أخبار الجزائر ليوم السبت 24 جوان 2023

مدمن يقتل والده ويصيب والدته، انتشال جثة غريق

لعدم منحه مبلغا من المال

مدمن يقتل والده ويصيب والدته ببومرداس

سعيدة. م

أرجأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس مؤخرا ، البت في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والضرب والجرح العمدي ضد الأصول، ارتكبها متهم شاب يبلغ من العمر 24 سنة، في حق والديه، حيث قام بالاعتداء عليهما بواسطة سكين، بعد رفضهما تزويده بالمال لاقتناء السموم، ما تسبب في قتل الأب وجروح للأم.

حادثة الحال كانت قد اهتزت لها قرية تابعة لدائرة برج منايل في ولاية بومرداس، قبل أشهر من الآن، حيث تهجم المتهم المدمن على المخدرات على والديه بواسطة سكين من اجل الحصول على المال لاقتناء المخدرات، وقد تحركت القضية بعد الأخذ بأقوال الضحية الأم، حيث أكدت تعرضهما لاعتداء بواسطة سكين من طرف ابنهما المعروف عليه إدمانه للمخدرات والحبوب المهلوسة، وهذا بعد مشادات كلامية معهما، بسبب إقدامه على سرقة مبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم كان قد هيأها الضحية الأولى لاقتناء كبش العيد.

وعقب اكتشاف هذا الأخير أمر السرقة، وجه أصابع الاتهام لابنه المتهم كونه متعودا على أعمال مماثلة، حيث واجهه بالأمر، أين أصر المتهم على الإنكار، بل ذهب لأبعد من ذلك، حيث انهال عليه بوابل من السب والشتم، ومع اشتداد حدة النزاع بينهما أشهر سكينا وهدده بذبحه بدل أضحية العيد، الأمر الذي جعل والدته الضحية الثانية تتدخل بينهما في محاولة لفض النزاع، لتجد نفسها تتعرض لعدة إصابات في أنحاء مختلفة من جسمها وكذلك زوجها الذي تعرض لطعنة خطيرة على مستوى الرقبة، وقد تحصلت الوالدة على عجز مدته شهرا كاملا في حين مكث الوالد مدة في المستشفى، ثم غادرها تحت الضغط لتتدهور صحته مجددا ويلفظ أنفاسه بعد 3 أسابيع من الحادث.

وبعد وفاة الوالد، تم توقيف المتهم وتحويله مباشرة على التحقيق، أين انهار واعترف بالأفعال المنسوبة إليه بما فيها واقعتي الضرب والسرقة ضد الأصول، في حين أنكر جرم القتل العمدي التي على أساسها أحيل على الحبس المؤقت في انتظار موعد محاكمته.

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انتشال جثة غريق من منطقة صخرية بتيبازة

ب. بوجمعة

انتشلت مصالح الحماية المدنية الجمعة، جثة غريق بالمنطقة الصخرية المحاذية لأحواض تربية المائيات بساحل تيبازة جثة الغريق التي تم انتشالها من طرف الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تيبازة المدعمة بالوحدة البحرية القرن الذهبي في حوالي الساعة السابعة والنصف مساء الجمعة من المنطقة الصخرية الممنوعة للسباحة بمحاذاة أحواض تربية المائيات، تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة .

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حجز 3 قناطير ونصف من السمك الفاسد في المسيلة

أحمد. ق

حجز عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، أزيد من 3 قناطير ونصف من السمك الفاسد، حسب ما علمته “الشروق” من الرائد بغدادي بن حواش رئيس خلية الإعلام والاتصال، وذلك على إثر الاستغلال الجيد والأمثل للمعلومات والتواجد الميداني والأمني في إطار الجهود المبذولة لتأمين المواطن وممتلكاته، وفي إطار حماية المستهلك ومحاربة كافة أشكال المضاربة والتلاعب بصحة المستهلكين، أين تمكن أفراد الفرقة الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني في سيدي عيسى شمال غربي الولاية، من حجز أكثر من ثلاثة قناطير ونصف من السمك مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك البشري داخل شاحنة صغيرة، ليتم حجز السلعة وإتلافها بحضور اللجنة البلدية لحفظ الصحة، رفقة الطبيب البيطري الذي أكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري وممثل لمديرية الصحة لولاية المسيلة.

وفي ذات السياق، ذكر ذات المتحدث، المواطنين إلى أهمية وضرورة الاتصال والتبليغ عن طريق الخط الأخضر المجاني 1055 أو على البوابة الإلكترونية، في الحالات المشبوهة المماثلة أو التعرض لمحاولات سرقة أو سطو أو اعتداءات وغيرها، وذلك من أجل سرعة التدخل ومنه توقيف المتورطين في أقرب وقت.

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اعتدت على مواطنين ومنشآت اقتصادية

الإطاحة بعصابة أحياء زرعت الرعب بوهران

خ. غ

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي بن عقبة في ولاية وهران، الأسبوع الفارط، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية منظمة تختص في النهب، السطو، التخريب والسرقة، مستهدفة بمخططاتها الإجرامية على وجه الخصوص المنشآت الاقتصادية العمومية والخاصة، بالإضافة إلى تورطها في الاعتداء على مواطنين وسلبهم ممتلكاتهم، معرضة بذلك حياة كل من تصادفهم من ضحاياها للخطر.

وبحسب الرقيب الأول سعايدية عابد، قائد فرقة الدرك الوطني بحاسي بن عقبة، فإن تدخل هذه الأخيرة تفاعلا مع التبليغات والمعلومات التي وردت إليها عن حالة الذعر وغياب السكينة في أوساط سكان المنطقة ومتعاملين اقتصاديين ينشطون على مستواها، قد مكن من توقيف 8 أشخاص مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و34 سنة، ينحدرون من ولاية وهران.

كما تم خلال نفس العملية حجز مركبة نفعية من نوع هافي، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، منها سيوف وسواطير ومعدات كانت تستخدم في ترويع مواطنين، وتجريدهم من ممتلكاتهم، وأيضا في التسلل إلى المواقع المستهدفة، ومن ذلك مجموعة من العصي، مطارق، مفكات ونازعات مسامير وحبال كانت تستعملها في تسلق منازل ضحاياها أو مباني شركات، لتنهب في نهاية المطاف كل ما تصادفه في طريقها، ثم تحوله على متن مركبتها إلى الوجهة المقصودة.

في نفس السياق، أعلن ذات المصدر عن إيقاع الفرقة الدرك بحاسي بن عقبة بشخص يبلغ من العمر 25 سنة، مسبوق قضائيا، كشف تفتيشه عن طبيعة نشاطه الإجرامي المتعلق بممارسة ترويج وبيع الأقراص المهلوسة، حيث ضبطت بحوزته 60 كبسولة من نوع بريغابلين أخضعت للحجز، إلى جانب مبلغ مالي قدره 14 ألف دينار جزائري يعد من عائدات البيع، وأيضا قارورة غاز مسيل للدموع ودراجة نارية، مشيرا إلى أنه فور إتمام التحقيق في ملف الحال، سيتم تقديم جميع الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة عن ضلوعهم في جناية تكوين عصابة أحياء والانخراط في صفوفها، الإخلال بالنظام والسكينة العمومية، تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجناية، محاولة السرقة تحت ظروف الليل، التعدد، استحضار مركبة والتسلق، حيازة أسلحة بيضاء محظورة، تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر، وأيضا جناية الحيازة قصد المتاجرة بالأقراص المهلوسة.

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انفجار يخلف خسائر مادية في حي جامعي بقسنطينة

ف. ن

عاش جموع من الطلبة، من الذين مازالوا حاجزين غرفهم بسبب الامتحانات الاستدراكية وفي انتظار نتائج نهاية السنة، بالإقامة الجامعية رقم 8 بالمدينة الجديدة علي منجلي الكائنة بالقطب الجامعي 3 صالح بوبنيدر في قسنطينة، حالة من الهلع مغرب الجمعة، إثر حادث انفجار مرجل عملاق، مما أدى إلى تهديم الجدران الحافظة لهذه المرجلة، كما طال الانفجار محلات تجارية قرب المرجلة حدثت لها تشققات بائنة مع تطاير حجارة ضخمة، أصابت خمس سيارات بأضرار، ولأن الحادث وقع في يوم عطلة أسبوعية الجمعة وفي أواخر جوان، حيث غادر غالبية الطلبة إقامتهم، ومساء، فإن الحادث أدى إلى أضرار مادية دون البشرية.

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ينحدرون من بلدية حمام النبائل بولاية قالمة

وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر في حادث سير بسوق اهراس

ن. طـلحي

تسبب حادث مرور مميت وقع في ساعة مبكرة من صباح، السبت، على مستوى إقليم ولاية سوق أهراس، في حدوث مجزرة مرورية، بعدما خلّف وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر بحالة صدمة تم إسعافه ونقله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى مدينة سدراتة.

الحادث المميت وقع في حدود الساعة الخامسة والنصف من صباح السبت، على مستوى الطريق الوطني رقم 81 الرابط بين إقليم ولاية قالمة ومدينة سدراتة بولاية سوق أهراس، وتحديدا بمشتة السطحة بمنطقة أولاد زعبوب ببلدية سدراتة، أين حدث اصطدام عنيف بين سيارة سياحية من نوع طويطا، وشاحنة من الوزن الثقيل نوع فوتون، ما تسبب في وفاة أربعة أشخاص في عين المكان، من عائلة واحدة من بينهم رجل يبلغ من العمر 69 سنة وابنه البالغ من العمر 32 سنة، كانوا على متن السيارة السياحية في عين المكان، وينحدرون جميعهم من حي حساينية السبتي ببلدية حمام النبائل في ولاية قالمة، وإصابة شخص آخر بحالة صدمة.

وفور انتشار خبر وفاة الضحايا خيّم الحزن والأسى على كل سكان بلدية حمام النبائل الذين تنقل المئات منهم إلى حي حساينية السبتي لتقديم واجب العزّاء إلى عائلات الضحايا، وانتظار الجثامين لتشييعها في مقبرة البلدية.

قائمة الضحايا

دبابسة مبروك 69 سنة

دبابسة عماد بن مبروك 32 سنة.

عثامنية دحمان 37 سنة.

محمل سليم 38 سنة.