أخبار الجزائر ليوم السبت 23 سبتمبر 2023

تفكيك شبكة تزویر العملة الوطنیة بالبرواقية بالمدية، سقوط قاتل من صخور قرب جسر سيدي مسيد بقسنطينة

الانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي للصحفي

خ. م

أعلن وزير الاتصال، محمد لعقاب السبت، بالجزائر العاصمة، أن قطاعه انتهى من إعداد مشروع القانون الأساسي للصحفي الذي سيعرض على الأمانة العامة للحكومة.

وأضاف لعقاب في تصريح للصحافة على هامش افتتاح “مخيم صناع المحتوى” بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة أن “بطاقة الصحفي المحترف لابد لها من قانون خاص، مذكرا أن القانون العضوي للإعلام يعزز مكانة الصحفي.

وأفاد الوزير، من جهة أخرى بأنه أجرى لقاءات مع مديري المؤسسات الإعلامية ومختلف الفاعلين في مجال الإعلام والاتصال على غرار الناشرين ونقابات الصحفيين للاستماع إلى انشغالاتهم، في الوقت الذي يتم فيه الانتهاء من إعداد مشروع قانون السمعي البصري وقانون نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، مضيفا أنه “سيتم بعدها تنصيب سلطة الضبط ثم مجلس أخلاقيات المهنة”.

وأوضح بقوله إنه “حينما يتم الانتهاء من كل هذه المراحل نتمنى حدوث إقلاع حقيقي لقطاع الإعلام في الجزائر”.

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3 سنوات حبسا نافذا لأربعة شرطيين مزيفين ببلعباس

زواوية. ق

أصدرت الخميس الماضي محكمة الجنح لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، في حق 4 متهمين انتحلوا صفة شرطيين، وزوروا إذن بالتفتيش، من أجل سرقة مبلغ 280 مليون سنتيم، وكمية من الذهب من أحد الأشخاص، حيث وجهت لهم تهمة تكوين جماعة أشرار، السرقة، انتحال صفة، التزوير واستعمال المزور.

تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 11 سبتمبر الجاري، عندما تقدم أحد الأشخاص، لمصالح أمن سيدي بلعباس، لتقيدم شكوى ضد صديقه وأصدقائه، الذين احتالوا عليه وسرقوا منه مبلغ 280 مليون سنتيم ومجوهرات ذهبية قيمتها 150 مليون سنتيم، حيث قال أمام مصالح الضبطية القضائية، بأنه في تاريخ الـ23 أوت المنصرم، وأثناء سيره بشارع طريق معسكر بوسط المدينة، توقفت أمامه سيارة من نوع كليو، على متنها ثلاثة أشخاص، تقدموا منه، حيث قدموا أنفسهم، على أنهم من أعوان الشرطة مستظهرين له بطاقات مهنية، وكذا إذن بالتفتيش موقع من طرف “النائب العام”، بعدها طلبوا منه إرجاع الأموال والذهب، التي هي في الأصل لابن عمته ويخبئها له بطلب منه، مؤكدين له بأنها مسروقة، حيث اقتادوه إلى منزله الواقع بقرية البواعيش، وأخذوا منه الأموال والذهب، بعد ما أوهموه بأنه تعاون معهم، ولن تتم متابعته قضائيا، بل سيتم اعتباره شاهدا في القضية.

وبعد مرور أكثر من 20 يوما، بدأ الضحية يشك في صديقه الوحيد، الذي سبق وأن اخبره بواقعة ابن عمته، الذي أودع لديه أمانة من أجل حفظها، وذكر له كافة التفاصيل، ليدرك في الأخير بأنه تعرض لعملية سرقة بتواطؤ منه، ما دفعه إلى التوجه بعدها إلى مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس من أجل إيداع شكوى ضد المجرمين، وحسب أقوال الضحية، بأنه أخبر صديقه المقرب، بأن ابن عمته وضع لديه مبلغا من المال وكمية الذهب، وبناء على المعلومات التي أدلى بها الضحية ـ باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها ـ حيث أوقفت المتهمين الأربعة، كما عثرت في منزل أحد المتهمين، على طابعة وجهاز حاسوب، به العديد من الوثائق المزورة، من بينها بطاقات مهنية خاصة بأعوان الشرطة، وإذن بالتفتيش مزور تم استعمالها في عملية السرقة. النيابة العامة التمست خلال تدخلها عقوبة 6 سنوات حبسا في حق المتهمين الأربعة، إلا أن هيأة المحكمة بعد مداولاتها قضت بالأحكام سالفة الذكر.

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هذه هي الخطوط الجديدة لـ”إيتوزا” بالعاصمة انطلاقا من الأحد

راضية مرباح

فتحت المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري “ايتوزا”، ما يقارب 50 خط نقل جديدا، موجها لتغطية مختلف البلديات والأحياء السكنية الجديدة عبر مواقع مختلفة من ولاية الجزائر، بهدف فك العزلة عن مناطق لطالما عرفت شكاوي غياب أو نقص النقل من واليها، فضلا عن بلديات ظل النقل العمومي بها غائبا، شأن الجهة الشرقية للعاصمة، حيث ينتظر أن تباشر الخطوط عملها انطلاقا من اليوم “الأحد” ضمن برنامج زمني يساير المتعامل به من طرف المؤسسة.

وبحسب ما جاء في بيان مؤسسة “ايتوزا”، اطلعت “الشروق” على محتواه، فإن الخطوط المعنية بالفتح بعد تخصيص حافلات لها، يتعلق الأمر بـخط 745 الرابط بين محطة القطار لتسالة المرجة باتجاه محطة زرالدة، خط 748 الرابط بين القرية الفلاحية لزرالدة وصولا إلى محطة القطار للمنطقة نفسها، 218 من حي ابزيو 1400 مسكن، باتجاه بئر خادم وعين المالحة، خط أم سديرة بالدويرة وصولا إلى محطة القطار بئر توتة، حافلة ما بين حي 5200 مسكن بحي 18 و19 بالرحمانية وبن عكنون، خطين بالسويدانية باتجاه بن عكنون ومحطة 2 ماي، كما تشمل العملية تدعيم الشراقة بخطين أحدهما باتجاه محطة 2 ماي والآخر نحو بن عكنون عبر دالي إبراهيم، وتشمل الخطوط كذلك حي سيدي عابد باتجاه الدويرة وتسالة المرجة، خط لتدعيم حي 1000 مسكن بالدويرة باتجاه عين النعجة وخرايسية، حي بني عبدي بالخرايسية المعروف بالكثافة السكانية هو الآخر زود بحافلة باتجاه بن عكنون. أما الدويرة، فقد تم منحها خطا باتجاه الشراقة عبر الطريق السريع، أحياء كل من بلاطو الجنوبي 3310 مسكن بأولاد فايت و1104 مسكن ببابا أحسن، اختير لهما خطوط باتجاه بن عكنون، عين النعجة وخرايسية على التوالي، أما براقي، فتدعمت أخيرا، بحافلات عمومية باتجاه بن عمر وجسر قسنطينة، بئر خادم وعين النعجة وبئر مراد رايس مرورا ببئر خادم، وهي تكون قد حققت حصة الأسد من هذا البرنامج نظير العجز المسجل في النقل على مستواها منذ سنوات.

سيتنفس سكان بلدية سيدي موسى الصعداء هم كذلك، بعد دخول خط 2 ماي حيز الخدمة انطلاقا من اليوم كما تدعم حي 932 مسكن بتسالة المرجة بخط باتجاه براقي، كما استبشر قاطنو الكاليتوس للخطوط الجديدة التي ستدخل الخدمة اليوم، باتجاه باب الزوار بمحطة القطار، الحراش والشراربة فضلا عن خط باتجاه محطة القبة.

الجهة الشرقية للعاصمة، هي الأخرى ستعرف أخيرا انفراجا بفتح بعض الخطوط، شأن حافلة لدرقانة باتجاه الرويبة وحي 1540 مسكن الصواشات، خط الكروش “الرغاية” نحو محطة 2 ماي، خط باب الزوار نحو الرغاية، براقي باتجاه الرغاية، أما الأحياء الجديدة لأولاد فايت فشملتها العملية من خلال تخصيص خطوط لحي سمروني باتجاه بئر توتة والأحياء الخضراء باتجاه الدويرة مرورا ببابا أحسن والسويدانية، إلى جانب خط بئر توتة باتجاه محطة المترو وعين النعجة وغيرها من الخطوط الأخرى التي تشمل درارية، اسطاوالي، بوزريعة، سحاولة وشوفالي باتجاه وجهات مختلفة.

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مطالب باستغلال الموقف البديل للحافلات بسعيد حمدين

راضية مرباح

لا يزال موقف الحافلات المتواجد بسعيد حمدين، بالطريق السريع الرابط ما بين بن عكنون – الدار البيضاء، يثير أكثر من علامة استفهام حول قرار التغيير الذي بقي غير مفعل، ما بين موقف تيقصراين قرب موقف حديقة التسلية لبن عكنون الذي وجد معارضة من طرف الناقلين والمسافرين معا، وبين موقف مستحدث قبل مدخل جامعة الحقوق، في وقت بقي نشاط الموقف القديم متواصلا إلى يومنا هذا، حيث يتوسط ورشة بناء تضم أكواما من الأتربة والحديد والشاحنات المتواجدة بالموقع.

ضجيج للرافعات والشاحنات.. غبار متطاير.. أكوام من الأتربة.. عمال ينشطون كخلية نحل في كل الأنحاء.. كلها مشاهد وأخرى تصادف المسافرين يوميا بموقف الحافلات بسعيد حمدين، الذين يجبرون على التقدم أمتارا لانتظار الحافلة قبل الوصول إلى الموقع المعتاد، ويتساءل كل من أوجدته ظروفه للتوجه إلى الموقف، عن دور الجهات المعنية وعلى رأسها البلدية التي لا تبعد عن الموقع إلا بأمتار، وكيف يمكن للمسافرين انتظار الحافلات في أوضاع مماثلة، قرب ورشة بناء.

وكان قرار قد صدر بحر جويلية المنصرم، مفاده تحويل موقف الحافلات لسعيد حمدين باتجاه موقف تقصراين بالقرب من حديقة التسلية لبن عكنون، بسبب أشغال البناء، وهو الإجراء الذي لقي استهجانا من طرف المسافرين والناقلين معا، معبرين وقتها، عن استيائهم لقرارات لم يتم حتى إشراكهم فيها أو إخطارهم بها، كاللجوء إلى فتح نقاش أو إجراء سبر آراء مصغر، لمعرفة رأي كافة الأطراف الذين يهمهم الانشغال.

وقال عدد من المسافرين في تصريح لـ”الشروق”، إنهم تفاجؤوا بإجراءات نزع المواقف التي لم يبق لها أثر، ليجبروا على الانتظار تحت جسر الراجلين المتواجد على بعد أمتار قليلة منه، هروبا من أشعة الشمس المحرقة، خاصة خلال الأيام الحارة أو الممطرة، مشيرين إلى أن التحويل باتجاه تقصراين غير صائب، لكونه بعيدا عن الموقف المقضي عليه، خاصة وأن المتواجد بالجهة المقابلة له لا يزال في الخدمة، وهو ما يعرقل تحركات المسافرين ومستعملي هذا الموقع، الذين يجدون صعوبة في الالتحاق بالكثير من الشركات، والمحكمة، وجامعة الحقوق المتواجدين بالجوار، أين تنزل به أعداد كبيرة من المواطنين، خاصة منهم العاملين بها، وهو ما دفع بالجهات المعنية إلى التراجع عن القرار واستحداث موقف قبل مدخل جامعة الحقوق، غير أنه لم يستغل إلى يومنا، وبقي الموقف القديم حيز الخدمة رغم نزع المواقف واستغلال مساحتها.

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تفكيك شبكة تزویر العملة الوطنیة بالبرواقية بالمدية

ب. عبد الرحيم

تمكنت فرقة الشرطة القضائیة التابعة لأمن دائرة البرواقیة بالمدية، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة الوطنية.

العملیة جاءت استغلالا للعمل الاستعلاماتي المیداني، حیث وبعد ورود معلومات مفادھا قیام شخصین بطرح أوراق نقدیة مزورة للتداول، تم فور ذلك، وضع خطة أمنیة محكمة، أسفرت عن توقیف المشتبه فیھما وبحوزتھما ثلاث أوراق نقدیة مزورة من فئة 2000 دینار جزائري، واستمرارا للتحقیق، تم إجراء تفتيش دقيق للمركبة، أين عثر في تجاویف الھیكل على 37 ورقة نقدیة مزورة من فئة 2000 دج، لیتم ضبطھا وحجزھا رفقة المركبة المستعملة في عملیة ترويج الأوراق النقدية المزورة، وإنجاز ملف قضائي بالخصوص، وتقديم المتهمين أمام الجهات المختصة بمحكمة البرواقية.

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صدور كتاب “الجرائم الفرنسية بمنطقة رڨان” للدكتور عبد الفتاح بلعروسي

الشيخ بن ايعيش

صدر، مؤخرا، للكاتب الدكتور، عبد الفتاح بلعروسي، ابن منطقة توات، باكورة أعماله التاريخية التوثيقية، كتابه المعنون “الجرائم الفرنسية رقان دراسة ميدانية توثيقية، خلال الفترة الاستعمارية. الكتاب من الحجم المتوسط، وجاء في 240 صفحة، صادرا عن دار ومضة بجيجل.

الكتاب جاء في أربعة محاور، تناول وبالتدقيق الطبيعة الجغرافية لمنطقة رقان، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية للصحراء لدى الاستعمار، وباب خصص للتجارب الفرنسية برقان، إضافة إلى التعاون الفرنسي الصهيوني، خلال الإعداد لهذه التجارب.

وبحسب الدكتور بلعروسي، فإن الكتاب نتاج سنوات من البحث والاستماع لشهادات حية لمواطنين استغلوا وعملوا وعايشوا التجارب عن قرب، التي بلغ عددها أربع تفجيرات، بداية من شهر فيفري 1960 وإلى غاية شهر أفريل من نفس السنة، إضافة إلى الاستفادة من باحثين ودارسين، تطرقوا إلى هذا الموضوع، كالبروفيسور العراقي كاظم العبودي، مع الاعتراف بأن الباحث وجد صعوبة في الحصول على معلومات رسمية دقيقة حول التفجيرات التي تعد أكبر وأضخم من تفجيرات هيروشيما باليابان، بسبب مواصلة إغلاق فرنسا أرشيفها الخاص بالجرائم الفرنسية بالجزائر طمسا للحقيقة.

وقد توصل الباحث إلى أن التفجيرات النووية أثرت على منطقة توات ورقان بصفة خاصة، حيث كشف الباحث في دراسته أن مثلث المناطق القريبة من موقع التفجيرات رقان وأولف وزاوية كنته، لا يزال يعاني ساكنوه إلى غاية اليوم، في صمت، من انتشار كل أنواع أمراض السرطان، مع ارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة، مقارنة بالنسبة الوطنية، حيث أثرت هذه التفجيرات على الصحة والبيئة معا، لأن المقاربات التي توصل الكاتب إليها، أن منطقة رقان كانت قبل التفجيرات منطقة فلاحية بامتياز، تنتج الحبوب والخضر وترعى في أراضيها كل أنواع الماشية، أما اليوم، فقد تحولت إلى أرض محروقة، جرداء قاحلة.

وكشف الكاتب في كتابه أن فرنسا الاستعمارية حاولت من خلال استغلال إجراء التفجيرات برقان في كسر امتداد وتوسع الثورة إلى الحدود الإفريقية، فاستعملت فرنسا سياسة الأرض المحروقة، علما أن التجارب المعلنة عددها أربعة، وقد استعانت فرسنا بخبرة العلماء الصهاينة لإنجاح برنامجها النووي. في الأخير، يؤكد أن كتابه يقدم مساهمة فعالة في النبش في التاريخ النووي الفرنسي بمنطقة رقان، الذي يحتاج إلى مزيد من تسليط الأضواء عليه لكشف المستور، للعلم المؤلف عبد الفتاح بلعروسي من مواليد مدينة رقان سنة 1980 ويحمل شهادة دكتوراه في علوم الحركة الوطنية والثورة التحريرية من جامعة تلمسان سنة 2022.

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قطاع الثقافة والفنون يحتفي بالمولد النبوي الشريف

محمود بن شعبان

كشفت وزارة الثقافة والفنون عن البرنامج الثقافي والفني المرافق للاحتفال بالمولد النبوي الشريف الموافق لـ28 سبتمبر الجاري، الذي ستحتضنه مختلف الفضاءات الثقافية التابعة لها، من خلال سلسلة من النشاطات، تجمع بين المعارض والمحاضرات، بالإضافة إلى حفلات دينية وجلسات شعرية متنوعة عبر كافة ربوع الوطن.

وسطر الديوان الوطني للثقافة والإعلام برنامجا ثريا للاحتفال بالمناسبة، وذلك من 26 إلى 30 من الشهر الجاري، حيث سيحتضن رواق المعارض بالمركب الثقافي عبد الوهاب سليم بشنوة معرضا لصور المعالم الإسلامية العتيقة تحت عنوان “المساجد الجزائرية عبر الزمن”، فيما ستحيي فرقة أحمد بن خلاف حفل إنشاد دينيا بقاعة أحمد باي في ولاية قسنطينة، على أن تحتضن قاعة المغرب بوهران حفلا فنيا للأغاني الدينية، تحييه كل من الفنانة مريم بن علال والموسيقار خليل بابا أحمد، كما سيتم بالمناسبة تقديم محاضرة بعنوان “مولد الرسول الكريم- صلى الله عليه وسلم-” ينشطها أساتذة جامعيون، لإبراز البعد الفكري والروحي لذكرى المولد النبوي.

من جهته، سطر ديوان رياض الفتح برنامجا منوعا يمتد على مدار أربعة أيام، انطلاقا من الـ27 سبتمبر الجاري. وذلك لإحياء ليلة المولد النبوي الشريف، من خلال إقامة عروض للمديح الديني والشعر في مدح المصطفى- صلى الله عليه وسلم- من إحياء الفنان عادل حاند، بالإضافة إلى تنظيم معرض خاص بالصناعات التقليدية الخاصة بالموروث الثقافي الجزائري، بهدف إعطائه صورة راقية وحضارية تعكس عراقة المجتمع الجزائري وإبراز تقاليده في الاحتفال بالأعياد الدينية.

وسيحتضن المسرح الوطني الجزائري يوم 30 سبتمبر الجاري حفلا موسيقيا أندلسيا، بعنوان “مولد المختار شذى الأذكار”، يحييه الفنان إبراهيم حاج قاسم، فيما سيقدم الجوق الأندلسي لأوبرا الجزائر حفلا أندلسيا، يحييه كل من عبد الوهاب جازولي، عدلان فرقاني وصابرية بوعجاج، تحت قيادة المايسترو نجيب كاتب بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح، كما ستقدم جمعية “نسيم الصباح” لمدينة شرشال حفلا موسيقيا في المديح الديني بقصر الثقافة مفدي زكرياء، يوم 30 سبتمبر الجاري، يشارك فيه ما يقارب 30 عازفا، فيما ستحتضن قصور الثقافة بولايات تلمسان وسكيكدة عدة معارض وسهرات فنية وعروض أزياء للباس التقليدي الخاص بالأطفال بمشاركة حرفيين وجمعيات إنشادية وفنانين، بهدف إمتاع الجمهور والتعريف بالعادات والتقاليد الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكذا التعريف بالموروث الثقافي لمختلف مناطق الوطن من أجل ترسيخها للأجيال القادمة.

وقد سطرت مديريات الثقافة والفنون عبر الولايات برنامجا منوعا للاحتفال بالمناسبة من خلال سلسلة من النشاطات التي تجمع بين الندوات التاريخية والمسابقات التفاعلية ومعارض الكتاب والسهرات الإنشادية، بالإضافة إلى الزيارات الاستكشافية لمختلف المعالم الأثرية عبر الوطن، كما سيتم بالمناسبة تنظيم زيارات إلى المؤسسات الاستشفائية وكذا مؤسسات الوقاية وإعادة التأهيل وتقديم نشاطات ترفيهية، كما ستحتضن المتاحف العمومية عدة معارض حول سيرة خير خلق الله وجلسات شعرية في مدح الرسول وقعدات تقليدية لفائدة الزوار، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات دينية وأحسن بحث في سيرة المصطفى وورشات رسم وجداريات لترسيخ القيم الدينية لدى الناشئة.

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جولة سميرة براهمية في الجزائر تنتظر الضوء الأخضر من وزارة الثقافة

زهية. م

وصفت الفنانة سميرة براهيمة جولتها الفنية، المقررة قريبا بالجزائر، بمشروع حياتها، لكونها تريد وضع خبرتها وتجربتها في خدمة المواهب الجزائرية. وقالت براهمية، خلال حديث لـ”الشروق”، على هامش حفلتها في اختتام الدورة السادسة لمهرجان أدب وسينما المرأة، إنها قدمت مشروعها لوزارة الثقافة، وقد حظي بالقبول، لكن المشروع لم يعرف متابعة إلى حد الساعة. وأوضحت براهمية أنه لا يمكنها الاتفاق مع الممولين المفترضين لهذه التظاهرة في غياب تأكيد رسمي من الوزارة الوصية. وشددت المتحدثة على أنها، خلال تقديمها المشروع لوزارة الثقافة، لم تطلب تمويلا ماليا، لكنها طلبت توفير قاعات وفضاءات العرض التابعة للوزارة مجانا. وأضافت المتحدثة أنها ومن خلال التصور الذي تحمله ترمي إلى إخراج الفنان من الاتكالية بالاعتماد حصرا على تمويلات الوزارة بالبحث عن مصادر تمويل مستقلة.

ويتمثل مشروع سميرة براهمية في جولة وطنية تشمل بعض ولايات الوطن، على غرار الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران، عنابة، بجاية، تمنراست، حيث يتم تنظيم حفلات بتواريخ محددة. وقالت صاحبة المشروع إن الجولة تخرج عن المفهوم الكلاسيكي للجولات، فهي عبارة عن “شو” يضم الغناء والرقص وورشات ماستر كلاص لفائدة الشباب المبدع في المجال الفني، يؤطرها مختصون ومهنيون محترفون على المستوى العالي، على رأسهم المدير الفني الذي تولي قيادة مسيرة براهمية نفسها، وهو الذي أشرف أيضا على قيادة عدد من مشاهير الغناء، مثل لدي قاقا والكوليغرافي الذي عمل مع سلين ديون.. وقالت براهمية إن حلمها عرض إمكانيات الجزائر وتقديمها للعالم عبر شريط وثائقي يرافق الجولة، لأن الجزائر ليست العاصمة فقط.. ففي كل زاوية من القطر الجزائري ثمة إبداع يستحق أن يخرج إلى العالم.

وخلال حديثها عن جولتها الفنية المنتظرة، قالت سفيرة الكونفدرالية الدولية لمؤسسات حقوق التأليف بإفريقيا، إنها ستلتقي بفنانين ومواهب جزائرية يتم انتقاؤها، ستتشارك منصة الغناء مع براهمية، التي أكدت أنها ستعمل من خلال هذه الجولة على إشراك الممولين الخواص وأصحاب المال الذين يتعين عليهم الاهتمام أيضا بالثقافة، كما يهتمون بتمويل الرياضة.

وأوضحت المتحدثة ذاتها أن الجولة التي تعتزم القيام بها عبر الوطن تعتبر حلما بالنسبة إليها “بقات لي في قلبي” الترويج لبلدي أمر واجب علي كفانة، أغني باللغات الأربع، وأعمل مع مدير فني وفريق محترف دولي لديه فضول ورغبة في اكتشاف هذا البلد القارة.

من جهة أخرى، اعتبرت براهيمة أن مشكلة موروثنا الثقافي تكمن في الاتصال، لأننا نملك تراثا غنيا ومتنوعا ومواهب خلاقة، لكن ضعف طريقة الاتصال تحول دون إيصال وتقديم هذا الموروث للعالم.

وستحضر سميرة براهمية أيام 27/28 سبتمبر الجاري بالجزائر العاصمة، لقاء الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، رفقة ممثلي الكونفدرالية الدولية لمؤسسات حقوق التأليف، بصفتها سفيرة المنظمة في إفريقيا، وسيجمع اللقاء أيضا ماجيك سيستام، الذي سيقدم بالمناسبة تقنية جديدة بإمكانها حماية المورث الموسيقي من خلال “بواتي”، يتم وضعه في كل المقاهي والمطاعم وكل المساحات التي تبث الموسيقى، وسيمكن هذا “الابتكار” من تسجيل كل الأغاني التي يتم بثها حتى في غياب التوصيل مع شبكة الإنترنت.. وهكذا سيتم إحصاؤها ورقمنتها قصد حمايتها.

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مشروع سياحي ضخم لحفظ مسارات الثورة في تبسة

ب. دريد

كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، السيد العيد ربيقة، من تبسة، بأن معركة الجرف الخالدة، تعتبر منعرجا حاسما في تاريخ الثورة التحريرية المباركة، وحلقة مفصلية ضمن مسارها التحرري، لما حققته من انتشار واسع، توجت بفتح الطريق أمام تدويل القضية الجزائرية، والتعريف بها في أكبر تجمع عالمي.

وأكد الوزير أن هذه الملحمة التاريخية، تدرّس الآن في مختلف الأكاديميات الحربية العالمية، مضيفا أثناء إشرافه على الاحتفال بالذكرى 68 لمعركة الجرف، ببلدية سطح قنتيس بولاية تبسة، أثناء زيارته للولاية، خلال نهاية الاسبوع، بأن أهم الأحداث ووقائع المعركة التي حدثت بداية من يوم 22 سبتمبر 1955 م، وظروف نشوبها ونتائجها بفضل رجال أشاوس، لا يزال التاريخ يذكرهم سواء الشهداء منهم أو الأحياء موصيا الجيل الحالي، بالحفاظ على الذاكرة الجماعية الحية بين الأجيال، لصناعة غد أفضل لمعركة دامت حوالي أسبوع، خسر خلالها العدو الغاشم 700 جندي من بين 40 ألف جندي حاصروا المنطقة، وتم إسقاط وإعطاب حسب شهادات ممن شاركوا في المعركة، حوالي 20 طائرة وآلة حربية والاستيلاء على 150 قطعة سلاح وذخائر مختلفة، يقابلها استشهاد أكثر من 170 شهيدا، وإصابة أكثر من 40 مجاهدا البعض منهم لم يغادر المكان إلا بعد حوالي 15 يوما لشدة الإصابة وصعوبة تضاريس المكان.

وقد تميزت الاحتفالات التي حضرتها شقيقة القائد الميداني لمعركة الجرف، الشهيد البطل شيحاني بشير، السيدة حليمة شيحاني، بالإضافة إلى الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، السيد علي بوغزالة، والأمين العام لمنظمة أبناء الشهداء السيد خليفة سماتي، وأول قائد سلاح جوي بالجزائر العقيد أحمد لخضر دريد، وقد كانت المناسبة فرصة للوفد الرسمي لزيارة المجاهدين الثلاثة الذين لازالوا على قيد الحياة ويتعلق الأمر بالسادة، لسود مسعي، بوعبيدة نصر، وبولعراس علي، والإشراف على عدة مشاريع تخص الجانب التنموي بعدة أماكن من بلديات الولاية.

وبعد إشرافه على مراسيم تسليمه لإصدارات من وزارة المجاهدين من كتب ونشريات لفائدة متحف المجاهد والمكتبة الرئيسية العمومية للمطالعة بالولاية، واستلام الوزارة مجموعة من مذكرات تاريخية لمجاهدي المنطقة، أكد الوزير أن منطقة الجرف التاريخية ستحظى بمشروع سياحي ضخم فريد من نوعه، سيكون عبارة عن متحف مفتوح يروي قصة الجرف البكامل، ويندرج هذا المشروع ضمن المسارات السياحية التاريخية بالولاية والجزائر ككل، والذي يندرج في إطار المفاهيم الجديدة لترقية السياحة التاريخية ببلادنا.

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تورط إمرأة في ترويج المهلوسات في ميلة

نسيم. ع

حجز عناصر الضبطية القضائية بأمن ولاية ميلة، الأسبوع الفارط، 1090 وحدة من المؤثرات العقلية، قطعة مخدرات وأربعة أسلحة بيضاء عبارة عن (سكاكين) وأوقفت 18 شخصا تتراوح أعمارهم بين 21 و40 سنة من بينهم امرأة في العقد الثالث من عمرها تقطن بولاية ميلة.

وحسب مصادر أمنية بميلة للشروق اليومي، فإن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع المصلحة الولائية للأمن العمومي تمكنت الأسبوع الفارط الذي عقب الدخول المدرسي، من توقيف 18 شخص من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 21 و40 سنة، لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، تمثلت أغلبها في حمل سلاح أبيض محظور من الصنف السادس دون مبرر شرعي، حيازة وبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، حيازة وتهريب المؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة، حيازة المخدرات “كيف معالجّ لغرض الاستهلاك الشخصي، حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض الاستهلاك الشخصي، واستغلال مساحة عمومية كموقف لركن المركبات بمقابل مادي دون رخصة من السلطات الإدارية المختصة. المشتبه فيهم اتخذت ضدهم كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المختصة.

للإشارة فإن العملية التي بادرت بها مصالح الشرطة بميلة تأتي في إطار مواصلة للجهود الميدانية المبذولة من قبل مصالح أمن ولاية ميلة في مجال محاربة الجريمة بشتى أنواعها، بهدف بسط الأمن والطمأنينة في المجتمع، من خلال تضييق الخناق على معتادي الإجرام ووضع حد لنشاطاتهم الإجرامية.

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سقوط قاتل من صخور قرب جسر سيدي مسيد بقسنطينة

س. ع

تعرض فجر السبت، شاب في الثالثة والثلاثين من العمر، لسقوط قاتل، من صخور بحاذاة جسر سيدي مسيد بقسنطينة، حيث لقي حتفه في عين المكان أي بالساحة المحاذية لجسر قنطرة الحبال، كما يسمى، وقد تدخلت إسعافات الحماية المدنية بالساحة المحاذية لجسر سيدي مسيد أين اتضح بأن علو الصخور عن الساحة يزيد عن الستين مترا، لأجل ذلك توفي في عين المكان، وقد تم إنتشال الضحية من طرف فرقة التسلق ونقله من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة، الذي لا يبعد عن الجسر سوى ببضعة أمتار .

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تفكيك شبكة مختصة في “الحرقة” بوهران يقودها مغاربة

س. ع

تمكّنت مصالح الدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية، مختصة في تنظيم وتدبير الرحلات غير شرعية عبر البحر وتوقيف 11 شخصا، بينهم 10 من جنسية مغربية. وجاءت العملية إثر معلومات وردت للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي البشير، مفادها وجود أشخاص من جنسية مغربية يقومون بتنظيم وتدبير الرحلات للهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وعلى إثر ذلك، قامت ذات المصالح بوضع خطة أدت إلى توقيف المشتبه فيهم بإحدى السكنات بسيدي البشير، وحجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدّر بـ545 أورو و390 درهم مغربي و10 جوازات سفر وهواتف نقالة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة الشروع في تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة، وعدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين ومحاولة الهجرة غير الشرعية عبر البحر وإيواء الأجانب بدون رخصة.

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وفاة 19 شخصا في حوادث السير خلال يومين

س. ع

توفي 19 شخصا وجرح 386 آخرون في حوادث مرور، سجلت عبر عدة ولايات من الوطن، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة أوردتها المديرية العامة للحماية المدنية، أمس السبت. وأوضح المصدر، أن أثقل حصيلة لهذه الحوادث سجلت على مستوى ولاية أدرار بوفاة 03 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر انقلاب سيارة رباعية الدفع، على مستوى طريق برج باجي مختار ببلدية رقان.

من جهة أخرى، قام جهاز حراسة الشواطئ لمصالح الحماية المدنية بإنقاذ 53 شخصا من الغرق وتقديم الإسعافات الأولية لـ64 شخصا آخرين، كما أسعفت وحدات الحماية بمغنية 05 أشخاص أصيبوا باختناق جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من سخان الماء بمنزلهم العائلي.

كما تمكّنت المصالح المختصة للحماية المدنية، خلال ذات الفترة، من إخماد 25 حريقا عبر عدة ولايات من الوطن، من بينها حريق نشب بمحطة بنزين بقالمة.

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الإدارة الرقمية تحرم طلبة من التسجيل بجامعة وهران 2

خيرة غانو

تعذر على عدد لا بأس به من الطلبة من مختلف المستويات والكليات بجامعة محمد بن أحمد، وهران (2)، الأسبوع الماضي، الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيلات الجامعية في آخر يوم من انقضاء الأجل الرسمي لهذه العملية، والذي حدد بتاريخ 20 سبتمبر 2023 بالنسبة لطلبة الليسانس، وكذلك بالنسبة للأيام السابقة لهذا الموعد، ما حرم هؤلاء، ويقدر عددهم بالعشرات، من حقهم في التسجيل البيداغوجي، وأيضا إتمام إجراءات الخدمات الجامعية من نقل وإيواء.

وحسب المشتكين، فإن السبب في تمكين طلبة من دون آخرين في إتمام تسجيلاتهم بنجاح يبقى غير واضح حتى عند الاستفسار عنه لدى الإدارة، ما يجعل الأمر خارجا تماما عن نطاقهم، لكنه في المقابل أبقى مصيرهم معلقا إلى أجل غير مسمى، خاصة بعد إغلاق منصة التسجيل بشكل آلي في غياب أي تطمينات بإعادة فتحها من جديد لاستدراك التأخر الخارج عن إرادتهم بالنسبة للفئة المعنية بذلك من طلبة الليسانس في مرحلة التخصص وحتى الماستر.

ويوضح عدد من المعنيين في تصريحاتهم لـ – الشروق اليومي – أنهم على مدار الفترة المحددة لفتح موقع التسجيلات الجامعية بشتى أنواعها، استحال عليهم بكل الطرق المتاحة دفع مستحقات هذه العملية إلكترونيا، منهم حالات قالت إنها واجهت منذ البداية صعوبة في الولوج إلى منصة – بروغرس -، لتعيد الكرة على مستوى مقاهي الأنترنيت، أين جربت حظوظها في أكثر من محاولة، سواء باستعمال البطاقات الذهبية الخاصة بها، أو بالاستعانة بتلك الخاصة بأصحاب هذه المحلات، لكنها – تضيف وبإجماع من الطلبة المعنيين – ظلت في كل مرة تتلقى نفس الرد، في رسائل متواترة تؤكد على إتمام التسجيل بنجاح، وعند العودة إلى صفحة تدوين البيانات، يتم إطلاعها بأنها غير مسجلة بالموقع، ما يعني الإخفاق في العملية سواء تعلق الأمر بالتسجيلات البيداغوجية أو الخدمية، معتبرين أن التحول إلى نظام الإدارة الرقمية الذي تم استحداثه هذا الموسم بالجامعة وفق العيوب المصاحبة له، قد أرهق في بداية الأمر نفسية كافة الحالات التي وجدت نفسها خارج السرب، لاسيما وسط نشر البعض في أوساط الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعي، مخاوف بإمكانية ضياع السنة الجامعية بالنسبة لمن فشلوا في التسجيل البيداغوجي عبر الموقع الإلكتروني بعد غلقه، وأيضا من خلال تمكن زملائهم المسجلين من استلام بطاقات الطالب الإلكترونية المستحدثة هذه السنة الجامعية أيضا، في حين لا يمكنهم الحصول عليها بسبب عدم احتسابهم ضمن قوائم الطلبة المسجلين هذا الموسم.

للعلم، فإن الكثير من الطلبة قاموا بدفع مستحقات التسجيل البيداغوجي للسنة الجامعية الجديدة 2023-2024، والمقدرة بـ200 دج، عن طريق البريد خلال الفترة التي حددتها إدارات كلياتهم عقب صدور نتائج الامتحانات الاستدراكية للموسم الفارط، قبل أن يتم إعلامهم بعدم جدوى تلك التسجيلات، واعتبارها ملغاة بشكل قطعي ورسمي، على أساس صدور قرار برقمنة التسجيلات الجامعية بمؤسسات القطاع انطلاقا من التحضيرات الخاصة بالدخول الجامعي الجديد.

من جهة أخرى، طمأنت إدارات الكليات التي وقعت على مستواها اختلالات في عمليات التسجيل الإلكتروني لطلبتها، بأخذها في الحسبان الحالات التي تعذر عليها التسجيل بالموقع الإلكتروني وتسديد مستحقاته بسبب مشاكل تقنية لم تحدد طبيعتها ولا المسؤول عنها، لكنها أكدت على أنها قد شرعت في إدراج قوائم بأسماء هؤلاء بمجرد تقدمهم على مستواها للتصريح بوضعياتهم العالقة، على أن تباشر قريبا جدا التواصل معهم لتسوية الأمر حالة بحالة، وبالتالي تمكينهم من الالتحاق بمدرجاتهم بشكل عادي ومن دون تأخر.