أخبار الجزائر ليوم السبت 25 جوان 2022

الإطاحة بمشعوذ في خنشلة، نزيل يضرم النار بدار العجزة

حجز كمية من اللحوم والمياه المعدنية بالجلفة

أحمد خلفاوي

في إطار النشاط الرقابي والوقاية من الأخطار الغذائية ضمن نشاط الفرقة المختلطة تجارة وبيطرة، تمكن أعوان قمع الغش لمديرية التجارة لولاية الجلفة، نهاية الأسبوع الماضي، من حجز وإتلاف 11.5 كلغ لحم غنمي 18 دجاج مشوي و 30 لتر لبن بقيمة مالية تقدر بنحو 37675.00 دج، هذه المنتوجات كانت معروضة في شروط غير ملائمة من النظافة والسلامة الغذائية ومخزنة بطريقة غير صحية بمدينة الجلفة، كما تمكن أعوان قمع الغش بالمفتشية الإقليمية للتجارة بعين وسارة في إطار النشاط الرقابي بهدف الوقاية من التسممات الغذائية وحماية المستهلك من الأخطار الغذائية خاصة في فصل الصيف بحجز وإتلاف كمية تقدر بأكثر من 26813 لتر من المياه المعدنية بقيمة مالية قدرها 321960.00 دج، كانت مخزنة بطريقة غير صحية وعرضة لأشعة الشمس .

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الإطاحة بمشعوذ في خنشلة

مامن. ط

أوقف عناصر الشرطة بأمن دائرة ششار، جنوب ولاية خنشلة الخميس، مشعوذا يبلغ من العمر 47 سنة، بعدما تم ضبط بحوزته مواد تستخدم في الشعوذة، جلبها لتسليمها إلى زبائنه غالبيتهم من النساء إضافة إلى صور فوتوغرافية.

المشتبه فيه تم توقيفه خلال مداهمة فجائية لأماكن مشبوهة، حيث جرى الاشتباه في المتهم، وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي، عثر بحوزته على مجموعة من الطلاسم والحروز الجلدية المستعملة في طقوس السحر والشعوذة، بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر أمن الدائرة للتحقيق معه، والذي كشف بأن المعني قد قام بتحضير تلك الطلاسم والحروز لزبائنه، بعد جلسات سابقة معه، وأنه كان بصدد تسليمها لهم.

وكانت ولاية خنشلة قد شهدت في السنوات الأخيرة، تنامي غير مسبوق لنشاط السحرة والمشعوذين، الذين يستغفلون زبائنهم وزبوناتهم للنصب والاحتيال عليهم، وسلبهم أموالهم، بعد إيهامهم بتحقيق مبتغاهم عن طرق طقوس السحر والشعوذة. وكشف متطوعون في تنظيف المقابر أيضا، بأنهم كثيرا ما عثروا على صور فوتوغرافية لأشخاص من الجنسين وكتبت عليها طلاسم ووضعت عليها عقد، ما يفسر خطورة الظاهرة التي أضحت تهدد كيان المجتمع.

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نزيل يضرم النار بدار العجزة في أم البواقي

ج. ل

عاش نزلاء دار العجزة بأم البواقي، ليلة الجمعة إلى السبت، حالة من الذعر جراء الحريق الذي نشب ليلا بالدار البالغ عدد نزلائها 50 وهو ثاني حريق في ظرف أسبوع بهذه الدار، حيث ارتفعت ألسنة النيران التي تمكنت ألسنتها من شجرتين وشوهد اللهب من أمكنة بعيدة، وقد تدخلت الحماية المدنية فور إعلامها، مسخرة ثلاث شاحنات إطفاء، وقد حاولنا الدخول إلى مكان الحريق، ولكن لم يُسمح لنا بذلك، يذكر أن الحريق جاء نتيجة استعمال أحد المقيمين وهو مختل عقليا لولاعة سجائر، مضيفا أن هناك سبعة من هؤلاء المقيمين يعانون اختلالا عقليا مذكرا بأن النيران اشتعلت بالأحراش تم امتدت إلى شجرتين مثمرتين، وقد انتقل رئيس ديوان الوالي إلى دار العجزة واطلع على أحوال المقيمين المسنين، على أن يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية في شأن المختلين عقليا القاطنين بدار المسنين.

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سبعيني يقتل شابا بسبب قطعة أرض في تبسة

ب. دريد

عاشت، مساء الجمعة، بلدية بكارية بولاية تبسة، على وقع جريمة نكراء، باستعمال سلاح ناري، حيث نشب نزاع بين شيخ يبلغ من العمر أكثر من 70 سنة، مع شاب، حول قطعة أرض متصلة بالشريط الحدودي مع تونس، وبعد ملاسنات وشجار بالأيدي، جلب الشيخ بندقية صيد من عيار 12 ملمترا، ورمى الشاب بطلقتين، فتم تحويله إلى المستشفى الإستعجالي عالية صالح بعاصمة الولاية تبسة، أين فارق الحياة بسبب النزيف الدموي الحاد. وجرى توقيف القاتل المفترض.

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إصابة 27 شخصا في الحادث

معركة نسائية تتسبب في انقلاب حافلة بسكيكدة

إسلام. ب

وقع، مساء الجمعة، حادث مرور في حدود الساعة الثامنة ليلا، إثر انحراف وانقلاب حافلة، لنقل المسافرين تحمل ترقيم ولاية سوق اهراس، كانت تضمن رحلة استجمام بشاطئ العربي بن مهيدي في سكيكدة، الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 44 بمنطقة طرفاية، ببلدية رمضان جمال، التابعة لولاية سكيكدة، وخلف إصابة 27 شخصا، أعمارهم تتراوح ما بين شهرين و64 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة، ليتم نقلهم من طرف أعوان الحماية المدنية إلى العيادة المتعددة الخدمات برمضان جمال وتحويل 7 منهم إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة، أين قدمت لهم الإسعافات اللازمة، من جهتها المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

وبحسب معلومات استقتها “الشروق اليومي” من بعض المصابين في الحادث، فإن شجارا عنيفا داخل الحافلة، بين مجموعة من النساء تطور إلى التشابك بالأيدي، وهو الذي أفقد سائق الحافلة التركيز والسيطرة على الحافلة، وهذا في رحلة عودتها إلى مدينة سوق اهراس، وكانت الحافلة تقل عددا من العائلات من سوق أهراس شاركوا في رحلة استجمام إلى شواطئ سكيكدة، ليشب عراك بين النساء حول مكان جلوس طفل صغير على مقعد في الحافلة، ليتطور إلى اشتباك بين ما لا يقل عن أربع نساء مما أفقد السائق السيطرة على حافلته.

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غرق طفل من سطيف بشاطئ في بجاية

ع. تڤمونت

توفي، الجمعة، طفل، يبلغ من العمر 16 سنة، غرقا بشاطئ صخري غير محروس ببلدية ملبو شرق بجاية.

وبحسب معلوماتنا، فإن الضحية “محمـد بن نايس” ينحدر من بلدية عين الروى الواقعة شمال ولاية سطيف، الذي وافته المنية بعد صلاة الجمعة غرقا بالشاطئ المذكور.

ولا تزال الشواطئ غير المحروسة تخطف المزيد من الأرواح بولاية بجاية، الأمر الذي يستدعي أخذ الحيطة والحذر من قبل الأولياء حفاظا على أرواح أبنائهم، خاصة على مستوى الشواطئ الصخرية المفخخة بالمخاطر، كما هي الحال بالنسبة لشاطئ ملبو الصخري غير المحروس الذي حصد الكثير من الأرواح رغم التحذيرات المتكررة.

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حجز 7 قناطير من الشمة المغشوشة ببجاية

ن. أوهاب

تمكن، أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مؤخرا من حجز 7 قناطير من مادة الشمة المقلدة المغشوشة، على مستوى منطقة “إرياحن” بولاية بجاية.

القضية، جاءت على إثر معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها وجود شخص، على متن شاحنة نوع GMC، محملة بمادة التبغ (الشمة)، سالكاً الطريق الوطني رقم 09، متجهاً من بلدية تيشي إلى مدينة واد غير ولاية بجاية، على الفور تم تشكيل دورية، بعد تحديد المركبة محل المعلومة، يضيف البيان، تم توقيف سائقها على مستوى الحدود الإقليمية بين بلدية بوخليفة وبلدية بجاية، بالمكان المسمى إرياحن، عند مراقبة الوثائق الإدارية وتفتيش الشاحنة، تم العثور على 10 أكياس من الحجم الكبير محملة بمادة التبغ الجاف (الشمة) بوزن إجمالي قدر بـ05 قناطير، مباشرة تم توقيف السائق، البالغ من العمر 30 سنة، ينحدر من ولاية بجاية، واقتياده إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق؛ مواصلة للتحقيق، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تفتيش منزل المشتبه فيه ببلدية واد غير، أين تم حجز 4 أكياس حجم كبير، 2 أكياس حجم صغير، بمجموع قنطارين من مادة التبغ الجاف (الشمة)، وميزان إليكتروني.

العملية أفضت إلى حجز 07 قناطير من الشمة المقلدة المغشوشة وميزان إليكتروني؛ كما تم إنجاز ملف في القضية، مع تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية، فور الانتهاء من التحقيق، مع إتلاف السلعة المحجوزة رفقة مصالح التجارة ومصالح البيئة لبلدية بجاية.