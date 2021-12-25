أخبار الجزائر ليوم السبت 25 ديسمبر 2021

ضبط 3 بنادق صيد بلا رخصة وعلب من البارود بباتنة، حجز 23 ألف قرص مهلوس وتوقيف ثلاثة أشخاص بالجلفة

تجارة المقايضة تزدهر بأدرار

عرفت تجارة المقايضة بولاية أدرار خلال 2021 إقبال المتعاملين الاقتصاديين، ما سمح بزيادة حجم التبادلات التجارية مع الدول الإفريقية وتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات. وتؤدي تجارة المقايضة، التي كان يمارسها تجار المنطقة مع بلدان الساحل والعمق الإفريقي منذ القرون الماضية إلى وقتنا الحالي، دورا فعالا في توفير أرضية خصبة لترقية التبادل التجاري وترويج المنتوج الوطني في فضاء السوق الإفريقي.

وفي هذا الجانب، أحصت مصالح التجارة وترقية الصادرات بالولاية نحو 74 متعاملا في تجارة المقايضة لتبادل السلع والمنتجات بين ضفتي الساحل الإفريقي والتي تشمل 14 صنفا من السلع المرخص بتصديرها و36 بضاعة مرخصا باستيرادها ضمن هذه الصيغة من التجارة، في حين يشمل التصدير الحر كافة المواد ما عدا بعض المواد المحدودة التي تتطلب رخصة أو دفتر شروط.

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إدانة شقيقين بالسجن بتهم التجمهر وحرق العجلات فوق مقر دائرة بتبسة

ب. دريد

أدانت نهاية الأسبوع الماضي، محكمة الاستئناف، لجنايات مجلس قضاء تبسة، شقيقين بـ3 و4 سنوات سجنا نافذا، وتبرئة والديهما، بعد اتهامهم جميعا بجناية الحرق العمدي، وإهانة هيأة نظامية، واقتحام مسكن بطريقة غير شرعية، والتجمهر غير المسلح أمام مقر الدائرة، وإضرام النار على الطريق العام، وهي التهم التي من خلالها طالب لهم ممثل الحق العام، بتوقيع أقصى العقوبات في حق الشقيقين، و5 سنوات و500 ألف دج غرامة للأب والأم.

وحسب مجريات الجلسة وقرار الإحالة، فإن القضية تعود إلى يوم 20 افريل من السنة الجارية، إذ وبعد إقدام أفراد العائلة، على اقتحام مسكن لديوان الترقية والتسيير العقاري ببلدية لعوينات بغير حق بحجة معاناتهم من أزمة سكن، تم إصدار حكم استعجالي من طرف العدالة، يقضي بإخلاء السكن، ونظرا لرفض أفراد الأسرة الخروج منه، تم تسخير القوة العمومية، عن طريق رجال الشرطة، وبعد الإخلاء توجه أفراد العائلة أمام مقر دائرة لعوينات، بوسط المدينة، حيث قاموا بحرق العجلات المطاطية على بالطريق العام، وأمام تجمهر المواطنين خاصة الفضوليين منهم والذين لم يستفيدوا من توزيع السكنات، تسلق أحد أفراد الأسرة الجدار وصعد فوق مقر الدائرة، وقام بحرق عجلات مطاطية هناك مما أحدث هلعا وفوضى كبيرة، ثم قام بطعن أجزاء من جسمه بشفرات حلاقة، مهددا بالانتحار، وبعد مساع كبيرة تمكن عناصر الشرطة، من إنزاله وتحويله إلى المستشفى للعلاج، ثم أحيل على التحقيق، حيث تم إيداعه الحبس المؤقت، ويوم المحاكمة حاول الشقيقان، نفي التهم المنسوبة إليهما، عدا احتلالهما برفقة الوالدين السكن التابع لديوان الترقية، وهذا لعدم استفادتهم من أي استفادة اجتماعية، فيما تمسك والدا المتهمين، بعدم علمهما بأي شيء إلا دخول السكن، ولا علاقة لهما بالتجمهر وحرق العجلات المطاطية، وبعد طلبات ممثل الحق العام، ودفاع المتهمين تم إدانتهم، بأحكام متمثلة في 3 و4 سنوات سجنا نافذا للشقيقين، والبراءة للوالدين.

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5 قتلى و3 جرحى في حادثين منفصلين بايليزي

معتز روابح

أسفر حادثا مرور منفصلين، وقعا الجمعة، بولاية ايليزي، عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

الحادث الأول وقع على الطريق الوطني رقم 03، في شطره الرابط بين قرية تيافتي ومنطقة حاسي بلقبور بإقليم بلدية برج عمر إدريس شمال ولاية ايليزي، وتمثل في تصادم مباشر بين شاحنة وسيارة نفعية من نوع نيسان نافارا قادمة في الاتجاه المعاكس، أين تدخل عناصر التدخل التابعين لشركة سوناطراك بالمنطقة، حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة شخصين آخرين بجروح متفاونة الخطورة.

أما الحادث الثاني فكان على الطريق الوطني رقم 53 بإقليم المقاطعة الإدارية الدبداب، وذلك على بعد حوالي 30 كيلومترا عن مقر البلدية باتجاه ان امناس، وتمثل الحادث في انقلاب سيارة رباعية الدفع، أين أسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، كما تدخل رجال الحماية المدنية من أجل إسعاف ونقل الجرحى، ونقل الموتى إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الدبداب.

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شاب يعتدي على محامية بالضرب داخل مكتبها بسكيكدة

زبيدة بودماغ

أجلت الخميس، محكمة سكيكدة الابتدائية، النظر في قضية متهم شاب، يبلغ من العمر 21 سنة، بعد قيامه بالاعتداء بالضرب على محامية داخل مكتبها وسط مدينة سكيكدة.

القضية تعود إلى الأيام الماضية عندما اتصل المتهم والذي ينحدر من بلدية رمضان جمال بذات الولاية بالضحية، ليوكلها في استئناف حكم قضائي صدر ضده مقدما لها اسما مستعارا، ليتم تحديد موعد للحضور لمكتبها ومناقشة تفاصيل قضيته، غير أن المتهم وحسب التحقيقات كان قد اختار ضحيته بعناية من خلال مراقبة المكان الذي تعمل فيه، وتأكد من أن المكتب الواقع داخل إحدى العمارات لا توجد به حركة بشرية في أوقات معينة، وبالفعل حضر إلى الموعد وقدّم للمحامية بعض الوثائق التي كان يحملها في يده، فلاحظت أن الاسم المدون بالوثائق مغاير للاسم الذي عرّف به نفسه، وعند استفسارها له، برّر الأمر بأن القضية التي عرضها عليها تعود لأحد أقاربه، وفجأة قام بالتهجم عليها محاولا شل حركتها ليدفعها بقوة لتصطدم بحافة المكتب ما أدى لكسر خطير في أنفها، ولكي تنجو من شره عرضت عليه مبلغا ماليا، لاسيما وأنها ظنت بأن هدفه هو السرقة، غير أن المتهم رفض وحاول مواصلة الاعتداء عليها، إلا أنها قاومته وتمكنت من الإفلات منه وقامت بالصراخ وطلب النجدة، ما جعله يرتبك ويفر إلى وجهة مجهولة، وبعد التحريات ألقي عليه القبض وتم إيداعه الحبس المؤقت.

ولم تحضر الضحية للجلسة، كونها كانت تجري عملية جراحية ثانية على الأنف، وقد منحها الطبيب الشرعي شهادة عجز عن العمل لمدة 15 يوما، كما تطوع عدد كبير من المحامين للدفاع عنها.

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الإطاحة بضابط سام في الجيش مزيف في عنابة

نادية طـلحي

تمكن أفراد فرقة الدرك الوطني بالكاليتوسة في بلدية برحال بولاية عنابة، من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 45 سنة، وتقديمه نهاية الأسبوع الماضي أمام العدالة، بعد تورطه في انتحال صفة ضابط سام في الجيش الوطني الشعبي للنصب على المواطنين.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإنه على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى مصالح الدرك الوطني، بشأن وجود شخص يدعي أنه ضابط سام في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وأنه ممثل لمصالح وزارة الدفاع الوطني، حيث كان يوهم ضحاياه في رفع دعاوى قضائية لدى الجهات المختصّة، وبعد التنسيق مع الجهات القضائية، تبين بأن المشتبه فيه متابع بجنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية، وبعد تحديد مكان تواجده، تم توقيفه وتحويله إلى مقر فرقة الدرك الوطني بالكاليتوسة للتحقيق معه، والذي كشف بأن المعني لا تربطه أية علاقة بمؤسسة الجيش الوطني الشعبي وأنه مجرد ضابط مزيف، ليتم تكوين ملف قضائي ضده عن تهمة انتحال صفة ضابط سام في الجيش الوطني الشعبي، سيتم بموجبه تقديمه أمام العدالة.

وتعتبر قضية النصب هذه الثانية من نوعها على مستوى ولاية عنابة في ظرف أسبوع واحد، بعد أن تمكن أفراد فرقة الدرك الوطني ببرحال منتصف شهر ديسمبر الجاري، من الإطاحة بشابة تبلغ من العمر 29 سنة، تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت تدعي بأنها إطار تعمل بولاية عنابة، وتوهمهم بأنه بإمكانها مساعدتهم للحصول على سكنات اجتماعية نظير تلقيها مبالغ مالية معتبرة منهم، لتقوم بعدها بغلق تلك الحسابات الإلكترونية على الفايس بوك والاختفاء عن الأنظار، قبل أن تتمكن مصالح الدرك الوطني من الإطاحة بها بعد تلقيها لشكوى من أحد المواطنين المتضررين من السكن وتقديمها إلى العدالة.

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حجز وإتلاف أكثر من 5 أطنان من الكاشير الفاسد ببلعباس

ق. م

تمكنت شرطة سيدي بلعباس بالتنسيق مع مديرية التجارة من اكتشاف مستودع خاص بتخزين مادة الكاشير والنقانق والدجاج المدخن، تنعدم فيه شروط النظافة، ويحتوي على منتجات منتهية الصلاحية، مع انعدام شروط النظافة الصحية داخل غرفة التبريد، بعد معاينة وجود حشرات وصراصير، حيث قدرت الكمية الإجمالية لهذه المواد بأكثر من خمسة أطنان و7 قناطير و80 كلغ.

هذه العملية جاءت تبعا لدوريات قامت بها مصالح التجارة رفقة شرطة سيدي بلعباس ليلة أول أمس، على مستوى المنطقة الصناعية، أين تم اكتشاف جزء كبير من هذه المنتجات منتهية الصلاحية، وجزء آخر مخزن في ظروف غير صحية أدت إلى تلفه بسبب انقطاع الكهرباء وارتفاع درجة الحرارة (19 درجة مئوية داخل غرفة التبريد).

وبعد القيام بالمعاينة الميدانية تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع إتلاف وردم الكمية المذكورة.

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حريقان بالعاصمة مصدرهما شرارة كهربائية وغاز البوتان

راضية. م

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال اليومين الماضيين، حريقين على مستوى العاصمة، ويتعلق الأمر بحادث تسرب للغاز متبوع بحريق داخل شقة بعين البنيان، والثاني سجل بوسط العاصمة وبالتحديد على مستوى الإقامة البلدية المجاورة للملحقة الإدارية التابعة لبلدية سيدي أمحمد، ولحسن الحظ لم يخلف الحادثان أي خسائر بشرية.

وأشار بيان الحماية المدنية، أن مصالحها تدخلت على اثر تسرب غاز البوتان متبوع بحريق داخل شقة تقع في عمارة متكونة من 9 طوابق بحي المنظر الجميل ببلدية عين البنيان غرب العاصمة، متسببا في إصابة شخص بجروح، أما الحادث الثانية فقد سجل صبيحة أمس، على مستوى الإقامة البلدية المجاورة للملحقة الإدارية الواقعة على مستوى شارع الإخوة بورابة، حيث استدعى الأمر تنقل “المير” لمعاينة المكان مرفوقا بأعضاء المجلس للوقوف على حجم الخسائر، أين أعطى تعليمات بنقل ملحقة المرشدة المتضررة إلى مركز التمهين البلدي المجاور لتفادي غلق الملحقة وتفادي تعطيل مصالح المواطنين في استصدار الوثائق الإدارية، كما وجه تعليمات تقضي بفتح تحقيق في الوقائع التي يرجح – حسب ما نشرته صفحة البلدية -إلى حدوث شرارة كهربائية.

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8 أيام من البحث عن الطفل قواسمية خليل في المعاضيد بالمسيلة

أحمد قرطي

تستمر لليوم الثامن على التوالي، عملية البحث عن الطفل قواسمية صهيب المدعو خليل ذو التسع سنوات والمختفي عن المسكن العائلي الواقع في منطقة الغيل التابعة إداريا لبلدية المعاضيد شرق المسيلة، مع تكثيف الجهود بعد التحاق المئات من المواطنين المتطوعين من البلديات القريبة، دعما لجهود فرق البحث وقوات الأمن المشتركة من مصالح الدرك الوطني والشرطة وأفراد الجيش الوطني الشعبي وكذا 209 فردا من أعوان الحماية المدنية من مختلف الرتب ومن ولايات برج بوعريريج، بسكرة، الجلفة، المدية، البويرة، فضلاً عن المسيلة، من خلال استغلال فرق السينوتقني والغطاسين وفرق البحث والتدخل في الأماكن الوعرة، حيث تم حسب ما وقفت عليه “الشروق”، تمشيط عديد القرى المجاورة والعشرات من المساكن المهجورة، إضافة إلى الوديان والآبار التقليدية وكذا البرك والمسطحات المائية الصغيرة هنا وهناك، ناهيك عن التنقل إلى غاية حدود البلديات المجاورة.

كما عرفت المنطقة هبة تضامنية واسعة من خلال التحاق وتوافد المئات من المواطنين القاطنين في قرى المعاضيد ومن بلديات الولاية، من أجل المساهمة في عملية البحث التي لم تتوقف منذ مساء السبت الماضي، تاريخ اختفاء الطفل الذي يعاني حسب عائلته من التوحد ولا يستطيع النطق، غاب عن المسكن العائلي الواقع في المنطقة المسماة قليقل، في ظروف غامضة.

وفي السياق ذاته، شهدت عملية البحث استغلال حوامة تابعة للدرك الوطني وكذا الكلاب المدربة وغيرها من الوسائل والإمكانات.

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موتى ومفقودون وسط شباب من خنشلة في انقلاب قارب هجرة بمستغانم

طارق. م

تخيم أجواء من الحزن والأسى على بلديات خنشلة، وتحديدا بكل من قايس غربا، وششار جنوبا والمحمل شرقا، عقب وصول أخبار، عن انقلاب قارب “حرقة” وسط مياه البحر، على بعد 40 كلم عن شواطئ مدينة مستغانم، وخلف موتى ومفقودين، من أبناء البلديات الثلاث، في الوقت الذي تم إنقاذ خمسة منهم، عثر عليهم بأعجوبة وسط مياه البحر، أين تم تقديمهم أمام السلطات القضائية التي أخلت سبيلهم، في حين لا تزال عملية البحث من طرف فرق مختصة، تابعة للبحيرة والحماية المدنية على المفقودين، وتجري الإجراءات لتحويل جثث الموتى إلى مسقط رأسهم، وسط حسرة وألم كبيرين عاشهما أهل خنشلة، الذين أعلنوا الحداد وترحموا على أرواح الضحايا من الموتى والمفقودين.

وكان ما يزيد عن 14 شابا من بلديات خنشلة، حسب مصادر “الشروق اليومي”، قد خرجوا ليلة الأربعاء، على متن قارب حرقة، انطلاقا من شواطئ مدينة مستغانم، نحو اسبانيا، قبل أن ينقلب بهم القارب، في عرض البحر، حوالي 40 كلم عن الشواطئ الجزائرية، قبل أن تتدخل المصالح المعنية، وتم إجلاء خمسة شباب، ويتعلق الأمر بكل من “ج. نور الدين”، “م. حسام” من ششار، و”ح. إسلام” و”بدر الدين.م” من المحمل، إلى جانب الشاب “عزيز. ط” من مدينة قايس، الذين أحيلوا بعد إسعافهم على القضاء، بتهمة الهجرة غير الشرعية، قبل إخلاء سبيلهم، في حين تم العثور على جثة الشاب قتالي رياض وتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث، بمستشفى مستغانم، على أن تنقل غدا إلى خنشلة، فور استكمال الإجراءات القانونية، لتوارى التراب بمسقط رأسه ببلدية ششار، وتواصل ذات المصالح بحثها على 4 شباب آخرين، وهما “فلاح. ن” من بلدية المحمل، وكل من “ج. تقي الدين” و”عبد القادر. ز” من بلدية ششار، و”أمين.م” ومنقاي. س”، وسط صدمة كبيرة لدى أهاليهم، وساكنة خنشلة، ليستنكر الشارع المحلي، وممثلي المجتمع المدني، القضية والتمسوا من السلطات التدخل والبحث عن سبل للقضاء على هذه الآفة الاجتماعية، خاصة أن الحكومة أولت لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة اهتماما بولاية خنشلة عندما نقلت مجلسها الوزاري إلى قلعة الثورة وقدمت مشاريع وبرامج طموحة.

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ضبط 3 بنادق صيد بلا رخصة وعلب من البارود بباتنة

ط. ح

ضبط، الجمعة، عناصر أمن دائرة نقاوس في ولاية باتنة، 3 بنادق صيد تقليدية الصنع بدون رخصة و8 علب تحتوي على مادة البارود بوزن 300 غرام.

وتأتي العملية تزامنا مع قضية إصابة 6 أشخاص بحروق متفاوتة الدرجات، ووفاة شاب 28 سنة إثر اشتعال مادة البارود بمركبة نفعية بموكب زفاف بمدينة نقاوس قبل عدة أيام.

وكانت التحريات أطلقت من طرف وكيل الجمهورية، بعد تطورات الحادثة، التي خلفت مأساة، ما دعا المواطنين إلى دعوة السلطات بحظر الاستعمال الفوري للبارود في الأعراس، خاصة المتعلق بالفنتازيا التقليدية، التي خلفت عدة قتلى وعديد المصابين بعاهات مستديمة في كامل منطقة الأوراس.

وتعرف مدن باتنة منذ بداية شهر ديسمبر ارتفاعا محسوسا في إقامة الأفراح تزامنا مع الأحوال الجوية الصحوة، التي تتميز بالبرد من دون أمطار ولا ثلوج، ولأن الرقابة شديدة على مخلف القاعات المطلوب منها أن تكون بسعة النصف، من قدرتها الاستيعابية، وممنوع من تقل أعمارهم عن 15 سنة من حضور الحفلات، تم نقل الكثير من التقاليد الأوراسية، ومنها استعمال البارود إلى الشارع حتى في المساكن الآهلة بالناس، وهو ما صار ينذر بالمخاطر، إضافة إلى مواكب الفرح التي تتميز بسرعة المحتفين وعملياتهم الاحتفالية المبالغ فيها بواسطة سياراتهم، كما أن التسممات صنعت الحدث وغالبيتها بسبب اللحوم والحليب والحلويات، وقد نبّه أول أمس الجعة عدد من أئمة ولاية باتنة من مخاطر الاستعمال العشوائي للبارود وتم تقديم نماذج من أعراس كانت عبارة عن فرح فتحولت إلى حزن وأسى.

وهذا بعد قرابة سنتين من توقف الأفراح وغلق قاعات الحفلات بسبب فيروس كورونا، قبل أن يتم السماح لها على مشارف الموجة الرابعة من الجائحة.

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قطاع التربية يقطع أشواطا كبيرة في التلقيح ضدّ كورونا بالمدية

ب. عبد الرّحيم

قطعت مديرية التربية بالمدية، شوطا كبيرا في عملية التلقيح التي باشرتها مع بداية العطلة الشتوية والتي استهدفت عمّال القطاع عبر 64 بلدية، أين تم وفي إطار الإجراءات الاحترازية لتطويق وباء كورونا ومنعه من الانتشار في الوسط التربوي فتح وحدات كشف ومتابعة مع توفير طواقم طبية وصحية، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمدية للإشراف على كامل نقاط التلقيح المبرمجة عبر المؤسسات التربوية. وهي العملية التي لقيت تجاوبا معتبرا من عمال وإطارات القطاع عبر تراب الولاية، حيث فاقت العملية 12 ألف ملقح وتبقى العملية متواصلة طيلة العطلة الشتوية لاستهداف أكبر عدد مكن عمال القطاع.

وكان مديرة التربية مرفوقا بمدير الصحة قد زاروا عديد نقاط التلقيح للوقوف على سيرورة العملية ومتابعتها عن كثب بغية إنجاحها وكذا الوقوف على النقائص لتداركها إن وجدت.

يشار إلى أنّ ولاية المدية تتقدم ولايات الوطن من حيث نسبة التلقيح حسب تصريحات وزير الصحة الأخيرة، متبوعة بولاية معسكر، وهو ما تحرص مديرية الصحة على الحفاظ عليه من خلال مرافقة جميع القطاعات في عمليات التلقيح التي باشرتها، على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي بالمدية.

وتأتي عمليات التلقيح، بالموازاة مع عمليات تحسيس باشرها إطارات التربية أين تمّ استنفار جهود المفتشين وأفراد الأسرة التربوية للمشاركة في حملة التحسيس.

وصرّح مدير التربية في معرض حديثه عن عملية التلقيح بأنّ الرهان يبقى على وعي الأسرة التربوية ومساعيها للحفاظ على الحياة المدرسية واستمرارها.

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30 توصية للأميار الجدد للنهوض بالتنمية المحلية بالمسيلة

أحمد قرطي

وعد والي المسيلة رؤساء المجالس المحلية بتقديم كل الدعم والمرافقة من أجل النهوض تنمويا ببلديات الولاية، والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، كما شرح خارطة الطريق المتبعة من قبل الوصاية، مشددا على أهمية التكفل بالانشغالات العالقة والسعي إلى حلحلة المشاكل المتراكمة وتفادي الانسدادات التي تعرقل المسار التنموي.

وحسب ما أكده الوالي في كلمة له ألقاها إثر اللقاء الذي جمع “الأميار” الجدد رفقة مديري الهيئة التنفيذية بقاعة أبن الهيثم بجامعة المسيلة، حول منهجية ومخطط العمل ومقترحات التنمية المحلية، وذلك لرسم ورقة الطريق، فإن الزيارات الميدانية سمحت له بتشخيص الواقع التنموي وحصر احتياجات المواطنين، مؤكدا بأن الخريطة التنموية ومخطط العمل يرتكز على 30 نقطة أو توصية، داعيا المنتخبين المحليين إلى التخلي عن الانتماء السياسي وعدم الانحياز إلى العرش دون إقصاء أو تهميش أي جهة على حساب جهات أخرى، وهو ما يتطلب من “الأميار” الجدد وأعضاء المجالس المحلية التحلي بالانضباط وتباع الديمقراطية التشاركية في تسيير الشأن العام، وكذا فتح قنوات الحوار بين شرائح المجتمع والابتعاد عن التصرفات التي تمس بسمعة الإدارة العمومية وتفادي أساليب التحريض والجهوية والعشائرية وكذا الانسداد داخل المجالس الشعبية البلدية.

كما دعا المسؤول الأول بالولاية رقم 28، “الأميار” الجدد إلى ضرورة التنسيق مع المصالح الأمنية، في إطار متابعة الشأن العام المحلي واستعمال الطرق الإستباقية في إطار متابعة أوضاع البلديات مع إلزامية تحسين ظروف التمدرس لفائدة التلاميذ خاصة من ناحية الإطعام والتدفئة وتوفير حافلات النقل المدرسي، مؤكدا بأن مصالحه لن تسمح بتقديم الوجبات الباردة أو أقسام دون تدفئة وتلاميذ دون نقل، ناهيك على أهمية القضاء على النقاط السوداء والحفر والتسرّبات الحاصلة في شبكات المياه أو الصرف الصحي، فضلا عن تفعيل آليات محاربة البناءات الفوضوية وتنفيذ أدوات التعمير، وتقديم مقترحات البرامج التنموية المختلفة وفق الأولويات وإعادة بعث أشغال إنجاز المشاريع المتأخرة والمتوقفة أو التي تم رفع التجميد عنها مؤخراً، والعمل على إعادة تثمين ممتلكات البلديات وتفعيل آليات تحصيل الجباية المحلية، فضلا على الحرص التحلي بصفات الشفافية والعدل والمساواة في التعامل مع المواطنين أثناء توزيع الحصص السكنية والقطع الأرضية الصالحة للبناء، وتشجيع آليات دعم الاستثمار، مع ضرورة التنسيق مع مديري الهيئة التنفيذية وممثليهم واستشارة ممثليهم على مستوى الدوائر، إضافة إلى استحداث لجنة تسيير المدينة يترأسها “المير” وبعضوية القطاعات الحيوية.

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حجز 23 ألف قرص مهلوس وتوقيف ثلاثة أشخاص بالجلفة

ق. م

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية الجلفة من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم وحجز أكثر من 23 ألف قرص مهلوس، حسبما علم من قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني .

ووفقا للمكلف بخلية الاتصال لدى المجموعة الولائية للدرك الوطني، النقيب يوسف رباحي، جاءت هذه العملية النوعية على إثر قيام عناصر السرية الإقليمية لأمن الطرقات بعملية تفتيش إيجابية لمركبة نفعية على محور الطريق الولائي رقم 189 الجهة الجنوبية للولاية، حيث تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدر عددها الإجمالي بـ 23506 قرص مهلوس .

وأسفرت العملية بعد مواصلة التحقيق عن توقيف شخص ثالث من ذات المجموعة التي تضم أيضا فتاة لا يتجاوز عمرها 19 عاما، في حين يبقى مشتبه به آخر في حالة فرار، وبعد استكمال التحقيق ككل في القضية سيتم تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية، استنادا للمتحدث.

وتعتبر هذه العملية الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري، حيث تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمسعد (75 كيلومترا جنوب الولاية) من وضع قبضتها على شبكة إجرامية منظمة متكونة من 6 أشخاص (أحدهم في حالة فرار) كان بحوزتهم 19273 قرص مهلوس، وتم على إثر ذلك حجز سيارتين تستعملهما المجموعة، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يقدر بـ90 ألف دج يمثل عائدات بيع المهلوسات.

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عروض فكاهية للأطفال تزامنا مع العطلة الشتوية

منير. ر

تزامنا مع الأسبوع الأخير من العطلة الشتوية، اغتنم متطوعون شباب من بلدية فوكة التابعة إقليميا لولاية تيبازة الفرصة لتنظيم تظاهرة ثقافية وفكاهية، خصصت للأطفال، أطلق عليها اسم “أيام الطفولة” من اقتراح الشاب الطموح “محمد بوترفاس”، المعروف بـ”ستيتوح”، بقاعة المحاضرات بوسط المدنية التي تم إغلاقها منذ بداية الأزمة الصحية لانتشار فيروس كورونا في البلاد، قصد الترفيه خلال أيام العطلة لاسيما مع اقترانها بنهاية سنة 2021.

وشدّت العائلات الفوكاوية والبلديات المجاورة، الرحال إلى التظاهرة التي لاقت استحسانا كبيرا من المواطنين والمنتخبين المحليين الجدد، الذين شاركوا الأطفال حفل الافتتاح، فكان تدعيما وتحفيزا لهذه المبادرة التي تستحق -حسبهم- الثناء والتقدير والمساعدة.

وكانت التظاهرة فرصة للأطفال لحضور فترات للتهريج التي كانت من طرف الثلاثي المرح، موساوي أمين، وأمين سعدي، على غرار المهرج “كيمو بيفيلا”، الذين أسعدوا الأطفال بمرحهم وأغانيهم ومسرحياتهم “ألوان مان شو” الفردية الفكاهية، علما أن التظاهرة انطلقت الخميس الماضي، وتدوم إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري، مع اتخاذ التدابير الصحية والاحترازية بإجبارية ارتداء الكمامة، ووضع المطهر الكحولي قبل دخول القاعة.

وأكد محمد بوترفاس، صاحب المبادرة، في تصريح لـ” الشروق”، أنّ بداية التظاهرة الفكاهية مقسّمة على فترتين، الصباحية والمسائية، تبعا لظروف عمل الأولياء، الذين أسعد أبناءهم الثلاثي المرح، من خلال فسحتهم الفكاهية المخصّصة للأطفال، علاوة عن تخصيص 3 هدايا نهاية كل حفلة، كطونبولا، للفائزين من الأطفال، من خلال عملية القرعة، التي أسعدت الأطفال بداية من 3 سنوات، وشجعت أوليائهم المشاركة في التظاهرة، هو الأمر الذي أكّد عليه المنظم “ستيتوح” الذي وعد أطفال مدينة فوكة بمواصلة النشاط الفكاهي، مع بداية عطلة الربيع، كما نوّه بتنظيم تظاهرات عديدة مستقبلا تخص عدة شرائح وفئات من المجتمع، لاسيما فئة طيف التوحد، الذين دعا أولياءهم لمشاركة أبنائهم فرحة الأطفال خلال فترة التظاهرة الفكاهية الحالية، مقترحا على السلطات المحلية والجمعيات الثقافية تنظيم مبادرات تكريم لهذه الفئة التي يعاني أولياؤها كثيرا.

الجدير بالذكر، أنّ محمد بوترفاس أقدم على تكريمات سابقة على شرف لاعبين سابقين لهلال فوكة، وأطفال التريزومي، على غرار دعوته لذوي البر والإحسان بمساعدته لجمع حفاظات المرضى المسنين، الأمر الذي يتطلب من السلطات المحلية والولائية الجديدة تدعيم هكذا مبادرات خيرية.

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أسعار كراء الأجنحة في المعرض الدولي للكتاب تثير حفيظة الناشرين ومطالب بمراجعتها

زهية.م

أثارت أسعار كراء أجنحة العرض التي حددتها محافظة المعرض الدولي للكتاب حفيظة الناشرين، الذين اعتبروا مبلغ 6 آلاف دينار للمتر المربع خارج الرسوم مبلغ مبالغ فيه، في وقت يواجه فيه الناشرون الموت البطيء جراء تداعيات فترة الإغلاق التي فرضتها كورونا على الناشرين. واعتبر الناشرون قرار محافظة معرض الكتاب غير مبرر وغير مقنع خاصة وأن المحافظة تقدمت بطلب للحصول على ميزانية 2020 و2021 زيادة على كون مؤسسة صافكس مؤسسة عمومية، ويمكن لوزارتي الثقافة والتجارة عقد اتفاق للتوصل إلى عرض يكون في صالح الناشرين، خاصة وأن تجربة المعرض الوطني للكتاب الذي نظمته وزارة الثقافة بمعية منظمة الناشرين قد عرف تجربة ناجحة في هذا الاتجاه، ومنحت مؤسسة صافكس تخفيضات فاقت 30 في المائة للناشرين. وتساءل الناشرون عن الأسباب التي تحول دوت إعادة تكرار هذه التجربة في المعرض الدولي للكتاب، خاصة أن المحافظة تقدمت بطلب للوزارة قصد الاستفادة من غلافي ميزانية المعرض لسنة 2020 وتلك المتعلقة بسنة 2021، مع العلم أن المعرض المنتظر سينظم في سنة 2022.

وجزء من الانتقادات المبكرة التي وجهت لتاريخ المعرض كونه يأتي في توقيت غير مناسب بحيث يختتم يومين قبل شهر رمضان، وعلى بعد شهرين من نهاية الموسم الدراسي والجامعي وإغلاق المؤسسات العمومية لمشترياتها وانصرام الخزينة العمومية إلى عطلة، ما يعني أن حجم المبيعات في المعرض سيكون منخفضا. وهذا لن يكون في صالح الناشرين الذين يرون في هذا المعرض متنفسا لإنقاذ ما تبقى من مهنة تعاني من عدة تعقيدات زادت منها تبعات الإغلاق التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية.

ويواجه معرض الجزائر تحدي استقطاب الناشرين للمشاركة، حيث علمت “الشروق” أن المحافظة، بعد أن أغلقت آجال إيداع ملفات المشاركة، لم يجاوز عدد الناشرين الذين أبدوا الرغبة في المشاركة وقاموا بالإجراءات كلها في حدود مائة ناشر، حتى إن المحافظة استنجدت بمنظمة الناشرين لحشد الدعم للمشاركة في هذا الموعد الذي يعتبر أهم موعد ثقافي في البلاد.

هذا، وقد قامت بدورها منظمة الناشرين بمراسلة وزارة الثقافة قصد إعادة النظر في أسعار كراء الأجنحة ومراجعتها لمنح الفرصة لاستقطاب أكبر عدد من المشاركين.

من جهة أخرى، يتجه معرض الجزائر لضبط المشاركة الخارجية، حيث تعكف إدارة المعرض حتى الآن على دراسة ملفات الناشرين الأجانب، قبل الرد على الراغبين في المشاركة. وهذا قصد الحد من تهريب العملة عبر المعرض. وهي الطريقة التي كان يلجأ إليها الكثير من الناشرين الأجانب المشاركين في المعرض.

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شعلال مهتمة بالسياحة الروحية بالأغواط

لا يمكن ترسيم “المونودرام الإفريقي” بالأغواط في الوقت الحالي

الشريف داودي

لم تر وزيرة الثقافة والفنون أي مانع لترقية الأيام الإفريقية للمونودرام بالأغواط، وترسيمها تظاهرة دولية دورية. شريطة توافر الشروط المطلوبة لذلك. وفي الموضوع كشفت أنها تحادثت مع محافظ التظاهرة محليا من أجل تحضير ملف في ذات الشأن لإيداعه على مستوى دائرتها الوزارية لدراسته وإقرار إمكانية ذلك من عدمها، مؤكدة أن عملية ترسيم مهرجانات ثقافية بمستوى “مونودرام” إفريقي ليس بالأمر الهين. في إشارة ضمنية إلى استحالة ذلك في الوقت الراهن على الأقل. وفي ما يتعلق بالمسرح الجهوي بالأغواط الذي يعد بما هو عليه من هندسة معمارية راقية وسعة استقبال، صرحا ثقافيا بامتياز. أكدت وفاء شعلال في لقائها بالصحافة المحلية أن مصالحها تنتظر صدور مرسوم خاص بالمسرح، ومن ثمة تخصيص ميزانية من قبل وزارة المالية قبل وضعه حيز الاستغلال، مؤكدة إمكانية ذلك في غضون 2022. وكانت وزيرة الثقافة والفنون قد استهلت زيارتها لولاية الأغواط نهاية الأسبوع بتفقد أحوال الأسرة التجانية، من خلال زيارة مجاملة أدتها لخليفتها العام بمقر زاويته. أين أهدته مجموعة ثرية من الكتب مختلفة العناوين لإثراء مكتبة الزاوية. واستغلت الفرصة للمعاينة والاستماع لشروحات عدة حول مشاريع التهيئة والترميم لبعض المعالم والمزارات التجانية على غرار مسجد سيدي محمد الحبيب وضريحه. وكذا قصر كوردان الذي تجولت فيه الوزيرة مليا، وأعطت إشارة انطلاق عملية ترميمه على مدار 30 شهرا، مبدية إعجابها به أيما إعجاب، لكونه تحفة معمارية تزاوجت فيها الهندسة الإسلامية بالأوروبية. وفي سياق متصل، اطلعت ممثلة الحكومة على البطاقة التقنية الخاصة بمشروع ترميم مسجد الصفاح بعاصمة الولاية. وبالقصر القديم بعين ماضي تسلمت مفتاح منزل مؤسس الطريقة التجانية سيدي أحمد التجاني، وطافت بمختلف أجنحته وشرفته التي تطل على مدينة عين ماضي. وأبدت إعجابها الكبير بنمط الإنجاز وهندسة الترميم التي بعثت في مسقط رأس سيدي أحمد التجاني الحياة مجددا، بعد أن آل إلى السقوط في وقت مضى. ليتم وضعه حيز الاستغلال متحفا تاريخيا روحيا. وحرصت شعلال على دعوة سكان المنطقة والمحيطين بها وأهل الاختصاص للحفاظ على الموروث التاريخي الأثري الثقافي الذي تزخر به المنطقة. من منطلق أن الاهتمام بالمعالم التاريخية والأثرية للزاوية التجانية التي لها بعد وامتداد دولي واجب الاستغلال للترويج للسياحة الدينية والروحية.

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في ملتقى وطني احتضنته البيض:

دعوة إلى الاهتمام بـ”القول ورقصة الصفّ” كموروث ثقافي

محمد الأمين

اختتمت، مساء الجمعة، بدار الثقافة محمد بلخير بالبيض فعاليات الطبعة الوطنية الثانية لملتقى “القول ورقصة الصف”، بعد عمل أكاديمي وفني شارك فيه قرابة 16 أستاذا جامعيا وممثلو مراكز بحث متخصصة، على غرار مركز إيكلا بوهران ومخبر اللغة والتواصل لجامعة غيليزان، تناولوا على مدار يومين كاملين مقاربات التحليل السوسيو أنثروبولوجي للتعابير الشفوية بمنطقة الجنوب الغربي، مع التركيز على ولاية البيض، بحضور فرق مختصة في القول ورقصة الصف، باعتبارها موروثا لا ماديا في حاجة إلى تصنيف في التراث العالمي اللا مادي الذي تفتتح دورة الترشيح له منظمة اليونيسكو كل سنتين.

وكان للعروض التي تقدمت بها فرقة القول والصف التابعة للديوان المحلي للسياحة بالأبيض سيد الشيخ، الأثر الكبير على متابعة الجمهور الحاضر، وبخاصة الذين وفدوا من خارج الولاية، حيث سمحت لهم بالتعرف عن قرب على فنيات هذا الموروث، وبالتالي، قابلية تناوله أكاديميا من خلال عدة محاور بحثية متنوعة، سمحت بتقديم باقة بحثية وعصارة مناقشات وردود تمخضت عنها توصيات واعدة بضرورة إشراك المجتمع المدني في مسار الحفاظ على التراث المحلي، باعتباره شريكاً اجتماعيا ومعرفيا، والعمل على جمع تراث المنطقة في سجلات وأوعية ورقية وإلكترونية، وإتاحته عبر قناة يوتوب ولمختلف وسائل الإعلام لحفظه من النسيان والضياع، وإخراجه من المحلية إلى العالمية، ليكون في متناول جمهور المهتمين بالشأن الثقافي، لاسيما المتعلق بالموروث الجمعي، إلى جانب دعوة الباحثين والأكاديميين في حقل الأناسة “الأنثروبولوجيا” وعلم الاجتماع والأدب الشعبي، ليتشكلوا حول نواة دراسية متخصصة للتفرغ من أجل دراسة المكونات الثقافية، والتاريخية للمنطقة، وإعادة تثبيت قوتها في دعم النسق الثقافي للمنطقة، والحفاظ على خصوصياتها اللسانية، ومن بين وسائل دعم توصيات ومقترحات الملتقى، تنظيم رحلات سياحية من داخل وخارج الوطن للتعريف وتقريب السياح من موروثنا الثقافي واللاّ مادي النفيس بهدف التعريف به والترويج له على المستوى الوطني والدولي، ودعوة وزارة الثقافة إلى ترسيم الــﭬول ورقصة الصف كتراث لا مادي وطني، بتصنيفه وصونه وإعطائه المكانة التي يستحق ضمن تراثنا الوطني الجزائري، وإخراجه من المحلية إلى الوطنية، ومن ثمة إلى العالمية، عن طريق إعداد ملف الترشح الخاص بتصنيف التراث اللامادي عالميا عن طريق منظمة اليونيسكو.