشرطة، تحقيقا في ظروف الحادث المأسوي.

وكشف مصدر “الشروق”، بأن الضحيتين، كانا بصدد قطع الطريق بعد خروجهما من الحي الشعبي، باتجاه محل تجاري، لقضاء حاجتهما كالعادة، قبل أن يتعرضا لحادث مرور، بعد دهسهما من طرف سائق سيارة لوغان.

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تسمم سيدة وابنتها بالغاز في قسنطينة

س.ع

شهدت الوحدة الجوارية الثانية بالمدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة سهرة الجمعة، تدخل مصالح الحماية المدنية لأجل إسعاف إمرأتين، هما سيدة وإبنتها، تبلغان من العمر 29 و58 سنة على التوالي، تعانيان من صعوبة في التنفس وحالة غثيان إثر تسممهما بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء وقد قدمت لهما الإسعافات الأولية اللازمة من طرف مصالح الحماية المدنية و تم نقلهما إلى مستشفى علي منجلي حيث تحسنت حالتهما.

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حجز قرابة 1 كلغ من المخدرات في سطيف

سمير منصوري

أوقف عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سطيف، نهاية الأسبوع المنصرم، من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 43 و53 سنة وحجز قرابة 1 كيلوغرام من المخدرات ” كيف معالج”.

العملية جاءت بناء على معلومات مفادها تواجد مجموعة من الأشخاص ينشطون في مجال ترويج المخدرات بكل من سطيف، العلمة وعين الطريق، ليتم وضع خطة ميدانية أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم الـ 3 في حالة تلبس بحيازة كمية أولية من المخدرات يقدر وزنها بأكثر 100غرام كانوا بصدد ترويجها، وبعد التنسيق مع النيابة تم الحصول على إذن بتفتيش مساكن المشتبه فيهم ليتم حجز كمية إضافية قدرت بـ 710 غرام ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بسطيف عن قضية حيازة مخدرات بطريقة غير مشروعة بغرض البيع.

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توقيف شابين بحوزتهما أوراق نقدية مزورّة بقالمة

ن.طلحي

أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، ببلدية بوعاتي محمود في ولاية قالمة، شابين يبلغان من العمر 18 و25 سنة، بعد أن تم بحوزة أحدهما ثلاث أوراق نقدية مزورّة ومقلدة من فئة 2000 د.ج.

المشتبه فيهما اللذان ينحدران من ولاية سكيكدة، كانا على متن دراجة نارية، قادمة من اتجاه ولاية سكيكدة باتجاه مدينة قالمة، على مستوى الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين الولايتين، أين تم توقيفهما من طرف أفراد فرقة الدرك الوطني لبلدية بوعاتي محمود، خلاق قيامهم بخدمة السد الأمني، وبعد الإشتباه فيهما تم اخضاعهما للتفتيش الأمني، الذي كشف حيازة أحدهما على ثلاث أوراق نقدية من فئة 2000 د.ج، وبعد تفحصها تبين بأنها مزورّة، على الفور تم حجزها مع تحويل المشتبه فيهما إلى مقر الفرقة للتحقيق معهما، وإنجاز ملف قضائي ضدهما، تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، الذي أمر بإحالتهما على المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري، أين صدر في حق أحدهما حكم بالحبس غير النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم، فيما استفاد المشتبه فيه الآخر من حكم البراءة.